DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ



ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde özel bir firmaya ait ömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Ramazan Katırcı (41) yaşamını yitirdi.

Göçük, dün akşam saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Gelik beldesindeki özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan işçilerden Ramazan Katırcı, kömür üretimi sırasında tavan çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Katırcı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Katırcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, göçüğün meydana geldiği ocakta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane önünden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / KİLİMLİ(Zonguldak)

2)İZMİR'DE METRO İNŞAATINDA KAZA: 1 İŞÇİ ÖLDÜ

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık hattında devam eden metro inşaatında iş kazası meydana geldi. Olayda ağır yaralanan 1 işçi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, gece saat 23.45 sıralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Hattı için yapılan metro inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında yardımcı eleman olduğu öğrenilen Şaban Ölmez'in kolu çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle raylara sıkıştı. Bu sırada, raylarda çalışma yapan vincin Ölmez'in kolunun üzerinden geçmesi sonucu talihsiz işçinin kolu koptu. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ölmez, ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ölmez'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, Ölmez'in hayatını kaybettiğini duyan iş arkadaşları da hastaneye gelerek büyük üzüntü yaşadı. Ölmez'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-İnşaat alanından görüntü

-Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR

3)DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA KAZA KURŞUNUYLA ÖLDÜ



DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, lise öğrencisi Zeynep Atagün (17) kendi doğum günü için evine gittiği arkadaşı Umut K.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altın Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Umut K., yakın arkadaşı Zeynep Atagün'ü (17) doğum gününü kutlamak için evine çağırdı. Ailesinin de evde başka bir odada bulunduğu sırada Umut K. babasına ait pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Zeynep Atagün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından yaralanan Atagün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ve olay yerine gelen Atagün'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Savcının incelemesinin ardından genç kızın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Umut K. ise gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Umut K.'nın ilk ifadesinde kız arkadaşına tüfeğini gösterdiği sırada kazayla ateş aldığını söylediği belirtildi.

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Evden görüntü

-Fotoğraf

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ

4)POLİS MEMURUNUN EVİNDE YANGIN ÇIKTI; 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ÇORUM'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki polis memuru Kaan Aydoğan'a ait evde, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, evden 5 kişilik Aydoğan ailesini kurtarırken, polis memurunun bu sırada evde olmadığı öğrenildi. Yangın, söndürülürken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ata Caddesi Zafer 14'üncü Sokak'taki 6 katlı Culukoğlu Apartmanı'nda, polis memuru Kaan Aydoğan'a ait 5'inci kattaki evde, dün saat 16.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Panikle dışarı koşan bina sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Alevlere müdahaleye başlayan itfaiye erleri, Aydoğan'ın evindeki 5 kişiyi dışarı çıkardı. Kaan Aydoğan'ın evde olmadığı belirtilirken, polis memuru Hasan Başpınar, arkadaşının yangından kurtarılan ailesine tahliye sırasında yardımcı oldu. Bu sırada dumandan etkilenen Başpınar ile 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Dumandan etkilenen polis ve apartman sakinlerinin ambulansta tedavisi

-Görgü tanıkları röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM

5)SU ALMAYA BAŞLAYAN YAT KIYIYA YANAŞTIRILIP, YOLCULAR VE MÜRETTEBAT KURTARILDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kıyıdan 200 metre açıldıktan sonra su almaya başlayan VIP yat, kaptanın dikkati sonrası hızla kıyıya yanaştırıldı. 15 yolcu ve 2 mürettebat kıyıya çıkarıldıktan sonra yat sulara gömüldü. Daha sonra yat vinç yardımıyla çıkarıldı.

İlçede bulunan tarihi Selçuklu Tersanesi'nin yaklaşık 200 metre açıklarında seyreden 16 metre uzunluğundaki VIP yatın, açıldıktan bir süre sonra egzoz kısmından su aldığı fark edildi. Yat kaptanı Alper Yılmaz, 15 yolcusu ve 2 mürettebatı bulunan yatı iskeleye yanaştırdı ve yolcularla mürettebat tahliye edildi. Ardından yat sulara gömüldü. Batan yat vinç yardımıyla çıkarıldı.

