DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SİVAS'TA HES KANALI PATLADI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ: 6 YARALI

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 karayolu yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalı patladı. Patlama sonrası karayolu sular altında kaldı. Patlama sırasında yoldan geçen 1 kamyon ve 1 otomobil suya kapılarak sürüklendi. Olayda devrilen otomobildeki 5 kişi ile kamyon sürücüsü yaralandı.Olay sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, 6 kişinin yaralandığını söyledi. Olayın araştırılacağını ve üzerine gidileceğini söyleyen Vali Ayhan, "Yoldan emin olana kadar, trafik akış düzenli bir şekilde sağlanana kadar da yolu trafiğe açmayacağız" dedi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Koyulhisar ilçesine bağlı Akseki köyü yakınlarında meydana geldi. D-100 karayolu yakınındaki Hidroelektrik Santralinin kanalı belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlama sonrası HES yakınındaki D-100 karayolu sular altında kalırken bur sırada yoldan geçen 1 kamyon ve 1 otomobil suya kapıldı. Olayı gören çevredekiler vatandaşlar durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye ayrıca suya kapılan vatandaşları kurtarmak için Suşehri ve Koyulhisar itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yapılan müdahale sonrası araçlarıyla birlikte suya kapılan kamyonet şoförü Müslüm Çelik (66) ile otomobildeki aynı aileden sürücü Ensar (35), Nusret (31), Aydanur (15), Nafiye (59) ve Ezgi Kula (9) kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlama sonrası D-100 Karayolu, sel sularının getirdiği çamur ve kaya parçaları nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Bölgede Karayolları ile Suşehri ve Koyulhisar belediyelerine bağlı ekipler de yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların sabaha kadar süreceği, yol tamamen temizlenmeden yolun açılmayacağı öğrenildi.

VALİ AYHAN: ÇOK VAHİM BİR OLAY

Bölgeye gelen olayı ve çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Çok vahim bir olay. Olayı atlatmış bulunmaktayız. Özel bir sektör tarafından yapılan enerji üretim santrali, bunun patlaması neticesinde gördüğünüz şekilde. Olağanüstü su yoğunluğu akabinde malzemeyle D-100 Karayolu olarak bilinen doğu-batı aksındaki Sivas'ımızın önemli geçiş noktalarında biri olan karayolunda trafiği kapatmış vaziyetteyiz. Olayı arkadaşlarımız duyduğu anda çok hızlı bir müdahale söz konusu oldu. Elbette olay araştırılacak. Kusur nedir? Nasıl oldu? Teknik olarak incelenecek. Hatası olan varsa, kusuru olan varsa bunun üzerine ciddi anlamda gidilecektir. Gerekli tahkikat yapılacaktır" dedi.

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Olayda 6 kişinin yaralandığını belirten Vali Salih Ayhan, "Ama sevindirici tarafından can kaybımız yoktur. İki aracımızı su dere yatağına atmış durumda. Her ikisinin içerisinden sağ salim kurtarılmış vaziyette. Yolla ilgili çalışma devam etmekte. Çok yoğun bir malzeme kütlesi var, selden dolayı çok yoğun bir tabaka oluşmuş. Sabaha kadar temizlik devam edecek. Yoldan emin olana kadar, trafik akış düzenli bir şekilde sağlanana kadar da yolu trafiğe açmayacağız" diye konuştu.

Vali Ayhan, sele kapılan başka bir aracın olmadığını belirterek "PTS'den hem batıdan doğuya, hem de doğudan batıya geçen geçiş güzergahındaki araçların plakaları alındı. En küçük ihtimal dahi göz önünde bulundurularak araç sahiplerine emin olmak için ulaşılıyor. Ama şu an sahada genel bir taramada bilinmeyen bir aracımız yoktur. İlk olarak bize 3 araç gelmişti. Fakat son bilgi olarak 3'üncü bir araç yoktur. Yanlış anlaşılma olabilir. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yoktur" ifadelerini kullandı.

