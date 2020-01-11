DHA YURT BÜLTENİ-1 

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN BU YAZ DÜĞÜNÜ OLACAKTI



SURİYE'nin Resulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol noktasına, teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın babası Mustafa Yanık (57), oğlunun, bu yaz yapılacak düğünle dünya evine girmeyi planladığını ancak kısmet olmadığını söyledi.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık, önceki gün memleketi Gaziantep'te gözyaşları içinde toprağa verildi.

7 YAŞINDAN BERİ ASKER OLMAK İSTERDİ

Bir ay önce nişanlanan şehidin ailesi, taziyeleri Beykent Mahallesi'ndeki evlerinde kabul etmeye devam ediyor. Cenaze törenine askeri kamuflaj ile katılan ve yüzüğünü çıkarmadığını söyleyerek, herkesi duygulandıran şehidin nişanlısı Melek Şanlı'nın da yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldığı taziye evinde, gazetecilere konuşan baba Mustafa Yanık, şunları söyledi:

"Vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun, millet sağ olsun. En son 2 gün önce telefonla görüştüm, iyiydi. 10 gün önce de Ceylanpınar'a yanına gittim ve gördüm. Çok iyi bir askerdi. Milletini, vatanını seven bir askerdi. Küçüklüğünden beri, 7 yaşlarından bu yana asker olmak isterdi. Asker oldu ve şehit oldu, bu bizim için büyük bir gurur."

Mustafa Yanık, oğlunun, Melek Şanlı ile bu yaz yapılacak düğünle dünya evine girmeyi planladığını ancak kısmet olmadığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Şehidin taziye evi

-Taziye evine gelenler

-Kuran okunması

-Mustafa Yanık ile Röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP ()

===============================

DİYARBAKIR'DA HDP ÖNÜNDEKİ BİR AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Kadran ailesi, 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan çocukları İbrahim Halil Kadran'a (21) kavuştu. Örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Kadran, ailesiyle buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 31 Aralık günü yaptığı ziyaret sırasında HDP il binası önüne gelen Halime Kadran, 2014'te Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan torunu İbrahim Halil için oturma eylemine başladı. Irak'ta 4 teröristle birlikte örgütten kaçan İbrahim Halil, önceki gün Habur Sınır Kapısı'na gelip Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.İşlemleri yapılan teröristlerden İbrahim Halil, önceki gün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada duygusal anlar yaşandı. İbrahim Halil Kadran'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 4'e çıktı.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Kadran ailesi, terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan çocukları İbrahim Halil Kadran'a kavuştu. Kavuşma anında duygusal anlar yaşandı. İbrahim Halil Kadran, babaannesi Halime Kadran ve halası Gülbahar Aşiri'ye sarılarak gözyaşı döktü. Uzun süre sarılan aile bireyleri, hasret giderdi.

TORUNUNA KAVUŞAN BABAANNE, EYLEME DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan İbrahim Halil Kadran'a (21) kavuşan babaannesi Halime Kadran, HDP binası önüne gelerek, diğer ailelerle beraber oturma eylemini sürdürdü. Kadran, torununa kavuştuğu için mutlu olduğunu; ancak diğer anneler için ciğerinin yanmaya devam ettiğini söyledi. Halime Kadran, torunu İbrahim Halil ile onun küçük kardeşini, anne ve babaları öldüğü için kendisinin büyüttüğünü belirtti. Halime Kadran, "Lütfen bu çocukları bırakın gelsinler. İbrahim, daha yeni babasını kaybetmişti, 6 yaşında yetim kardeşi kaldı. Ben onunla bir defa konuşmuştum. Ağladım, ağladım dedim 'Gel, annenizden çok cefanızı ben çektim'. 'İmkan bulursam geleceğim; ama etrafımız doludur gelemem, bizi öldürecekler' dedi. Sevinçliyim ama hepsi evlatlarımdır. Ciğerim çok yanıyor. Bu annelere bakıyorum ciğerim yanıyor; çünkü ben bu acıyı yaşamışım biliyorum. Lütfen gelin, Allah için gelin. Kimseyi dinlemeyin gelin. Hem kendinizi hem ailenizi düşünün. Bakın, aileler burada perişan oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-HDP il binası

-Çadırda oturan aileler

-Halime Kadran'ın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber: DİYARBAKIR ()

===============================

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILAN HASTANEDE İLK SEZARYEN AMELİYATI YAPILDI

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde daha önce terör örgüttü PKK/YPG tarafından karargah olarak kullanılan Tel Abyad Hastanesi'nde ilk sezaryen ameliyatı gerçekleşti. Adı açıklanmayan anne, sezaryen ameliyatıyla bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ilgili devlet kurumlarınca onarılıp, eksikleri tamamlandıktan sonra Suriyelilere hizmet vermeye başladı. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı.

Suriyeli kadın, sezaryen ameliyatıyla 3 kilo 300 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Adları açıklanmayan anne ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, sağlık hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında, sivil toplum örgütlerince alınan 2 ambulans, Tel Abyad'da törenle hizmete başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Hastanede doguma katılan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA ()

===============================

ÇİFT KOL NAKİLLİ YUSUF OĞUZ, TABURCU EDİLDİ



TÜRKİYE'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek (26), 45 günün ardından taburcu edildi.

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, 45 günün ardından taburcu edildi. Taburcu edilmeden önce annesi ve babası eşliğinde klinik doktoru Ege Bora Özpar'ı odasında ziyaret eden Şimşek, evinde kullanacağı ilaçları konusunda bilgi aldı. Her şeyin yolunda olduğunu ifade eden doktorları, Yusuf Oğuz'un bundan sonraki tedavisinin evinden takip edileceğini, fizik tedavisinin ise hastanede olacağını söyledi.

Evine döneceği için mutlu olduğunu söyleyen Yusuf Oğuz Şimşek, "Tek düşündüğüm evime gidip sağlığıma kavuşup kollarımı kullanabileceğim günü beklemek" dedi. Sadece sağlığını düşündüğünü aktaran Yusuf Oğuz Şimşek, "Mutluyum, sevinçliyim, ailemle birlikte olacağım. Sağlıklı olduktan sonra gerisi nasıl olsa olur" diye konuştu.

Zabıta memuru olan baba Mustafa Şimşek de "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Her şey yolunda. Bugünü bekliyorduk. Tedavi ve ilaçlar konusunda bilgilendirildik. Tedaviye evde devam edeceğiz" dedi.

DOKTORLARIYLA VEDALAŞTI

Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek, kendisine nakil yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ile vedalaştı. Hastane önünde açıklama yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Yusuf taburculuğa hazırdı; ama şimdi gerçek anlamda kendi istekleriyle hastaneden ayrılıyor. Sürekli bizim kontrolümüzde olacak. Güzel gelişmeler var aslında, bunları da inşallah önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşacağız. Hem duyu hem de his açısından beklediğimizden, hızlı olan şeyler var. O da çok mutlu, biz de. Yakın zamanda inşallah daha güzel haberlerle hareket eden kollarla Yusuf'u yine burada karşılayacağız. Bu hareket yakın zamanda başlayacak. Şu anda tokalaştık ama bu biraz daha istemli olması gerekiyor. Bazı aldığımız ölçümlerde beklediğimizden daha yakın zamanda hareketlenme başlayacak. İnşallah daha iyisini göreceksiniz, diğer hastalara da umut olsun. Fizik tedavi zaten alıyor. Evde de devam edecek, arkadaşlarımız aralıklarla görecekler. Aile, bu konuyla ilgili eğitim aldı, her türlü konuda bilgilendirildi" diye konuştu.

'TOKALAŞMAK GÜZEL HİS'

Yusuf Oğuz Şimşek ise "45 günü geride bıraktık. Sevinçliyiz, mutluyuz. Şu an eve çıkıyoruz. Ömer hocayla da tokalaştık. Tokalaşmak çok güzel bir his" dedi.

Baba Mustafa Şimşek de "Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Organ bağışını yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Organ naklinin ne kadar önemli olduğunu sizler de haberlerinizle bildirerek herkesi bilinçlendiriyorsunuz. Bu işin mimarı olan Ömer hocam, Özlenen hocam ve Nilgün hocamıza teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir baba olarak oğlumla tekrar tokalaşmak mutluluk verici. Allah kimsenin başına vermesin ama bu güzel bir sonuç oldu" diye konuştu.

