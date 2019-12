DHA YURT BÜLTENİ - 1

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ TANITILDI, CUMHURBAŞKANI İLK SİPARİŞİ VERDİ



TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilden ilk ön siparişi verdi, üretimin ise Bursa Gemlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arazisinde yapılacağını açıkladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen 'Yeniliğe Yolculuk Buluşması'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil için bir araya gelen Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ile TOBB'un yöneticileri ve iş insanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına geldiğinde fuaye alanında sergilenen, 1961 yılında üretilen 'Devrim' otomobilinin direksiyonunun başına geçti. Erdoğan, daha sonra törende yaptığı konuşmada, tarihi bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini, bizim montajcılıktan çok daha iyisine layık olduğumuzu hep dile getiririz. 1,5 milyon otomotiv üretim serisine ülkemizi çıkarttık; ama maalesef kendi otomobilimizi üretme çabasında bir sonuca varamadık. Bizim hayalimiz tüm hakları ülkemize ait olan, milli teknolojilerle üretilen dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için de bir babayiğit arıyorduk. Milletimizin bu hayaline gönül veren, elini taşın altına koyan babayiğitler çıktı. Sadece işine odaklanmış profesyonel bir ekip kurup, çalışmalarını bugünlere getirdiler. 100'ün üzerinde Türk mühendis evinden çocuğundan ayrı kalma pahasına çalıştı. Yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp büyük bir heyecanla vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor. CEO'muz öyle bir arkadaşımız. Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. Bugün ön gösterim araçlarını ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek üssü. Bu tarihi günde hem Bilişim Vadimizin resmi açılışı hem de otomobilimizin ön gösterim araçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

'60 YILDIR BU HAYALİN PEŞİNDE KOŞTUK'

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışının yeni olmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk. 'Devrim'in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin kabusa dönüştürüldüğünün hikayesidir. Daha önce uçak, motor geliştirenlerin başına ne gelmişse 'Devrim' otomobilinin de başına aynısı gelmiştir. Birileri çıkıp diğer projeler gibi sabote edildiğini görüyoruz. Zor şartlarda silah fabrikasında üretim yapanların fabrikayla birlikte havaya uçuranlarının zihniyetini gördük. Aynı kafayla bugün de bizim karşımıza dikiliyorlar. 'Devrim' hayata geçirildiğinde Türkler otomobil üretemez, diye kampanya başlatılıyor. Yerli otomobilin yeteri pazarı olmadığını söyleyenler birkaç yıl sonra yabancıların kurduğu fabrikaları alkışlamışlardır. Nerelerden geçmişiz. Daha önceki uçak, silah ve motor projeleri ile bugün bambaşka bir yerde olacaktık. Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle yad ediyorum. İnşallah projelerimiz sonuçlandığında birkaç yıl içinde motor meselesini de kökten çözmüş olacağız. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını da sormaya milletimize bırakıyoruz. Bu millet yapar, hele hele inandık mı çok farklı yapar. 'Devrim'in benzini olmadığı için yolda kalmasını, Türkiye'nin otomobili için de aynısını yapmaya çalışacaklardır. 'Devrim'in önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız 'Devrim' otomobilinin önünü kesmeyi başaramayacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve rakipsiz küresel oyuncu olma yönünde ilerlendiğini belirterek, "Milli SİHA, İHA, helikopter, eğitim uçağı, Türk mühendisliğinin geldiği seviyeyi göstermekte son derece önemlidir. Türkiye artık yeni teknolojilerin pazarı değil. Bunları geliştiren tüm dünyaya ihraç eden ülke haline gelecektir. Yeter ki kendimize güvenelim. Yeter ki kendimize inanalım. Bilişim Vadimiz kabiliyetlerimizi bir araya getirip attığımız adımlardan biridir. Marmara'ya Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Marmara bağlantısı kuruyoruz. Bu ulaşım hattına Mega Teknoloji Hattı da diyebiliriz. Osmangazi Köprüsü burada. Bu teknoloji üssü ile kritik teknolojilerin geliştirmesinde ülkemize çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçramayı burada yaşayacağız. 170 bini aşan yazılımcımızı 500 binin üzerine çıkaracağız. Çocuklarımıza yazılım geliştirme yetkinliği kazandırmak için eğitim öğretim faaliyetlerini arttıracağız. Bilişim Vadisi açık kaynak platformunun merkezi olacak" dedi.

FABRİKA, GEMLİK'TE KURULACAK

Yerli otomobilin üretiminin Bursa Gemlik'te yapılacağını açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Üretilecek merkez, Bursa olacak. Bursa'da Gemlik'te Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. 4 milyon metrekarelik bu alanın 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve fabrikamızın orada yapımına başlayacağız. Bizim fikirlerimiz mühendislerimiz tarafından hayata geçiriliyor. Kimseden icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz. Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye'de biz koyuyoruz, Libya'da biz koyuyoruz, savunma sanayinde biz koyuyoruz ve burada da biz koyuyoruz. Dünya otomotiv sanayi yeni bir yol ayırımındadır. Elektrikli otonom ve ağ bağlantılı yeni modeller ortaya çıkıyor. Bu yarışta herkes eşit şartlarda. Ağırdan alamayız, hızla bunu yakalayacağız. Yapay zeka otomobillerde de öne çıkıyor. Türkiye'nin otomobili projesindeki diğer pek çok sektörün de önünü açacak ve ateşleyicisi olacak. Kuralları ilk koyan biz olduktan sonra kimlerden destek aldığımızın kimleri çalıştırdığımızın önemi kalmıyor. Türkiye'nin en güzide kurumlarından yetişmiş mühendisler şu an dayanıklılık üzerinde çalışıyor. En uygun maliyetli aracını inşallah üreteceğiz. Seri üretime geçtiğimizde Avrupa'nın ilk ve tek SUV modelinin sahibi olacağız. İstanbul'da Şoförler Odası açıklama yapıyor, üretim yapıldığından itibaren kendi yerli otomobilimizi alacaklarını söylüyor. 2022 yılında Türkiye'de şarj altyapımızda hazır olacak. Bu otomobil yerli ve millidir; ama anlamayanlar var. Onlar bizi hiç ilgilendirmez. Türkiye en başından elektrikli otomobil alanına girerek herkesten birkaç adım öne geçiyor. Bu otomobili kendi ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz. Küresel bir marka için uğraşıyoruz. Avrupa'dan başlayarak tüm dünyada yollarda gördüğümüzde hedefimize ulaşmış olacağız."

ÖN SİPARİŞİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili ilk ön siparişi kendisi için vererek, "Üretim ve ihracatımızı buna göre belirliyoruz. Bu otomobil ile 2022 yılında ön satış süreci başlatılabilir. Dünyada benzer projeler kullanılan yöntemi ülkemizde de uygulamaya geçebiliriz. Recep Tayip Erdoğan olarak ilk ön siparişi de buradan veriyorum. Adınız tarihe geçecek. Attığı adımlar merakla beklenen ülke olacağız. Projede görev alan ekibi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

BAKAN VARANK: TÜRKİYE'NİN GURURU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında şunları söyledi:

"2002 yılında 36 milyar dolarlık ihracat yapabilen sanayi altyapısına sahiptik. Bugün 170 milyar dolara ulaşan ihracat hacmine sahibiz. Türkiye'nin dört bir yanında 1500'ün üzerinde Ar-Ge merkezine ev sahipliği yapıyoruz. Savunma sanayinde yeni başarı hikayesi yazdık. Yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 70'e çıkarttık. Türkiye'nin yazılımcı ve mühendislerin istenilince neler yapabileceklerini yaşadık. Ülkemizi her alanda ileri teknoloji üreten ülkelerden biri haline getirmek istiyoruz. Bugün de ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirmek için Bilişim Vadisi'ni resmen açıyoruz. 'Devrim' otomobili gibi yürekli adımlar atıldı. Bu işleri yüreklendirecek siyasi irade olmadı için yarım kaldı. Yerli özgün atılımları bozmak isteyenler yüzünden birçok fırsatları kaçırdık. Yıllarca 'yapamazsınız, başaramazsınız'a inat en iyisini biz yapar duruma geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, siz yıllarca milletimizin de talebi olan bu hayalin peşinden gittiniz. İş dünyamızda sizin bu çağrınıza cevap verdi. Her biri birbirinden tecrübeli bu otomobili geliştiriyorlar. Tüm fikri ve sanayi hakkıyla Türkiye'nin otomobilidir. Bu gurur 82 milyon vatandaşımızın Türkiye'nin gururudur. Otomotiv sektörü köklü dönüşümden geçiyor. Bugün elektrikli ve bağlantılı araçlar yüzde 1'ine sahipken 15 yıl sonra yüzde 40'a çıkacak. Otomotiv sektöründeki 32 milyar dolarlık ihracat kapasitemizi daha da yukarı çekeceğiz. Şarj altyapısını kurmak ve hukuki düzenlemeleri yapmak için şimdiden çalışmalara başladık. Araçları basın ile paylaştık ve benim önünde bulunduğum bir fotoğrafı paylaştım. 'Arabalar mı büyük yoksa bakanın boyumu kısa' diye yoğun tartışmalar oldu. Siz arabaların yanında durunca araçların boyutları hakkında soru işaretleri de tamamen ortadan kalmış olacak."

HİSARCIKLIOĞLU: BU SEFER BAŞARACAĞIZ

TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye'nin yarım asırlık hayaline bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"2017'de TOBB Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. Biz de yola çıktık ve babayiğitlerimizi bir araya getirdik. Rabb'imize şükürler olsun, verdiğimiz sözün arkasındayız. Otomotiv sektörü kabuk değiştiriyor ve bizim için yeni bir fırsat penceresi açılıyor. 1960'larda bu fırsatı kaçırmıştık. 'Devrim' arabasına sahip çıkamamış ve Türkiye'nin otomobili yapamamıştık. Bugüne kadar çok denedik, çok konuştuk ama başaramadık. Ama bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. Niye 'Türkiye'nin otomobili' diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sadece üretilmeyecek, markası da bizim olacak, patenti de bizim olacak, tasarımı da bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız, kendi patentlerimiz için yabancı mühendisleri çalıştıracağız. Allah'ın izni, milletimizin inancı sonra Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu işi başaracağız. 2022'de de inşallah ilk aracımızı hep birlikte banttan indireceğiz. İşte bu yüzden Türkiye'nin otomobili, sadece yerli marka araba yapmak değildir. Türkiye'nin otomobili bir otomobilden daha fazlasıdır. 'Türkiye'nin otomobili' meydan okumadır. 'Türkiye'nin otomobili' teknolojik dönüşümdür, küresel markadır, 20 bin ilave istihdamdır, 7,5 milyar dolar daha az cari açıktır."

KARAKAŞ: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YARIŞINDA HERKES YOLUN BAŞINDA

Otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümünü anlatan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise "Dünyada elektrikli ve bağlantılı otomobil yarışında herkes yolun başında. Bu yarışta çevik, yaratıcı, iş birliğine açık ve kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Biz de doğru zamanda doğru yerdeyiz. Dünyada ve Türkiye'de son 5 yılda en hızlı büyüyen ve gelecek 5 yılda en hızlı büyüyecek segment SUV. Bunun yanında Türk tüketicilerinin sahip olmayı en fazla istediği ancak yerli alternatifin yok denecek kadar az olduğu bu segmentin beğenilen bir marka oluşturmak için en uygun başlangıç olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

'FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÜZDE 100 TÜRKİYE'NİN'

Türkiye'nin otomobilinin, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yüzde 100 Türkiye'ye ait olduğunu belirten Karakaş, şunları söyledi:

"Profesyonel bir bütünlükle Türkiye'nin küresel markasını ortaya çıkarmak için var gücümüzle ve dünyanın en iyileriyle çalışıyoruz. Daha yola çıkarken 15 yıllık yol haritamızı adım adım planladık. Ortalama iş tecrübeleri 10 yılın üzerinde işinin ehli, işine adanmış, küresel tecrübesi olan, ağırlıklı mühendislerden kurulu bir ekip oluşturduk. Her geçen gün büyüyen ekibimiz 114 kişiye ulaştı. Çevik, hızlı kararlar alabilen bir organizasyon oluşturduk ve kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimseyerek, her faaliyetimizde pazar ve kullanıcı beklentilerine kulak veriyoruz. Ülkemizin tüm tecrübe ve yetkinliklerini önemsiyoruz. Varsa ülkemizdeki ülkemizde henüz yoksa dünyadaki en iyi iş ortaklarını bulup onlarla kendi mühendislerimizin yönetiminde iş birliği yaptık, yapmaya devam ediyoruz. En önemlisi, dünyanın önemli oyuncularını inceleyerek ve kıyaslayarak belirlediğimiz olmazsa olmaz başarı kriterlerinden taviz vermeden yol alıyoruz. Yeni bir otomobil markasını inşa ederken aynı zamanda küresel bir marka ortaya çıkarıp dünya ile rekabete giriyoruz. Geniş ürün gamıyla tasarımsal cazibesi, teknolojik yetenekleri, endüstriyel gücü ve kültürümüzden ilham alan detayları ile Türkiye'nin otomobiline kavuşacağız."

GÖRSEL ŞÖLENLE TANITILDI

Konuşmaların ardından SUV ve sedan otomobiller, görsel şölenle tanıtıldı. TOGG markalı otomobiller, platforma asansörle çıkarılırken, tören alanındakiler de heyecanla bekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye gelerek, araçları inceledi. Erdoğan, daha sonra Bilişim Vadisi'nin bulunduğu alanda otomobili kullandı.

500 KİLOMETRE MENZİLLİ

Tören alanında, yerli otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi yaşatılırken, yerli otomobilin şasesi de sergilendi. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığı ile yapılacak yerli otomobilin motor gücü 150 kw olarak açıklanırken, 2 çeker aracın 200 beygir, 4 çeker aracın ise 400 beygir gücünde olduğu, otomobilin 30 dakikanın altında hızlı şarjla yüzde 80 doluluğa ulaşacağı, li-ion pil hücreleriyle 300 artı ve 500 artı kilometre menzile sahip olacağı belirtildi.

UZAKTAN ARIZALAR GİDERİLEBİLECEK

Yerli otomobil uzaktan 4G/5G bağlantıyla merkeze bağlanarak güncellemeleri yapılacak. Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek. Otonom sürüş teknolojisine sahip olacak yerli otomobil trafiğin sıkışık olduğu zamanlarda kendiliğinden dur-kalk yaparak sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak. Araç 7 standart, 2 opsiyonel hava yastığı ve aktif güvenlik sistemlerine sahip olacak. Tüm tekerlerden çekiş ile 400 beygir güce sahip olacak. 0-100 kilometre hıza 4,8 saniyede ulaşacak araç, 180 kilometre azami hıza sahip olacak.

FABRİKA BURSA'DA KURULACAK

Yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. 300'ü nitelikli personel olacak. 5 modelde yılda 175 bin adet üretilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun gerçekleştireceği yatırım için 31 Aralık 2035'e kadar 30 bin otomobil alım garantisi verildi. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

5 MODEL ÜRETİLECEK

Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra tasarım ve mühendislik çalışmalarının geldiği noktayı gösteren ilk ön gösterim aracını ve sedan konseptini gün ışığına çıkaran TOGG, fabrikanın temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerinde 5 farklı model üretecek. Projenin hemen başında 2 ayrı özgün patenti kayda geçiren TOGG, üretime başlayacağı 2022 yıllı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olarak endüstride yerini alacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE KANAL İSTANBUL YAPILACAKTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi'ndeki programın ardından Körfez Hereke Sahili'ne giderek vatandaşlara hitap etti. Otobüs üzerinden halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl oldu da bugün buradayız, malum bugün hakikaten Türkiye kendi otomobilini hamdolsun dünyaya takdim etti. Bilişim Vadisi'nde bugün törenimizi yaptık. Çok güzel bir tevafuk oldu, o da şöyle İsmail Bey Meclis Başkanıyken külliyeye bir halı siparişi verdi. Nereden verdi, Hereke'den verdi. Hereke Halı Fabrikası'nda o halı dokundu ve yaklaşık söyle 1,5-2 ay kadar önce o halıyı teslim ettiler. 108 metrekare. Bunu el işleriyle dokuyanlar kimlerdi? Herekeli hanım kardeşlerimdi ve kendilerini de misafir ettim, geldiler külliyede beraber olduk" dedi.

'HER ŞEYİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR AMA BİZ YOLUMUZA DEVAM ETTİK'

İktidarda oldukları süre boyunca CHP'nin yaptıkları bütün projelere olumsuz tepki verdiğini ifade eden Erdoğan, "Mensubu olduğunuz millete tutkuyla bağlı değilseniz muhakkak arkasına gizlenecek bir bahane bulursunuz. Bunun için atalarımız ne güzel denmiş, 'Her vakte bir bahane bulur bi-namaz olan', Bir bahane bulur namazsız olan, namaz kılmaya niyeti yok ya bir bahane uydurur. Çalışmakta, üretmekte, millete ve ülkeye hizmet etmekte gözü olmayan siyasetçi de bir sürü bahane üretir. Bu tipler ne hizmet ederler ne de hizmet edene izin verirler. Ellerine geçen imkanları da mega projelere taş koymak için kullanırlar. Bu tarz şahıslara hayatın hemen her alanında hepimiz rastlıyoruz, ancak Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek yer vardır. O kadar. Üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle, CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir. Hizmet etmek istersiniz karşınıza ilk CHP dikilir, yasakları kaldırmak istersiniz karşınızda yine CHP'yi bulursunuz. Havalimanı, otoban, köprü, metro yapmak istersiniz herkesten önce CHP karşınıza çıkar. Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı konutlar yapmak istersiniz karşınıza çıkan yine CHP'den başkası değildir. Bu ülkede dikili tek bir ağaçları olmadığı halde eleştirmede, engellemede, projeleri yokuşa sürmede önceliği kimseye bırakmazlar. Son 17 yılda, tek bir eser yoktur ki CHP karşı çıkmasın, takoz koymaya çalışmasın. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Osmangazi Köprüsü'nden, İstanbul-İzmir Otoyolu'na kadar her projemize mani olmak istediler. Ülkenin ve milletin faydasına olacak hiçbir çalışmanın içinde yer almadılar. Biz bu köprüleri onlara rağmen yaptık. Yani, her şeyi engellemeye çalıştılar ama biz evvel Allah dinlemeden yolumuza devam ettik" diye konuştu.

'DEVRİM İÇİN NE DEDİYSELER BUGÜN AYNISINI TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ İÇİN SÖYLEDİLER'

Devrim otomobiline muhalif olan zihniyetin bugün Türkiye'nin otomobili için iş başında olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kimi zaman mahkeme kararlarıyla, kimi zaman sokak olaylarıyla hep bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemiz ile ilgili yapıyorlar. Hiçbir bilimsel, mantıklı, makul açıklaması olmayan iddialarla projeyi daha başlamadan bitirmeye çalışıyorlar. Maalesef aynı tavrı bugün ön gösterim araçlarını tanıttığımız Türkiye'nin Otomobili ile de sergilediler. CHP'ye muzahir yayın organları bu projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden kimi zaman farını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler. 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını Türkiye'nin Otomobili için de söylediler. Devrim otomobiline karşı çıktılar, bu da devrin otomobili bunu böyle bilesiniz. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır, yapılacaktır. Çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, 'O parayı insana harca' Kanal İstanbul kim için? İnsan için değil mi? İnan buna sor, insan nedir ya da insan kimdir bunu bize bir tanımla, onu bile tanımlayamaz. Zira insan kıymeti anlasaydı SSK'nın başında olduğu zaman insana değer verirdi. Bunlar SSK'nın başında olduğu zaman insana değer mi verdiler? Yahu SSK'yı dağıtan bu değil mi? Bitti yahu bu kadar basit ama ne yazık ki bunların yandaşı olan medya bu zata hiçbir zaman bunun hesabını sormadı. Neden? İdeolojik sebeplerden dolayı. Ama biz tuttuk şehir hastanelerini yaptık. Şimdi bu şehir hastaneleri de bunları çıldırtıyor."

"REZİL ETTİNİZ İZMİR'İ"

İzmir ile ilgili eleştiride bulunan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsan kadrinin biz bildiğimiz için yol arkadaşım Binali Bey 6 bin kilometreden aldık bölünmüş yolları, 26-27 bin kilometreye çıkardık. Şimdi bu yollardan gayet huzurlu gidiyoruz değil mi? Kendisi İzmir Milletvekili. Şu anda 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e gidiyoruz. Kadir kıymet bilen teşekkür ediyor ama bunda öyle bir şey yok ki. Yahu İzmir'e böyle bir şey yaptınız teşekkür ederiz demiyorlar. Bakın şimdi İzmir sular altında. Utanmasa ne diyecek biliyor musunuz? İstanbul'un kanalizasyonlarını da siz yapın diyecek. Belediyenin işi bu gelsin yapsın belediyeler. Bak kaç yıldır burası sizde, İzmir AK Parti belediyeciliği görmedi, rezil ettiniz İzmir'i. Cumhurbaşkanlığı'nın kabul salonundaki Hereke halısına bile kulp takmaktan çekinmediler. Oysa biz sizlerin ele emeği, göz nuru ile Hereke'yi değil, tüm Türkiye'yi temsil etsin diye oraya serdik. Yurtdışından gelen misafirlere ne diyoruz biliyor musunuz? 'Bu halı ithal halı değil, bu halı benim Herekeli hanım kardeşlerimin el emeği göz nuruyla yapılmış halı' diyoruz. Ama bunlar bırakın arabayı, halıya bile tahammül gösteremediler. Türkiye'nin sevincine, gururuna, heyecanına ortak olamadılar. Biz elbette bunların ne düşündüğüne, ne yaptığına bakmıyoruz. Bizim için önemli olan sizlerin kanaatidir, sizlerin düşüncesidir. Halk ve hak razı olduğu sürece CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur."

YERLİ OTOMOBİL GEMLİK'TE ÜRETİLECEK



TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar olacağı belirtildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Haralar bölgesi, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla biliniyor. Tesisin kurulacağı alanın, TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik arazi olması dolayısıyla tercih edildiği belirtildi. 22 milyar lira ile kurulacak olan yerli otomobil üretim tesisinde ise 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gemlik Haralar bölgesindeki arazi, liman ve fabrikalardan drone görüntüleri

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Huzeyfe ÖZDEMİR - Semih ŞAHİN / GEMLİK(Bursa),()

========================================================

BAKAN ALBAYRAK: 12 AYLIK İHRACATIMIZ 180 MİLYAR DOLARA ULAŞTI



HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı Ekim ayının rakamlarına göre 12 aylık ihracatın 180 milyar dolara ulaştığını belirterek, "2009 küresel krizinde Türkiye teğet geçmesine en hızlı toparlanmasına rağmen, 4 çeyrek üst üste küçüldü. Bir çeyrek de eksi 14,4 küçüldü. İhracatımız 2008'den 2009'a 132 milyar dolardan 102 milyar dolara, yüzde 30'a yakın düştü" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şırnak'tan sonra Van'a geldi. Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Van İş Dünyası Buluşmasına', Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, ilçe belediye başkanları, meslek odaları temsilcileri, yatırımcı bankaların genel müdürleri ve iş dünyasından insanlar katıldı. Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Değişim başlıyor' adı altında bir sürece başladıklarını ve bu kapsamda 12'nci il olarak Van'ı ziyaret ettiğini belitti.

'2019 TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR YIL OLDU'

Van için elinden geleni yapacağını aktaran Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Ekonomimizi yeni bildiğimiz bir üst lige çıkmasıyla alakalı adımlar atmak ve istiyoruz ki, herkesi dinleyelim, herkesle görüşelim, herkesle bir araya gelelim. Bu değişimi kaynağında anlatmak için il il geziyoruz. Bu ziyaretlerimiz asgari bir, iki ilde devam ediyor ve inşallah yılı Van'la kapatıyoruz. 2020'de çok daha iyi olacak. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bu ülkeye, bu devlete, bu topluma, bu millete güvenenler omuz omuza, dirsek teması kesmeden güçlü adımlarla yolumuza hedefe varmak için, son sürat koşmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 2019 yılı, tüm bu yaptığımız değerlendirmeler, gittiğimiz her yerde ben ifade ediyorum. Hem öz muhasebemiz açısından, hem de gelecek projeksiyonu açısından çok önemlidir. Geçtiğimiz süreçte özellikle dünya ekonomisinde tüm bunlar ele alındığında, 2019 yılının küresel ekonomide zayıf bir yıl olduğuna şahit olduk. Dünya yavaşlıyor, üretim de, tüketim de zayıflıyor. ABD, Çin başta olmak üzere arasındaki ticaret savaşları, ticaret gerilimleri, Avrupa ekonomisindeki zayıf görünü ile birlikte tüm bu noktada 2019 yılı küresel ekonomiyi çok ciddi etkiledi. 2020 yılına girerken belirsizliklerin bir çoğunun devam ettiği, edeceği bir yol olarak önümüzde. İşte dünya bu durumdayken ülke olarak geçtiğimiz son 1,5 yılda ekonomi anlamında hepinizin malumu, bir çok ülkenin direnç gösteremeyeceği, ayakta kalamayacağı şiddetli saldırıları göğüslemek zorunda kaldık. Türkiye ekonomisi ise yönelik, Türkiye'nin bu 1,5 yılda yaşadığı süreçlerle bir yılda üç seçimin olduğu bu dönemde, operasyonel olarak Türkiye ekonomisi Ağustos 2018'de başlayan, ülkemiin ekonomisini doğrudan tehdit ederek başlayan tüm bu süreç, 2019 yılında daha da şiddetlenerek farklı tehditler, farklı kur saldırıları ve piyasalarımızı tüm bu korkutma girişimleriyle farklı bir boyuta ulaşıldı."

'ACI ÖLDÜRMÜYORSA GÜÇLENDİRİYOR, GÜÇLENEREK ÇIKTIK'

Türkiye'nin tüm zorlukların üstünden geldiğini vurgulayan Bakan Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elhamdulillah biz ilk günden itibaren bu bu saldırılara karşı mücadelemizi etkin bir şekilde kararlılıkla vurguladık. Finansal sağlığın, ardı arkası kesilmeyen tüm bu yaptırım tehditleri, yaptırımlar tüm bunların arasında devletimizin inancı ve feraseti, iş dünyamızın desteğiyle bir çok şeyin üstesinden gelmeyi muvaffak olduk. Hazırladığımız etkin önlemler ve bunların yanında ekonomik kurumlarımızın yüksek derecede koordinasyon kapasitesiyle ülkemizin her bir ferdinin şahit olduğu bu çetin süreçten çıkmayı başardık. Her zaman bunu diyorum. 'Eğer acı öldürmüyorsa, güçlendiriyor'. Elhamdulillah, daha da güçlenerek çıktık. Bizlerin İMF'ye ihtiyacımız yok. Valla biz anlaşmadık, Arjantin anlaştı. Yüzde 350'ye yakın devalüasyon oldu Arjantin'de, 1,5 yıl geçti, bırakın İMF ile anlaşmayı ekonomik olarak tüm bu saldırılara rağmen, bir kuruş dahi almadan şükürler olsun bu süreci daha güçlü göstergelerle ve pozitif büyümeyle kapatıyoruz. Malumunuz Barış Pınarı Harekatı döneminde yaşanan iklim ve o süreçteki tweetler, tehditler, yaptırımlar. Bunların da ekonomimize piyasalarda şahit oldunuz. Yılı kapatırken şunu söylüyorum. Türkiye'nin potansiyeline yananlar, gücüne inananlar ve güvenenler bir kez daha kazandı. Önümüzdeki dönemde de bu ülkenin geleceğine inanan ve güvenenlerin kazanmaya devam edeceği, karalama kampanyaları, operasyonlar, süreçler tüm bu olanları bu makus talihi kaybetmeye mahkum olacaklar."

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Mevsimsel düzeltilmiş son verilere göre Türkiye ekonomisinin son üç çeyrektir büyümeye devam ettiğini söyleyen Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 için yüzde 5 büyümenin ifade ettiğini aktardı. Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin baz büyümesi yüzde 5'tir. 2020 itibarıyla bu. Yatırımlar canlanmaya devam ediyor. Reel kesim güven endeksi Aralık'ta biliyorsunuz yine 1.6 puanlık artışla 103.6 seviyesine geldi. Aralık ayında sektörel güvenlik sır tüm bu manada ekonomiye olan güvenin, sektörel bazda da teker teker artmaya devam ettiğini gösteriyor. Aralık ayında hizmet sektörü güven endeksi 93,2, perakende ticaret güven endeksi 102,6. Son iki yılın en iyi rakamlarına doğru gidiyoruz. Tüm bu saldırılara, küresel piyasada belirsizliklere, çevremizdeki istikrarsızlık, çatışma ve terörle Türkiye fiili olarak bir savaşta, tüm bunlara rağmen, gerçekleştirdiğimiz sınır ötesindeki operasyonlar, son bir yıldaki 3 seçime rağmen yılı şükürler olsun son bir kaç aylık süreçte toparlanmayla birlikte Allah'ın izniyle birçok kişi ve kurumu da hayal kırıklığına uğratarak inşallah daha ümitli, umutlu ve iyi bir şekilde kapatıyoruz. 2010 ve sonrasındaki süreç üzerinde çok daha başka bir noktada Türkiye. Çok daha başka bir yere gidiyor. Bir değişim süreci var. Siyasi, ekonomik, güvenlik, bölge istikrarı olarak çok daha başka bir döneme gidiyor."

'YILI, ENFLASYONU YÜZDE 12'NİN ALTINDA KAPATACAĞIZ'

Özellikle ihracat ve turizm sürecinde sergilenen performansın katkısının da çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Albayrak şunları söyledi:

2019 yılı başında Türkiye ekonomisinin küçüleceği ile ilgili birçok yorumları hatırlayın. Uluslararası ne kadar kurum varsa, hepsi eksi 5, eksi 4, eksi 3 küçülecek derken bugün hepiniz görüyorsunuz, uluslararası ülkeler hepsi görüşlerini değiştirip, Türkiye'nin büyüme trendine 2020 yılında en az yüzde 5 büyüyeceği ile ilgili süreçle alakalı olumlu görüş noktalarında her biri görüşlerini değiştirmeye başladılar. Özellikle ihracat ve turizm anlamında sergilediğimiz güçlü performansın katkısı da çok ama çok önemli. Uyguladığımız ürün ve pazar çeşidinin yanı sıra, katma değerli, ihracata yönelik verdiğimiz teşviklerle bu süreçte gerçekten önemli katkılar oldu. Atılan adımlar neticesinde 2019 yılı Ekim ayında YTS'ye göre 12 aylık ihracatımız 180 milyar dolara ulaştı. 2009 küresel krizinde, Türkiye teğet geçmesine en hızlı toparlanmasına rağmen, 4 çeyrek üst üste küçüldü. Bir çeyrek de eksi 14,4 küçüldü. İhracatımız 2008'den 2009'a 132 milyar dolardan 102 milyar dolara, yüzde 30'a yakın düştü. Tüm bu süreçlerde Türkiye yıllık 2009'daki eksi 5'deki küçülmeye, Allah'ın izniyle 0.5 ve 1'e yakın büyümeyle kapatıyor. Birileri 10 sene önce bu kamu bankaları kapatılsın diye şov yapıyorlardı. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O dedi ki 'bu bankalar olacak. Bakın bu kamu bankaları o gün özelleşmiş olsaydı bugün işimiz çok daha zor olacaktı. Sadece son enflasyon mücadele noktasında, kurtulamaz denilen enflasyon yüzde 12'nin altında inşallah yılı kapatacağız. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 30 ve 40 oranında faizler vardı. Bugün bu faizler yüzde 9,5 ile 11 bandına kamu bankalarımız inmeye başladı. Sadece Haziran ayından bu yana 6 ayda yüzde 25'lerden yüzde 9'lara geldik."

'TÜRKİYE OLARAK DİMDİK AYAKTAYIZ'

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Albayrak, "Türkiye çok güçlü bir ülke. Bölgemizde 17 yıldır çatışma bitmiyor. Suriye, Irak'ın durumunu görüyorsunuz. 20 yıl önce Suriye ve Irak ne noktadaydı, şimdi ne noktada. Türkiye 6 yıldır fiili bir savaşta. Birilerinin hayalleri almıyor. Herkes şimdi mesaj atıyor. Sayın Bakanım önceden sipariş verelim arabalar için. Tüm terör saldırılarına rağmen biz birlik ve beraberlik içerisinde bu güçlü duruşumuza kast ettilerse de Türkiye olarak dimdik ayaktayız" dedi.

Bakan Albayrak, daha sonra basına kapalı olarak iş dünyası temsilcileri ile görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Albayrak, AK Parti Van İl Başkanlığı'nı, daha sonra da esnafı ziyaret etti. Ziyarette bulunduğu esnafla aynı masada oturup fırından aldığı çörekle çay içen Bakan Albayrak, esnafın sorunlarını dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Esnaf ziyareti

++

Albayrak'ın konuşması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN / VAN,()

===============================================

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (8)

BAKAN SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüğoğlu ile birlikte 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve yetkililerden bilgi alıp, vatandaşlarla görüştü. Açıklama yapan Bakan Soylu, şöyle dedi:

"5 evde hasar söz konusu. Nisan'da da 5.2'lik bir deprem meydana gelmiş, 565 hasarlı konutlarımız vardı. Onlarla ilgili de hak sahipliği ile ilgili o tarihten bu tarihe kadar çalışmalar gerçekleştirildi. Hem bu depremle ilgili tespiti gerçekleştirmek, hem de Nisan'daki depremde ondan sonraki süreçle ilgili neler yapıldı değerlendirmek için buradayız. Tabi depremler oluyor, bu konuda bütün kurumlarımız gereken tüm çalışmayı yapıyor. Özellikle deprem hasarına uğrayan evlerle ilgili hem valiliklerimizin hem AFAD müdürlüklerimizin boşaltma konusunda net talepleri ve istekleri var. Maalesef bazen bu konuda ne kadar yoğun tedbir uygulasak da başarılı olamadığımızı söylemek isterim. Burada vatandaşımızın anlayışına sığınıyoruz. Yani bir deprem oluyor, bu depremde binalar hasarlı hale geliyor ve burada biz hak sahipliği oluşturuyoruz. Biz onlarla ilgili kira da dahil olmak üzere bütün maliyeti kendi üzerimize yüklenebilme kabiliyetine sahibiz. Bu depremden çıkaracağımız bir ders var. Eğer 4.9 değil de 5.5 civarında bir şey olsaydı bu hasarlı binalarda insanlar oturmaya devam etseler, biz bunun sorumluluğunun altından kalkamayız. Biz bu bedeli ödeyemeyiz."

Bölgeden deprem fay hattı geçtiğine değinen Bakan Soylu, "Burası bir deprem hattı. Bundan yaklaşık 80 yıl önce Erzincan'da 7.9 şiddetinde bir deprem söz konusu oldu, büyüktü. 100 yılı aşkın süre önce yine Elazığ'da bu hatta 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Bizim görevimiz bu depremlere hazırlıkları ortaya koyabilmek ve tedbir alabilmektir. Burada vatandaşlarımızla, halkımızla işbirliği içinde ancak bunu sağlayabilir, gerçekleştirebiliriz. Onun için buradan tekrar hem sorumluluklarımızı yerine getirmek açısından hem yarın öbür gün böyle bir facia ile karşı kaşıya kaldığımızda; hem bu facianın maliyetlerini yüklenmeme adına her birimiz için, milletimiz, devletimiz, gelecek nesillerimiz, çocuklarımız için söylüyorum. Allah'ımıza çok şükürler olsun bunları sağlayabilecek ülkemizin, devletimizin gücü var. Onun için yapılması gereken iş olduktan sonra 'Eyvah ne yapacağız?' değil, mesele başımıza gelmeden yapabilmektir. Bu konuda bütün kurumlarımız bütün gayretleriyle çalışıyor. Sadece söylediklerimize itibar edilmesi. Bu konuda da özellikle bilim açısından, hem de kurumların aldığı tedbirlerin yerine getirilmesi hususunun ortaya konulması gerekli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Emrah Kızıl anons

-Bakan Soylu'nun köye gelişi

-İncelemede bulunması

-Vatandaşlarla konuşması

-Hasar gören evden detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Elif FİLİZ / ELAZIĞ,()

============================================

AK PARTİ'Lİ ÇELİK, ADANA'DA EVLERİ SELDE ZARAR GÖREN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iki gün süren sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret ederek, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantısı yaptı. Çelik, "3 bin 668 kişiye şu ana kadar hesapları var ise hesaplarına, yoksa Ziraat Bankası'nda adlarına hesap açılarak hesaplarına 1000 TL para yatırıldı" dedi.

Pazartesi akşam saatlerinde başlayan ve iki gün süren sağanakta, çok sayıda ev ve iş yeri su baskınları sonucu zarar gördü. Akşam saatlerinde su baskınlarının büyük zarar verdiği merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ne gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberindeki kent protokolü ile selin mağdur ettiği vatandaşları ziyaret etti. Hasar gören evlerde inceleme yapan Çelik, Valilik tarafından hasar gören 3 bin 500 evin tek tek tespit edildiğini, atlama olmadan bunların kayıt altına alındığını ve mahalleye kentsel dönüşümle 500 konut yapılacağını söyledi. Evi selde zarar gören yaşlı bir kadın, ziyarete gelen Çelik'e sarılıp, ağladı. Her şeyini selde kaybettiğini ve yatacak yerinin olmadığını dile getiren yaşlı kadın, yardım istedi. Gerekli yardımların yapılacağını aktaran Çelik ise "Allah sağlık versin. Büyük bir afet oldu. 1960 yılından beri düşmeyen yağmur geldi. Şükür ki can kaybı yok. Sen üzülme" dedi.

41 MİLYON TL'LİK YARDIM

AK Parti Sözcüsü Çelik, ziyaret ve incelemelerinin ardından Yüreğir Belediyesi'nde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve belediye başkalarıyla koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantının ardından basının karşısına geçen Çelik, Adana'ya 41 milyonluk hibe şeklinde yardımlar yapıldığını, 3 bin 668 kişiye şu ana kadar hesapları var ise hesaplarına yoksa Ziraat Bankası'nda adlarına hesap açılarak hesaplarına bin TL yatırıldığını kaydetti. Adana'nın 1960 yılından beri görülmemiş sel ve afetle karşı karşıya kaldığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Burada ciddi miktarda hasar ve zarar söz konusu. En büyük tesellimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemiş olmasıdır. Kurulan risk koordinasyon merkezi, tüm belediye başkanlarımızın bu krize müdahale ederken ortak bir dayanışma içinde hareket etmesi, bütün sivil toplum örgütlerinin gereken duyarlılığı göstermesi son derece önemli oldu. Çok büyük can kayıplarıyla karşı karşıya kalınabilirdi. Ama ilk andan itibaren emniyet güçlerinin, jandarmanın, askerlerimizin verilen talimatlarla vatandaşlarımızı uyarması. Afet başladığı andan itibaren camilerden anons yapılarak birinci katların terk edilmesi istenmesi anonsları yapıldı. Valiliğin kriz koordinasyon merkezinin istikrarlı bir şekilde olaya müdahale etmesi, vatandaşlarımızın üst katlara çıkması sayesinde Allah'a şükür bir can kaybı olmadı."

Selin verdiği zararlar için hükümet adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kente geldiğini hatırlatan Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda oluşan zararlar için 500 bin liralık ödenek sağladığını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da vatandaşların ihtiyaçları için 5 milyon lirayı Merkez Bankası'na gönderdiğini söyledi.

2 BİN TOPLU KONUT MÜJDESİ

2 bin konutlu kentsel dönüşüm başlatacaklarının haberini veren Çelik, "Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ne 500, 19 Mayıs Mahallesi'ne 500, PTT Evleri Mahallesi'ne 500 ve Sinan Paşa Mahallesi'ne de 500 konut yapılacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in mahalleyi ziyaret etmesi

- Çelik'in vatandaşlarla konuşması

- Çelik'in açıklamalarda bulunması

Haber-Kamera: Anıl ATAR / ADANA,()

=================================

ZEMİN KATTA ÇIKAN YANGINDA 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ: 1 GÖZALTI



ADANA'da, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, panik yarattı. Dumandan etkilenen ve evlerinde mahsur kalan biri çocuk, biri 5 aylık hamile kadın toplam 11 kişi, itfaiye erlerince kurtarıldı. Evin yanmasına neden olduğu öne sürülen ev sahibinin oğlu Kerem K., polis tarafından gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46030 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede oğlu Kerem K. ile oturan Banu K. (65), dün saat 23.00 sıralarında evini saran alevleri fark edip, kendisini dışarıya attı. Komşularını uyandıran Banu K., daha sonra itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evi tamamen sarıp, üst kat balkonlarına da hafif şekilde sıçrayan yangına, üç araç ile müdahale etti. İtfaiye erleri, yoğun dumandan etkilenen ve alevlerden dolayı evden çıkamayan biri çocuk, biri 5 aylık hamile kadın 11 kişiyi, merdivenli araçla birer birer kurtardı. 8 kişi, ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, binada büyük çaplı hasara neden oldu. Yapılan incelemede evi kundakladığı ileri sürülen ev sahibinin oğlu Kerem K., gözaltına alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yangın yerinden görüntü

- Yanan evin penceresinden su sıkan vatandaşlar

- Binadan çıkartılan dumandan etkilenen bir kişi

- İtfaiye erinin dumandan etkilenen çocuğu kucağında taşıması

- Çocuğun sağlık ekibince ambulansa götürülmesi

- Merdivenli araç ile dumandan ekilenen hamile kadının binanın en üst katından indirilmesi

- Dumandan etkilenen yanan evin sahibi Banu K.'nin sedye ile ambulansa taşınması

- Kalabalıktan görüntü

- Yangının verdiği hasardan görüntü

- Bina sakini vatandaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

=======================================

TOKAT'TA KORKUTAN YANGIN



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, bacanın tutuşması sonucu çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında ilçe merkezindeki Yunus Emre Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'nde Onur Şahin ve ailesinin oturduğu 2 katlı evde çıktı. Evi ısıtmak için yakılan sobanın bacası alev aldı. Alevler kısa sürede evin çatısına sıçradı. Bakkaldan alışveriş yapmak için evden ayrılan Onur Şahin geri dönerken çatıyı saran alevleri fark ederek eşi Zehra Şahin ve 3 çocuğunu dışarı çıkardı. Şahin'in ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Evde oturan Onur Şahin, çocukları ve eşini dışarı çıkardıktan sonra itfaiyeyi aradığını, daha sonra eşyaları kurtarmaya çalıştığını ancak başaramadığı ifade etti. Zehra Şahin ise yangının ardından büyük üzüntü yaşadı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden yangın ile ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Alevlerden görüntü

Söndürme çalışmaları

Röp.

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),()

===============================

Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2)

3 ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Mersin'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda arama çalışmaları sürdürülen çiftçi Ali Kaçar'ın kaybolduğu anda beraberinde olan 3 arkadaşı, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü. 3 arkadaş ifadelerinde, kullandıkları aracın arıza yaptığını, bunun üzerine Kaçar'ın yaylaya geri dönmek için yanlarından ayrıldığını söyledi.

Ali Kaçar için arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

KAR ARACI DEVRİLDİ: 1 YARALI

Erdemli'de kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları sırasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta kaybolan Ali Kaçar'ın bulunması için dün jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesi ekiplerinden oluşan 70 kişilik grup arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Eksi 10 derecede sürdürülen arama çalışmaları esnasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu kimliği açıklanmayan 1 kişi yaralandı. Yaralı, arama bölgesinde hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Arama Kurtarmaya gelen araçlar

- Arama urtarma çalışması

- Karda arama çalışması

- Arama ekibi sıralı halde görüntüsü

- Kar yağışı görüntüsü

- Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER /ERDEMLİ(Mersin),()

=====================================

ARAÇLAR KARDA MAHSUR KALDI, ATEŞİ ÇIKAN BERİVAN HASTANEYE ULAŞTIRILDI



SİİRT'in Pervari ilçesinde, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 2 yaşındaki Berivan Bulut, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar nedeniyle kapanan yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde yoğun kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolu kapanan köylerden Doğan köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Berivan Bulut hastaneye götürülemedi. Bilgi verilmesi üzerine sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yaptıkları çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. Ardından sağlık ekipleri, Berivan bebeği hastaneye ulaştırdı. Pervari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Pervari ve Şirvan ilçelerinde bazı araçlar kara saplanıp mahsur kaldı. Sürücülerin ihbarı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi kurtarma ekipleri yaptıkları çalışmayla araçları kurtardı. Ekipler 18 köy yolunu kardan temizleyip yeniden ulaşıma açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Köyde havale geçiren bebek

-Havale geçiren bebeğin getirilmesi

-Berivan Bebeğe 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yolları kardan temizlenmesi

-Ekiplerin çalışması

-Yılda mahsur kalan sürücülerin kurtarılması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,()

=========================================

Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı



BİLECİK'te yolcu otobüsüyle, hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Bilecik-Bozüyük karayolunda meydana geldi. İstanbul-Antalya seferini yapan Veysel Yıldız idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 32 ER 144 plakalı yolcu otobüsü Şelale rampaları mevkiinde aynı yöne giden Ersin Yılmaz kontrolündeki 49 DC 697 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada, otobüs muavini Veysel Yıldız'ın yanı sıra otobüste bulunan yolculardan Kadriye Demirci, Fatma Çetinkasap, Nazlı Erçetin, Leyla Bozkurt ve Feyza Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Leyla Bozkurt'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım tek yönde kontrollü olarak sağlandı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise firmaya ait başka otobüslerle Bozüyük otobüs terminaline götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Otobüsün ön tarafından görüntü

-Otobüsün arka tarafından görüntü

-Karayolundan görüntü

-Yolculardan görüntü

-Bilecik Devlet Hastanesi acil servisi

Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,()

====================================

TIR'IN ALTINA GİREN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek TIR'ın altına girdi. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Emek, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Bağyurdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Halil İbrahim Emek yönetimindeki 35 Y 8317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil, Tevfik Özdemir'in kullandığı 16 ABC 103 plakalı TIR'a çarparak altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü Emek'in, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Emek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / KEMALPAŞA(İzmir),()

======================================

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM ÖLDÜ



KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara (92), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Domaniç- Tavşanlı yolu ilçe sahası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara'ya çarptı. Kazada, Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara'nın cesedi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali A. ise ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yol kenarındaki ceset

-Polis ve sağlık ekipleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT / DOMANİÇ(Kütahya),()

=================================

HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 6 YARALI



SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Sivas- Malatya yolunda Ulaş ilçesi Yenikarahisar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sivas'tan Kangal ilçesi yönüne giden Yüksel Gümüşbaş yönetimindeki 60 KY 656 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Gümüşbaş ile Pınar (35), Zehra (8), Yusuf (12), Muhammet (2) ve Zeynep Gümüşbaş (3), yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen Ulaş İtfaiyesi ekipleri yaralıları otomobilden çıkardı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılar, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın ve yaralıların görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Yasin KIRAS / ULAŞ(Sivas),()

==================================

SAMSUN'DA EĞLENCE MEKANLARINA POMPALI TÜFEKLE SALDIRI: 4 YARALI



SAMSUN'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde bir saatte 4 farklı eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle ateş açıp 4 kişiyi yaralayan 5 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde dün saat 00.30 sıralarında yan yana bulunan 2 eğlence mekanına doğru pompalı tüfekle ateş açıldı. Şüpheliler, bir süre sonra Denizevleri Mahallesi'ndeki bir gece kulübü önünde de pompalı tüfekle ateş etti. Son olarak İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına doğru ateş açan şüpheliler, kaçtı. Bir saat içinde gerçekleşen olaylarda, gece kulüplerinin önlerinde bulunan Kadir T., Batuhan Ç., Elgün H. ve Yiğithan G., silahtan çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine eğlence mekanlarına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

ARAÇ DEĞİŞTİREREK KAÇTILAR

Olaylarla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri belirledi. Şüphelilerin kaçtığı otomobil, polisin yaptığı çalışmayla bulundu. Otomobil sürücüsü G.Ç. gözaltına alındı. G.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda başka bir araca geçip, kaçtıkları tespit edilen F.K., A.K. de yakalandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde bir saatte 4 farklı eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, F.K., A.K., G.Ç., Y.T. ve S.T.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden detaylar

- Eğitim Araştırma Hastanesi'nden detaylar

- OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden detaylar

- İl Emniyet Müdürlüğü'nden detaylar

- Asayiş Şube Müdürlüğü'nden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA / SAMSUN,()

====================================

KIRŞEHİR'DE ŞARBON HASTALIĞINDA TELEF OLAN HAYVAN SAYISI 28'E YÜKSELDİ



KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Kadir Das'ın (64) mandırasında görülen şarbon hastalığı nedeniyle telef olan hayvanların sayısı 14'ü büyükbaş, 14'ü küçükbaş olmak üzere 28'e yükseldi. Şarbonlu eti yiyen Das'ın oğlu Berdan Das (25) ve gelini Elif Das da (21) hastanede tedaviye alındı.

Şatıroğlu Mahallesi'nde bulunan Kadir Das'a ait ahırda önceki gün 11'i büyükbaş 14 hayvan telef oldu. Kadir Das'ın ihbarı üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, hayvanların şarbon virüsünden telef olduğu belirlendi. Bunun üzerine mahalleyi karantinaya alan ekipler, ilaçlama ve aşı çalışması yaptı. Geçen sürede ahırda bulunan hayvanlardan 3'ü büyükbaş, 11'i küçükbaş 14 hayvan daha hastalık nedeniyle telef oldu. Ölen hayvan sayısı toplam 28'e yükseldi.

Öte yandan, hastalık nedeniyle rahatsızlanan hayvanlardan birisini kesip, etini yiyen Kadir Das'ın oğlu Berdan Das ile diğer oğlunun eşi olan Elif Das da rahatsızlandı. Vücutlarında yaralar çıkan Berdan ve Elif Das, Mucur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Berdan ve Elif Das'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kadir Das, toplam 18 büyükbaş hayvandan 14'ünün, 160 küçükbaştan da yine 14'ünün telef olduğunu söyledi. Kadir Das "Çok zor durumdayız. Hayvanların birini yiyince gelinimin parmağında yara çıktı. Sonrasında şarbon olduğunu öğrendik. Bir gün sonra oğlum da şarbon teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Biz de bu hastalık nedeniyle korkuyoruz. Yetkililer bize yardımcı oldu. Onlardan da Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Elif Das'ın eşi Erhan Das (28), ahıra girdiklerinde bir hayvanlarının telef olduğunu gördüklerini söyleyerek, "Onu kazdığımız kuyuya gömdük. Ertesi gün bir hayvanımız daha rahatsızlandı, ölmeden kestik. Sonra eşim ve kardeşim rahatsızlandı. Eşimi hastaneye götürünce şarbon olduğu belirlendi. Biz de bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine başvurduk. Kendilerinden Allah razı olsun. Bizimle çok ilgilendiler. Aşılama işlemini gerçekleştirdiler. Bugüne kadar 28 hayvanımız öldü. Biz bütün önlemlerimizi aldık; ama hayvanlarımız hala ölüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Erhan Das ile röportaj

-Kadir Das ile röportaj

-Ahırdan görüntü

-Drone görüntüsü

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Muhammed KISIR / KIRŞEHİR,()

=========================================

Halk otobüsünden düşen kadın öldü (3)

CENAZE NAMAZINI İMAM OLAN KARDEŞİ KILDIRDI

Karabük'te, 2 gün önce, hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Satiye Yılmaz'ın cenazesi hastane morgundan alınarak 100'üncü Yıl Mahallesi'nde eşi Muhammed Yılmaz'ın imam olarak görev yaptığı 28 Evler Camii'ne getirildi. İmam Muhammed Yılmaz, cenazede taziyeleri kabul etti.

Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk dua ederek, cenaze namazına katılanlardan helallik istedi. Safranbolu'da bir camide imam olarak görev yapan Ali Bayram, kardeşinin cenaze namazını kıldırdı. Ali Bayram, namaz sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Satiye Yılmaz'ın cenazesi Beşbinevler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Satiye Yılmaz'ın eşi Muhammed Yılmaz cami girişinde taziyeleri kabul ederken

-İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dua etmesi, helallik istemesi

-Ali Bayram'ın kardeşinin cenaze namazını kıldırması

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK / KARABÜK,()

======================================

ÖĞRETMENİN ÖLDÜĞÜ, MÜDÜR YARDIMCISININ YARALANDIĞI KAZADA SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ



RİZE'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu felsefe öğretmeni Nazan Koçer'in (49) yaşamını yitirdiği, Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay'ın (46) da ağır yaralandığı kazada otomobil sürücüsü K.E.K., olayın 1'inci yıl dönümünde serbest bırakıldı. Rize Adliyesi önünde toplanan kazada ölen ve yaralananların yakınları sürücünün serbest bırakılması kararına tepki gösterdi.

Kaza, 27 Aralık 2018'de, Gülbahar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay ile aynı okuldaki felsefe öğretmeni Nazan Koçer'e çarptı. Kazada, Özay ve Koçer yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi alınan yaralılardan Nazan Koçer, kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs şoförü K.E.K. ise tutuklandı. Hastanede uzun süre Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalan Marife Özay'ın ise sağ kolu işlevini yitirdi, hareket kabiliyeti azaldı.

SÜRÜCÜ SERBEST

Kazadan sonra tutuklu yargılanan sürücü K.E.K. hakkında 'taksirle bir kişinin ölüme sebebiyet vermek' ve 'bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçlarından dava açıldı. Eylül ayında hakim karşısına çıkan sürücü K.E.K.'nin tutukluluk haline karar veren mahkeme duruşmayı gelecek yıl Şubat ayına erteledi. Ancak sanık avukatı, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Sanık önceki gün tahliye edildi.

KARARA TEPKİ

Sürücünün serbest bırakılması tepkilere neden oldu. Rize Adliyesi önünde toplanan kazada hayatını kaybeden öğretmenin yakınları, yaralanan Marife Özay ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halk karara tepkilerini dile getirdi. Burada konuşan Marife Özay, kazada arkadaşının hayatını kaybettiğini kendisinin ise ağır yaralandığını belirterek "Kazada yola savrularak hastanede günlerce yaşam mücadelesi verip aylarca yatağa bağımlı kaldım. Kazada sağ kolum işlevini yitirdi, vücudumuzdaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlara etkisi 6'ncı derecen olduğu raporlarda belirtilmiştir. Ameliyatlar ve uzun tedavi süreçleri ile geçen 1 yılı tamamladım henüz mesleğime de geri dönemedim. Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Ancak Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi sanığın tahliyesine karar vermiştir. Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın asli kusurlu olduğu, yayaların kusursuz oldukları belirtilmiştir. Asli kusurlu olması, Nazan Koçer'in kafatası, vücudunda çoklu kırıklarla ölümüne sebebiyet vermesi, hayati tehlikem olacak şekilde ağır yaralanmam, sağlığımda kalıcı hasarların oluşmasına rağmen sanık tutuksuz olması çektiğimiz üzüntü ve acıları daha da artırmıştır. Adaletin yerini bulması için hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" dedi.

'ASLİ KUSUR SÜRÜCÜDE BUNA RAĞMEN SERBEST BIRAKILDI'

Trafik kazasında hayatını kaybeden Nazan Koçer'in kardeşi Nalan Demirel da ablasının bir trafik canavarı tarafından dünyadan, ailesinden, dostlarından, öğrencilerinden koparılışının 1'inci yılında olduklarını belirterek "Raporda asli kusurun tamamen sanıkta olmasına rağmen sürücü serbest bırakıldı. Biz yandık, onun acısıyla yanacağız. Ablamın huzurla yatabilmesi için hakkını sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Nazan öğretmenin öğrencisi Zehra Coşkun da öğretmeninin hediye ettiği kolyeyi boynunda taşıdığını belirterek "Bu kolye bana ondan kalan son şey, ben sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Öğretmeninin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ve hala da acıyı üzerinden atamadığını söyleyen Kazım Can Demirbaş "Bize bu acıyı yaşatan suçlunun cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Adliye önünden detaylar

-Açıklama yapılması

-Konuşmacılar

-Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ - Mehmet Can PEÇE / RİZE,()

========================================

HEMZEMİN GEÇİTTEKİ BARİYERİ SÖKÜP YOLCU MİNİBÜSÜNÜ RAYLARDAN GEÇİRDİ



AFYONKARAHİSAR'da, bir minibüs şoförü, tren geçişi olacağı için kapanan hemzemin geçitteki bariyeri söküp, aracı rayların üzerinden karşı tarafa sürdü. Sürücünün minübüstekilerin canını hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki gün Eşrefpaşa Mahallesi Et Balık Kurumu yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Eşrefpaşa Mahallesi'nde şehir içi yolcu taşıyan minibüsün kimliği belirsiz sürücüsü, hemzemin geçide geldiği sırada, bariyer, tren geçeceği için kapandı. Önünde başka araçlar duran minibüsten inen sürücü, bariyeri açmaya çalıştı. Başarılı olmayınca bariyeri söküp, yol kenarına attı. Ardından da geçiş yapmak için bekleyen diğer araçların sürücülerine yollarına devam etmelerini söyledi.

Kendisi de aracına binen sürücü, minibüstekilerin canını hiçe sayarak, tren yolundan geçiş yaptı. Arkadan gelen bazı araçlar da minibüsü takip etti. Saniyeler sonra trenin geçtiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Trafikten görüntü

- Sürücünün bariyeri sökmesi

- Bariyeri atması

- Sürücünün araçlara geçmesini söylemesi

- Araçların geçişi

- Araca binmesi

- Minibüsün geçişi

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ - AFYONKARAHİSAR,()

===============================================

ŞANLIURFA'DA YASA DIŞI BAHİS OYNATAN 16 KİŞİ TUTUKLANDI



ŞANLIURFA'da, sanal ortamda yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden örgütlü şekilde yasadışı bahis oynatılmasını sağlayan kişilere yönelik yapılan soruşturma kapsamında şüpheliler belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilere yönelik 24 Aralık sabahı 17 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 5 lüks araç, 2 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi ile 99 bin 750 lira, bahis kuponları, bir miktar altın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 16'sı tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Adreslere yapılan baskında ele geçirilen para ve malzemeler

- Şubeden çıkan şüpheliler

- Adliyeye çıkarılan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,()

=======================================

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU VE KAÇAK SİGARAYA: 6 TUTUKLAMA



ŞANLIURFA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, bir süre sonra aracını terk ederek kaçtı. Kovalamaca sonucu aracı terk edilmiş halde bulan polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada 72 kilo 160 gram esrar ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan başka bir sürücünün kamyonunda yapılan aramada ise yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Siverek-Diyarbakır karayolunda uygulama noktası oluşturan Siverek Narkotik Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobil sürücülerine 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan sürücünün aracı, yaşanan kovalamaca sonucu Hilvan ilçesi yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu. Otomobilde yapılan aramada, 7 çuval içerisinde 72 kilo 160 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekiplerin yaptığı araştırmada 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçu ile tutuklandı.

YAKIT DEPOSUNDA SİGARA ÇIKTI

Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir başka sürücünün kamyonunda yapılan aramada ise yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kovalamaca sonucu terk edilmiş otomobil

- Şubeden çıkan şüpheliler

- Yakıt deposundan çıkan sigara

- Genel ve detay görüntüler

Haber--Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

======================================

EMEKLİ MEMURUN EVİNDE 258 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, emekli memurun evinde, 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tepekule Mahallesi 2108/9 Sokak'ta bulunan bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Başlatılan teknik ve fiziki takibin sonunda, bu sabah eve operasyon düzenlendi. Evde 258 kilo skunk ve 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ev sahibi olan emekli memur, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Operasyondan görüntü

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

===========================================

ANKARA'DA CİNAYET İŞLEYEN ŞÜPHELİ, ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI



ANKARA'da, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aranan Şahin A., Eskişehir'de saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahin A.'nın üzerinde atışa hazır ve Türkiye'de sadece özel kuvvetlerin kullandığı tabanca ve mermisi ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aranan Şahin A.'nın Çankaya Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri eve düzenledikleri operasyonda katil zanlısı Şahin A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Katil zanlısının üzerinde atışa hazır ve Türkiye'de sadece özel kuvvetlerin kullandığı (Sig Sauer) tabanca ile mermileri ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şahin A.'nın ayrıca 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak' suçlarından da arandığı ortaya çıktı. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Katil zanlısının araçtan indirilmesi

-Asayiş Şubeye götürülmesi

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()

===========================

CEZAEVİ FİRARİSİ MENGEN'DE YAKALANDI



BOLU'nun Mengen ilçesinde, cezaevi firarisi A.Ç. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla, saklandığı evde yakalandı.

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 17 Aralık'ta firar eden A.Ç.'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla A.Ç.'nin Mengen'de saklandığını belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'basit yaralama' ve 'hırsızlık' suçları olmak üzere 6 suçtan aranması olan ve 8 ayrı suçtan da kaydı bulunan hükümlü A.Ç. cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK / MENGEN(Bolu),()

=======================================

ZELİHA'NIN ESKİ EŞİNE TAKILAN ELEKTRONİK KELEPÇE BOZUK ÇIKTI



AYDIN'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K.'ye (36), mahkeme kararıyla 3 ay için takılan elektronik kelepçe, arızalı çıktı. Yeni kelepçenin 1 hafta sonra geleceği belirtildi.

Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. ile 4 yıllık arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Çiftin, bu evlilikten şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. İlk zamanlar iyi giden evlilikleri, iddiaya göre, Murat Cem K.'nin eşine şiddet uygulamasıyla kabusa döndü. Erdemir, kendisine şiddet uygulayan eşine 7 Kasım 2014 tarihinde Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava, 26 Aralık 2016 tarihinde sonuçlandı, çift boşandı. Boşanmalarına rağmen Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Zeliha Erdemir, 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadı. Canını korumak için her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, bu duruma isyan edip, sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' diyerek yardım istedi. Erdemir'in tepkisi, ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı.

3 AY SÜREYLE ELEKTRONİK KELEPÇE

Bunun üzerine harekete geçen Aydın Barosu'nca adres değişikliği nedeniyle hakkında verilen uzaklaştırma kararları tebliğ edilemeyen Murat Cem K. için gereğinin yapılması amacıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verildi. Zeliha Erdemir'in yardım çığlığının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderildi. Mahkeme yazıya göre, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 'tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir' hükmünü içeren 12'nci maddesi gereği Murat Cem K.'nin, boşandığı Zeliha Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, 3 ayın sonunda tedbir kararını gözden geçirecek, kelepçeyi takmaması halinde Murat Cem K.'ye 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacak. Tedbir kararının ihlaline göre, zorlama hapis süresinin 30 güne çıkarılabileceği de kararda yer aldı.

ARIZALI OLDUĞU ANLAŞILDI

Mahkemenin bu kararı üzerine Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldı. Kısa süre içinde arızalı olduğu anlaşılınca Murat Cem K. için yeni kelepçe istendi. Yeni elektronik kelepçenin, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 1 hafta sonra geleceği belirtildi.

Zeliha Erdemir, kelepçenin arızalı olduğuna şaşırdıklarını belirterek, "Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldığını biz 1 gün sonra öğrendik. Ancak avukatlarım emniyeti arayarak elektronik kelepçe konusunda bilgi edinmek istediğinde şaşkınlık yaşadı. Kelepçenin arızalı olduğu söylendi. Yenisinin getirilerek, takılacağını öğrendik. İnşallah bu elektronik kelepçe caydırıcı bir süreç olur ve birçok kişiye de örnek teşkil eder" dedi.

YENİ KELEPÇE TAKILDI

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K. (36) için beklenen yeni elektronik kelepçe geldi. Murat Cem K.'nin 3 ay süreyle denetim altında tutulmasına sağlayacak olan elektronik kelepçe, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde takıldı. Elektronik kelepçenin takılması Zeliha Erdemir'e de polisler tarafından tebliğ edildi. Erdemir, kendisini ölümle tehdit eden boşandığı eşine elektronik kelepçenin takılmasıyla rahatladığı söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Zeliha Erdemir açıklama

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

=====================================

ŞEHİT BABASINA YAZDIKLARI CEZAYI, KENDİLERİ ÖDEDİ



AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesinde, yol kontrolü yapan Jandarma Astsubay Zeki Marmara ve Uzman Çavuş Faruk Yayla, otomobil sürücüsü Abdurrahman Ö.'ye eksik evrak nedeniyle kestikleri 235 lira cezayı, sürücünün şehit babası olduğunu öğrenince kendileri ödedi.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde trafik uygulaması yapan jandarma, durdurdukları bir otomobilin sürücüsünden ehliyet ve ruhsat sordu. Ayrıca belgelesi istedi. Sürücü Abdurrahman Ö.'nün verdiği evraklarda eksik olduğunu görünce de 235 TL ceza kesti. Jandarma Astsubay Zeki Marmara ve Uzman Çavuş Faruk Yayla, ceza makbuzunu verdikleri sürücünün şehit babası olduğunu öğrendi.

ELİNİ ÖPÜP CEZAYI ÖDEDİLER

Bunun üzerine Marmara ve Yayla, Abdurrahman Ö.'nün elini öpüp başsağlığı diledikten sonra makbuzu geri aldı. İkili, 235 TL cezayı kendileri ödedi.

Abdurrahman Ö., Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya ulaşarak, yaşananı anlattı. Başkan Kumartaşlı da Dazkırı Kaymakam Vekili Mesut Coşkun'a bilgi verdi. Kaymakam Vekili Coşkun, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı arayarak teşekkür ettikten sonra Astsubay Zeki Marmara ve Uzman Çavuş Faruk Yayla'ya teşekkür belgesi ile plaket verdi.

İsmail Kumartaşlı da birer plaket ve teşekkür belgesi sunarak, "Konuyu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdik. Görevli personel aralarında para toplayıp, cezaya ortak olmak istemiş. Ancak cezayı ödeyen iki askerimiz bunu kabul etmemiş. Şehit yakınları ve gaziler olarak desteklerinden ve hoşgörülerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- İsmail Kumartaşlı'nın açıklaması

- İsmail Kumartaşlı'nın jandarma personeline plaket verirken fotoları

Haber-Kamera: Tahsin BAYTAR / AFYONKARAHİSAR,()

===============================================

NİĞDE'DE 'SAHTE İÇKİ' OPERASYONU



NİĞDE'de, polis ekiplerince sahte içki üretimi yapılan 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 340 litre alkol üretiminde kullanılan üzüm posası, 150 kilo kuru üzüm, 22 litre viski, 20 litre rakı ve 2 kilo anason ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız ortamlarda üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırma yapan ekipler, belirledikleri 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 340 litre alkol üretiminde kullanılan üzüm posası, 150 kilo kuru üzüm, 22 litre viski, 20 litre rakı, 2 kilo anason, düdüklü tencere ve alkol damıtma tertibatı ele geçirildi. Yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

- Alkol damıtma tertibatından görüntü

Haber: Ali KADI / NİĞDE,()

========================

BOYNUNA ZİNCİR DOLANAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Erzincan'da boynundaki zincire dolanarak boğulma tehlikesi atlatan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşa ait evin önünde, köpeğin boynundaki zincire dolaştığını ve nefes almakta zorlandığını gören vatandaşlar kendi çabaları ile müdahale edemeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Köpeğin sahibinin evde olmaması nedeniyle vatandaşlar hayvan için seferber oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin boynundaki zinciri demir makası ile uzun uğraşlar sonucu kesti. Boynundaki zincirden kurtulan köpeğe su ve yiyecek verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Köpeğin boynundaki zincirin kesilmesi

-Köpeğin zincirden kurtulması

Haber-Kamera: ERZİNCAN,()

==========================

YOLA ÇIKAN BAŞI BOŞ DANA, TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI



KAYSERİ-Sivas karayolunda başıboş dana, trafiği birbirine kattı. Trafiği tehlikeye düşüren dana, trafik ekibinin çabası sonucu yoldan çıkarıldı.

Kayseri-Sivas D-400 karayolunun Bağpınar mevkiinde yol kenarında otlayan dana, bir süre sonra karayoluna çıktı. Dana, yol kenarında koşmaya başladı. Sürücüler, korna çalarak danayı yoldan çıkarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen trafik ekibi, trafiği yavaşlatarak aksatan danayı yoldan çıkarabilmek için uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca Kayseri-Sivas karayolunda koşan büyükbaş hayvan, polisin çabasıyla yoldan çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yola çıkan başı boş danadan görüntüler (cep telefonu ile)

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Özer KAYA / KAYSERİ,()

===================================

KARS'TA BEKLENEN KAR YAĞDI, VATANDAŞLAR HALAY ÇEKTİ



KARS'ta, uzun süredir beklenen kar, dün akşam saatlerinde lapa lapa yağdı. Vatandaşlar, sokaklara çıkıp hem kar potu oynadı hem de hareketli müzikler eşliğinde halay çekti.

Her yıl bu aylarda beyaza bürünen Kars, bu yıl uzun süre kar yağışının başlamasını bekledi. Kara hasret kalan Karslılar dün akşam saatlerinde özlemlerini giderdi. Lapa lapa yağan kar altında gezintiye çıkan vatandaşlar ilk kartopunu da oynamanın tadını çıkardı. 7'den 70'e kar gezintisine çıkanlardan bazıları ateş yakıp nostalji yaşadı.

Bol bol hatıra fotoğrafları çektiren üniversite öğrencileri el ele tutup "Kar yağar bardan bardan" türküsü eşliğinde halay çektiler. Bir başka grup ise arkadaşlarının doğum gününü kar altında kutlamanın farkını yaşadılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çocuğun kartopu oynaması

-Kars yazısı önünde halay çeken üniversiteliler

-Muhabir Bedir Altunok'un anonsu

-Röpler

-Yolda yürüyenler

-Ateş yakanlar

-Kar küreyenler

-Müzik eşliğinde kar yağışını kutlayanlar

-Muhabir Bedir Altunok'un anonsu

-Röpler

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,()

====================================