DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ABD KONVOYUNUN SURİYE'DEKİ HAREKETLİLİĞİ GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ



IRAK yönünden gelen ABD'nin gönderdiği öğrenilen yaklaşık 100 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı kentinden geçtiği sırada Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde gündüz saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği öğrenilen ve Nusaybin ilçesinden görüntülenen yaklaşık 100 araçlık konvoyda kapalı TIR ve kamyonetler gibi araçların yer aldığı görüldü.

Haber: Ahmet AKKUŞ-Kamera: NUSAYBİN(Mardin)

2)SURİYE SINIRINA SEVKİYAT SÜRÜYOR



ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy gece saatlerinde Akçakale'ye ulaştı. Konvoydaki araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.

Öte yandan Batı illerinden gelen askeri araçların ise Tugay Komutanlığı'na gelişleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA

3)RİZE'DE HEYELANDA EV ÇÖKTÜ: 1 YARALI

RİZE'nin Hemşin ilçesinde şiddetli sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen heyelanda çöken evin enkazı altında kalan Mecit Alparslan (85) yaralı olarak kurtarıldı. Hemşin Deresi'nin taşması sonucu bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Ağaran Şelalesi taştı, bölgede panik yaşandı. Hemşin ilçesinde saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Yaltkaya köyünde heyelan sonucu bir ev yıkılırken, enkaz altında kalan Mecit Alparslan yaralandı. Vatandaşların yardımıyla enkaz altından çıkarılan Alparslan, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçede Hemşin Deresi taştı, bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. Hemşin Belediyesi ve karayolları ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İlçeye AFAD ekipleri sevk edilirken, Kaymakamlık bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu.

'İNŞALLAH BÜYÜK BİR AFET YAŞAMAYIZ'

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, ilçede yoğun yağışın etkisini sürdürdüğünü belirterek yağışların sabah saatlerine kadar süreceğini açıkladı. Bekar, "İlçede bir evimiz heyelan sonucu çöktü. Bir vatandaşımız yaralı. Bazı köy ve mahalle yollarında hasarlar var. Çok ciddi bir miktarda yağış var. Yağış sabah saatleriner kadar sürecek. Teyakkuz halindeyiz. İnşallah büyük bir afet yaşamayız" dedi.

Bu arada aşırı yağış alan bölgede Ağaran Şelalesi de taştı.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE

4)SİNOP'TA SAĞANAK ETKİLİ OLDU



SİNOP'ta etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sinop'ta aniden bastıran ve 2 saat etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Sakarya Caddesi'nde bir iş yerini su basarken, bir sitede ise yağmur suları mini bir şelale oluşturdu. Bu anları bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Haber: Deniz ÖZEN SİNOP

5)KILIÇDAROĞLU'NA YUMURTA ATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da Kuşadası Belediyesi'ne de giderek, Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi. Konuşmasına, "Yolu kapatmışsınız korsan gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi Silivri'ye götüreceğim" sözleriyle başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir şeyi beraber yapacağız. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar iyi değil. Çağdaş uygarlığa Türkiye'yi kavuşturacağız. Daha güzel bir Türkiye'ye hep birlikte hiç endişe etmeyin" dedi.

'KİMSE BENİ YOLUMDAN GERİ DÖNDÜREMEZ'

Kılıçdaroğlu, ezanın okunmaya başlamasıyla konuşmasına ara verdi. Bu sırada kalabalık içinden Kılıçdaroğlu'na doğru, 4 tane yumurta atıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu ve yanındakilere isabet etmedi. Yumurtalı saldırıdan sonra halkı selamlayan, ezanın bitmesinden sonra konuşmasına yeniden başlayan Kılıçdaroğlu, "Kimse beni yolumdan geri döndüremez. Bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Hangi baskıyı kururlarsa kursunlar. Milletimiz, bayrağı için vatanı için ne yapması gerekiyorsa yapacaktır. Beraber huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Ben sorunları dile getirdikçe birileri rahatsız oluyor. 'Kılıçdaroğlu niye böyle konuşuyor' diyorlar. Ben alın teri dökenlerin sorunlarını her ortamda her düzlemde dile getireceğim. Sözüm sözdür. Engel olmaya çalışacaklar, engel çıkartacaklar. Başka şeyler yapacaklar ne yaparlarsa yapsınlar mücadele edeceğiz. Çünkü bizim Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarına sözümüz var. Güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Her kentte huzurun ve bereketin olduğu güçlü bir Türkiye inşa etmek için mücadele edeceğiz. Bu mücadele demokrasi ortasında hep birlikte yapacağız. Hepinizle yapacağız. En son demokrasi mücadelesini İstanbul'da verdik. Kazandığımız seçimi yandaş hakimlerin gözetiminde iptal ettiler. Yenileyin dedik çekinmeyeceğiz. Bu milletin vicdanına ve adalet duygusuna güveniyoruz. 13 bin fark, 806 bine çıktı. Ne oldu halk kazandı. Her şey çok daha güzel oldu. Bu ülkenin insanına güveniyorum. Doğu'dan, Batı'dan, Kuzey'den ve Güney'den herkesi kucaklayacağız. Bayrağımızın altında huzur içinde karnımız tok, başımız dik yaşamak istiyoruz. Birilerinin egemenliğini baskılarını asla kabul etmeyiz. Dedelerimizde öyle yaşamadı bizde yaşamayacağız. Huzur içinde yaşayacağız" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasından sonra belediyeden ayrıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yumurtalı saldırı sonrası, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Yumurtayı atan kişinin ilçede bir süre esnaflık yaptığı ancak şu anda işsiz olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucusunun, Mardin'in Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında PKK ile girilen çatışmada şehit olması nedeniyle, Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması programını iptal etti. Kılıçdaroğlu'nu, Ankara'ya gitmek için geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer karşıladı. CHP lideri, partilileri selamladıktan sonra, Ankara'ya gitmek üzere uçağa bindi.

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Mücahit BEKTAŞ-Davut CAN / KUŞADASI (Aydın) - İZMİR

KURTULMUŞ: SİYASETİN ESASI İDDİA, İRADE VE AHLAKTIR (EK)

6)'GELİN, HDP OLARAK PKK İLE ARANIZDA HİÇBİR ŞEKİLDE AŞILMAYACAK DUVARLAR KURUN'

Balıkesir AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Madem siyaset yapıyorsunuz, madem bu milletin halkından, bu milletin insanlarından siz oy istiyorsunuz, gelin demokratik bir siyaset yapın. Gelin, HDP olarak PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun" dedi. Balıkesir AK Parti İl Teşkilatı 20 ilçenin katılımıyla Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, AK Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Yavuz Subaşı, geçmiş dönem milletvekilleri Cemal Öztaylan, Ali Aydınlıoğlu, İsmail Özgün, AK Parti'li İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları katıldı ve çok sayıda partili katıldı. VAK Parti Balıkesir İl Danışma Kurulu toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan üyelerinin seçilmesi ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizlerin bize verdiği bu emanete saygı duyuyor ve daha iyi ne yapabiliriz düşüncesiyle gece gündüz projelerimizi sürdürüyoruz. Bazı yerlerde yüzde 20, bazı yerlerde yüzde 80 oy aldık. Biz hiçbir ayrım yapmadan herkes için aynı hizmet ve çalışmaları sürdürüyoruz. Hem ekonomik açıdan, hem istihdam açısından, hem de peyzaş çalışmaları nasıl ayağa kaldırırız, ekonomisini nasıl güçlendiririz, bunların çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

