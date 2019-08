DHA YURT BÜLTENİ - 1

MALKARA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN: 200 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 200 dönümlük alan kül oldu.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda

itfaiye ekibi ile çevredeki kömür ocaklarından iş makineleri ve orman işçileri sevk edildi. Orman işletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Malkara Belediyesi'ne ait su tankerleri ile de ekipler çalışmalara destek verdi.

Alevlere 10 arazöz, 4 itfaiye aracı, 6 iş makinesi, su tankerleri, traktörler ve mahallelinin de yardımıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. 200 dönümlük alanda etkili olan yangında yüzlerce çam ve meşe ağacı zarar gördü.

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz ile birlikte kurum amirleri yangın bölgesinde incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------

-Alev alev yanan ağaçlardan ve ormandan detay

-Yangın söndürme çalışmalarından detay

-Ekiplerin çalışmasından detay

-Traktör, iş makineleri, arasözlerin çalışması

-Yanan ormanlık alan

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),()

================================

OKUL ALIŞVERİŞİ DÖNÜŞÜNDEKİ KAZADA BİR AİLE YOK OLDU: 3 ÖLÜ



MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ali Kök ve eşi Yeliz Kök çiftinin 12 yaşındaki kızları Işıl için okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök'ün (46) kullandığı 48 RK 861 plakalı motosiklet, Ortaca'dan Güzelyurt-Yeşilyurt kavşağında çarpıştı. Motosiklette bulunan 3 kişi minibüsün altında metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Kök'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Yeliz (40) ile kızı Işıl Kök ise kaldırıldıkları Dalaman Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kasksız oldukları öğrenilen Kök ailesinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'nca kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü İ.Ö., ise gözaltına alındı.

OKUL ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORLARDI

Ortaca'nın Sarıgerme Mahallesi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olan Ali Kök, eşi Yeliz ve kızları Işıl Kök'ün, halk pazarında okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

Kaza yerinden görüntü

Kök ailesinin fotoğrafı

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()

===================================

ANTALYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 29 YARALI



Antalya'nın Akseki ilçesinde Mustafa Çakmak'ın kullandığı tur otobüsünün devrildiği kazada, 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Akseki-İbradı ilçeleri arasındaki Çamlıyokuş mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan İbradı ilçesine seyreden Mustafa Çakmak yönetimindeki 54 PN 888 plakalı tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüsü yola devrildi. Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve altında kalan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla Akseki ve Manavgat'taki hastanelere sevk edildi. Ölen yolcunun cenazesi ise incelemeden sonra Akseki Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza nedeniyle Akseki- İbradı yolu uzun süre trafiğe kapandı. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Otobüsün kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

- Olay yerindeki ekipler

- Detaylar

- Ambulanstaki yaralıdan fotoğraf

Haber-Kamera: Adem ÇETİN / ANTALYA,()

=====================================

KAZADA SAVRULAN ARAÇ, ANNE VE KIZININ ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

TOKAT'ta, kamyonetle çarpışan hafif ticari araç savrularak yolda yürüyen anne ve kızın üzerine devrildi. Anne Yıldız Uzunoğlu (45) olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu (11) ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plaka hafif ticari araç ile Kasım Türkmen'in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken kızı Berfin Reyyan (11) ağır yaralandı. Kazada ayrıca, sürücü Adem Ekiz ile birlikte her iki araçta bulunan Ömer Faruk Armağan (27), Gökçe Tokel (27), Osman Taş (27) Ramazan San Sarkan (21) ve Gözde Öztaş Arslan (27) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralılardan Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Ölen Yıldız Uzunoğlu'nun eşi Murat Uzunoğlu kazayı duyarak olay yerine geldi. Uzunoğlu eşinin öldüğünü öğrenince uzun süre gözyaşı döktü. Uzunoğlu'nu İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt sakinleştirmeye çalıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Yıldız Uzunoğlu'nun cansız bedeni Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Cenazenin kaldırılması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL / TOKAT,()

======================================

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Malatya'nın Darende ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kayseri yönüne giden 44 PS 853 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen 34 TR 2674 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Nesimi Takmaz'ın (34) hayatını kaybettiği belirlenen kazada yaralanan Sevda, Diyar, Devran, Derman Ali Takmaz ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile hafif ticari araçtaki Ramazan Evik ve Yüksel Tungaç yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

- Olay yeri

- Araçlardan görüntü

- Yaralıların çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

=====================================

ŞİDDETLİ RÜZGAR TRAFOYU DÜŞÜRDÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Malatya'da, inşası devam eden Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışan işçilerin üzerine, şiddetli rüzgar nedeni yerinden kopan elektrik trafosu düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatı devam eden Kadın Doğum Hastanesi'nin en üst katında çalışan işçilerin üzerine, şiddetli rüzgar nedeni ile yerinden kopan elektrik trafosu düştü. Trafonun altından kalan işçiler Fatih Türkeş (29) ve Özgür K. (44) yaralandı. Yaralılar inşaatın yanındaki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatih Türkeş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi, Özgür K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Türkeş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Hastaneden detaylar

- Acilden detaylar

- Kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

=====================================

DENİZDE BOĞULAN GENCİN ARKADAŞLARI, GÖZYAŞI DÖKTÜ



ANTALYA'da, Konyaaltı sahilinden denize giren ve iyi yüzme bilmediği öğrenilen Mehmet Eber (32) boğuldu. Arkadaşları Eber'in cesedinin sudan çıkarıldığı sırada gözyaşı döktü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Isparta'dan arkadaşlarıyla Antalya'ya tatile gelen Mehmet Eber, akşam saatlerinde Konyaaltı sahilinde denize girdi. Arkadaşları kıyıda oturduğu sırada tek başına yüzen Eber, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları aralamalarına rağmen bulamadıkları Eber için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde uzun süre arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Eber'i kıyıdan 5 metre uzaklıkta suyun dibinde hareketsiz şekilde buldu. Kıyıya çıkararak kalp masajı yapılan Mehmet Eber, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Eber kıyıya çıkarıldığı sırada bir arkadaşı, suya girerek ağladığı görüldü. Kıyıda yapılan müdahale sırasında ise diğer arkadaşları Eber'in başında oturarak gözyaşı döktü. Yüzmet bilmediği belirtilen Mehmet Eber'in cenazesi, yapılan incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

Sahil güvenlik balıkadamlarının deniz altında arama çalışmasından görüntü

Sahil güvenlik ve deniz polis botlarının görüntüsü

Cesedin sahil güvenlik tarafından bulunup karaya çıkartılması

Sahil güvenlik balıkadamı denizden çıkartılan şahsa kalp masajı yapması

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Boğulan gencin arkadaşlarının ceset başında görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

========================================

HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 6 YARALI

DÜZCE TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Süleyman Ceylan idaresindeki 61 FN 187 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından takla atarak yan yattı. Kazada araç sürücü Süleyman Ceylan ile otomobildeki Handan Ceylan, Şaduman Ceylan, Ahmet Ceylan, Kerem Ceylan ve Zeynep Ceylan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya ve Hendek'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

Kaza alanından görüntü

Kaza yapan aracın görüntüsü

Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsü

Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

======================================

KİLİS'TE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

KİLİS'te, kavşakta taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.B.'nin kullandığı 79 T 0156 plakalı taksi ile M.Ç.'nin kullandığı 27 AP 793 plakalı otomobil, hastane kavşağında çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri ile araçlarda bulunan E.Ç., Ö.Ç. ve R.A. yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yeri

- Ambulanslarda yaralılara müdahale

- Araçlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

=============================

YÜKSEKOVA'DA KAYA PARÇALARININ İSABET ETTİĞİ 2 İŞÇİ YARALANDI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yol çalışması sırasında dağdan kopan kaya parçalarının isabet ettiği 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova'ya 30 kilometre mesafedeki Onbaşı Köyü'ne bağlı Ağılcık Mezrası'nda meydana geldi. Özel firmaya ait iş makinelerinin mezra yolunda yaptığı yol çalışması sırasında, dağdan kopan kaya parçaları çalışanların üzerine yuvarlandı. Olayda yaralanan işçiler Mirza Özbeğ ve Fatih Şen, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yüksekova Devlet Hastanesi

-Hastaneye gelen ambulans

-Ambulanstan indirilen yaralılar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari),()

=====================================

ADIYAMAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

ADIYAMAN'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve sokaktakiler zor anlar yaşadı. Sokakta yürüyenlerden bazıları iş yerlerine sığındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şehir merkezi

-Araçlardan görüntü

-Yağmurdan kaçan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

=====================================

ELAZIĞ'DA AĞAÇ KUVVETLİ RÜZGARDA DEVRİLDİ

ELAZIĞ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, büfenin üzerine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büfede zarar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde İstasyon caddesinde meydana geldi. Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle caddedeki ağaç, büfenin üzerine devrildi. Bir bölümü de caddeye devrilen ağaç nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büfede küçük çaplı zarar meydana geldi. İhbarla gelen ekipler, güvenlik önlemi alıp, ağacı kaldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Devrilen ağaçtan görüntü

Büfeden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,()

=================================

ERZURUM'DA 61,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

ERZURUM'da polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu durdurulan minibüs içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 61,5 kilo eroin ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Narkotik, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Erzurum-Erzincan karayolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda 52 HM 013 plakalı minibüs, durduruldu. Narkotik dedektör köpek 'Dük'ün tepki vermesi üzerinde ekipler, minibüs içerisinde arama yaptı. Minibüsün arka yan bölmeleri arasına tahta kontrplak arkasına zulalanmış 119 paket halinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi. Sürücü M.T.'nin (27) eroin yüklü minibüsü İstanbul'a götüreceği öğrenildi. M.T. gözaltına alınırken, polis ekipleri eroin paketlerine el koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Aracın durdurulması

-Araçta arama yapılması

-Narkotik köpeği Dük'ün araçta arama yapması

-Narkotik polislerinin zulalarda arama yapması

-Zulalanmış eroinlerin bulunması

-Eroinlerin araçtan indirlmesi

-Narkotik köpeği Dük'ün eroinlerin önünde fotoğraf çekilmesi

Haber-Kamera:Zafer KUMRU / ERZURUM,()

======================================

'ORUÇ REİS', ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN BÖYLE GEÇTİ

TÜRKİYE'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi, 'MTA Oruç Reis', Çanakkale Boğazı'ndan geçerken drone ile havadan görüntülendi.

Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan yola çıkan, 86 metre uzunluğundaki 'MTA Oruç Reis' gemisi, 27 Ağustos Salı akşamı Çanakkale Boğazı'nı geçerek, Akdeniz'e doğru yol almıştı. 'Oruç Reis', Çanakkale Boğazı'ndan geçerken çekilen drone görüntüleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından, "Oruç Reis gemimiz, arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi. Çanakkale'deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim" notuyla twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Oruç Reis Gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında çekilmiş drone görüntüleri.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,()

============================

BURSA'DA, CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU'NUN KATILDIĞI TOPLANTIDA, PARTİLİLER BİRBİRİNE GİRDİ



BURSA'da, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı, partinin Yıldırım İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıya yöneticiler arasındaki kavga damga vurdu. Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Recep Bayram, Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş'a mikrofon atıp hakaret edince tartışma çıktı. Salondakilerin de dahil olduğu arbede sırasında Kaftancıoğlu, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Toplantıya ara verilirken, Akkuş ve Bayram, polise birbirinden şikayetçi oldu.

CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'nca Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen örgüt toplantısına, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kaftancıoğlu'nun konuşmasının ardından toplantının soru- cevap kısmına geçildi. Bu sırada Yıldırım Belediyesi CHP Meclis Üyesi Recep Bayram, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş'tan söz istedi. İddiaya göre söz alan Bayram, Akkuş'a hakaret edip, elindeki mikrofonu fırlattı. Bunun üzerine salondakilerin bir kısmı Bayram'ın üzerine yürüdü ve çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Salondakilerin birbirine girdiği kavga sırasında Kaftancıoğlu, tarafları sakin olmaya davet etti ancak başarılı olamadı.

Toplantı, arbede nedeniyle yarıda kesilirken, Canan Kaftancıoğlu, salonu terk etti. Bu sırada, Kaftancıoğlu'ndan arbede nedeniyle özür dilendi. Taraflar güçlükle sakinleştirildi.

CHP İL BAŞKANI, CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavganın ardından, İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Ertuğrulgazi Polis Karakolu'na giderek, kendisine hakaret ettiğini ve mikrofon fırlattığını belirttiği Meclis Üyesi Recep Bayram'dan şikayetçi oldu. Bayram'ın da Başkan Akkuş'tan şikayetçi olduğu öğrenildi. Taraflar ifade verirken, Akkuş'un, önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağı bildirildi.

AKKUŞ: GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na () açıklama yaptı. Akkuş, "Biz şikayetimizi bulunduk. Bu kişinin partimizin meclis üyesi olması ve yaptığı hareketlerin parti tüzüğümüzdeki maddelerde karşılığı var. Karşılığı doğrultusunda biz gereğini yapacağız. Biz İl Başkanlığı olarak karar mercii değil, sevk merciiyiz. Bana o hareketleri yapan arkadaşımız, CHP'nin ilke ve değerlerini bilen bir arkaşımız olmadığı görülüyor. Biz tüm ilçelerimizde örgüt toplantılarımızı yaptık. Sorunu olan arkadaşlarımız hiyerarşik yapıyı bilmediğinden dolayı büyük bir hata yapmıştır. Bununda tüzükte karşılığı vardır. Gereken yerlere şikayetleri yaptık, polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk." dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Salondan genel görüntü

- Yapılan konuşma ve verilen tepki

- Kavga çıkması

+++

- Hüseyin Akkuş röportaj

- Detaylar

Haber-KameraÇ: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

=====================================

TESLİM OLMAYAN KATİL ZANLISI, İNTİHAR ETTİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde lastikçiye yapılan silahlı saldırıda 14 yaşındaki Hakan Altuğ Yeşil'i öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan firari şüphelilerden Muhammet Y., polisin baskınında teslim olmayarak intihar etti. Teslim olan diğer şüpheli Mehmet Ş. ise gözaltına alındı.

Geçen 24 Ağustos günü yüzleri maskeli iki kişi, Gözlükule Mahallesi'ndeki lastikçinin önünde durup, işyerine ellerindeki tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda, Hakan Altuğ Yeşil ölürken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan iki şüpheliyi yakalamak için Tarsus Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Soruşturma sonucunda katil zanlılarının Muhammet Y. ve Mehmet Ş. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin saklanabileceği adresleri belirledi. Şüphelilerin, Bolatlı Mahallesi'nde bir bağ evinde sakladığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti. Şüphelilerin saklandığı evi saran polisler, teslim olmaları için çağrıda bulundu.

TESLİM OLMAK YERİNE İNTİHAR ETTİ

Şüphelilerden Mehmet Ş., polisin çağrısına uyup, teslim olduğu sırada evden bir el silah sesi duyuldu. Bir süre sonra eve giren polisler, katil zanlısı Muhammet Y.'nin tabancayla kalbine ateş ederek intihar ettiğini belirledi. Baskın yerinde hazırda bulunan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhammet Y.'nin öldüğü anlaşıldı. Muhammet Y.'nin cesedi, polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan teslim olan katil zanlısı Mehmet Ş. ve evin sahibi olduğu öne sürülen iki kişi, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Bağ evinin bulunduğu bahçenin girişindeki polisler

- Ambulanstan görüntü

- Cenaze aracının bahçeden çıkışı

- Polis araçlarından görüntü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN / TARSUS(Mersin),()

==================================

İpsala'da gurbetçiler kuyrugu eğlenceye dönüştürdü

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirip yaşadıkları Avrupa ülkelerine gitmek için dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda 9 kilometre kuyruk oluşturdu. Sırada beklemekten sıkılan gurbetçiler, kiraladıkları atla gümrük yolunda tur atarken, darbuka, davul ve klarnet eşliğinde eğlendi.

Karayolu ile Türkiye'ye gelen gurbetçiler, izinlerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yunanistan tarafının yavaş alım yapması ve İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan yenileme çalışmalarından kaynaklanan kuyruk, İpsala şehir merkezi girişine kadar uzadı. Kuyruk en çok seyyar satış yapanlara yaradı. Sırada beklemekten sıkılan İsmail Peker, kiraladığı atla şaşkın bakışlar arasında araçların arasında tur attı. Beklemekten sıkıldığını ve at kiralayıp dolaşmaya başladığını ifade eden Peker, ata binme imkanı bulduğunu ve bunu değerlendirdiğini söyledi.

Diğer gurbetçiler ise darbuka, davul ve klarnet eşliğinde çalan Trakya havalarıyla eğlendi. Gurbetçiler, müzisyenlere bahşiş vermeyi de ihmal etmedi.

Esat Bozkurt ise Londra'ya gittiğini ifade ederek, "13 saattir burada bekliyoruz. 4-5 saat daha bekleriz. Gümrükte kaç kişi çalışıyor, bilmiyoruz. İhtiyaç gidermek için bir yer yok. Çocuklarla perişan olduk" dedi.

Mustafa Kara da, saat 07.00'den beri kuyrukta beklediklerini ifade ederek, "Avusturya'ya gidiyoruz. Bekleyenlerin Allah yardımcısı olduk. Daha gümrüğe giremedik. Bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gümrükte bekleyen araçlar dronela havadan

-Atla gezen gurbetçi

-Sırada bekleyenler

-Araç kuyruğu

-Aracın gölgesinde oturan gurbetçiler

-Davul, darbuka ve klarnet çalanlar

-Müzisyenlerin bahşiş alması

-Seyyar satıcılar

-İsmail Peker röp.

-Esat Bozkurt röp.

-Mustafa Kara röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / İPSALA(Edirne),()

=========================================

ÇANAKKALELİ BALIKÇILAR AV SEZONUNA HAZIR

ÇANAKKALELİ balıkçılar av yasağının bitmesine sayılı saatler kala son hazırlıklarını tamamladı. Rıhtımdaki ağların tamirleri yapıldı ve tekneye alındı. 4,5 aylık aradan sonra balıkçılar denize açılarak avlanmaya başlayacak. 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla beraber tezgahlarda bolluk yaşanması beklenirken, fiyatların da düşmesi tahmin ediliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibariyle son bulacak. Balıkçılar tüm hazırlıklarını tamamladı. Biga ilçesine bağlı Kemer köyü limanında çok sayıda balıkçı teknesi sahibi, tayfalarını topladı. Rıhtımda üzerleri brandayla örtülü ağlar açılarak, tamirleri yapıldı. Ağlar gırgırların makarasına verilerek teknelere alındı, avlanmaya hazır hale getirildi.

Kemer Limanı'nda bağlı olan 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgırın reisi Nadir Karabiber, yeni av sezonuna ilişkin umutlu konuştu. Karabiber, "Çok umutluyuz. Çok bekledik. Çok sabırsızlandık. 4,5 aydır hazırlanıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı bitirdik. Allah'ın izniyle ağlarımızı da teknemize alıyoruz. 1 Eylül itibariyle denize açılacağız. İnşallah iyi bir av sezonu olacak. Vatandaşımıza ucuz balık yedireceğiz. Bunun için biz elimizden geleni yapacağız. Mevsimine göre avlanan balığın cinsi değişiyor. Şimdi ilk çıktığımızda, palamut, istavrit, hamsi, sardalya, kolyoz gibi balıklar bollaşacak. İleriye doğru çinekop ve lüfer bollaşacak. Her türlü balık olacak inşallah. Toplam 40 kişilik personeliz. 40 tane aile buradan ekmek yiyor. Böyle bir sektör" dedi.

Tekne reisi Nadir Karabiber bu sene yüzünü göstermekte geciken palamut için ise "Balık işi doğa işi, Doğaya uyarsa balık oluyor. Ama palamut bu sene kıt gibi duruyor. Geçen sene boldu. Bu sene kıt duruyor. Tamamen doğal bir olay. Az olur, çok olur ama mutlaka olur" diye konuştu.

Çanakkaleli balıkçılar bu akşam denize açılacaklar ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde yeni sezon için avlanmaya başlayacaklar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kemer köyül limanından genel drone görüntü.

-Kemer köyü limanındaki gırgırlardan drone görüntüsü.

-Kemer köyü limanındaki gırgırlar ve ağlardan genel ve detay görüntü.

-Ağları onaran balıkçı tayfalarından genel ve detay görüntü.

-Tekne reisi Nadir Karabiber ile röp.

-Burak Gezen anonslar.

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

========================================

İZMİR'DE YANAN ORMANLAR İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI



İZMİR Büyükşehir Belediyesi Halk Buluşmaları adını verdiği toplantıların dördüncüsünü, 'Gel, gör, koru' sloganıyla 18 Ağustos'ta çıkan orman yangınları sonucu birçok ağacın küle döndüğü Efemçukuru Mahallesi Devedüzü bölgesinde gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölgenin imara açılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, yapacakları çalışmanın bir heves olmadığını söyledi. Soyer ayrıca bağış kampanyası düzenleyeceklerini, bu kampanya kapsamında sanatçıların ücret almadan verecekleri konserlerle toplanan paranın da şeffaf bir şekilde ormanlık bölgelerin ihtiyaçları için kullanacaklarını belirtti.

İzmir'de vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Buluşmaları toplantısının dördüncüsüne yoğun ilgi gösterdi. Yangın sonucu ormanların zarar gördüğü Menderes ilçesindeki Efemçukuru Devedüzü bölgesinde yapılan toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katılımcılara teşekkür etti. Sloganlarının 'Gel, Gör, Koru' olduğunu anımsatan Soyer, "Geldiniz, gördünüz ve koruyacağınıza dair inancımız pekişti. Bugün 30 Ağustos, yani bu topraklarda huzur içinde yaşayalım diye atalarımızın gözlerini kırpmadan can verdikleri ve tarihe unutulmaz zafer olarak kaydettirdikleri günün 97'nci yıl dönümü. Atalarımızın mirasına sahip çıktığınız için hepinize saygılar sunuyorum. Onların aziz hatırasına saygılarımı sunuyorum. Bugün İzmir ve Türkiye için çok anlamlı bir başlangıç yapacağız. Büyük bir felaket yaşadık bu topraklarda. Kimileri 500 diyor ama ölçtük biçtik ve 5 bin hektardan fazla alan yandı" dedi.

'ORMANLARIN İMARA AÇILMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Vatandaşların önerilerini meclise taşıyarak kararlar alacaklarını ifade eden Tunç Soyer, şunları söyledi:

"İzmir'in seçilmiş en büyük karar organı Büyükşehir Belediye Meclisi'dir. Bu bir heves değil, 'Bir ağaç dikelim, vicdanımız rahatlasın' değil. Biz bu hikayenin farklılığını, nasıl koruyacağımızı, sahip çıkacağımızı ve bundan sonra bu tür felaketler yaşamamak için neler yapacağımızı karar altına alacağız. Bir fidan dikip vicdanını rahatlamak isteyen varsa bilsin ki bu mümkün değil. Vicdanımızı güç birliğiyle bu toprakların bir tek yeşil otuna sahip çıkınca rahatlatacağız ve çocuklarımıza bir vatan bırakacağız. Bazıları cahilce bulabilir ama bir metrekaresini imara açtırmayacağız. Asla açtırmayacağız."

'ÇİFTÇİNİN ZARARINI KARŞILAYACAĞIZ'

Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün yangına müdahale ekipmanlarını oluşturması gerektiğini belirtti. Bölgede belediyenin ağaçlandırma yapamayacağını da söyleyen Tolunay, alanın Orman Bölge Müdürlüğü'nün yetki alanı içinde bulunduğunu aktardı. Bunun üzerine Tunç Soyer, "Biz, bakanlık ve müdürlük ile birlikte çalışacağız. Ağacın, ormanın, fidanın siyaseti olmaz. Bunlar hepimizin ortak değeridir. Biz İzmir'den tüm Türkiye'ye böyle bir ders de vereceğiz. Biz hepimiz ormanımız, ağacımız, fidanımız için kimliğine siyasetine etnik köküne bakmadan el ele verebilir ve bu topraklara sahip çıkabiliriz" dedi. Yangında 278 üreticinin tarım alanlarında zarar oluştuğunu aktaran Soyer, "Zarar gören alanların büyük bölümü zeytinlik ve bağ alanları. Bu çiftçilerimize yardım yapılabilmesi için 9 Eylül'deki meclis toplantısına kadar arkadaşlarımız çalışacaklar ve konuyu meclise getirecekler. Meclis kararıyla bütün bu zararları karşılayacağız" diye konuştu.

'3 BİN 800 HEKTAR ALANI AĞAÇLANDIRACAĞIZ'

Büyükşehir Belediyesi olarak ağaçlandırılabilecek alanlarda 3 bin 800 hektar alan tespit ettiklerini söyleyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'e 3 bin 800 hektarlık orman kazandırmaya kararlıyız. Bunu ilgililerden talep edeceğiz. Bununla beraber 'Avrupa Yeşil Başkenti' olmaya adayız. Bu yoğun seferberlik için de yapacağımız her şeyi stratejik planımıza dahil edeceğiz. Ayrıca 9 Eylül'de Fuar'da büyük bir destek konseri düzenleyeceğiz. Bu konserler, 10 TL verilerek izlenecek ve sanatçılar para almayacak. O paraların tamamı bağış kampanyamızın ilk adımı olacak. Bugün meclisimizde bağış toplanması ile ilgili karar çıkarmayı hedefliyoruz, bunu İzmir Valiliği'ne ileteceğiz. 9 Eylül'de Fuar'da bağış konseri yapılacak, konser alanına ağaçlandırma yapacağımız arazilerin haritalarını da koyacağız. Kim ne kadar ağaç dikmek istiyorsa bağışını yer göstererek yapıyor olacak. Yangınlarda helikopterlerin su aldığı su havuzlarından, toplanacak bağışlara göre kaç tane yapabileceğimizi göreceğiz, bir havuzun maliyetini de sunacağız. 9 Eylül'e kadar bunları olgunlaştırıp İzmirlilerin takdirine sunacağız. Herkes bağış bedelini, bağışının nereye gittiğini biliyor olacak. Bunu her gün duyuracağız kimin, nereye, ne kadar bağış yaptığını tüm İzmir, Türkiye bilecek. 9 Eylül'den itibaren şeffaf, herkesin rahatlıkla içine katılacağı bir kampanyayı başlatıyor olacağız."

'HER ÇOCUK İÇİN BİR FİDAN'

İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceklerini de açıklayan Soyer, şöyle dedi:

"Çocuklarımız fidanlarıyla büyüyecek. 'Hoş geldin bebek' paketiyle beraber yeni hemşerilerimiz ağaçlarıyla büyüyecek. Isıya ve dumana duyarlı yangın sensörlerinden almayı planlıyoruz. Köylerimize yangın istasyonları kuracağız. Çocuklarımızı yangının dehşetiyle yüzleştireceğiz. Yanan alanlara getirip göstereceğiz. Bunun yanı sıra birçok eğitim vereceğiz. İzmirlilerin bu hassasiyetinin tüm Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Biz İzmirliyiz ve küllerimizden doğmayı iyi biliriz. İzmirli olmakla gurur duyuyorum, İyi ki İzmirliyiz."

GÜLSİN ONAY KONSER VERDİ

Geçen günlerde Kaz Dağları'na giderek alandaki doğaseverlere konser veren piyanist Fazıl Say'ın ardından bu kez İzmir'deki yangınlar için sahne kuruldu. Menderes'teki ormanlık alana giden ünlü piyanist Gülsin Onay piyano resitali gerçekleştirdi. İzmirlilere müzik ziyafeti sunan Onay'ın performansı büyük alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Vatandaşların orman bölgesine gelmesi

-Kalabalıktan görüntü

-Yanan ormanlık bölgeden görüntü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması

-Vatandaşların önerileri

-Anons

-Piyano konseri

-Genel ve detay görüntü

HaberKamera: Umut KARAKOYUN - Melis KARAKUZLU / İZMİR,()

===========================================

ZONGULDAK'TA İREM DERİCİ KONSERİNDE FACİADAN DÖNÜLDÜ



ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Alaplı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı İrem Derici konser verdi. Sahil bandında gerçekleştirilen konserde İrem Derici, 'Yansın Geceler' şarkısıyla sahneye çıktı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren sanatçıya, konser alanını dolduran binlerce kişi eşlik etti. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, eşi Aysel Tekin ile birlikte İrem Derici'ye çeşitli hediyeler verdi. Konserde İrem Derici, seslendirdiği 10'uncu Yıl Marşı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

HAVAİ FİŞEK MİNİBÜSE İSABET ETTİ, FACİADAN DÖNÜLDÜ

Konser sonunda belediye tarafından atılan havai fişeklerden biri, park halindeki bir minibüse isabet etti. Havai fişek firmasına ait olduğu öğrenilen minibüs, kısa sürede alevler içinde kaldı. Konser alanında bulunan Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. İçinde havai fişek olduğu iddia edilen minibüsün kısa sürede söndürülmesi olası faciayı önledi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Drone ile genel ve detay görüntüler

-İrem Derici'nin sahne alması

-Konserden detaylar

-İrem Derici'nin 10. Yıl marşını okuması

-Alevler içinde kalan kamyonet

-İtfaiyenin müdahalesi

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ - Sinan KABATEPE / ALAPLI(Zonguldak),()

===========================================

BAKAN KASAPOĞLU: MİLLİ MÜCADELEMİZ ASLA BİTMİŞ DEĞİLDİR

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'da katıldığı 30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü kutlamalarında "Milli mücadelemiz, asla bitmiş değildir. Fakat dün olduğu gibi bugün de kararlıyız. Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle kazanacağız" dedi.

Kütahya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Dumlupınar Zafer Abidesi'ne çelenk sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesiyle başladı. Kutlama programına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, protokol üyeleri, halk ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençler katıldı. Mehter takımı eşliğinde Zafertepe tören alanına yürüyüş düzenlendi ardından Zafertepe Müzesi gezildi.

'30 AĞUSTOS KOPMAZ BİR ZİNCİRİN HALKASIDIR'

Kutlamada konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin tarihe vurduğu mühür olduğunu belirterek, "Bu topraklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı topraklardır. 1071'de ebedi yurdumuz haline gelen Anadolu, 1922'deki Büyük Taarruz'la bir kez daha Türk yurdu olarak tescillenmiştir. Malazgirt'te Alparslan'ın duası, Söğüt'te Osman Gazi'nin göğsünde yeşeren bir tohuma dönüşmüş ve o tohum bir çınara dönüşerek asırlarca ayakta kalmıştır. İşte Dumlupınar'da milletimizin destansı mücadelesiyle o çınara bir kere daha can suyu verilmiştir. 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den top sesleri eşliğinde başlayan Büyük Taarruz, Malazgirt Zaferi'nden tam 851 yıl sonra, kıyamete kadar dimdik ayakta kalacak bir vatana dair milletimizin gösterdiği kararlılığı simgeler. 30 Ağustos ise, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle vatan topraklarının düşman unsurlarından temizlendiği, milletimizin irade, cesaret ve fedakarlıklarının zaferle taçlandığı kutlu günü ifade eder. Milletimizin birliği ve beraberliği, emperyalizmin ördüğü duvarları birer birer yıkmış, bütün dünyanın hayranlıkla andığı bir destanın yazılmasına öncü olmuştur. 30 Ağustos, milletimizin tarihe vurduğu mühürdür. 30 Ağustos, dünden bugüne uzanan ve bugünden de ebediyete ulaşacak olan kopmaz bir zincirin altın halkasıdır" dedi.

'UMUTLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ'

Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanların, engeller koymaya devam ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dün, topla tüfekle işgale yeltenenler, bugün sosyolojik, ekonomik ve politik yönden her yolu denemeyi sürdürüyorlar. Milli mücadelemiz, asla bitmiş değildir. Fakat dün olduğu gibi bugün de kararlıyız. Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle kazanacağız. Demokrasiye ve adalete sahip çıkarak kazanacağız. Birbirimizin hak ve hukukunu koruyarak kazanacağız. Ülkemize duyduğumuz sadakatin ışığında üreterek, okuyarak, bilgimizi, birikimimizi zenginleştirerek ve her zaman çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Ülkemiz için büyük hedeflerimiz, milletimizin geleceği için çok güzel hayallerimiz var. Bugün bizler sorumluluk makamındayız ve bu mukaddes vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yarın, bu aziz emanet sizin omuzlarınızda olacak. İnanıyorum ki, içinde bulunduğu çağı yakalamış, düşünen, araştıran ve üreten pırıl pırıl bir gençlik olarak Türkiye'yi en yüksek seviyelere taşıyacaksınız. Yapmanız gereken, şanlı mazimizden ilham alarak gözünüzü atiye çevirmektir. Toplum olarak edindiğimiz birikimlerin ve tecrübelerin sizlere rehber olacağına inanıyorum. Bütün dünya bilir ki biz millet olarak birlik olduğumuzda hiçbir güç karşımızda duramaz. Biz beraber hareket ettikçe hiçbir engel aşılamaz değildir. Tarih, bunun örnekleriyle doludur."

Türkiye'nin düşmanlarını birlik ve bütünlük tablosunun kaygılandırdığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, ülkenin gençlerinin kardeşçe yaşamasını temin etme noktasında ne gerekiyorsa yapacaklarını da sözlerine ekledi.

TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK NEFES KESTİ

30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıldönümü nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk ve Türk Yıldızları, Kütahya semalarında gösteri uçuşu yaptı. SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterileri nefes keserken, törenlere katılanlar bu anları cep telefonlarına kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Askerlerin yürüyüşü

-Bakanın selamlaması

-Bakkalının konuşması

-Detay görüntü

-Kortej yürüyüş

-Uçak gösterisi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

======================================

MEHDİ EKER: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DEVAM EDİYOR



DİYARBAKIR'da, Zafer Bayramı resepsiyonunda konuşan AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Birinci Dünya Savaşı komplikasyonları ve sonuçlarıyla devam ediyor, bitmedi" dedi.

Diyarbakır'da büyük zaferin 97'nci yıldönümü nedeniyle Valilik tarafından resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada konuşan Eker, Birinci Dünya Savaşı'nın henüz bitmediğini belirterek, terör örgütleri vasıtasıyla vekaleten yürütülen ve Ortadoğu'daki İslam coğrafyasına dönük olan biten her şeyin altında bu savaşın devam ettiği gerçeğinin yattığını kaydetti. Eker, "Birinci Dünya Savaşı komplikasyonları ve sonuçlarıyla devam ediyor, bitmedi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın hedefinde Osmanlı İmparatorluğu ve İslam medeniyetinin üzerine bina edildiği topraklar vardı. Bugün yaşadıklarımız gerek terör örgütleri vasıtasıyla vekaleten yürütülen, gerekse Ortadoğu ülkelerine İslam coğrafyasına dönük olan biten herşeyin altında aslında bu savaşın devam ettiği gerçeği yatıyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ise kayyum kararının gerekçelerini anlattı. Vali Güzeloğlu şunları söyledi:

"Milletin ihtiyaçlarını karşılamak, her bir kör kuruşu milletin hakkı olan kaynakları millete kullanmak noktasında ihanet odaklarının ve uzantılarının ortaya koyduğu tavır sonucunda gelişmiştir. Kaynakları millete değil ihanete ve kandile aktaran, Diyarbakır'ın gelişmesini ve kalkınmasını değil, Diyarbakır insanının iş ve aş bulmasını değil, ihanet odaklarının güçlenmesine ve hain emellerini gerçekleştirmesine aktaran bir irade karşısında devletin ve milletin ortak iradesiyle bu karar gerçekleşmiştir. Bizler ve sizler Diyarbakır'ın gelişmesi ve kalkınmasında, insanının iş ve aş bulmasında, Diyarbakır sokaklarına huzurun hakim olmasında aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Diyarbakır'ı hakettiği kalkınan ve gelişen bir büyükşehir kimliğine inşallah en kısa süre içerisinde ulaştıracağız ve yetiştireceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yemekten görüntüler

Mehdi Eker'in konuşması

Valinin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN / DİYARBAKIR,()

==================================

ŞEMDİNLİ'DEKİ 2071 RAKIMLI GOMAN DAĞI'NA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, geleneksel Goman Dağı yürüyüşü yapıldı. İlçe protokolü, asker, polis ve halk yürüyüşün ardından 2071 rakımlı Goman Dağı'nın zirvesinde dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri açıp, müzik eşliğinde halay çekti.

Şemdinli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından geleneksel hale getirilen 'Goman Dağı Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Şemdinli'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünü kutlama töreninin ardından, yüzlürce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş için ilçe merkezinde toplanıldı. Yaklaşık 300 kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yaptığı yürüyüşe, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, kurum amirleri, asker, polis ve halk katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, 2071 rakımlı Goman Dağı'nın zirvesine 2,5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştı. Zirvede dev Türk bayrağının açılmasının ardından katımcılara askerler tarafından hazırlanan ikramlar sunuldu. Daha sonra müzik eşliğinde halay çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gomane dağına yürüyen asker, polis ve vatandaşlar

-Yürüyüşte Türk bayrağı açan askerler

-Aser ve vatandaş Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerken

-Yürüyüşe katılalara ikram yapılması

Haber-Kamera: Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ(Hakkari),()

================================

BURSA'DA BİNLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELEREK TÜRKİYE HARİTASINI OLUŞTURDU



BURSA'da Nilüfer Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında statta düzenlenen 'Zafer hepimizin' etkinliğinde binlerce kişi Türkiye haritası oluşturdu.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da, Ulu Önder Mustafa Kemal'in Başkomandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 97'nci yıldönümü, Nilüfer ilçesinde anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Nilüfer Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinin şekillendiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, halkın katılımı ile dev bir Türkiye haritası oluşturdu. Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda 'Zafer Hepimizin' sloganıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye haritası oluşturulmasında gönüllü olarak yer almak isteyen vatandaşlar, dün saat 17.00'den itibaren stadyuma gelmeye başladı. Önce kayıt yaptıran vatandaşlar, daha sonra haritadaki yerlerini öğrendi.

Tarihi fotoğrafta yer almak isteyen binlerce kişi, sıcak havaya rağmen uzun süre alanda bekledi. Harita oluşturulurken de vatandaşlar müzik grupları Sirius ve Eski Liman'ın şarkılarıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. Nilüfer Belediyesi'nin bando takımı da verdiği konserle coşkuyu artırdı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi eski başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa milletvekilleri Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Nurhayat Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, çok sayıda partili, dernekler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de 'Zafer Hepimizin' etkinliğine katılarak haritada yer aldılar.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda Türkiye haritası tamamlandı ve alanı dolduran binlerce katılımcı önce saygı duruşunda bulundu ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

BAŞKAN ERDEM: BİZ TÜRKİYE'YİZ VE BÖYLE ÇOK GÜZELİZ

Türkiye haritasının oluşturulmasının ardından sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa'nın dört bir yanından gelip fotoğrafta yer alan bütün gönüllülere teşekkür etti. "Öyle güzelsiniz ki, Atatürk'ün Türkiye'si kadar güzelsiniz" diye gönüllülere seslenen Başkan Erdem, Türkiye'nin, her etnik kökenden ve inançtan vatanseverlerin omuz omuza savaştığı bir özgürlük mücadelesi ile kurulduğuna vurgu yaparak, "Biz o özgürlük savaşçılarının torunları olmaktan onur duyuyoruz ve başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos, Türk milletini sömürge durumuna düşmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir. O nedenle bu zafer hepimizin. Bizler bugün Dumlupınar'da tarihin akışını değiştiren cesaret ve inancımızı yeniden hatırlamak için, Cumhuriyet kazanımlarına her zaman sahip çıkacağımızı haykırmak için biraradayız. Biliyoruz ki emperyalizmin bu coğrafya üzerindeki hayalleri sona ermedi. Az önce havadan çekilen fotoğraf o hayallere cevabımızdır. Biz Türkiye'yiz ve böyle çok güzeliz. Geçmişte olduğu gibi yine omuz omuzayız ve her şeye rağmen hala dimdik ayaktayız. Biz birlikteyken güzeliz ve hep öyle kalacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Turgay Erdem'in konuşmasının ardından düzenlenen havai fişek gösterisi coşkuyu artırırken, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da 'Nirengi' gösterisi ile etkinliğe katılan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

-Etkinliğin yapıldığı stadtan görüntüler

-Belediye Başkanı Turgay Erdem'den detaylar

-Kareografiden görüntüler

-Havai Fişek gösterisi

-Detaylar

Haber: Gürkan DURAL - Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()

======================================

EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ

EDİRNE ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayına katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle Talatpaşa Caddesi'nden, Atatürk Anıtına yürüdü. Yürüyüşte meşale yakan grup, Selimiye meydanına geldiğinde havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "97 yıl 4 gün önce 26 Ağustos'da başlayan Büyük Taarruz sadece ve sadece bütün Dünya savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde 5'inci günde hedefine ulaştı. "diye konuştu. Etkinlik Atatürk Anıtı'nda Belediye Bandosu eşliğinde söylenen İzmir Marşı ile son buldu.

TEKİRDAĞ'DA ASKERİ BANDO KONSER VERDİ

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle kentte, fener alayı yürüyüşü, askeri bando konseri ve mehteran ekibi yürüyüş yaptı. Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünden Sahil Dolgu Alanı'na yürüdü. Burada 5'nci Kolordu Bando ekibi tarafından vatandaşları konser verdi. Öte yandan Tekirdağ Valiliği'nce de kentteki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Edirne)

Ellerinde Türk Bayrağı ile yürüyen grup

Meşalelerin yanması

Atatürk anıtına gelinmesi

Havai fişek gösterisi

Recep Gürkan konuşması

(Tekirdağ)

Askeri bando gösterisi

Alanda toplanan kalabalık

Yelken kulüpte toplanan kortej

Fener alayı yürüyüşü

Mehteran takımı marşları

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Ruhan YALÇIN - Olgay GÜLER / EDİRNE,()

=========================

ANTALYA'DA ZAFER KONSERİ



ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda Edip Akbayram konseri düzenlendi. Konser öncesinde kadına yönelik şiddet protesto edildi.

Binlerce Antalyalının katıldığı konserde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet İçin El Ele Platformu Sözcüsü Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İbrahim Daş ve platforma destek veren sivil toplum örgütleri, siyasi partilerden çok sayıda temsilci yer aldı.

EMİNE BULUT'U UNUTMADILAR

Platform temsilcileri sahneye çıkarak Antalyalıları selamladı ve 'Anne lütfen ölme. Emine Bulut. Kadına Şiddete Dur De' yazılı siyah bir pankart açtı. Konser alanında da çok sayıda vatandaş, eski kocası tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un isminin olduğu ve 'Kadına Şiddete Dur De' yazılı dövizler taşıdı. Türk bayraklarıyla donatılan meydanda, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri bulunan binlerce Antalyalı, platform üyelerinin açtığı pankarta destek verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Antalyalılara konser veren ünlü sanatçı Edip Akbayram da kalabalığı selamladı. 30 Ağustos'un en onurlu ve en önemli günlerimizden biri olduğunu söyleyen Akbayram, "Antalyalı dostlarımızla, çevreden gelen dostlarımızla sanat adına kutlayacağız, türküler söyleyeceğiz. Dünyanın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sevgiyle dostlukla, yürekle anıyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Konserde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitten Böcek, sanatçı Edip Akbayram'a çiçek ve Atatürk'ün Antalya'yı ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafını hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Vali Münir Karaloğlu ve eşinin misafirleri karşılaması

Resepsiyondan görüntü

Konser için alana gelenlerden görüntü

Türk bayraklarını sallayanların görüntüsü

Belediye Başkanı Muhittin Böçek'in konuşması

Edip Akbayram konseri

Edip Akbayramın konuşması

Başkan Böçek Sanatçı Akbayram'a taplo hediye etmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

============================================

PORSUK ÇAYI'NDA MEŞALELİ ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

ESKİŞEHİR'de 30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü Porsuk Çayı'nda gondollarla düzenlenen fener alayıyla kutlandı. Binlerce Eskişehirli çay kıyısında alayı Türk bayraklarıyla karşıladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı'nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Binlerce Eskişehirli, alayın gelişini çalınan marşlara eşlik ederek bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkiinden başlarken, çay kıyısında oturanlar ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı ve gökyüzünü atılan havai fişekler aydınlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Porsuk Çayı ve kalabalık

-Ellerinde bayrakla gelenler

-Tekne ve gondollarla fener alayı

-Köprüde toplananlar

-Havai fişek gösterisi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Oğuzhan DEMİR / ESKİŞEHİR()

=======================================