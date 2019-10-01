DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1



İZMİR'DE İKİ AİLE ARASINDA BIÇAKLI KAVGA MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Selahattin Bakır'ın öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirerek, hastanenin camlarını kırdı, çevreye zarar verdi. Kalabalık grup, hastaneye sevk edilen Çevik Kuvvet tarafından dağıtıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Salih Omruk Mahallesi 9618 sokakta meydana geldi. Aynı sokak üzerinde oturan ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre, Selahattin Bakır'la babası Osman S.'nin tartıştığı gören Orhan S., elinde bıçakla yanlarına geldi. Sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında Selahattin Bakır (39) sırtından, kardeşi Gökhan Bakır (22) da karnından bıçakladı. Arbede sırasında arada kaldığı ileri sürülen Barış P. ise kolundan bıçakla yaralandı.

Şüpheli Orhan S., olay yerinden kaçarken, Bakır ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Selahattin Bakır, Gökhan Bakır ve Barış P.'yi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Bakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Gökhan Bakır'ın hayati tehlekisinin bulunduğu, Barış P.'nin ise sağlk durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEDE OLAY ÇIKARDI

Bu arada hastaneye gelen yakınları, Selahattin Bakır'ın öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışan yakınları, taşlarla hastanenin camlarını kırdı, çevreye zarar verdi. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri, taşkınlık yapan kalabalığı dağıttı. Selahattin Bakır'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ VE BABASI GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi Orhan S. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ayrıca, kavgaya karıştığı iddia edilen Orhan S.'nin babası Osman S. de gözaltına alındı. Orhan S. ve babası Osman S., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polis ekiplerinin olayda kullanıldığı belirlenen suç aleti bıçağı ele geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneye zarar veren yakınlardan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

(Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (2)

BEKÇİLER HASTANE ÇEVRESİNDE DEVRİYE ATTI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Selahattin Bakır'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirerek, hastanenin camlarına ve çevreye zarar verdi. Kalabalık grup çevik kuvvet ekipleri tarafından dağıtılırken, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'n bağlı bekçiler, sabah saatlerine kadar hastanenin içerisinde ve bahçesinde herhangi bir olaya karşı devriye attı. Öte yandan, dün akşam saatlerinde çıkan kavgada ağır yaralanan Gökhan Bakır'ın hayati tehlikesinin devam ettiği ve Barış P.'nin ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Acil servisten görüntü

-Selahattin Bakır'ın yakınlarının taş atarak kırdığı camlardan görüntü

-Ambulanstan görüntü

(Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

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DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

KAYSERİ'de, arkadaşı Süha Enes Mert (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Mert ise kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Evliyalar tepesinde meydana geldi. Yunus Ergin ve arkadaşı Süha Enes Mert (22) daha önce belirledikleri yerde define aramak için kayalıkların bulunduğu yere gelerek kazı çalışmasına başladı. Kazı yaptıkları yerin bir anda çökmesi sonucu Yunus Ergin göçük altında kaldı. Arkadaşı Süha Enes Mert ise yara almadan kurtuldu. Süha Enes Mert durumu polise bildirdi. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Göçük altında kalan gencin kurtarılması için AFAD ekibi çalışma başlattı. Ekipler, 2 saat süren çalışma sonucunda göçük altından çıkarılan Yunus Ergin'in cansız bedenine ulaştı. Ergin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göçük sonrası ihbarda bulunup kaçan Süha Enes Mert, kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin göçük yerine gitmesi

- Göçük alanından genel ve detay görüntü

- Yapılan çalışmalardan görüntü

- Diğer görüntüler

Haber: -Kamera:Olcay DÜZGÜN-KAYSERİ-)

Süre: 1.51 saniye Boyut: 206 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TAPU DAİRESİNDE SOYGUN ANI KAMERDA

TOZ MASKELİ HIRSIZLAR OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP İÇİNDE 130 BİN LİRA OLAN ÇANTAYI ÇALDI



KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, cipten inen yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi, otomobilin camını kırarak çantayı çalıp kaçtı. Olay anı yakındaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay dün öğleden sonra, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi’nde İlçe Tapu Müdürlüğü önünde meydana geldi. Caddeye gelerek yol kenarına park edilen cipten yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi indi. 2 kişi, park ettikleri aracın arkasında bulunan otomobilin camını kırarak içerisinde bulunan çantayı aldı, ardından da geldikleri cipe binerek kaçtı.

