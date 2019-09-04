DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BAKAN SOYLU: BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ KADINLARIMIZ VE ANALARIMIZ BİTİRECEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yine teröre müzahir olan partinin kapısında anneler, babalar oturmuşlar 'Evlatlarımızı dağa götürdünüz' diye onlara kafa tutuyorlar. Aha burada söylüyorum; bu terör örgütünü Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlarımız ve analarımız bitirecek ve tarumar edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın Afyonkarahisar'da düzenlediği toplantıya katıldı. Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ve çok sayıda sendika temsilcisi ve üyeleri katıldı. Otel girişinde sendika üyeleri tarafından 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla karşılanan Bakan Soylu kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

'YAZIKLAR OLSUN'

Toplantıda konuşan Bakan Soylu, ülkeye ve millete sadakatle bağlı olduklarını söyledi. Soylu, "Hepimizin hassasiyetleri var. Bu makamlar gelip geçer. Ama bu topraklarda niçin var olduğumuzu 2 bin 200 yıldır bir çadır devletinin emanetçisi olmadığımızı bile bilecek kadar Allah'ımıza şükürler olsun bu ülkeye de bu millete de sadakatle bağlıyız. Bunu şurada çok net söylüyorum. Benim içimi acıtıyor. Bu ülkenin evladı olarak içimi acıtıyor. Diyarbakır'daki çalıştırdığı insanların kimlik kartındaki ay yıldızlı bayrağı söküp atanlara, orada şehit annelerini kapının önüne koyup, terör müzahirlerini gelip devletin bunu çalıştıramazsınız dediği halde inadına belediyeye alanlara, inancımızın ve geleneğimizin bize bıraktığı isimleri terörist isimleriyle değiştirenlere, İstanbul'dan kalkıp gidip Atatürk portresi verip onlara Atatürk üzerinden temizlemeye çalışanlara Allah da şahittir, millet de şahittir ve hakkımız da helal değildir. Bu kadar net. Yazıklar olsun. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum" dedi.

'ALDIKLARI CEZA İSE 237 YIL 237 AYDIR'

94 belediye başkanının 33'ünün 237 yıl 237 ay hapis cezası aldığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"40 yıldır Türkiye PKK terörüyle uğraşıyor. 40 yıldır akşam haberlerinde şehit haberleri alıyoruz. 40 yıldır bu ülkenin ekonomisi, gücü, varlığı, morali teröre kurban edilmek isteniyor. Büktük ve bir noktasına geldik. Onlara tarihin en büyük hezimetini hep birlikte bu millet olarak yaşatıyoruz. Büyük bir gayretle. Bir rakam vereyim size, 94 belediye başkanı görevden alındı 2014-2019 yılları arasında. PKK terörüne iltisaklı. 94 belediyenin 33'ünün ilk derece mahkemeleri sona erdi. Aldıkları ceza ise 237 yıl 237 aydır. Biz boşuna mı iş yapıyoruz? Diğer 55'inin de ifade etmek istiyorum ki davaları devam ediyor."

'KADINLARIMIZ VE ANALARIMIZ BİTİRECEK'

Terör örgütünü bitirecek olanların kadınlar ve analar olacağına dikkati çeken Bakan Soylu, "Diyarbakır'a gidiyorsun ve terör sebebiyle görevden aldığımız belediye başkanları ile kucaklaşıyorsun da evladı PKK tarafından kaçırıldıktan sonra dağa götürülmek istenen ve ortaya koyduğu onurlu mücadeleyle bir terör örgütünü pes ettiren acılı ananın hatırını niye sormuyorsun? Doğru bir politika izliyoruz. Buna herkesin emin olmasını isterim. 2009 yılında terör örgütüne müzahir belediyenin kazandığı belediye sayısı 98'dir. 2014 yılında 103'tür. 2019 yılında ise 59'a düştü. Doğru bir politika izliyoruz. Ham bir politika izliyoruz. Bugün yine teröre müzahir olan partinin kapısında anneler, babalar oturmuşlar, 'evlatlarımızı dağa götürdünüz' diye onlara kafa tutuyorlar. Aha burada söylüyorum; bu terör örgütünü Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlarımız ve analarımız bitirecek ve tarumar edecek. Yıllarca kadın istismarı yapanlar ve terör örgütünü güçlendirmeye çalışanlara tarih çok güzel bir cevap vermektedir. Artık insanların burasına kadar gelmiştir. Orada atılan adımlar milletimizin demokrasi işleyişinde de çok önemli bir süreci beraberinde taşımaktadır" diye konuştu.

