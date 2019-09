DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KAMP İÇİN ÇIKTIKLARI YAYLADA KAYBOLAN 6 KİŞİ, 40 SAAT SONRA KURTARILDI

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişiye, 40 saat sonra ulaşıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, gruba ulaşıldığını belirterek "Kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişiye AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılmış olup, 6 vatandaşımızın da sağlık durumları iyidir" dedi.

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolduktan 40 saat sonra kurtarılan 1'i çocuk 6 kişi, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kayıp ihbarının ardından 60 kişi ile arama-kurtarma çalışması başlatan jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası'nda aynı anda yaklaşık 10 kilometrelik parkurda çalışma yürüttü. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı ve drone ile de havadan görüntü alan ekiplerin yönlendirmesiyle sürdürülen çalışmalar sonucunda saat 23.30 sıralarında kayıp gruba ulaşıldı. Kaybolduktan 40 saat sonra Handüzü Yaylası'na 1.5 kilometre mesafede bulunan 6 kişi, patika yoldan yaylaya getirildi. Sağlık durumları iyi olan 6 kişi ambulanslarla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TÜRK GEMİSİ, BOZCAADA AÇIĞINDA SU ALDIĞINI RAPOR ETTİ



ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 41 metre uzunluğundaki 'Kanuni D.S' isimli Türk gemisinin kaptanı, dün saat 17.40 sıralarında telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne, geminin baş tarafından su aldığını rapor etti. Kaptan gemiyi kıyıya doğru ilerlettiğini bildirirken, bölgeye hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-6' römorkörü sevk edildi.

GEMİ'DE 8 PERSONEL VAR

Bozcaada açıklarında baş tarafından su alarak batmaya başlayan 'KANUNİ D.S.' isimli gemide kaptan ile birlekte toplam 8 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Tuzburun köyü açıklarında baş tarafından su alan gemi, Ayana koyuna kadar sürüklenerek karaya oturdu. Kaptan makineleri stop ettirdi. Gemiye Sahil Güvenlik Botı eşlik ederken, bölgeye Kurtarma-6 römorkörü de ulaştı etti. Gemiyi kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor.

AYDER YOLUNDA HEYELAN YOLU KAPATTI

3)AYDER YOLUNDA HEYELAN YOLU KAPATTI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Uzun araç kuyrukların oluştuğu yol, iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ulaşım sağlanan yolda etkili sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. İlçesinin 10'uncu kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyrukların oluştuğu yayla yolu, iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA ORMAN YANGINI

4)AFYONKARAHİSAR'DA ORMAN YANGINI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Sandıklı ilçesi Tokalı Kanyonu mevksinde dün öğle saatlerinde neden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık ve kayalık arazi nedeni ile yerden müdahale yapılamayan yangına iki helikopterle havadan müdahale etti. Çalışma sırasında bir helikopterin su balonu arızalandı. Bu nedenle söndürme çalışmaları tek helikopterle sürdü. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık orman alanı zarar gördü.

ANKARA'DA TRAKTÖR FABRİKASINDA YANGIN

5)ANKARA'DA TRAKTÖR FABRİKASINDA YANGIN



ANKARA'da, traktör fabrikasının hurdalığında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Güvercinlik Yolu Caddesi üzerinde traktör imalatı yapan fabrikanın hurdalık kısmında gece yarısı yangın çıktı. Çıkış nedeni henüzbelirlenemeyen yangında dumanları fark eden fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangına olay yerine gelen Ankapark, İvedik ve Batıkent İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu fabrikanın diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği olayda, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

OTOMOBİL DEREYE DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

6)OTOMOBİL DEREYE DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Kazada Ayşe Aksu (35) ile çocukları Zeliha Aksu (12) ve Mustafa Baki Aksu (7) hayatını kaybederken, sürücü Muhammet Bayrak (38), Ahmet Aksu (34) Emine Aksu (32), Veli Aksu (15) ve İsmail Aksu (38) yaralandı.

Ailenin, Karamanlı'daki hacdan dönen yakınlarını ziyaret ettikleri ve kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.

CENAZELER MORGA KONULDU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na konuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP'TE KAZA: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

7)GAZİANTEP'TE KAZA: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza anı ise caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nizip-Birecik karayolu Günaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Celal İncedal'ın kullandığı 27 J 7730 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Reşat Mızrak yönetimindeki 14 KL 9486 plakalı haifif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Celal İncedal ile her iki araçta bulunan Z.İ., I.H.İ., M.E.B., M.M.Ç., F.F.Ş., R.M. ve B.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip ve Birecik'te ki hastanelere götürüldü. Birecik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan B.U. doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR'DE 5 YAŞINDAKİ EYMEN, DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

8)İZMİR'DE 5 YAŞINDAKİ EYMEN, DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ



İZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekiplerinin, Eymen Sadık Durak'ın (5) annesi M.D.'den (25), şiddet gördüğü ihbarı üzerine başlattığı araştırmada, çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polisin takibi sonucu yakalanan anne M.D.'nin verdiği ifadesinde Eymen'in, erkek arkadaşı S.E. (37) tarafından dövülmesi sonucu yaşamını yitirince elleri ve ayakları bağlanarak poşet içinde kullanılmayan bir tandır içine konulduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili anne M.D. ile erkek arkadaşı S.E. ve kardeşi E.E. gözaltına alındı.

Geçen hafta İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşinden ayrıldığı öğrenilen M.D.'nin oğlu Eymen Sadık D.'ye iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Buca ilçesinde belirlenen adrese giden ekipler, Eymen'in ve annesi M.D.'nin bir süredir eve gelmedikleri bilgisini aldı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil edildi. Araştırmada M.D.'nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu belirlendi.

