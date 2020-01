DHA YURT BÜLTENİ-1 

BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNDE BOMBALI ARAÇ SALDIRISI: 4 ŞEHİT

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, kontrol noktasına teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyünde, kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bu sırada inceleme yapmak üzere aracın yakına giden İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, şiddetli patlama sonucu şehit oldu. Patlamanın ardından Türkiye'den bölgeye ambulans gönderildi. Şehit olan askerlerin cenazeleri bölgeden alınarak Türkiye'ye getirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

TARSUS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



SURİYE'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse'nin acı haberi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı personeli olan ve Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse, kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu. Köse'nin şehit haberi askeri yetkililer tarafından Mersin'in Tarsus ilçesi Taşobası köyündeki ailesine bildirildi. Baba Hacı ile anne Songül Köse, çocuklarının şehadet haberi ile yıkıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye ziyaretine geldi. Şehit Köse'nin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

ŞEHİT ATEŞİ GAZİANTEP'E DÜŞTÜ



SURİYE'nin Resulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriyenin Resulayn ilçesinde akşam saatlerinde TSK'nın kontrol noktası yakınlarında teröristler tarafından bobma yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın şehadet haberi Gaziantep'in Beykent Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Baba Mustafa Yanık ile anne Halise Yanık, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden öğrendi. Şehadet haberini alan Yanık çifti gözyaşı döktü. Şehit haberinin duyulması üzerine çok sayıda vatandaş, Yanık ailesinin evine geldi. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.

1 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen şehit Erol Yanık'ın cenazesinin yarın ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'nin Resulayn kentinde, kontrol noktasına teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (25) acı haberi memleketi Mersin'deki baba evine ulaştı.

Şehidin, Toroslar ilçesindeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Çetin ve Fatma Karakoç'a verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Karakoç çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyan yakınları, komşuları ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin, bu yaz için düğün hazırlığı yaptığı belirtildi. Şehidin yarın, düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

MİDYAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



SURİYE'nin Resulayn kentinde teröristlerce kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) acı haberi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Midyat'ın kırsal Salih mahallesindeki yakınlarına verildi. Akbulut ailesi acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı ve Ortaçarşı mahallesinde taziye evi kuruldu. Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un cenazesi, yarın Midyat'ta ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Haber: Mehmet Halis İŞ/ MİDYAT (Mardin),()

MERSİN'DE ÇÖKME MEYDANA GELEN YOL ULAŞIMA KAPATILDI



MERSİN'de yaşanan kuvvetli sağanak sırasında Silifke ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Silifke- Mut karayolu ortadan ikiye ayrıldı. 50 metre uzunluğunda 2 metre derinliğinde çatlak ve yer yer çökme olan yol, araç trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de pazartesi başlayan ve aralıksız devam eden yağmur, sabah saatlerinde durdu. Sel baskınlarının yaşandığı, binlerce dönüm tarım arazisi ile seraların sular altında kaldığı Mersin'de, Valilik tarafından oluşturulan Kriz Masası, hasar tespit çalışmasına başladı. Kuvvetli sağanak yağışın ardından Silifke ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kargıcak Mahallesi'nde geçen Konya'ya ulaşımı sağlayan Silifke- Mut karayolunun çatladığı ortaya çıktı. 50 metre uzunluğunda 2 metre derinliğinde çatlak oluşan yol araç trafiğine kapatıldı. Yolda yer yer de göçükler meydana geldi. Karayolları ekipleri, bölgede önlem alıp, çalışmalarına başlarken Mersin-Konya ulaşımı ise Gülnar ilçesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

ANAMUR'DA DENİZDEN ÇIKAN ODUNLARI TOPLADILAR

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde ise etkili olan sağanak yağışla birlikte fırtınanın denizde dev dalgalar oluştu. Bozyazı Sini Çayı, Anamur'daki Kocaçay ve Sultan çaylarının Torosların yamaçlarından getirdiği odunlar önce denize ulaştı, sonra da dev dalgalar tarafından kıyıya sürüklendi. Yağmurun kesilmesinin ardından sahile akın eden vatandaşlar odun ve ağaç parçalarını yakacak olarak topladı. Bozyazı'da eşi ile odunları toplayan 48 yaşındaki Şener Çetin, "Sel gitti, odunlar bize kaldı" dedi.



SEL SULARINA KAPILAN YUNUS, TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Mut ilçesinde, dün sağanak sırasında dereye uçan, Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök'ün (34) cenazesi, Kadıköy Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında, Gök için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yunus Gök'ün ailesi ile arkadaşlarının yanı sıra Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ile ilçe sakinleri katıldı. Yunus Gök'ün dedesi Ahmet, babası Mehmet ve ağabeyi Emin Gök'ün güçlükle ayakta durduğu görüldü. Mut Müftüsü Mustafa Öztürk'ün kıldırdığı namazın ardından Yunus Gök'ün cenazesi, toprağa verildi.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Öte yandan kazada yaralanıp, Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ali Büyükgüdük ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

SERALAR SULAR ALTINDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kod' uyarısı verdiği Mersin'de Akdeniz İlçesi'ne bağlı Kazanlı ve Karaduvar bölgesinde binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Çiftçiler seralara dolan suları tahliye etmeye çalışırken, Ziraat Odası ve muhtarlar bölgede incelemelerde bulundu. Su altında kalan seraları ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı, bölgede büyük bir afet yaşandığı ve bütün seraların su altında kaldığını söyledi. Zararın çok yüksek olduğunu belirten Sakallı, "Bunun sonu nereye gidecek bilemiyoruz. Buraya yapılacak yardımla sorun çözülmez. Devletin bu işe al atması lazım. 1 dekar arazinin masrafı 15-20 TL. Devlet büyüklerimiz bu çiftçilerin sorununa el atarsa çiftçi olarak çok memnun oluruz. Burada kuzeyden doğuya doğru büyük bir kanal açılır ve tahliyeler o kanala verirse kayıpları hafifletir" dedi.