'ABD, ANKARA'DAKİ LGBT DERNEĞİNE 22 MİLYON DOLAR YARDIM YAPIYOR'

ABD'nin Ankara'da LGBT derneğine 22 milyon dolar yardımda bulunduğunu söyleyen Soylu, "Dünyanın en önemli devletlerinden bir tanesi yani Amerika, bir taraftan PYD'ye yardım ediyordu. Ama size yardım yaptığı bir yer daha söyleyeyim mi? LGBT'ye yardım yapıyor. Ankara'daki bir LGBT derneğine Amerika Birleşik Devletleri 22 milyon dolar yardım yapıyor. Neyle karşı karşıya kaldığımızı ve hangi cereyanla karşı karşıya kaldığımızı konuşmamıza gerek var mı. Aslında temel hedefin inancı, kimliği ve bu coğrafyadaki varlığı olduğunu ifade etmem için bundan sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı acaba?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Soylu'nun otele gelişi

- Soylu'nun protokol tarafından karşılanması

- Soylu'nun salona girişi

- Soylu sendika üyeleri ile fotoğraf çektirilmesi

- Soylu'dan detay

- Toplantıya katılanlardan detay

- Soylu'nun konuşması

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,()

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2)PINARHİSAR'DA 3 GÜNDE 250 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde son 3 günde bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "İlçemizde son günlerde gastroenterit diye tabir edilen mikrobun artmasıyla birlikte bütün önlemleri aldık. İlçeye su sağlanan 4 farklı noktadan numuneler alındı ve laboratuvarda yapılan ölçümlerinde koliform oranı sıfır çıktı. Sularımızın içilebilmesi noktasında bir sorun yok" dedi.

Pınarhisar ilçesinde yaşayan vatandaşlar arasında bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle baş gösterdi. Son 3 günde hastaneye başvuranların sayısı yaklaşık 250 kişiyi bulurken, İl Sağlık Müdürlüğü ve Pınarhisar Belediyesi ekipleri, ilçesinin arıtma tesisine su sağlanan dereler ve belediyeye ait arıtma tesisinden su numuneleri alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede son günlerde çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının artması üzerine kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte hareket ederek içme suyunun sağlandığı dereler ile arıtma tesisinden numunelerin incelendiğini belirten Talay, "İlçemizde son günlerde gastroenterit diye tabir edilen mikrobun artmasıyla birlikte bütün önlemleri aldık. İlçeye su sağlanan 4 farklı noktadan numuneler alındı ve laboratuvarda yapılan ölçümlerinde koliform oranı sıfır çıktı. Sularımızın içilebilmesi noktasında bir sorun yok. Düzenli olarak kaynağımız ve depolarımızda klorlama yapıyoruz. Bütün önlemleri aldık" dedi.

Suya yapılan süper klorlama nedeniyle bir az bir koku mevcut olduğunu söyleyen Başkan İhsan Talay, vatandaşlardan klorlamanın etkisi geçene kadar suyu içmemelerini istedi. Talay, suyun kaynatılarak kullanılması gerektiğini ifade ederek, "Endişelenecek bir durum yok. Vatandaşlarımız huzurlu olabilir. Hastaneye başvuran vatandaşlarımızın sayısında da ciddi bir azalma oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Pınarhisar Devlet Hastanesi'nden detaylar

Hastaneye gelenler

Hastaneden detaylar

Vatandaşlarla röp.

İlçeden detaylar

Belediyeden detaylar

Belediye Başkanı Talay ile röp.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / PINARHİSAR(Kırklareli),()

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3)EVİ, KENDİSİ, ESKİ EŞİ VE ÇOCUĞU İÇERİDEYKEN YAKTI



ADANA'da boşandığı eski eşi ile birlikte yaşamak isteyen Şayıp Ş., annesine ait evin alt katında oturan akrabalarının evi boşaltmasını isteyince tartışma çıktı. Sokağa taşan kavganın ardından eve giren Şayıp Ş., içeride eski eşi Ülkü E. ve oğlu Cihan Cabbar Ş. (7) olduğu halde binayı ateşe verdi. Kadın ve çocuğu, evin arka penceresinden kurtarılırken, Şayıp Ş. ise polis ve itfaiye ekiplerince zorla çıkartılıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi 26022 Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Oğlu Cihan Cabbar Ş.'yi yanına alan Ülkü E., akşam saatlerinde annesiyle yaşayan eski eşi Şayıp Ş.'nin yanına geldi. Tekrar birleşmek istediği öne sürülen çift, iddiaya göre aynı evin alt katında oturan Şayıp Ş.'nin teyzesi Nazlı A.'dan evi boşaltmasını istedi. Nazlı A.'nın evden çıkmak istememesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavga sırasında öfke içerisinde eve girip, kapıyı kilitleyen Şayıp Ş., içeride eski eşi ve oğlunun da bulunduğu sırada önce alt katı daha sonra da annesiyle yaşadığı üst katı ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ

Dumanların yükseldiği evin arka penceresine merdiven dayayan itfaiye ekibi, Ülkü E. ve oğlunu çıkartarak, ambulansa taşıdı. Anne ve oğluna ambulansta müdahale ederken, Şayıp Ş. ise evden çıkmamak için direndi. Yangın sırasında evin balkonundan yandaki evin damına atlayan Şayip Ş., bir süre çevredekilere küfür yağdırdı. Tekrar yanan eve giren şüpheli, merdivenle eve giren polis ve itfaiye ekiplerince zorla dışarıya çıkartıldı.

YAKINLARI SALDIRMAK İSTEDİ

Polis nezaretinde ekip aracına götürülürken, "Ben yakarım dersem, yakarım" diyen Şayıp Ş.'ye yakınları saldırmak istedi. Polisin, kalabalığın elinden güçlükle çıkardığı şüpheli, ambulansta ayakta tedavi edilen eski eşi Ülkü E. ve oğlu ile 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın yerinden görüntü

- Evin önündeki itfaiye erinden görüntü

- Evden yükselen dumanlar

- İtfaiye erleri ve vatandaşların içeriye hortum uzatması

- Şayıp Ş.'nin yan evinden damında yüz üstü uzanıp, küfür etmesi

- Damda oturan Şayıp Ş.'ye yakınlarının ve polis inmesini söylemesi

- Şayıp Ş.'nin tekrar yaktığı evin balkonuna tırmanıp eve girmesi

- Polis ve itfaiye erlerinin merdiven ile balkone tımanması

- Zorla çıkartılan Şayıp Ş.'nin etraftakilere "Yakarım dersem yakarım" diye bağırması

- Polis nezaretindeki şüpheliye yakını olar bir kadının tokat atması

- Polisin çevredileri uzaklaştırmaya çalışması

- Başka bir kadının saldırmak isterken, şüphelinin tekme atması

- Ambulanstan görüntü

- Yanan evin içinden görüntü

- İtfaiye aracından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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4)SİNOP'TA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 6 YARALI



SİNOP'ta aralarında önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen Gülşah Karaduman (32) hayatını kaybetti. Silahlı kavgaya karışan 1'i çocuk, 6 kişi de yaralandı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Aşıklar Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Görkem Ç. (33) önceden arasında husumet bulunan Barışcan Ö. (24) ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ikili birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti. Olayda saçma ve kurşunların isabet ettiği Görkem Ç. ile Barışcan Ö.'nün yanı sıra yoldan geçen Gülşah Karaduman, F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin yanı sıra, Polis Özel Harekat (PÖH) timleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Gülşah Karaduman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, yeniden olay yaşanmaması için hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olaydan hemen sonra çekilen görüntüler (cep telefonu)

Olay yeri detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU - Deniz ÖZEN / SİNOP,()

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5)ERZURUM'DA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ 4 YARALI

ERZURUM'da bir fırında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının kavga ederek ayrıldığı ekmek fırınına konuşmak için giden bir grup ile fırın sahibi, oğulları ve çalışanları arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan iki gruptan 5 kişi silahların ateşlenmesi üzerine yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan ve vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen 20 yaşındaki Muhammet Emin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Olayı duyup hastaneye koşan Yılmaz'ın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, yaşanan olay nedeniyle korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri ise polisin bölgeye gelmesi üzerine sokağa döküldü. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından mahalle ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polisin araştırma yapması

-Sokağa çıkan mahalle halkı

-Hastane önü

-Ambulansın olay yerine gelmesi

-Sağlık ekiplerinin gidişi

-Ellerinde fenerlerle gezen olay yeri inceleme ekibi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,()

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6)GÜVENLİK ŞERİDİNDE BEKLEYEN OTOMOBİLE, HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün ayakkabısını değiştirmek için yol kenarına çektiği otomobilden inenlere, arkadan gelen hafif ticari çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında D-100 karayolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Amasya Cezaevinde bir yakınının açık görüşüne katıldıktan sonra Ordu'nun Gölköy ilçesine dönen 52 AC 321 plakalı otomobilin sürücüsü Erdal Yücel (51), ayakkabısını değiştirmek için aracı güvenlik şeridine çekerek durdu. Sürücünün araçta bulunan eşi Yıldız Yücel ve kızları Rümeysa (14) ve Hayrünisa Yücel (15) de otomobilden inerek hava almak istedi. Bu sırada Kocaeli'den Gümüşhane'ye giden Mürsel Koca (54) yönetimindeki 41 TF 654 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak park halindeki otomobilin sağında duran Yıldız Yücel ile kızları Rümeysa ve Hayrünisa Yücel'e çarptı. Kazada Yıldız Yücel olay yerinde hayatını kaybederken Rümeysa ve Hayrünisa Yücel ile hafif ticari araçtaki sürücü Mürsel ile Elif (64) ve İpek Koca (52) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemelerin ardından Yıldız Yücel'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sırasında başka araçta bulunan ve olayı duyarak gelen Yıldız Yücel'in kız kardeşi Hanife Tepe de sinir krizi geçirdi. Ayakkabı değiştirmek için aracını durduran ve olayı yara almadan atlatan sürücü Erdal Yücel de gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Eşini kaybeden sürücünün yaşadığı şok

-Yakınlarının üzüntüsü

-Yaralıların götürülüşü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),()

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7)MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADAN 7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ



BURSA'nın İnegöl ilçesinde ticari araçla çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Durmuş(16), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, bir hafta önce Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf Bıyık yönetimindeki 16 ADE 330 plakalı hafif ticari araç, Altay Caddesi'nde Samet Durmuş'ın (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet yaklaşık 50 metre savrulurken, sürücüsü Samet Durmuş ağır yaralandı. Yaralı genç İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Samet Durmuş, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan sürücü Yusuf Bıyık ise Durmuş'un yaşamını yitirmesinin ardından yeniden gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

-Kaza yapan araçtan ve motosikletten detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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8)AİLESİNE YARDIM EDEN ASKERİN KOLU SİLAJ MAKİNESİNE SIKIŞARAK KOPTU



KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde sözleşmeli er Ramazan Demirci (29), tarlada ailesine yardım ederken sağ kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı. Kolu kopan Demirci, Adana'ya sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, görev yaptığı Balıkesir'den izinli olarak gelen Ramazan Demirci, ailesiyle birlikte tarlaya gitti. Demirci, ailesine yardım etmek isterken sağ kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı. Çalışanlar hemen makineyi durdurup sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kolu makineden çıkarılan Ramazan Demirci, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayda sağ kolu dirsek altından kopan Demirci, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adana'ya sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ramazan Demirci'yi kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: İskender ZENGİN / KAHRAMANMARAŞ,()

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9)EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVEN O KOCA TUTUKLANDI

Mardin'in Midyat ilçesinde 11 çocuğunun annesi eşi Saime Akkurt'u (40), öldüresiye döven, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan güvenlik korucusu Medeni Akkurt (42), eşinin savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından tekrar gözaltına alındı. Akkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı. Akkurt'un, eşini namazdayken seccade üzerinde dövdüğü ve dövdükten sonra da 6 saat boyunca odaya hapsettiği öğrenildi.