ANNENİN KORKUNÇ İTİRAFI

Operasyon düzenleyen polis, M.D.'yi evde yakalarken küçük Eymen'i bulamadı. Polislerin, Eymen'in nerede olduğu yönündeki sorusuna M.D., bir akrabasının yanında olduğu söyledi. Çocuğun ısrarla getirilmesi yönünde polisin baskı yapması üzerine önce çelişkili ifadeler veren M.D., ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan M.D.'nin ifadesinde, Eymen'in birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü keydetti. Daha sonra Eymen'in öldüğünü anladıklarını ve korktukları için cansız bedenini Buca ilçesinin kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp, kullanılmayan tandır içine koyduklarını itiraf ettiği öğrenildi.

TALİHSİZ ÇOCUĞUN ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine, M.D'nin gösterdiği yerde arama yapan polis, korkunç gerçekle karşılaştı. Ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedi bulundu.

ŞÜPHELİ İLE ZKARDEŞİ YAKALANDI

Polis, başlattığı çalışmayla kısa sürede cinayet şüphelisi S.E. ile olayda ağabeyine yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi E.E.'yi (29) gözaltına aldı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları devam ediyor.

ANNEDEN DNA ALINACAK

İZMİR'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'a annesi M.D.'nin (25), iyi bakamadığına yönelik gelen ihbar üzerine polisin başlattığı araştırmada ortaya çıkan vahşetin ardından M.D.'nin Eskişehir'de yaşayan akrabaları kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Kimlik tespiti için morga giren yakınları, cenazenin uzun bir süre beklemesi sonucu tanınmaz hale geldiği için kimlik tespiti yapamadı. Anne M.D.'den bugün alınacak olan DNA ile küçük Eymen'in DNA'sı karşılaştırılacak.

=================================

9)KESERLE BABASINI ÖLDÜRDÜ, POLİSLERE "SİZ Mİ GELDİNİZ? KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM" DEDİ

SAKARYA'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı baba ve oğlu arasında yaşanan tartışma sonucu iddialara göre oğul, babasını bıçak ve keser darbeleriyle öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polislere evin kapısını açan zanlı "Siz mi geldiniz? Kendimi öldürecektim" dedi.

Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi Gebeşler sokak üzerinde oturan baba Abdullah Adıgüzel ile oğlu R.A arasında nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken R.A evde bulunan keser ve bıçakla babasını öldürdü. Çevre sakinleri evden gelen gürültüler üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açan R.A babasını öldürdüğünü söylerken "Siz mi geldiniz? Kendimi de öldürecektim"dedi. Ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alınan R.A karakola götürülürken olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinde baba Abdullah Adıgüzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Abdullah Adıgüzel'in cenazesi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesii Korucuk ön otopsi merkezine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

====================================

10)DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAYA HAZIRLANIRKEN GÖLETTE BOĞULDU, 1 KİŞİ DE KAYIP



MANİSA'nın Kula ilçesinde, gölete giren Samet Sefa Sezgin (18) boğulurken, Akın Karga (43) ise suda kayboldu. Yaşamını yitirden Sezgin'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kula'ya bağlı Yurtbaşı Mahallesi'ne yapılan yeni sulama göletinde meydana geldi. Gölete gezmeye gelen Samet Sefa Sezgin ve Akın Karga, göletin yakınında biraz oturduktan sonrasuya girdi. Havanın rüzgarlı ve suyun akıntılı olması sebebiyle, Sezgin ve Karga bir süre sonra çırpınmaya başladı. Suda mücadele veren iki kişiyi gören çevredeki bir kişi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, suyun üstünde bulunan bir kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sudan çıkarılan kişinin boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Samet Sefa Sezgin olduğu öğrenilirken, Akın Karga'nın cesedinin hala kayıp olduğu belirtildi. AFAD ve İzmir Polis Arama Kurtarma ekiplerine bağlı dalgıç polislerinin akşam saatlerine kadar süren arama çalışmalarında Karga bulunamazken, havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları bugün devam edecek.

YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Olaydan haberdan olup gölete gelen Samet Sefa Sezgin ve Akın Karga'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Yaşamını yitirden Sezgin'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Sezgin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

=============================

11)KAÇAKLARI TAŞIYAN ARAÇ, DÜĞÜN SALONUNUN OTOPARKINA GİRDİ: 14 YARALI



EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir düğün salonunun girişindeki beton çiçekliğe, ardından otoparkta park halinde bulunan 5 araca çarparak devrildi. Hafif ticari araçta bulunan ve asa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1'i çocuk 13 kaçak göçmen ile sürücü yaralandı.

Kaza, dün gece yarısı Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan, Keşan yönüne giden S.Y. yönetimindeki 55 ZR 404 plakalı hafif ticari araç, Dörtyol Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, bir düğün salonunun girişindeki beton çiçekliğe ve ardından da otoparkta bulunan park halindeki 5 araca çarparak devrildi. Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve yasa dışı yollar Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan Afganistan uyruklu 1'i çocuk 13 kaçak göçmen ile sürücü S.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düğün salonunda bulunanlar bazı davetliler ise panikle dışarı çıktı. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

==============================

12)YOLCU OTOBÜSÜ VE TUR MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI: 13 YARALI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ve tur midibüsünün çarpıştığı kazada 4'ü yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya- Sivas seferini yapan Kamil Koç firmasına ait Ozan Atilla Ağca yönetimindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca Antalya Havalimanı'na turist götüren Yaşar Yıkılmaz'ın kullandığı 07 S 3140 plakalı tur midibüsüne çarptı. Kazada, yolcu otobüsü ve tur midibüsündeki yolculardan 4'ü yabancı uyruklu turist olmak üzere 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle Antalya- Alanya karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

