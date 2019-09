DHA YURT BÜLTENİ - 1

İmamoğlu'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Karar üzücü ve can sıkıcı



İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı için geldiği kentte, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay hapis cezasını değerlendirdi. İmamoğlu, "Karar üzücü ve can sıkıcıdır. Hukuksuzluğun, üst mahkemede giderileceğine inanıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından bu yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) açılışı öncesi kente gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya geldi. İstanbul'un, fuarın onur konuğu il olduğunu ve Ekrem İmamoğlu'nu ağırladıklarını için mutluluk duyduklarını belirten Soyer, "İstanbul gibi bir dünya kentinin İzmir'de onur konuğu olması gerçekten lafta kalan bir şey değil. Onur duyduğumuz bir durum ve çok mutluyuz. Aslında bu gecikmiş bir buluşma. Başkanımla birlikte adaylık kampanya döneminde birlikte miting yapma gibi bir hayalimiz vardı ama gerçekleşmedi. Tekrar niyetlendik, seçimlerin yenilenmesi kararı çıktı. Nihayet bugüne geldik ve böyle güzel bir günde bir aradayız. Kendisine geldiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SOYER: İÇİMİZ SIZLADI

Başkan Soyer, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay hapis cezasını da değerlendirdi. Soyer, "Canan hanıma verilen ceza karşısında içimiz sızladı. Bunu hak etmediğini düşünüyorum. İnanıyorum ki Türkiye'de savcılar ve hakimler var. Üst mahkemede bu karar bozulacaktır. Ben de sonuna kadar onun yanında durmaya devam edeceğim" dedi.

İMAMOĞLU: POLEMİKLERLE İLGİLENMİYORUM

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise gündeme dair açıklamalarda bulundu. İzmir Fuarı'nın çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Ben de Tunç Soyer başkanımla bir arada olmaktan keyif aldığımı belirtmek isterim. Türkiye'deki fuarcılık ve ticaret tarihinin en önemli buluşma noktalarından biri olan fuarda bu yıl onur konuğu olarak davet edilmek bizim ve şehrimiz için büyük bir onur. İstanbul ve İzmir'in her konudaki birlikteliği Türkiye için muazzam bir enerji doğuracaktır. Tarımda, ekonomide, turizmde Türkiye'ye öncü politikaları, öncü tasarımları geliştirecek iki yetenekli, iki yaratıcı kentten bahsediyoruz. 22- 23 milyonluk iki şehirden bahsediyoruz. Hesap yaptığımızda ülkede her 4 kişiden 1'inin yaşadığı nüfustan bahsediyoruz. Sorumluluğumuz büyük iki başkan olarak; ama bizim müthiş bir kolektif çalışma ruhumuz var. Bu kolektif ruhla Türkiye'ye güzel işler yapacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkındaki sözleriyle ilgili polemiğe girmek istemediğini belirten İmamoğlu, "Polemiklerle ilgilenmiyorum. Polemik üretmek marifetmiş gibi bir ortam yaşanıyor. Bunun parçası asla olmayacağım. Birliktelik cümleleri, bizim için en güzel cümleler. Gerisi lafügüzaf" dedi.

'İSRAFI GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihtiyaç fazlası olarak kiralandığı öne sürülen hizmet araçlarının Yenikapı Meydanı'nda sergilenmesiyle ilgili ise Başkan İmamoğlu, daha önceki dönemde yapılan israfı göstermek istediklerini söyledi. İmamoğlu, "Biz israfı topluma anlatmak istiyoruz. İsrafın boyutu göstermek istiyoruz. Yaptığımız şey israfla ilgili aslında ne kadar boşvermişlik, bunun karşılığında ne kadar gereksiz bir toplum ya da kamu parasının kötü harcandığının göstergesi. Biz bunu toplum görsün istiyoruz, sonuna kadar da göstereceğiz. Başka örnekleri de ortaya koyacağız. Bu bir siyasi mesele değildir. Biz tasarruf yapıyoruz. Lüzumsuz masrafları ortadan kaldırıyoruz. Burada bizi ilk alkışlaması gereken, hükümetin değerli üyeleri. Niçin? Aslında biz örnek oluyoruz" diye konuştu.

'PAZAR GÜNÜ SİZİ BİLGİLENDİRECEĞİZ'

Konuyla ilgili pazar günü basın mensuplarına bilgilendirmede bulunacağını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ülkede protokol adına, şov yapma adına, protokolün giderlerini artırma adına ne yapılıyorsa hangi bakanlık, hangi kurum varsa işin içinde herkes, kendine çekidüzen versin. Ülkenin 1 kuruşuna dahi kurumların ihtiyacı var, hepimizin ihtiyacı var. Şehrimize daha iyi hizmet verme adına yaptığımız bu. Bundan ders çıkarsınlar. Bundan CHP'li belediyeler de diğer siyasi partiler de ders çıkarsın ya da merkezi hükümet de ders çıkarsın. Ben eminim ki şu anda bütün siyasi partilere oy vermiş insanlar alkışlıyor. Bazen alkışlar duyuluyor. Bazen de içlerinden alkışlıyorlar. Endişelerinden açıkça alkışlayamayabilirler. Ben onu hissediyorum. Bu bakımdan pazar günü hazıklıkları yaparak sizi bilgilendireceğiz. Şu anda süreç devam ediyor. Bu görünen kısmı, görünmeyen kısmı da var. Daha önce ne yazık ki hovardaca harcanan paralarla muhafaza edilmiş birçok araç, 23 Haziran'dan hemen önce iadeleri ya da devirleri yapılmıştı. Olsun, o da bir kazanım. Bunların da tespitleri var. Benim polemikle ilgili inan ki hiç yeteneğim yok. Bu herhalde beceri istiyor. Geçmişten bugüne baktığınızda bu tür polemikleri ortaya koymuş insanlar sonra tam tersini söyleyebilen, tam tersine davranabilen insanlar olabiliyor genelde. Ben inanın, anlamam. Geçmişte ne söylüyorsam, ne düşünüyorum şu anda da aynı şeyi yapıyorum. Göreceksiniz, 10 yıl sonra da aynı şeyleri söyleyecek ve aynı şeyleri toplum önünde anlatıyor olacağım. Ne yazık ki bende bu beceri yok."

'HUKUKSUZLUĞUN ÜST MAHKEMEDE GİDERİLECEĞİNE İNANIYORUM'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını doğru bulmadığını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin hukuk yoluyla gündem yaratarak, insanları suçlayarak, yargılayarak, insanları kutuplaştırmak gibi yol ve yöneteme ihtiyacımız yok. Tam tersine adalet duygusu, hukukun işleyişi toplumu birleştirmeli ve gerçekten inancı bu topraklara daha büyütmeli. Sabah da söylemiştim, karar üzücüdür. Elbette ki karar can sıkıcıdır. Canan Kaftancıoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin, Türkiye'nin en büyük kentinin il başkanıdır. O manada bu yol haritasında Canan Kaftancıoğlu'nun daima yanındayız. Bu hukuksuzluğun üst mahkemede giderileceğine inanıyorum. Türkiye'mizin bu konuda en doğru kararı verecek hakimleri, savcıları her şeye rağmen vardır. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum. Ben de hem il başkanı hem de yol arkadaşı olarak Canan hanımın yanındayım. İnanıyorum bu konu çözümlenecek ve ülkenin gündeminden kalkacak ve biz işimize bakacağız. Bizler yine kol kola bir arada ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz. Bu gündemden kurtulmamız gerekiyor."

'OĞLUNU İSTEYEN ANNELERİN YANINDAYIM'

Diyarbakır gezisine yönelik eleştirilerle ilgili de açıklama yapan İmamoğlu, HDP Diyarbakır il örgütü önünde eylem yapan annelere destek verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tabi ki evladının teröre teslim olduğunu görerek orada feryat feryat oğlunu tekrar isteyen annelerin yanındayım. Bakın, bu ülkede gençlerimiz terörün kıskacına girmesin, diye uğraşıyoruz. Hem İstanbul hem de Türkiye'nin her yerine moral vermek istiyoruz. Biz çocuklarımızın iyi eğitim almasını istiyoruz. Gençlerimiz hayata umutla baksın. Kimse kendini kenara atılmış, adaletsizliğe uğramış ya da kutuplaşmış bir ülkede sağ sola savrulmuş gibi hissetmesin. Demokrasiye en uygun biçimde, bu ülkenin yasalarına en uygun biçimde demokrasinin güçlendirilmesini istiyoruz. Yasaya uygun bir biçimde kurumların güçlendirilmesini istiyoruz. Demokrasiyi güçlendirirsek herkes kendi varlığını ortaya koyabildiğini düşünürse siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, kurumlar hatta kişiler o zaman ruhu ferah olur. Biz kurumların güçlendirilmesini istiyoruz. Aksi takdirde bunu yapmadığınız zaman terör örgütleri güçleniyor. Terör örgütlerinin zayıflatılması ve bertaraf edilmesini istiyoruz. Böyle bir atmosferi sağlarsanız bu olur. Bu sadece silahla da olmuyor. Ben oradaki annelerin elbette yanındayım. Çocuklarının terörden kurtulması için biz de çaba gösteriyoruz. En önde mücadele etmeye hazırız; ama bunun başka yöntemlerini başkaları unutmasın. Yani sağda, solda, sokakta gezen bir makamda oturanı 'terörist' ilan ederek bu sorunu çözemezsiniz. Bu sorunun çözümü başkadır. Bu sorunun çözümü hukuk yoluyla olur, Meclis'te olur, siyasi platformlarla olur. Sadece orada bulunan annelerin değil terörün kıskacına girmiş bütün gençlerimizin kurtarırız, memleketin saygın bireyleri haline getiririz. İster doğuda ister güneyde isterse kuzeyde nerede yaşıyorsa yaşasın baktığımız pencere budur. 82 milyon vatanseverimiz var. Biz o vatansever yurttaşlarımız için mücadele eden insanlarız. Topluma böyle bakmazsanız toplumu barıştıramazsınız. Umuyorum Türkiye'nin terör belasından kurtulduğu günlerde, mutlu, güzel, üretken günlerde birlikte oluruz."

Yaptığı açıklamaların yeni polemik konusu olabileceğinin belirtilmesi üzerine İmamoğlu, "Ben gerçek cümleler kurdum. İçinde polemik yok. Polemik yaratan kişilere bunlar cevap oluyorsa varsın, olsun" dedi.

Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu, daha sonra Kızlarağası Hanı'na geçerek, birlikte kahve içti. Kent sakinlerinin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan başkanlar, Hisarönü ve Agora'yı gezdi.

88'inci İEF'ye görkemli açılış



İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 88'inci kez kapılarını açtı. Çin ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirecek fuara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güçlü bir sosyal devlet inşa etmek gerekiyor. Kişi başı gelirin yüksek olduğu bir Türkiye inşa etmek gerekiyor. En büyük hayalimiz budur" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 6-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), görkemli bir törenle açıldı. Partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti olan İEF'nin, odak ülkesi ise Hindistan. İstanbul bu yıl fuarın onur konuğu kenti olurken, 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da, çeşitli etkinliklerle İFE'ye renk kattı. Açılış töreni Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Hindistan ve Çin'in milli marşları da okundu. Ardından Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen ekibin dans gösterisi sahnelendi. Program, Anadolu Ateşi Dans Gösterisi ile renklendi. Açılışa; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hindistan Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Vanaja Thekkat, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Yardımcısı Li Chenggang, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ile AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'li milletvekilleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'HEPİMİZİN ORTAK AMACI ÇAĞDAŞ UYGARLIĞI YAKALAMAKTIR'

Gösterilerin ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Size bir gelecek ufku çizmek isterim. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Huzur içinde, birlikte yaşayalım istiyoruz. Bütün farklı görüşlere saygı duymamız gerekiyor" dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, savaş meydanlarından Cumhuriyeti kurma sürecine geldiğinde ekonominin ne olduğunu bilmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Atatürk o zaman enflasyon, kur nedir bilmiyordu. Ülke perişan vaziyette. Nasıl kalkındıracağız diye düşündüler ve İzmir İktisat Kongresi'ni topladılar. Mustafa Kemal Atatürk, 'savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferle taçlandırılamazsa bağımsızlığı kazanamazsınız' diyor. Hep beraber Türkiye'yi bir yerlere ulaştırmak zorundayız. Hepimizin ortak amacı çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmaktır. Hepimize düşen görevler var. Düşüncelerimizi aktarırken bir yerlerden çekinmemek durumundayız. Birbirimizi rahat dinlemeliyiz. Bunu beraber yapacağız, güzellik içinde yapacağız" diye konuştu.

'ÇİN BİZİM DÜNYADA EN ÇOK TİCARET YAPTIĞIMIZ ÜÇÜNCÜ ÜLKE KONUMUNDADIR'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, yaptığı konuşmada, "İEF'nin mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için el birliği ile çabalıyoruz. Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine açılışının sembolü olan fuar, Egelilerin hayatında güzel bir anıdır. Biz çocukken bir bayramda bir de fuar açılınca sevinirdik. 2018 verilerine göre Çin ile ticaret hacmimiz 23 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Çin bizim dünyada en çok ticaret yaptığımız 3. ülke konumundadır. Bugün buraya yapmış oldukları katılım ile dengeli ve sürdürülebilir iş birlikleri için önemli adımı atmış oluyoruz. Dün akşamki heyet görüşmeleri ve bugünkü gelişmelerle bu birlikteliği sadece ticaret ortaklığı değil, aynı zamanda yatırım ortaklığı olma yönünde ilk adımları atmış oluyoruz. Biz taşları yerinden oynatmaya başladık. Bundan böyle inşallah her şey daha güzel olacak" dedi.

'İZMİR'İN FARKLI KÜLTÜRDEKİ İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN DÜNYA KENTİ'

Ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizler bu ülkenin insanları, Türkiye'nin neresinde olursak olalım 88 yıldır hep buradayız. Türkiye aydan gelen bir taşı ilk olarak burada gördü. 30 Ağustos 1940 yılında Milli Piyango ilk kez bu parkta çekildi. Kot pantolonu ülke olarak ilk kez fuarda tanıdık. Sandviç kelimesini ilk burada duyduk. Sanat Güneşimiz burada doğdu ve hayata gözlerini burada yumdu. Bizler 88 yıldır dünyaya İEF'den açılan pencereden bakıyoruz. Dünya da bizi bu pencereden görüyor. Kültürpark'ın şu yaşlı ağaçları, sade görünümlü patikaları sadece İzmir'in değil bütün bir ülkenin anılarını saklıyor. Ne İktisat Kongresinin ne de fuarın İzmir'de vücut bulması tesadüf değil. İzmir bu fuardan çok önce görkemli bir metropol olarak ortaya çıkmıştır. Ön Asya'nın başkenti olarak tanımlanan liman kentidir. Doğu'nun Batı'yı gördüğü ilk penceredir."

İzmir'in farklı kültürdeki insanları birbirine bağlayan bir dünya limanı olduğunu ifade ederek konuşmasına devam den Soyer, "Geçmişi 100 yıla yaklaşan İEF bireysel ve toplumsal hafızaların biriktiği, siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştiği ülkemizin, evrensel değerlerin buluştuğu bir bellektir. İzmir özgürlükler kentidir. Bir yandan Amazon kadını bir yandan haksızlıklara baş kaldıran Efe, diğer yandan halk meclisidir. Anadolu'nun kurtuluşu olan milli mücadele buradan başlamıştır. Yeryüzünün en eski parlamento binaları burada inşa edilmiştir. Tarihin akışı içinde her şey değişti belki ama fuarın ruhu, herkesi bir araya getiren gücü hiç değişmedi. Bugün bu çok özel akşam fuarın birleştirici gücünü bir kez daha mühürlüyor" dedi. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı merhum Ahmet Piriştina'yı da andı, Aziz Kocaoğlu'na da programa katıldığı için teşekkür etti.

'400 BİN ÇİN VATANDAŞI TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ'

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Yardımcısı Li Chenggang da konuşmasında fuarın başarıya ulaşmasını diledi. Chenggang, "Türkiye'nin, Doğu ve Batı'nın kültürleri ve ekonomileri arasında iletişim kurma konusunda önemli köprü rolü var. İzmir ise kadim İpek Yolu, denizyolu ve karayolunun kavşak noktasında bulunuyor. Çin tarafı öteden beri İEF'in önemli katılımcısı ve iş birliği ortağıdır. Bu seneki fuarın partner ülkesi olarak son derece yoğun bir kadro ile fuara katıldık. Bu vesileyle fuar, iki ülke hakları arasındaki ilişkinin ve ekonomik ve ticari ilişkilerin artmasına damga vuracaktır. Çin ve Türkiye, ticaret ortağı haline geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyarı geçti. Türkiye'nin kiraz, zeytinyağı, Antep fıstığı, fındıkları Çin halkının sofralarına gitmeye devam ediyor. Gelecekte giderek daha fazla kaliteli Türk tarımsal ürünlerini tatma fırsatı bulacaklar. Çin ve Türkiye arasındaki yatırım ve altyapı tesisleri konusu, dikkat çekici hale geldi. 2019 Temmuz sonuna kadar Çin'in Türkiye'de yaptığı yatırımlar, 2.78 milyar dolara dayandı. İki ülke arasındaki vatandaşların geliş-gidişleri her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. 2018 yılında yıllık bazda toplam 400 bin Çin vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 60 arttı" dedi.

FUARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı konuşmada, fuarın önemine değinerek, "İzmir'de, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ticaret ve ekonomik hayatına katkısı noktasında önemli izler bırakan faaliyetlerde bulunulmuştur. Bunlardan en önemlisi İzmir İktisat Kongresi'dir. Kongre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde sadece savaşla elde edilen, başarının ya da bağımsızlığımızın yeterli olmayacağı adına atılan en değerli adımlardan biri olmuştur. Türkiye'nin ekonomik geleceği tanımlanmıştır. Dünyaya açık bir sistemin varlığının altına hep birlikte imza atılmıştır. Cumhuriyetin sanayi hamlesi böyle başlamış ve gelişmiştir. İzmir Fuarı da kongrede yapılan saptamalarla hayata geçirilen en önemli faaliyetlerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü ülkeleri de dahil EXPO dalgası esiyor. Türkiye'miz, İzmir'imizde 88 yıl önce böyle bir etkinliğe imza atarak ne kadar önemli bir işe başlangıç noktası olduğunu dünyaya göstermiştir" diye konuştu.

'ÖNCÜ POLİTİKALAR ÜRETMELİYİZ'

İEF'nin, kucaklaşmayı ve bu buluşmayı 88 yıldır gerçekleştirdiğini de anlatan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizin her aynından yurttaşlarımız bir araya geliyor. Bu adımların her birini çok önemsiyorum. İEF aynı zamanda uluslararası çapta da büyük adımlar atıyor ve ulusların bir araya gelmesi konusunda önemli işlere imza atıyor. Ticaret platformu olmasının yanı sıra her kesime ve tüm ziyaretçilere keyifli vakit geçirdiğinin de tanığıyız."

İstanbul olarak bu yıl ilk kez İzmir Fuarı'nda yer aldıklarını söyleyen İmamoğlu, İzmir'in bu güzel etkinliğine katılmamasının ciddi eksiklik olduğunu ve bu eksikliği hızlıca kapatacaklarını belirtti. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde İstanbul'un kadim kenti oluşuyla beraber, İzmir'in sinerjisini enerjisini, İstanbul'un motivasyonunu ve Türkiye'nin motor gücü oluşunu bir araya getirerek Türkiye'nin ekonomik, ticari, kültür ve sanat noktasında öncü politikalar üretmeye iki belediyenin başkanı olarak imza atacağımızı duyurmak istiyorum. Sayın Tunç Soyer le birlikte atacağımız her güzel adım, aynı zamanda neredeyse 4 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını direkt etkiliyor. Her güzel ve değerli adımın Türkiye'ye ne kadar güzel başlangıçlar sağlayacağının farklındayız."

VALİLER FUARIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise fuarda yer almanın kendilerini gururlandırdığını söyledi. Kahramanmaraş'ın çok önemli bir kalkınma modeli ile Türkiye'nin göz bebeği olduğunu söyleyen Özkan, bu etkinlik ile Kahramanmaraş'ın marka değerinin artacağını da söyledi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, "Fuar ilimizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar fuarın açılış kurdelesini kesti. Böylece İzmir Enternasyonal Fuarı da 88. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

FUARDA NELER OLACAK?

Fuar, 10 gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi haline gelecek. Fuarda, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler, birbirinden farklı ülke, firma, kurum ve sektörlerin stantların yer alacak.

İSTANBUL VE KAHRAMANMARAŞ 'ODAK NOKTA'

Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan İstanbul, 88 yıllık İEF tarihinde ilk kez onur konuğu il olarak yer alıyor. 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da çeşitli etkinliklerle İEF'de olacak. Ayrıca Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Uşak da fuarda olacak.

ÜNLÜ İSİMLER KONSER VERECEK

Yeraltı Otoparkı üstü çim alanda kurulacak Çim Konserleri Sahnesi'nde; bugün Monica Molina, 8 Eylül'de Glikeria şarkılarını seslendirecek. 9 Eylül ise başka şölene dönüşecek. Geçen haftalarda İzmir'de çıkan orman yangınlarında yok olan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesine destek için düzenlenecek 'İzmir Tek Yürek Orman Konseri'nde Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent sahnede olacak. İzmir'in kurtuluş gününde gerçekleşecek konser 18.30'da başlayacak. 10 Eylül'de Ara Malikian, 11 Eylül'de Yeni Türkü, 12 Eylül'de Onur Akın, 13 Eylül'de Edis, 14 Eylül'de Simge Sağın, kapanış günü olan 15 Eylül'de ise Serkan Kaya şarkılarıyla Çim Konserleri'nde olacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda geçen yıl ilk kez kurulan rock sahnesi, bu kez Rock&More adıyla müzikseverleri ağırlayacak. 8 Eylül'de Şehinşah, 9 Eylül'de Manga, 10 Eylül'de Mor ve Ötesi, 11 Eylül'de Pinhani, 12 Eylül'de Kalben, 13 Eylül'de Pentagram, 14 Eylül'de Ufuk Beydemir, 15 Eylül'de Mabel Matiz Rock&More sahnesinin konuğu olacak.

ZEKİ MÜREN UNUTULMADI

Fuarın unutulmaz eğlence mekanlarından biri olan Mogambo'da 7 Eylül'de Leman Sam, 8 Eylül'de Can Gox, 9 Eylül'de Cem Adrian, 10 Eylül'de Jehan Barbur, 11 Eylül'de Melek Mosso, 12 Eylül'de Tuna Kiremitçi, 13 Eylül'de Mehmet Erdem, 14 Eylül'de ise Birsen Tezer, 15 Eylül'de Eda Baba sahnede olacak. 'İzmir Enternasyonal Fuarı' denildiğinde hatırlanan isimlerin başında gelen, 'Canım Ege'me saygımla geldim' pankartıyla hafızalarda yer alan Zeki Müren ise fuarda özel programla anılacak.

SİNEMAYA DAİR HER ŞEY İZMİR'DE

'Sinema Burada Festivali', 11 Eylül'de Onur ve Başarı Ödülleri'nin yanı sıra '4'üncü Kısa Film Proje Yarışması Ödül Töreni' ile kapılarını açacak. İpek Bilgin ve Taner Birsel'in Onur Ödülü alacağı festivalde, Ozan Güven ve Saadet Işıl Aksoy'a Başarı Ödülü verilecek. Bu yıl toplam 75 projenin katıldığı '4'üncü Kısa Film Proje Yarışması'nın finalistleri de İEF'te ödüllerini alacak. 3 ulusal, 1 uluslararası galayla toplam 12 film festivalde sinemaseverlerle buluşurken; bu yıl ikincisi düzenlenecek kısa film maratonunda ise 18 kısa metrajlı film gösterilecek. 5 günlük festivalde atölyeler de olacak.

KEMERALTI SOKAĞI

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Türkiye'nin en büyük tarihi açık hava çarşısı, 'Kemeraltı Sokağı' adı altında ağırlanacak. Etkinlikler kapsamında 4 No'lu Hol'de dünyanın en büyük e-spor organizasyonu olan ESL'in Türkiye'de bugüne kadar yaptığı en geniş kapsamlı finali olacak.

GİRİŞ ÜCRETLERİ

88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açık alanları saat 12.00'de ziyaretçilere açılacak. Hollere giriş saatleri ise 16.00 ile 23.00 arasında olacak. Fuar giriş ücretleri 4,5 TL olarak belirlendi. İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri'nin olduğu 9 Eylül günü ise gün boyu giriş ücretleri 10 TL olacak. 9 Eylül'de elde edilecek tüm gelir, İzmir ormanlarının korunması için kullanılacak. 9 Eylül'de Kahramanlar Kapısı'nı kullananlar ise yine 4,5 TL'ye giriş yapabilecek. Giriş kapılarında geçişler İzmirim Kart ile 'temassız' özelliğe sahip kredi ve banka kartlarıyla yapılabilecek. Engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri Kültürpark'a ücretsiz girebilecek. İzmirim Kart'a sahip olmayanlar fuar girişinde oluşturulan noktalardan tek kullanımlık ve 2 girişlik kartlar alabilecek.

İZMİRLİLER İET'YE AKIN ETTİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen ve bu yıl 88'inci kez açılan İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) ilk gün ilgi oldukça yoğundu. Binlerce vatandaş, konserler ve gösterilerle cazibesini arttıran, bir birinden renkli stantlarla dikkat çeken fuarda, eğlenceli vakit geçirdi.

Binlerce İzmirli, İEF'nin açılışının ardından, fuara akın etti. Stantları dolaşan, farklı illerin yemek kültürünü fuarda keşfeden vatandaşlar, konserler ve etkinliklerle de doyasıya eğlendi. Vatandaşlar, paraşüt kulesinden, kitap sokağına, sokak gösterilerinden çim konserlerine kadar birçok etkinlikle eğlenceli dakikalar yaşadı.

FUAR KLASİĞİ LUNAPARK

İzmir Fuarı denince akla ilk gelen etkinliklerden olan lunaparkta da ilgi oldukça yoğundu. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Anne babalar da, en az çocukları kadar eğlendi. İzmirliler, çarpışan araba, dönme dolap ve korku tüneli gibi lunapark klasiği oyuncakların önünde dakikalarca sıra bekledi. Fuar, ticarete olduğu kadar eğlenceye de katkı sağladı.

Fuara katılan Serap İlter, "Biz yıllardır geliyoruz, burası çok güzel ve nostaljik. Eski hali daha güzeldi ama yine de güzel" dedi. Fuarda çevre temizliği ile gıda stantlarının hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İlter, her şeye rağmen fuarın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Fatma Damyan da, "Çok keyifli ve çok eğlenceli. Yine her zamanki gibi dolu dolu. Biz her yıl geliyoruz. 10 gün boyunca buradayız. Konserlere de geleceğiz. Hangilerine geleceğimize henüz karar veremedik ama mutlaka geleceğiz" dedi. Ailesiyle fuara gelen Mehmet Özdağlar da, "Gayet eğlenceli ve güzel. Çok heyecanlı ve hareketli. Özellikle çocuklar için. Mutluyuz, eğleniyoruz" diye konuştu. Fadime Özdağlar ise, "İzmir için aslında çok eğlenceli. Her yıl aynı güzel şeyler var. Çok beğeniyorum, eğleniyoruz. Fuarda en çok lunaparkı seviyoruz" dedi. 11 yıldır Antakya'dan İzmir'e gelerek fuara katılan künefeci Tevfik Akar da, "Ben 11 yıldır geliyorum. İzmir'e en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Kalitemiz belli. Her yıl ilgi biraz daha artıyor" diye konuştu.

BAKAN PEKCAN HİNDİSTAN VE ÇİN STANTLARINI ZİYARET ETTİ

Bu yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fuarın partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti ve odak ülkesi Hindistan'ın stantlarını ziyaret etti. Bakan Pekcan'a, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Çin ve Hindistan heyetinden yetkililer eşlik etti.

'İLİŞKİLERİMİZ 5 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANMAKTADIR'

Çin Halk Cumhuriyeti standında, Çin heyeti ile beraber açılış kurdelesini kesen Bakan Pekcan, yaptığı konuşmada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin fuarımıza 9 farklı şehirden, 62 firma ile 2 bin metrekarelik bir alanda katılım sağlamış bulunmaktadır. Katılımın ülkemiz iş insanları arasında yeni ortaklıklar, yeni işbirlikleri ve yeni imkanlar yaratacağına inanıyoruz. Fuarlar, dünyadaki şirketlerin ürettikleri değerler ile başarılarının alkışlandığı görkemli toplantılardır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin sadece ürettikleri ürünlerle değil, tüm zarafeti ve görkemiyle bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak katılması bizim için mutluluk vericidir. Türkiye olarak, Pekin'de gerçekleşen EXPO 2019'da, 2 bin 400 metrekarelik alanla katılım sağladık. Büyük önem verdiğimiz bu iki katılım da ülkemizi ticari ve kültürel olarak birbirine daha da yakınlaştırmaktadır. Çin ile tarihsel ve kültürel bağlarımız 5 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Bu iki ulus, uygarlıklarıyla birbirlerinden sürekli etkilenmişlerdir. Bu ilişkilerin dengeli ve sürdürülebilir şekilde 21'inci yüzyıla da taşınmasını ümit ediyoruz. Buradaki temaslar ve iş bağlantıları, gelecekteki işbirliklerimiz için önemli bir platformdur. Dünya ekonomisi büyük bir değişimden geçerken, bunun başlıca aktörlerinden birinin Çin olduğunu artık hepimiz biliyoruz" dedi.

'TAŞLARI YERİNDEN OYNATMA ZAMANI'

Ünlü Çinli düşünür Konfüçyus'tan bir söz aktaran Pekcan, "Dağları yerinden oynatacak adam işe bir taşla başlar. Taşları yerinden oynatma zamanı" diyerek sözlerine son verdi.

Pekcan, ardından fuarın odak ülkesi Hindistan'ın standını ziyaret etti. Burada, kendisine bazı hediyeler verilen Bakan Pekcan, stantları ziyaret etmesinin ardından fuardan ayrıldı.

Didim'de makilik alanda çıkan yangında iki kaplumbağadan biri kurtarıldı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 kaplumbağa yanarak öldü, yanmak üzere olan 1 kaplumbağa ise kurtarıldı. Yangında 5 dönümlük alan da zarar gördü.

Hisar Mahallesi Akarkuyu mevkiindeki makilik alanda, saat 16.30 sıralarında, bilinmeyennedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen 2 itfaiye aracının müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 5 dönümlük makilik alan zarar gördü. Alevlerin arasında kalan 1 kaplumbağa ise yanarak öldü. Ayrıca söndürme çalışmaları sırasında yanmak üzere olan 1 kaplumbağa ise ekiplerce kurtarıldı. Kaplumbağa, üzerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı.

'BU DA BİR CANLI'

Kaplumbağayı kurtaran itfaiye görevlisi Ali Osman Öztalay, insanlardan duyarlılık istediklerini belirterek, "Bu da bir canlı. Bizler elimizden geleni yapıyoruz ama insanlardan da duyarlılık istiyoruz. Yangının içinde kalan bir kaplumbağanın vücudu tamamen yanmış ve telef olmuş. Bir tanesini kurtardık. İnsanlardan duyarlılık istiyoruz" dedi. Kurtarılan kaplumbağa, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına teslim edildi.

Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



MALATYA'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Halil İbrahim Yılmaz (28), yaşamını yitirirken, Samet Yıldırım ise yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Koşu Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Yılmaz ve Samet Yıldırım, husumetli oldukları kişilerle karşılaştı. İddiaya göre, aralarında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeği ve tabancaların kullanıldığı kavgada kurşunların isabet ettiği Halil İbrahim Yılmaz ile Samet Yıldırım yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Halil İbrahim Yılmaz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Samet Yıldırım'ın tedavisi ise sürüyor. Olay sonrası kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Halil İbrahim Yılmaz'ın cesedi ise Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

5 aylık hamile Kulu, toprağa verildi



MANİSA'nın Soma ilçesinde, ekmek bıçağıyla öldürülen Türkan Kulu (26), toprağa verildi. Kulu'yu, birlikte yaşadığı Zekeriya B.'nin (37) bıçakladığı, ardından da bıçakla kendisini karnından ve boynundan yaralayarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Kulu'nun, Zekeriya B.'den 5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu da öğrenildi

Olay, önceki gün Avdan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. 5 yıldır boşanma davası süren iki çocuk annesi Türkan Kulu ve bir süredir birlikte yaşadığı Zekeriya B., saat 07.30 sıralarında, evde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun 7 ayrı yerinden bıçaklanan Türkan Kulu'nun, olay yerinde öldüğü belirlendi. Karnından ve boynundan yaralanan Zekeriya B. ise ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Zekeriya B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCANIN İFADESİ ALINDI

Türkan Kulu'nun öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır'da yaşayan boşanma aşamasında olan eşi M.K.'nın (32) ifadesine başvuruldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Şehit Alişan Polis Merkezi'ne kendisi giderek ifade veren M.K.'nın "Eşimle birlikte 5 yıldır boşanma aşamasındayız. Davamız devam ediyor. Ben eşimle evlerimizi ayırdıktan sonra buraya yerleştim. Olayla ilgili herhangi bir ilişkim yoktur. Olayı duyunca da büyük üzüntü yaşadım" dediği öğrenildi. M.K., ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

5 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Jandarma ekiplerinin, cinayetin işlendiği evin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediği de belirtildi. İlk tespitlere göre, Türkan Kulu'yu Zekeriya B.'nin bıçaklayarak öldürdüğü, ardından intihara teşebbüs ettiğini kanaatine varıldı.

Öte yandan Türkan Kulu'nun, Zekeriya B.'den 5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi. Zekeriya B.'nin ise daha önce evlenip boşandığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren Türkan Kulu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Avdan Merkez Camii'ne getirildi. İkindiden sonra kılınan namazının ardından Türkan Kulu'nun cenazesi, Avdan Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi



BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Muhammet Mert Altaş (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altaş'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özel Harekat Polisi Muhammet Mert Altaş, 31 Ağustos'ta özel aracıyla memleketi Bitlis'e geldi. Altaş yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, Tatvan ilçesine bağı Kıyıdüzü köyü yakında kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Altaş, olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne, buradan da helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedaviye alındı. Bir haftadır yoğun bakımda olan polis memuru, Altaş, dün sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi memleketi Bitlis'e getirilen Altaş için Bitlis Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kurum amirleri, merhum polis memurunun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin tören alanına getirilmesiyle törene katılan polis memuru Altaş'ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, polis memurunun özgeçmişi okundu, ardından dualar edindi. Altaş'ın naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Altaş'ın cenazesi daha sonra Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çanakkale'de 112 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 112 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Küçükkuyu beldesi açıkları, Kadırga Burnu mevkisi ve Ahmetçe köyü açıklarında 3 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu toplam 112 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlara alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Aracın ön konsolunun üzerinde yolculuk



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın ön konsolunun üzerinde yatan çocuğu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Olay akşam saatlerinde D-100 Karayolu Ereğli ilçesi Göktepe mevkiinde meydana geldi. Işıklı kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen, kimliği öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 67 TP 527 plakalı hafif ticari aracın ön konsolunun üzerinde yatan çocuğu gören diğer sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Çocuk, yeşil ışığın yanması ile hareket eden aracın ön konsolunun üzerinde yatmaya devam etti. Seyir halindeki araç bir süre sonra gözden kayboldu. Bu anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi

Bursa'da kazadan yara almadan kurtulan motosiklet sürücüsü darp edildi

BURSA'da önünde seyreden aracın ani manevra yapması nedeniyle devrilen motosiklet sürücüsü İbrahim T.(46) yara almadan kurtulduğu kazanın ardından araç sürücüsü tarafından darp edildi.

Olay, İnegöl'ün Esentepe mahallesinde meydan geldi. Hamzabey caddesi üzerinde seyir halinde olan İbrahim T. (46) yönetimindeki 16 TK 867 plakalı motosiklet, önünde seyrederken aniden manevra yapan İlhan Ç. (36) yönetimindeki 28 NC 388 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için zorlukla durarak devrildi. Kazanın ardından yaşanan tartışmada öfkelenen araç sürücüsü İlhan Ç. Ve ailesinden 3 kişi ile birlikte motosiklet sürücüsü İbrahim T.'ye sopa ve kemerle saldırdı. Eşi İbrahim T.'nin gözü önünde darp edildiğini gören Sabiha T., çevredekilere yardım çığlıkları atsa da eşini kurtaramadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsünü zorlukla kurtarılırken, kanlar içinde kalan İbrahim T. olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi?ne götürülerek tedavi altına alındı. Olaya karışan araç sürücüsü ile 3 kişi ekiplerce yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Hatay'da kontrolden çıkıp, park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Akarca, yaralandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Akarca idaresindeki 06 BY 0058 plakalı otomobil, gece başlayan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, park halindeki 2 otomobil ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait hal otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Akarca yaralanırken, araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Yaralı sürücü. ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Akarca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Lösemili İrem için kök hücre bağışı kampanyası



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 15 gün önce lösemi teşhisi koyulan ve ilik nakli olması gereken İrem Banu Uzun (31) için Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nce kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Ereğli'de yaşayan, evli ve 1 çocuk annesi İrem Banu Uzun'a, 15 gün önce, kulağındaki ağrı nedeniyle gittiği hastanede lösemi teşhisi koyuldu. Genç kadın, İstanbul'daki özel hastanede tedaviye alındı. Acil olarak ilik nakli olması gereken İrem Banu Uzun için Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi tarafından 'Bir hayat için 10 dakikanızı ayırın' sloganıyla kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek verenler, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünde oluşturulan alanda kan vermeye başladı.

Murat Uzun, eşi İrem Banu Uzun'un sağlığına kavuşması için herkesi kan bağışı kampanyasına destek vermeye çağırdı. Eşinin kemoterapi sürecinin devam ettiğini anlatan Uzun, "Kulak çınlaması ile gitti hastaneye. Tamamen farklı bir sebepten dolayı gitti hastaneye. Yapılan tahliller sonucu kan kanseri teşhisi koyuldu, İstanbul'a sevk edildi. Hastanede yatıyor şu an. Yaklaşık 15 gün oldu, şu an tedavi aşamasında. Herkesten ricam; kimsenin başına gelmeden, herkes gitsin, iliğini versin. Çünkü öyle bir hastalık ki bugün ölçtürüyorsunuz hiçbir şey yok, yarın kan kanserisiniz. Bu kadar basit" dedi.

Bozcaada'da 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı



ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da düzenlenen 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı.

Bozcaada ilçesinde bu yıl 6-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali, Jandarma Çeşmesi önünde kortej yürüyüşü ile başladı. Festivale Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Günel, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bağlardan toplanan üzümler sepetler içinde eşek ile taşınarak festival alanına getirildi. Ardından Cumhuriyet Meydanı önünde festivalin açılışı gerçekleştirildi, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmalarının ardından üzüm yarışması ve ödül töreni düzenlendi. Üzüm yarışmasında 1'inci Emirali Dinçel, 2'nci Diyogen İzvingo, 3'üncü ise Hasan Türkay oldu. Bağcılık Onur Ödülü Süleyman Balcı'ya, Bağcılık Emek Ödülü ise Şerafettin Ergin'e verildi. Festivalin ilk günü Cumhuriyet Meydanı'nda Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Salhane'de Gülcan Altan konseri ile sona erecek.

Bozcaada 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali bugün minikler futbol turnuvası ve ödül töreni, Bağcılık ve Üzüm Muhafazası paneli, Edebiyat günleri, Murat Özyaşar sohbet ve imza günü, Modern Folk Dans Grubu ve Suavi konseri ile devam edecek.

Festival Pazar günü ise Tavla Turnuvası ödül töreni, Grup Meydan ve Mehtap Meral konseriyle sona erecek.

Oltaya balık yerine martı yakalandı



ÇANAKKALE'de amatör balıkçının denize bıraktığı oltaya martı takıldı.

Çanakkale kordon boyunda kefal avlamak isteyen amatör balıkçı, kıbrıs denilen oltayı denize bıraktı. Bu sırada bölgede yoğun olarak görülen martılardan biri, su yüzeyindeki oltanın ucundaki ekmeği almak için hamle yaptı. Ancak iğnelerden biri gagasına diğeri de ayağına takıldı. Balıkçı, çırpınmaya başlayan martıyı hemen oltayla beraber kıyıya çıkardı.

Ardından da vatandaşların da yardımıyla önce ağzına sonra da ayağına takılan iğneyi çıkardı. Martı, iğnelerden kurtarıldıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.