İLK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Ardından kürsüye davet edilen AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk danışma meclisi toplantısının Balıkesir’de yapıldığını belirterek, "AK Parti sadece bir partinin değil, bir davanın adıdır. AK Parti geçmişten, geleceğe yürüyen kararlı yürüyüşümüzün adıdır. Bazı ilçelerimizi kaybetmekten dolayı hüzünlendik. Olsun, biz yarıştan sonra da yarışa devam eden atlarız. Biz 31 Mart akşamında itibaren kaybettiğimiz ilçeleri yeniden kazanmak için mücadele edeceğiz. 31 Mart seçimlerinin galibini, AK Parti’nin karşısındaki Cumhuriyet Halk Partisi ve ortaklarıymış gibi gösterme çabası var. Değerli kardeşlerim 31 Mart’ta AK Parti’nin almış olduğu oy Türkiye genelinde yüzde 45. Cumhur İttifakı ile birlikte yüzde 52. AK Parti yüzde 45 oy almış, ikinci olan partinin aldığı oy 30. Arada yüzde 15 fark var. AK Parti 31 Mart seçimlerinin açık ara birincisidir" dedi.

'SEÇİM SONUÇLARINI CİDDİ DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM'

31 seçimlerinin sonuçlarını ciddi bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, “İstanbul ve Ankara gibi daha önce bizde olan şehirlerde seçimleri kaybetmemizin önemli bir uyarı, önemli bir ikaz olduğunu biliyoruz. Bu seçimlerde karşımızdaki ittifakın sadece Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir araya geldiğini de biliyoruz. Onların ittifakının çerçevesi, ana istikameti belli değil. Ancak İstanbul’da ve Ankara’da, diğer kazandıkları yerlerde, kazandıkları İstanbul ve Ankara seçimi değil. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı koltuklarıdır. İstanbul ve Ankara’da meclis üyelerinde büyük çoğunluk AK Parti’dedir. Ancak seçmenin verdiği sinyalleri aldık. Bunları değerlendiriyoruz. Bunları okuyoruz. Ne demek istediler, nerelerde eksik var, nerelerde yanlış var Allah’ın izniyle bunları hep beraber gözden geçirip, gerekli adımları atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim akşamı söylediği sözü asla unutmuyorsunuz. ‘Biz asla birileri gibi seçim sonuçlarının mazeretini, halka, millete asla faturasını kesmeyiz. Nerede yanlış yaptık, nerede eksik yaptık bunları değerlendiririz. Kaybettiğimiz İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu değil de, kaybettiğimiz iddialarımız olsaydı, irademiz olsaydı, istikametimiz olsaydı, davamız olsaydı ‘Eyvah’ derdik. Kaybettiğimiz sadece büyükşehir belediye başkanlıkları koltuklarıdır. Davamıza sağlam bir şekilde sarıldıkça, bu milletin büyük medeniyet yürüyüşüne omuz verdikçe, destek verdikçe, Allah’ın izniyle kaybettiğimiz çok koltukları geri alır, kaybettiğimiz çok mevzileri yeniden kazanırız, yeniden hızla yürürüz" diye konuştu.

'SİYASİ HARİTALARI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Türkiye’nin dört bir koldan zor bir dehlizin içine sokulmaya çalışıldığını belirten Kurtulmuş, “Bir taraftan PYD/YPG üzerinden Suriye’nin kuzeyi başta olmak üzere bölge haritaları değiştirilmeye çalışılıyor. Bir taraftan vekalet savaşları, terör örgütlerini taşeron olarak kullanan büyük devletler, büyük güçler marifetiyle Suriye, Irak ve bütün bölge yeniden tanzim edilmeye çalışılıyor. Bu tanzim edişi sürecinde Türkiye’nin içerisinde de 40 seneye yakın bir süredir olduğu gibi PKK eliyle, PKK’nın taşeronluğu vasıtasıyla başka işler yapılmaya çalışılıyor. Değerli kardeşlerim bu oyuna ‘dur’ diyeceğiz. Bu coğrafyada 1 asır önce, bu coğrafyayı hallaç pamuğu gibi dağıtanların bir kez daha bu coğrafyada siyasi haritaları baştan aşağı değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Fırat’ın doğusunda da olacağız. Fırat’ın batısında da olacağız. Çünkü Fırat’ın doğusundakilerde bizim dostumuz, kardeşimiz, Fırat’ın batısındakiler de. Terör örgütlerini arada çıkartacağız. Terör örgütlerini kullanan emperyalist güçlere fırsat vermeyeceğizö dedi.

