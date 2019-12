DHA YURT BÜLTENİ - 1

AĞRI'DA ÖZEL HAREKAT POLİSİ BAKIM YAPTIĞI SİLAHININ ATEŞ ALMASI SONUCU ŞEHİT OLDU

AĞRI'da, Özel Harekat Polisi Coşkun Elber (27), görev dönüşü bakımını yaptığı uzun namlulu silahın kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Şehit Elber'in naaşı düzenlenen törenle memleketi Ankara'ya uğurlanırken, polis yetkililerinden acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı kadrosunda olan ve geçici görevle Ağrı'da bulunan polis memuru Coşkun Elber'in dün akşam saatlerinde görev dönüşü bakımını yaptığı uzun namlulu silahı ateş aldı. Kazara merminin isabet ettiği Elber, kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABER BABA EVİNE ULAŞTI

Şehit Elber'in acı haberi Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba evine ulaştı. Sağlık görevlileri eşliğinde eve gelen emniyet yetkililerinden çocuklarının şehadet haberini alan aile, gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınları ve komşuları da acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

NAAŞI TÖRENLE UĞURLANDI

Şehit Özel Harekat Polisi Coşkun Elber'in naaşı ise gece geç saatlerde düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı. Ağrı Devlet Hastanesi'nden belediyeye ait cenaze nakil aracıyla alınan şehidin naaşı Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Elber'in özgeçmişi okundu. Ardından dua okunan şehidin cenazesi, görev yaptığı arkadaşlarının omuzlarından tekbirler getirilerek memleketine götürülmek üzere uçağa konuldu.

Kübra Elber ile 2 yıldır evli olduğu öğrenilen şehit Elber'in cenazesi, memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Sungur Cami'de öğlen vakti tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Elmadağ Merkez Şehitliği'ne defnedilecek.

Haber: Hasan AKYILDIZ / ELMADAĞ(Ankara),()

Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (8)

VALİ USTAOĞLU: YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, önceki günden bu yana kentte süren örtü yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Sürmene ilçesi Aksu Mahallesi'ndeki sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu, "Son 24 saat içerisinde ilimizin farkı yerlerinde, 11 ilçemizde, toplamda 37 farklı noktada, farklı zaman dilimi içerisinde 'örtü yangını' diye tabir ettiğimiz orman yangını meydana geldi. Dün akşamdan itibaren başta Tarım Orman Bakanlığımız personeli ve yangına müdahale araçlarıyla birlikte, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle yoğun bir şekilde yangına müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 98 araç, 450 personelle ilimizin farklı noktalarında ekiplerimiz yangına müdahalelerine devam etmektedir. Şuan itibariyle 30'un üzerinde noktalarda devam eden yangınlar söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şuan 6 ilçemizde 8 noktada örtü yangını devam ediyor. Şuan ekiplerimiz oralarda özellikle yerleşim yerlerine yangının sıçramaması için gerekli tedbirleri almış durumda. Şuan kontrollü bir şekilde devam ediyor. Örtü yangınlarına arkadaşlarımız müdahalelerini sürdürüyor" dedi.

SABOTAJ İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİ

Yangınların çıkış nedenine ilişkin konuşan Ustaoğlu şunları söyledi:

"Şuan mevsim koşulları itibariyle baktığımızda nem oranı dün yüzde 12'lerdeydi. Çok kuru bir hava var. Diğer yandan hava sıcaklığı normal koşulların üstünde. Hissedilir sıcaklık dün 24 civarındaydı. Bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde özellikle vatandaşlarımız bu mevsimde 'bahçelerde temizlik çalışması' dediğimiz, yöresel tabirle 'çalı, çırpıların' temizlendiği, bunlar temizlenirken küçük çaplı yakıldı bir dönem bu dönem. Gerek muhtarlarımız, gerek müftülük kanalıyla camilerimizde anonslarda yaptırdık ama maalesef mevsim koşullarının normalin üzerinde seyretmesinden dolayı bu tip küçük çaplı yakılan çalı, çırpılardan kaynaklanan ve bir anda yayılan bu yangınların olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında kamuoyunda 'sabotaj' şeklinde ifadeler geçiyor. Şuana kadar kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını yaptığımız çalışmalarda, değerlendirmelerde de özellikle bahçe temizliği çalışmalarından kaynaklandığını düşünüyoruz"

VATANDAŞLARI UYARDI

Yangının 100 hektarlık alanda etkili olduğunu aktaran ve vatandaşların ateş yakmaması yönünde uyarılarda bulunan Vali Ustaoğlu, "Şuan bizim tespitimiz 100 hektarın üzerinde örtü yangını, 10 hektar civarında da fındık bahçelerinde zarar olduğunu incelemeler sonucu tespit ettik. Herhangi bir can kaybı yok. Örtü yangını şeklinde devam ediyor. 3 ilçemizde yaz aylarında vatandaşların kullandığı veya otun içerisine koyulduğu 6 tane ev zarar gördü, yandı. AFAD ekiplerimiz ve Tarım Müdürlüğü personellerimiz de zarar tespitlerine birlikte başlamışlardır. Şuan yerleşim yerlerine yakın bir yerde yangın, tehdit yok. Biz muhtarlarımıza ve cami imamlarımıza anonslarla vatandaşları uyarmaları konusunda bunları paylaştık. Son 20 gün içerisinde maalesef burada kurak bir süreci geçiriyoruz. Bir damla yağmur yağmadı. Haliyle otlar çıra gibi ufak bir kıvılcımda bir anda parlayıp devam edebiliyor. Özellikle şuan bahçede temizlik, ateş yakma gibi şeyler yapmamalarını istirham ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