'KIZIMI GETİRDİNİZ, BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM'

Vali Ayhan olay yerindeki incelemelerinin ardından yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak üzere Suşehri Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada yaralıları ziyaret eden Ayhan, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret esnasında yaralılardan Ensar Kula (35) olay anını anlattı. Patlama sonrası sel sularının arabayı sürüklediğini ve ölümden döndüklerini belirten Kula, "Her şeyimizi su götürdü. Hiçbir şeyimizi alamadık. Yardım dahi isteyemedik. İmkansızdı. Hiçbir şey hissedemedik. Su boyumuzu geçiyordu. Hepimiz suyun içerisinde boğulmak üzereydik. Arabamız ters dönmüştü. Kızım ve annemi su sürüklüyordu. Ben onların peşinden gittim. Bana kızımı getirdiniz ya ben başka bir şey istemiyorum. Az kalsın kendimizi öldürüyorduk" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kamyonet şoförü Müslüm Çelik (66) ise, "Bir anda asfaltın üzerinde su gördüm. Daha sonra kamyonu sarsmaya başladı. Kamyonu bayağı bir sürüklemeye başladı. Kemerim vardı ama diğer tarafa attı beni. Ayakkabım falan hep suyun içinde kayboldu" diye konuştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koyulhisar'da HES kanalının patlaması sonucu meydana gelen selin boyutu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucu yol kısmen trafiğe açıldı. Sel D-100 kara yolunun yaklaşık 400 metrelik bölümünü çift yönlü olarak olumsuz etkilendi. HES patlaması ayrıca drone ile havadan görüntülendi. Yapılan alan taramasında herhangi bir başka araca rastlanmadı. Bölge de çalışmalarda sona gelindi.



2)İŞÇİ SERVİS OTOBÜSÜ, TARLAYA DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR 45 YARALI

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, mesaiye giden jant fabrikası işçilerini taşıyan servis otobüsünün sürücüsü, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan bir otomobilin önüne çıkması nedeniyle aracın kontrolünü kaybetti. Şarampole yuvarlanan ve yan yatarak alev alan otobüsteki yangın yeşil alana sıçradı. Kazada 1'i ağır 45 kişi yaralanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu Yenipazar yol kavşağında meydana geldi. Mustafa Yılmaz yönetimindeki 09 P 1617 plakalı servis otobüsü, Nazilli ilçesinden aldığı 45 işçiyi, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde bulunan Aydın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki jant fabrikasına götürmek üzere yola çıktı. Servis otobüsü, Yenipazar yol kavşağına ulaştı. Bu sırada bir otomobil sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı ve seyir halindeki otobüsün önüne geçti. Otobüs şoförü Yılmaz, manevra yapınca aracın direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yolun sağındaki demir bariyerlere çarpan otobüs, yaklaşık 50 metre boyunca bu şekilde ilerledi. Ardından demir bariyerleri kıran otobüs, daha sonra demiryolu ile karayolunun arasında kalan şarampole yuvarlandı. Otobüsteki bazı yolcular kaza sırasında yola fırladı, can pazarı yaşandı.

OTOBÜS ALEV ALDI

Sürtünme sonucu alev alan otobüsteki yangın, yeşil alana da sıçradı. Kazada 1'i ağır 45 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürdü. Yaralılar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza anında bölgeden geçmekte olan Vali Yavuz Selim Köşger, kurtarma çalışmalarını bizzat takip etti. Vali Köşger, çalışmalar ve yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Köşger, kaza nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Şu an itibariyle Allah'a şükür ölü mevcut değil. Çok sayıda yaralımız var" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)FRENİ PATLAYAN KAMYON, IŞIKTA BEKLEYEN 11 ARACI BİÇTİ: 12 YARALI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyon, dehşet saçtı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun, trafik ışıklarında bekleyen 11 araca çarpması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Prof Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 B 442 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, iddiaya göre freni patlaması sonucu duramayarak, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. 11 araca çarpan ve bazılarını altında sürükleyen kamyon, güçlükle durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

4)ASFALT FABRİKASINDA PATLAMA: 4 İŞÇİ YARALANDI



KIRIKKALE'de, asfalt üretimi yapılan bir fabrikaya tankerden ham madde boşaltıldığı sırada patlama meydana geldi. Olayda, 4 işçi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir asfalt üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya ham madde bırakmak için gelen tankerden boşaltım yapıldığı sırada, iddiaya göre oluşan basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Fabrika işçileri Ali Biçer (45), Mert Baş (48), Muammer Cihan (55) ile fabrikanın yabancı uyruklu çalışanı Hawkar Saleemfattah (32) patlamada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