===================================

KARABÜK'TE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI

KARABÜK'te, çarpıştıktan sonra savrulan otomobillerden biri çay yatağına uçarken diğeri ise asfalt aracına çarptı. Kazada 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Karabük - Zonguldak yolu Soğuksu Mahallesi Çayan Köprü mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden M.A(54), idaresindeki 78 AV 819 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E. A(27), idaresindeki 78 DC 687 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri Filyos Çayı yatağına uçtu. Otomobilin suya gömülmesini ise ağaçlar önledi. Ters dönen otomobil ile savrularak yol kenarında park halinde bulunan Belediyenin asfalt aracına çarptıktan sonra durabilen otomobilde 2'si çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

===========================

14)OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI

AKSARAY 'da otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolu Eğrikuyu kavşağında meydana geldi. Bayram Sarıkaya(55) yönetimindeki 68 HN 088 plakalı otomobil, Mevlit Güç (32) idaresindeki 68 LC 600 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Mevlit Güç, Bayram Sarıkaya, yanındaki Rıza Sarıkaya (59), İsmail Sarıkaya (51) ve Şakır Sarıkaya (30) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Rıza Sarıkaya ve Bayram Sarıkaya'ın ciddiyetini koruduğu belirtildi.

===========================

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI : 5 YARALI

ELAZIĞ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ- Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ö.D. idaresindeki 23 BS 002 plakalı hafif ticari araç ile S.A. idaresindeki 23 AAE 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı haber veren sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

=================================

16)ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDE 4 KİŞİ YARALANDI, KAFESİ SIKIŞAN KUŞ KURTARDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, araçtaki muhabbet kuşu ise sağlık çalışanları tarafından kurtarıldı.

Kaza İnegöl Domaniç karayolu üzerinde meydana geldi. Domaniç'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Havva Kaya (44) yönetimindeki 16 ZU 545 plakalı otomobil, Tahtaköprü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Yasemin Çakır (36), Beyzanur Çakır (6) ve Ahmet Emin Çakır(13) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada araçta sıkışarak tahrip olan kafesteki muhabbet kuşu sağlık ekibi tarafından kurtarıldı. Muhabbet kuşu Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

================================

17)KOCAELİ'DE TAKSİCİYİ BIÇAK VE PALALARLA GASBETMEYE ÇALIŞTILAR

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir taksi şoförünü ellerinde bıçak ve palalarla gasbetmeye çalışan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olayı duyan taksiciler hem bilgi almak hem de saldırıyı protesto etmek amacıyla karakol önünde toplandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İzmit kent merkezinden Emek Taksi Durağı'ndan aldığı yolcuyu Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'ne götüren henüz ismi öğrenilemeyen 41 T 0276 plakalı taksi sürücüsü yolcuyu indirdiği sırada ellerinde bıçak ve palalar olan 4 kişinin saldırısına uğradı. Cep telefonu ve parayı gasbetmeye çalışan şüpheliler, şoförün karşı koyması sonucu taksinin camlarını palalarla kırdı. Taksicinin gasbedildiğini görenlerin polise durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinden kaçan saldırganlar, takip sonucu bölgeye yakın bir yerde yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Tütünçiftlik Polis Karakolu'na sevk edildi.

Olayın duyulması üzerine çok sayıda taksici hem bilgi almak, hem de saldırıyı protesto etmek üzere Tuğrul Caddesi'ndeki Tütünçiftlik Polis Karakolu'nun önünde toplandı. Saldırıda taksinin camları palalarla kırılırken, kaportada da izler oluştu. Taksi şoförünün de arbede sırasında sıyrıklar aldığı öğrenildi.

===============================

18)EVİNİN ÖNÜNDE OTURURKEN KOLUNA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evinin önünde oturduğu sırada koluna yorgun mermi isabet eden Fadime Çelen (73) yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de yaşandı. Evinin önünde oturduğu sırada Fadime Çelen'in koluna nereden atıldığı bilinmeyen yorgun mermi çekirdeği isabet etti. Kolundan yaralanan Çelen, çevredeki vatandaşlar tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri Çelen'i yaralayan mermi çekirdeğinin bir düğün sırasında ateşlenmiş olabileceğini değerlendirerek çalışma başlattı. Tedaviye alınan Fadime Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

===============================

19)ÇANAKKALE'DE 280 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 280 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 107' Bot Komutanlığı ekiplerince Küçükkuyu beldesi Sivrice Burnu Burunucu mevkisi ve Kadırga Burnu mevkisilerinde 6 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Afganistan, Kongo, Senegal, Yemen, Angola, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 280 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlere, yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE'DE 280 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

20)ERDOĞAN: GİDEBİLECEKLERİ TEK YER, BİR SONRAKİ SEÇİMDE SANDIĞIN EN DİBİ OLACAKTIR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize ve ülkemiz nezdinde bize diş geçiremeyenler, şimdi tüm güçleriyle birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar. 'AK Parti'den ne koparsak kardır' anlayışlı ile birileri sürekli şişiriliyor, pohpohlanıyor. Biz bunları çok gördük. Hamd olsun bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte 31 Mart'ta yapılan Mahalli Genel Seçimleri'nde büyükşehirler arasında yüzde 70,53 oy oranıyla Cumhur İttifakı olarak en fazla oy alan Konya'ya teşekkür için geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra geldiği Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, halka seslendi. Erdoğan, 31 Mart'taki seçimlerde Konya'nın rekor oyla kendilerine destek olduğunu belirterek, "31 Mart'ta büyükşehirde yüzde 70,5 oranında rekor destek için şükranlarımı sunuyorum. Bu neticeyle Konya, büyükşehirler arasında Türkiye'de birinci sıraya yerleşmiştir. Yine bu oran AK Parti'nin 15 yıldır mahalli seçimlerde Konya'da elde ettiği en yüksek oy oranıdır" dedi.

