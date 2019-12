DHA YURT BÜLTENİ - 1

SUR BELEDİYESİ'NE GÖREVLENDİRME



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sur Belediye Başkanı HDP’li Filiz Buluttekin’in yerine ilçe kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.

Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Diyarbakır Valiliği’nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi’nin Feyme Filiz Buluttekin’in yerine görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/17902 sayılı soruşturmasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin, hakkında devam eden adli işlem süreci ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/17902 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 20.12.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.ö

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ

Haber Kodu : 191220106 - Haber Kodu : 191220024

DİYARBAKIR ()

=============================

'KIRAN-8' OPERASYONUNDA 69 ODALI 24 GİRİŞLİ SIĞINAK BULUNDU

BİTLİS'te iki gün önce başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' Operasyonunda 69 odalı, 24 ayrı girişi bulunan sığınak bulundu. Sığınaklarda çok sayıda gıda ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelle yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulundu. 69 odalı ve 24 ayrı girişli 275 metre ile birbirine bağlı sığınakta yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi. Konuyla ilgili Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kıran-8 Sehi Ormanları operasyonu icra edilmektedir. Operasyon kapsamında; 19.12.2019 günü icra edilen faaliyette; 9 adet EYP, 2 adet sığınak (sığınaklardan bir tanesi 69 odalı, 24 girişli ve 275 metre ile birbirine bağlı), 3 adet depo, 1 tonluk toprağa gömülü su tankı, 641 kilo erzak, 1 adet basma düzeneği, 1595 metre elektrik kablosu, 12 pil, 4 avcı boy çukuru, 20 metre bakır tel, 60 adet CD, 3 leşker kıyafeti, 7 çift ayakkabı, 2 sırt çantası, 2 mat, 1 panço, 2 kamera bataryası, 1 radyo, 15 kaset, 227 parça yaşam/inşaat mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bulunan El Yapımı Patlayıcının imha edilmesi

-Toprak altındaki malzemeler için toprağın askerler tarafından kazılması

-Çıkarılan malzemeler

-Detay görüntüler

Haber: BİTLİS,()

=====================

KASTAMONU'DA 'ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI' KANLI BİTTİ: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

KASTAMONU'da, husumetli iki aile arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydana geldi. Aynı aileden Süleyman, Namık, Ertan ve İhsan Doğan, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kişilerle köyde karşılaştı. İki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucunda, Süleyman, Namık, Ertan ve İhsan Doğan kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Süleyman, Namık ve Ertan Doğan'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ağır yaralanan İhsan Doğan'ı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İhsan Doğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Köyde geniş çağlı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise olaya karıştıkları belirlenen A.Y. ve K.Y.'yi gözaltına aldı. Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN / TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),()

=====================================

TARTIŞTIĞI ÇOCUKLARINA KURŞUN YAĞDIRDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

OSMANİYE'de, tartıştıkları babaları A.Ç.'nin kurşunlarına hedef olan kardeşlerden İ.Ç. hayatını kaybetti, H.Ç. ve M.Ç. ise yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Vinç işletmeciliği yapan A.Ç., iddiaya göre oğulları İ.Ç., H.Ç. ve M.Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası baba A.Ç., üzerindeki tabancayla oğullarına ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden üç kardeş, kanlar içinde kaldı. Yaralı kardeşler, silah seslerini duyanların iharı üzerine olay sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardandan A.Ç.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerindeki polisler

-Olay yeri inceleme ekibi çalışma yaparken

-Bölgeye gelen polis araçları

-Araçlarda inceleme yapan polisler

-Güvenlik şeridi, polis araçları ve motosikletleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,()

======================================

HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atıp, devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i bebek, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Konya- Karaman yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sinan Gökdemir (26) yönetimindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Özdemir ile Ayşe Gökdemir (44), Ayşe Özdemir, Tuncay Özdemir ve 3 aylık Makbule Evrim Öztekin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ayşe Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan 4 yaralı ise kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3 aylık Makbule bebeğin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

- Kaza yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA,()

===================================

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN YAYA ÖLDÜ

ANKARA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Atmaca (58), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı'nda meydana geldi. Bilkent yönüne giden Z.S. yönetimindeki 06 ZIA 51 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, yolun karşısına geçen Ali Atmaca'ya (58) çarptı. Z.S, kaza sonrası otomobili durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Atmaca'nın öldüğü belirlendi. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Atmaca'nın cansız bedeni ise incelemelerin tamamlanmasının ardından belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Yoldan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

=====================================

BATMAN'DA, HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA TAŞLI- BIÇAKLI KAVGA: 19 YARALI

BATMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada 19 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Oymataş köyüne bağlı Ünlüce mezrasında meydana geldi. Mezrada oturan husumetli iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla taşlı- bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, mezraya gelen sağlık ekiplerince Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, yeni bir kavga yaşanmaması için mezrada ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Batman Bölge Hastanesi

-Acil servis

-Ambulanslar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ / BATMAN,()

====================================

YOLCU OTOBÜSÜ, OTOMOBİL VE TIR'A ÇARPTI: 9 YARALI

ANKARA'da Yozgat'tan İstanbul'a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, önce aynı yönde giden otomobile ardından da tuz yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu Susuz mevkiinde meydana geldi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinden İstanbul'a giden Gülen Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yaşar Durak Taşdemir, sis nedeniyle 34 BN 1031 plakalı otobüsün kontrolünü kaybetti. Yolcu otobüsü önce Yaşar Ak yönetimindeki 50 ABB 091 plakalı otomobile ardından da Şeref Uğurlu hâkimiyetindeki 27 LG 234 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otobüs ve otomobilde ağır hasar oluşurken, TIR'ın kasasındaki tuz yola döküldü. Kazada otobüsteki 5 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü Yaşar Durak Taşdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hurdaya dönen araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Araçlardan görüntü