SERALARDAKİ ÜRÜNLER TAMAMEN YOK OLACAK

Yağışların üzerinden 18-20 saat geçmesine rağmen tarım arazilerindeki suların hala çekilmediğini dile getiren Oda Başkan vekili Turgut Demir, "Çiftçilerimiz pompalarla, küreklerle suları tahliye etmeye çalışıyor. Seralardaki ürünler tamamen yok olacak. Kökleri çürüyecek. Çiftçinin bunları söküp yerine yeni fide bulma şansı da yok. Yeni fide alınması, dikilmesi maliyetleri arttıracak. Çiftçilerimiz için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

DEVLETİMİZİN ÇİFTÇİLERİMİZE YARDIM ELİNİ BEKLİYORUZ

Sel afeti yaşayan Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Koca da, çok büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Çok büyük bir afet yaşadı buralar. Devlet Su İşleri burada acilen bir önlem almalı. Kanalların temizlenmesi gerekli. Devletimizin çiftçilerimize yardım elini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

BURASI İÇİN KALICI ÇÖZÜMLER İSTİYORUZ

Yüzlerce dönüm serası su altında kalan ziraat mühendisi Uğur Çetinkaya isimli üretici ise şunları söyledi:

"Biz 2 yıldır aynı sıkıntılarla boğuşuyoruz. Burası için kalıcı çözümler istiyoruz. Bizim sezonluk maliyetlerimiz 30-35 bin TL civarında. İki katı maliyet ile tekrar seralarımızı ekeceğiz. Çiftçiler çok büyük fedakarlıklarla bu ürünü yetiştirmeye çalışıyor. Sel afeti ürün toplama döneminde meydana geldi. Bu dönemde sonra fide dikme imkanımız yok olan fide ile yolumuz devam etmek zorundayız. Bu da ürünü yarı yarıya kaybetmemiz anlamına geliyor. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. "

ÇÖKEN YOLDA ONARIM ÇALIŞMASI

Mersin'de etkili olan sağanakta, Silifke ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki göçüğün meydana geldiği Silifke- Mut yolunda, bakım- onarım çalışmalarına başlandı. Çöken yolun içinden geçtiği Kargıcak Mahallesi'nin muhtarı Ali Rıza Öztürk, aşırı yağışlar nedeniyle mahallede heyelan olduğunu belirterek, "Heyelan nedeniyle Mut, Konya, Karama, Mersin ve Antalya'yı bağlayan yolumuzda kayma ve açılma oldu. Gece de yolumuz kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolumuza müdahale etti" dedi.

Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri de yolun en kısada sürede eski haline getirilerek, trafiğe açılacağını belirtti.

KURTARMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmasına ağır hava kuşulları nedeniyle ara verildi. Yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmasına yarın sabah tekrar başlanacağı bildirildi.

YARALI İŞÇİLER TABURCU EDİLDİ

Olayda hafif yaralı kurtulan Bekir Çalım ve Eray Minik de Pozantı Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkiklerin ardından taburcu edildi. Olayın nasıl olduğuna dair soruları yanıtlamayan işçilerden Bekir Çalım, "Ben olay yerinde değilim" dedi. İşçiler, yakınlarıyla birlikte hastaneden ayrıldı.

METRUK BİNADA ÖLEN GENCİN YAKININDA UYUŞTURUCU MADDE MATERYALLERİ BULUNDU



İZMİR'in Konak ilçesinde, metruk bir binada uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Hasan Cuşar (21) yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemede, uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller ele geçirildi.

Olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi 1148/1 sokakta bulunan metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Hasan Cuşar, metruk binada uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra fenalaşan Cuşar, yere yığıldı. Cuşar'ı yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cuşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Cuşar'ı bulun vatandaşların ifadesine başvurdu.

Bu arada olay yeri inceleme ekipleri, Cuşar'ın yaşamını yitirdiği yerde yaptığı incelemede cesedinin yakınında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller olduğunu tespit etti. Cuşar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Cuşar'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN KİŞİ, ÖLDÜ



ADANA'da, yağış sonrası portakal bahçesini kontrole giden Hatip Sayılgan (60), 5 sokak köpeğinin saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesinin kırsal Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki gün süren yağmurun ardından bugün öğleden sonra portakal bahçesini kontrole giden Hatip Sayılgan, iddiaya göre akşam olmasına rağmen dönmeyince yakınları telefonla arayarak kendisine ulaşmak istedi. Sayılgan, telefonunu açmayınca, yakınları kontrol etmek için traktör ile bahçeye gitti. Sayılgan'ın yeğeni Mehmet Ali Baysal, portakal bahçesine geldiğinde dayısına seslenmesine rağmen bir türlü bulamadı. Daha sonra köpek havlamalarını fark edip, sesin geldiği yöne doğru giden Baysal, 3 köpeğin dayısının üzerinde olduğunu iki köpeğin ise başında beklediğini gördü. Bu kez köpekleri, Baysal'ı fark edip, saldırdı. Bunun üzerine Baysal, av tüfeği ile köpeklere ateş ederek, birini öldürdü.

KÖPEKLERİ HAMİLEYKEN BESLEMİŞ

Daha sonra dayısının köpeklerin saldırısına uğradığını gören Baysal, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sayılgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Sayılgan'ın, kendisini parçalayan köpekleri hamile olukları dönemde beslediği, köpekler yavruladığında ise onların yavrularına da baktığı öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sayılgan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ



ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı işyerlerinde de su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri, su birikintilerin olduğu bölgelerde, tahliye çalışması başlattı.

Kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Etkili sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Altınordu İlçe Belediyesi ekipleri, su basan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Altınordu Belediyesi'nden yapılan açıklamayla, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her an müdahaleye hazır olan ekiplerin, telefon ve sosyal medya aracılığıyla gelen ihbarlara da müdahale ederek muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini sağladığı belirtildi.

ZONGULDAK'TA HEYELAN, 3 EV BOŞALTILDI



ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle, mahalle yolunun bir bölümü çöktü. AFAD, 3 evi risk nedeniyle boşaltırken mahalleli heyelan olan yerde nöbet tutmaya başladı.

Heyelan, saat 18.30 sıralarında Bölüm Mahallesi Hasanoğlu Sokak'ta meydana geldi. İki gündür süren yağmurun ardından meydana gelen heyelanda sokaktaki yolun bir bölümü çöktü. Heyelanın ardından bölgeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. Yol dubalarla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. AFAD ekipleri de yaptıkları incelemede toprağın kaydığı yamacın alt kısmında bulunan 3 evin risk nedeniyle boşaltılmasına karar verdi. Evlerde yaşayanlar, yakınlarının yanına yerleştirildi. Sabah yapılacak detaylı incelemenin ardından evlerin tamamen boşaltılıp boşaltılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Bölüm Mahallesi Muhtarı Gündüz Cora, yolun çökmesi sonucu heyelan meydana geldiğini söyledi. Mahalleli olarak heyelan bölgesinde nöbet tutacaklarını söyleyen Cora, "Biz ve ekipler buraya geldik. Bazı evlerin yolları kapandı. Vatandaşlar mağdur. İnşallah yarın yetkililer gelip incelemesini yapacaklar ve kararlarını verecekler. Bizler de gece ilerleyen saatlere kadar burada bekleyeceğiz. Sonrası Allah'a kalmış." dedi.

Mahallede oturan Nihat Aygün ise ilk defa böyle bir heyelanla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Büyük bir felaket yaşadık. Akşam başladı. Bir saat durdu ancak sonra devam etti. Aşağıda 7 ev var etkilenen. Şu anda 3 ev boşaltıldı. Sabah heyelanın boyutu daha detaylı görülecektir." diye konuştu.

TUNCELİ'DE ÇOK SAYIDA ERKEK ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN 3 KİŞİ YAKALANDI, HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ



TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan H.Y. (42) ile 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. H.Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Olayı duyan ilçe sakinleri ise tepki göstermek amacıyla sokağa döküldü.

Pertek ilçesinde bilgisayar tamirciliği yapan H.Y.'nin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından H.Y. ile ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.Y.'nin telefon ve bilgisayarında jandarma ekiplerince yapılan incelemede çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu görüntülere ulaşıldı. Jandarmadaki sorgunun ardından H.Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.

İLÇE HALKI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın, ilçe halkı tarafından duyulmasının ardından akşam saatlerinde yüzlerce kişi sokağa dökülerek durumu protesto etti. Belediye önünde toplanan kalabalığın sakinleşmesi amacıyla açıklamada bulunan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, güvenlik güçlerinin gerekli çalışmayı yaptığını ve hukuka olan güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Başkan Alan, "Dün bilgisini aldığımız çocuk istismarı olayından sonra bugün yetkili merciler ile gerekli görüşmeleri yaptık. Gözaltına alınan ve çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.Y.'nin hakkında adli soruşturma devam ediyor. H.Y. şu an tutuklanmış ancak soruşturma çok yönlü devam ediyor. Biz belediye olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Adalete güveniyoruz ve süreç şu an devam ediyor. Suçlular gereken cezayı alacaktır. Bizler anayasal hakkımız olan eylem hakkımızı kullanarak tepkimizi dile getiriyoruz. Biz Pertek Belediyesi ve Pertek halkı olarak bu tür durumlara karşı tepkimizi her zaman ortaya koyacağız. Şu an kaç çocuğun cinsel istismara uğradığını bilmiyoruz. Kolluk kuvvetleri ve savcılık olayı tüm yönleriyle araştırıyor ve gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

Başkan Alan'ın konuşmasının ardından toplanan kalabalık, düzenledikleri protesto yürüyüşünün ardından eylemi sonlandırdı.

BERFİN: BANA ESKİ GÜZELLİĞİMİ VEREBİLECEKCEKLER Mİ?



HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (20), asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e (23), 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına verilmesine itiraz edeceklerini söyledi. Özek, "Bana eski güzelliğimi verebilecekler mi?" dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

'ÖLDÜRME KASTI'NI KALDIRIP, 'KASTEN YARALAMA' TALEP EDİLDİ

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddianameyi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlayan savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi. İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

KORKUYORUM

Casim Ozan Çeltik'e verilen cezayı yetersiz bulan Berfin Özek, ceza karşısında çok bunaldığını ve kendine gelemediğini söyledi. Deniz havası almak için sahile çıkan Özek, "Sahilde arkadaşı ile dolaşarak dinlenmeye çalışıyorum ama dünyanın güzelliklerini göremiyorum" dedi. Her an başına bir şey gelebilecek korkusu içerisinde yaşadığını ve dışarıya yanında biri olmadan çıkamadığını anlatan Berfin Özek, şunları söyledi:

"Verilen ceza çok kısa bir süre benim acılarıma eş değer mi? Sorarım size benim acılarıma eş değer mi? Biz o kadar acı çektik. O kadar kıvrandım, gözlerim görmüyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordum. Hatta konuşamıyordum. Davanın peşini bırakmayacak. Benim

eski güzelliğimi bana verebilecekler mi ? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum."

Özek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olayın olduğu ilk günden bu yana kendisiyle yakından ilgilendiğini, İskenderun Kadın Platformu'nun hiçbir zaman kendini yalnız bırakmadığını belirterek teşekkür etti.

KANDIRA'DA ARAÇ ÇÖKEN YOLUN ORTASINDA KALDI

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Kocakaymaz Mahallesi'nde yağmur yağışı sonrası yol çökerken, bir hafif ticari araç yolun ortasında kaldı.

Dün gece, Kandıra Kocakakaymazlar Mahallesi'ni Ocaklar Mahallesi'ne bağlayan yolda yaşanan heyelan sonucu yol çöktü. O sırada yoldan geçmekte olan bir hafif ticari araç çöken yolun ortasında kaldı. Adeta depremi andıran görüntüler oluşurken, yol kat kat parçalara bölündü. Yaklaşık 100 metrelik kısımda yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapatılırken, ulaşım alternatif yollardan sağlandı. Yetkililer, yolun çöktüğü bölgede taş duvar çalışması yapıldığını, yolun kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyaz Şeker ile Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan bugün yolun çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS



TRABZON'da 2 yıl önce kıskançlık nedeniyle akrabası Gülsün Taşkın'ı (41) bıçaklayarak öldüren Emine Taşkın (41), müebbet hapis cezası istemiyle yargılanırken, annesi Gülsün Taşkın'ın ölümünde sorumlu olduğu gerekçesiyle Emine Taşkın'ın eşi Bekar Taşkın'ı (46) silahla öldüren Nazım Taşkın (28), yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 4 Ağustos 2018'de Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Emine Taşkın, kocası Bekar Taşkın'da gözü olduğunu öne sürdüğü güzellik salonu işletmecisi Gülsün Taşkın'la iş yeri önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Taşkın, Gülsün Taşkın'ı sırtından bıçakladı. Gülsün Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alınan ve sorgusunda, "Kocamda gözü vardı, amacım öldürmek değildi" diyen Emine Taşkın, tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu Emine Taşkın'ın, yargılanması sürüyor.

KOCASI DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Öte yandan, kıskançlık cinayetinden 3 ay sonra 20 Kasım 2018 günü, tutuklu Emine Taşkın'ın eşi Bekar Taşkın da, Değirmendere Mahallesi'nde Çarşıiçi Sokak'ta park halindeki otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürüldü. Bıçaklı saldırında ölen Gülsün Taşkın'ın oğlu Nazım Taşkın, Bekar Taşkın'ın katil zanlısı olarak suç aleti silahla yakalanarak tutuklandı.

ANNESİ ÖLÜNCE İLİŞKİYİ ÖĞRENMİŞ

Annesi Gülsün Taşkın'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Bekar Taşkın'ı öldüren Nazım Taşkın, hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Nazım Taşkın, cinayeti tasarlayarak işlemediğini söyleyerek, niyetinin öldürmek olmadığını savundu. Olay anını anlatan tutuklu sanık Nazım Taşkın, "Bekar Taşkın ile göz göze geldik. 1 gün önceden annemin mezarından fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaşmıştı. 'Bana ateş edecek' diye tedirgin oldum. Torpidoya doğru eğildiğini gördüm. Arabayla aramızda 5-6 metre vardı. Hedef gözetmeksizin arabasına rastgele 6-7 el ateş ettim. Korktuğum için ateş ettim. Niyetim öldürmek değildi. Maktulle annemin arasındaki ilişkiyi ise annem öldükten sonra öğrendimö dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nazım Taşkın'ı, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, daha sonra sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle indirim uygulayarak, cezayı müebbet hapse çevrilmesine hükmetti.

CEZAEVİNDEKİ YÜZ NAKİLLİ RECEP SERT, HASTANEYE YATIRILDI



BİLECİK'te 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert (33), kontrolleri için bulunduğu cezaevinden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirildi.

Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert, 10 Ekim 2019'da Bilecik'te, çiğ köfte dükkanlarının sahibi İ.D.'nin arkasından tabancayla 3 el ateş ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantısı tespit edilen eşi Esma Sert ile yeğeni Samet Sert ve Mehmet Cömert'i de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Esma Sert 5 gün sonra serbest bırakıldı.

ANTALYA'YA NAKLEDİLDİ

Bursa İnegöl Cezaevi'nde bulunan Recep Sert, rutin kontrolleri için geçen pazartesi günü AÜ Hastanesi'ne getirildi. AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından muayene edilen Recep Sert, mahkumlar için ayrılan bölümde kontrol altında tutuluyor. Recep Sert, hastaneye daha rahat gidebilmesi için İnegöl Cezaevi'nden Antalya Cezaevi'ne nakledildi. Recep Sert, kontrollerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Prof. Dr. Özkan yaptığı açıklamada, "Recep Sert rutin kontrolleri için geldi. Muayene ettik. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ancak bazı testlerin yapılması gerekli. Onları yaptıktan sonra kapsamlı kontrolün ardından kendisini hastanemizden ayrılacak" dedi.

YÜZ VE ÇENE NAKLİ OLAN İLK HASTA

Türkiye'nin beşinci yüz nakillisi Recep Sert'in, Bursa'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale geldi. Recep Sert'e, AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, 18 Temmuz 2013'te, beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı Andrzej Kucza'nın (43) yüz ve çenesini başarılı bir operasyonla nakletti. Recep Sert, 21 Aralık 2014'te Esma Sert ile evlendi. Çiftin, bu evlilikten Hira Emine (5) adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

KARASU'DA DERE TAŞTI; MAHALLEYİ SU BASTI



SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yağmurun ardından derenin taşması sonucu Darıçayırı Mahallesi'nin büyük kısmı su altında kaldı.

Karasu'da etkili olan yağmur nedeniyle Darıçayırı Mahallesi'ndeki dere taştı. Taşkın nedeniyle Darıçayırı Mahallesi'nin büyük bir kısmı su altına kaldı. Çok sayıda ev ise iş yerinin alt katlarını su bastı. 8 gün önce etkili olan yağmurda da dere taşarken, yeniden yaşanan su baskınında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su basan yerlerde çalışma yaptı. Su baskının olduğu bölgede bir kişinin arkadaşını sırtında taşıyarak suların olmadığı bölgeye götürdüğü görüldü.

BAKAN YARDIMCISI ÖZKALDI, SELDE ÖLEN ÖNGEL'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU



TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'in Erdemli ilçesinde, önceki gün şiddetli yağış sonrasında meydana gelen toprak kayması sonucunda baraka evin üzerine göçmesi nedeniyle hayatını kaybeden İbrahim Öngel'in eşi Sevgi Öngel'i ziyaret etti.

Mersin valisi Ali İhsan Su ile birlikte taziye ziyaretinde bulunan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Akif Özkaldı, Sevgi Öngel'e taziyelerini iletti. Özkaldı, devletin aileye sahip çıkacağını ve gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA: 4 YARALI



BARTIN'da, hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Recep Işık (52), kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı. Kazada, Işık ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Bartın Çiftlik Köyü mevkiinde meydana geldi. Bir rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki hastanede tedavi gördükten sonra evine dönen Recep Işık (52), yönetimindeki 67 AP 381 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Araçta sıkışan Recep Işık itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Recep Işık, araçta bulunan İrfan Coşkun, Mustafa Can ve Hüseyin Doğru, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCE OTOMOBİLE SONRA DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ



ISPARTA'da sola dönüş için manevra yapan otomobile yandan çarpan otomobil, evin bahçe duvarına vurarak durdu. 1 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Emre Mahallesi Müslim Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. A.D.'nin kullandığı 32 AA 611 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve sola dönmeye çalışan A.A.'nın kullandığı 32 LL 303 plakalı otomobile yandan çarptı. A.D.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü A.D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde arkadan gelen otomobilin önünde sola dönüş için manevra yapan otomobile yandan çarptıktan sonra bahçe duvarına vurarak durduğu anlar yer aldı.

4 İLDE 'SAHTE ENGELLİ RAPORU' OPERASYONU: 11 GÖZALTI



ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, polisin düzenlediği operasyonda, sahte evrakla engelli raporu alıp, evde bakım yardımından faydalandığı öne sürülen 11 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen takip sonucu hastanede sahte epikrizlerle sağlık kuruluna sokulan bazı kişilere, engelli raporu çıkarıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa merkezli Şırnak, Mardin ve Kilis'teki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte engelli sağlık kurulu raporu alarak, ÖTV indiriminden yararlanıp, araç satın aldığı ve evde bakım yardımından faydalandığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin, sahte belgelerle kamuyu 480 bin liralık zarara uğrattığı belirlendi.

BATMAN'DA, BEYİN ERİMESİ HASTALIĞI OLAN AHMET İÇİN SEFERBERLİK

BATMAN'da öğretmenlik yapan Fatma- İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (12) ile Ahmet Çınar (6) Abay, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis) (beyin erimesi) hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet için 3 milyon liraya ihtiyaç duyulmasının ardından Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu. Kent sakinleri de Cumartesi günü saat 19.30'da sosyal medyada '#ahmeteumutolalım' etkinliğini başlatacak.

Türkiye'de ender görülen, ölümcül olan ve beyin erimesi olarak bilinen NCL hastası Emircan Abay'a teşhis geç koyuldu. Aynı hastalık, daha sonra kardeşi Ahmet Çınar Abay'da da ortaya çıktı. Batman'da yaşayan ve tedavi masrafı fazla olan hastalıkla mücadele edemeyen öğretmen çift Fatma- İhsan Abay, Batman Valiliği'nden yardım talep etti. Aile, Ahmet Çınar'ın tedavisi için 3 milyon lira gerektiğini belirtti.

İLK BAĞIŞ VALİDEN

Batman Valisi Hulusi Şahin, 2 gün önce makamında, baba İhsan Abay ile görüşerek, oğlu Ahmet'in tedavi masrafının karşılanması için komisyon kurduklarını söyledi. Komisyona 10 bin lira bağış yapan Vali Şahin, "Böylesine bir olaya kayıtsız kalamayız. Edirne'den Ardahan'a Türkiye'nin her bir köşesinde devlet, vatandaşının 24 saat yanında, emrindedir. Minik Ahmet Çınar'ın tedavisi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ailenin başka ihtiyaçları varsa onlar da karşılanacak" dedi.

Batmanlılar da paranın toplanması için seferber oldu. Batman Lisesi, Fen Lisesi ve Gültepe Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal medyanın yanı sıra okullarında gerçekleştirdikleri etkinliklerle kampanyaya destek oldu. 50'nci Yıl İlkokulu'ndan bir grup öğrenci, dün yağışa rağmen Ahmet Çınar için başlatılan yardım kampanyasının hesap numaralarının yazdığı broşürlerden kentin işlek noktalarındaki esnafa dağıttı. Kampanyanın duyurusu, kentteki minibüs duruklarına asılan afişlerle duyuruldu.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Minik Ahmet Çınar için kent sakinleri, cumartesi günü saat 19.30'da sosyal medyada '#ahmeteumutolalım' etkinliğini başlatacak. Baba İhsan Abay, halkın duyarlılığı karşısında duygulandıklarını belirterek, "Kampanyaya kısa sürede büyük destek var. Tedavi masrafının büyük olması bizi karamsarlığa itmişti; ancak Batman kamuoyunun büyük desteği bize moral oldu. Cumartesi günü sosyal medyada etkinlik gerçekleştirilecek. Öğrenciler başta olmak üzere duyarlılık gösteren herkese şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

İhsan Abay, oğlu Ahmet Çınar için kampanya kapsamında Batman Ziraat Bankası şubesinde açılan hesaba destek olunmasını talep etti.

SUDENAZ, KORUYUCU BABASI SAYESİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU



DÜZCE'de, 4 yaşındayken ailesinin terk ettiği Sudenaz'ın (8) yaşamı koruyucu ailesiyle değişti. Emekli polis memuru Cengiz Poyraz, skolyoz hastası Sudenaz'ın tedavisinin gerçekleşmesini sağlayarak, koruyuculuğunu üstlendiği küçük kızının sağlığına kavuşmasını sağladı.

Düzce'de yaşayan emekli polis memuru Cengiz Poyraz, 4 yaşındayken ailesinin terk ettiği Sudenaz Ö.'nün koruyucu babası oldu. Cengiz Poyraz, koruyuculuğunu üstlendiği çocuğun skolyoz hastası olduğunu öğrendi. Cengiz Poyraz yaptığı araştırmalar sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde skolyoz tedavisi yapıldığını öğrendi. Cengiz Poyraz'ın girişimi sonrası BAİBÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cengiz Işık, Sudenaz'ın tedavisi muayene etti. Röntgeni çekilen küçük kıza 96 derece skolyoz teşhisi konularak tedaviye başlandı. 2016 yılının Ocak ayında gerçekleştirilen ameliyatla omurgasına yerleştirilen manyetik uzayabilen çubuk sayesinde Sudenaz'ın hem boyu uzayarak gelişimi normale döndü, hem de skolyoz derecesi 20'ye düşürüldü.

Dr. Cengiz Işık, Sudenaz Öztürk'ün kendisine geldiğinde 95-96 derecede eğriliği olduğunu belirterek, "Sudenaz bize geldiğinde 5 yaşındaydı. Omurgasında skolyoz omurga eğriliği dediğimiz önden ve arkadan baktığımızda eğriliği vardı. Yalnız Sudenaz gibi 10 yaş altındaki erken başlayan skolyozlarda ilerleme çok fazla olabiliyor. Sudenaz'ın çok ciddi 95-96 derecede eğriliği vardı. Biz o yüzden Akciğer eğriliğini tamamlayabilmek için bir sürece ihtiyacımız var. Omurgayı düzeltmek yetmiyor beraberinde akciğerin gelişmesi için fırsat vermemiz gerekiyor. O yüzden aşamalı olarak bu omurganın uzamasını sağlamamız gerekiyor. Sudenaz büyüdükçe biz de ona müdahale edeceğiz. Akciğerin normal bir insan gibi gelişmesine yol açmamız gerekiyor." dedi.

Doç. Dr. Cengiz Işık, Sudenaz'a omurgada uzayan manyetik rod diye bilinen bir sistem kullandıklarını, 10 yaşını geçtikten sonra bir cerrahi işlemi olabileceğini kaydederek, "2016'nın Ocak ayında ameliyatını yaptık. Omurgada uzayan manyetik rod (uzayan çiviler) dediğimiz bir sistem kullandık. Daha önce ameliyatını yaptığımız çocuklarda her altı ayda bir omurgayı uzatmak için bir konnektör dediğimiz bağlantı vardı. 6 ayda bir orayı açıp kendimiz genişletirdik hem omurganın uzaması hem akciğerin gelişimi olsun diye bir fırsat yaratırdık. Ama bu sistemde tekrar cerrahi yapmadan 3 ya da bazen 6 ayda bir kendimiz dışarıdan bir cihazla ayarlama yapıp oradan boy uzamasını sağlamaya çalışıyoruz. 5 yaşındaki bir çocuğun akciğeri ile 14 yaşındaki bir çocuğun akciğeri hücre sayısı ve kapasitesi olarak aynı değil. Omurgasının dondurmadığımız için akciğerin yetişkin gibi olabilmesi için 14 yaşına kadar bir ihtiyacımız var. O dönemde biz uzatmalarını yaparak bu gelişime fayda sağlıyor. Biz dönem dönem uzatmalarını yaptık. En son hali zaten normalde 96 derece iken 20 derecede yani sıfıra yakın bir derecede bıraktık. Uzatmayı artık sonlandırdık. Bekleme dönemimiz var. Belki 10 yaşının geçtikten sonra bir cerrahi daha gerekecek, kalıcı dediğimiz cerrahi. Ama onu bize zaman gösterecek. Şu an bizim istediğimiz hem omurganın düzelme miktarı hem akciğerin gelişmesi açısından olan çabalarımız şu an istediğimiz hedefimizdeki seviyeye ulaştı" diye konuştu.

'TIRTILIN KELEBEĞE DÖNÜŞMESİ GİBİ BİR ŞEY OLDU'

Koruyucu baba emekli polis memuru Cengiz Poyraz, Sudenaz'ın skolyoz rahatsızlığı ile yaşadığı süreci anlatarak, "2015 yılında, ebeveynleri yıkarken sırtındaki yamukluktan dolayı bir rahatsızlık olduğunu fark ettiler. Sudenaz o zamanlar 4,5 yaşındaydı. Sırtında 96 derecelik bir eğrilik vardı. Sırtı bildiğiniz yılan şeklindeydi. Sudenaz o zaman yürüyemiyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordu. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda rahatsızlığının skolyoz olduğunu öğrendik. Esas ebeveynler tarafından terkedildiği için biz bakımını üstlendik. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde bu ameliyatların yapıldığını öğrendik. Fakat ameliyat iki türlüydü, bir tanesi omurgaları delip, demir takılıp, uzun bir süreç geçirmesi gerekiyordu. Bu ameliyat Sudenaz'ı çok üzeceği için yeni bir ameliyat tipi olduğunu, vücuda implant takıldığını, bu implantların Sudenaz büyüdükçe uzatıldığını öğrendik. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'nde Cengiz Işık bey ile tanıştık. Kendisi sağ olsun bize çok yardımcı oldu. 2016'nın birinci ayında Sudenaz'ı ameliyat ettirdik. O dönemden sonra Sudenaz'da boy uzaması, nefes alıp vermede rahatlamalar, hareketlerinde özgürlük, yani tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi bir şey oldu" dedi.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KOKOREÇ



TEKİRDAĞ'da kokoreç dükkanı işleten Efkan Kılıç, maddi durumu kötü olan öğrencilere iki şubesinde de bedava kokoreç ikram ediyor. İş yerinin önüne astığı yazıyla duyuru yapan Kılıç, "Ben de öğrencilik yılları yaşadım. Yurtlarda kaldım. Açlığın tokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Yemek yedirmek sorun değil ben verdikçe Allah da bana veriyor" dedi.

Tekirdağ'da iki işletmesinde kokoreç, sucuk ekmek, köfte ve tavuk satışı yapan Efkan Kılıç, soğuk kış günlerinde öğrenciler için iş yerinin kapısında bir yazı asarak bedava yemek ikramı kampanyası başlattı. Kılıç, astığı yazıda, "Bu soğuk kış günlerinde durumu olmayan öğrenci kardeşlerimize kapımız her zaman açıktır. Öğrenciler çarşı ve Değirmenaltı şubelerimizde ücretsiz yemek yiyebilir" ifadelerini kullandı.

'AÇ KALMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİRİM'

İş yerinde 10 yıldır gazi ve şehit yakınlarına bedava yemek ikramında bulunan Kılıç, "Ben de öğrencilik yılları yaşadım. Yurtlarda kaldım. Açlığın tokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Yemek yedirmek sorun değil ben verdikçe Allah da bana veriyor. Öğrenci kardeşlerimiz hiç çekinmesinler her zaman gelsinler. Ama gerçek ihtiyaç sahipleri kardeşlerim gelsinler, yesinler hiç sorun değil. Ben ekmeği paylaştığım zaman daha çok huzur buluyorum. Öğrenci kardeşlerimiz de aç kalsın istemem. Öğrencilik hali, durumu olmayan öğrencilerimiz oluyor. İhtiyacı olan öğrencilerimiz istedikleri zaman gelip iki şubemizde de ücretsiz yemek yiyebilir. Paylaşmayı bileceğiz. Paylaşmak güzeldir her zaman" dedi.

KAZA YERİNDEN GEÇERKEN ÖLEN KİŞİNİN EŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ



KIRIKKALE'de Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni (30) yolun karşısına geçerken kamyonun çarpması sonucu öldü. Rami Rahmeni, tesadüfen kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tepebaşı Mahallesi 635'inci sokakta meydana geldi. Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni'ye yolun karşısına geçerken, Zübeyir Turgut (66) yönetimindeki 40 DR 520 plakalı kamyon çarptı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rahmeni'nin öldüğü belirlendi.

İş çıkışı evine giderken tesadüfen kaza yerinden geçen Rami Rahmeni, kaza yerinde bulunan Afgan uyruklu yakınlarından ölen kişinin eşi Mujgan Rahmeni olduğunu öğrendi. Kaza yerinde inceleme yapan polislerle konuşan Rami Rahmeni, büyük üzüntü yaşadı. 2 çocuk annesi Rahmeni'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Zübeyir Turgut, gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN YARDIMCISI ÖZKALDI, TARSUS'TA HASAR GÖREN TARIM ARAZİLERİNİ İNCELEDİ



TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Tarsus'a bağlı 21 mahallede 3 gün süren sağanak yağış nedeniyle 50 bin dekar alanda ekili ürünler zarar gördü, 20 bine yakın arı kovanı da sular altında kaldı. Sağanak ve fırtına dolayısıyla zarar gören kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ederken, zarar miktarının hasar tespit çalışmalarından sonra açıklanacağı kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı da İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Tarsus Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin, Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte afetin en çok yaşandığı Aliefendioğlu ve Mantaş mahallelerinde yıkılan seddelerdeki çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı. Muhtarların sorunlarını da dinleyen Özkaldı, ekiplerin 24 saat görev yaptığını ve yaraların sarılacağını anlattı.

ALANYA'DA 4 KATLI BİNANIN 2 KATI YIKILDI; BABA VE OĞLU KURTULDU



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve yalnızca Birol Durukan ile oğlu Sonat Durukan'ın oturduğu binanın üst 2 katının bir bölümü yıkıldı. Beton bloklar, baba- oğlun oturduğu, zemin kattaki dairenin balkonu ve bahçesine gürültüyle düştü. Bina, giriş ve çıkışlara kapatılırken, yara almadan kurtulan baba ile oğlu, apart otele yerleştirildi.

Olay, bu sabah, Alanya'nın sahil kıyısındaki Cumhuriyet Mahallesi Ananas Sokak'ta bulunan ve bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamına alınan, 4 katlı, 17 dairelik 2 bloktan oluşan Denizkent Sitesi'nde meydana geldi. Bloklardan birinin üst 2 katının bir bölümü, büyük gürültüyle yerinden koparak, düştü. Dev beton parçalar, binanın zemin katında babası Birol Durukan ile birlikte oturan Sonat Durukan'ın dairesinin balkonu ve bahçesi ile yan binanın bahçesine düştü. Çevre sakinlerinin panik yaşamasına yol açan olayın ardından ihbarla gelen itfaiye ekipleri, binada oturan Durukan ailesini çıkararak, giriş- çıkışları şeritlerle kapattı. Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise Durukan ailesi ve köpeklerini ilçede bulunan apart otele yerleştirdi.

'GÜRÜLTÜYLE UYANDIK'

Binanın üst katları yıkıldığı sırada evde olduklarını belirten Sonat Durukan, çökmenin gürültüsüyle panik yaşadıklarını söyledi. Binaya 1 yıl önce taşındığını, babası ve 2 köpeği ile yaşadığını aktaran Durukan, "Alanyalıyım ve burada şarkıcılık yapıyorum. Bu bina kentsel dönüşüme girecek. Biz zemin katta yaşıyoruz, üst katlar malum çürümüştü. Bu sabah üst kat yıkıldı ve büyük gürültüyle uyandık. İtfaiye geldi ve girmemizin yasak olduğunu söylediler ama sosyal hizmetleri bekliyoruz şu an. Tak, diye evi boşaltamam. Yardım istedik" dedi.

DAİREYİ UCUZ, DİYE TUTMUŞ

Eve kira ücretinin uygun olması nedeniyle taşındığını anlatan Sonat Durukan, "Kirası uygun ve seviyorum; bahçeli, müstakil ev. Ben taşındığımda apartmanda başka kimse yaşamıyordu. Toplam 17 dairelik apartman ama sadece biz yaşıyoruz. Ben müzisyen olduğum için rahatça provalarımı yapabiliyordum. Hayvanlarım da olunca bahçesini kullanıyordum. En üst kat olduğu gibi yıkıldı. Alanya'da maşallah, kiralar da çok pahalandığından aniden göçemem. Sosyal hizmetlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER İÇİN YAYLADAN KAMYONLA KAR TAŞIDILAR



AYDIN Büyükşehir Belediyesi, karın nadir yağdığı Efeler ilçesindeki bir ortaokula eğitim gören öğrenciler için kamyonla kar taşıdı. Daha önce hiç kar görmemiş çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Kocagür İlköğretim Okulu'nda bugün kar sevinci yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla, okula kentin yüksek kesimindeki Paşa Yaylası'ndan bir kamyon kar getirildi. Çocuklar, Aydın'ın yüksek dağlarında görüp büyüklerinden dinledikleri karla, öğretmenleriyle birlikte diledikleri gibi oynadı. Okulun öğrencilerinden Şadiye Haykır, "Bölge alçakta olduğu için çocuklar kar göremiyor. Ben de arkadaşlarım da şimdiye kadar hiç kar görmemiştik. Yaşanan heyecanı siz de görebilirsiniz. Çoğu arkadaşlarımın kar yağan yerlere gitmeye imkanı yok. Çok eğleniyoruz" dedi.

Kocagür Mahallesi Muhtarı Orhan Akrancı, "Çocuklarımızı, tehlikeli olabileceği için Paşa Yaylası'na götüremiyoruz. Başkanımıza bir telefon edip 'Biz Paşa Yaylası'na gidemiyoruz ama bize Paşa Yaylası'nı getirir misiniz' dedik. Talebimizi hemen yerine getirdi. Onun sayesinde çocuklarımız kar gördü" diye konuştu.

MAHMUT VE TEVFİK GÖKSU'NUN ACI GÜNÜ



TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 22'nci dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden anneleri Fatma Göksu, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Bağcılar Medipol Hastanesi'nde dün sabah hayatını kaybeden 85 yaşındaki Fatma Göksu'nun cenazesi Gölbaşı'na getirildi. Bu gün ikindi vakti Gölbaşı Günaydın Camiinde oğlu Mahmut Göksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gölbaşı Gölkuzu Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına; AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Batman Valisi Hulusi Şahin, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Erdüger, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İstanbul İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti 22'nci ve 23'üncü dönem Milletvekili Mahmut Göksu, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek taziyeleri kabul etti.

ÇİFT KOL NAKİLLİ YUSUF OĞUZ'UN TIRNAKLARI UZAMAYA BAŞLADI



AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'in (26) tırnaklarının uzadığını, bunun çok önemli ve güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Özkan, nakil sürecinde 1.5 ayı geride bırakan Şimşek'in cuma günü hastaneden taburcu edileceğini kaydetti.

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Prof. Dr. Özlenen Özkan, Öğretim Üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Yusuf Oğuz Şimşek'in son durumuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özkan, nakil sürecinde 1.5 ayı geride bıraktıklarını belirterek, "Bu zaman içinde hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık. En çok zaman alan, bu süreçte ilaç düzeyini ayarlamaktı. Cerrahi açıdan ilk 10 gün risk teşkil ediyordu. Bu süreyi de sıkıntısız atlattık. Şu an için tedavisi devam etmekte, herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey yolunda giderse 10 Ocak Cuma günü taburcu etmeyi planlıyoruz. Aslında biz taburcu etmiştik. Yusuf kendi isteğiyle taburcu olmayı erteledi. 2 gün sonra evine uğurlayacağız" diye konuştu.

AİLE EĞİTİM ALIYOR

Fizik tedavi sürecinin hastanın evinde ve hastanede devam edeceğini aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Aynı zamanda aile de eğitim görüyor. Fizik tedavi uzunca, tüm güne yayılması gereken bir süreç. Böyle olunca sonucu daha hızlı alıyoruz. Kolun dirseğe çok yakın kısmında hissetme başladı. Bu, zamanla daha iyi olacak. Sinir iyileşmesi zaman aldığı için fonksiyonlar ve duyu büyük miktarda yerine geliyor. Bir yılın sonunda fonksiyonları göreceğiz. His biraz daha erken geliyor bu tür hastalarda. Tırnakları da uzamaya başladı. Bu da çok güzel bir gelişme" dedi.

'DOKTORUM TIRNAKLARIMIN UZADIĞINI SÖYLEDİ'

Yusuf Oğuz Şimşek ise nakilden sonra heyecan ve mutluluk yaşadığını, şimdi de evine gidecek olmasından dolayı aynı duygular içinde olduğunu belirterek, "Tırnaklarımın uzadığını hocamız gördü. Bana da söylediler. Gelişme olduğu için çok sevindim. Dirseklerimde his var, eve gittiğimde de fizik tedavilerim devam edecek. Bana bağış yapan aileden Allah razı olsun. Onlar bağış yapmasaydı ben bu şekilde olamazdım" diye konuştu.

GRÖNHOLM METODU'NUN BASIN TANITIMI YAPILDI

ALANYA Belediye Tiyatrosu'nun sahneleyeceği dünyaca ünlü oyun Grönholm Metodu isimli tiyatro oyununun basın tanıtımı yapıldı.

Ünlü İspanyol yazar Jordi Galceran'ın yazdığı ve rejisörlüğünü Alpay Aksum'un üstlendiği 2 perdelik oyun, uluslararası bir şirketin satış departmanı müdürlüğü için iş başvurusu yapan dört adayın değerlendirildiği son görüşmeyi konu alıyor. Psikolojik gerilim tarzında kaleme alınan oyunda Aysel Özdemir, Birke Muratal Doğan, Fırat Onur Deniz ile Mustafa Erman Doğan rol alıyor. Alanya Kültür Merkezi'nde 10 Ocak saat 20.00'de 'perde' diyecek oyun sezon boyunca sahnede kalacak.

'ÇOK HEYECANLANIYORUZ'

Oyun hakkında bilgi veren Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Kutertan, sezonlarının 2'nci yeni oyunu olan Grönholm Metodu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlandıklarını söyledi. Kutertan, "Farklı bir tür olan bu oyun biz seyirciyle buluştuktan sonra gelebilecek tepkiler açısından çok heyecanlandırıyor. Biz oyunu çok sevdik. Güçlü bir metin, iyi bir yazar, iyi bir yönetmen. Bütün seyircilerimizi bu oyuna ve sezondaki diğer temsillerimize bekliyoruz" dedi.

'KOCA BİR ORDU VAR'

Yardımcısı Vedat Akbulut, yeni oyunla seyircinin karşısına çıkacakları için mutlu olduklarını aktardı. Akbulut, "Oyunumuz 4 kişilik ama arkasında koca bir ordu var. Biliyorsunuz tiyatro kolektif bir iştir. Çok yoğun çalışıyoruz, harıl harıl çalışıyoruz. Aslında bu oyun için psikolojik gerilim oyunu diyebiliriz. Ekonomik, psikolojik ve sosyolojik anlamda insanların iş hayatında göreceği sıkıntılar, bir işi elde ederken, verdiği emekler ve karşısında neler bulacaklarını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

SEZONDA 30 BİN SEYİRCİ

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp de Alanya Belediye Tiyatrosu'nun 9 yetişkin ve 6 çocuk oyununu sahneleyeceğini anlatarak, şöyle dedi:

"Geçen sezon 95 temsil yaptık. Hem köylerimizdeki gösterilerimizle hem de Alanya Liseler Arası Tiyatro Şenliği ile geçen sezon 30 bin seyirciye ulaştık. Tiyatromuz sadece şehre değil yaptığı 3 turneyle ulusalda ve uluslararası turnesiyle ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etti."