KONYA'YA MÜJDELER

Konya'ya yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, "Konya'ya son 17 yılda eski parayla 51 katrilyon yatırım yaptık" dedi. Konyalılara iki de müjde vereceğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asıl yeni eserlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istiyorum. İlk müjdemi veriyorum. İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini Eylül'de yapıyoruz. Metro hattı, Konya'nın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bugün Konya şehircilik bakımından ülkemizin örnek yerlerinden biriyse bunu ayrım yapmadan yarım asır önce şehrin geleceğine yapılan yatırımlara borçluyuz. Geliyorum bir başka müjdeye. Bu müjde de çiftçilere. Bu yılın sonunda nişasta bazlı şeker oranını yüzde 2,5'a kadar indiriyoruz. Böylelikle 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağlanacak. Pancar fiyatını da ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Bir müjdemiz daha var; 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisinin ev sahibi olarak Konya'yı belirledik. Ülkemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, ev sahibi şehir sözleşmesini imzalayacaktır. Konya'nın da daha çok üreterek bu yatırımların karşılığını vereceğine inanıyorum."

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Erdoğan, konuşmasının devamında, CHP'nin yerel seçimlerde verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirterek, eleştirilerini sıraladı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizler, 25 yıldır bu ülkede yepyeni bir belediyecilik modeli, belediyecilik anlayışı inşa ediyoruz. Şehirlerimizi, gecemizi, gündüzümüze katarak, sadece mesaimizin tamamını değil, aynı zamanda gönlümüzü de adayarak dönüştürüyoruz. Her şey gibi de hizmet de nasip işidir. Aynı zamanda niyet işidir. Nasibimizde bulunmuyorsa, hele hele niyetiminiz de yoksa, seçimde kazansanız, makam mevki sahibi de olsanız hizmet yapamazsınız. Belediyeleri kazanmayı sadece bir siyasi proje olarak görenlerin, seçimlerin ardından ne hale düştüklerini hep birlikte izliyoruz, değil mi? Gördünüz. Son seçim kampanyası boyunca CHP'li belediye başkan adayları ve başlarındaki genel başkanları, her konuda attılar, tuttular. Ulaşımdan süte, servisten internete, her şeyi bedava yapmaktan, belediyelerden ve iştiraklerinden hiçbir işçi çıkarmayacağına kadar, vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? 'Kazandığımız belediyelerden kimseyi işten çıkarmayacağız, demiyor muydu? Ne oldu ? Şu anda çıkarıyorlar. Tabi ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var.

Üstelik ne diyordu Bay Kemal? 'Namus sözü' diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. Peki CHP'liler ne yaptı dersiniz? Önce 'Bizim böyle bir sözümüz yok' diyerek inkar yoluna gittiler. Önlerine verdikleri sözlerin belgeleri konduğunda ise 'Bunları CHP'nin kampanyasını yapan ajansa sorun' dediler. İşleri güçleri yalan. Korkarız bu işin ihalesi sonunda, genel merkezde veya kampanya karargahında ücreti mukabilinde çalışan bir garibanın da üzerinde kalabilir."

'ASIL TİYATROYU SEÇİM MEYDANLARINDA KENDİLERİ SERGİLEMİŞLER'

Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "İstanbul'u sel götürüyor, başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor, başkandan ses yok. Antalya'da, Mersin'de, Adana'da yaşanan rezaletleri en iyi orada yaşayan kardeşlerim biliyor. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da ve daha pek çok yerde olup bitenleri anlatmıyorum" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Demek karşımızda hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan, birkaç ay içinde her tarafı liğme liğme dökülen parti ve ekibi bulunuyor. Böylece ne sözün, ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde olmadığını görmüş olduk. Demek ki seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz gecesi yaşananlara FETÖ ağzıyla 'Tiyatro' diyenler, asıl tiyatroyu seçim meydanlarında kendileri sergilemişler. Bu tiyatronun senaryosu şu şekilde; Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin ajansı bol keseden vaat edecek, adaylar seçimi kazanınca da 'Bunların bizimle ilgili yok' diyecek. CHP, 31 Mart gecesinden beri bu senaryoyu adım adım hayata geçirdiği tiyatroyu sergiliyor. Bunun adı millet kandırmaktır. Bunun adı alenen sahtekarlıktır, riyakarlıktır düzenbazlıktır. Ha sözlerini tuttukları konular yok mu? Elbette var. Bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri sözleri ve kamuoyundan gizlemek için kaçırdıkları sözleri harfiyen yerine getiriyorlar."

CHP'li belediye başkanlarının görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına destek verdiğini ifade eden Erdoğan, "İşte İstanbul Belediye Başkanı, Diyarbakır'da. Kimlerle neyi konuşuyor? Bakıyorsunuz, teröre bulaşmış olanlarla maalesef el ele, dirsek temasında. Ve ne diyor? 'Biz sizlerle beraberiz.' Her fırsatta bir araya geliyorlar. Kazandıkları şehirleri, özellikle İstanbul'u nasıl birlikte yöneteceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla kalmayıp, bölücü terör örgütleriyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup, onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına, terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Terör örgütüne tavır koyamayanlarla, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetlemeyenler, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer almayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz. Bunların ikiyüzlülüğü, nobranlığı, küstahlığı sadece millete karşıdır. Onun dışında herkesim, özellikle seçimler için kol kola girdikleri tüm kesimler karşısında gayet mülayimdirler. Bugün oynadıkları rolle, milleti kandırdıklarını sananlar, inşallah en kısa sürede gerçek yüzleri ortaya çıktığında, milletten hak ettikleri cevabı Allah'ın izniyle alacaklar' 'diye konuştu.

Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, şahsımın, en büyük partisi olarak AK Parti'nin ve kutlu davamızın çatısı altında toplanmış herkesin öncelikli vazifesi büyük ve güçlü Türkiye davasını hedefine ulaştırmaktır. Bunun için kimin ne yaptığına, ne dediğine değil, kendimizin ne yaptığına, nereye gittiğine bakacağız" dedi.

'SİYASET, KAPALI KAPILAR ARDINDA KRİZ BELEYEREK YAPILACAK İŞ DEĞİLDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti girişimleriyle ilgili de konuşarak, şunları söyledi:

"Bütün bu konularda ülkemize ve ülkemiz nezdinde bize diş geçiremeyenler şimdi tüm güçleriyle birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar. Yaptıkları iş bu. 'AK Parti'den ne kopartırsak kardır' anlayışıyla birileri sürekli şişiriliyor, pohpohlanıyor. Halbuki biz bu oyunları geçmişte çok gördük. Hatırlarsanız, vesayetle mücadelemiz sırasında da benzer teşebbüslere maruz kalmıştık. Aynı şekilde 17- 25 Aralık sürecinin ardından büyük gürültülerle birileri sahaya sürülmeye çalışılmıştı. Hamd olsun bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Millete söyleyecek sözü olmayanların içerde ve dışarda belli mahfillerin desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır. Siyaset, kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapacak bir iş değildir. Siyaset, hiçbir somut temeli olmayan imalarla, ithamlarla veya tehditlerle yapılacak bir iş değildir. Eğer siyaset yapacaksanız, çıkacaksınız milletin huzuruna, bu ülkenin ve milletin geleceği için ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi, bunları nasıl yapacağını anlatacaksınız. Millete söyleyecek sözünüz yoksa, sadece kendi nefsiniz için konuşuyor, kendi nefsiniz için koşturuyorsunuz demektir. Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil de başkalarının ağızlarına bakılarak yapılan siyaset değildir, nefsaniyettir. Gurur, kibir bunlarla yol yürüyenler bir yerlere varamazlar. Zira Rabbim, gururla hareket edenlere en büyük tokadı atar. AK Parti milletin iktidara getirdiği bir partidir. Bu partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez. Önümüzdeki dönem her işin tıkır tıkır yürüdüğü bir dönem olacaktır. Sizlerin sadece desteğine değil, tespit ve tekliflerine de ihtiyacımız var. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edecek ve 2053 ve 2071 vizyonlarını birlikte miras bırakacağız. Cumhur İttifakı'nı asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Bahçeli ile attığımız kararlı adımları devam ettireceğiz."

Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şahsımızın da AK Parti'nin kimi konularda eksiği, kusuru olabilir. Yanlışlarımız da olabilir. Kusursuzluk, inancımızda sadece alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. Biz hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan ve gerekiyorsa bir takım adımlar atmaktan çekinmedik. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekiniz. Ferman bu. Bugün de böyle bir ihtiyaç varsa gereken adımları atmayı zül değil, milletimize karşı bir vazifemizin gereği addederiz. Kısa süre içinde 1 yıllık yeni yönetim sisteminde neler yaptığımızı milletimizle paylaşacağız. Partimizin olağan genel kurul sürecini de 7 Ekim'de başlatacağız. Orada bir değişim sürecini başlattık."

CUMHURBAŞKANI, PANORAMA MÜZESİNİ GEZDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninin ardından, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi içinde bulunan Konya Panorama Müzesi'ni gezdi.

Erdoğan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI, PARTİLİLERLE YEMEKTE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki ziyareti programında Ak Parti İl Başkanlığı'nın Selçuklu Kongre Merkezi bahçesinde düzenlediği yemeğe katıldı. Yemeğe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partinin daha önce çeşitli kademelerinde görev yapan yöneticileri, eski milletvekili ve belediye başkanları katılırken, bir dönem partide genel başkanlık ve Konya milletvekilliği yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılmadığı görüldü.

'ARAMIZA KİMSEYİ SOKMAYAN TÜM KONYALILARA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında partinin kuruluşundan itibaren hizmet edenlere teşekkür edip, vefa edenlerin ruhları için de Fatiha suresinin okunmasını istedi. Erdoğan, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Konya'nın yüzde 70,5 oy oranıyle destek verdiğini belirterek, "Konya son 17 yıldır olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de aramıza kimseyi sokmayan tüm Konyalılara, bize gönül veren, bizden hayır dualarını eksik etmeyen tüm Konyalılara, şahsım ve tüm parti teşkilatım adına teşekkür ediyorum."dedi. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'lilere ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekker ederek, "İnşallah önümüzdeki dönemdede ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda yine bareber hareket etmeyi sürdüreceğiz."dedi.

'TÜRKİYE'NİN İÇİNDE BULUNDUĞU COĞRAFYA SANCILI GÜNLER YAŞIYOR'

Erdoğan, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada sancılı günler yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye içinde bulunduğu coğrafya gerçekten sancılı günler yaşıyor. Terörden ekonomiye, dış politikadan iç siyasete, savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meleleriyle yüzleşiyoruz. Gündemimizde olan konular, milletimizin sadece bugünene değil gelecek her bir asrına damga vuracak mahiyettedir. Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler bile ülkemizin için adete beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerinin hiçbirini tribünden seyretme lüksu yoktur. Sahada varlık göstermeden, masada olunmayacağını bilhassa Suriye konusunda yaşayarak gördük."

'TÜRKİYE KAPIYARINI AÇMASAYDI, KATLEDİLEN MAZLUM SAYISI ÜÇ KAT ARTIRDI'

Suriye'de 1 milyon dolayında masun insanın hayatını kaybettiğini kaydeden Erdoğan, yarısından fazlası bizde olmak üzere 7 milyondan fazla insanın da Suriye'den göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin, Suriyeli mazlumlara kapısını açmasaydı, katledilen masumların sayısının iki üç katına çıkabileceğine dikkat çekerek, "Provakosyanların arttığı bugünlerde milletimizin çok daha dikkatli olması şarttır. Aynı şekilde 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını' yapmasaydık, güney sınırımız boyunca bir terör koridorunu engelemekte zorlanırdık. Biraz geçikmeyle bu iki harekatle karanlık emellere ağır darbeler indirdik." dedi.

FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖR YUVARALARINI TEMİZLEMEKTE KARARLIYIZ'

'Fırat'ın doğusundaki terör yuvaralarını temizlemekte kararlı olduklarını belirter Erdogan, şöyle konuştu:

"Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını temizlemekte kararlıyız. Suriye'de bu adımları atarken diğer komşumuz Irak'ta da 'Pençe Harekatıyla' teröristlerin inlerini başlarına geçiriyoruz.Hem Suriye, hem Irak sahasındaki askeri varlığımız arttıkça, PKK'nın ülkemizdeki eylem kapasetise azalıyor. Örgütten kaçanların ve teslim olanların sayısında da çok büyük artış var. Sınırlarımız içinde güvenlik birimlerimiz 365 gün, 12 ay 24 saat kesintisiz operasyon halindeler. Silahlı ve silahsız, insansız hava araçlarımız, teröristlere nefes aldırmıyor. "

'DEMOKRASİ, HUKUK ÇEŞMESİNDEN BESLENİR'

Erdoğan, terörle mücadelede kalıcı başarının ancak terörü besleyen kaynaklarını kesilmesiyle mümkün olabileceğine dikkati çekerek, "Terörün kökünü kurutacaksak, bölücü örgüte mali, ekonomik ve lojistik destek sağlayan siyasi uzantılarıylada mücadele etmemiz şarttır. Belediyenin imkanları vatandaşa hizmet için vardır. Belediye başkanlığı, terör örgütüne piyonluk değil, şehre ve milletine hizmet makamıdır. Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi, terör bağımlılarına peşkeş çekemez. Demokrasi, hukuk çeşmesinden beslenir. Hukukun olmadığı, kanunların alenen çiğnendiği bir yerde demokrasinden de millet iradesinden de bahsedilemez. Hiçbir medeni devlet, kamu kaynaklarının teröristlere kullanılmasına müsama göstermez. Hiçbir devlet, belediye kadrolarının militanlarla doldurulmasına sessiz kalmaz. Hiçbir devlet. beledeyinin, teröristlerin arka bahçesine dönüşmesini, eli kolu bağlı bir şekilde izlemez. Van, Mardin ve Diyarbakır Belediye başkanlıklarına yapılan vekil görevlendirmelerinin sebebi işte budur. Devlet, kanunlar çerçevesinde milletin hakkını, hukukunu korumak, demokrasiye yönelik tehditleri bertaraf etmek için son derece meşru adım atmıştır." ifadelerini kullandı.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Erdoğan, Van, Mardin ve Diyarbakır'da atılan adımlara yönelik CHP'nin tutumunu da eleştirdi. Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hal böyle iken, atılan adım karşısında bölücü örgütün uzanltılarından daha fazla CHP'nin rahatsız olduğunu görüyoruz. CHP teşkilatları kora halinde bize ve görevlendirilen başkan vekillerine saldırıyor. Lafa gelince mangalda kül bırakmaz, 'Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz derler', hem 'cumhuriyetle yaşıtız' diyeceksiniz, hem şehit yakınlarımızı kapı dışarı edenlerin avukatlığını yapacaksınız. Hem 'demokrasi diyeceksiniz', hem demokrasiye suikast düzenleyenlere destek çıkacaksınız. Hem vatanperverlik iddiasında bulunacaksınız, hem de çukur eylemlerinde askere, polise, kurşun sıkanların, Kürt kardeşlerimin hayatını zindana çevirenlerin yanında saf tutacaksınız. Bunun adı merhum Ahmet Kaya'nın ifadesiyle 'Nerden baksan, tutarsızlık' elbette bu süreçte kimin nerde durduğunu biliyoruz. Milletimiz, CHP'nin, CHP'li yetkililerin, CHP'li belediye başkanlarının tutarsızlıklarını derin hafızasına not ediyor. Vatandaşlarımız CHP'nin terörle mücadele diye, hukuk diye bir dertlerinin olmadığını yakından biliyor. Biz CHP gibi esen rüzgara göre şekil alan ilkesiz, ruhsuz bir parti olamayız. Biz başka partiler gibi bana değmeyen yılan bin yaşasın diye de diyemeyiz. Biz milletin emanetini, sırtında taşıyan partiyiz. Biz, Diyarbakırlı Hatice ananın, Aylan bebek gibi Suriyeli mazlumların acısını yüreğinde hisseden kadroyuz. Bunun için PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı anaların feryadını duymazdan gelemeyiz. Suriye mazlumlara sırtımız dönemeyiz."

'BİZİM NAZARIMIZDA SİYASET; FİTNE, FESAT YARIŞI DEĞİLDİR'

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekte konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne yarışı, fesat yarışı değildir. Ak Parti'nin tasavvurunda siyaset, milletin değerlerini ayakta tutmaktır. Biz siyaseti, ikbal kapısı olarak değil. Milletin hassasiyetini, milletin hayallerini gerçeğe dönüştürme vasıtası olarak görüyoruz. Biz siyaseti, kendi geleceğimiz için değil, ülkemizin istikbali, aydınlık yarınlar için yapıyoruz. 14 Ağustos 2001 tarihinde bu hassasiyetlerle yola çıktık. 18 yıl önce milletimize daha özgür, daha huzurlu bir Türkiye'yi inşaa etme sözü verdik. Hamdolsun 18 senede vaatlerimizi tek tek gerçeğe dönüştürdük. Başörtüsü sorunu var mıydı? Vardı. Kızlarımız üniversiteye sokuluyor muydu? Sokulmuyordu. Ama sabrettik. Sabreden derviş, muradına ermiş. Şu an da artık üniversitelerde başörtüsü sorunu var mı? Yok. Devlette var mı? Yok. Askeriyede, poliste artık başörtülü olarak kızlarımız görev yapıyor mu? Yapıyor. Nereden, nereye. İşte bu özgürlük mücadelesini Ak Parti kadroları akıllı yöntemlerle elhamdülillah gerçekleştirdik. İnşallah bunu çok daha başarılı bir noktaya taşıyacağız. 18 yıl boyunca değerlerimizden, ilkelerimizden taviz vermedik. Birçok kez sınandık, tehdit edildik, partimiz kapatılmayla karşı karşıya kaldı. İçerden ve dışardan saldırılara maruz kaldık. Ancak milletin emanetini, hep söylüyorum evet, Dicle'nin doğusunda, Fırat'ın doğusunda kuzularımızı çakallara yedirtmedik." diye konuştu.

'BU YOLCULUKTA HIRSLARININ VE KİBİRLERİNİ KURBANI OLAN ÇIKTI'

18 yıl boyunca parti içinde nefesleri kesilenlerin, hırslarına, kibirlerine kurban olanların çıktığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"18 yıllık bu uzun, ince ve meşakkatli yolculukta nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler çıktı. Bu yolculukta hırslarının ve kibirlerinin kurbanı çıktı. Bu yolculukta böbürlenenler, gururlananlar, başarıyı kendinden menkul görenler oldu. Dava adamı olmanın gerektirdiği sabrı gösteremeyenler, sahada çalışmak varken, bir kenara çekilip fildişi kulelerinde ahkâm kesenler oldu. Bu yolculukta makamlarını kaybettikçe nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza sizlerle birlikte devam ettik ve devam ediyoruz. Bugün havalimanından, meydana kadar binlerce Konyalı kardeşimizi, bizleri nasıl karşıladığını gördük. Allah'ın izniyle bundan sonra bu birliğimiz, beraberliğimiz, bu dayanışmamız; gurura mahkum olmadan, hırsımızı ayaklarımızın altına alarak, nefsimizi ayaklarımızın altına alarak hep milletin huzurunda el pençe durmaya devam edeceğiz. Zira biz sadece rükuda ve secdede eğiliriz. Onun dışında kimsenin önünde eğilmeyiz. Bu kutlu çatının altında rabbimizin öldürmekten beterdir buyurduğu fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Okçular tepesini boş bırakmayacak, sorumluluğumuzun ve taşıdığımız ağır yükün bilinciyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim için esas olan Allah'ın rızasıdır. Milletin rızasıdır ve hayır duasıdır."

Erdoğan, milletin 24 Haziran 2018'de ve 31 Mart'ta yapılan seçimlerde önemli mesajları verdiğini belirterek, "Şahsım başta olmak üzere, hiçbirimizin bu mesajlara kulaklarını tıkama hakkı yoktur. Geçen yine kuruluş yıldönümümüzde söyledik. Bizler, ilçelerimizde, beldelerimizde, illerimizde oraların Ömer'lerini bulacak ve onlarla beraber yola devam edeceğiz. Kanaat önderlerini bulacak ve yola öyle devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın Ak Parti'nin önüne bir sonraki seçimlere kadar açtığı fırsat penceresini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kongre süreci, partimiz için bir taraftan tazelenmeye, diğer taraftan da kenetlenmeye, kardeşliğimizi perçinlemeye, inşallah kadrolarımızı yeni yol arkadaşlarımızla güçlendirmeye vesile olmalı. Teşkilatlarımızın tüm kademelerinde üyelerimize yönelik, yeni bir birleşme, bütünleşme, kucaklaşma iklimi oluşturmamız gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle buluştuğu yemeğin ardından Erenköy Mahallesi'nde oturan ve hasta olduğu belirtilen iş insanı Halil İbrahim Dağ'ı (84) evini ziyaret etti. Ziyaretten sonra Dağ'ın evinin karşısında caminin avlusunda toplanan vatandaşların çağrısını çevirmeyen Erdoğan, yanına giderek sohbet etti. Burada toplanan çocuklara oyuncak dağıttı.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Konya'dan ayrıldı.

VAN'DA 1 EYLÜL BARIŞ GÜNÜ MİTİNGİ DÜZENLENDİ

21)VAN'DA 1 EYLÜL BARIŞ GÜNÜ MİTİNGİ DÜZENLENDİ

VAN'da, KESK, DİSK, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile birlikte 20'ye yakın sivil toplum kuruşu ve siyasi partinin oluşturduğu Van Demokrasi Platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi düzenledi.

Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitinge, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Van milletvekilleri ve Sivil Toplum kuruluşları üyeleri katıldı. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, mitingde konuştu. Güven, "Buradan Van'dan 1 Eylül vesilesiyle bir kez daha çağrı yapmak istiyorum, Kürtlerin ileri gelenlerine, değerlerine, siyasi partilerine ve bütün kazanımlarına. Gelin birliğimizi gerçekleştirelim. Gelin birliğimizi sağlayalım. 21'inci yüzyılda statüsüz olan Kürtlerin statü sahibi olması için, kendi topraklarında özgürce yaşayabilmeleri için, ülke bütünlükleri içerisinde çözüm geliştirebilmesi için birlik geliştirmemiz lazım" dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık, çalınan şarkılar eşliğinde yine halaylar çekti, ardından da dağıldı.

================================

22)İZMİR'DE 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDENİYLE MİTİNG DÜZENLENDİ

İZMİR'de 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen mitingde barış ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce miting nedeniyle geniş güvenlik önlemlerinin aldı. Meydanın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. Katılımcılar, oluşturulan arama noktalarından üstleri aranarak içeri alındı. Alana hakim noktalara, keskin nişancı özel harekat polisleri konuşlandırıldı. Katılımcılar üzerinde, 'Özgürlük için barış', 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Birlikte kazandık, birlikte savunacağız' yazılı dövizler taşındı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, program boyunca alandaki güvenlik önlemlerini koordine etti.

Program, bir dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından başladı. Kürsüye çıkan ilk isim CHP İzmir Milletvekili Kani Beko oldu. 1 Eylül'ün Dünya Barış Günü ilan edildiğini anımsatan Kani Beko, dünya halklarının, bu tarihi barış günü olarak kutlarken, dünyayı yöneten güçlerin savaştan ve kandan başka bir şey yapmadığını savundu. Beko, "Başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada silahlar konuştukça, bütün insanlık ağır bedeller ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Bizi birbirimize düşman etmek isteyenlerin karşısında, biz birbirimizin haklarına saygı duyarak mücadele etmek zorundayız. Halkların birbiri ile sorunu yok, sorun egemenlerin halkları birbirine vurdurarak menfaat sağlama çabasıdır. Savaş; ölüm, gözyaşı ve yıkım demektir. Savaş cinayet demektir. Savaş, ekmeğimizi küçültürken zenginlerin kasalarının dolması demektir" dedi. Beko, konuşmasında kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanların hesaplarını boşa çıkaracaklarını söyledi. Beko'nun ardından konuşan HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasını eleştirdi.

BUCA BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ'NDE HASAT COŞKUSU

23)BUCA BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ'NDE HASAT COŞKUSU

İZMİR'in Buca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusu yaşandı. Sultani üzümlerinin yetiştiği bölgede bağcılığı ve üzüm üretimini geliştirmek amacıyla düzenlenen şenlikte, lastik çizmelerle üzüm ezilen stant ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Buca Bağ Evi'nde 3'üncü Bağ Bozumu Şenliği düzenlendi. Sultani cinsi üzümlerin yetiştirildiği bölgede üzüm kültürü ve üzüm üretimini yeniden canlandırmak için yapılan şenlikte, Buca Belediyesi tarafından kurulan üzüm bağlarının hasat kutlaması yapıldı. Üzümlerin deve sırtlarında sergilendiği kortejle başlayan şenlikte, halk oyunları gösterileri ve konserler de yer aldı. Ziyaretçiler kendilerine dağıtılan şıra, keşkek ve üzümlerin tadına bakarken bir yandan da köy ürünleri stantlarından alışveriş yapma fırsatı buldu. Öte yandan şenlikte üzümlerin salkım gösterisi ve şıklığı, tat ve aroma, ilaç ve kalıntı durumuna göre en iyi üzüm üreticisi Turgay Aygün seçildi. Şenlikte yer alan üzüm sıkma standı ise ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Lastik çizmeleri giyen görevlilerin yöresel kıyafetlerle üzümleri ezdiği standdan elde edilen şıralar ziyaretçilere ikram edildi.

'EŞSİZ ÜZÜMLERE TADINI VEREN SEVGİYLE YETİŞMESİ'

Buca'nın üzüm bağlarıyla meşhur olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şunları söyledi:

"Buca'nın eşsiz üzümlerine tadını veren de sevgiyle yetiştirilmesidir. Belediyemizin logosu da bu toprakların tarihine ve kültürüne damgasını vuran üzüm olarak tercih edilmiş. Eskiden Türkiye'nin en iyi sultani üzümleri Buca'da yetişmekteydi. Zamanla maalesef kentimiz bu kimliği yavaş yavaş kaybetmiş. Oysa Buca, geçmişte olduğu gibi hala verimli topraklara sahiptir. Bu topraklara sevginizi verirseniz, o size bağlarından üzüm taşırmaya devam edecektir. Bunun en güzel örneği de bugün hasadını gerçekleştirdiğimiz bağlarımızdır. 3 yıl önce belediyemiz tarafından kurulan bağlar, yine Türkiye'nin en güzel üzümlerinden birini bizlere tüm cömertliğiyle sunmakta. Bizler yerel değerlerimizi zenginleştirip tanıtmak, yaşatmak zorundayız. Buca Belediyesi olarak bu kültürü yaşatabilmek için bağ evimizle, üzüm bağlarımızla bu topraklara yeniden tohum attık. Bu tohumu yeşertmek hepimizin görevidir. Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bağ bozumu coşkusunun, uzun yıllar boyunca artarak devam etmesi en büyük dileğimdir."

'ÜZÜM ÜRETİCİLİĞİ DEDE MESLEĞİ'

Şenlikte 'En güzel üzümlerin üreticisi' seçilen Turgay Aygün, birincilik nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim amcalarım ve babam da aynı cins üzümle daha önce düzenlenen yarışmalarda birinci oldular. Ben de onların evlatları olarak onlar için bu yarışmaya katıldım. Çocukluğumdan beri bağ içinde yetiştim ve bu işi severek yapıyorum. Bu sezon bizler için çok verimli geçti, yağışlar çok iyiydi. Bağ işi zordur. Kışın aralama ve budalama ile başlıyor, bağı kendi elimizle belliyoruz. Çapası yapılıyor, ilaç ve kükürtleri atılıyor. Elimizden geldiği kadar bağın içinden çıkmamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 7,5 dönüm arazimde Sultani üzüm cinsi yetişiyor ve bunları da 8 TL'den satışa sunuyorum" dedi.

'FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER'

Şenlikte en yoğun ilgiyi gören stant ise üzüm sıkma standı oldu. Lastik çizmeler ve yöresel kıyafetler giyen görevlilerle birlikte fotoğraf çektirmek ve elde edilen taze üzüm suyunun tadına bakmak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Şenlikte üzümleri lastik çizmeler giyerek sıkan görevli Tuğba Varol ise, "İlk defa böyle bir şey yapıyorum ama çok eğlenceli olduğunu gördüm. İnsanlar buraya gelip bizlerle fotoğraf çektiriyor ve bizim sıktığımız üzüm sularının tadına bakıyorlar. Böyle bir deneyim yaşamak benim için çok güzel" diye konuştu.

Bornova'dan şenliğe annesi ve ablasıyla birlikte gelen Serpil Kızılağıl da, "Hava çok güzel ve burası cıvıl cıvıl. Eğlence ve müzikler de çok güzel. Burada doğal üzümlerle buluştuk. Keşkek ve üzüm ikramlarının tadına baktık. Bu şenliği düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

==========================