Midyat'a bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde oturan 11 çocuk annesi Saime Akkurt, 4 Ağustos'ta ağır yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada doktorlara 'Merdivenden düştü' denilen Saime Akkurt'nun vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar, polise haber verdi. Polislerin çalışması sonucu kadının güvenlik korucusu olan eşi Medeni Akkurt, tarafından dövüldüğü belirlendi. Saime Akkurt'un ailesinin ihbarıyla jandarma tarafından gözaltına alınan eşi Medeni Akkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'nın yaptığı haber, kamuoyunda büyük yankı bulurken, aile de tekrar suç duyurusunda bulundu. Ardından harekete geçen savcılık, Medeni Akkurt hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekiplerince gözaltına alının Akkurt, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı.

Medeni Akkurt'un mahkemede verdiği ifadesinde, "Eşimin akli dengesi yerinde değil. Dövdüğüm ve şiddet uyguladığım doğru değil" dediği öğrenildi.

EŞİNE UYGULADIĞI ŞİDDETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Tedavisi devam eden Saime Akkurt'un yakın akrabası olan Ekrem Ete, şiddetin 20 yıldır devam ettiğini söyledi. 4 Ağustos günü Medeni Akkurt'un eşine uyguladığı şiddeti anlatan Ete, "Eşiyle severek evlendi. 11 çocuğu oldu, en küçüğü 6 aylık. Kadın olay günü namazlık üstünde kocasına yalvarıyor. Kadını çocukları önünde dövüyor sonra çocukları dışarı çıkarıyor kafasına vura vura bırakıyor. Tek amacı onu öldürmekti. Eşini, 6 saat odaya kilitliyor. Çocuklarına da 'Anneniz sizinle şakalaşıyor' diyor. Sonra komşuları kadını Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüyor" dedi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Öte yandan Saime Akkurt, tedavi gördüğü Midyat Devlet Hastanesi'nden alınarak, başka bir hastaneye götürüldü. Devlet korumasına alınan Saime Akkurt'un hangi hastaneye götürüldüğü, güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastaneden görüntü

Kadının yoğun bakımdaki görüntüsü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ / MARDİN,()

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10)BİNA YIKIMINDA 4 METREDEN DÜŞEN İŞÇİ, AĞIR YARALI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bina yıkımı sırasında dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi Mustafa Turan (53), ağır yaralandı.

Olay, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı iş yeri binasının yıkımını gerçekleştiren Mustafa Turan, çatıdaki molozları taşırken, dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. İşçinin düştüğünü gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Turan'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Turan'ın tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı işçiden detaylar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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11)'TUTUNACAK DALIM YOK' DİYEN GENÇ KIZ, 3 KATLI İNŞAATIN ÇATISINDAN ATLADI



AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, 3 katlı inşaatın çatısına çıkan Aysun A. (16), cep telefonundan görüntülü konuştuğu arkadaşına "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Dinar ilçe merkezindeki Sanayi Mahallesi Zahire Pazarı yakınlarındaki 3 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın çatısına genç bir kızın çıktığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre, ekipler olay yerine ulaşmadan kısa süre önce Aysun A., çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen kendini boşluğa bıraktı. Sırt üstü düşen genç kız ağır yaralandı. Aysun A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aysun A.'nın cenazesi morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları ise çatıya çıkan genç kızın tüm uyarılarına rağmen atladığını söyledi.

'TUTUNACAK DALIM YOK'

Genç kızın 14 yıllık arkadaşı olduğunu belirten S.D. ise polise verdiği ifadesinde, olaydan önce kendisini cep telefonuyla görüntülü arayan Aysun A.'nın, "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendini boşluğa bıraktığını anlattı. S.D., arkadaşının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Görgü tanığının olayı anlatması

- Polis ekip aracı detay

- Hastane dış plan detayı

Haber-Kamera: Tahsin BAYTAR / DİNAR(Antalya),()