Bu sırada yakındaki bir kişi, toz maskesi takan kişileri görünce şüphelenerek olay anını saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, aracı soyulan kişiye haber verdi. Cipin plakasını tespit eden polis, cipi kullanan ve otomobilin camını kırıp çantayı çalan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

130 BİN TL ÇALMIŞLAR

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toz maskesi takan hırsızların park halindeki otomobilin camını kırarak içerisinde 130 bin TL olan çantayı çaldığı belirlendi. Otomobil sahibinin aracını yol kenarına park ettikten sonra para yatırmak için bankaya gittiği, kalan parayı ise çantada bıraktığı, hırsızların araç sahibini takip ettiği tespit edildi. Polis hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cipin park edilmesi

- Araçtan inen toz maskeli 2 kişinin otomobilin yanına gelmesi

- Camı kırmaları ve çantayı çalmaları

HABER: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KÜTAHYA'DA MANEVRA YAPAN TREN, ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI: 3 YARALI



KÜTAHYA'da manevra yapan yük treninin tekli lokomotifi, bariyerleri olmayan hemzemin geçitte belediyenin çöp kamyonuna çarptı. Kazada kamyon sürücü ile iki temizlik işçisi yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında Perli Mahallesi'nde hemzemin geçitte meydana geldi. Tren garından manevra yapmak için çıkan makinistler Y.K. ile M.S. idaresindeki 75054 sefer sayılı yük treninin tekli lokomotifi, bariyerleri olmayan hemzemin geçitte Kütahya Belediyesi'ne ait Ümit Çakır idaresindeki 06 BKH 490 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Kazada devrilerek yan yatan kamyondaki sürücü Çakır ile birlikte temizlik işçileri Mustafa Demiral ve Ali İhsan Süngü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

'KORNASI VE IŞIKLARI YOKTU'

Kamyon sürücüsü Ümit Çakır, bariyerleri olmayan hemzeminden geçerken tren lokomotifinin kendilerine çarptığını belirterek, "Biz çöpleri döküme gidiyorduk. Tren farsız geliyor, korna çalmıyor, burada bariyer yokö dedi. Yaralanan temizlik işçilerinden Mustafa Demiral da sadece savrulduklarını hatırladığını belirterek, "Farı, hiçbir şeyi yoktu. Biz o anda sadece savrulduğumuzu gördük. Başka da hiç bir şey hatırlamıyorumö diye konuştu. Makinistler ise ifadeleri alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç da kazanın olduğu hemzemin geçide gelerek olayla ilgili bilgi alıp, ambulansta tedavileri yapılan yaralılarla konuştu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çöp kamyonu ve trenden görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

-Kamyon sürücüsü ve temizlik işçisinin röportajı

-Emniyet müdürünün olay yerinde inceleme yapması

-Emniyet müdürünün ambulanstaki yaralılarla konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()

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ANNELERE DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 28'inci gün (2)

İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’de bulunan üniversitelerden bir grup öğrenci ile Bingöl'den gelen Cemal Akar, Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlatları için oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.

ÖĞRENCİLER İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

HDP önündeki ailelere desteklerini iletmek için İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'deki üniversitelerden gelen bir grup öğrenci, 'PKK’ya lanet, annelerimize destek' adıyla imza kampanyası başlattı. Bu imza kampanyasıyla annelerin sesini duyurmayı hedeflediklerini söyleyen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Uğur Bıçaklıoğlu, ailelerin çok büyük bir yaraya parmak bastıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Anneler yürüttükleri bu mücadele ile bizleri buraya çağırmış oldular. Bizler de üniversitelerimizde onların daha fazla insan tarafından duyulması için çalışma yürütüyoruz. Yaklaşık iki haftadır imza masaları açtık, yemekhane ve sınıflarda duyurular yaptık ve kendilerinin de yalnız olmadığını İstanbul’dan, Sakarya’dan, Kocaeli’nden ve Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerden duyurmaya başladık."

BİNGÖL'DEN GELİP AİLELER İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ailelere Bingöl’den gelen Cemal Akçar (84) da destek verdi. Ailelerle buluşup acılarını paylaşan ve gözyaşlarına hakim olamayan Cemal Akçar, evlat nöbetindeki anneler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, ailelere destek olmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-HDP il binası

-Ailelerin bekleyişi

-Öğrencilerin ziyareti

-Uğur Bıçaklıoğlu'nun konuşması

-84 yaşındaki Cemal Akçar'ın ziyareti ve konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN / DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MANİSA'DA TIR'IN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM ÖLDÜ



MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Koçak'a (76), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Manisa-Uşak D250 karayolunda meydana geldi. Tanyel Ç. (46) yönetimindeki 34 HK 4102 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Asım Koçak'a çarptı. Asım Koçak çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada çarpmanın etkisiyle TIR'ın ön tarafının parçalandığı görüldü. Koçak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Tanyel Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan tırın görüntüsü

-Cenaze nakil aracından görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,()

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BURSA'DA KARAVAN, ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Paşaören Sokak üzerinde park halinde olan Erdoğan Hazar'a ait 16 Y 0627 karavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında karavan kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangına mahallelinin müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi ve müdahalesi

-Detaylar

(Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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KOVAYLA SU ALMAK İSTERKEN KANALA DÜŞEN ÇOCUK BOĞULDU



OSMANİYE'de, sulama kanalından kova ile su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen Mustafa Yedier (16) yaşamını yitirdi.

Olay saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalından kova ile su çekmek isteyen Mustafa Yedier, dengesini kaybederek kanala düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Yedier'i bulmak için olay yerine Adana Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler çağırıldı. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, kanala giren dalgıç polisler Yedier'in düştüğü yerin 100 metre uzağında cansız bedenine ulaşıp sudan çıkardı. Yedier'in cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerindeki jandarma aracı ve askeri personel

- Sulama kanalından detay

- Sulama kanalı etrafına çekili şerit

- 'Sulama kanalına girmek tehlikelidir' yazısı

- Olay yerindeki AFAD aracı

- Dalgıç polislerin aracının gelişi

- Dalgıç polislerin suya girmesi

- Kanal içinde arama yapılması

- Cesedin kanaldan çıkartılması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ANNESİNİN MEZARI BAŞINDA ÖLÜ BULUNDU



ERZURUM'da, Fikret Eldutar (75), dua etmek için gittiği annesinin mezarının başında ölü bulundu. Mezarın çevresindeki otları temizlediği de anlaşılan Eldutar'ın geçirdiği kalp krizi sonuçu yaşamını yitirdiği öne belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Fikret Eldutar, dua etmek için annesi Sülbiye Eldutar'ın mezarına gitti. Eldutar akşam eve dönmeyince yakınları meraklanıp Dutçu Mahallesi mezarlığına gitti. Mezarlıkta el fenerleriyle arama yapan kardeşleri, Fikret Eldutar'ı annesinin mezarının başında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eldutar'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre Eldutar'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Eltutar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mezarlık

-Polisin mezar başında inceleme yapması

-Yakınların mezarlığa gelişi

-Olayı anlatanlar

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Ambulans

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SINIF ÖĞRETMENİ VİTESLERİ KARIŞTIRDI, CİPLE DERE KANALINA UÇTU



KARABÜK'te, sınıf öğretmeni Mefküre Şirin Bozkurt (52), iddiaya göre vitesini geri yerine ileriye taktığı cip ile dere kanalına uçtu. Bozkurt kazayı yara almadan atlatırken cip, kanala düşmeden asılı kaldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi’nde meydana geldi. Kartaltepe İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Mefküre Şirin Bozkurt, kayınvalidesini hastaneye götürmek için evinin önüne geldi. Mefkure Şirin Bozkurt yönetimindeki 78 BZ 637 plakalı cip, sürücüsünün otomatik vitesini geri yerine ileri takması sonucu hareket ederek demir korkulukları yıkıp 3 metreden dere kanalına uçtu. Cip kanala düşmeden asılı kalırken, Bozkurt, çevredekilerin yardımıyla cipten çıkartıldı. Derya Bozkurt, eşinin kaza yaptığını haber alınca yaklaşık yaklaşık 300 metre uzaklıktaki iş yerinden koşarak geldi. Derya Bozkurt, eşinin kazadan yara almadan kurtulduğunu görünce rahat nefes aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mefküre Şirin Bozkurt'un konuşması

-Araçtan detay

-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BÜYÜKBAŞ YÜKLÜ KAMYON ÖĞRENCİ SERVİSİNE ÇARPTI: 3 YARALI



ERZURUM'un Oltu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan büyükbaş yüklü kamyon, kavşakta öğrenci servis minibüsüne çarptı. Kazada, servis şoförü İlhami Aslan (39) ve akrabaları Perihan Gözütok (40) ile Neriman Gözütok (19) ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında çevre yolu kavşağında meydana geldi. Şenkaya ilçesinden Narman ilçesi yönüne giden Abdulkadir Çelik yönetimindeki 34 ZM 5418 plakalı büyükbaş yüklü kamyon, öğrencileri Erdoğmuş köyüne bırakıp Oltu ilçesine gelen İlhami Aslan yönetimindeki 25 D 9600 plakalı öğrenci servis minibüsüne çarptı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon minibüse çarptıktan sonra refüjdeki ağaç ve elektrik direklerini yıktıktan sonra durabildi. Kazada servisi şoförü Aslan ve minibüsteki akrabaları Perihan Gözütok ile Neriman Gözütok ağır şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan üç yaralı ardından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan minibüs şoförü Aslan, Erzurum'a sevk edildi.

Kamyonun yakıt deposu delindiği için tüm mazot asfalta döküldü. İtfaiye ekipleri karayolunu tazyikli su ile yıkadıktan sonra temizlik işçileri de kırılan parçaları kaldırdı. Kamyon sürücüsü Abdulkadir Çelik gözaltıan alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Yerde yatan iki kadın yaralı

-Kazaya neden olan kamyon

-Yolun yıkanması

-Yaralıların amulansa taşınması

-MOBESE'ye yansıyan kaza anı

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU, (Erzurum), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İKİ KADININ YILANLA DANSI MERAK UYANDIRDI

BURSA'da tarlada çalışırken gördüğü yılanla dans eden iki kadının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve tarlada çalışırken yılan gören Filiz Kara ve Hanife Yılmaz genel tepkilerin aksine yılandan korkmayarak dans etmeye başladı. Yaklaşık 2 metrelik yılan ile dans ettikleri anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüleri izleyenler hayrete düştü. Yılanı ellerine alan ve eğlenen iki kadının cesareti herkesi şaşırttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yılanla birlikte kadınlardan görüntüler

Haber: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DEVRİLEN TRAKTÖRE, 2 OTOMOBİL ÇARPTI, ANTALYA- BURDUR YOLU 1,5 SAAT KAPANDI



ANTALYA- Burdur yolu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen odun yüklü traktöre, 2 otomobilin çarpması sonucu 1,5 saat ulaşıma kapandı. Yolda, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Antalya- Burdur yolu Çubukbeli mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen odun yüklü traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Odunlar yola savrulurken, biri yabancı plakalı 2 otomobil, traktöre çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi sağlık görevlilerince bölgede yapılırken, kaza nedeniyle Antalya- Burdur yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araç sürücüleri ve yanındakiler uzun süre yol kenarında oturarak trafiğin açılmasını bekledi. Jandarma ve kurtarma ekiplerinin araçları yoldan kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Oluşan trafik

- Olay yerinden detaylar

Haber: Halim AKCA/ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA KALDI

ADANA'nın Feke ilçesinde Hikmet Baykal (40), ormanlık alanda kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, kırsal Çadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Feke Orman İşletme Şefliği'nin izniyle kesim yapan Baykal'ın üzerine çam ağacı devrildi. Ağacın altında kalan Baykal'ı gören yanındakiler, durumu sağlık, jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucunda ağacın altından çıkartılan Baykal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Baykal, buradan da Kozan İsmet Atlı Stadı'na gelen helikopter ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralının hastaneden çıkartılışı

- Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KIZIL KUYRUKLU TIRTILLAR, ORMANA YAYILIYOR

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesi İkisular mevkiindeki kayın ormanını istila eden kızıl kuyruklu kayın tırtılı, yaklaşık 250 hektarlık alana yayılarak yaprakları yemeğe devam ediyor.

Kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülen kızıl kuyruklu tırtıllar, yaklaşık 250 hektar alanda etkili oldu. Ağaçların yapraklarını yiyen tırtıllar şimdide Domaniç-İnegöl kara yolundan karşı tarafa geçerek başka yeşil alanlara doğru ilerlemeye başladı. Bazıları ise araçların altında kalarak ezildi.

İkisular mevkiinde dinlenme tesisi sahibi olan Hüseyin Ordu, üç haftadır devam eden istilanın devam ettiğini ve karayolundan yeşil olan ağaçlara doğru geçiş yapmaya çalıştıklarını söyledi. Ordu, “Bugün bir şeye daha şahit olduk. Kuru alanı bırakıp anayoldan yeni bir yeşil alana geçiyor ve buradaki yaprakları yiyorlar. Bu sefer ayrıca derelerde bir yoğunluk var. Bu dere Sakarya’ya kadar uzanan bir dere. Eğer bunlar herhangi bir kıyıda kalırsa o bölgelerdeki meyveleri, sebzeleri de yiyebilir. Oralarda da çoğalma yapabilir. Bunlara bir an evvel bakılması lazım. Ben burada doğdum, burada büyüyorum ve burada öleceğim. Buranın biz bekçisiyiz. Buranın bir an önce çözülmesini bekliyorum. Gerçek bir istilaya uğradıkö dedi.

İLAÇLAMA YAPILMIŞTI

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Kütahya’nın Domaniç ve Bursa’nın İnegöl ilçeleri arasındaki İkisular mevkiinde kalan ormanlık alanda tırtıl istilasına yönelik havadan ve karadan ilaçlama yapmıştı. Çok sayıda tırtılın etkisiz hale geldiği görülürken ilaçlamanın devam etmemesi nedeniyle tırtılların yeşil olan ağaçlara doğru yayıldığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ormanı istila eden tırtıllar

-Karayolundan karşıya geçmeleri

-Tırtıllar detay

-Ağaçlardaki tırtıllar

-Hüseyin Ordu ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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NUSAYBİN'DE TERÖR MAĞDURLARI YENİ KONUTLARINA KAVUŞTU



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 439 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Nusaybin ilçesinde 2015-2016 yıllarında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği konutlardan yapımı tamamlanan 439 konutun hak sahibini belirlemek için kura töreni düzenlendi. Nusaybin Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla noter huzurunda yapılan kurada 439 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada isimleri açıklanan aileler büyük mutluluk yaşadı.

Görüntü Dökümü

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- Kura çekimi

- TOKİ konutlarından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN (Mardin),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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'AKDENİZ FOKUNUN YATAK ODASINA GİRMEYİN' ÇAĞRISI



AKDENİZ Foku Araştırma Grubu (AFAG) Koordinasyon Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, Akdeniz fokunun evi olarak adlandırılan Antalya falezlerindeki mağaralara araştırma dalışı yaptı. Kıraç, tur teknelerine, balıkçılara, kanoculara ve falezlerde yüzen vatandaşlara, "Mağaralar Akdeniz fokunun yatak odası, buraya girmeyin" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, TED Antalya Koleji ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) 'kritik derecede tehdit altında tür' olarak sınıflandırılan Akdeniz fokunun korunması için protokol imzalandı. Protokol kapsamında SAD bünyesinde yer alan AFAG Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç ve dernek üyesi dalgıçlar, falezlerdeki mağaralara araştırma dalışı gerçekleştirdi. Mağaraları inceleyen Cem Orkun Kıraç, Akdeniz fokları hakkında bilgi verdi.

Akdeniz foku hakkında toplumun yeterli bilgi sahibi olmadığını kaydeden Kıraç, foka yönelik tehditleri anlattıklarını söyledi. Akdeniz fokunun insanlarla iç içe yaşadığı tek yerin falezler olduğunu vurgulayan Kıraç, dünya üzerinde 750, Türkiye'de ise 100 kadar Akdeniz fokunun yaşadığını düşündüklerini kaydetti.

MAĞARALAR GİRMEYİN

Akdeniz fokuna yönelik başlıca tehditlerin sadece avcılık ve kasıtlı öldürmeler olmadığını belirten Cem Orkun Kıraç, "Son 20 yılda yaşam alanlarının daralması, evlerinde rahatsız edildikleri için yaşam alanlarından çekilmeleri bu türü tehdit eden başlıca unsur. Çünkü burada yavruluyor, burada yavrusunu büyütüyor. Neslin devamı için betonlaşmamış, el değmemiş alanlar bırakmamız lazım. İnsanların onların mağaralarına girmesi kaçmalarına neden oluyor. Tur teknelerinin, kanocuların bunlara çok dikkat etmesi lazım. Etik olarak, vicdanen mağaralara girmek doğru değil zaten. Mağaralara girildiğinde yaşam alanını terk etmek zorunda kalıyorlar ve neslini devam ettiremiyor. Bu çatlak ve mağaralar Akdeniz foklarının yatak odası. Dolayısıyla yatak odalarına kimse girmesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Falezlerden detay görüntü

-Cem orkun Kıraç ile röp

-Gönüllülerden biri ile röp

-Falezdeki mağaralardan detay görüntü

-Hocanın denze talıp inceleme yapmasından görüntü

Haber: İbrahim laleli - Kamera: Emrah GÜL / Antalya ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TARLADA ÇALIŞAN İKİ KADIN BULDUKLARI YILANLA DANS ETTİ

BURSA'da tarlada çalışırken gördüğü yılanla dans eden iki kadının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan ve tarlada çalışırken yılan gören Filiz Kara ve Hanife Yılmaz genel tepkilerin aksine yılandan korkmayarak dans etmeye başladı. Yaklaşık 2 metrelik yılan ile dans ettikleri anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüleri izleyenler hayrete düştü. Yılanı ellerine alan ve eğlenen iki kadının cesareti herkesi şaşırttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yılanla birlikte kadınlardan görüntüler

Haber: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()

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