‘PKK İLE ARANIZDA HİÇBİR ŞEKİLDE AŞILMAYACAK DUVARLAR KURUN’

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Madem demokrasi, ne işiniz var dağda, ne işiniz var silahla, ne işiniz var adam öldürmeyle, ne işiniz var el yapımı bombayla, ne işiniz var başka ülkelerden aldığınız size hibe edilen bombalarla. Ne işiniz var başka ülkelerin ordularında, sadece onların ordularında bulunan dünyanın en gelişmiş silahlarıyla. Madem siyaset yapıyorsunuz, madem bu milletin halkından, bu milletin insanlarından siz oy istiyorsunuz, gelin demokratik bir siyaset yapın. Gelin, HDP olarak PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun. Gelin o partilerin oradaki yöneticileri olarak, o annelerin kaygılarına, o annelerin haykırışlarına kulak verin, evlatlarının bulunması için gayret sarf edin. Değerli kardeşlerim Türkiye’nin gözü önünde bir oyun oynanıyor. Biz kaynaklarımızı asla teröre kaptırmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakıyorsunuz bu örgütlerin arkasında, artık isimlerini söylemeye gerek var mı yok mu bilmiyorum, falanca ülke var. Beraber devriye geziyorlar. Bir tarafta onun bayrağı, bir tarafta örgütün bayrağı. Bu örgütün arkasında Avrupa’da vesaire açılmış olan siyasi bürolar var. Avrupa’nın çoğu başkentinde bunların büroları var. Destek veriyorlar. Sözde müttefik olarak zannettiğimiz ülkeler, bizim can düşmanımız olan, bu ülkenin Türk ve Kürt halkına kastetmiş olan terör örgütüne her türlü desteği veriyor. Doğu Akdeniz’de petrol bulmak için hidrokarbon bulmak için bütün ülkeler seferber olmuş, Türkiye’nin orada petrol aramasından rahatsız oluyorlar.ö

Hava savunma sistemleri hakkında da açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, “S-400, adamalara diyoruz ki, ‘İhtiyacımız var hava savunma sistemine’, ‘Olmaz, vermem’ diyor müttefikimiz. Niye vermezsin, kendi içerisinde parlamentosundan geçiremiyor. Diyemiyor dilinin ucuna kadar geliyor, ‘Sen bu silahları PKK’ya karşı kullanırsın, bundan rahatsız oluyorum’ diyemediği için, ‘Benim senatomdan geçmiyor’ diyor. Olsun geçmesin. Türkiye kendi savunma sistemlerini Allah’ın izniyle, bu istikrar devam etsin, Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu yürüyüşe devam edelim, birkaç sene içerisinde Türkiye kendi savunma sistemini kuracak. Bunlar, güçlü ve büyük Türkiye istemezler. İsterler ki Türkiye bunların önünde el, pençe, divan dursun. İsterler ki Türkiye, bunların gösterdiği yerde tek ayak üstünde, hazır ol da dursun. İsterler ki ‘Şunu şöyle yap’ dediği zaman, Türkiye şöyle yapsın. Hayır, bundan sonra böyle olmayacaktır. Türkiye inşallah tam bağımsızlık istikametinde, güçlü, yerli, milli karakteriyle ilerleyecek ve çok daha büyük bir ülke olarak dünya da rol belirleyen, dünyada söz söyleyen, istikamet tayin eden bir ülke olacak. AK Parti, yenilenecek, büyüyecek, güçlenecek, insanların rahatlarını da artıracak, saflarını sıklaştıracak, iddialarında tamamıyla sahip çıkacak ve hep beraber aynı istikamette yürüyecek. AK Parti’nin 4 tane temel özelliği vardır. Bunları asla unutmayacağız. Bunlardan birisi olmadığı zaman, bu parti sıradan bir parti haline döner, bir dava hareketi olmaktan çıkar. Demokrat bir parti, reformcu bir parti, yerli ve milli bir parti, kuşatıcı kapsayıcı, herkese 82 milyon vatandaşımıza hitap eden bir parti. Bu özelliklerimizi arttırdıkça Ahmet bir parti kurmuş, Mehmet bir parti kurmuş, Hasan bir parti kurmuş bunun hiçbir önemi yok. Ya da CHP şöyle yapmış, böyle yapmış, şununla ittifak kurmuş, bunun hiçbir önemi yok.ö