- Polisin çalışması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

=====================================

KAMYONET, OTOMOBİLE ÇARPTI: 7 YARALI

ORDU'da, kontrolden çıkan işçilerin taşındığı kamyonetin otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve beraberindeki okul müdürleri yaptı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ünye ilçesi Çevre Yolu İkizce Kavşağı'nda meydana geldi. Ordu'dan Samsun yönüne giden işçilerin taşındığı sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önündeki 42 AEK 157 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 2 araç da bariyeri aşıp, refüje savruldu. Kamyonet ters dönerken, otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Kazada otomobildeki İslam Can (45), Ersin Can (37) ve Adem Can ile kamyonetteki Emirhan Alişan (19), Muhammet Furkan Toygar (21), Osman Kılıç ve Salih Saraç yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza sırasında bölgeden geçen Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve beraberindeki okul müdürleri yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince 7 yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Araçtan görüntü (Kamyonet)

-Ekiplerden görüntü

-Otmobilden görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN / ÜNYE(Ordu),()

====================================

SAKARYA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 5 YARALI



SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından ulaşıma kapanan yolda, 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Kozluk Caddesi'nde meydana geldi. Erenler ilçesinden Karapürçek yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 BH 249 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 41 ZA 882 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Fatma Genç, Mehmet Aydoğdu, Kamuran Şen ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Genç'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Kazaya karışan otomobillerden birindekilerin Karapürçek'te yakınlarının yapılacağı düğüne gittiği öğrenildi. Kaza sonrası yol ulaşıma kapanırken yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 2 otomobil, diğer sürücüler tarafından itilerek yol kenarına alınınca, ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri detay görüntüleri

-Ambulans yaralı detay

-Diğer yaralının Ambulansla götürülmesi

-Araçların yol kenarına çekilmesi

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ / ERENLER(Sakarya),()

===================================

BURSA'DA HURDA KÂĞIT DEPOSUNDA YANGIN: 4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BURSA'nin Osmangazi ilçesinde bir hurda kâğıt deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında çevre iş yerlerinde çalışan 4 işçi dumandan etkilendi. İşçiler itfaiye ekiplerince kurtarılarak oksijen tedaisi uygulandı. Yangın itfaiye tarafından çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Veysel Karani mahallesinde bulunan bir bahçenin içerisindeki hurda kâğıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bahçede bulunan hurda kâğıtların tutuşmasıyla büyüyen yangın kısa sürede tüm depoya yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına, 14 itfaiye aracı ile birlikte 60 itfaiye eri müdahale ederken, polis ekipleri de bölgeyi tahliye etti. Çevrede bulunan iş yerlerini saran dumandan etkilenen 4 işçi, merdiven yardımıyla itfaiye erlerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçilere sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda oksijen verildi ve müdahale edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabildi. Depoda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Araçla kâğıtların kaldırılması ve alevlere müdahale

-Dumandan etkilenen işçilerin merdivenli itfaiye aracıyla kurtarılması

-Depodan dumanların yükselmesi

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,()

==============================

BURSA'DA TIR KAZASI: 2 YARALI

BURSA'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nda aynı yönde giden 2 TIR'ın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu Kurtul Viyadüğü'nde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 33 ACU 906 plakalı TIR'ın önünde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada dorsesiz TIR'ın kupası ikiye bölünürken, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle, otoyol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalırken, yol temizleme çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Tırdan görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Kazım BULUT / BURSA, ()

====================================

FENALAŞAN SÜRÜCÜ, 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU



KARABÜK'te, sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 araçta da hasar meydana geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında fenalaşan Mehmet E. (77) yönetimindeki 34 GG 8962 plakalı otomobil, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil de önündeki panelvan minibüse, minibüste hafif ticari araca çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, fenalaşan sürücü Mehmet E., çevredekiler tarafından otomobilinden çıkarılıp kaldırımdaki tabureye oturtuldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Çevredekiler ve sağlık ekiplerince ikna edilen Mehmet E., kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, hasar gören 4 aracın, yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ambulansın gelmesi

-Sağlık görevlileriyle Mehmet E'nin diyaloğu

-Mehmet E'nin ambulansa götürülmesi

-Hasar oluşan araçlar detay

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

========================================

KİRALIK EVDEKİ ÇUVALDA ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

AFYONKARAHİSAR'da, kiralık olan müstakil evdeki çuvalın içinde, çürümüş erkek cesedi bulundu.

Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'ndeki kiralık evden kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri, ev sahibi Abdullah G.'ye haber verdi. Abdullah G., anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalın içinde ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin, erkeğe ait olduğu belirlendi. Erkeğin yabancı uyruklu olabileceği belirtildi. Çürümüş cansız beden, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olayın yaşandığı adreste polis ekipleri tarafından yapılan inceleme detayları

- Cenaze aracının olay yerine gelişi

- Cesedin evden çıkarılışı

- Cenaze aracının olay yerinden ayrılışı

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ / AFYONKARAHİSAR,()

===============================================

KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sevgilisi Sibel Y., tarafından tabancayla vurularak öldürülen 33 yaşındaki polis memuru Fatih Y.'yi gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan polis memurunun yakınları Fatih Y.'nin kız arkadaşı Sibel Y.'den bir süredir ayrılmaya çalıştığı, olay günü de ayrılmak için evine gittiğini iddia etti.

Önceki gün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 8790/5 sokakta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fatih Y.'nin göreve gelmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları, telefona da cevap vermemesiyle şüphelendi. Yapılan araştırmanın ardından meslektaşları polis Fatih Y.'nin kız arkadaşı Sibel Y.'nin evine gitti. Zile basmalarına rağmen cevap alamayan polisler, kapıyı çağrılan çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren polisler korkunç manzara ile karşılaştı. Fatih Y. ile Sibel Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde polis ile kız arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu adreste Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde ve cesetlerin bulunduğu alanda yaptıkları ilk incelemede, Sibel Y.'nin tabancayla polis memuru Fatih Y.'yi öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi. Ayrıca silahın da Sibel Y.'nin yakınında bulunduğu öne sürüldü. Fatih Y. ve Sibel Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanarak yakınları tarafından alınan Fatih Y.'nin cenazesi Bornova Ata Camisi'ne getirildi. İkindi vakti düzenlenen törene polis memurunun annesi Emine Y., yakınları ve meslektaşları katıldı. Törende acılı anne Emine Y., "Beni de al ne olur" diyerek ağıt yaktı. Fatih Y., için kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Polis memurunun tabutunu, cenaze aracına meslektaşları taşıdı. Fatih Y.'nin cenazesi, götürüldüğü Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, cenaze törenine katılan Fatih Y.'nin akrabaları, kız arkadaşı Sibel Y.'den ayrılmaya çalıştığını, olay günü de ayrılmak amacıyla onun evine gittiğini ileri sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Cenaze töreninden genel detay görüntü

- Fatih Y.'nin tabutunun meslektaşları tarafından taşınması

- Anne Emine Y.'nin cenaze töreninden görüntüleri

Haber-Kamera: Hande NAYMAN - Umut KARAKOYUN / İZMİR,()

===========================================

Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu Savaş Çulha (39) ile eşi Fatma Çulha'nın (32) hayatını kaybettiği trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Seferiye Menteş (44) yönetimindeki kamyonun, kavşağa giren Savaş Çulha'nın kullandığı otomobile çarpması ve metrelerce sürüklemesi yer aldı. Çarpışmanın ardından toz bulutu oluşması dikkat çekti.

Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarılan kamyon sürücüsü Seferiye Menteş tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kazada hayatını kaybeden Savaş Çulha ve eşi Fatma Çulhan'ın fotoğrafları

-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()

===================================

MARMARİS'TE ZEHİRLENEN ÜÇ KÖPEKTEN İKİSİ ÖLDÜ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, şehir merkezine inen yaban domuzlarından kurtulmak için ormanlık alana, yollara ve çöp konteyneri kenarlarına atıldığı iddia edilen zehirli yiyecekleri yiyen 3 köpekten ikisi öldü. Kurtarılan 'Paşa' adlı dokuz yaşındaki Sivas Kangalı veterinerde tedaviye alındı. Jandarma, araştırma başlattı.

Marmaris ilçesinin 13 kilometre kırsalındaki Adaköy Mahallesi'nin Aktaş Mevkii'nde dün akşam saatlerinde 3 köpeğin zehirlendiği yönünde ihbar yapıldı. Mahalleye giden Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Orman içi ve karayolu kenarına bırakıldığı öne sürülen zehirli yiyeceklerden yiyen İngiliz kırması süs köpeği ve Dalmaçya cinsi köpek ölürken, 'Paşa' adlı 9 yaşındaki Sivas Kangalı ise çevredekilerin özel aracıyla veterinere götürüldü. Veterinerde tedavisi yapılan kangalın yediği gıda nedeniyle zehirlendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, çevredeki restoran ve kafeteryalardaki güvenlik kameralarının sahte veya çalışmadığını tespit etti.

'KÖPEKLER ZEHİRLENDİ. KİM VEYA KİMLER NE AMAÇLA ZEHİRLEDİ BİLMİYORUM'

Kurtarılan Sivas Kangalının sahibi Şadi Ercan, "Köpekler zehirlendi. Kim veya kimler ne amaçla zehirledi bilmiyorum. 15 dakika içinde her şey olup bitmiş. Benim kangal köpeği tedavi altında. Ölen iki köpek arkadaşlarımın. Veterinerde tedavi altına alınan kangal köpeğimin zehirlendiği tespit edildi. Çok üzücü bir durum. İlk defa mahallemizde böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.

'DOMUZLARI YOK ETMEK İÇİN ATILAN ZEHİRLER HAYVANLARI ÖLDÜRÜYOR'

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Bu sadece Marmaris'in sorunu değil. Türkiye'nin sorunudur. Bu zehirler nereden alınıyor? Bu zehirler o kadar güçlü ki insan eli değse ölüme neden oluyor. Bu zehir direkt bir köpek veya kedi için atılmış zehirler değildir. Şehir merkezi ve kırsal mahallelere inen domuzlar için ormanlık alanlara, karayolları kenarlarına ve çöp konteyneri yanlarına yiyeceklerle birlikte atılan zehirler var. Bu tür zehirlenme vakaları çok olduğu için yetkili makamlara müracaat ederek zehir satan iki firmanın ve işletmelerin denetlenmelerini istedik. Denetimler eksik, bu zehir satan firmaların kontrol altına alınması gerekiyor. Kaymakamlık bu zehirlenme vakaları ile ilgili zehir nereden alındı ve kimlere satıldı araştırılması gerekmektedir. İlçe merkezi ve kırsal mahallerde çok sayıda hayvan ölümü gerçekleşiyor. Şehre inen, ekinlere veya arı kovanlarına zarar verdiği öne sürülen yaban domuzları öldürmek için yasa dışı, ilkel yollarla çözüm bulunuyor. Yaban domuzları şehre iniyor veya zarar veriyorsa yetkililer ile görüşülerek çözüm bulunmalıdır. Atılan zehirler nedeniyle birçok hayvan türü yok oluyor. Bugünde üzücü bir durum yaşandı. İki cins köpek zehirlendi ve öldü. Acil olarak denetimler artırılmalıdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Genel ve detaylar

Ekiplerden görüntü

Röportajlar

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

====================================

Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (3)

ABANT'TAKİ ATÇILAR: TEHLİKE YOK

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda 8 atın ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili konuşan tabiat parkında atçılık yapanlar, tehlike olmadığını savundu.

Her yıl rutin denetim olduğunu söyleyen Ahmet Balta, "Biz sürekli burada atçılık yapıyoruz. Atlarımız her sene veteriner kontrolünden geçer. Kan tahlili yapılıyor. Benim atlarım da kontrole tabi tutuldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaş için herhangi bir tehlike yok. Olsa bizim için de tehlikeli. Biz atla akşama kadar beraberiz. Biz bakımını yapıyoruz. Altını temizliyoruz. Böyle bir sıkıntı olsa bize de geçer" dedi.

30 senedir Abant'ta atçılık yapan Hayrettin Atlı da kendi atlarında herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ederek, "Her sene bunların rutin aşıları ve kontrolleri olur. Sağlıklı olduğu yönünde belgem de var. Biz atlarla sürekli beraberiz. Herhangi bir sorun olsa biz atlarla sürekli beraberiz. O yüzden vatandaşlar Abant'ta gelmeye korkmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Atçılarla röportaj

-Atlardan görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

==================================

SENDİKA ÜYELERİYLE ZABITA ARASINDA ARBEDE

İZMİR'de Gaziemir Belediyesi'nde 22 yıldır çalışan Zafer Saylan'ın işine son verilmesinin ardından bağlı olduğu Belediye-İş Sendikası yaşananlarla ilgili bildiri dağıtmak istedi. Bu sırada, 3 belediye çalışanıyla işçiler arasında kavga çıktı. Kavgada, belediyenin basın sorumlusu Emre Döker'in kolunun kırıldığı öğrenildi.

22 yıldır Gaziemir Belediyesi'nde çalışan Zafer Saylan'ın işten çıkarılmasının ardından, onun örgütlü olduğu Belediye-İş üyeleri, halktan destek istemek için Gaziemir Pazar Yeri'nde bildiri dağıtmak istedi. Bu sırada, pazar yerinden geçen 3 belediye çalışanı ile işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, Gaziemir Belediyesi'nde basın sorumlusu Emre Döker'in kolu kırıldı. Olaylar, bölgede bulunan zabıta ekiplerinin de müdahalesiyle son buldu. Olayın ardından, sendika üyeleriyle belediye çalışanları karakola giderek, karşılıklı şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaşanan arbededen görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,()

======================

ARAZİ SATMA VAADİYLE 40 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPMIŞLAR



ANKARA'da, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla yabancı kişilere satacaklarını belirtip, 20 kişiyi dolandıran 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 40 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, arazi alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 ayrı grup halinde çalışan 4 kişinin izine ulaştı. Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Aylar süren takip sonucunda, şüphelilerin kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yabancı kişilere yüksek karla satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'Ağa' lakaplı elebaşı dahil 4 kişi gözaltına alındı.

ÇİFTLİK BANK BENZERİ 'ARSA BANK'

Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirirken, grubun 'Ağa' lakaplı elebaşının saklandığı evde yurt dışına kaçma planları yaptığını tespit etti. Ayrıca ekipler tarafından derinleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin 'Çiftlik Bank' benzeri bir sistem oluşturduğunu ve bunu kendi aralarında 'Arsa Bank' olarak adlandırdığını saptandı.

TÜM PARAYI YASA DIŞI BAHİSTE KAYBETMİŞ

Grubun elebaşı emniyetteki ifadesinde, 'Arsa Bank' mağdurlarından gizlenebilmek için kılık değiştirdiğini ve aylarca sokakta evsiz insan görünümüyle dolaştığını söyledi. Tüm yapıyı anlatan elebaşı, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Şüpheli, mağdurlara arsa alım satımı yaptığını ama arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Güvenik kamerası

-Adliyeden görüntü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

===============================

BURSA'DA JANDARMA EKİPLERİ DEFİNE ÇETESİNİ ÇÖKERTTİ

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 13 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, faaliyetlerini örgüt çerçevesinde gerçekleştirdikleri, örgüt üyelerinin finansör, tedarikçi ve çalışan şeklinde teşkilatlandıkları tespit edilen 13 kişi adliyeye sevk edilirken, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde Bursa'nın İznik İlçesi Mahmudiye Mahallesi Bayramdere Mevkiinde kaçak kazı yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri S.B., M.U., İ.S., V.M., İ.İ., ve M.İ.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelileri gözaltına alan ekipler, 2 jeneratör, 3 dinamit, 2 çelik makara ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilere ait telefonları inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kazı yaptığı yerde çekilen fotoğraflardan 10 şüpheli daha tespit etti. Birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirleyen jandarma ekipleri önceki gün yaptığı operasyonda S.B., R.D., İ.E., İ.A., G.U., E.D., U.T.'yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar ve şüphelilerin ifadelerinden hareket eden jandarma ekipleri, gerçekleştirilen faaliyetin bir örgüt çerçevesinde gerçekleştirildiği, örgüt üyelerinin finansör, tedarikçi ve çalışan şeklinde teşkilatlandıkları belirtilen isimlerin liderliğinde değişik zamanlarda İznik ilçesi Kutluca Mahallesinde de izinsiz kazı faaliyeti yaptıkları tespit etti. Gözaltına alınan 13 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şüphelilerin adlieye sevki

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()

===================================

BURSA'DA YILBAŞI ÖNCESİ KAÇAK İÇKİ OPERASYONU



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 120 litre kaçak rakı, 1280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı ele geçirirken, Ş.M. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa İl Komutanlığı ekipleri yeni yılın yaklaşması nedeniyle kaçak içki üretimi ve satışına yönelik özel ekip kurdu. Ekiplerin çalışması sonucu Ş.M.'nin Yenişehir İlçesi Akdere Mahallesi Köprübaşı mevkiinde kendine ait bağ evinde kaçak alkol üretimi yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda Ş.M. gözaltına alınırken, şüphelinin bağ evinde yapılan aramada damacanalar içerisinde 120 litre kaçak rakı, 1280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı, 1 alkolmetre, 1 damıtma bidonu, 200 litrelik kaynatma kazanı, 50 litrelik gaz ocağı, 2 şişe anason, 3 kg karbon, 3 adet mutfak tüpü, çeşitli ebatta 17 boş şişe ele geçirildi.

Yılbaşında piyasaya kaçak içki sürmek isterken yakalanan şüpheli Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Jandarma ekiplerinin kaçak içki üretimi yapılan yere baskın yapması

-Ekiplerin inceleme yapması

-Ele geçirilen malzemelerin teşhiri

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()

===================================

KÜTAHYA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 8 TUTUKLAMA



KÜTAHYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 8'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, muvazzaf astsubaylar ve polis akademisi eski öğrencilerinin aralarında bulunduğu 19 şüpheli, Kütahya merkezli Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Kütahya'ya getirilen 19 şüpheliden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından T.D. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler U.K., H.K., N.T., E.Ç., M.A.G., M.E.D., M.A. ve Y.Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye gelişi

-Adliye binasına girişleri

-Kütahya adliyesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

=======================================

JANDARMADAN YAĞMA OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, baskı ve tehditle iş yerlerini üzerlerine geçirdikleri belirlenen 4 kişilik çete, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde, 4 kişilik çetenin tehdit ve baskı ile iş yerlerini zorla üzerlerine geçirdikleri ihbarı üzerine, Edremit Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, harekete geçti. Çete üyelerinin kimliklerini tespit eden jandarma, şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından elde edilen belge ve bilgiler sonucu jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla İ.Y, S.Ü, S.Ö ve B.O.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından 'nitelikli yağma' suçlamasıyla Edremit Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Adliyeden genel görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),()

=========================================

28 SUÇTAN ARANAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

KAYSERİ'de, 28 suç dosyasından 3 yıldır aranan ve 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 çocuk annesi Pınar Ç. (31) yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 28 ayrı suç dosyası bulunan 7 çocuk annesi Pınar Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, 3 yıldır aranan ve hakkında 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Pınar Ç.'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesinde bulunan evde kaldığını tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yatak odasındaki kapının arkasına saklanan Pınar Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Pınar Ç., kucağındaki 2 yaşındaki erkek bebeğiyle Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Zanlının sağlık kontrolüne giriş ve çıkış

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Muhammed KISIR / KAYSERİ,()

========================================

ADALET KOMİSYON BAŞKANI'NI KANDIRMAYA ÇALIŞIRKEN TUTUKLANDI



KOCAELİ Adalet Komisyon Başkanı'nı arayıp, kendisini MHP Genel Başkan Yardımcısı, Profesör ve Cumhurbaşkanlığı eski danışmanı olarak tanıtan ve bir dava konusunda yardım isteyen, daha sonra başkanı ziyarete gelen kişinin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişi, mahkemece tutuklandı.

Adliye santralinden, yaklaşık 2 hafta önce, Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça'yı arayan kişi, kendisini MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Prof. Dr. Şahin Duman olarak tanıttı. Komisyon Başkanı Paça, o sırada müsait olmadığı için bu kişiden iletişim numarası alındı. Daha sonra geri aranan kişi, hala özel üniversitede görevli olduğunu ve MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü söyleyip, Kandıra'nın bir köyünde tarla satın aldığını ve buraya bağ evi inşa edeceğini dile getirdi. Aldığı araziye yol gitmediğini ve bu nedenle eşi tarafından yapılan başvuruyla Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yakın zamanda 2019/510 sayılı dosyanın açıldığını söyleyen kişi, dosyanın kısa sürede sonuçlanması için Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça'dan yardım istedi.

RANDEVU İSTEDİ

Dün, adliye santralini tekrar arayan kişi, Ankara'dan İstanbul'a gittiğini ve geçerken Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça ile görüşmek istediğini söyleyip randevu istedi. Aynı gün saat 16.00 sıralarında komisyon başkanını ziyarete gelen kişi, odada Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saffet Murat Kasapolu'nun da bulunduğu sırada kendisini yine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Duman olarak tanıttı. Eskişehir eski Başsavcısı ve halen Yargıtay Savcısı olan Ferhat Kapıcı'nın öz yeğeni olduğunu söyleyen kişi, Muhiddin Paça'nın numarasını Kapıcı'dan aldığını söyledi ve bir süre sonra odadan ayrıldı.

YAPILAN ARAŞTIRMADA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bu kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araştırma yapıldı. Araştırmada Prof. Dr. Şahin Duman isimli birinin olmadığı ve MHP'de de böyle bir kişinin bulunmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine MHP'ye yazı yazılıp böyle bir görevli olup olmadığı soruldu ancak oradan da olumsuz yanıt geldi. Bilkent Üniversitesi'ne yazılan yazıya gelen cevapta da böyle bir profesör olmadığı bildirildi. Yargıtay Savcısı Ferhat Kapıcı ile yapılan telefon görüşmesinde ise Savcı Kapıcı'nın, Şahin Duman isminde dayısının oğlu olduğu ancak profesör olmadığı ve kendisiyle 15 yıldır görüşmediği öğrenildi.

Gerçek isminin de Şahin Duman olduğu öğrenilen ancak belirttiği unvanların hiçbirine sahip olmadığı anlaşılan kişiden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bilkent Üniversitesi'nde Profesör olduğunu belirten belgeleri ibraz etmesi istendi.

TUTUKLANDI

Bu belgeleri getiremeyen şüphelinin unvan gaspı ve nüfuz ticareti yaptığı kanaatine varılarak, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli Şahin Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Zanlının adliyeden çıkışı

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),()

============================================

Bakan Pakdemirli: 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak (2)

'VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI İLE OYNAYANLARIN CANINI YAKACAĞIZ'

Gümüşhane'de tarım ve orman sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantının ardından Bayburt'a geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde çiftçilerle buluştu. Üreticilere müjdeler veren Bakan Pakdemirli, "Bir Fidan Bir Yaşam Projesi kapsamında; 20 çiftimize 337 bin TL değerinde destek vereceğiz. Çadır tipi koyun ahırı projesi kapsamında; 2 milyon değerinde 50 çiftçimize 200 başlı çadır desteği vereceğiz. Alternatif gelir getirici ürün yetiştiriciliği kapsamında 200 bin TL değerinde soğan, yem bezelyesi, nohut ve mercimek tohumu desteği vereceğiz. Tarım ve Orman Bakanı olduğum sürece hasat döneminde ithalata izin vermeyeceğim. Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi bugüne kadar yaptırmadım, yaptırmayacağım. 2020'de taklit gıda noktasında büyük çalışmalar yapılacak. Gıda denetimi için gerekli bütün talimatları verdim. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağız" dedi.

'KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARA DESTEK'

Balıkçılık filosunun yüzde 78'inin destekleme kapsamına alındığı duyuran Bakan Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemesinin saat 18.00 itibarıyla başladığını bildirdi. Bakan Pakdemirli "Bayburtlu balıkçı kardeşlerimize de bir müjdemiz var. Bu yıl bakanlığımıza küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılarımız tarafından 12 bin 269 rekor sayılabilecek müracaat yapıldı. Biz de balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık. Bugün saat 18.00 itibarıyla, 2019 yılı için 13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Pakdemirli'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Sinan UÇAR / BAYBURT,()

====================================

İLKER BAŞBUĞ: DIŞ POLİTİKADA ÖNEMLİ OLAN ÜLKENİN MİLLİ MENFAATLERİDİR



GENELKURMAY eski Başkanı İlker Başbuğ, dış politikada önemli olanın milli menfaatler olduğunu söyleyerek, "Dış politikaya ideolojik bakış açısı yansımaması lazım. İdeolojik bakarsan çok hata yaparsınız. Dış politika gerçekçi, realist olmalı" dedi.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ)

Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nca düzenlenen 'Türk dış politikasının dünü, bugünü ve yarını' konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler, koltukların dolması üzerine, merdivenlere oturarak Başbuğ'u dinledi. Konuşmasına eski Başbakan ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'i anarak başlayan Başbuğ, Zonguldak'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bir ülkenin dış politikasını tespit ederken dikkate alınması gereken en önemli ilk şeyin ülkenin milli menfaatleri olduğunu söyleyen Başbuğ, "Bu çok önemli. Yani ülkenin milli menfaatleri dış politikanın temel kavramıdır. Suriye ile ilişkiler olarak 'Türkiye'nin dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' diye soruyorlar. Suriye dış politikasının başarılı veya başarısız olduğunu neye göre ölçeceksiniz? İlk önce Türkiye'nin Suriye ile ilgili milli menfaatleri ne olduğunun ortaya konması gerekir? İlk önce milli menfaatlerimizi tartışalım sonra şu anki politika ne kadar sağlıklı onu konuşalım. O yüzden milli menfaat kavramını iyi anlamamız lazım" dedi.

'DEVLETİN HAFIZASI KURUMLARIDIR'

Devletler arasında zaman zaman dostluk ve düşmanlıklar olduğunu, bununda milli menfaatlere dayandığını anlatan Başbuğ, şöyle konuştu:

"Dostluklar ve düşmanlıklar devletler arasında sonsuza kadar sürmez. Sonsuza kadar sürecek milli menfaatlerdir. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki milli menfaatlerde kısa orta vadeden ziyade uzun süreçleri, uzun yılları kapsıyor. Çok kısa sürede değiştirmek çok uygun tarz değil. Eğer uzun vadede uygulanacaksa bunu uzun vadeli nasıl sağlayabiliriz? Milli menfaatlerin tespiti bana göre devlete ait bir sorumluk olmalı. Elbette anayasada belirtildiği gibi yürütme son sözü söyleyecek ama bunların tespitinde özellikle devletin kurumlarının işin içinde mutlaka olması lazım. Devletin kurumları devletin hafızasıdır. Dış politikada adım atılırken çok iyi değerlendirilmesi lazım, alınan karar uzun vadeli bakış açısına sahip olunması lazım. Özellikle devletleri ayakta tutan, devletin anayasada belirtilmiş olan kurumlarıdır."

'DIŞ POLİTİKAYA İDEOLOJİK BAKILMAMASI LAZIM'

İlker Başbuğ, dış politikada başarılı olabilmek için bütünleşmenin gerektiğini anlatarak ekonomik, askeri, teknolojik ve siyasi gücün çok önemli olduğunu söyledi. Bugünkü şartlarda ekonomik gücün daha çok öne çıktığını anlatan Başbuğ, "Ayrıca dış politikaya ideolojik bakış açısı yansımaması lazım. Yani ideolojik bakılmaması lazım. İdeolojik bakarsın çok hata yaparsınız. Dış politika gerçekçi, realist olmalı. Tek bakış açım nedir? Ülkemin milli menfaatleri. Çok açık olarak bunu ifade edebiliriz. Dış politikada diplomatik masada kazanılan belki de en büyük başarı elbette Lozan Barış Anlaşması'dır. Bir konuda siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruyorsunuz. Kuruluş anlaşması. Lozan Anlaşması aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusudur" diye konuştu.

'SURİYE KONUSUNDA TARAFLAR, MASAYA GÜÇLÜ GİTMEK İSTİYOR'

Suriye konusuna da değinen Başbuğ, "Barış masasına taraflar en güçlü gitmek istiyorlar. Suriye topraklarının en çoğuna kim sahip olursa masada da güçlü olur. Suriye'de yaşanan olayların arkasında yatan temel neden bu. Suriye'den gelen 5 milyon mülteci var. Sayın Cumhurbaşkanı '50 bin kişi daha topraklarımıza geliyor' diyor. Olaylara uzun vadede bakın. Türkiye'nin demografik yapısını değiştiriyor. Hatay, İskenderun'da ne oldu yapılanma? Bizim için kritik bölgelerden biridir. Yarın ne olacakları belli mi, garantisi var mı? Yok. Komşularımıza barış içinde yaşamak çok önemli. Buradan gördüğümüz zarar çok net ortada. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dış politikada da her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olacaksınız. Neyinizle? Siyasi gücünüzle. Ekonomik ve askeri gücünüzle. Caydırıcı nitelikte olacaksınız. Özellikle askeri ve ekonomik güç çok öne çıkıyor. Bunlar oldu mu zaten size başkasının kötü niyet taşıması söz konusu değil. Caydırırsınız. Ama adamlar bunlarda bir problem görürse daha saldırgan olur" dedi. Söyleşi, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Salondan genel ve detaylar

Başbuğ'un konuşması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,()

==============================================

KARAPINAR'DA OBRUK SAYISI 350'YE YAKLAŞTI



KONYA'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayısı 350'ye ulaştı. Yerleşim yerlerinin yakınında veya tarlaların ortasında oluşan obruklar, gün geçtikçe bölge halkı için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. Bölgedeki irili- ufaklı obruk sayısı 350'ye ulaştı. Yerleşim yerine yakın yerlerde oluşan obruklar ise o bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

İnoba Yaylasında oturan Murat Gümüş, "Gece yatarken, gezerken bile tedirginiz. Acaba bastığımız yerde obruk olacak mı, diye tedirginiz' 'dedi.

Ömer Işıklı da (51), "Artık alıştık. Her yıl bir obruk oluşuyor. Ne zaman nerede obruk oluşacağını bilmediğimiz için tabi tehlike içindeyiz. Evlerin olduğu yerde obruk riskinin olmadığını söylediler ama biz yine tedirginiz. Obruk oluştuktan sonra yayladan taşınma olmadı; ama çiftçilik bittiği için yayladan taşınanlar oldu. Biz obruklarla ilgili önlem alınmasını istiyoruz. Bir hafta önce de yine yakın bir yerde obruk oluştu. Ne zaman neresi göçer bilemiyoruz. Yoldan arabayla veya koyunlarla geçerken her an obruk oluşabilir. Yetkililer, obruk olduğu bölgeleri tespit edip, bizlere duyururlarsa bizde ona göre önlemini alırız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Drone ile obruktan detay

- Obruk ve çevresinden detay

- Röportajlar

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Tolga YANIK - Mehmet OKUYUCU / KARAPINAR(Konya),()

=====================================================

OTOMOBİL YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREĞİNE ÇARPTI, BELDE KARANLIĞA BÜRÜNDÜ



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası Kandilli beldesinde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Zonguldak-Ereğli Karayolunun Kandilli beldesi girişinde meydana geldi. Sabahattin Aygün (27) yönetimindeki 67 ASL 948 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yıkılan direk, otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücü Aygün ile otomobildeki Kübra Orhan (24) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELDE KARANLIĞA BÜRÜNDÜ, YOL KAPANDI

Kazada, yüksek gerilim hattının kabloları koparak yola savrulurken, Kandilli beldesi karanlığa büründü. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin kabloları yoldan kaldırmasının ardından normale döndü. Elektrik kesintisi yaşanan beldede ise ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Araçtan görüntü

-Yıldan ve elektrik direnden görünü

-Ekiplerin çalışması

-Trafik görüntüsü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()

===========================================

ANADOLU ATEŞİ'NİN GÖSTERİLERİNİ YAPTIĞI ASPENDOS ARENA BOŞALTILIYOR



ANADOLU Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Antalya'nın Serik ilçesinde 11 yıldır gösterilerini yaptıklarını alanın, mülk sahibinin şartnameye aykırı yüksek kira talebi nedeniyle boşaltma durumuyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Anadolu Ateşi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Antalya'da, Anadolu Ateşi gösterinin 18 yıl önce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda başladığını söyledi. 2008 yılında 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemlerinin gündeme gelmesinden sonra faaliyetlerini durdurduklarını belirten Erdoğan, bunun üzerine Belkıs Mahallesi'nde kiraladıkları alanda 5 bin kişilik sahne inşa ederek gösterilerini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi. Anadolu Ateşi gösterilerini 11 yıldır 'Aspendos Arena' adını verdikleri bu sahnede yaptıklarını ifade eden Erdoğan, bugün mal sahibiyle yaşanan kira anlaşmazlığı nedeniyle tahliye tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Bölge halkı ve Anadolu Ateşi çalışanlarıyla Aspendos Arena'da basın toplantısı düzenleyen Mustafa Erdoğan, Aspendos Arena'nın, Aspendos'taki antik dokuya zarar vermemek için hazırlanan bir yapı olduğunu söyledi. 2008 yılından bu yana milyonlarca seyirci ağırladıklarını vurgulayan Erdoğan, Antalya'ya gelen her yabancı konuğun izlemesi gereken etkinlikler arasında birinci sırada Anadolu Ateşi'nin yer aldığını belirtti.

TAHLİYE DAVASI AÇTI

Eskiden mısır tarlası olan bir yeri kiraladıklarını ve burada çalışmaya başladıklarını anlatan Erdoğan, "Arsa sahibinin uzlaşmaz tutumu yüzünden tıkanma noktasına geldik. Onları da anlayışla karşılıyoruz, kendi arazileri. Arsa sahibi tarafından hiçbir önerimize olumlu yaklaşılmadı. Tahliye davası açtı ve şubat ayında duruşma görülecek. 'Amaç tarım yapmaksa hemen bitişimizdeki arsayı alıp verelim dedik' onu da kabul etmedi. Bize hep kabul edilemez taleplerle gelindi. Bu tiyatronun durumu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin bilgisi var. İstendiğinde bir çözüm bulunabilir. Çözüm de şu olabilir; buranın kültür sanat alanı olarak ilan edilmesi, kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Buradan sadece Anadolu Ateşi faydalanmıyor. Antalya turizmi, Türkiye turizmi de faydalanıyor" diye konuştu.

Bölge halkının başından beri Anadolu Ateşi'nin yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, onların da bu duruma çok üzüldüğünü söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bir araya gelerek, bu duruma çözüm bulmasını beklediklerini ifade eden Mustafa Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burası bizim evimiz oldu. Biz burada dans ediyoruz. Burada gösteri yapıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelip buraya yerleşenler var. Serik'te, Antalya'da yaşayan ve yerleşmiş, sadece bu iş için gelmiş arkadaşlarımız var. Antalya bizim merkezimiz gibi. Senede 6 ay burada gösteri yapıyoruz. Kalan 6 ayda dünyanın her tarafında gösteri yapıyoruz. Şu anda Paris, Şili ve Çin'de tanıtımımız var. Kendi ülkemizde böyle bir şey ile karşılaşmak gerçekten utanç verici. Sahip çıkılmalı. 5'er yıllık sürelerle kira sözleşmesini uzatmıştık. Mülk sahibi uzlaşmak istemiyor. Bu yapının da taşınması kolay bir şey değil. Burada 12- 13 milyon liralık yatırım var."

Anadolu Ateşi Grubunun baş dansçısı ve bale öğretmeni Can Ocak da 12 senedir Aspendos Arena'da sahneye çıktıklarını belirtti. Ocak, "Burası gördüğünüz gibi açık havada olan bir yer. Dans, seyircinin alkışı ve duyduğunuz hazdır. Bu hazzı elimizden almaya çalışıyorlar" dedi.

'BU SAHNEYE HAMİLEYKEN DE ÇIKTIM'

Aspendos Arena'nın kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen baş dansçılardan Mine Olçum Sydorovych ise, "Bu arenada yüzlerce dansçının emeği ve alın teri var. Bölge halkıyla arkadaşlık ve kardeşlik bağı kurduk. Birlikte 6 ay geçiriyoruz. 12 senedir birlikte yaşıyoruz. Bu tiyatro olduğu için, sanatı buraya taşıdığımız için evini bu şehre taşıyan arkadaşlarımız var. Bizim çocuklarımız bu tiyatroda doğdu. Benim 2 çocuğum var. Anadolu Ateşi'nin tiyatrosunda doğdular. Ben bu sahneye hamileyken de çıktım. Benim çocuklarım bu sahnede dans etti. Onları da bu sahnede görmek istiyorum. Bölgeye büyük katkı sağlıyoruz. Burada birlikte yaşamayı öğrendik. Burayı kaldırmak, yıkmak doğru değil" dedi.

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Bölge sakinlerinden Kadir Kolcu ise, "Vatandaşlarımız buradan ekmek yiyor, çalışmak istiyor. Kapanmasın" dedi. Mahalle sakinleri olarak Aspendos Arena'nın kapanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Kadir Küçükmacar da çok sayıda bölge sakininin arenada çalıştığını, iş sahibi olduğunu söyledi. Aspendos Arena'da gözleme yaparak, para kazandıklarını dile getiren Fatma Demir ise arenanın kapanmaması için yetkililere çağrıda bulundu. Anadolu Ateşi'nin, bölgenin ismini duyurduğunu kaydeden Ömer Çolpak da, "Burada ekmek yiyen birçok arkadaşımız var. Kapanmasın" dedi. Vatandaşlar, Aspendos Arena'nın kapanmaması için imza kampanyası başlattıklarını da söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Mustafa Erdoğan açıklama

-Vatandaşların açıklamaları

-Mine Olçum Sydorovych açıklama

-Vatandaşların kapanmaması için imza kampanyası

-Arenadan detay görüntüler

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA,()

===========================================

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ORTAYA ÇIKAN YERALTI ŞEHRİ TURİZME KAZANDIRILACAK



NEVŞEHİR'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi yeraltı şehrini barındıran bölgenin turizme kazandırılması çalışmaları sürüyor.

'Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi' çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kale etrafındaki tarihi yeraltı şehrini de içinde barındıran alan, turizme kazandırılacak. 6'ncı yüzyıldaki Erken Bizans döneminden bugüne kadar sürekli bir yerleşimin gerçekleştiği yaklaşık 425 bin metrekarelik alan içerisinde yürütülen temizlik çalışmalarında bugüne kadar fresklerle bezeli kayadan oyma kilise ile geçiş tünelleri, bezirhaneler, at ahırları, iş atölyeleri, günlük yaşam alanları, şırahaneler ve kamusal alanlar ile kayadan oyma binin üzerinde oda bulundu. Bölgede günlük hayatta kullanılan öğütme taşları, el değirmenleri, kalıplar, çanak çömlek, metal buluntular, sikkeler, ahşap kullanım aletleri gibi malzemelerin yanı sıra 750 civarında Anadolu'nun en büyük lüle koleksiyonun ve 300'e yakın kandilin toprak altından çıkartıldığı bölgenin, yeni bir turizm destinasyonu olarak dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlerin ziyaretine açılması hedefleniyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi etrafının turizme açılması için yoğun bir çaba harcadıklarını ve bu projenin şehrin ekonomisine ve iş istihdamına ciddi katkılar sağlayacağını kaydetti. Başkan Arı, şehre gelen bakanların sadece kale etrafı için değil şehrin birçok önemli projesi için destek sağladığını ve bu ziyaretlerden önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti. Arı, hedeflenen projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte Nevşehir'in Türkiye'nin örnek kentlerinden biri olacağını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yeraltı şehri (drone) görüntüleri

Röp.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR,()

============================================