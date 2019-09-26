DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1



Konya'da TIR, otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA'da kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçip, çarptığı otomobili altında sürükleyip şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Beyazıt Yılmaz yönetimindeki 07 ADH 76 plakalı TIR, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Mesut Ay'ın kullandığı 07 FES 29 plakalı otomobile çarpan TIR, otomobili altında sürükleyip, şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Ay, eşi Celile Ertaş Ay öldü. Ay çiftinin oğlu Berat Efe Ay ve araçta bulunan Arzı Kaplan ve TIR şoförü Beyazıt Yılmaz yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Arzu Kaplan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtti.

Araç içinde sıkışan Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay'ın cansız bedenleri de, otomobilin üstündeki TIR, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra kurtarılıp, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kaza yerinden detay

- Vinçle kamyonun kaldırılması

- İtfaiyenin müdahalesiyle cesetlerin çıkartılması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA )

_________________-----------------------------------------------------------



İşçi servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

MALATYA'da, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 ABG 663 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 44 J 1545 plakalı işçilerin taşındığı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçları görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cafer Şahin ile Güner Türkmen Yılmaz'ın öldüğünü belirlendi. Araçlarda yaralanan Mehmet Aslan, Feramuz Yılmaz, Hacı Mehmet Uzun, Gökhan Ataş, İbrahim Takar, Niyazi Karaca, Mesut Önver, Yaşar Karaca, Neziye Tapar, Mehmet Bozan, Hatice Karaca, Emrullah Koca, Mehmet Emir Koç, Esra Koca, Şehabettin Önal ve Gökhan Öksüz ise yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şahin ve Yılmaz'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Kaza yapan araçlar

- Cesetlerden detay

- Polislerin incelemeleri

- Çevredeki vatandaşlar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================

Sivas'ta 45 araç sürücüsüne sigara cezası



SİVAS'ta, polis ekiplerince yapılan 'Dumansız Araç' uygulamasında araç içinde sigara içen 45 sürücüye 153'er TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince 'Dumansız Araç' uygulaması kapsamında kentin birçok noktasında araçta sigara içen sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yolda kamerayla araçları kayıt altına alan polis, direksiyon başında sigara içen sürücüleri tespit ederek araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Uygulama noktasında araçları durduran ekipler, sigara içen sürücülere 153'er TL para cezası kesti. Kent merkezinde gün boyu yapılan denetimlerde toplam 45 araç sürücüsüne ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Uygulamadan görüntüler

-Denetime takılan sürücüler

-Ceza işlemi uygulanması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============

Karabük'te 'Dumansız araç uygulaması'nda 25 sürücüye ceza kesildi



KARABÜK’te polis ekipleri 'Dumansız araç uygulaması' denetiminde durdurulan 425 araç sürücüsünden sigara yasağına uymayan 25 sürücüye 3 bin 825 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi ve farklı noktalarda ‘Dumansız araç’ denetimi yaptı. Denetimlere Terörle Mücadele, Asayiş Şube ekipleri de katıldı. Ekipler, durdurdukları araçlarda sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetledi. 425 araç sürücüsü kontrol edildi. Sigara yasağına uymayan 25 sürücüye 3 bin 825 TL ceza kesildi. Ayrıca 11 araç sürücüsüne çeşitli eksikliklerden dolayı 2 bin 630 TL ceza kesilirken, 4 araç trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Denetimlerden detay

-Sigara içen yolcunun sigarayı atması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================

Otomobilini satın aldığı gün kaza yapan sürücü yaralandı



SAMSUN'da sürücülerin dikkatsizliği sonucu çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Taner Seval itfaiye tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılırken, aracı dün satın aldığı iddia edildi.

Kaza, geç saatlerde Canik ilçesi Çevre Yolu 200 Evler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Fırat yönetimindeki 34 BFJ 308 plakalı otomobil, Taner Seval yönetimindeki 55 ACK 251 plakalı otomobille çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada Seval'in kullandığı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı. 3 kişinin yaralandığı kazada Taner Seval, ters dönen otomobilde sıkıştı. Yaralanan sürücünün çıkarılması için olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda sürücü Seval araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Seval ile diğer aracın sürücüsü Fırat ve aynı araçta bulunan Mustafa Ozan Karakuş olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kadın kuaförü olan Taner Seval'in otomobilini dün satın aldığı iddia edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kaza yapan araçlardan detay

-Yaralının ters dönen araçtan çıkarılması

-Yaralının ambulansa taşınması

-Polis ekiplerinden ve itfaiyeden detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================

Bilal Erdoğan: Kurumları iftiralarla kirletenlere izin vermemeliyiz

DENİZLİ'de, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından düzenlenen 'Ege Buluşmaları' toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, STK'ların karşılıklı iletişim kuramadığını belirterek, "Karşılıklı bir iletişim yapmıyoruz. Biz bunu TÜRGEV'de yaşadık, ondan önce de Deniz Feneri'nde onu yaşadık. Ensar Vakfı'nda bunu yaşadık. Şimdi Türkiye'de Deniz Feneri çok başarılı işler yaparken, FETÖ ve Alman istihbaratının ortak operasyonuyla ciddi bir dosya hazırlanıp üzerlerine gidince bizim kendi insanımız bile Deniz Feneri'ne bağışları kesti. İçeriye bir tane yanlış insan karışır bir hata yapar, onun hatasıdır. Burada bir kurum zan altında bırakılmamalıdır. Kurumları iftiralarla kirletenlere izin vermemeliyiz" dedi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik STK'lar Platformu Ege Buluşmaları İstişare toplantısına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan başta olmak üzere 11 ilden gelen STK temsilcileri ve üyeleri katıldı. Toplantıda önce STK temsilcilerinin soruları alındı. Ardından Bilal Erdoğan, genel bir konuşma yaparak sorulara cevap verdi. Konuşmasında STK'ların karşılıklı iletişim kuramadığını belirten Erdoğan, bunu TÜRGEV'de, Deniz Feneri'nde, Ensar Vakfı'nda yaşadıklarını ifade ederek, "Buraları böyle mevzi hadiselerle veya iftiralarla kirletmelerine izin vermemeliyiz. Kurumlarımızla ilgili çıkan şeylerde gönül rahatlığıyla savunmalıyız arkadaşlar. Olsa olsa içeriye bir tane yanlış insan karışır bir hata yapar onun hatasıdır. Burada bir kurum zan altında bırakılmamalıdır." dedi.

"SIRTIMIZI BELEDİYE VE DEVLETE DAYAYARAK İŞ YAPMA HASTALIĞINA YAKALANMAYALIM"

Bilal Erdoğan, özellikle son günlerde öğrenci yurt meselesini konuştuklarını ve illerde bulunan yurtların değerlendirilerek stratejik ve akıllı davranmak gerektiğini belirterek, "Devlet, YURTKUR'un FETÖ'den boşalan yurtları çok küçük olduğu için işletmiyor. Çünkü YURTKUR bir yerde yurt açtığı zaman 30-40 personelle açıyor. Ona göre personeli var, müdürü var. Şimdi 100 kişilik FETÖ yurdunu, YURTKUR alamaz işletemez, istemiyor. 'Bu verimsizlikte bir yurt işletmeciliğini ben yapamam' diyor. Kim işletecek. Bu yurtlardan çıkan çocuklar kimin yurtlarına gidecek. 'Kimin yurtlarına gidecekse onlara emanet etmem lazım' dedi devlet. Çok mantıklı şekilde. Bizim maddi imkanlarımız bu yurtların altından kalkacak boyutta olmadığı için şuan bir çok ulusal faaliyet gösteren TGSP üyesi olan vakıf ve derneklerimizin ciddi mali sıkıntıları olduğunu söylemeliyim. Onun için hep ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Sırtımızı sadece belediye ve devletlere dayayarak iş yapma hastalığına yakalanmamaya çalışmalıyız. Bu bir hastalık haline gelmemeli. Mevzi olarak ihtiyacımız olduğu zaman başı sonu belli bir şekilde elbette yapılabilir." diye konuştu.

"YERİMİZE GELECEK GENÇLER YETİŞTİRMEMİZ LAZIM"

STK'ların gençlere yönelmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle gençlere yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Burada konuşan büyüklerimizden bir tanesi dedi ki, 'yerimize gelebilecek gençler yetiştirmek lazım' dedi. Herhalde yerimize geçebilecek adam yetiştiremiyoruz ki, gençlik STK'larında yaş ortalaması 50, özeleştiri de yapmamız lazım. Ne yapıp edip, TGSP'nin bir farkı hani burda yaş ortalaması biraz 35 - 40 civarına yaklaştı galiba. 5 yıldır çalışıyoruz tabi yaş ortalaması da artıyor. Ama komisyonlarımızın hepsinde 20'li yaşlarda arkadaşlarımızın çalışmasına özen gösteriyoruz. Ve gerçekten işin bütün hammaliyesini, yapılacak projeleri belirlemeyi ve sürdürmeyi o genç arkadaşlarımız yapıyor. Ama inanın gençlere yaptırabildiğimiz zaman gençlere ulaşabiliyoruz. Çünkü bizim anlamadığımız, bizim dialog kuramadığımız yaş grupları ve kesimlerle gençler kendileri dialog kurabiliyorlar."

"KURUMLARIMIZIN İFTİRALARLA KİRLETİLMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ"

Erdoğan konuşmasında, STK'ların karşılıklı iletişim kuramadığını belirterek, şunları söyledi:

"Karşılıklı bir iletişim yapmıyoruz. Biz bunu TÜRGEV'de yaşadık, ondan önce de Deniz Feneri'nde onu yaşadık. Ensar Vakfı'nda bunu yaşadık. Şimdi Türkiye'de Deniz Feneri çok başarılı işler yaparken, FETÖ ve Alman istihbaratının ortak operasyonuyla ciddi bir dosya hazırlanıp üzerlerine gidince bizim kendi insanımız bile Deniz Feneri'ne bağışları kesti. Aldığı bağışlar ve yardımlar 10'da 1'e düştü. Biz de sahip çıkmadık, kimse de sahip çıkmadı. 'Aman Deniz Feneri'ne sürtünürsem bana da bir şey olur mu? Sonra Ensar'a sürtünürsem bana birşey olur mu? Ondan sonra acaba Türgev'de adım anılırsa iyi olur mu?' Böyle böyle biz sürekli devamlı mevzi ve kurum kaybediyoruz. İmam hatiplerle ilgili hala bir mücadele veriyoruz. Kurumlarınızın itibarı öyle kolay kolay kazanılmış itibarlar değildir. Kolay kolay kazanılacak itibarlar değildir. Ensar Vakfı 40 yıllık kurum, İlim Yayma Vakfı 46 yıllık kurum, İlim Yayma Cemiyeti 70 yılına dayanmış bir kurum. Buraları böyle mevzi hadiselerle veya iftiralarla kirletmelerine izin vermemeliyiz. Kurumlarımızla ilgili çıkan şeylerde gönül rahatlığıyla savunmalıyız arkadaşlar. Olsa olsa içeriye bir tane yanlış insan karışır bir hata yapar onun hatasıdır. Burada bir kurum zan altında bırakılmamalıdır. Çünkü o kurumun itibarı değerlidir. İmam hatip liselerimizin ve ortaokullarımızın isimlerini düşünün hala imam hatipleri sadece din eğitimi verdiğini sanan ciddi bir kesim var bu ülkede. Hala imam hatiplerin 19. yüz yıldaki en zayıf medreselerle kıyaslayan cahiller var bu ülkede. Bu STK'larımıza ve markalarımıza da gerektiğimiz zaman siper olabilmek zorundayız. Her şeyden önce iletişimimizi dışarıya yönelikte doğru yapmanın gayretinde olmalıyız."

'17-25 ARALIK'I YAŞAYINCA ANLADIM'

İletişimin önemide de dikkat çeken Erdoğan, "Nasıl doğru dürüst bir web sitesine sahip olmak gerekir. Sosyal medya hesaplarınızı nasıl yönetmelisiniz. Bu konuda bizim size sağlayabileceğimiz imkanlar var mıdır? gibi. Muhakkak kendimizi doğru tanıtacağız. Kişisel olarak şunu söylüyorum. 17-25 Aralık tecrübesini yaşayınca anladım. Ondan önce 'biraz daha keşke kendimi daha iyi anlatma fırsatım olsaydı kamuoyuna' dedim. Çünkü kendinizi anlatmadığınız zaman birisi üstünüze bir şey attığı zaman üstünüzde o kalıyor. Kurumlarımız içinde bu böyle. Türkiye'de Ensar Vakfı ne yapar dediklerinde, insanların kafasında bir şeyi bizim önceden kurmamız gerekiyor ki, kalkıp bir yerden bir şey atıldığı zaman onun üstüne en azından gelsin. Belki tutma ihtimali daha zor olur. Ama siz bugün kendinizi doğru anlatamazsanız. Şirketler bugün cirolarından yüzde 1, yüzde 2 veya yüzde 3 reklam harcaması yapıyorlar. Markasını devamlı o reklam harcamasıyla desteklemesi gerekiyor. Bizim de artık yavaş yavaş yani imkanlarımız ne kadar kısıtlı da olsa bu kısıtlı imkanların içinden bir şekilde tanıtımımızı yapmamız lazım. Bununda en verimli yolunun, başarı hikayelerimizin anlatmak olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim dokunduğumuz, hayatına değdiğimiz ve hayatında açılımlar, sıçramalar ve gelişmeler kaydettiğimiz, çocuklarımızı, gençlerimizi, bireylerimizi kamuoyuyla buluşturmaya çalışalım. Örnek yapmaya çalışalım. Dolayısıyla bu iletişim meselesine de değinmemiz lazım." Bilal Erdoğan'ın konuşmasının ardından toplantı sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Bilal Erdoğan'dan detay

-Salondan detay

-Kuran okunmasından detay

-Bilal Erdoğan'ın konuşmasından detay

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================

Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü



ADIYAMAN'da, girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kadın, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte, Yavuz Selim, Kayalık ve Mehmet Akif mahallelerinde ev ve işyerlerinin kapı kilitlerinin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli 3 kadının Adana'dan hırsızlık için kente gelen yaşı küçük S.Ö. ile Pınar Ö. ve İpek Ö., olduğunu belirledi. Çevredeki araştırmasını sürdüren ekipler 3 şüpheliyi kent merkezinde bir iş yerinde hırsızlık yapmak için girdikleri sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bin 500 lira para ve altın kolye ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık anı ise girdikleri adreslerdeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şühelilerin emniyetten çıkarılırken takındıkları tavır ve sürekli gülmeleri dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- İl Emniyet Müdürlüğü

- Şüphelilerin çıkartılması

- Şüpheliler polis araçlarına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

Adıyaman'da tütün hırsızlığına 3 gözaltı



ADIYAMAN'da, kamyonet kasasından tütün çalan 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına kaydedildi.

Olay, önceki akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İ.D., 02 FU 281 plakalı kamyonetinin kasasında yaklaşık 40 kilo tütünü bırakıp eve gitti. Sabah kamyonetin yanına gelen İ.D., tütünün yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin C.S., M.S. ve R.S., olduğu tespit edildi. Polis, şüphelileri belirledikleri adreslerdeki evlerine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Tütünler sahibine teslim edilirken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Güvenlik kamerası

-Hırsızların gelişi

-Hırsızların kamyonete gelişi

-Hırsızların kamyonete girişi

-Hırsızların çaldıkları tütünü çuvala koyması

-Hırsızların gidişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================

Baraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltı



BURSA'nın Orhaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, baraj üzerinde yüzen 3 kaçak ahşap eve düzenlenen operasyonda, 307 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Orhaneli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık Barajı üzerinde yüzen demir varillerin üzerine kurulu 3 kaçak ahşap evi tespit etti. Ahşap evlere düzenlenen operasyonda yapılan aramada 307 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 motorlu kayık, 83 çeşitli balık av malzemesi ve 56 yayın balığı ele geçirildi. Ev sahipleri F.K., İ.H. ve E.S. gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Yüzen evlerin kıyıya çekilmesi

- Jandarmanın botla seyri

- Genel ve detay

Haber: Muammer İRTEM/ORHANELİ (Bursa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============

ZEHİR TACİRLERİNİN ZULASI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Kaya parçalayan ekskavatörün içine eroin zulaladılar



ERZİNCAN'da, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde kaya ve beton parçalamak için kullanılan ekskavatörün içinde 28 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum yolunda oluşturulan uygulama noktasında kontroller yaptı. Ekipler, şüphe üzerine durdukları kamyonette narkotik köpeği Odin ile yaptıkları aramada kasasındaki kaya, beton parçalamakta kullanılan ekskavatörün demir borusunu açan polis, içinde zulalanmış halde 55 paket halinde 28 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.

Polis, uyuşturucu ile ilgili kamyonet sürücüsü D.Y. (44) ile yanındaki V.A.'yı (47) gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kamyonette narkotik köpeğin arama yapması

-Köpeğin ekskavatöre tepki vermesi

-Polisin ekskavatör içinden eroini çıkarması

-Çıkarılan eroin paketinin açılması

Haber: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================

Bursa'da, 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi



BURSA'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde bir bahçede hint keneviri ekili olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu yere baskın düzenledi. Baskında, bahçeye ekilmiş 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla alakalı F.G., gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Yakalanan uyuşturucudan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================

Turgutlu'da sağanak etkili oldu



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle sokak ve caddeler, sular altında kaldı. Zemin katta kalan bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Şehitler Mahallesi'ndeki kapalı otopark ve pazar yeri yağmur suyuyla dolarken, trafikte aksaklıklar meydana geldi. Araçların güçlükle ilerlediği kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara sığındı. İtfaiye ekipleri, yağmurun dinmesinin ardından su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-Su basan kapalı pazaryerinden detaylar

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

Saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı



MERSİN'in Tarsus ilçesinde, saman yüklü kamyon alev aldı. Kamyondaki 5 kişi yangından yara almadan kurtuldu.

Tarsus ilçe merkezine hareket halindeki Emre Bobuşoğlu yönetimindeki 33 PM 465 plakalı saman yüklü kamyon, Alifakı Mahallesi yolunda kasa bölümünden alev aldı. Kasadan yükselen alevleri fark eden sürücü kamyonu durdurup diğer 4 çalışan ile birlikte yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler tüm saman balyalarını sardı. Sürücüyle çalışanlar samanları yola sererek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yoğun çalışma sonucu söndürülen yangının sigara izmaritinden kaynaklı çıktığı iddia edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Kamyon kasasındaki saman balyalarından yükselen duman

- Söndürme çalışması

SÜRE:23" BOYUT:44 mb

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================

Ölen sahibinin başından 1 hafta ayrılmadı



ANTALYA'da çöplerden geri dönüşüm malzemesi toplayan Hüseyin Çınar (39), tuvalette ölü bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Çınar'ın 'Kirli' adlı köpeğinin, başından bir an olsun ayrılmadığı ortaya çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5081 Sokakta bulunan terk edilmiş tuvalette meydana geldi. Bisikletiyle çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan Hüseyin Çınar'dan haber alamayan arkadaşı, kaldığı yere geldi. Tuvalette Çınar'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, Hüseyin Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Hüseyin Çınar'ın yüzde 41 engelli olduğu, cebinden 2 bin 945 lira çıktığı belirtildi. Çınar'ın 'Kirli' adlı köpeğinin de bir an olsun yanından ayrılmadığı ortaya çıktı.

Hüseyin Çınar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Olay yerinden genel görüntü

-Şahsın bisikletinden görüntü

-Olay yeri incelemeden görüntü

-Köpekten görüntü

-Cebinden çıkan paralardan görüntü

218 mb/// 1.57 SN ( HD )

Haber: Bülent Tatoğulları - Kamera: Emrah GÜL / Antalya ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================

Yetiştirdiği 49 kilo karpuzla birincilik ödülünü aldı



DİYARBAKIR'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Diyarbakır Karpuz ve Kültür Festivali etkinliğinde, yapılan karpuz yarışmasında 49 kilo 100 gramlık karpuzuyla üretici Adil Aydın birincilik ödülünü aldı.

Diyarbakır Valiliği'nce bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Diyarbakır Karpuz ve Kültür Festivali başladı. Diyarbakır karpuzunu tanıtmak amacıyla yapılan festivalin açılış programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda davetli katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Kürtçe müzik dinletisiyle başlayan programda, karpuz yarışması düzenlendi. 49 kilo 100 gramlık karpuzuyla üretici Adil Aydın, yarımada birinci seçilirken, 47 kilo 800 gramlık karpuzuyla Hamit Atlı 2'inci, 44 kilo 400 gramlık karpuzuyla Mehmet Atlı ise 3'üncü oldu.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, festivalli düzenlemedeki amaçlarının Diyarbakır kültürünü tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Bu çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Vali Güzeloğlu, "Dünyada sadece Diyarbakır'da yetişen ve ünü Diyarbakır'ı aşarak dünyalara ulaşan karpuz, şüphesiz kentin birçok güzel yanı gibi gerçekten de tanıtılmaya tadılmaya değer bir değer var. Bizler bugün 9'uncu kez tanıtımda bu güzellikle ve lezzetle bir aradayız. Burada amacımız 10 bin yıllık bir insanlık tarihine şahitlik eden Diyarbakır'ı tüm boyutları ve değerleriyle önce ülkemize sonra dünyaya tanıtmak. Diyarbakır kendisi bir dünya markasıdır. Diyarbakır medeniyet ve insanlık gelişiminin canlı tanığı ve bu nu sunan bir tarih hazinesidir. Herkes için görülmesi, gezilmesi ve bilinmesi gereken bir çekim merkezidir. Diyarbakır'daki 2,5 yıllık valiliğim dönemimde bütün bu değerlerin uluslararası bir marka değerine dönüşmesi için başta tanıtım, sonra bu değerlerin korunması ve yaşatılması ve geleceğe aktarılması konusunda çok önemli kazanımlar ve çalışmalar gerçekleştirdik. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'ı dünya ile buluşturacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

- Festivalin düzenlendiği yer

- Yarışmadaki karpuzlar

- Birinci seçilen karpuz

- Vali Güzeloğlu'nun birinciye ödül vermesi

- Müzik dinletisi

- Festivale katılanlar

- Karpuz yuvarlama yarışması

- Vali Güzeloğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============

Edirne'de Uluslararası Balkan Müzik Festivali



KLARNET sanatçısı Serkan Çağrı'nın kurucu başkanlığını yaptığı Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı (TARSEV) tarafından Edirne'de Uluslararası Balkan Müzik Festivali düzenledi. Festivalin açılış konserinde sahne alan Çağrı, çaldığı birbirinden güzel eserlerle katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın girişimleriyle TARSEV tarafından, '1'nci Uluslararası Balkan Müzik Festivali' düzenledi. Trakya Üniversitesi Konservatuvar Salonu'nda gerçekleşen festivalin ilk gününde Serkan Çağrı ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi. Konserde orkestra ile birlikte birbirinden güzel eserlerle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

'TRAKYA'DA ÇALIŞMALARIMA DEVAM EDECEĞİM'

Serkan Çağrı, müzik hayatına Trakya'da yapacağı çalışmalarla devam edeceğini belirterek, "Bu akşam çok heyecanlıyım. Dünyanın her yarinde konserler vermeme rağmen bu akşamki yaşadığım heyecanım çok farklı, insanın kendi evinde konser vermesi en büyük heyecanmış. Bu akşam aranızda sadece bir müzisyen kardeşiniz olarak bulunmuyorum. Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı'nın kurucu başkanıyım bu arada. Bana 'neden Serkan bu işi girdin,' derlerse de şunu söylüyorum, ben Trakya'ya her şeyimi borçluyum. Bu topraklarda edindiğim güzellikler bilgiler beni bugünlere taşıdı. Bu güzelliklerin benim halkımın, benim bölgemin bütün insanlarımın yaşaması içinde Trakya'da çalışmaya geldim. Artık Trakya'da sizlerle çalışacağız. Henüz vakfımızın mekanı olmasa da faaliyetlerimize başladık. Ve ardından Uluslararası Balkan Müzik Festivali'ni yapalım diye böyle bir organizasyon gerçekleştirdik" dedi.

Serkan Çağrı ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile başlayan festival, yarın Cafe Aman İstanbul grubunun konseriyle devam edecek. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü 28 Eylül'de Balkanlarda kültür, sanat ve müzik temalı seminer düzenlenecek. Festival, 27 Eylül'de Gökçe, 29 Eylül'de Makedon müzisyen Dzambo Agusev, Balkan müziğinin klarnetteki ismi İsmail Lumanovski ve Suzan Kardeş sahne almasıyla son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------

- Konserden genel detay

- Serkan Çağrı'nın konuşması

- Klarnet çalması

- Orkestradan detay

- Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================

Hande Ataizi: Güzelleşmek için organik ürünler tercihim



NEVŞEHİR'de, kozmetik ve cilt bakım ürünleri mağazasının açılışına katılan oyuncu Hande Ataizi, güzelleşmek için organik doğal ürünleri tercih ettiğini söyledi.

Lale Caddesi'ndeki AVM'de organik kozmetik ve cilt bakım ürünlerinin satıldığı işletmenin açılışına, oyuncu Hande Ataizi de katıldı. Ataizi, kendisinin de güzelleşmek için kimyasal özelliği olmaması nedeniyle organik doğal ürünleri tercih ettiğini belirtti. Kadınlara güzellik sırları da veren Hande Ataizi, "Her kadın kendine has vücut yapısına sahip. Bence zaten var olanı en güzel şekilde tutmak lazım. Biraz hareketli olsun kadınlar" dedi.

Oyuncu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile olan ilişkisine değinen Ataizi, "Çok mutluyum. Hayatımda bir oğlum var, o benim her şeyim. Anne olarak çok dikkat etmek gerekiyor. Anneliğin verdiği bir sorumlukla tek başına değilsin, anne olarak orada bir duruş sergilemek zorundasınız; ama benim için önemli olan karşımdaki insanın fiziğinden ve güzelliğinden ziyade iyi kalpli olmasıdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Hande Ataizi ile Özel röportaj

-Bir AVM nin açılışından gene görüntü

-Handa Ataizi mağazada kozmatik ürün hakkında bilgi alması

-AVM de masaj koltuğunda dinlenmesi

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