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR

7)URLA'DA ORMAN YANGINI



İZMİR'in Urla ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Urla'nın Azmak Koyu yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopterle havadan, 24 arazöz ve orman işçileri ile karadan söndürme çalışmalarına başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışmalar yapıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN/İZMİR

8)ORMAN YANGINI, JANDARMANIN DİKKATİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ



BURSA'da ormanlık alanda çıkan yangın, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından fark edilince, büyümeden söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Merkez Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada bölgede devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, yangını fark edip, vatandaşlarla birlikte alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme helikopterin de havadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA

9)HALATLA ÇEKİLEN ATV DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, tamir ettirilmek üzere otomobilin arkasına bağlanarak götürülen ATV'nin devrilmesi sonucu üzerinde bulunan Özcan Karakaya (47), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Deveci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çiftçilik yapan Özcan Karakaya, arızalanan 59 LJ 517 plakalı ATV'sini tamire götürmek için oğlu Ayberk Karakaya'nın (21) kullandığı 59 LV 393 plakalı otomobilin arkasına halatla bağladı. Özcan Karakaya'nın üzerinde bindiği ATV, otomobille çekilirken, halat aracın lastiğine dolanıp koptu. Kopmanın şiddetiyle devrilen ATV'den düşerek başını asfalta çarpan Özcan Karakaya, ağır yaralandı. Ayberk Karakaya'nın haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılarak ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayı duyan Karakaya'nın yakınları hastane önüne gelerek büyük üzüntü yaşadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ)

10)HUSUMETLİ ENİŞTE VE KAYINBİRADERLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



ERZİNCAN'da, husumetli enişte ve kayınbiraderler arasında çıkan bıçaklı kavgada Metin D. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1250'nci sokakta meydana geldi. Kardeşler Metin ve Çetin D. ile bir süredir aralarında husumet bulunan enişteleri Soner B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi de yaralandı. Göğsüne aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Metin D., kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Çetin D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hafif yaralanan Soner B. ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın duyulmasının ardından hastaneye akın eden Metin D.'nin yakınları sinir krizi geçirirdi. Polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, Metin D.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN

11)SOSYAL MEDYA TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ: 4 YARALI



KAHRAMANMARAŞ'ta, sosyal medyada başlayan tartışma, av tüfeğinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalleden arkadaş H.D. ve F.T. ile Ali Y., sosyal medyada henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Taraflar daha sonra yüz yüze konuşmak için caddede bir araya geldi. Burada devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.D. aracından aldığı av tüfeği ile Ali Y. ve yanındakilere ateş açarak F.T. ile birlikte kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tüfekten çıkan saçmalara yaralanan Ali Y. ve yanındaki 3 kişiyi kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.D. ve F.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

12)KAR MASKELİ SOYGUNCU 4 YIL SONRA İZMİT'TE YAKALANDI



İSTANBUL'da, 2015 yılında kar maskeli ve pompalı tüfekle banka soygununa karışan Şerafettin Oklu (36), İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenişehir Mahallesi’nde yakalandı.