'UZUNGÖL'DE YIKIMLAR SÜRECEK'

Uzungöl'deki yıkımlara ilişkin soru üzerine konuşan Vali Ustaoğlu, "Uzungöl'deki yıkım çalışması özellikle imar barışına aykırı bir şekilde yapılan, yani kısacası 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ile alakalı. Burada bizim şu an yıkımına karar verdiğimiz 48 tane yapıda tam yıkım, 17 tane yapıda da kısmen traşlama olacak. Yine onun dışında da yine Uzungöl'ün farklı bölgelerinde, yaylalarda da yine tespit ettiğimiz ayriyeten 30 tane daha kaçak yapı var. Toplamda 95 yapıda yıkım gerçekleştireceğiz. Dün itibarıyla başladığımızda 14 tane kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Bugün de yine son aldığım bilgi; 2 tane yıkıldı devamında da şu 4 tane kaçak yapının yıkımını arkadaşlar şu an gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

'KAÇAK YAPILARIN HEPSİNİ YIKACAĞIZ'

Vali Ustaoğlu, kaçak yapıların yıkımlarının ne kadar süreceğine yönelik soruya ise "Şu aşamada bununla ilgili bir tarih veremem. Ama bu konuda kesinlikle malumunuz; yıkılması gereken kaçak yapıların hepsini, mevsim şartlarının el verdiği günlerde yıkacağız" yanıtını verdi.

61 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde önceki gün akşam saatlerinde 69 ayrı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının 61'i kontrol altına alınarak söndürüldü. Trabzon'da 6 ilçede, 8 noktada örtü yangınlarının sürdüğü bildirildi.

RİZE VE TRABZON'DA YENİ ORMAN YANGINLARI

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 farklı noktada ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde örtü yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangınlara güçlükle müdahale ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde önceki gün akşam saatlerinde 69 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının ardından, Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 mahallede ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde farklı noktalardaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye çevre illerden takviye arazöz ve itfaiye aracı da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

61 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde önceki gün akşam saatlerinde 69 ayrı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının 61'i kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SABOTAJ İDDİALARINI YALANLANDI

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi'nde farklı noktalarda meydana gelen 58 orman yangının bölücü terör örgütü tarafından çıkarıldığı ve olayı terör örgütünün üstlendiği iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak, ilgili kurumlar Bakanlığımız ve valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

Bu tür üstlenmelerin bölücü terör örgütünce propaganda amaçlı yapıldığı belirtilen açıklamada, herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmelerin resmi kanallar tarafından kamuoyuna yapılacağı ve bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Karadeniz Bölgesi'nde birçok noktada etkili olan orman ve örtü yangınlarıyla ilgili Ordu Valiliği de gece saatlerinde açıklama yaptı. "İlimiz genelinde 23.12.2019 Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayan ve son 48 saattir etkili olan aşırı rüzgar ve fırtına sonucunda; 19 ilçemizde, 56 farklı noktada, farklı zaman dilimleri içerisinde örtü, fındık bahçesi ve orman yangınları meydana gelmiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen örtü, fındık bahçesi ve orman yangınlarına; Valiliğimizin koordinasyonunda, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, OSKİ ekipleri, İlçe Belediyeleri, Orman İşletme Şeflikleri ve kolluk kuvvetleri tarafından anında müdahale edilmiştir. Çıkan orman ve bitki örtüsü yangınlarının kontrol altına alınarak, yerleşim yerlerine sıçramadan ve vatandaşlarımız zarar görmeden söndürülmesi için yoğun çaba ve gayret gösterilmektedir. Bölgemizde meydana gelen orman ve bitki örtüsü yangınlarının büyük çoğunluğu bahçe temizliği kaynaklı yakılan ateşlerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Bahçe temizliği sonrasında yakılan ateşler, aşırı rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle kontrol dışına çıkmakta ya da söndü zannedilen ateşlerin rüzgarın etkisi ile tekrar alevlenmektedir. Yangınların bir diğer sebebi ise, rüzgardan dolayı havai elektrik hatlarının ağaçlara temas etmesi veya tellerin birbirine sürtünmesidir." Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 17 ilçemizin 153 mahallesinde elektrik kesintisi ve 295 trafo arızası meydana gelmiştir. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik kesintilerini ve trafo arızalarını gidermeye yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmektedir. Meydana gelen örtü ve orman yangınları, olumsuz hava koşullarında vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Meteorolojik verilere göre rüzgarın 25.12.2019 bugün öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerde kuvvetli, iç kesimlerde fırtına şeklinde devam etmesi beklendiğinden, örtü ve orman yangını, ev yangını, soba zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

SAMSUN'DA 13 NOKTADA ÇIKAN ÖRTÜ YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun'un Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde 13 farklı noktada çıkan örtü yangınları, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun, Rize ve Ordu illerinde önceki gün akşam saatlerinde farklı noktalarda çıkan, 61'i söndürülen örtü ve orman yangınlarının ardından, Samsun'un Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde de geç saatlerde 13 farklı noktada örtü yangını çıktı. Ormanlık alandaki yangın ihbarları üzerine bölgeye Samsun Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Lodosun etkili olduğu bölgelerde müdahalede bulunan ekiplerin çalışmaları sonucu yangınlar kontrol altına alınarak, söndürülen yangınlarda toplam 4.5 hektar örtü zarar gördü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği, meydana gelen örtü yangınlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Tarla temizliği veya yakılan çoban ateşinden kaynaklı çıkan örtü yangınların söndürüldüğü ifade edilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan örtü yangınlarının 11 tanesi tehlikesiz, 2 tanesi ise az tehlikeli sınıfında yer almakta olup 23 Aralık 2019 tarihinde Vezirköprü ve Ladik ilçesinde çıkan az tehlikeli yangınlar bugün itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan 13 örtü yangınında toplam 4,5 hektar örtü zarar görmüştür. Çıkan yangınların sebebi, ilgili birimlerce araştırılmakta olup yangınlara tarla temizliği veya çoban ateşinin sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca kuvvetli lodos yangınlara müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Yangınlara Samsun, Bafra ve Vezirköprü Orman İşletme müdürlüklerimiz ile ilimizdeki ilgili birimlerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilmiştir."