VALİ SEZER: TANKER KAPAĞININ SIKIŞMASINDAN KAYNAKLANIYOR

Olay yerine gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, ekiplerden bilgi aldı. Sezer, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama olduğu haberi üzerine olay yerine geldik. Çok şükür öyle bir üzücü bir olay olmadı. Burada tamamen, petrol tankerindeki kapağın sıkışmasından kaynaklanan bir baskı sonucu üzücü bir patlama meydana geldi. Bu basınç nedeniyle meydana gelen patlamada 4 arkadaşımız da hafif yaralanmalar söz konusu. Onların tedavileri hastanemizde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

5)IŞIK BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İSTERKEN FACİAYA NEDEN OLDU

AKSARAY'da ışıkta bekleyen araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, bisikletli çocuğu çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca, yolun kenarında ağaca ve bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Canlıer (28), yönetimindeki 68 BB 972 plakalı otomobille, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpmamak için direksiyonunu sağa çevirdi. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun sağındaki bisikletli Recep Bıyık'a (12) çarptı. Sonra park halindeki 68 BS 915 plakalı bir otomobille, yolun kenarındaki ağaca çarpan otomobil, ardından bir iş yerinin duvarına çarpıp durabildi.

Kazada sürücü Ahmet Canlıer, ağabeyi Adem Canlıer (34) ve bisiklet sürücüsü Recep Bıyık yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Recep Bıyık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

OĞLUMU BANA GÖSTERMİYORLAR DİYE AĞLADI

Recep Bıyık'ın kazada yaralandığı öğrenen babası Derya Bıyık ise hastaneye geldi. Derya Bıyık acil servis önünde "Recebime otomobil çarpmış. Oğlumu bana göstermiyorlar" diyerek ağladı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

6)DEDESİYLE BALIK TUTMAYA GİDEN HALİL, DÜŞTÜĞÜ BARAJDA KAYBOLDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu 9 yaşındaki Halil El Halil, dedesiyle balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'na düşerek kayboldu. Küçük çocuk, olaydan dakikalar önce dedesi tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde oltalarla oynarken görülüyor. Boğazköy Barajı'na dedesi Mervan Muhammed Aga (55) ile birlikte balık tutmaya giden Halil El Halil, elini yıkamak istedi. Baraj suyuna doğru eğilen çocuk, dengesini kaybederek düştü. Dede, torununu kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Çocuk, suda kaybolurken ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarmanın haber vermesi üzerine gelen Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipler, suda çocuğu arama çalışması başlattı.

Halil El Halil'in suya düşmeden önce dedesi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerinde baraj kenarındaki oltalarla oynadığı görülüyor.

7)PERGE ANTİK KENTİ YAKININDA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarında çıkan orman yangını, antik kent ve yerleşim yerlerine ulaşmadan, kısmen kontrol altına alındı. Antalya Müze Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel, yangının, antik kentin yaklaşık 500 metre yakınına kadar ilerlediğini söyledi. Yangın 4 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Yurtpınar Mahallesi Ağlarönü mevkisi Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 60 orman işçisi, 6 helikopter ve 12 arazöz ile sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle Perge Antik Kenti ile yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevlere müdahale etti. Yangının antik kent, yerleşim yerleri ve seralara sıçramaması için önlem alındı. Alevler, Perge Antik Kenti'ne yaklaşık 500 metre yaklaştı. Bu noktadan sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın, antik kentten uzaklaştı. İlk müdahale aracı, alevlerin eserlere yaklaşması ihtimaline karşı müdahale için bölgede bekletiliyor.

'ANTİK KENT İÇİN TEHLİKE YOK'

Antalya Müze Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel, yangının, antik kentin yaklaşık 500 metre yakınına kadar ilerlediğini kaydetti. Rüzgarın yön değiştirmesiyle şu an antik kent için tehlike söz konusu olmadığını belirten Demirel, "Ancak her ihtimale karşı eserlerin bulunduğu bölgede ilk müdahale araçları hazır bekletiliyor" dedi.