İstanbul’da 18 Haziran 2015 günü, saat 09.50’de kar maskeli 3 kişi pompalı tüfeklerle bir banka şubesine girerek güvenlik görevlisi ve banka personelini etkisiz hale getirdi, 37 saniyede bankadaki bankolarda bulunan 48 bin 500 TL'yi yanlarında getirdikleri çantaya doldurduktan sonra geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek soyguna karışan aracın kiralık olduğunu belirledi. Aracı kiralayan O.K. aracı bir arkadaşının ricası üzerine kiraladığını ve onlara teslim ettiğini söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda banka soygununa karışan 3 kişiden Barış B. (24) İstanbul’da, diğer şüpheli Mustafa A.(28) ise Iğdır’da yakalandı. Barış B. ve Mustafa A. tutuklanırken, olaya karıştığı tespit edilen Şerafettin Oklu yakalanamadı. Soyguncuların bankadan çaldıkları paralar ile olaydan sonra altın burma bilezikleri aldıkları belirlendi.

3'ÜNCÜ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Şerafettin Oklu'nun Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak üzerinde bir evde olduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler Oklu’yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerafettin Oklu tutuklandı.

Haber: Selda Hatun TAN / KOCAELİ - Kamera: İSTANBUL

13)GENÇ KIZ, EVDEN ÇIKMASINA İZİN VERMEYEN ABLASINI DARBEDİP KARDEŞLERİNİ REHİN ALDI



İZMİR'in Konak ilçesinde, P.B. (17), arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmasına izin vermeyen ablası H.B.'yi darbedip, kardeşleri down sendromlu H.B.(11) ile E.B.'yi (10) bıçakla rehin aldı. Sinir krizi geçiren, polisin, yarım saatlik çabası sonucu ikna edilen genç kız, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında, Murat Mahallesi 2464 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmak isteyen P.B.'ye ablası H.B. izin vermedi. P.B. direnince, ablası kapıları kilitleyip, anahtarı evin bahçesine attı. Dışarı çıkmayı başaramayan P.B. sinir krizi geçirip, önce ablasını darbetti, ardından da kardeşleri down sendromlu H.B. ile E.B.'yi bıçakla rehin aldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık ikna çabasının ardından kardeşlerini serbest bırakan P.B.'yi sakinleştiremeyince, kelepçe takarak ambulansa bindirdi. Hem kendi yakınlarına, hem de polislere bağıran genç kız, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR

14)SİVAS'TA, '100 YILIN HİKAYESİ' ADLI KIYAFET DEFİLESİ



SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yöresel motiflerle kıyafet tasarımları, Heyet-i Temsiliye kıyafetleri ve Cumhuriyet dönemi kıyafetlerinin yer aldığı '100 Yılın Hikayesi' adlı defile düzenlendi.

Sivas Valiliği organizasyonuyla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde '100 Yılın Hikayesi' adlı defile düzenlendi. Defileyi Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve vatandaşlar izledi. Üç bölümden oluşan defilede Sivas yöresine ait kıyafetler, Heyet-i Temsiliye kıyafetleri ve Cumhuriyet dönemi kıyafetleri sergilendi. 47 kıyafetin sergilendiği defileyi vatandaşlar ilgiyle izledi. Türk bayrağı şeklindeki kıyafet ise dikkat çekti. Sivas Valisi Salih Ayhan defile sonrası emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geçmişten günümüze hem Selçuklu motifleri, hem Osmanlı motifleri çok güzel sergilendi. Emek verilmiş, gerçekten özel gayret vermişler. Kongremizin 100'üncü yılına bir mana verdiler. Kongre delegelerini kıyafetleriyle, duruşlarıyla hatırlamış olduk" dedi.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS