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12)KAVGADAN CAMDAN ATLAYARAK KAÇMAK İSTERKEN AYAĞINI KIRDI

MALATYA'da, 3'üncü kattaki bir oyun salonunda kavgaya karışan Murat B. (47), kaçmak için pencereden atladığı sırada bir alt kattaki balkona düşerek ayağı kırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunun 3'üncü katına arkadaşlarıyla birlikte gelen Murat B., husumetlileriyle karşılaştı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Murat B., oyun salonunun penceresinden atladı. Bir alt kattaki balkona düşen Murat B., acı içinde feryat etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağ ayağı kırıldığı belirlenen Murat B., itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan alınarak sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Murat B.'nin indirilmesi

- İtfaiye ekipleri

- Murat B.'nin konulduğu ambulans

- Polis ve kalabalıktan detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

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13)ALAŞEHİR'DE DÜZENLENEN ÜZÜM FESTİVALİ'NDE, RENKLİ ANLAR YAŞANDI



MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Üzüm Festivali'nde renkli anlar yaşandı. Üzüm Güzeli ile en kaliteli güzel üzümün seçildiği festivalde, bu yıl ilk kez düzenlenen en hızlı kelter taşıma yarışması büyük ilgi gördü.

'ÜZÜMÜ MARKA YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl ikinci kez Üzüm Festivali düzenlendi. Festivalde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğluda, üzümü hak ettiği yere getirmek istediklerini belirterek, "Bu festivaller ile üzümü marka yapmak için çalışacağız. Festivalimizin amacı bu konuda farkındalık yaratmak. İnşallah bunu geleneksel hale getireceğiz" dedi.

Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun ise, "Üzümün başkenti Alaşehir'dir. Burası, birçok medeniyetin yaşadığı bir kent. Alaşehir'in belkemiği olan üzümün bu yıl ikinci festivalini düzenliyoruz. Üzüm sadece üzüm olarak gitmeyecek, Alaşehir ekmeği, Alaşehir kapaması neyse, Alaşehir'in üzümlü lezzetleri de öyle olacak" ifadelerini kullandı.

EN GÜZEL ÜZÜM VE ÜZÜM GÜZELİ SEÇİLDİ

Festival kapsamında en güzel üzüm seçildi. 17 üreticinin katıldığı üzümler, jüri tarafından renk, tane iriliği, salkım görünümü gibi kriterlere göre değerlendirildi. Jürinin oylaması sonucu üreticilerden Nevzat Çelik birinci, Sadettin Çelik ikinci ve Fatih Katrancıoğlu ise üçüncü oldu.

7 kadının katıldığı Üzüm Güzeli yarışmasında da birinci Fatma Karakaya, ikinci Emine Girdin ve üçüncülüğü ise Safiye Güloldu kazandı.

Festivalin bu yılki bölümünde ayrıca 'en hızlı kelter taşıma yarışması' da düzenlendi. Sevgi Yolu'nda düzenlenen etkinlikte, 27 yarışmacı omuzlarına koydukları 25'er kiloluk iki kelteri 500 metre boyunca koşarak taşıdı. Belediye binası önünde sona eren yarışmada Mustafa Çetin birinci oldu. Çetin, "19 yaşındayım, 4 yıldır kelter işine gidiyorum, hiç pes etmeden dört seneden beri çalışıyorum. Önemli olan azim ve sabır" dedi.

YARIŞMAYA KADIN DA KATILDI

Kelter taşıma yarışmasına İngilizce öğretmeni Latife Çelik ise tek kadın yarışması olarak katıldı. Çelik, "Kadınları temsilen katıldım. Bir mesajım var, biz kadınlar dünyanın en zor işi, anneliği ve kadınlığı yapıyoruz. Dünyanın tüm yükünü çekiyoruz da iki ketleri mi kaldıramayacağız, mesajım buydu. En zor iş kadınların, o yüzden kadınların değerini bilin" dedi.

Tüm yarışmalarda ilk üç dereceye girenler, çeyrek altın ile ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yarışmalardan görüntü

- Kaymakan ve Belediye Başkanı'nın konuşmasından görüntü

- Kelte taşıma yarışması birincisi Mustafa Çetin ile röp.

- Kadın kelter taşıyıcısı Latife Çelik ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR(Manisa),()

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