Yusuf Oğuz Şimşek, daha sonra babasıyla birlikte evine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Kol nakilli Yusuf Oğuz Şimşek detay

- Ellerinden detay

- Doktor Ege Bora Özpar detay

- Şimşek ve Özpar'ın karşılıklı diyalogu

- Şimşek ve Özpar'ın el sıkışması detay

- Şimşek'in taburcu olup servisten ayrılması

Haber: Erol AKKIR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

===============================

İNŞAATLARDAN 3 MİLYON TL'LİK MALZEME ÇALAN 3 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI



MALATYA'da, polisin 1200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği, inşaatlardan 3 milyon TL değerinde malzeme çalan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 19 inşaattan piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, hırsızlıkların yaşandığı adreslerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler izledikleri 1200 saatlik görüntünün ardından şüphelileri ve adreslerini tespit etti.

Polis, hırsızlığı yaptığı belirlenen, Ö.D., H.Ç. ve Y.K.'yı düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 141 çeşit toplam 3 bin parça inşaat malzemesi ele geçirildi. Çalınan malzemelere el koyan polis, şüphelileri emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ve Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.D. ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Operasyondan görüntüler

- Polis ekipleri

- İnşaat malzemeleri

- Çıkarılan malzemeler

- Adliyeye sevk edilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA- ()

===============================

GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA 4 İLDE ORTAK OPERASYON

MUŞ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılarına yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü, İran'dan yasa dışı yollar ile Türkiye'ye giriş yapan göçmenleri Avrupa ülkelerine göndermek için batıya sevk eden şahıslara yönelik 4 ilde operasyon yaptı. Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Gana, Myanmar, Sierra Leone uyruklu 395 kaçak göçmeni yakalayan KOM ekipleri, göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 8'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Operasyonlarda 3 otobüs, 4 ticari taksiyle beraber 18 araca da el konuldu.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada operasyonlar sayesinde Muş bölgesini geçiş güzergahı olarak kullanan göçmen kaçakçılarına darbe vurulduğu belirtilerek, "Bölgemiz güzergahını kullanarak gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı suçu büyük oranda sekteye uğratılmıştır. İlimizde göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektirö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, ()

===============================

OKUL BAHÇESİNDE KAR TOPU OYNAYAN ÖĞRENCİLERİN VÜCUTLARINDA YANIKLAR OLUŞTU

AFYONKARAHİSAR'da, bir ilkokulun bahçesinde kar topu oynayan 7 öğrenci, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Tenlerinde siyah yanıklar oluşan öğrenciler, hastanede tedaviye alındı.

Afyonkarahisar merkez Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Ortaokulu'nun ortak kullandığı bahçede, önceki gün öğleden sonra kar topu oynayan öğrencilerden 7'si, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerinde siyah yanıklar oluştu. Acıyla bağırarak okula giren öğrenciler, durumu öğretmenlere anlattı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine, okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen öğrencilerin tedavisi sürüyor.

AFAD İNCELEME YAPTI

Olayın ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile polis ekipleri bahçedeki su ve kardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Okul bahçesinde önceki gün saat 21.13'te inceleme yapıldığı, kimyasal madde ölçüm cihazlarıyla yapılan kontrollerde de herhangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadığı kaydedildi. Yetkililer, öğrencilerin vücutlarında yanığa yol açan maddenin tespit edilmesi için inlemelerin sürdüğünü belirtti.

AFAD İL MÜDÜRÜ BULDAN'DAN AÇIKLAMA

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"10.01.2020 tarih ve saat: 21:13 itibariyle alınan ihbarda; Afyonkarahisar Merkez Atatürk ilkokulu öğrencilerinden bir kaçının vücudunda oluşan tahrişler nedeniyle hastaneye başvurması üzerine, Müdürlüğümüzden okulda ölçüm için KBRN ekibi talep edilmiştir. Talep üzerine aynı bahçeyi kullanan Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Karahisari Ortaokulu bina içinde ve bahçesinde; GDA2, NEB223, RAİD-M100 ve Polimaster pm1401 K-3 cihazlarıyla yapılan ölçümde herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi acil serviste bulunan 1 öğrenci ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ)'de bulunan 2 öğrenci üzerinde yapılan ölçülerde de herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Belediyesi ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, akşam saatlerinde kent merkezinde bir okulun bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin bazılarının vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi. Belediye ekiplerinin 8 Ocak'ta okulun bahçesinde kar temizleme çalışması yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerin vücutlarından oluşan yanıkların okul bahçesinde belediye tarafından yapılan kar temizleme çalışması sonucu gerçekleştiği iddia edilmektendir. Olayın gerçekleştiği okul bahçesinde en son kar temizleme çalışması 8 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde yapılmış olup, bu çalışma kapsamında kepçe ile küreme yapılmış, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere okul idaresinin bilgisi dahilinde bir el arabası tuz hizmetli personele teslim edilmiştir. Rutin olarak şehrimizde yapılan kar temizleme çalışmalarının ve bu çalışmalarda kullanılan tuz ve kumun halk sağlığı açısından problem teşkil etmediği belgelerle mevcuttur. Gerek görüldüğü taktirde belgeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ilk yaptığı bilgilendirmeye göre, oluşan yanık vakaları kimyasal yanık kapsamına girmekte olup belediyemizin çalışmaları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Konunun aydınlatılmasına yönelik çalışmalar AFAD ekipleri tarafından yürütülmektedir. Afyonkarahisar Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağız. Çocuklarımız ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Okuldan görüntüler (ARŞİV)

-Aktüel Fotoğraflar

Haber: Mustafa KILINÇ- Kamera: ARŞİV- ()

===============================

GÜMRÜK GÖREVLİLERİNE KIZDI, TIR'I ATEŞE VERDİ



GAZİANTEP'in Karkamış ilçesindeki gümrük kapısından yurda girerken, gümrük görevlilerince yapılan kontrolde TIR'ında mazot fazlası olduğu için ceza yazılan Ahmet Kılıçparlar (48), aracını ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Kılıçparlar gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karkamış Gümrük Kapısı'nda meydana geldi. Ahmet Kılıçparlar yönetimindeki çimento yüklü TIR Cerablus'a geçti. Burada yükü boşaltan Kılıçparlar, tekrar yurda girmek için gümrük kapısına geldi. İddiaya göre, gümrük kontrolünde kantara çıkarılan TIR'da mazot fazlası olduğunu söyleyen gümrük kontrol ekipleri ceza yazmak isteyince Kılıçparlar duruma tepki göstererek haksızlık yapıldığını söyledi. Çıkan tartışmanın ardından ceza kesilen Kılıçparlar, sinirlenerek kantardaki TIR'ı ateşe verdi. Gümrük çalışanlarının ihbarı üzerine kapıya gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kısa sürede TIR'daki yangını söndürdü. TIR kullanılmaz hale gelirken, gümrük kapısındaki kontrol odaları da zarar gördü.

Gelen jandarma ekipleri Ahmet Kılıçparlar'ı gözaltına alarak ifadesini almak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Yanan TIR

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Haber: Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), ()

===============================

BULUT BEKEK TOPRAĞA VERİLDİ



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, annesi Buse A.'nın (25), erkek arkadaşına bırakıp ortadan kaybolmasının ardından yaşamını yitiren 7 aylık Bulut, Side Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk annesi Buse A., 5 Ocak'ta, henüz nüfus kaydı yapılmayan Bulut bebeği, iddiaya göre, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Y.'ye bırakarak, ortadan kayboldu. Geçen çarşamba saat 02.00 sıralarında minik bebeği kontrol eden B.Y., ağzından köpük geldiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Bulut bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürülen Bulut bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

B.Y., ilk ifadesinde, Buse A.'nin, Bulut bebeği kendisine emanet ederek, evden ayrıldığını ve nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Buse A.'nın, 3 yaşındaki diğer oğluna ise komşularının baktığı, minik Bulut'un öldüğünün sosyal medyada paylaşılması üzerine cezaevinde bulunan Buse A.'nın eski eşi S.G.'nin babası ve arkadaşlarının gelerek, çocuğu aldığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bulut bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından önceki gün yakınları tarafından Antalya Adli Kurumu Morgu'ndan alındı. Bulut bebeğin cenazesi kılınan namazın ardından Side Mezarlığında toprağa verildi.

Diğer yandan Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE - 9 OCAK)

Haber: ANTALYA, ()

===============================

KAYSERİ'DE ÖĞRETMENE VELİ DARBINA SORUŞTURMA



KAYSERİ'de, Türkçe öğretmeni Selçuk Belge (38) sınıfta ödevini yapmadığı ve yaramazlık yaptığı için uyardığı 8'inci sınıf öğrencisi Ö.K.B'nin (14) babası F.B. (47) ve dayısı R.E. (33) tarafından darbedildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün meydana gelen olayda Şehit Bekir Çakır Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni Selçuk Belge, sınıfta ders işlediği sırada yaramazlık yaptığı ileri sürülen Ö.K.B'yi uyardı. Ö.K.B., okul çıkışı eve giderek, durumu ailesine anlattı. Öğrencinin babası F.B. ve dayısı R.E., önceki günün sabahı okulun önünde öğretmen Selçuk Belge'yi yumrukla darbetti. Öğretmenin şikayeti üzerine F.B. ve R.E. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'EĞİTİMCİLERİN CANINA TAK ETMİŞTİR'

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, önceki gün okulun önünde basın açıklaması yaparak, duruma tepki gösterdi. Kalkan, eğitimin gönül işi olduğuna dikkat çekerek, eğitimde disiplinin önemli olduğunu söyledi. Eğitimcilerin öğrencilerin birer birey olarak yetişmesi için çalıştıklarına dikkat çeken Kalkan, şöyle dedi:

"Önceki gün bu okulumuzda bir vandallığa daha şahit olduk. Bir veli ödevini yapmayan ve dersin huzurunu bozan bir öğrenciyi uyardı diye öğretmenimizi darbetmiştir. Çocuğunun sözleriyle hiç düşünmeden olayın iç yüzü nedir araştırmadan, öğretmenimiz sabah işine geldiği sırada aracından iner inmez bu okulda okuyan bir öğrencinin babası ve dayısı tarafından darp edilmiştir. Eğitimcilerin artık canına tak etmiştir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Yetkililerin ise tedbir alması için kaç öğretmen bıçaklanmalı, kaç eğitimci can vermelidir? Bakanlık bu konuya el atmalı ve Meclis'e taşımalıdır. Velilere seslenmek istiyorum; siz evinizde çocuğunuzu hiç mi uyarmıyorsunuz? Hata yapan evladınıza terbiye için ve daha güzel kişilik kazanması için hiç mi tedbir almıyorsunuz? Eğitimciler kimsenin çocuk bakıcısı değildir. Biz de insanız ve hayatımız var. Tüm sorumluluğu öğretmene ve okula yıkarak bir yere varılamaz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Okuldan detaylar

-Basın açıklaması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

===============================

LÜLEBURGAZ'DA SİLAHLI KAVGA: 1'İ POLİS 2 YARALI



KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Olayın ardından toplanan vatandaşlar, işletmeye taş ve sopalarla saldırıp, hasar verdi. Kabalık dağıtılırken, ilçede geniş güvenlik önlemi alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Lüleburgaz'ın Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle mekan sahipleri ile Lüleburgaz Özer Spor Kulübü Başkanı Volkan Düğücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine arbede yaşandı. Arbede sırasında Volkan Düğücü ile olaya müdahaleye gelen bir polis memuru tabancalardan çıkan kurşunla yaralandı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAŞ VE SOPALARLA İŞLETMEYE SALDIRDILAR

Bu sırada Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Altıyol Mahallesi'nde oturanlar, eğlence mekanının önünde toplandı. Mahallelerinde eğlence mekanı istemediklerini dile getiren kalabalık, taş ve sopalarla işletmeye saldırıp, hasar verdi. Olay üzerine ilçeye Kırklareli'den özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemi alındı.

KAYMAKAM, BELEDİYE BAŞKANI VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca olay yerine gelip, toplanan kalabalıkla konuşarak, mahallelerine dönmesini istedi. Kalabalık, ikna edilerek, evlerine gönderilirken, ilçede geniş kapsamlı güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Toplanan kalabalık

-Polislerin aldığı önlem

-Olay yerinden detaylar

-Belediye Başkanı'nın gelmesi

-Kabalıktan detaylar

===================================

UYUŞTURUCU SATICISI POLİSLE ÇATIŞTI: 1'İ POLİS 3 YARALI



DÜZCE'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan Salih M. ile çatışmaya girdi. Salih M. çıkan çatışmada başına isabet eden mermi ile ağır yaralanırken, polis memuru ise bacağından vuruldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Beyköy Beldesi'ne bağlı Paşaormanı köyünde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Salih M.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Salih M. aracıyla kaçmaya başladı. TEM yoluna doğru ilerleyen Salih M. çıkmaz sokağa girince polise ateş açtı. Asayiş şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş da karşılık verdi. Polis memuru İhsan Durmuş sağ bacağından vurularak yaralanırken, Salih M. ise başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Diğer yandan şüpheli Salih M.'nin yanında bulunan Muhammet K. da hafif yaralandı. Yaralı polis memuru Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Salih M. ve Muhammet K. ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

VALİ YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ

Olayı öğrenen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaralı polis memurunu Atatürk Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Dağlı, "Akşam 22.00 sıralarında daha önceden 13 aranması olan ve savcılık kararı ile aranmakta olan uyuşturucu ile uğraşan bir vatandaş, polisimize ateş etmek sureti ile ayağından yaraladı. Poliste karşılık vermek sureti ile kişiyi yaraladı. Polisimizde sıkıntı yok. Küçük bir yarası var. Vatandaş ise Düzce Üniversitesi hastanesinde tedavi altında. Geçtiğimiz günlerde de Düzce'nin Muncurlu köyünde bir olaya karışmıştı. Mutlaka bulunması gerekiyordu. Aranan şahsın yanında bir kişi daha uyuşturucu almak için bulunuyordu. O da hafif yaralandı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Polis ve jandarmaların görüntüsü

-Vali Zülkif Dağlı'nın hastanede polisi ziyaret görüntüsü

-Vali Zülkif Dağlı'nın açıklaması ve detaylar



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

===============================

OTOMOBİLDEKİ ÇOCUĞUN ELİNDEN CEP TELEFONUNU ALIP, KAÇTI



GAZİANTEP'te, park halinde bulunan otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek, yakalandı. Tutuklanan şüphelinin kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Geçen 21 Aralık günü yaşanan olayda, kimliği açıklanmayan şüpheli, park halindeki otomobile yaklaştı. Otomobilde bulunan çocuğun elindeki cep telefonunu açık olan camdan alıp, kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine araştırma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheliyi belirledi. Daha sonra kimliği tespit edilen şüpheli, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'kapkaç suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Kapkaç anı

- Şüphelinin kaçışı

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: GAZİANTEP ()

===============================

OTOMOBİL BARİYERLERİN ÜZERİNE ÇIKTI: 1 YARALI



DÜZCE'de, TEM yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerin üzerine çıkıp, yan yattı. Motorundan alev alan otomobilde bulunan kadın yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hasan Ön yönetimindeki 34 TF 8893 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Bariyerin üzerine çıkan otomobil, çelik bariyerlerle arkasında bulunan beton bariyerlerin üzerinde yan yattı. Hasan Ön aracın motorundan duman çıktığını görünce, beraberinde bulunan ablası Beran Deniz'i (55) otomobilden çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motorundan başlayan yangına müdahale etti. Kazada yaralanan Beran Deniz ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Yaralıya müdahale edilmesi

-Yaralının ambulansa alınırken görüntüsü

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

==============================

KAHRAMANMARAŞ'TA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

KAHRAMANMARAŞ'ta, mobilya atölyesinde çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin ikinci katında çıktı. Güvenlik görevlileri, pencerelerden çıkan alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Atölyenin ikinci katında çıkan yangına müdahale eden ekipler, alevleri diğer mobilya ve kerestelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde hasar meydana gelirken, çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-İtfaiye araçları

-İtfaiyenin soğutma çalışması yapması

-İtfaiyeden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ- ()

==============================

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ENES İLE AVUKAT CEMRE'NİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA



ESKİŞEHİR'de, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin, halk otobüsüne çarptığı, sürücü Enes Duman (23) ile yanındaki avukat Cemre Parmaksız'ın (25) yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde, karşı yönden gelen otomobilin, otobüse çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, önceki gün, Eskişehir- Seyitgazi yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat Cemre Parmaksız, Enes Duman ile birlikte H Tipi Cezaevi'nde yatan müvekkiliyle görüşmek için yola çıktı. Duman'ın kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Mesut K. yönetimindeki 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Duman ve Parmaksız, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cemre Parmaksız, memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Enes Duman ise Eskişehir'de toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Mesut K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Enes Duman ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazanın, halk otobüsü kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Aracın şoför bölümünde yer alan kamera kayıtlarına göre, Mesut K., kendi şeridinde yaklaşık 60 kilometre hızla ilerlerken, karşı yönden gelen Enes Duman'ın kullandığı otomobil, otobüse çarpıyor. Kaza sırasında halk otobüsü sürücüsü Mesut K.'nin, patlayan ön cam parçalarından etkilendiği ardından da aracı durdurup, indiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Halk otobüsü güvenlik kamerası

-Otomobilin çarpması

-Sürücünün hareketleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()

=============================

AVM YANGININDA ÖLEN DERYA VE YAĞMUR'A HÜZÜNLÜ UĞURLAMA



AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitiren Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27), gözyaşları arasında toprağa verildi. Hastanede tedavileri süren 4 kişiden 3'ü taburcu edildi. Daha önce özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülüp, yangın merdivenleri kapatılan binadaki yangın sırasında, çalışanların 5'inci katta bulunan demir kapıyı kırıp çatıya çıktıkları belirtildi. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, ruhsat başvurusu sırasında herhangi bir eksiklik tespit edilmediğini, daha sonra da kendilerine bir şikayet gelmediğini belirtip, "Bir şikâyet olsaydı gereğini yapardık" dedi.

Merzifon'un Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki ev ve mobilya ürünleri satışının yapıldığı mağazada, önceki akşam, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince bina içinde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Burak Çamurcu (24), Gamze Özçelik (25), Yavuz Karaöz (29), Aşkın Bayraktar (36), Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sırasında sığındıkları odada mahsur kalıp, yoğun dumandan etkilenen AVM çalışanları Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

AVM ÇALIŞANLARI UĞURLANDI

Ankara Adli Tıp Kurumu'da otopsileri tamamlanan Kuşbudu ile Köse'nin cenazeleri, ilçeye getirildi. 2 çocuk annesi Derya Kuşbudu ile bekar olan Çağlayan Yağmur Köse için Karamustafa Paşa Camii'nde Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kuşbudu ve Köse, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazede, Kuşbudu ile Köse'nin ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

3 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Yangında dumandan etkilenen Burak Çamurcu, Gamze Özçelik ve Yavuz Karaöz'ün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Aşkın Bayraktar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İLK BELİRLEME ELEKTRİK KONTAĞINDAN

Bu arada, itfaiye tarafından yangınla ilgili yapılan incelemenin tamamlandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre yangının; elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. Ayrıca yangının binanın 4'üncü katında çıktığı, hayatlarını kaybeden iki çalışanın ise binanın 5'inci katında dinlenme alanındaki mutfak kısmında yerde yatarken bulundukları kaydedildi.

KAPIYI KIRIP ÇATIYA ULAŞTILAR

Yangınla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Kentte 3 yıl önce özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülen 5 katlı binanın dış cephesindeki yangın merdivenin, dış cephe izolasyon malzemesi örtülerek, kapatıldığı saptandı. Yangın merdiveninin binanın içindeki giriş ve çıkış noktalarının ise kapalı olduğu gözlendi. Yangın sırasında binada bulunan çalışanların 5'inci katta bulunan demir kapıyı kırıp çatıya çıktıkları, burada çığlık atarak yardım istedikleri ortaya çıktı. Havalandırma pencerelerinin bulunmaması nedeniyle itfaiyenin AVM'deki duvarın bir bölümünü yıkarak delik açtığı, dumanın tahliyesini de buradan sağladığı ifade edildi.

RUHSAT DENETİMDE YANGIN MERDİVENİ VARMIŞ

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, tepkilere neden olan yangın merdivenlerinin kapatılmasına ilişkin kendilerine bir şikayet ulaşmadığını söyledi. Çok büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirten Kargı, "Şu an itfaiyemizin hazırlayacağı rapor tanzim ediliyor. Emniyet olay yeri inceleme ve bizim itfaiye ekiplerimizin çalışmaları neticelendi. Benim sözlü olarak duyduğum elektrik kontağından kaynaklandığı, ama detaylı rapor ilgili makamlara iletilecek. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim etmek için firma yetkilisinin müracaatı ile 8 Ocak 2018'de olmuş. Biz 10 Ocak 2018'de ruhsatı tanzim etmişiz. İlgili yönetmelik kapsamında en geç 1 ay içerisinde iş yerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Buna istinaden ruhsat tarihinden 12 gün sonra ruhsat kontrolü için iş yerine gidilmiş. Yangın ve fenni olarak gerekli incelemelerde bulunulmuş. Binanın dış cephesinde yangın merdiveni olduğu ve çalışır durumda olduğu kat havalandırmasının pencerelerden sağlandığı, elektrik ve su tesisatının güzel olduğu ve herhangi bir eksikliğin bulunmaması sebebiyle ruhsat gerçekleştirme tutanağı tutulmuş. Daha sonra yangın merdiveninin kapatılması ya da içeriden havalandırmaya engel olacak bir yapı yapıldı tarzında bir resmi müracaat ve şikâyet söz konusu değil. Burada bir şikâyet olsaydı gereğini yapardık, ama ilgili mevzuat gereği bulundurma zorunlulukları da yok. Çalışan kişi sayısının 30'dan fazla olması gerekiyor" dedi.

'ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY'

Başkan Kargı, itfaiyeye gelen telefon ihbarlarının, yangın sırasında içeride bulunan çalışanlar tarafından yapıldığını belirterek "İhbarda 'Yetişin arkadaşlarımız bayıldı' dediklerinde bizim arkadaşlarımızın itfaiye siren sesleri telefon kayıtlarına yansıyor. Belli ki ilk arayanların içerideki diğer çalışanlar. En üzücü olanı da ses kaydında dinledik; 'arkadaşımız bayıldı' şeklinde. Çok üzücü bir olay" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-AVM dışından detay

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutların taşınması

-Yakınlaından detaylar

-Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Hakan UMAN / MERZİFON (Amasya), ()

============================

BİTLİS'TE DÜDÜKLÜ TENCERELER İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 100 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ



BİTLİS'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 4 düdüklü tencere içerisine gizlenmiş, 100 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı, olay yerinde uzman ekiplerce imha edildi.

Bitlis Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kıran-8 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-8' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıkmada, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendiği belirtilerek şeyle denildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Kıran-8 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-8' operasyonu başlatıldı. Operasyonda kapsamında toprağa gömülü vaziyette 4 düdüklü tencere içerisinde 100 kilogram ağırlığında fünyeleri takılı amonyum nitrat ve motorinle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcılar, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemenin ardından yerinde imha edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Bulunan patlayıcının imha görüntüleri

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

==============================

8'İNCİ KATTAN DÜŞEN MİNİK MİNA YAŞAMINI YİTİRDİ



KAHRAMANMARAŞ'ta 8'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Mina Demir, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Senem Ayşe Mahallesi Ali Ulvi Yetişen Bulvarı'nda meydana geldi. iddiaya göre Mina Demir, 8'inci kattaki evin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Mina Demir, olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Minik Mina, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mina'nın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in çocuğu olan Mina'nın ölüm haberini alan İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile yönetimi hastaneye geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Olay yeri

- Polisin inceleme yapması

- Mina'nın düştüğü ev

- Olay yerinden detay

- Görgü tanığı ile röp.

- Ambulans

- Acil servis önü

- Debgici'nin (Telefonla konuşan) hastaneden çıkması

- Hastane içindeki kalabalık

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()

==============================

SİMİT YİYEREK KADIN KUAFÖRÜNDEN ÇANTA ÇALDIĞI O ANLAR KAMERADA



ZONGULDAK'ta, simit yiyerek girdiği kadın kuaföründen iş yeri çalışanının çantasını çalan şüpheli R.K.'yı (26) bekçiler yakaladı. R.K.'nın simit yerken yaptığı hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan iş hanında meydana geldi. Üçüncü katta bulunan kadın kuaförüne giden bir kişi, açık kapıdan içeri girerek iş yeri çalışanı H.B.'nin çantasını alarak kaçtı. Çantasının yerinde olmadığını gören H.B., güvenlik kameralarını incelediğinde içinde 450 TL ve altın yüzüğünün bulunduğu çantasını iş yerine gelen bir erkeğin aldığını gördü. Haber verilmesiyle güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BEKÇİLER YAKALADI

Akşam saatlerinde kent merkezinde denetim yapan bekçiler, şüphelendikleri bir genci durdurdu. Gencin şüpheli hareketleri üzerine yapılan incelemede, durdurdukları gencin hırsızlıktan aranan R.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan R.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

R.K.'nın hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde simit yiyerek kuaförün kapısına gelen R.K.'nın açık kapıdan içeri girmeden önce zile bastığı görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve bir yandan simidini yiyen R.K., ardından içeride kimse olmadığını fark ederek masadaki çantayı alıyor. R.K.'nın çantayla birlikte iş yerinden ayrıldığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

-Şüphelinin fotoğrafı

Haber-Kamera: ZONGULDAK,()

=========================

TAKSİCİ, KADIN MÜŞTERİSİNİ DARBETTİ İDDİASI



ANTALYA'da, turizmci Esra Çetinkaya (41), bindiği taksinin şoförü K.D.'den kendisini darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Çetinkaya, taksi şoförüne yönelik uzaklaştırma kararı aldırırken, K.D. iddiayı yalanladı.

Olay, 30 Aralık pazartesi günü, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Turizmci Esra Çetinkaya, eğlence merkezinde arkadaşlarıyla vakit geçirirken rahatsızlandı. Arkadaşları, Çetinkaya'yı hastaneye getirip, ayrıldı. Burada tedaviye alınan Çetinkaya, gece saatlerinde taburcu edildi. Arkadaşlarının yanına gitmek isteyen Çetinkaya, taksi çağırdı. İddiaya göre, Esra Çetinkaya, taksiciye çantasının arkadaşlarının yanında kaldığını ve ödemeyi gittiği yerde yapacağını söyledi. Bir süre sonra taksici K.D. ile Esra Çetinkaya tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D., Çetinkaya'yı darbedip taksiden indirdi. Başka bir taksiye binerek arkadaşlarının yanına giden Çetinkaya, ertesi gün hastaneden darp raporu aldı. Ardından polis merkezine giden Çetinkaya, K.D.'den şikayetçi oldu.

Çetinkaya, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Esra Çetinkaya, arkadaşlarının yanına gitmek için taksiye bindiğini, kısa süre sonra şoförün kendisine küfür ederek araçtan indirmeye çalıştığını söyledi. Taksiciyi uyardığını belirten Çetinkaya, "Benimle bu şekilde konuşamayacağını ve istediğim yere bırakması gerektiğini ifade ettim. Bana iki tokat atıp göğüs bölgeme dirsekle vurdu. Beni taksiden attı. Başka taksi çağırıp arkadaşlarımın yanına döndüm" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ertesi gün ağrılarından dolayı hastaneye gittiğini anlatan Çetinkaya, özel hastanenin sağ göğüs bölgesi, omuz ve yüzde ağrı ile morluklar oluştuğuna yönelik darp raporu verdiğini kaydetti. Çetinkaya, taksi şoförüne yönelik uzaklaştırma kararı da aldırdı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ İDDİALARI YALANLADI

Taksi şoförü K.D. ise Esra Çetinkaya'nın söylediklerini doğru olmadığını ileri sürdü. O gece yaşananları anlatan K.D. "Adını sonradan karakolda öğrendiğim Esra Çetinkaya taksiye bindiğinde beni tanıdığını, yanında parası olmadığını, kendisine sigara almamı istedi. Bana zorluk yaşatacağını düşündüm. Ayrıca ben kendisini hiç tanımıyorum. Yevmiye hesabı çalıştığım için taksiden inmesini istedim. Bana hakaret etti. Hiçbir şekilde kendisini darbetmedim. O esnada taksiden inerek kapıyı açtım ve inmesini istedim. 25 yıldır hiçbir mahkeme tutanağında adım geçmedi. Bu olay nedeniyle şimdi mahkemelik olacağız. Söyledikleri psikolojimi o kadar bozdu ki işi bırakacak noktaya geldim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Esra Çetinkaya'nın muhabirine bilgi verirken görüntüsü

-Evrakları gösterirken görüntüsü

-RÖP: Esra Çetinkaya

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

===================================

BURDUR'DA, HAFİF TİCARİ ARAÇ TARLAYA DEVRİLDİ: 5 YARALI



BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Kuruçay köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali Arkan (37) yönetimindeki 15 DE 289 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki Rıza Arslan (46), Hurşit Ongun (41), Emine Çakmak (41) ve Hüseyin Mert Şahin (19) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Yoldaki trafik

-Kazaya karışan otomobil

-Hastane önündeki ambulanslar

==============================

6 KÖPEĞİN SALDIRDIĞI KIZ TEDAVİ ALTINA ALINDI



ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan Elif İçaçan (16), hastanede tedavi altına alındı.

Olay, geçen çarşamba günü ilçeye bağlı Harmanlı köyünde meydana geldi. Amcasına gitmek için evden çıkan Elif İçaçan, komşularına ait köpeklerin saldırısına uğradı. İddiaya göre, 6 köpeğin saldırısına uğrayan genç kız, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralanan genç kız, daha sonra çağırılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve sağlık durumu iyiye giden genç kızın annesi Emine ile babası Erhan İçaçan, köpeklerin sahiplerinden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Hastanede tedavisi süren Elif İçaçan, köpeklerin saldırısında çok korktuğunu belirterek, "Evden çıkıp, amcamlara gideceğim sırada köpekler saldırdılar. Beni ısırıp sürükledikleri sırada çığlık attım. Sesimi duyan komşularımız köpeklere bir şeyler attılar ve beni kurtardılar. Sokak köpekleri ama komşularımız yemek verip besliyorlardı. Saldırma anı gözümün önünden hiç gitmiyor, geceleri sıçrayarak uyanıyorum" dedi.

Komşularından şikayetçi olduklarını söyleyen anne Emine İçaçan da, daha önce de küçük bir çocuğun köpeklerin saldırısına uğradığını ifade ederek, önlem alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Yaralı kız

- Elif İçaçan olayı anlatması

- Yüzü ve vücudundaki yaralar

- Anne Emine İçaçan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

=========================

TUNCELİ'DE KAYIP GÜLİSTAN'IN, 4 SANİYELİK SON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI



TUNCELİ'de pazar gününden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için başlatılan arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. Doku'nun kaybolduğu gün, saat 16.26'da telefonla 4 saniye süren bir görüşme yaptığı ardından da cep telefonu sinyalinin kesildiği belirlendi. Polis, ayrıca genç kızın, kaybolmadan bir gün önce Rus vatandaşı olan arkadaşı Zaynal Abarok ile tartıştığını saptadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar sabahı kaldığı yurttan çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınmadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarına ulaşamayınca Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri de Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı.

AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timinin de katıldığı aramalar 6'ncı gününde devam ediyor. Ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü yakınlarında arama çalışmalarını sürdürüyor.

BİR GÜN ÖNCE RUS ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ

Öte yandan Doku'nun kayboluşundaki sır perdesini aralamaya çalışan polis, üniversitelinin, 4 Ocak Cumartesi günü, Tunceli'de yaşayan bir polis memurunun üvey oğlu olan Rusya uyruklu arkadaşı Zaynal Abarok ile tartıştığını belirledi. Bunun üzerine Abarok'un ifadesine başvuruldu.

4 SANİYELİK GÖRÜŞME YAPMIŞ

Yapılan araştırmalar kapsamında Gülistan Doku'nun, cep telefonu kayıtları da mercek altına alındı. Doku'nun cep telefonundan en son kaybolduğu gün, saat 16.26'da 4 saniyelik görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşme sırasında Atatürk Mahallesi'nde olduğu belirlenen genç kızın cep telefonunun daha sonra sinyal vermediği saptandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Uzunçayır baraj gölündeki arama çalışmaları

JAK timlerinin yaptığı çalışmalar

Timlerin robot kamera ile yaptığı aramalar

Baraj gölündeki aramalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

=========================

AKÜLÜ ARACIYLA YOLDA KALAN ENGELLİ KADINI ÇEKİCİ İLE EVİNE GÖTÜRDÜ



BOLU'da Onur Çakır (34), aküsü bittiği için yolda kalan Melek Sögütoğlu ve engelli aracını, kullandığı çekiciye yükleyerek evine bıraktı.

Önceki günün akşam saatlerinde işten çıkıp, kullandığı çekiciyle evine gitmek için yola çıkan Onur Çakır, Sağlık Mahallesi'nde, engelli aracının aküsü biten Melek Söğütoğlu'nu gördü. Çakır, engelli aracını kadın ile birlikte çekicinin arka kısmına yükledi. Onur Çakır, aracı güvenli bir şekilde çekiciye bağladı. Onur Çakır, oldukça düşük hızda yaşlı kadını yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evine götürerek ailesine teslim etti. Yaşlı kadın ve ailesi, davranışından dolayı Onur Çakır'a teşekkür etti.

Çevre sakinleri, çekici üzerinde yolculuk yapan engelli kadının fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yaptığı davranışı insanlık namına herkesin yapabileceğini söyleyen Onur Çakır, "Akşam sanayiden çıkıp evime doğru gidiyordum. Yolun kenarında tekerlekli sandalyede bir kadın gördüm. Yanında da bir kişi ona yardım etmeye çalışıyordu. Ben de durup yardıma ihtiyaçlarının olup olmadığını sordum. Akülü arabası arızalanmış. Ben de yardım edebileceğimi söyledim. Aracıma yükledim. Evini tarif etti. Ben de evine götürdüm. Hava soğuktu. Ailesine teslim ettik. Yaptığımız insanlık namına bir şeydi. Her duyarlı vatandaşın yapacağı bir şeydi. Tabi çok yavaş şekilde ilerledim. Hem güvenlik açısından, hem de soğuktan etkilenmemesi için. Aracını güvenli şekilde bağlamıştım zaten. Birkaç arkadaşın yardımıyla düzgün bir şekilde indirip evindeki ailesine teslim ettik. Herkesin yapması gereken bir şey. Her duyarlı vatandaşın insanlık namına yapması gereken şeyler bunlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kadının çekici üzerindeki fotoğrafları

-Onur Çakır ile röportaj

-Çekicinin görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

===============================

'YAN BAKMA' KAVGASINDA ÖLEN LİSELİ TOPRAĞA VERİLDİ

KAYSERİ'de, lise öğrencisi Enes Suna (17) tarafından 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürülen Cihan Allı (17), cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Enes Suna ile Cihan Allı arasında geçen yıl Eylül ayında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki öğrenci arasındaki gerginlik büyüyünce Cihan Allı, okulunu değiştirip, Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'ne nakil yaptırdı. Aralarındaki husumet devam eden Enes Suna ve Cihan Allı, önceki gün oturdukları Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde karşılaştı. Çıkan tartışmada Enes Suna, cebinden çıkardığı bıçakla Cihan Allı'yı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Cihan Allı kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Enes Suna, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ölen Cihan Allı için ise Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Cihan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tabutun üzerine Cihan'ın montu konuldu. Ayrıca arkadaşları tabutun üzerine 'Kardeşlerin yanında' yazısı bulunan karanfil bıraktı. Cihan Allı'nın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Cenaze namazı

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ ()

=============================

TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN 3 YERDEN HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA



GAZİANTEP'te, 2 okuldan ve özel hastaneden hırsızlık yaptığı belirlenen M.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Gaziantep'te, 4 ve 7 Ocak'ta iki özel okuldan, 8 Ocak'ta da özel hastaneden hırsızlık yapıldı. Okulların ve hastanenin yetkililerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemey alan polis, üç olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin M.Ö. olduğu belirlendi. Şüphelinin adresini de belirleyen polis, operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Şüphelinin hırsızlık yapması

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: GAZİANTEP ()

============================

DİYARBAKIR'DAKİ ÇİFTLİK DOLANDIRICILIĞINDA 5 TUTUKLAMA DAHA



DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kiraladığı çiftliğin sahibinden 230 büyükbaş ve mahalle sakinlerinden de yüklü miktarda para alınarak yapılan dolandırıcılıkla ilgili Mardin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda tutuklanan şüpheli sayısı 7 oldu.

Geçen yıl Mardin'den Silvan'a bağlı kırsal Gündüz Mahallesi'ne gelen M.A. ile A.A., hayvan ticaretiyle uğraştıklarını belirtip, mahalle sakinlerinden Mensur Aranacak'a ait çiftliği kiraladı. M.A. ile A.A., çiftliği kullandığı süre boyunca, mahalleli başta olmak üzere çevre ilçelerdeki havyan yetiştiricileriyle alışveriş yaptı. A.A. ile M.A., çiftliğini kiraladığı Mensur Aranacak'tan geçen yılın Kasım ayında ödemek üzere 600 bin TL tutarında 230 büyükbaş ve birçok hayvan üreticisinden senet karşılığında para ile hayvan aldıktan sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldıklarının farkına varan onlarca mağdur jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. ile A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmayla geçen hafta Mardin'de oldukları tespit edilen A.A. ile M.A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

7 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Mardin'de 7 ayrı adrese daha operasyon düzenledi. Operasyonda R.A., İ.A., Ş.A., S.A., Ş.A., E.A. ve Y.A. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.A., Ş.A., S.A., Ş.A. ve E.A. tutuklanırken, İ.A. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Daha önce tutuklanan 2 şüpheliyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 7 oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-ARŞİV görüntüler

-Drone ile çekilen detaylar

-Mağdurların açıklamaları

-Çiftlkten detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

==============================

ZONGULDAK'TA TEFECİ OPERASYONU: 10 GÖZALTI



ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği tefeci operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kent genelinde tefecilik, çek senet tahsilatı ve haksız kazanç faaliyetleri yürüten suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen ev ve iş yerlerine sabah drone destekli eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Operasyonda 53 bin 650 lira, 110 Euro, bin 100 dolar, 1 kilo 303 gram altın, 1 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, çok miktarda banka kartı, çek, senet, noter sözleşmeleri, çeşitli evrak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Adliyeden detay

-Valilik detayı

-Operasyonda ele geçenleri fotoğrafları

Haber-Kamera: ZONGULDAK,()

===============================

İNŞAAT ALANINDA HEYELAN; TOPRAK YIĞINI ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI



DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, inşaat alanındaki kanalizasyon çalışması sırasında, heyelan meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçi Yaşar Şen (26), diğer işçiler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Babadağ ilçesine bağlı Osman Nuri Yılmaz Caddesi'ndeki toplu konut inşaatında, saat 15.30 sıralarında, toprak kayması meydana geldi. Kanalizasyon çalışması sırasındaki heyelanda işçi Yaşar Şen, toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle daha fazla toprağın kaymasını önlemeye çalışan işçiler, elleriyle Şen'in üzerindeki toprağı da temizlemeye çalıştı. Vücudunun büyük bölümü toprak altında kalan Şen, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Babadağ Şubesi ekipleri ve diğer işçiler tarafından kurtarıldı. Sedyeye alınan Şen, sağlık görevlilerince ambulansa taşındı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen Yaşar Şen, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- İşçinin çıkarılmasından görüntü

- Olay yerinden detay görüntüler

- İş makinesinden görüntüler

Haber- Kamera: Türkay ARKADAŞ- Gürkay GÜNDOĞAN / BABADAĞ (Denizli), ()

==============================

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN LİSELİ AHMET, BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜ



TOKAT'ta, kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışan lise öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam (16), aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sulusokak Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Bir grup lise öğrencisi, okul çıkış saatinde bahçeye gelen H.Ö. (16) ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra okulun alt tarafındaki sokağın girişinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Arkadaşlarının kavga ettiğini gören Ahmet Yasin Karaçam, ayırmak için araya girdi. Bu sırada arbedede Karaçam, H.Ö. tarafından göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Ö. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Ahmet Yasin Karaçam'a ise ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Gelen sağlık görevlilerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaçam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ahmet Yasin Karaçam'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatan polis, görgü şahitlerinin verdiği eşkal doğrultusunda H.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Hastaneden görnütüler

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

=============================

ADANA'DA 2 BİN 708 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ 'ASAYİŞ' UYGULAMASI



ADANA Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2 bin 708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı. Özel eğitimli 4 narkotik köpeğinin de kullanıldığı 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranması olan 42 kişi yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 1,3 gram eroin, 85 adet uyuşturucu hap ve 0,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 2 bin 708 polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarını gezip, yapılan çalışmaları denetleyen Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet edip, yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Uygulamanın, Adanalıların huzuru ve güveni için yapıldığını belirten Aktaş, vatandaşların görüşlerini de dinledi.

İl genelinde sabit nokta önleyici yol kontrolleri ve umuma açık mekan denetimlerinde 8 bin 55 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 42 kişiyi yakaladı. 2 bin 758 aracı durdurup özel eğitimli narkotik köpekleriyle arayan ekipler, 56 araca çeşitli kabahatlerden 51 bin 641 TL ceza keserken, 23 aracı ise trafikten men etti. Umuma açık 75 iş yeri denetlenirken, 10 iş yerine ve 7 kişiye toplamda 16 bin TL idari para cezası uyguladı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 1,3 gram eroin, 85 adet uyuşturucu hap ve 0,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Trafik kontrolü levhasından görüntü

-Trafik polisinin bir otomobili uygulama alanına çekmesi

-Polislerin otomobil sürücüsünün üzerini araması

-Polislerin otomobilde arama yapması

-Uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

-Özel eğitimli narkotik köpeği ile araçta arama yapılması

-Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın uygulama noktasındaki yardımcılarıyla selamlaşması

-Aktaş'ın drone'u incelemesi

-Drone'un havalanması

-Drone ekranından alınan görüntü

-Aktaş'ın vatandaşlarda sohbet etmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

=============================

JANDARMA, YAŞLI ADAMI SIRTINA ALIP YOLUN KARŞISINA GEÇİRDİ



SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yoğun trafikte yolun karşısına geçemeyen yaşlı adamı, jandarma askeri sırtına alıp, geçirdi. O anlar anbean Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına kaydedildi.

Olay, 11 Aralık'ta Akyazı Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa gelen yaşlı adam, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçemeyince beklemeye başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve evlerine gitmek üzere birlikten ayrılan 2 jandarma askeri de yaşlı adamı fark edince araçlarını durdurup, indi. Yaşlı adamın yanına gelen 2 askerden biri araçları durdururken, diğeri ise yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı sırtına alıp, karşıya geçirdi. O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Yaşlı adamın kaldırımda yürümesi

-Jandarmanın araçlarıyla durması

-Yaşlı adamı karşıya geçirme anı

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/AKYAZI(Sakarya), ()

=============================

USULSÜZ SAĞLIK KURULU RAPORU OPERASYONUA 52 GÖZALTI



DENİZLİ ve Antalya'daki bazı hastanelerden usulsüz sağlık kurulu raporu aldıkları öne sürülen 50 kişi ile bu kişilere raporları temin ettikleri iddia edilen 2 hastane personeli gözaltına alındı. Şüphelilerin, usulsüz sağlık raporu ile emekli ya da engelli maaşı bağlatarak, devleti 1 milyon 569 bin TL zarara uğrattıkları belirlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hastanelerden usulsüz sağlık kurulu raporu alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren çalışma kapsamında, Antalya'daki bazı hastanelerden de usulsüz engelli raporu alındığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik geçen salı günü operasyon yaptı. Denizli kent merkezi ile Acıpayam ilçesi ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlenen operasyonda, usulsüz rapor alan 50 kişi ile bu kişilere raporları temin eden Ramazan Solkol ve Nevzat Fidan gözaltına alındı.

Usulsuz rapor alan şüphelilerden 15'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden 25'nin daha önce aldıkları raporların geçersiz olduğu belirlendi. Şüphelilerin engel düzeylerinin yüzde 40'ın altında olduğu tespit edildi. Bu şüpheliler de ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Usulsüz rapor temin ettikleri öne sürülen hastane çalışanları Ramazan Solkol ve Nevzat Fidan ise sevk edildikleri adliyede tutukladı. Solkol ve Fidan'ın sağlık kurulu raporları karşılığında 5 ile 10 bin lira arasında değişen paralar aldığı öğrenildi. İkilinin muayene sırasında şeker düzeyinin yüksek çıkmasını istedikleri kişilere şekerli gıdalar, tansiyonunun yüksek çıkmasını istedikleri kişilere de tuzlu gıdalar yedirdiği ileri sürüldü.

Şüphelilerin engellilere sağlanan emekli maaşı, evde bakım yardımı, kurum sağlık harcaması, ücretsiz engelli ulaşımı, engellilere sağlanan su indirimi, yaşlılık muhtaçlık aylığı, çalışma gücünü kaybetmiş olanlara sağlanan engelli vergi indirimi gibi kamu hizmet ve imkanlarından faydalanarak, devleti 1 milyon 569 bin 823 lira zarara uğrattıkları saptandı.

Soruşturma sonunda şüphelilerden emekli ve engelli maaşlarının geri alınacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Denizli Devlet Hastanesi'nden detay

-Polis ekiplerinden görüntü

-Şahısların polis eşliğinde hastaneye girmesi

-Sağlık kontrolünün ardından hastaneden çıkmaları

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

==============================

GECE DEFİNE ARARKEN JANDARMAYA YAKALANDILAR



KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, önceki gece define arayan 5 kişi, devriye gezen jandarma ekibi tarafından yakalandı.

Ericek Mahallesi'nde devriye gezen Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun, yola 300 metre uzaklıkta kazı yaptığını gördü. Hemen harekete geçen askerler; A.Y., S.Y., İ.D., A.D. ve O.K.'yı define ararken suçüstü yakalarken, şüphelilerin define aramakta kullandığı dedektör, kazma gibi malzemeler de ele geçirildi.

2 metre derinliğinde, 1 metre çapında kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Olay yeri

- Kazılan çukur

- Define ararken kullanılan malzemeler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ ()

==============================

SU ALTINDA KALAN KÖPRÜDEN GEÇMEYE ÇALIŞAN SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI



ILISU Barajı'nın su tutmasıyla Siirt merkeze 25 kilometre uzaklıktaki trafiğe kapatılan Sağlarca köprüsünden geçmeye çalışan sürücüler, araçlarıyla bölgede mahsur kaldı.

Siirt'te Ilısu Baraj Gölü'nün su tutması nedeniyle ulaşıma kapanan Sağlarca Köprüsü'nü uyarılara rağmen kullanmaya çalışan sürücüler, araçlarıyla bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.

Mahalleliden bazıları, köprüde önlem alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Su altında kalan köprü

-Su altında kalan köprüden geçen araçlar

-Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler

-Vatandaşların köprüden geçen araçlar ile ilgi konuşması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,()

==============================

TOROSLAR'DA KAR MERSİN'DE BAHAR



MERSİN'de, 3 gün önce yaşanan kuvvetli sağanak yağışın ardından ortaya çıkan güneşli havayı fırsat bilenler, sıcak havanın keyfini çıkardı.

Mersin kent merkezi ve ilçelerinde 2 kişinin yaşamını yitirmesine ve çok sayıda arazinin sular altında kalmasına neden olan sağanak, yerini güneşli havaya bıraktı. Yaklaşık 15 derece ölçülen hava sıcaklığı, 7'den 70'e herkesi sahile döktü. Çocuklar oyun parklarında eğlenirken, yetişkinler de bol bol yürüyüş yaptı.

Mersin'de havanın her zaman değişken olduğunu dile getirenler, Torosların eteğinde kar yağışının olduğunu ancak şehirde ise güneşli bir gün yaşadıklarını söyledi. Bu arada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu çalışmalarına başladı. Ekipler, kentin farklı bölgelerinde hasar tespit çalışmalarının sürdürürken, bazı bölgelerde de sel sularının çekilmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre güneşli hava pazartesi gününe kadar devam ederken sıcaklığın ise 6 ile 16 derece arasında değişeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Oyun parkında eğlenen çocuklar

-Parkta oturanlar, yürüyenler

-Deniz kenarında fotoğraf çekenler, oturanlar

-Balık tutan yaşlı adam

-Deniz kenarındaki köpek

-Çocukları ile yürüyen aileden görüntü

-Tekneye binenler

-Sahilde yürüyenler

-Vatandaşlarla röp.

-Sahilde oynayan çocuklar

-Kar temizleyen iş makinesinden genel ve detay

***ARŞİV***

-Yağmurda mahsur kalan otomobil

-Belediye araçlarının görüntüsü

-Yağan yağmur

-Sel suları görüntüsü

-Yağmurda çalışan iş makinesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

=====================================

KUŞADASI'NDA PUZ PATENİ PİSTİNE YOĞUN İLGİ



AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye tarafından kentteki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete giren buz pateni pistine ilgi yoğun oldu. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan piste çocuklarıyla birlikte gelen aileler, buzda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

Kuşadası Belediyesi'nce ilçe halkını kış sporlarıyla tanıştırmak ve kentteki sosyal hayatı hareketlendirmek için açılan buz pateni pistine, Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Toplam 300 metrekarelik alana kurulan pisti ziyaret eden aileler, uzman eğitmenler gözetiminde çocuklarıyla birlikte buz pateni yaparak keyifli dakikalar yaşadı. Su ve elektrik kullanımının çok az olması nedeniyle çevre dostu olarak da nitelendirilen pistin 6 hafta boyunca 12.00- 20.00 saatleri arasında kullanıma açık olduğu belirtildi. Buz pateni pistine kızı İrem ile birlikte gelen evkadını Emel Gök, "Dört gündür burada çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. İlçemizde böyle bir etkinliğin yapılması bizi çok mutlu etti. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi. Evli ve üç çocuk annesi Gamze Akbaba ise "Ben 4 yıl önce ailemle birlikte yurt dışından gelerek Kuşadası'na yerleştim. Avrupa'da böyle faaliyetler düzenli olarak yapılıyor. Kuşadası'nda da başlaması çok sevindirici" diye konuştu.

Yetişkinler ile çocukları alternatif spor ve eğlence faaliyetleri ile buluşturdukları için çok memnun olduklarını ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, "İlçemizde ilk defa buz pateni pisti kuruldu. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle Kuşadası'na ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük bir katkı sağlayan buz pateni sporuna ilgilerini artırmak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Buz pateni pistiden görüntü

-Buz pateni yapanlardan görüntü

-Emel Gök ile röp.

-Gamze Akbaba ile röp.

-Gnel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), ()

================================

KARADENİZ'DE BALIK AZLIĞI, FİYATLARA YANSIYOR



HAMSİ sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk Rusya ve Gürcistan karasularına yönelmesi üzerine, hamsi fiyatları katlandı. Rize'de tezgâhlarda kilosu 5 TL'den satılan hamsinin kilogram fiyatı 15 TL'yi buldu. Vatandaşlar, balığın ucuzlamasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğinden endişeli.

Karadeniz'de av sezonu devam ederken, son haftalarda avlanan balık miktarındaki azalma, fiyatların yükselmesine neden oldu. Rize'de balıkçı tezgâhlarını ağırlıklı olarak barbun, palamut ve istavrit doldururken, vatandaşlar artan fiyatlardan yakındı. Balıkçılar, hamsi sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelip, Gürcistan'a geçtiğini, bu nedenle hamsi avının da azaldığını söyledi. Vatandaşlar balığın ucuzlamasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğinden endişe duyduklarını belirtti.

'BUNDAN SONRA UCUZ BALIK ÇOK ZOR'

Sezonu değerlendiren balıkçı Kenan Yavuz "Bu sezon aslında hamsi adına bereketli sayılır. Diğer balıklar, palamut, istavrit 3 ay boyunca olmadığından denizde gırgırlar 3 ay boyunca hamsi tuttu. İç piyasa, fabrika, şoklama hamsi ile geçindi. Hamsi de olmasaydı bu sezon gerçekten durum kötüydü. Şu anda da hamsi Gürcistan, Rusya taraflarında. Türkiye'nin kendi gırgırları tekneleri şu anda orada avlanma yapıyor. Tutulan balıklar bölgedeki tezgâhları ulaşıyor. Gürcistan'da tutulduğu için hamsi maliyetleri de fazla, 9-10 dolar arası kasa başı maliyeti var. Gürcistan'da tutuluyor, Hopa'ya gelip gümrükleniyor ve oradan Türkiye'nin her yerine sevk ediliyor. Bu yüzden de hamsi fiyatları bugünden sonra düşmeyecektir. Tezgâhlarda kültür balıkları, ufak teknelerin tuttuğu istavrit olur ama tabii ki balıkları fiyatları eskiye nazaran daha pahalı olacaktır ucuz olmaz bundan sonra" dedi.

'DENİZ SOĞURSA HAMSİ GERİ GELİR DİYE UMUYORUZ'

Balıkçı Necmettin Duman ise denizlerde yaşanan ısınmanın tezgâhlara olumsuz yansıdığını söyleyerek, "Tezgahta muhakkak balık çeşitlerimiz oluyor, ama kelle balık dediğimiz palamut, çinekop, hamsi hiç tadı tuzu yok. Çok bollukta olmadı, balık fiyatları da yüksek oldu. Karadeniz'in incisi hamsi ise havaların sıcak olması deniz suyunun soğumaması dolayısıyla Gürcistan'a geçmiş durumda. Tezgâhlarımıza hamsiler Gürcistan'dan geliyor, havaların soğumasının bekliyoruz belki soğuyunca geri dönerler diye umuyoruz" diye konuştu.

'MENÜMÜZDEN HAMSİYİ ÇIKARMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Evlerinden hamsiyi eksik etmemeye çalışan kent sakinleri ise, balık fiyatlarının pahalılığından şikayetçi. Rizeli Havva Tüfekçi, "Karadenizliyiz hamsiyi çok severiz, soframızdan eksik etmemeye çalışırız, ama artık çok pahalı bundan sonra her zaman alabileceğimizi zannetmiyorum" derken, Nezahat Bülbül ise "Balık Karadenizlinin milli yiyeceği ama ne yazık ki şu anda balık yiyemiyoruz çünkü oldukça pahalandı bütün çeşitler. Ev hanımları olarak menümüzden balığı çıkarmak zorunda kalacağız" ifadesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Tezgahta balık detayları

-Balık alışverişi

-Balıkçılardan detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ/RİZE ()

================================

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: AİLE BAŞINA DÜŞEN ÇOCUK SAYISI 2'YE DÜŞTÜ



DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizim geçmişte aile başına düşen çocuk sayısı 4'ler, 5'lerle ifade ediliyordu ama şimdi 2'lerde. Bunu 2'nin altına düşürmememiz lazım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Programları kapsamında Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı makamında ziyaret eden Erbaş, açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile başına düşen çocuk sayısının 2'nin altına indiği yönündeki araştırmasına değinen Erbaş, aile yapısının sağlam olması için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi. 2019 yılının Mevlid-i Nebi Haftası'da 'Peygamberimiz ve aile' konusunu seçmelerinin en önemli nedeninin de bu olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Hem neslimizi gençliğimizi daha dinamik, daha verimli, daha inançlı, Peygamber Efendimize layık bir ümmet olarak yetiştirmeye çalışmak, hem de bu konuda özellikle nikah, evlilik, aile yapısını sağlam tutmak, çocuklarımızı iyi yetiştirmek ve hepsinden de önemlisi evliliği gençlerimizde teşvik etmek, çocuk sayısını artırmak gibi bütün bu konularda farkındalık oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

'2 ÇOCUĞUN ALTINA DÜŞÜLMEMESİ LAZIM'

Erbaş, geçmişte aile başına düşen çocuk sayısının 4- 5 olduğunu ancak şimdi ortalama 2 olduğuna dikkat çekerek, "Bizim geçmişte aile başına düşen çocuk sayısı 4'ler, 5'lerle ifade ediliyordu ama şimdi 2'lerde. Bunu 2'nin altına düşürmememiz lazım. 2'nin üzerinde, 3- 4 gibi geliştirerek, nüfus yapımızı hem sağlam, hem nicelik olarak hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda toplumumuzun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmamız lazım. Çünkü aile toplumumuzun bel kemiği. Aile sağlam olursa hem sayısal hem de nitelik olarak sağlam olursa biz toplum olarak sağlam bir yapıya sahip oluruz. Millet ve devlet olarak vatanımız, birliğimiz ve beraberliğimiz noktasında da her zaman iyi bir noktada oluruz" dedi.

Prof. Dr. Erbaş, ziyaretin ardından Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Bilgiden Bilince' konulu konferansa katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Prof. Dr. Ali Erbaş'ın rektörlük önünde karşılanması

-Rektörlük makamından ziyaret görüntüsü

-Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklaması

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-

=============================

KÖYLÜLER, İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ KENDİ İMKANLARIYLA ONARDI



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kandilli köyü sakinleri, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza yapan içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kandili köyünün içme suyu şebekesinde, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza meydana geldi. Susuz kalan köylüler de yeni bir çığ tehlikesine rağmen, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, arızanın bulunduğuoluştuğu yere gitti. Arızayı 4 saatte tamir etti. Köylüler, o anları ise cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Öte yandan bölgede kapalı olan yollar karla mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonunda ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Su şebekesine giden köylüler

-Su şebekesinin bulunduğu bölge

-Küreklerle dereyi aşan köylüler

-Yaşanan olayı cep telefonuna kaydeden köy sakini

-Çevreden detaylar

-Çalışmaları hem kaydedip hem de konuşan vatandaş

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

==============================