BAŞKAN ŞAHİN: YANGIN 2 NOKTADA ÇIKTI

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çalıştığını söyledi. Yerleşim yerlerinin olduğu bölgede alevlerin kontrol altına alındığını belirten Şahin, "Yangın 2 noktada çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar geldiğinde biz de ekiplerimizi gönderdik. Umarım kısa sürede kontrol altına alınır" diye konuştu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarında çıkan orman yangını, 4 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Perge Antik Kenti ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangın nedeniyle bazı seralar zarar gördü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ne kadar bir alanın zarar gördüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

8)ORMAN YANGININ ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ormalık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, yangının başlangıç anında, içinde 3 kişi olan bir aracın burada bulunması, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ünn 360 derece hareket edebilen mobil kameralarına yansıdı.

Geçen 20 Ağustos'ta, Körfez Evleri Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan, 2 helikopter ve 6 arazözün müdahale edip söndürdüğü yangınla ilgili olarak, bölgeye yerleştirilen mobil kameraları inceleyen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlerin ilk başladığı noktada, yangından hemen önce bir aracın durduğunu fark etti. Kamera görüntülerini İzmir Emniyeti'ne iletilmesinin ardından, plaka ve eşkal tespit çalışmaları başladı. Ekipler, bu kişilerin H.B., M.G. ve M.D. olduğunu belirledi. Aderslerine yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 360 derece hareket kabiliyeti olan kameralar sayesinde kaydedilen görüntülerde, yangının ilk başlangıç noktasında, bir aracın durduğu görülürken, alevlerin ilk yükseldiği anlar da yer aldı.

9)YANGIN ÇIKAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, Çamlıyayla ilçesindeki Sebil Mahallesi'nde eşiyle birlikte bahçede vakit geçiren Cihan Gönendi'nin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi kapladı. Yangını fark eden komşular itfaiyeye haber verdi. Evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Bu sırada evinin önüne gelen Cihan Gönendi, çaresizce alevleri izledi. Gönendi'yi komşuları sakinleştirdi. Yangın bir süre sonra itfaiye tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10)ALANYA'DA MAKİLİK VE ÇALILIK ALANDA YANGIN

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde makilik ve çalılık alanda yangın çıktı. Yangın sonucu 4 dönümlük alan zarar gördü.

İlçenin Uğrak Mahallesi Aydap mevkiinde çalılık ve makilik alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangına Alanya ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 30 personel, 3 arazöz ve 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu, muz bahçelerine ve seralara ulaşmadan kontrol altına alınan yangında 4 dönümlük alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

11)SÜRÜCÜ YANAN BRANDAYI ATTI, 1 HEKTARLIK MAKİLİK VE OTLUK ALAN KÜL OLDU

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Kemiklialan köyü yakınlarında kamyonet sürücüsü, alev alan brandayı söküp, yol kenarına atınca yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan yanarak, kül oldu.

İddiaya göre, İbrahim Sezgin, seyir halinde olduğu 17 NJ 273 plakalı kamyonetin brandasının alev aldığını gördü. Kemiklialan köyü kavşağında durdurduğu kamyonetin brandasını söküp, yol kenarına attı. Ancak rüzgarın da etkisiyle alevler, makilik ve otluk alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Lapseki ve Umurbey Belediyeleri itfaiye ekipleri ile orman ekipleri arazözlerle müdahale etti. Yangın güçlükle söndürüldü. Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin'in olay yerine gelerek, bilgi aldığı yangında yaklaşık 1 hektarlık makilik ve otluk alanının kül olduğu bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, sürücü de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

12)YAKIT PARASI TARTIŞMASINDA BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR

KAHRAMANMARAŞ'ta otomobile alınacak yakıt parası tartışmasında 2'si kardeş 3 kişi birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde Menderes Parkı'nın yanında meydana geldi. İddiaya göre otomobil içerisinde oturan Ferman İbrahim Y. (18) ile arkadaşı Öztürk D. (18) ve ağabeyi Atakan D. (23) arasında otomobile alınacak yakıtın parası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atakan D., Ferman İbrahim Y.'yi, Ferman İbrahim Y. de Atakan D. ve kardeşi Öztürk D.'yi bıçakla yaraladı. 3 yaralı kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

13)TABANCAYLA OYNARKEN AĞABEYİNİ VURDU

Diyarbakır'da, 19 yaşındaki M.T. oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu 20 yaşındaki ağabeyi A.T. boynundan yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. 5 Nisan Mahallesi 709'uncu sokaktaki apartmanının 4'üncü katında oturan M.T., iddiaya göre, evde oynadığı tabancanın kazara ateş almasıyla yanında bulunan ağabeyi A.T. boyundan vuruldu. Olayın arından M.T., sağlık görevlilerine ve polis ekiplerine paber verdi.

Yaralı A.T., olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, olayın yaşandığı evde inceleme yapan polis ekipleri, ağabeyini kazara vuran M.T.'yi gözaltına aldı.

14)ESKİŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Eskişehir merkezli 3 ilde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddesi ile hapların yanı sıra ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik kent merkezinin yanı sıra İstanbul ve Bursa'da 18 adrese Özel Harekat ve drone ile hava destekli operasyon düzenledi. Yaklaşık 160 polisin katıldığı operasyonda 14 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 10 gram skunk, 37 adet sentetik hap, 1.85 gram bonzai, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturma yapıldı.

15)BALKONDA UYUYAN KADININ VURULMASI İLE İLGİLİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI



İZMİR'in Buca ilçesinde, evinin balkonunda uyuduğu sırada maganda kurşunuyla çenesinden vurularak ağır yaralanan Meryem Uğurlu (23), olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün saak 01.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun çenesinden girip, kulağının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Yoğun bakımda tutulan ve bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Uğurlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahı ateşlediği belirtilen H.Ç. (21) ile birlikte C.Ö. (19) ve yaşları 18'den küçük olan C.T. ile A.C.A.'yı, yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.T. serbest bırakılırken, H.Ç., C.Ö. ve A.C.A. tutuklandı.

16)GENÇ KIZLARA SİLAH ZORUYLA FUHUŞ YAPTIRAN SEVGİLİLERE GÖZALTI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızları silahla tehdit ederek fuhuşa zorlayan İ.S. (48) adlı kadın ile sevgilisi K.U. (31) polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.S. (48) adlı kadın tutuklanırken, sevgilisi K.U. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gölcük Şehitler Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ihbar konusu adresi takibe aldı. Yaklaşık 1,5 ay süren takip sırasında çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelinin birçok kez de ev değiştirdiğini belirledi. Daha sonra operasyon için düğmeye basan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri genç kızları fuhuş yapmaya zorladığı belirlenen İ.S. ile sevgilisi K.U.'yu gözaltına aldı. Polisin şüphelilerin fuhuş yaptırmak amacıyla kullandığı evde yaptığı aramada bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin ele geçirilen silah ile birçok kadını tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye çıkarıldı.

KADIN TUTUKLANDI SEVGİLİSİ SERBEST

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızları silahla tehdit ederek fuhuşa zorlayan İ.S. (48) adlı kadın tutuklanırken, sevgilisi K.U. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17)FRENİ BOŞALAN GREYDERİN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ EZME ANI KAMERADA

SİNOP'ta çevre düzenlemesi çalışması yaptığı sırada freni boşalan gereyder, park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı da anbean güvenlik kamerasına yanısıdı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sinop Belediyesi'ne ait greyder, çevre düzenlemesi için çalıştığı esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan iş makinası, İbrahim Demir'e ait 57 AJ 445 plakalı park halinde bulunan otomobilin üzerien çıktı. Operatörünün kontrolünden çıkan iş makinesi, sürüklenen otomobilin demir bariyerlere vurmasıyla durabildi. Kazada, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı da çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yanısıdı. Görüntülerde, çalıştığı sırada geri manevra yapan greyderin kontrolden çıkıp park halindeki otomobilin üzerine çıktığı görülüyor.

18)ÇEVREYOLUNDAKİ KAZA, ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

İzmir'de, bir otomobilin arkasından gelen kamyonetin çarpması sonrasında savrulması ve iki kamyonet arasında sıkışması, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün sabah saatlerinde, İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. Sol şeritten hızla ilerleyen bir kamyonet, önünde giden iki otomobile çarptı. Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle savrulmaya başlayıp, orta şeritte giden bir başka kamyonetle kendisine çarpan aracın arasında sıkıştı. Büyük tehlikenin atlatıldığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iki kamyonet arasında sıkışan otomobilin kazadan önce tehlikeyi sezip, sağ şeride geçmek istediği, ancak başaramadığı, sonrasında da otomobil sürücüsünün aracından çıkıp, panik halinde telefonuna sarıldığı görülüyor.

19)OTOMOBİLİN YÖN LEVHALARINA ÇARPMA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Konya'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhalarına çarptı. Bu anlar başka bir araçtaki araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ankara'dan yola çıkan ve Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gittikleri öğrenilen içerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 BAM 646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak refüjde bulunan yön levhalarına çarptı. Trafik akışının yoğun olduğu yolda 3 adet levhaya çarpan otomobilde bulunanlar, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Otomobilde bulunanların yardımına ise diğer araç sürücüleri koşarken, bu anlar başka bir araçtaki araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

20)BOLU BELEDİYESİ'NDE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERDEN 18'İ İŞE GERİ ALINDI

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 işçiden, 127 gündür belediye önünde çadır kurup eylem yapan 18 işçi işe geri alındı. İşe geri alınan işçiler büyük sevinç yaşarken, eylemlerini sürdürdükleri çadırı elleriyle topladı. Başkan Özcan, "Sendikanın baskısıyla alınmış bir karar değil. Beni tanıyan bilir zaten. Ben asla bu tür eylem ve baskıyla doğru bildiğimden adım atacak değilim" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 19 Aralık'ta belediye seçimleri öncesi adaylığı döneminde, başkan olması halinde hiçbir belediye işçisini işten çıkarmayacağı yönünde noter tasdikli taahhüt imzaladı. Ancak 19 Aralık'tan sonra AK Partili belediye tarafından taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, seçimleri CHP'li adayın kazanmasıyla Nisan ayında son verildi. Bunun üzerine işten çıkarılan belediye işçileri tepkilerini oturma eylemi yaparak ortaya koydu. İşçilerin oturma eylemi 127 gün boyunca sürdü. İşçiler, önceki gün başkan Özcan ile görüşüp, eylemlerini sonlandırmak istediklerini söyledi. Başkan Özcan, da çadırın kaldırılmasıyla eylem yapan 18 işçiyi yeniden işe alacağı yönünde söz verdi. İşçiler, belediye önündeki çadırda sürdürdükleri eylemlerini sonlandırdı. Çadır, işçiler tarafından toplandı. Çadırın toplanmasıyla Özcan işçileri işe geri alacağını duyurdu.

ALLAH BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN

İşe geri alındıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Nermin Alkış, "Çok mutluyuz. Allah başkanımızdan razı olsun. Dün akşam kendisiyle görüşme talep etmiştik. Kabul etti. Biz kendi öz irademizle, sendika ile alakalı olmadan kendimiz müracaat ettik. Sağolsun, Allah bin kere razı olsun bizi işe geri aldı. Allah'ın izniyle işbaşı yapacağız" dedi. İşçiler, çadırı topladıktan sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti. Burada işçilerle sohbet eden Özcan, verdiği sözü tuttuğunu ifade ederek, işçileri eylemi sonlandırmak için işe geri almadığını belirtti.

İŞE GERİ ALIMLARIN SENDİKA VE EYLEMLE ALAKASI YOK

Başkan Özcan işe geri alımların eylem sonucu alınmış bir karar olmadığını ifade ederek, "İşçileri peyderpey alacağımı söylemiştim. Ama sonrasında İstanbul seçimlerinin tekrarı, ülkedeki siyasal konjonktör derken konu başka yerlere çevrildi. Şunu açıklıkla belirteyim bu arkadaşlar eylem yaptıkları için ve ben eylemi sonlandırmak için işe geri dönüşlerini sağlıyor değilim. Konunun bununla hiç alakası yok. Bu arkadaşlarımı birebir biliyorum. Gerçekten en mağdur olan insanlardı aileleri itibariyle. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız zaten temizlik işlerinde çalışan personellerimizdi aynı işlerine yani temizlik işlerine kendilerini iade ediyorum. Ama dediğim gibi bu eylem sonucunda alınmış bir karar değil. Sendikanın baskısıyla alınmış bir karar değil. Beni tanıyan bilir zaten. Ben asla bu tür eylem ve baskıyla doğru bildiğimden adım atacak değilim. Bu arkadaşlarıma ilk gün söz vermiştim. Sizi almadan kimseyi almayacağım demiştim. Bu sözümü tuttum. Bu şu demek değildir. Önümüzdeki süreçte başkalarını da hemen işe alabilecek durumda değilim. Ama belediyenin imkanı oldukça, belediyenin personel imkanı oldukça insanları yapabilecekleri işe göre ahbap çavuş ilişkisi gözetmeden, hısım-akraba ilişkisi gözetmeden, siyasi bağlantı gözetmeden önümüzdeki süreçte ihtiyaç doğrultusunda alımlar yapılacak. Ama tekrar ediyorum bu arkadaşlarımız dışında yakın zamanda bir alım planlamamız yok."

21)SANATÇILAR EMİNE BULUT'UN KIZINA DESTEK İÇİN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ



İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatçı Zeynep Bastık ve 13 sanatçı konuğu, Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un geride kalan kızı F.B.V.'ye yardım amacıyla konser düzenledi. Konserde konuşan Zeynep Bastık, "Kadın cinayetine kurban gitmiş bütün kadınlar, geride bıraktıkları çocuklar ve asıl en önemli olan ölmek istemeyen kadınlar için buradayız. Kadın cinayetlerini bitirmek, çocuklara bu ağır travmaları yaşatmamak mümkün. Devlet, halk, sivil toplum örgütleri, sanatçılar koordineli olarak bu konuda daha fazla çalışmaya başlarsak bunu durdurabilirizö dedi.

İzmirli sanatçı Zeynep Bastık, 13 sanatçı konuğu ile Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un geride kalan kızı F.B.V.'ye destek olmak amacıyla konser düzenledi. Maddi gelirinin tümü küçük kız çocuğunun eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlanacak olan konsere binlerce duyarlı vatandaş katıldı. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde sanatçı Bastık'a sahnede Anıl Piyancı, Aybüke, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen, Yase eşlik etti. 6 bin İzmirlinin tıka basa doldurduğu konser alanında, sanatçılar şarkılarını başta Emine Bulut olmak üzere Türkiye'de şiddet gören, cinayete kurban giden kadınlar ve geride kalan çocukları için söyledi. Seyircilerin bir yandan duygulanıp bir yandan da keyifli anlar yaşadığı konserde konuşan Zeynep Bastık şunları söyledi:

"Öncelikle bugün burada bir sürü güzel yürek, bir sürü güzel insan toplandık. İyi ki geldiniz, iyi ki buradayız. Bu gece burada bir müzik etkinliğinden çok, Emine Bulut'un yaşadığı vahşeti kınamak, geride bıraktığı kızına destek olmak için, geleceği için toplandık. Fakat sadece onlar için de burada değiliz. Kadın cinayetine kurban gitmiş bütün kadınlar, geride bıraktıkları çocuklar ve asıl en önemli olan ölmek istemeyen kadınlar için buradayız. Kadın cinayetlerini bitirmek mümkün, Emineleri kurtarmak, çocuklara bu ağır travmaları yaşatmamak mümkün. Devlet, halk, sivil toplum örgütleri, sanatçılar koordineli olarak bu konuda daha fazla çalışmaya başlarsak bunu durdurabiliriz. Bizim için tek bir konser değil bu, kadın cinayetleri konusunda canhıraş çalışan tüm sivil toplum kuruluşları ile çalışmaya devam edeceğimiz bir sürecin başlangıcı aslında. Şiddet gören kadınlara ve ailesini kaybeden tüm çocuklara söylemek istediğimiz şey; Asla yalnız yürümeyecekleri. Toplum ve erkek baskısına boyun eğmeyen kız çocuklarından ve kadınlardan inşa edeceğimiz yeni bir toplum için çalışmaya ve konuşmaya devam edeceğiz.ö

22)TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜ TARLADA

Türkiye'nin ilk milli ve yerli prototip elektrikli traktörü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde tarlaya çıkarılarak test edildi.

Türkiye'nin ilk milli ve yerli elektrikli traktörünün Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde farklı yönleriyle test ediliyor. Elektrikli traktörün, 1 yıl içerisinde çiftçilerin hizmetine sunulmaya çalışıldığı belirtildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan test çalışmalarına katılarak yaptığı açıklamada, "Bu gördüğünüz traktör şu anda 45 dakikalık şarj süresi ile bu 4'lü 5'li pulluklarla sahada 7 saat kullanabiliyoruz. Normal şartlarda pulluk bizim sürüm teknikleri içerisinde en fazla güç gerektiren bir sistemdir. Buna rağmen 7 saat kullanabiliyoruz. Bunun haricinde römork çekme, yük çekme, ilaçlama gibi yaklaşık 10 ile 12 saat arasında kullanabiliyoruz. İlk başladığımızda bir hayaldi. Bugün gerçek olduğunu görüyorsunuz. Laboratuvar testlerimiz ile saha testlerimizin ölçüştüğünü görmek bizi mutlu etti. Türk mühendislerinin bunu yapabileceğini göstermiş oluyoruz. Gerçekten beklediğimizden çok daha fazla bir güç elde etmiş olduk. Bu gücü inşallah birkaç değişik yazılımla çiftçimizin hizmetine sunmaya hazır durumdayız. İnşallah bunu da sayın bakanımızın talimatları ile sahaya sürmeye gayret ediyoruz" dedi.

Traktörün yazılımının tamamen yerli ve milli olduğu için yaklaşık 70 kişilik mühendis kadrosuyla yapılan bir çalışma olduğunu söyleyin Kayacan, "Şu anda bu traktörün eşi ve benzeri yok. Farklı elektrikli traktör yapan firmalar oldu. Fakat sahaya süremediler. Biz sahaya sürdük ve çok rahat bir şekilde de kullanabiliyoruz. Değişik ülkelerden talepler geliyor. Ama biz bunu tamamen yerli ve milli olarak, bir Türk markası olarak tüm dünyaya göstermek ve Türk çiftçisinin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu traktör 105 beygir bir traktör. 105 beygir olan bir traktörün yaptığı her şeyi yapabiliyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Tam tersine diğer traktörler çevreyi kirletirken, bunda çevreyi kirletmek gibi bir durum söz konusu değil. Ses yok dikkat ederseniz hiçbir ses çıkarmıyor. Diğer traktörlerin yaptığının fazlasını yapacak bir güçte. Biz burada farklı testler de yapıyoruz. Hem yakıt, hem zaman, hem süreç bunların bütün testleri yapılıyor. Buradaki hocalarımızla birlikte bilimsel olarak testler yapılıyor" diye konuştu.

Bu sektörün yeni bir sektör olduğunu da açıklayan Kayacan, "Yeni olduğu için de birçok yeniliklere gebe bir sektör. Biz bu traktörü yaptık ve kenara çekilmek gibi bir lüksümüz olamaz. Biz şarjı daha kısa süreye düşürmek zorundayız. Şu anda 45 dakika bunu 15 dakikaya düşürmek zorundayız. Daha uzun süre giden bataryaları çalışmak zorundayız. Bununla ilgili yazılım çalışmalarımız devam ediyor. Traktörler saat üzerinden hesap edilir. Süreç devam ediyor çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'de 1 milyon 800 gibi traktör var. Bizim bu traktörlerin tamamını kenara atmak gibi bir lüksümüz olamaz. Biz bu traktörlerin dönüşümü için çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili projelerimiz devam ediyor. Özellikle küçük traktörlerin dönüşümü, küçük çiftçilerin alabilmesi adına, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah üretim bandına geçtiğimizde sıfır fabrikadan çıkışı olacak ama aynı zamanda ikinci bir bantla dönüşüme de çalışıyoruz. Böyle bir gayret içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

'1 YIL İÇERİSİNDE ÇİFTÇİMİZİN HİZMETİNE SUNMAYI HEDEFLİYORUZ

Kayacan, "Normal traktörler manuel sistemdir ama bu traktörümüz var otomatik vites mevcut traktörlerden fazlası var eksiği yok. Sayın bakanımızın talimatları ile çalışmalarımız devam ediyor. 1 yıl içerisinde Türk çiftçisinin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

