DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

TABANCAYLA OYUN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATINA MAL OLDU

Düzce - Babasının beylik tabancasıyla oynarken öldü

DÜZCE'de, 12 yaşındaki O.Ö. polis memuru olan babasının beylik tabancası ile oynarken silahın ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Çocuğun ölümü aileye büyük üzüntü yarattı.

Olay akşam saatlerinde Karacahacımusa Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru T.Ö. eşi ile birlikte komşularına oturmaya gitti. Bu sırada evde bulunan oğlu O.Ö. babasının beylik tabancası ile oynarken silah bir anda ateş aldı. Silah sesini duyan komşuları durumu çocuğun ailesine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başına mermi isabet eden çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çocuğun ailesi büyük şok yaşarken, O.Ö.'nün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olayın olduğu siteden görüntü

-Olayın olduğu evin önünden görüntü

-Cenaze aracının siteye girerken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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POLİSTEN BÜYÜK OPERASYON; 1 TON UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, kente uyuşturucu madde getirmeye çalışan bir şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kullandığı minibüste yapılan incelemede, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kente minibüs ile uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine istihbaratı değerlendiren ekipler, 35 KZ 245 plakalı minibüsü yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, polis ekipleri Güzelbahçe ilçesinde minibüsün geçtiği güzergahı kapattı. Polisi gören şüphelinin kaçmaya başlaması sonucunda kovalamaca başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli minibüsü bırakarak kaçmaya çalıştı. Koordineli çalışan ekipler, şüpheliyi bir süre sonra kıskıvrak yakaladı. Öte yandan, minibüste yapılan incelemede, yüklü miktarda paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, el konulan minibüste emniyete çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri, minibüste detaylı bir çalışma yaptı. Daha sonra minibüste bulunan uyuşturucu madde, polis ekipleri tarafından Narkotik Şube Müdürlüğüne taşındı. Konu hakkında detaylı bilgi verilmezken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık 1 ton civarında olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Narkotik ekiplerinden görüntü

-Uyuşturucu maddelerin taşınmasından görüntü

-Şüphelinin emniyete getirilmesi

(Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

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DÜZCE - ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI



DÜZCE'de, trafikte tehlikeli araç kullanınca vatandaşlar tarafından ihbar edilen sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobil sürücüsü yaklaşık 10 kilometre süren takip sonunda kaza yapınca yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz ve 2.80 promil alkollü olduğu tespit edildi

Akşam saatlerinde, Beçiyörükler Köyü mevkiinde 81 ED 005 plakalı otomobil sürücüsünün tehlikeli araç kullandığını gören vatandaşlar, polise ihbar edildi. Otomobil sürücüsü Devrim A. yol üzerinde önlem alan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre kaçan otomobil sürücüsü, Yahyalar Köprüsü üst geçidinden tekrar ters istikametine dönerek polisi atlatmak istedi. Ancak köprü üzerinden geçmekte olan Can K. idaresindeki 81 DT 033 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile stop eden otomobilden inen Devrim A. bu kez yaya olarak kaçmayı denedi. Ancak polis ekipleri kaçan sürücüyü yakaladı.

Yakalanan sürücünün ehliyetsiz ve 2.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis kaçan sürücünün otomobili içerisinde arama yaptı. Diğer yandan kaçmaya çalışan otomobil sürücüsün çarptığı aracın sürücüsü Can K. yaralandı. Can K. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Kaçmaya çalışan aracın görüntüsü

-Polis ekiplerinin araçta inceleme yaparken görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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ADANA - GENÇ KIZ, YÜZMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLDE BOĞULDU

ADANA'da arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra yüzmek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren Hayriye Kara (22), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatleriyle iki erkek arkadaşıyla Seyhan Baraj Gölü kıyısına gelen Hayriye Kara, iddiaya göre bir süre alkol aldıktan sonra yüzmek için kıyafetlerini çıkartıp, suya girdi. Genç kızın suda bir anda gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, göle girip, Kara'yı çıkartmak istedi. Suyun içinde genç kızı bulamayan arkadaşları, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Kara'nın cesedini kıyıdan birkaç metre açıkta buldu. Sudan çıkartılan Kara'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan Kara'nın olay anında yanında bulunduğu iki erkek arkadaşını ifade için karakola götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Olay yerine gelen sağlık ekibinden görüntü

- Genç kızın üzerinden çıkarttığı kıyafetler

- Bot ile olay yerine gelen dalgıç polisler

- Polislerin sudaki cesedi çıkartması

- Sağlık ekibinin ve polisin cesedi incelemesi

- İtfaiye erlerinin torba içindeki cesedi taşıması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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MANİSA'DA FABRİKA YANGINI 2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) havlupan ve radyatör üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Yangın, bugün saat 02.00 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Havlupan ve radyatör üretimi yaptığı öğrenilen fabrikanın kimyasal bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangını fark eden fabrika bekçisi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahelesi

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,()

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NİŞAN YOLUNDA KAZA: 1 ÖLÜ, 8 YARALI



GAZİANTEP'te, nişan törenine gidenlerin taşındığı minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Gaziantep- Adana yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Nişan törenine gidenleri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 N 0261 plakalı minibüs ile Yusuf Kaplan yönetimindeki 27 GK 494 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlardaki Yusuf Kaplan, Feyza Betül Kaplan, Arife Kıral, Fatma Nur Kıral, Hasan Korkmaz, Elif Karaaslan, Hamza Alp, Mecit Alp ve Alican Alp yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Feyza Betül Kaplan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazaya karışan araçlar

- Polislerin çalışması

- İtfaiyenin çalışması

- Kaza nedeni ile duran trafik

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAMYONET, SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUKLARIN ARASINA DALDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet sokakta oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 1 çocuk öldü, 1 çocuk da yaralandı. Kazadan sonra kaçan sürücü Mehmet D., kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında süratli olduğu iddia edilen Mehmet D. (27) yönetimindeki 26 UZ 088 plakalı kamyonet, toprak yolda kayarak kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı. Muhammet Talha İnan (3) ve Ahıska Türkü olduğu öğrenilen Fikriye Muhammedov'a (11) çarpan kamyonet, bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazanın ardından mahallele toplanırken, kamyonet sürücüsü Mehmet D. olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören mahalle sakinleri yaralanan çocukları otomobillerle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammet Talha İnan hayatını kaybetti. Fikriye Muhammedov'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, çocukların aileleri kaza haberiyle hastaneye gitti. Kazadan sonra kaçan Mehmet D. ise polisin çalışması sonucu yaklaşık 1 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralı çocouğun hastanede sedya ile taşınması

- Olay yeri

- Kazaya jarışan araç

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAMYON, DOLMUŞ BEKLEYEN 5 KİŞİYE ÇARPIP, MARKETE DALDI



BURSA'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce park halindeki traktöre, ardından dolmuş bekleyen 2'si çocuk 5 kişiye çarpıp markete daldı. Kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırılırken, markette büyük hasar meydana geldi. Kaza anı ise, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. İznik-Boyalıca yolunda seyir halinde olan İsmail G. (37) yönetimindeki 16 JDS 76 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan park halindeki traktöre çarpan kamyon, ardından kaldırımda dolmuş bekleyen Hatice G. (50), Nerman D. (40), Seda A. (25) ve çocukları Mustafa A. (3) ile Tenzile A.'ya (5) çarparak yaralanmalarına neden oldu. Kamyon, daha sonra Ferdi Harman'a ait markete çarparak durabildi.

Kazayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle markette büyük hasar oluşurken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan kaza anı, kameralar tarafından görüntülendi. Kamyon sürücüsü İsmail G., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyonun durakta bekleyenlere çarpması ve markete girmesi

- Kaza sonrası olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SAMAN BALYASI YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI



SİVAS'ta, saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sivas'ın Kangal ilçesinden, Ordu'ya giden Veli Kalkan (24) yönetimindeki 27 NS 007 plakalı saman balyası yüklü kamyon, kavşaktan döndüğü sırada aşırı yük nedeniyle devrilerek yan yattı. Kazanın haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Veli Kalkan yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Sivas- Erzincan karayolunda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntü

-Devrilen kamyon

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TRİBÜNDEN DÜŞEN TARAFTAR AĞIR YARALANDI



ADANA'nın Kozan ilçesinde 3'üncü Lig maçını izlemeye gelen Mustafa Karamir (47), tribünden düşerek ağır yaralandı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kozan İsmet Atlı Stadyumu'nda oynanan Kozanspor FK - Fatsa Belediyespor maçının 65'inci dakikada tribünden düşen Mustafa Karamir (47) ağır yaralandı. Saha kenarında bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Karamir, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Karamir, Çukurova üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tribünden detay

- Acil servis önünden detay

- Yaralının ambulansa alınması

- Yakınlarının feryadı

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Hatay), ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BALKONDA OTURURKEN MAGANDA KURŞUNUYLA VURULDU



KOCAELİ’nin Derince ilçesinde evinin balkonunda oturan 82 yaşındaki Hanım Aykaç’a yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Hanım Aykaç’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Hanım Aykaç, bir anda göğsünde bir acı hissederek çığlık attı. Yaşlı kadının çığlığı üzerine balkona koşan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Göğsünden vurulduğu tespit edilen Hanım Aykaç,sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yorgun mermiyle vurulduğu saptanan Hanım Aykaç’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaşlı kadının hastaneye girişi

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),()



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TELEFON DOLANDIRICISI BU SEFER KAÇAMADI

'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandı



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyerek dolandıran E.A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. E.A., mahkemece tutuklandı.

Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda, birçok kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle polise ihbarda bulundu. Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Bürosu ekipleri, ihbarlar üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Bu sırada T.F. (62) kendisini telefonla arayıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyen E.A.'dan şüphelendi ve durumu polise bildirdi.

Şüpheli, T.F.'den, 41 bin 500 Euro'yu TL'ye çevirmesini ve ardından kendisine iletmesini istedi. Bunun üzerine buluşma noktasına T.F. ile giden polis ekipleri, E.A.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- E.A.'nın yakalanışı güvenlik kamerası görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DATÇA'DA ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir bölümü zeytinlik olan boş bir tarlada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Datça'nın Karaköy Mahallesi'nde boş bir arazinin iki ayrı noktasında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede yayılması, vatandaşları endişelendirdi. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen 5 arazöz, 2 su tankı ve 40 orman işçisi ise karadan müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük arazinin zarar gördüğü belirlendi.

Yangının sabotaj sonucu çıkarıldığı ihtimali de göz önünde bulundurularak çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangın sırasında orman yangın söndürme işçilerine destek vermek amacıyla bölgeye giden, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekiplerinin (MAG-AME) yangın yerinden küçük bir kara kaplumbağasını kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- (Amatör bir kamera) Yangın anında alevler yükselirken

Haber: Mehmet ÇİL/DATÇA,(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SOĞUK HAVA DEPOSU BAHÇESİNDEKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU



BURSA’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir soğuk hava deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında meyve kasaları yandı.

Dün aşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl İlçesi İsaören Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda sebebi henüz bilinmeyen yangın çıktı. Soğuk hava deposunun bahçesinde çıkan yangın, ahşap meyve kasalarının tutuşmasıyla büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında bin 500 plastik kasa yanarken, yaralanan olmadı.

Ekipler yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın anından amatör görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yanan yerden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YANAN TIR'DAN CANINI ZOR KURTARAN SÜRÜCÜYÜ POLİS TESELLİ ETTİ



ÇORUM'da seyir halindeki TIR7ın motor kısmanda yangın çıktığını fark eden sürücü, yolun sağına park etiği aracı panik içinde terk etti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri de korku ve panik yaşayan sürücüyü, "Sakin ol sakin ol, çok geçmiş olsun" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Olay saat 20.00 sıralarında, Çorum-Samsun karayolunun 30'uncu kilometresi, Konaklı mevkiinde meydana geldi. İrfan Türkmen'in kullandığı 19 BP 417 plakalı dorsesiz TIR'ın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören Türkmen, aracı durdurarak kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİSLER TESELLİ ETTİ

Çevrede görevli trafik polis ekipleri de alev alan araçtan son anda kurtulup, korku ve panik yaşayan sürücü Türkmen'i , "Sakin ol sakin ol, çok geçmiş olsun" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Sürücü İrfan Türkmen, seyir halindeyken aracın motor kısmından yükselen alevleri fark etmesi üzerine aracı yolun sağına park edin kendisini dışarı attığını anlatarak, "Seyir halindeydim, araç kendiliğinden ateş aldı. Kendimi dışarı zor attım. Sigorta patladı. Bir anda oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafik ekiplerinin yolda çalışma yapması

- Yanan Tır

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Şoförler Odası başkanı Tahsin Şahin röp.

- Sürücü pöp.

- Trafik polisinin sürücüyle konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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FOÇA'DA KIYIYA VURAN PETROL KİRLİLİĞİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI



İZMİR'in Foça ilçesinde, amatör balıkçılar tarafından görüntülenen yağmur sularının sanayi tesisinin atık havuzu taşırması sonucu petrol atıkları nedeniyle oluşan kirlilik, Gencelli ve Aliağa ilçelerinin Çakmaklı mahalleleri'ndeki sahili vurdu. Yöre halkı ve çevrecilerin ihbarıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce sahilde temizleme çalışmaları başlatıldı.

Geçen 25 Eylül'de, Foça'da denize açılan amatör balıkçıların Gencelli açıklarında tespit ettiği, cep telefonları ile aldıkları görüntü ve fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştıkları kirlilik, rüzgarın da etkisiyle dün Gencelli sahillerine vurdu. Durum Sahil Güvenlik ile Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'ne ihbar edildi. Sahilin durumunu yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, yüklenici firmayı devreye sokarak 20 kişiyi aşkın ekiple sahilden petrol atıklarını emdirme ve vakumlama yoluyla temizleme çalışması başlattı. Kirliliğin gemilerden değil, bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun ani ve aşırı yoğunlukta yağan yağmurun etkisiyle taşması sonucu meydana geldiği ifade edildi. 4 gün önceki ihbarların ardından atık toplama gemileriyle duruma müdahale edilmeye çalışıldığı, ancak çok geniş bir alana parça parça yayılan kirliliğin, rüzgarın etkisiyle dün Gencelli sahiline vurduğu bildirildi. Denizdeki atıkların toplanmasının ardından bugün ise sahildeki kum, taş ve iskelelerdeki kirliliğin yıkanarak giderilmesinin sağlanacağı bildirildi.

Foça İlçesi, Yenifoça, Gencelli, Cumhuriyet mahallelerinde oturanlar ve çevreciler kirliliğin görüldüğü andan itibaren bölgede toplandı. Çalışmaları izlerken tepkilerini de ortaya koydu. Yetkililerden bölgenin havadan, denizden, karadan sürekli izlenmesini ikinci kez yaşanan çevre felaketinden ders alınıp kirliliğe neden olan gemi ve sanayi tesisleri için önleyici ve yaptırım gücü yüksek tedbirlerin alınmasını istedi.

'GENZİ YAKACAK KADAR YOĞUN MAZOT KOKUSUYLA BAŞLADI'

25 Eylül'den beri burada genzi yakacak derecede mazot kokusu ve denizde kirlilik olduğuna dair şikayetler aldıklarını belirten Yenifoça Forum Platformu Sözcüsü ve Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent, denizin ortasındaki kirliliğin dün sahile vurduğunu söyledi.

HALK VE ÇEVRECİLERDEN TEPKİ

Foça Çevre Platformu (FOÇEP) Sözcüsü Bahadır Doğutürk ise 30 Ağustos 2018 günü aynı sahada ciddi bir çevre felaketinin yaşandığını söyledi. Doğutürk, "Aliağa gibi önemli bir bölgede 24 saat esasıyla havadan kontrol sistemleri dahil, petrol yayılmasını önleyecek bariyerlerin hazır tutulması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Petrol atıklarının olduğu sahilden görüntü.

-Bariyer çekme ve temizleme çalışmalarından görüntü

-Yenifoça Forum Platformu Sözcüsü ve Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent açıklama

-Foça Çevre Platformu (FOÇEP) Sözcüsü Bahadır Doğutürk açıklama

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: seyfi GÜL / FOCA (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SAMSUN'DA KIYIYA VURMUŞ DENİZALTI MÜHİMMATI BULUNDU

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş denizaltı mühimmatı bulunması paniğe neden oldu. Çevredeki bazı evler tahliye edilip önlem alınırken, mühimmat imha edilmek üzere bomba imha ekiplerine teslim edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Dikbıyık Karakolu ekipleri, saat 19.30 sıralarında Çatlı Mahallesi sahil kıyısında paslanmaya yüz tutmuş halde patlayıcı madde bulunduğu ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine geçen ekipler, çevrede aldıkları geniş güvenlik önleminin ardından bölge halkını yazlıklarından tahliye etti. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba imha ekipleri, kıyıya vurmuş halde bulunan patlayıcının denizaltı işaret mayını olduğunu belirledi. Mayın, jandarma ekiplerince imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Denizaltı işaret mayınından detaylar

- Jandarmadan detaylar

- Güvenlik önlemlerinden detay

Haber-Kamera: Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(SAMSUN) ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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PAKDEMİRLİ: SÜT KONSEYİ'NE FİYATLARIN ARTTIRILMASI GEREKTİĞİ MESAJINI İLETECEĞİZ

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini belirterek, "Sütün fiyatını 1 lira 70 kuruştan, 2 liraya çıkarmıştık ama ben bunu da açıkçası yeterli görmedim. En yakın zamanda toplanacak Süt Konseyi'ne de biz tavsiye kararı olarak veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak da bu fiyatların attırılması gerektiği mesajını ileteceğiz." dedi. Pakdemirli, çiğ sütü de kalite esaslı olarak sınıflandıracaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Beydağ İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, AK Parti teşkilatlarında görev aldığını ve bu işlerin neferi olduğunu söyledi. Pakdemirli, "'Siyasetçinin karısı dul, parası pul olur' derlermiş. Biraz öyle gerçekten. Ama bu dava uğruna sizler gibi, ak gönüllüler gibi ben de bu davanın bir neferi olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde partisinin aldığı oy oranlarına değinen Pakdemirli, "Milletten gelen neyse, bu her zaman kabulümüz. Beydağ'da millet bize anahtarı vermedi. Biz de kabul ettik ama 4 yıl seçimsiz dönem var. Beydağ hizmete aç kaldı ve bunca yıldır da düzgün hizmet alamadı. Gece gündüz çalışacağız ve inşallah Beydağ'ı 2024 seçimlerinde alacağız" dedi.

'TÜRKİYE PARTİSİ'

Bu davanın parti davası olmadığını, hak-halk ve hakikat davası olduğunu, Türkiye'de ülke partisi olarak sadece AK Parti'nin bulunduğunu söyleyen Pakdemirli, "Türkiye'nin her noktasını kucaklıyor, her noktasından da oy alıyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıldır yaptığı eser siyaseti ile kendini hem halka hem dünyaya ispat etmiş bir parti. 25 yıldır sayın Cumhurbaşkanımız iktidarda ve vatandaşlar hala yüzde 50 oranında bize teveccüh ediyor. Bunun sebebi sizlersiniz, AK Parti teşkilatlarıdır" dedi.

'HİZMET ETMEK GİBİ BİR DERTLERİ YOK'

Ne zaman İzmir'e gelse cebine öz geçmişlerin doldurulduğunu söyleyen Pakdemirli, "Bunun nedeni İzmir'in iyi hizmet alamaması. Ne yazık ki yerelde iktidar olmadığınızda, genelde de iktidar olamıyorsunuz. İzmir'e ve diğer büyükşehirlere bir umutla 'Acaba hizmet olur mu' diye baktım. Her parti hizmet için var, iddia bu. Gerçekte hizmet getirdiler mi diye 3-5 ay umutla baktım ama tamamen şova yönelik bazı hareketlerle, yapılan bir takım şovların dışında, hizmete yönelik bir şey görmedim. Bunların hizmet etmek gibi bir dertleri yok" dedi.

'HİÇBİR ARKADAŞIMIZI KÜSTÜRMEYECEĞİZ'

AK Parti'nin yeni bir kongre dönemine girdiğini hatırlatan Bekir Pakdemirli, "Yeni kongre dönemi demek, yenilenmek demek. Bir çok il ve ilçeye toplantılara gidiyorum. Uzun yıllardır bu teşkilatın içerisindeyim. Bazen yüzlerin değiştiğini görüyorum. Bu beni bazen sevindiriyor, bazen de üzüyor. Çünkü yüzlerin değişmemesi gerekiyor. Bunları küstürmememiz, sahip çıkmamız gerekiyor. Dönem, herkese sahip çıkma dönemidir. Hiçbir arkadaşımızı küstürmeyeceğiz. Bir küsümüz varsa onun üzerine üzerine gideceğiz, onu da barıştıracağız. Önce kendi insanlarımıza sahip çıkacağız sonra Beydağ'a, İzmir'e, ülkeye sahip çıkacağız. İyi bir çalışma ile sandık bazlı çalışma ile çok başarılı olacağımıza ve İzmir'i kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'BUGÜN BUĞDAYI 1350 LİRA VEREREK ALDIK'

Bakanlık olarak da çiftçiyi rahatlamak için bugüne kadar birçok çalışma yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Birçok üründe çok iyi fiyatlar açıkladık. Evet girdilerimiz, maliyetlerimiz arttı ama bir o kadar da tarımsal ürünlerde fiyatlarımızı bu kadar iyi açıkladık. Geçen yıl 850 liraya satılan buğday, bugün 1350 liraya Toprak Mahsulleri Ofisi olarak aldık mı, aldık. O zaman ekonomi ile ilgili yurt dışındaki bize karşı rüzgarları estirenlere karşı biz de çıktık çiftçiye, 'Korkmayın, ekin, biz dünya fiyatları ile bunları alacağız' dedik. Dünya fiyatlarının üstünde fiyat verdik mi, verdik. Bugün buğday yurt dışında 1100 TL. Biz 1350 lira vererek aldık. Buğdayda, arpada, şeker pancarında, fındıkta, kuru üzümde memnun ettik" dedi.

'SÜT FİYATLARINDA ÜRETİCİ LEHİNE BİR GELİŞMEYİ YAKIN ZAMANDA GÖRECEĞİZ'

Yeni dönemde çok daha iyi hizmet vereceklerini aktaran Pakdemirli, şunları söyledi:

"Sütün fiyatını 1 lira 70 kuruştan, 2 liraya çıkarmıştık ama ben bunu da açıkçası yeterli görmedim. Üreticinin desteklenmesi açısından bu süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. En yakın zamanda toplanacak olan Süt Konseyi'ne de biz tavsiye kararı olarak veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak da bu fiyatların attırılması gerektiği mesajını ileteceğiz. Tahmin ediyorum süt fiyatlarında üretici lehine bir gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz."

Bugüne kadar yapılmayan bir çalışma yaptıklarını da açıklayan Pakdemirli, "Çiğ sütü kalite esaslı olarak sınıflandıralım dedik. Yani kaliteli süt üreten üreticimiz, sütünü değerinde veya değerinden daha fazla satacak. Standart, tek fiyat yerine sütü sınıflandırarak, iyi süt getirene sanayici de iyi para ödemek zorunda kalacak. O nedenle hiç kimse de hiçbir şeye yeltenmek zorunda kalmayacak. Herkes iyi süt üretecek, sektör de üretici de bundan kalkınacak. Yakında küçük aile işletmelerine yüzde 40 hibeli damızlık sığırı vereceğiz." dedi.

UCUZ GÜBRE ROJESİNİ ANLATTI

Sıfır Atık Projesi kapsamında organomineral gübre üzerinde çalıştıklarını anlatan Pakdemirli, "Gübre tarımdaki en önemli girdilerden bir tanesi. Ve fiyatların artığını da hepimiz biliyoruz. Organomineral tarafından bir çalışma yürütme yürüttük. Normalde dap gübresine yüzde 20-30 daha ucuz daha iyi bir gübreyi yakın bir zamanda inşallah piyasaya sürecek gerekli düzenlemeleri de yapıyoruz. Bunu üreten devlet olmayacak ama genel çerçeveyi biz çizeceğiz. Ve belki bizim kurumlarımızdan birinin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) olabilir, TİGEM'in paketlemesi veya markası altında organomineral gübreyi yüzde 20-30 daha ucuza buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

'DANE ZEYTİNE DE DESTEĞİ BAŞLATIYORUZ'

Sözleşmeli tarımda hem çiftçinin hem de sanayicinin lehine olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yaptıklarını söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, "Zeytinyağına destek var ama dane zeytine de desteği başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'DÜNYADA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE BİRİNCİ SIRADAYIZ'

Beydağ'a yem karma makinesi ve soğuk hava deposu taleplerini 13'üncü etap desteklemeleri ile karşılayacaklarını vurgulayan Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin ise şunları söyledi: "Ülkemiz, dünyada yangınlarla mücadelede birinci sırada. Bunu Avrupa Yangınlarla Mücadele Bilgi Sistemi söylüyor. Biz boş laf konuşmuyoruz, Türkiye'nin orman varlığını arttırıyoruz. Çocuklarımın geleceğine hizmet veriyoruz. Daha yeşil bir Türkiye için de dün çalıştığımızdan daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. 11 Kasım'da 81 ilde 11 milyon fidan dikeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde neler yapıldığını biliyorsunuz. 'Yangınları PKK üstelendi, şunları lanetleyin' dedik. 'Yok lanetleyemeyiz, onların yaptığı belli değil' dediler. Ama adam üstlenmiş. İstanbul'da adam yakalanmış, daha ne delili bekliyorsunuz. Bunların derdi ağaç değil. Gezi olaylarında da ağaç değildi. Bunların derdi, bakanlığımızın üzerinden Cumhurbaşkanımızı, partimizi yıpratmak."

Bakan Pakdemirli, düzenlenecek olan Tarım Şurası ile ilgili de, "Şura için çok güzel fikirler geliyor. Şu ana kadar 17 binin üzerinde plan, bilgi ve proje elimize ulaşmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bilgi hazinesini ve kütüphanesini oluşturuyoruz, bu birincisi. Bakanlıkta böyle bir proje hazinesi yoktu. İkincisi de bu projelerin hepsi 21 çalışma grubundan damıtılarak önümüzdeki 5 yılın tarım planımızı, yol planımızı, iş planımızı çıkartıyoruz" dedi. Pakdemirli, konuşmasının ardından İzmir'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Beydağ'a gelmesi

-Pakdemirli'nin partilileri selamlaması

-Pakdemirli'nin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANI'NIN MAKAM ARACINA HACİZ KONULDU

AYDIN'ın İncirliova ilçe Belediye Aytekin Kaya'nın makam otomobiline, bir önceki dönemde belediyeden çıkartılan işçilerin açtığı dava nedeniyle haciz konuldu. Makam otomobilinin belediyenin önünde olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polislerin haciz işlemini gerçekleştirmeleri, belediye iş makineleri ve diğer otomobillerle aracın çevresi ablukaya alınarak engellendi.

İncirlliova Belediyesi'nde çalışırken 2014 yılında işten çıkartılan 87 kişi, Aydın İş Mahkemesi'ne dava açtı. Bu arada dava süresince 1 milyonun üzerinde alacağı olan işçilere 588 bin 248 lira belediye tarafından ödendi. Kısa süre önce sonuçlanan davayı kazanan işçiler, avukat aracılığıyla alacaklarını icra yoluyla tahsil etmek üzere girişim başlattıi. Geriye kalan 457 bin 967 liralık borç için Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam aracına icra konuldu. 26 Eylül Cuma günü makam aracına yakalama kararı çıkarıldı.

POLİS ÇEKİCİYLE ALMAYA GELDİ

09 UC 001 plakalı makam aracının belediye hizmet binası önünde olduğu ihbarını alan polis, yakalama kararı olan aracı çekiciyle almaya geldi. Belediye yetkilileri polislerin aracı götürmesini engellemek için 2 adet iş makinesini ve diğer otomobillerle makam aracının çevresini kapattı. Olayla ilgili zabıt tutan polisler, ortada kalan makam aracını alamadan olay yerinden ayrıldı. İş makineleri ise belediyenin önünde bırakıldı.

'BORÇ BATAĞININ İÇİNE DÜŞÜRMÜŞLER'

Belediye Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada, "Makam aracının haczedilmesi halkın oylarıyla seçilen belediye başkanının makamına saygısızlıktır. Bu durumun sebebi önceki yönetimdir. Önceki Belediye Başkanı Gürşat Kale göreve başlar başlamaz 87 işçiyi hiçbir kanuni hakkını vermeden işten çıkarmıştı. 2014 yılında başlayan dava süreci bizim dönemimizde sonuçlandı. İşçilerin alacakları yüzünden araç haczedilmek isteniyor. Belediyeyi resmen borç batağının içine düşürmüşler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Makam aracının iş makineleri ve diğer araçlar tarafından saklanması

-Belediye önünden genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İZMİR'DE 2 BİN 842 METRE UZUNLUĞUNDAKİ PASTA İLE REKOR KIRILDI



İZMİR'de Kültürpark'ta düzenlenen Pastart Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali'nde 2 bin 842 metre uzunluğunda, 20 ton ağırlığında dünyanın en büyük dilimli pastası yapıldı. Yapımı yaklaşık 4 saat süren ay ve yıldız şeklindeki pasta, 1500 şef tarafından hazırlandı.

İzmir Kültürpark'ta 'Pasta Şehri İzmir' sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Pastart Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali'nin son gününde hazırlanan 2 bin 842 metre uzunluğundaki festival pastası ile dünya rekoru kırıldı. Kültürpark'ı neredeyse tümüyle saran rekor pasta, İzmir 8. Noteri Filiz Özen tarafından tescil edildi. 1500 usta şef tarafından hazırlanan ve yapımı yaklaşık 4 saat süren ay ve yıldız şeklindeki pastada, 200 bin yumurta, 2 ton un, 2 ton şeker, 10 ton krema kullanıldı. 20 ton ağırlığına ulaşan pastanın final bölümü olan ay yıldız şeklinde düzenlenen kısmı ise Pastart için İzmir'e gelen yabancı şefler ile Anadolu Otizm Vakfı'nın öğrencileri tarafından hazırlandı. 15 santimetre genişliğinde tasarlanan festival pastası, lezzeti ile de ziyaretçilerden tam not aldı. Büyük bir emekle hazırlanan pasta son aşamada, fuar alanına gelen ziyaretçilere servis edilerek, şehrin en tatlı dünya rekoru hep birlikte kutlandı. Daha önceki 'Dilimli pasta' rekoru 1800 metreyle Japonya'da, normal pasta rekoru ise 2 bin 700 metre ile Antalya'nın Alanya ilçesinde kırılmıştı.

İLKLERİN ŞEHRİ İZMİR'DE DÜNYANIN EN BÜYÜK PASTASI

Festivalde Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, gördükleri manzaranın İzmir için olağanüstü olduğunu aktararak, "Birçok ilke ev sahipliği yapmış Kültürpark'ta İzmirli'yi böyle bir etkinlikte buluşturmak bizi çok mutlu ediyor. Birinci günden itibaren önemli etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün 3 bin metrelik dünya rekorunu kırdık. Dünyanın en büyük pastasını, İzmirli ustalarımızın eliyle ilklerin şehri İzmir'de yaptık" dedi.

Şef Yurdagül Kurt, "Hazırlıklar yaklaşık bir haftadır sürüyordu. Bugün yoğun geçti. Pastamız için öncelikle kek hazırladık. İçine çikolata parçalarını koyduk ve üzerine de pasta kremasını sürdük. En sonunda süslemeleri yaparak pastamızı hazırladık. Çok büyük bir ekiple bugün dünyanın en büyük pastasını hazırlamanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

OTİZMLİ ÖĞRENCİLER DE GÖREV ALDI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Geleceğin Özel Çocukları Projesi kapsamında dünyanın en büyük pastasında otizmli öğrencilerin görev aldığını belirten proje koordinatörü Funda Sel, "Biz öğrencilerimizi toplumla bütünleştirmek amacıyla projemizi yürütüyoruz. Otizmli öğrencilerimize iş alanlarında istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz burada bugün hem eğlendiler hem de pasta hazırladılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festival alanından görüntüler

- Pasta hazırlığından görüntü

- Drone görüntüleri

- Aykut Yenice ile röp.

- Şeflerle röp.

- Otizmli öğrencilerle röp.

- Muhabir anonsları,



Haber: Hande NAYMAN Kamera: Onur ATIŞ Drone: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