Yat sahibi Berat Sipahioğlu, "Kaptanın tecrübesi sayesinde kimsenin burnu bile kanamadan yolcularımızı tahliye ettik. Hatta bazı yolcularımız durumu fark etmedi bile. Maddi hasar var ancak önemli değil. Can kaybı yaşanmadan böyle bir olayı atlattık. Kaptanımıza dikkatinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

- Batan yatın vinç yardımıyla çıkarılmasından görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya)

6)BAKAN TURAN'DAN AK PARTİ'DEN AYRILANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Midyat ilçesindeki temaslarının ardından Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı'nca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirilen Vali Mustafa Yaman ile görüşmesinin ardından Bakan Turan, AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek, partilerle bir araya geldi. Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada AK Parti'den ayrılarak, yeni parti iddialarıyla isimleri gündeme gelenlere tepki gösterdi. Ucuz menfaatler ve basit hesaplar için yollara düşmüş olanlara aldanmayacaklarını belirten Bakan Turan, şöyle konuştu:

"Bir takım nedenlerle içimizden ayrılan, farklı yollara sapan, 'bu partiden bir puan daha düşürebilir miyim?' diye, bu lideri alaşağı etmek için milletin aklını çelip 'nasıl ayrıştırabilir miyim?' düşüncesinde olanlar, bu milletin ferasetiyle, basiretiyle hareket ederek bizim liderimizi iktidardan düşürme gayesinde olanlara aldanmayacaktır. Bizim milletimiz geçmişte bunun acısını, bunun ağır faturasını ödemiş ve günümüzde daha bilgili, daha şuurlu bir şekilde davasına sahip çıkacaktır. Bize düşen görev de bunları milletimize anlatmaktır. Eğer bu topraklarda bölüşüp ayrışarak çökersek, liderimizi iktidardan düşürsek ülkenin parçalanmasına kadar gider bu iş. Dünya mazlumlarının umudu haline gelen Türkiye ve onun başındaki lidere hepimiz sahip çıkmamız lazım. Ucuz menfaatler ve basit hesaplar için yollara düşmüş olanlara aldanmayacağız. Aldanırsak kaybederiz. Ben, milletimizin basireti, feraseti, cesareti ve metanetiyle bu badireyi de inşallah atlatacağız. Yolumuz ak, geleceğimiz aydınlık olsun."

AK Parti ziyaretinin ardından Bakan Turan ve beraberindekiler Mardin'den ayrıldı.

Valilik karşılanması

Çiçek takdiminde oluşan görüntüler

Şeref defterini imzalaması

Makamdan görüntü

Turan'ın açıklamaları

Haber Kamera: Nezir GÜNEŞ / MARDİN

====================================

7)BAKAN YARDIMCISI KALAYCI, MADEN OCAĞINA İNDİ

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Madenlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, TKİ Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile birlikte TTK Kozlu Müessesesi'nde yerin 425 metre altına inerek maden işçileriyle bir araya geldi. Maden işçilerinin üretim bölgelerini inceleyen Kalaycı, yarı mekanize sistemle üretim yapılan panoları gezdi. Yaklaşık iki saat sonra maden ocağından çıkan Kalaycı, hayatında ilk defa maden ocağına girdiğini söylediği.

Maden işçilerinin emeğinin en kutsal emek olarak nitelendiren Kalaycı, "Yarı mekanize sistemi gördüm. Gerçekten çok güvenli ve iyi. Hem üretim artışı sağlanacak ve çalışanların güvenliği açısından iyi bir sistem. İşçi arkadaşlarımla aşağıda bir şeyler yedik. Zonguldak bir maden şehri. Zonguldak'ın pek çok artısı var. Limanı var. Demir çelikte ciddi bir alt ve üst yapısı var. Yetişmiş insan gücü bakımından avantajlı bir şehrimiz. Büyük şehirlerimize yakın. Bu anlamda Zonguldak'ın geleceğini parlak görüyorum." dedi.

'ÇİN VE TAYVAN'DA UYGULANAN TEKNİĞİ UYGULUYORUZ'

Yarı mekanize sistem ile yapılan üretim hakkında bilgiler veren TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ise sistemin Türkiye madenciliğinde bir ilk olduğunu söyledi. Dünyada Çin ve Tayvan'da uygulanan teknikle üretim yaptıklarını anlatan Eroğlu, şöyle dedi:

"Bizim birinci çabamız mümkün olduğu kadar hidrolik direk çelik bağlı malzemelerden çalışma ortamı oluşturmak. Burada damar eğilimine göre bizim çeşitliliğimiz farklılaşıyor. Düz damarlarda farklı bir jenerasyon kullanıyoruz. Üzülmez ve Amasra'da uyguluyoruz. Buradaki mevcut zorluğumuz üçüncü çeşitleme. 55 derece üstü 90 dereceye kadar olan şu anda Türkiye'de uygulanması mümkün olmayan Türkiye madenciliğinde bir ilk. Dünya madenciliğinde ise Çin ve Tayvan'da uygulanan bir sistem. Bize üretim boyutunda da bir artış sağlayacak. İş kazalarında çok önemli bir tasarrufumuz olacak. Ahşap malzeme kullanmaktan tamamen kurtulmuş olacağız."

Program sonunda Kalaycı'ya kömürden yapılan plaket hediye edildi.

-Bakan yardımcısın maden ocağında çalışması

-İşçilerle yemek yemesi

Haber-Kamera: ZONGULDAK

8)UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SAMSUN'da intihar eden Uzman Çavuş Hakkı K. (27), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Hakkı K., iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle önceki gün beylik tabancasıyla intihar etti. Evli bir çocuk babası olan Hakkı K.'nin, eşi Fatma'nın ise 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hakkı K. için Adana'nın Ceyhan ilçesinde tören düzenlendi. Abdulkadirağa Cami'inde kılınan namazın ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Uzman Çavuş Hakkı K.'nin cenazesi Asri Mezarlık'ta gözyaşları içinde toprağa verildi.

-Cenazenin Askerlerin Sırtında Camiye Getirilişi

-Abdülkadirağa Cami Cenaze Töreni

-Cenaze Namazı Detay

-Ceyhan Asri Mezarlığa getirilişi

- Definedilmesi

-Komutanın Bayrağı Babasına Teslim Etmesi

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER / ADANA

9)PKK'DAN KAÇAN 2 KADIN TERÖRİST TESLİM OLDU



ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 kadın terörist, Namazdağı Üs Bölgesi'nde, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Namazdağı Üs Bölgesi'ne, dün öğle saatlerinde Güllüce Dağı eteklerinden yaklaşan 2 kadına, güvenlik güçlerince 'Teslim ol' çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine teslim olan kadınların, kayıp olarak aranan, terör örgütünden kaçan M.O. ve S.T. oldukları belirlendi. Silahsız ve teçhizatsız olan kadın teröristler, gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teröristlerin, ilk ifadelerinde, 'Kıran-2' operasyonu kapsamında uygulanan yoğun ve etkili faaliyetler sonucu teslim olduklarını söyledikleri belirtildi.

Haber: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK

10)OSMANİYE'DE DURDURULAN OTOMOBİLDEN PATLAYICI ÇIKTI



OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden patlayıcı madde, tabanca fişeği, alıcı-verici devre ve elektrrikli kapsül ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüphelirden 4'ü 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme, 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi üzerinde çevre güvenliği sağlandıktan sonra şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, Gaziantep'ten Adana yönüne giden bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada içerisine gizlenmiş vaziyette 1 tabanca, tabancaya ait susturucu, susturucu için kullanılan 10 adet aparat, 3 şarjör, 48 adet 9 milimetre çapında fişek ile 5 kilogram ağırlığında patlayıcı madde, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan alıcı-verici devre, 5 adet elektrikli kapsül ele geçirildi. Araçtaki sürücü ile birlikte 6 kişi gözaltına alınarak TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

6 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Sorguları tamamlanan 6 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.Y., V.T., M.H ve F.O., "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme, 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. H.Ç. ve Ü.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraflar

Haber: İbrahim EMÜL / OSMANİYE

11)ASANSÖRE BIRAKILAN PAKETTEN PATLAYICI YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ÇIKTI

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, apartmanın asansörüne bırakılan paketi görenler, polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin dedektör köpeklerle incelediği paketten, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler çıktı.

Olay, Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi 20'nci Sokak'ta bulunan Özer Apartmanı'nda meydana geldi. Asansöre bırakılan paketi gören bina sakinleri, polise haber verdi. Sokak giriş- çıkışlara kapatıldıktan sonra çevredeki iş yerleri boşaltıldı. Bomba imha uzmanları, Köpek Eğitim Merkezi'nden getirilen dedektör köpeklerle paket incelendi. Paketin içinden patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler çıktı. Malzemeler, delil torbasına konulduktan sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, MOBESE kameraları ve iş yeri kameralarını incelemeye alarak, paketi bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Olay yeri

Dedektör köpek

Bomba imha

Polis ekipleri

Malzemenin araca bırakılması

Olay yerini balkondan izleyen vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Elif FİLİZ / DİYARBAKIR

12)YAYA ALT GEÇİDİNDE 'KİMYASAL KOKU' İDDİASIYLA İNCELEME

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidini kullanan vatandaşların boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle olay yerine gelerek incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, alt geçitte amonyak olduğunu tespit etti.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde şehir merkezi girişinde bulunan yaya alt geçidinde meydana geldi. Yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, alt geçitten çıktıktan sonra öksürük, nefes darlığı, boğaz yanması gibi şikayetlerle fenalaştı. Fenalaşan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaya alt geçidini kullanıma kapattı. Alt geçidi kullandıktan sonra rahatsızlanan Zehra U.'nun tedavisini olay yerinde bulunan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. AFAD ekiplerine haber verilirken; kimyasal madde olduğundan şüphe edilen kokunun kaynağı araştırılıyor.

ALT GEÇİTTE AMONYAK MADDE BULUNDU

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidini kullanan vatandaşların boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle olay yerine gelerek incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, alt geçitte amonyak olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri alt geçidi yıkama çalışmalarına başlarken polis amonyak maddenin alt geçide nasıl geldiğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık ekiplerinden görüntüler

-Alt geçit girişinden görüntüler

-Detaylar

-AFAD ekiplerinin alt geçitteki kimyasalı incelemesinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa)

13)OTOMOBİLLE GİDEN BABASININ YOLUNU KESİP TABANCAYLA AYAĞINDAN YARALADI

ADIYAMAN'da, otomobiliyle seyir halinde olan E.A. (65), aracın önünü kesen oğlu tarafından tabanca ile vuruldu. Ayağından yaralanan baba hastaneye kaldırılırken, polis oğlunun yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde E.A. yönetimindeki 31 KIB 17 plakalı otomobili durduran oğlu A.E.A., bir süre babasıyla tartıştı. A.E.A., tartışma sırasında yanında getirdiği tabanca ile babasına ateş ederek kaçtı. Bacağından yaralanan E.A., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan E.A'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil parka çekilirken, olay yerinden kaçan şüpheli A.E.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

-Olay yerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN

14)KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN GENCİ POLİSE TESLİM ETTİLER



ŞANLIURFA'da mendil satan küçük kızı sokak arasında taciz ettiği ileri sürülen genci, çevredekiler döverek polise teslim etti.

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan genç, sokakta mendil satan 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri, genci döverek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, taciz şüphelisinin gözaltına alarak emniyete götürdü. Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

- Tacizci genci yakalayan vatandaşlar

- Tacizciyi tekme tokat döven vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA

15)MOTOSİKLETLİ, ÇARPIP DÜŞÜRDÜKTEN SONRA YARDIM ETTİĞİ ADAMA İKİNCİ KEZ ÇARPTI

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, motosiklet sürücüsü, yolda yürürken çarptığı adam yerde kalınca durup, yardım etti. Motosikletli, yerden kaldırdığı adama, saniyeler sonra ikinci kez çarptı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi Sığıralan mevkisindeki kavşakta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü, plakası bilinemeyen motosikletiyle yolda yürüyen adama çarptı. Adamın yere yığıldığını gören sürücü, motosikletinden inip, yardım ederek, ayağa kaldırdı. Adam, yoluna devam ederken, sürücü de motosikletine binip, hareketlendi. Motosikletli kadın, 10 saniye sonra adama yine çarptı. Bu kez sürücü ve adam kazada hafif yaralandı. İkilinin yardımına çevredekiler koştu. Kaza anları, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

-Kazanın yaşandığı andan güvenlik kamerası görüntüsü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale)

16)MUĞLA'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 4 TUTUKLAMA

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollardan Yunan adalarına göçmen kaçırma hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla, jandarma tarafından yakalanan ve organizatör olduğu ileri sürülen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Datça'nın Karaköy Mahallesi Yermencik mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Çarşamba gecesi saat 02.00 sıralarında bölgede arama çalışması başlattı. Karada yapılan arama çalışmalarında, 35 ZV 1189 plakalı bir otomobili durduran jandarma içersindeki Ümit K. (29), Orhan Y. (31) ve Cihan K.'yı(26) gözaltına aldı. Arama çalışmalarını genişleten jandarma, sahil kenarında deniz içinde lastik bir botta Yunan adalarına kaçak göçmenleri götürmek üzere hazır beklediği tespit edilen F.T.'yi (21) ise kıskıvrak yakaladı. Haklarında göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından adli işlem yapılan dört şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

-Göçmen kaçakçılığı organizatör şüphelileri adliyeden çıkarılırken görüntüleri

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla)

17)TÜRKİYE'DE EN ÇOK GÖÇMEN EDİRNE'DE YAKALANDI



İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 8 ayında yakalanan toplam 235 bin göçmenden 68 binle en çoğu, Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı olan Edirne'de yakalandı.

Yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmen sayısının, yüzde 70 artarak, 40 binden 68 bine çıktığını belirten Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, "Ülkemizi transit olarak kullanıp hem denizden hem karadan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ilimizde yoğun bir şekilde yakalanmaya devam etmektedir. Avrupa'ya geçişte en çok etkilenen ilimiz, Edirne'dir. 2019 ağustos ayı itibariyle 68 bin göçmen yakalanmıştır. İlimizde kolluk birimlerimizin çabasıyla geçen seneye oranla yüzde 70 artış olmuştur" dedi.

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçan düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu güzergahlarından biri Edirne. Türkiye genelinde deniz ve kara yolu kullanıp Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan 68 bin göçmen güvenlik güçleri tarafından Edirne'de yakalandı. Yakalanan göçmenlerin yüzde 40'ını kadın ve çocuklar oluştururken bu sayının geçtiğimiz yıla göre 40 binden 68 bine çıkarak yüzde 70 arttığı görüldü. Yakalanan göçmenlerin yasa dışı olarak en yoğun kaçış güzergahlarının Yunanistan sınırı olduğu belirtilen listede en çok Afganistan, Pakistan ve Suriyeli düzensiz göçmenler yer alıyor.

'YÜZDE 70 ARTIŞ VAR'

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, yakalanan göçmenlerin geçtiğimi yılın ilk 8 ayına göre 40 binden 68'bine çıkarak yüzde 70 arttığını belirterek, "Ülkemiz ve içinde bulunduğumuz coğrafya göç sağanağı altında. Ülkemizi transit olarak kullanıp hem denizden hem karadan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ilimizde yoğun bir şekilde yakalanmaya devam etmektedir. Avrupa'ya geçişte en çok etkilenen ilimiz, Edirne'dir. 2019 ağustos ayı itibariyle 68 bin göçmen yakalanmıştır. İlimizde kolluk birimlerimizin çabasıyla geçen seneye oranla yüzde 70 artış olmuştur" dedi.

'HER 3 GÖÇMENDEN BİRİ EDİRNE'DE YAKALANIYOR'

Türkiye'de yakalanan her 3 göçmenden birinin Edirne'de yakalandığına dikkat çeken Aşılıoğlu, "Türkiye genelinde yakalanan her üç göçmenden biri Edirne'de yakalanmaktadır. Her göçmen tek tek incelenmekte olup bakanlığımızın talimat verdiği diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk etmekteyiz. En fazla göçmen uyruk olarak bakacak olursak Afganistan ve Pakistan'dır. Bu göçlerin yüzde 80'i savaş ve yoksulluktan kaynaklanmaktadır. Her göçmenin durumunu ayrı ayrı değerlendirip, yapılan mülakatlarla göçmenlere gerek ikamet izni verip, uluslararası koruma statüsüne dahil ederek elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz. Savaştan kaçarak gelenler bizim yönetim anlayışımıza göre daha önde. Kadın ve çocuklar bizim hassas tarafımız, onlara ayrı bir özen gösteriyoruz. Yüzde 40 oranında kadın-çocuk göçmenle karşı karşıyayız. Edirne göç idaresi olarak kanunun bize verdiği yetkilerle işlemleri yürütmekteyiz" diye konuştu.

Yunanistan ve Bulgaristan sınırı

Sınırda devriye atan asker

Sınırdan detay

İl Göç İdaresi dışardan

Yakalan göçmenlerde detay

Muhabir Ali Can ZERAY, anons

Detay görüntü

Musa Aşılıoğlu ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER / EDİRNE

18)KAYSERİ'DE 7,5 MİLYON YILLIK DEV FOSİL BULUNDU

KAYSERİ'de Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmalarında, tek parça halinde 7,5 milyon yıllık 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, 'Choerolophodon' cinsine ait canlının, filin atası olarak değerlendirildiğini söyledi.

Geçen yıl Eylül ayında, Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yılki kazı çalışmaları Haziran ayında yeniden başladı. Kasım ayı sonuna kadar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinden profesörlerin danışmanlık yaptığı ve 8 kişinin çalıştığı kazılarda bir ilk yaşandı. Kazıda dünyada ilk kez olduğu belirtilen tek parça halinde, 7,5 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen 2 metre 70 santim boyunda 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosilin boyut olarak dünyanın en büyük fosillerinden birisi olduğu değerlendirildi.

'TARİHE IŞIK TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kazı alanında incelemede bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yaklaşık 7,5 milyon yıla tarihlendirilen 'Choerolophodon' cinsine ait bir fosil bulduk. Günümüz fillerinin atası olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar kafatası ve alt çenesinin tam olarak bulunduğu ilk fosil olarak dünya literatürüne girdi. Kazıları devam ettirip, tarihe ışık tutmaya devam edeceğiz" dedi.

'FİLİN ATASI'

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kazı çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Kazı ekibimiz dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış halde bulunan filin atası olarak değerlendirilen 7,5 milyon yıl önce yaşamış 'Choerolophodon' cinsine ait canlının fosilini buldu. Bölgede yapılan çalışmaların uzun yıllar sürmesi bekleniyor. Bu kazı çalışmaları sonrası ortaya çıkan fosilleri görmek için Alman ve Finlandiyalı bilim insanları Kayseri'ye gelmek istiyor. Bu bölge daha fazla sürprizlere gebe görünüyor. Bulunan fosil, alçılama yöntemi ile kazı yerinden alınarak bilim merkezine götürülecek" diye konuştu.

Bölgedeki çalışmaların 30 yıl sürmesi bekleniyor.

- Fosil kazılarının yapıldığı bölgeden görüntü

- 7.5 milyon yıla ait fosilden genel ve detay görüntü

- Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu röportaj

- Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ

19)MUTLULUĞU HUZUREVİNDE BULDULAR

DÜZCE Neriman Çilingir Huzurevinde kalan Halil İbrahim Selçukoğlu (70) ve Gülden Şengül (72) düzenlenen rüya gibi düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Düzce Arama Kurtarma ve Yardımlaşma derneği , Düzce Neriman Çilingir Huzurevini ziyaretleri sırasında huzurevinde kalan ve daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Halil İbrahim Şelçukoğlu ve Gülden Şengül?ün evlenmek istediklerini öğrendiler. Bunun üzerine dernek üyeleri yaşlı çift için düğün töreni organize etti. Huzurevinden limuzinle kuaförde olan gelini almaya giden damat Halil İbrahim Selçukoğlu?na çok sayıda otomobil eşlik etti. Oluşturulan konvoyla gelini alan damat tekrar huzurevine döndü. Burada hazırlanan alanda Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu çiftin nikahını kıyarak şahitler ve konuklar huzurunda tekrar evlenmek isteyip istemediklerini sordu. Çiftin evet demesi üzerine nikah töreni tamamlandı.

Nikahın ardından çift düğün pastalarını keserek birbirlerine ikram ettiler. İkramın ardından müzik eşliğinde huzurevinde ki arkadaşları ile doyasıya eğlenen ve çiftetelli oynayan çift düğüne davet edilenler tarafından büyük alkış aldı.Damat Halil İbrahim Selçukoğlu, huzurevinde huzur bulduklarını belirterek ?2 senedir huzurevindeyim. Bugüne gelene kadar çok şey yaşadık. Acı, tatlı herşey. Şu an çok mutluyum. Huzurevinde eşimi gördüm. Huzurevinde huzuru bulduk? dedi.

Gelin Gülden Şengül ise ?Huzurevine geldim. Yemek yerken masada onların yanından geçiyordum. Onlara bereketli olsun deyip geçiyordum. Ben nerden bileyim o bana aşık olmuş benim haberim yok. Sonra bana çay ocağında ben seni seviyorum dedi. Benimle ilgileniyordu, çay veriyordu. Ben de benimle ilgilenme, neden ilgileniyorsun dedim. O yine bana seni seviyorum dedi. Ben de seni sevebilirim ama kardeşçe dedim. O da bana yok seni istiyorum dedi. Evlenme teklifini etti bende bir şey diyemedim. Seviyorum seni alacağım benimle evlen dedi. Sonra huzurevi müdürüne söyledi. Müdür bey anlaşın benim yanıma gelin dedi. Çok mutluyum Allah?a binlerce kez şükürler olsun. Sebep olan herkesten Allah razı olsun? dedi.

Gelin almadan görüntü

Nikah töreninden görüntü

Gelin ve damat ile röp

Oyun oynayanlardan görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE