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)

TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

Adana'da 2018 Aralık boyunca metrekareye 380 kilogram yağmur yağarken, dün metrekareye düşen yağmur miktarı 120 kilogramı geçti. Yağmurla Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Karataş, Yumurtalık ilçelerindeki tarım arazilerini su bastı. Çiftçiler, tarlalarını dolduran suyu boşaltabilmek için motorlarla büyük çaba harcadı. Buğday ve narenciye ürünlerinin zarar gördüğü öğrenilirken, yağışların cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

TEK KATLI EV YIKILDI

Adana'da gün boyu etkisini gösteren şiddetli yağıştan dolay tek katlı ev yıkıldı. Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde olay yerine sevk edilen CANKUR ekiplerinin yaptığı araştırmada enkazda kimsenin olmadığı belirlendi. Ekipler yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alıp uyarılarda bulundu.

ADANA'DA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Adana'da gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim ve öğretime bugün için 1 gün daha ara verildi.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

ADANA'DA SEL SULARINA KAPILAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Adana'da önceki gün geceden itibaren etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle sele kapılan otomobil tarlaya düştü. Sel sularına kapılarak sürüklenen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla, 2 kişi ise bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 19.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde D-400 karayolu Ceyhan-Adana istikametinde meydana geldi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, yol kenarında oluşan sel sularına kapılarak tarlaya düştü. Burada sürüklenmeye başlayan otomobildeki 3 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarak, kurtulmayı başardı. Kurtulan bu kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa süre sürüklenen otomobilde mahsur kalan 2 kişiyi zodiac ve can simidi yardımıyla kurtardı. Kurtarılan bir kişi "Arabada 5 kişiydik. Otomobil suyun içerisindeyken bir anda durdu. Sonra da akıntıya kapıldı" diye konuştu.

İsimleri henüz öğrenilemeyen kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞANAK, ETKİSİNİ GECE DE SÜRDÜRDÜ

Adana'da iki gündür devam eden sağanak yağış, etkisini gece de sürdürdü. Aşırı yağış nedeniyle sulama kanalı taşması sonucu hem Yeşil Bulvar, hem de Kozan Caddesi nehre döndü. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, polis ve itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi.

Adana'da iki gündükr aralıksız ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur, yaşamı felç etti. Aşırı yağış nedeniyle sulama kanalları taştı, Yeşil Bulvar ve Kozan Caddesi nehre döndü. Araçlar, nehir gibi caddelerde ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde ise otomobil ve minibüsler sulara gömüldü. Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı. Bölgede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise polis ve itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi.

Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı.

Öte yandan neredeyse tamamı sele teslim olan Levent Mahallesi'nde araçların tamamının su altında kaldığı görüldü. Bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastığı öğrenildi. Yaşamı felce uğratan sağanak yağışın iki gün daha devam edeceği belirtildi.

ALANYA'DA SAĞANAK VE RÜZGAR 100 DÖNÜM SERAYI VURDU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, 100 dönümlük arazide bulunan seralara zarar verdi. Seranın ve yetiştirilen ürünlerin zarar gördüğü sağanak ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan zararın yaklaşık 5.5 milyon lira olduğu belirtildi.

Alanya'da önceki gün gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da, yağmurla birlikte etkili olan ve saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgar, Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz mahallelerindeki 100 dönüm sera alanına zarar verdi. Şiddetli rüzgarda çok sayıda seranın çatısı uçtu, camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan domates, patlıcan, salatalık gibi ürünler zarar gördü. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkileri zarar gören seralarda inceleme başlattı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde zararın yaklaşık 5.5 milyon lira olduğu belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Sebze üreticisi Hüseyin Sertgöz, zarar gören ürünleri satma imkanlarının olmadığını belirterek, "Maddi anlamda zararlarımız var. Cam seralar olduğu için de her yerde cam kırıklıkları var. Kendimiz de içeriye girip çalışmaktan korkuyoruz. Gerçekten çok mağdur ve üzgünüz. Böyle olmasını kimse istemez. Acılarımızı paylaşacak yetkililerin olacağını düşünüyoruz. En azından bize destek olacaklarını bekliyoruz. Yardımcı olurlarsa çiftçi kardeşlerimizin yüreklerine de su serpmiş olurlar" dedi.

'NAYLONLAR HAVADA UÇUŞUYORDU'

Serası zarar gören Toslak Mahallesi'ndeki patlıcan üreticisi Ahmet Sertgöz, fırtınanın aniden etkili olduğunu söyledi. Sertgöz, "Acayip bir fırtına çıktı. Sera naylonları havada uçuşuyordu. Kendimizi zor kurtardık, Allah'tan geldi. Diyecek bir şeyimiz yok. Yaklaşık 3 dönümde bulunan cam seramız zarar gördü. Bunların tamiri maddi güçle yapılacak bir şey. Bu afet gören yerlerin mahsullerini kış günü olduğu için yaptıracak gücümüz yok ve maliyet de büyük. Patlıcanlar da zayi olacak. Kış gününde bir usta bulmak da zor. Bizlerin bu durumunu görerek yetkililerin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri yağmurun aralıklarla sağanak halinde etkili olacağını açıkladı.

KUŞADASI'NDA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. suya gömülen bir öğrenci, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkiçeşmelik Mahallesi taş ocağı mevkinde 5 yıl önce karayolları tarafından yapılan alt ve üst geçit viyadük yolu yağmur suyu ile doldu. Daha önce birçok kez yağan yağmur sonrası araçların içinde kaldığı bölgede dün, bir öğrenci kaza atlattı. Yağış sonrası bir öğrenci yoldaki su birikintisin derinliğini fark edemeyecek yağmur sularının içine düştü. Anlık yaşanan olayda araç geçişinin olmaması olası bir can kaybını önledi. Yağmur suyu ile dolarak gölete düşen öğrenci şans eseri yara almadan kurtuldu. Üzeri su içinde kalan öğrenci ayağa kalkarak yoluna devam etti.

BARAKADA YANARAK ÖLDÜ



SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, boş arsadaki barakada çıkan yangında Vefa Zortul (31), hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde, Arifiye Yukarı Kirazca Mahallesi'nde bulunan arsada bulunan barakada yangın çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Barakaya giren ekipler, Vefa Zortul'un yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Vefa Zortul'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

=======================================

ŞIRNAK'TA KÖMÜR OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ MAHSUR



ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Ekipler göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki Cudi Dağı eteğinde özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Kömür ocağında çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kömür ocağında çalışan bir işçinin göçük altında kaldığının belirlenmesiyle ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sürüyor.

YANAN EVDE MAHSUR KALAN KADINI TAKSİ ŞOFÖRÜ KURTARDI



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, taksi sürücüsü Ersan Civelek yanan evde mahsur kalan Suriye uyruklu Fatma E.'yi kurtardı. Dumandan etkilenen kadın tedavi altına alındı.

Gölcük Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan apartmanın birinci katında dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Apartmanın yanındaki taksi durağında çalışan taksi şoförü Ersan Civelek, evden dumanların çıktığını görünce itfaiyeye haber vererek apartmana girdi. Binada yaşayanları uyaran Civelek, daha sonra yangının çıktığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Ersan Civelek yerde yatan kadını kolundan tutarak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriye uyruklu Fatma E.'ye olay yerine gelen 112 ekibi ilk müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Fatma E., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUK DEDESİNE AİT EV VE SAMANLIĞI YAKTI

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde, 7 yaşındaki zihinsel engelli Aleylan Atmaca, çakmakla oynadığı sırada dedesine ait samanlıkta yangın çıkardı. Eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gözalan Mahallesi'nde meydana geldi. Çakmakla oynadığı ileri sürülen zihinsel engelli Aleylan Atmaca, dedesi Nazım Atmaca'ya ait samanlıktaki otları ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın Nazım Atmaca'ya ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Oltu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Şenkaya İlçesi Kömürlü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de görev aldığı yangında can kaybı olmazken ev ve samanlık ise kullanılamaz hale geldi.

KARDA MAHSUR KALAN HASTALAR, PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI



KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan diyaliz hastası 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin 5 buçuk saat süren mücadelesi ile hastaneye ulaştırıldı.

Kayseri'nin ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde köy yolları ulaşıma kapandı. Yahyalı ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçakır ve Delialiuşağı mahallesinde oturan diyaliz hastaları Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan'ın rahatsızlandığı haberi üzerine bölgeye ambulans gönderildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle nedeniyle paletli ambulans, uzun süren yolculuğun ardından hastalara ulaştı. Dönüş yolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle yol bir süre kapandı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine belediye ve karayolları ekipleri yol açma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından diyaliz hastası Telel ve Ceylan, hastaneye ulaştırıldı. Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan hasta servisine yatırılarak tedavilerine başlandı.

=======================================

KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE KAPANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, etkili olan yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun karayolu ulaşıma kapandı. Göksun ilçesinde bugün okullar bir gün süreyle tatil edilirken, kar nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada ise 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezde yağmur, yüksek kesimleri ve kuzey ilçelerinde ise kar etkili oluyor. Dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar nedeniyle Kahramanmaraş- Göksun karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çift yönlü olarak yolu açık tutmak çaba gösterirken, yoğun kar nedeniyle yol kısa sürede tekrar kapanıyor.

ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

Karın yolu kapatmasının yanı sıra kazalar da meydana geliyor. Kahramanmaraş- Göksun karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Ayrıca kar nedeniyle birçok araç da yolda kaldı.

GÖKSUN'DA OKULLAR TATİL

Öte yandan trafik polisleri de kar nedeniyle güzergah boyunca tedbir aldı. Ekipler kar lastiği ve zinciri olmayan tüm araçlar ile TIR'ların geçişine izin vermiyor. Ayrıca yoğun kar nedeniyle Göksun ilçesinde okullar bugün bir gün süreyle tatil edildi.

ÇORUM'DA YAMAÇTAN KOPAN KAYALAR, İKİ EVE İSABET ETTİ



ÇORUM'un İskilip ilçesinde yamaçtan kopan kayalar iki evin içerisine girdi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda evlerde hasar oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacı Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, Salim Akyıldız ve İsmail Semerciye ait evlere isabet etti. Kaya kütleleri evlerin yatak ve oturma odalarına kadar girdi. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Hasar alan iki ev boşaltıldı. Evleri hasar görenler, İskilip Öğretmenevi'ne yerleşltirildi.

Evine kaya isabet eden Perihan Akyıldız, "Yukarıdan gürül gürül bir ses geldi. Sonrada kayalarevimizin içerisine kadar girdi. Eşimle biz kömürlükteydik. Çok şükün yara almadan kurtulduk" dedi.

===================================

SERVİS BAKIM ALANINDA YANGIN: 6 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

İZMİR'in Bornova ilçesinde servis bakım alanında çıkan yangında 3 otobüs, 2 minibüs ve 1 TIR yandı. Yanan araçlarda hasar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 04.00 sıralarında Aydınlık Caddesi üzerindeki servis bakım alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, servis bakım alanındaki araçlara sıçradı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemede, park halindeki 1 TIR, 2 minibüs ve 3 otobüste hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AİLE HEKİMİ DOKTOR İNTİHAR ETTİ



MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sağlık ocağında aile hekimi olduğu öğrenilen doktor Musa A.(48), oturduğu apartmanın çatı katındaki kömürlüğünde kendini asarak intihar etti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesindeki bir apartmanın kömürlüğünde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Dr. Musa A., akşam saatlerinde oturduğu apartmanın çatı katındaki kömürlüğüne giderek kendini iple astı. Eşinin eve gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen Fatma A., ilk önce apartmanın yakınında bulunan bir kahvehaneye gitti. Burada eşini bulamayan Fatma A., oturdukları apartmanın kömürlüğü çıktığında Musa A.'yı ipte asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Musa A.'nın yaşadığının belirlemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Musa A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Musa A.'nın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Polis ekiplerin olayla ilgili soruşturma başlattı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN GENÇ KADINI SUYA ATLAYAN GARSON KURTARDI



DİYARBAKIR'daki tarihi On Gözlü Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayıp, intihar girişiminde bulunan genç kadın, kafeteryadaki garson Mehmet Emin Demir (27) tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprüsü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 23 yaşındaki genç kadın, bilinmeyen nedenle On Gözlü Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atladı. Genç kadının atladığını görenlerin bağrış seslerini duyan çevredeki kafeteryada çalışan garson Mehmet Emin Demir, Dicle Nehri'ne atlayarak genç kadını boğulmaktan kurtardı.

Çevredekilerin de yardımıyla Dicle Nehri'nden çıkarılan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

'O ESNADA KENDİMİ KAYBETTİM, GÖZÜMÜ AÇTIM Kİ SUDAKİ KADININ YANINDAYIM'

Genç kadını intihar girişiminden kurtaran garson Mehmet Emin Demir, çevredekilerin bağrışması üzerine harekete geçtiğini ifade ederek, "Dicle Nehri kenarındaki müşterilere sipariş götürürken, bir ses duyduk. Müşterilerden biri köprüden atlayan oldu diye bağırdı. O esnada kendimi kaybettim, gözümü açtım ki sudaki kızın yanındayım. Kurtardım onu. Onu nehrin kenarına getirene kadar çok zorlandım, su akıntılıydı. Çok şükür kurtardık onu. Genç kadını çıkartırken iki garson arkadaşım yardım etti. Nehirden çıkardıktan sonra kafeteryadaki sobanın yanına getirdik. Ben de çok üşüdüm" dedi.

UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ 3 KİLOMETRELİK KOVALAMACADA YAKALANDI



KÜTAHYA'da, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 4 şüpheli otomobille kaçıp, takibindeki polis ekipleriyle yaşanan 3 kilometrelik kovalamacının ardından kaza yaparak durdu. Şüpheliler gözaltına alınırken, kovalamaca sırasında attıkları poşette uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler Ş.Ç. (22), eşi M.Ç. (28) ve arkadaşları O.Ç. ile Ö.B.'nin uyuşturucu maddeleri kent merkezine getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Gece 03.00 sıralarında şüphelilerin kullandığı 77 DL 088 plakalı otomobili Seyitömer beldesi yakınlarında takibe alan polis ekipleri, Kütahya-Tavşanlı karayolunda Yoncalı kavşağında 'dur' ihtarında bulundu. Polisten kaçan şüphelilerle yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Sürücü Ş.Ç., kapatılan yolda aracını polis ekiplerinin üzerine sürüp barikatı aştı. Polis araçlarından biri şarampole savrulurken, şüpheli Ş.Ç. geri manevra yaparak yeniden kaçmak istediği sırada ise arkasındaki polis aracına çarptı. Yakalanan şüpheliler S.Ç., eşi M.Ç., O.Ç. ile Ö.B. kelepçelenerek gözaltına alındı.

POLİS EL FENERİYLE 3 KİLOMETRE UYUŞTURUCU ARADI

Kovalamaca sırasında şüphelilerin otomobilden attığı poşet, polis ekiplerince el feneriyle yaklaşık 3 kilometrelik yolda yapılan aramada bulunurken, içinde esrar ve hap bulundu. Şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.

ÇANAKKALE'DE LASTİK BOTTA 29'U ÇOCUK, 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 29'u çocuk, 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında Afgan uyruklu 29'u çocuk, 8'i kadın toplam 46 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN KOCAYA 4,5 YIL HAPİS İSTEMİ



Gaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun yanında eşi Büşra Çilo'yu döven ve polis tarafından gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emrah Çilo için istenen ceza belli oldu. Olayı soruşturan savcının 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar ceza talebi ile hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

8 Şubat Mahallesi'nde 15 Kasım günü meydana gelen olayda, Emrah Çilo kaldırımda kucağında çocuğu ile oturan eşi Büşra Çilo'yu tekme tokat dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi. Görüntülerin tepki toplaması ile Emrah Çilo polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Çilo, yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini döven Çilo hakkındaki soruşturmasını tamamlayan savcılık makamı 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne iddianameyi sundu. İddianamede Büşra Çilo'nun karakolda verdiği ifadesinde eşinin akraba ziyaretlerine sıcak bakmadığını ve çok kıskanç olduğunu söylediği ve olay günü kıskançlık nedeni ile tartıştığını söylediği belirtildi. Büşra Çilo'nun ifadesinde, "Yolda yürürken okulun önüne geldiğim sırada eşim arabayla geldi. Arabadan inerek, 'Eve gidelim, çocuğunu düşünmüyor musun, özür dilerim' dedi. Kabul etmeyince belime bir defa tekme attı, yüzüme de bir defa tokat attı. 'Gelmiyorsan gelme' dedi ve gitti. Eve hiç uğramadan İstanbul'daki babamın evine gittim" dediği öğrenildi.

Büşra Çilo'nun eşinden şikayetçi olmadığı belirtilen iddianamede, savcı ise 'eşe karşı kasten yaralama' suçunun şikayete ve uzlaşmaya bağlı olmadığını belirterek sanığın 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Eşine şiddet uygulayan Emrah Çilo'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

GAZİANTEP'TE 225 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, durdurulan kamyonun kasasındaki gizli bölmelerde 225 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takip başlatan polis, plakası belirlenen kamyonu Küsget Sanayi Sitesi'nde durdurdu. Ekipler eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada kamyon kasasındaki gizli bölmelere saklanmış 225 kilo esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler kamyon sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

TUTUKLUNUN EVİNDE 38 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



KÜTAHYA'da cezaevinde bulunan tutuklu Kemal A.'nın evinde arama yapan jandarma ekipleri, odalara serilmiş ve iplere sarılı vaziyette kurumaya bırakılmış 38 kilo esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kemal A.'nın kullandığı evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan jandarma ekipleri, evin odalarına serilmiş ve iplere sarılı vaziyette kurumaya bırakılmış 38 kilo esrar ele geçirdi. Yaklaşık 15 gün önce polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan Kemal A.'nın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

CHP'Lİ ÖZEL: KANAL İSTANBUL'U İSTEYENLER, 23 HAZİRAN'DA HALK DESTEĞİNİ KAYBETTİ



CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili, "Bir işin doğru yapılması için halk desteği olması gerekir. 'Kanal İstanbul'u yapmak isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybettiler" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Manisa İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul' ile ilgili hukuksuz protokollerden çekildiği açıklamalarını hatırlatan Özel, "Bir işin doğru yapılması için halk desteği olması gerekir. Ayrıca yaptığınız iş hukuka, bilime ve ahlaka aykırı olmayacak. 'Kanal İstanbul'u yapmak isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybettiler. İstanbul yerel yönetimi protokolden çekilmiştir. 'İktidara geldiğimizde bağrımıza bu hançeri saplayanları, orada bu büyük hafriyatı yaparak, Trakya'yı iki parçaya bölenleri ve bunun için para isteyenleri unutmayız. Müteahhitlerin de parasını ödemeyiz' diye uyardık. 'Devlette devamlılık esastır cevabını' aldık. Evet, bunu biliyoruz ama devlette devamlılık dış politikada, kalkınmada, sosyal devlet yönetiminde, hukuk devletinde devamlılık esastır. Büyük devletler bunları aynen sürdürürler ama rüşvette, yolsuzlukta, peşkeş çekmekte, ulusal çıkarların zedelenmesinde devlette devamlılık olmaz. Buna son vermek yakışır. İktidarlar da bu yüzden değişirler. Yeni gelenler de bunları yapanlardan hesap sorarlar. Biz de iktidara gelince kim, ne yolsuzluk yaptıysa hepsinden hesabını soracağız" diye konuştu.

'CHP'NİN GEÇMİŞİNDE VE BUGÜNÜNDE GAYRİMİLLİLİK YOK'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, dünkü basın toplantısındaki "CHP'ye yönelik her zaman eleştirilerimiz vardı ama CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde bu kadar gayri milli bir duruş sergilememiştir" sözlerini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Kendileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne geçmişinde ne de bugünün de bir gayrimillilik göremez. Nasıl milli olduğumuzu görmek isteyen; Lozan'ı yapan İsmet Paşa'ya baksın, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan Bülent Ecevit'e baksın, 1 Mart tezkeresini geri püskürten Deniz Baykal'a baksın. Bugün Türkiye'nin çıkarları aleyhinde atılan her anlaşmanın karşısında kahramanca duran Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na baksın."

'PROJENİN RUHSATINI VEREN BİZ DEĞİLİZ'

CHP Ankara eski Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret ederek, "Benden 25 milyon TL rüşvet istediler" iddialarına da değinen Özel, "Buradaki hassas nokta şudur; imar değişikliğini yapan, projenin ruhsatını veren biz değiliz. O bina, ne olursa olsun kente karşı işlenmiş bir suçtur. Cumhuriyet Halk Partisi, kendi suçlarını okul yaptırarak, kamu yararına işlerle meşrulaştırmasına da karşıdır" dedi.

MHP'Lİ AYDIN: CHP, KAĞIT ÜZERİNDE 6 OKUN 4'ÜNÜ KIRMIŞ



MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, CHP'yi eleştirerek, "İnanın söylemleri tamamen terör ağzı. HDP'ye terörist siyasi uzantı diyemiyor. PYD'ye, PKK'ya de bari bir dilin dönsün. Kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış. Elinde kalmış bir devrimcilik, bir de laiklik. Nerede milliyetçilik, nerede devletçilik, nerede cumhuriyetçilik, emanet edilen Cumhuriyeti böyle mi savunacaksınız?" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Türk Dünyası Araştırmaları Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği seminere katıldı. TBMM'de yapılan bütçe görüşmeleri sırasında CHP'lilerin, 'Libya'da ne işimiz var' sözlerini eleştiren Aydın, şunları söyledi:

"Kağıt üzerinde, laf üzerinde en büyük Türk milliyetçileri, vatanseverler, Atatürkçüler onlar. Söz konusu vatan savunması olduğu zaman barış kelebeği kesiliyorlar. Öyle bir yenilmişlik psikolojisine giriyorlar ki aman adım atmayalım. Takip ettiniz bütçe görüşmelerini CHP'de dışişlerinde sorumlu genel başkan yardımcısı diyor ki, 'Bu bir risk oturalım bekleyelim. Libya'da bizim ne işimiz var. Bizim Akdeniz'de ne işimiz var.' Halbuki aynı ağız geçen sene, 'Adalar işgal altında, Yunanistan silahlanıyor. Neredesiniz, niye bir şey yapmıyorsunuz' diyordu. Bir şey yapmayınca inaktif olmakla suçlanıyorsun, bir şey yapınca, hamle yapınca da risk gördüğü yerde aktif davranınca da bu bir fantazi, bataklığa götürüyorlar ülkeyi diyor. Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bunu söylediler. Meclis'te grubu olan 3 partide tek ağızdan 'Orada Mehmetçiği götürüp bataklığa saplayacaklar' birde böyle şehitler üzerinden duygu sömürüsü yapıyorlar. Atatürkçülükten geçinmeyeceksiniz Atatürk'ün mirası ideallerine sahip çıkacaksınız. Bizim amacımız onun ülkülerini ve ilkelerini yaşamaktır. O da nedir vatanın, milletin, devletin birlik ve bekasının öncelenmesi."

MHP'li Aydın, bugün yapay Atatürkçülük kisvesi altında bir takım hamlelere tanıklık ettiklerini belirterek, "Aman orası bataklık ne işimiz var. Bakın yüz yıllık projeyi bozduk. Sevr'de geçiyor. Sevr'de vaat edilen ve gerçekleşmeyen iki şey var, iki yapay devlet kurmak. Birisi büyük Ermenistan, birisi de batı kontrolünde Büyük Kürdistan hayaliydi. Bugün hala onu hayalden vazgeçmiş değiller. O yüzden Fırat Kalkanı dedik, araya hançer gibi girdik ve engelledik. O gün bataklık deyip çocuklar üzerinden sömürü yapanlar, bugün gidip o çocukları öptüler, fotoğraflar paylaştılar. Bu bir zaferdir, Mehmetçiğin zaferidir. Niye ilk gün inanmadın bu çocuklara. Mustafa Kemal'e inanmadığınız için onlara da inanmadınız. Sadece orayı geçim kaynağı yapmışsınız. İnanın söylemleri tamamen terör ağzı. HDP'ye terörist siyasi uzantı diyemiyor. PYD'ye, PKK'ya de bari bir dilin dönsün. Kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış. Elinde kalmış bir devrimcilik, bir de laiklik. Nerede milliyetçilik, nerede devletçilik, nerede cumhuriyetçilik, emanet edilen Cumhuriyeti böyle mi savunacaksınız?" diye konuştu.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ, ŞENKAYA'DA ANILDI



SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla Erzurum'un Şenkaya ilçesinde anma programı düzenlendi.

1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 60 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla Şenkaya'da anma programı düzenlendi. Allahuekber Dağları'nda şehit olan askerlerin mezarının bulunduğu Bardız Yaylası'ndaki şehitlik ziyaretiyle başlayan programa Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Yapılan duaların ardından törene katılanlar Gaziler Mahallesi'ndeki Allahuekber Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından, temsili sancak töreni yapıldı. Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görevli bir asker, dönemin askeri kıyafetini giyerek sancağı getirdi ve temsili olarak bir başka askere teslim etti. Bir asker sancağı göndere çektikten sonra, köy camisinde ezan okundu. Askerlerin saygı atışı yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu.

Dünyanın en büyük itaat destanının 105 yıl önce yazıldığını belirten Vali Okay Memiş, "Burada o destanı yazan yiğitleri anmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu yiğitlerin toprağa düşen bedenleri bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya durdukça bu milletin bu topraklarda var olacağının açık gerçeğidir. Onları Allahuekber dağlarına çıkaran ateş ne ise günümüzde de sınırda ve sınır ötesinde torunlarının kanını ısıtan duyguda aynı idi. Tıpkı Barış Pınarı Harekatı ve vatan savunması yapan kahraman askerlerimiz gibi. Bu duygu ellbetteki iman, inanç ve yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlereki onların torunlarıyız" diye konuştu.

Bu toprakların kolay kazanılmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün de aynı hadiseleri yaşıyoruz. Görüyoruz ki bu topraklara tutunmanın bir bedeli ve karşılığı var. Bu da milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda bahsettiği gibi 'bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı'. Toprakları karıştırsak her karış toprağında şehit kanını görmemiz mümkündür. Bu yüzden her zaman birlik beraberlik içerisinde olmamız ve bize söylenen muassır medeniyetler üzerine çıkmak üzere çalışmamız gerektiğini buradan ifade ediyorum" diye konuştu.

KAYALIKLARDA SIKIŞAN İNEĞİ KURTARIP, YAPTIKLARI SEDYE İLE TAŞIDILAR



SİVAS'ta merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde kayalıklarda mahsur kalan gebe inek, köylüler tarafından kurtarılıp, ağaçtan yapılan sedyeyle taşındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hıdırnalı köyünde yaşayan Ahmet Turan İmece'ye ait hamile inek, bir süre önce kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanlarını otlattığı sırada ineklerden birinin eksik olduğunu gören İmece, çevrede yaptığı araştırmalarda hayvanın uçurumun kenarındaki kayalıklara sıkıştığını gördü. İmece'nin durumu bildirmesi üzerine köylüler ineği kurtarmak için harekete geçti. Kayalıklardan kurtarılan inek yürüyemeyince İmece ve köylüler bulunduğu yere çadır yapıp, içerisine yiyeceğini bıraktı. Gece arazide kalan ineğin bulunduğu alana araç ulaşımının olmaması üzerine durum Sivas İl Özel İdaresi yetkililerine bildirildi. İş makinesi gebe ineğin bulunduğu alana kadar yol açtı. Yürüyemeyen inek için köylüler ağaç ve çalılardan sedye yapıp onu da traktörün arkasına bağlayarak köye kadar taşıdı. Ahmet Turan İmece, gebe ineğinin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. İneğin kurtarılma anları da cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

DOMUZLAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DİŞİSİNİN BAŞINDA 4 GÜN BEKLEDİ



ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde erkek köpek, domuzların saldırısında ölen dişisinin başında 4 gün boyunca bekledi.

Baskil ilçesine bağlı Şituşağı köyünde domuz sürüsünün saldırısına uğrayan dişi köpek öldü. Dişisinin öldüğünü fark eden erkek köpek, 4 gün boyunca başından ayrılmadı. Köpeğin ilk günden beri bekleyişini gören Şituşağı köyü sakinleri, 4 gün boyunca köpeğin yiyecek ihtiyacını karşıladı. Dün akşam saatlerinde köy sakinlerince ölen köpek toprağa verilirken, günlerce dişisinin yanında ayrılmayan köpek ise sahiplenildi.

HASTA ÇOCUKLARI EĞLENDİREREK ŞIRINGAYI UNUTTURDULAR

İZMİR'de çocukların yüzünü güldürmek adına faaliyet gösteren Neşeli Eller Gönüllüleri, Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yaparak, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören miniklere sürpriz yaptı. Lise öğrencileri, kendi hazırladıkları kitap kılıflarını ve dolgu oyuncakları hasta çocuklara hediye ederek, onlara yılbaşı heyecanını yaşattı.

İzmir'de çocukların yüzünü güldürmek adına faaliyet gösteren Neşeli Eller Gönüllüleri, Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yaparak hasta çocukları ziyaret etti. Hastanenin koridorlarını süsleyen gönüllüler, çocukların odalarına giderek onlara yılbaşı hediyelerini dağıttı. Kendi diktikleri palyaço kostümlerini giyen Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanı öğrencileri ise ara tatilde oyuncak yapım atölyesinde yaptıkları kitap ayracı, kitap kılıfı, el kuklası, dolgu oyuncakları hastanedeki çocuklara hediye etti. Minikler, hastanede ilaç ve iğnelerle geçen günlerinin arasında, mutlu bir gün geçirdi. Okul Müdürü İpek Çam, "Bu yıl ilk defa ara tatil uygulaması yapıldı ancak bu bizim için etkinlik haftası oldu. Öğrencilerin yaptığı oyuncakların boşa gitmesini istemedik. Hastane yetkilileri ile görüşerek buluşmaya dahil olduk. Burada çok güzel bir etkinlik gerçekleşti, öğrencilerimiz de oyuncaklarının birine ulaştığını görerek çok mutlu oldular" dedi.

'EMEK VERDİĞİMİZ OYUNCAKLARI HEDİYE ETTİK'

Lise öğrencilerinden Ceren Bekiç, "Burada hastanede kalan çocuklarımızı mutlu etmek için geldik. Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Emek verdiğimiz oyuncakları onlara hediye ettik. Hepsi çok beğendi" diye konuştu. Ayşegül Turgut ise, "Çok mutluyum, okuduğumuz bölümü çok seviyoruz. Çocukları da sevdiğimiz için böyle bir etkinliğin içinde bulunmak harika bir duygu. Onları bir an olsun güldürebilmek bizim için çok önemli" dedi. Bir haftadır kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan Defne Akın (10), "Hediyeler çok güzel. Okuma kitabı ve ayıcık aldım. Yeni yılda ailemle beraber olacağımö diye konuştu. Defne'nin babaannesi Gülperi Akın ise, "Bugün Gülperi'ye ben bakıyorum. Bu sürprizi görünce çok şaşırdım, onların böyle mutlu olması bizi de mutlu ediyor" dedi. Neşeli Eller Gönüllüleri kurucularından Hürriyet İyidoğan, "Bu etkinliği Sibel hanımla beraber planladık. Biz birçok gönüle dokunuyoruz. Kendimizle gurur duyuyoruz. Tamamen maneviyata dayanan bir özveriyle çalışıyoruz. Amacımız bunları yaparak çocuklarımızı bir saniye bile mutlu etmek. Onları o şırıngalardan, acılardan kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.

MERSİN'DEKİ NOEL AYİNLERİNDE DUALAR, BARIŞ İÇİN

MERSİN'deki kiliselerde düzenlenen Noel ayinlerinde birlik, beraberlik ve barış mesajı verilerek dua edildi.

Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşen ilk ayine CHP Milletvekili Alpay Antmen, Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, cemaat üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ruhani Lider Teymur, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Teymur, yaptığı konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek, "Hepinize mutlu bir yıl ve esenlikler diliyorum. Sevinç, barış ve mutluluk herkesin olsun" dedi.

Konuşmanın ardından cemaat üyelerine komünyon dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İkinci ayinin gerçekleştiği Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, Kilisenin Ruhani Lideri Fransu Dondu ile cemaat mensupları katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tutarken; Dondu'nun Noel ritüellerini gerçekleştirmesinden sonra komünyon dağıtıldı.

