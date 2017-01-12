DHA YURT BÜLTEN-6

1)KAYSERİ SALDIRISI İLE İLGİLİ 4 ASKER DE GÖZALTINDA

KAYSERİ’de 17 Aralık’ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı araçlı 14 Mehmetçiğin şehit olması ile sonuçlanan bombalı saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlanma aşamasına geldi. Aralarında teröristlere bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4'ü asker 23 şüphelinin toplanan kanıtlarla birlikte nöbetçi mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.Kayseri’nin merkez Talas ilçesi Zincidere Mahallesi'nde bulunan 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine giden sivil kıyafetli, silahsız komandolara yönelik saldırı sonrası 29 şüpheyi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı, alınan ifadelerinin ardından salıverildi. Gözaltındaki 23 kişi çapraz sorguya alınarak, ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler arasında, daha önce PKK propagandası yaptıkları belirtilen gözaltındaki 4 askerin de PKK terör örgütünün TAK yapısına bilgi sızdırdıkları öne sürüldü.

Oktay ENSARİ-KAYSERİ/

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(EK GÖRÜNTÜ BİLGİSİYLE YENİDEN)



2)DEFİNECİLERİN ÖLDÜRDÜĞÜ POLİS EŞİNİN ŞEHİT SAYILMASINI İSTEDİ

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde 4 yıl önce, 'Silahla şaka yaparken öldürüldüğü' belirtilen polis memuru Mithat Erdal'ın eşi Sibel Ertürk, eşinin define avcılarının içine 'görevli' olarak sızdığını, kimliği ortaya çıkınca da infaz edildiğini iddia ederek 'şehit' sayılmasını istedi.4 yıl önce silahla şaka yaparken öldürüldüğü ileri sürülen polis memuru Mithat Erdal'ın cinaayet sanığı Hüseyin Yasak, yargılandığı Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin, o dönem Tarsus Emniyet Müdürü olan ve FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yaşar Aksoy tarafından görevlendirildiğini ve define avcılarını yakalamak için içlerine sızdığını ileri süren 2 çocuk annesi Sibel Erdal, kimliği ortaya çıkınca da çete tarafından infaz edildiğini iddia etti.

ESRARENGİZ KAZI İLE BAĞLANTILI

O dönem araştırılan define soruşturmasının bugün Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde, gecekondu türündeki bir evde Özel Harekat polisleri gözetiminde sürdürülen esrarengiz kazıyla bağlantılı olduğunu da savunan Sibel Erdal şöyle dedi:

"Şakalaşırken vurulduğu kayıtlara geçince, şehit sayılmadı. Cinayet sanığı 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp dosya kapatıldı. Oysa, eski müdür Yaşar Aksoy'un bilgisi dahilinde define avcılarının içine sızmıştı. Kimliği deşifre olunca infaz edildi. Definecilerle yaptığı onlarca telefon konuşması ortaya çıktı. Polis olduğu öğrenilince susturulan eşime şehitlik hakkının teslim edilmesini istiyoruz."

EŞİM BANA HERŞEYİ ANLATIYORDU

Eşinin, şu an devam eden kazının yapıldığı ev ile ilgili define konusunun içerisinde olduğunu kendisine anlattığını kaydeden Sibel Erdal şöyle devam etti:

"Eşim bana her şeyi anlatıyordu. Hatta en son vurulmadan bir kaç gün önce kaçak kazıyla ilgili şüpheliler tutuklandığında, Yaşar Aksoy makamına çağırıp kaçakçılık amiri ile görüşmesini istemişti. Görüştükten sonra ise bana, 'Farklı bir şeyler dönüyor' diye fazlasıyla tedirgin oldu. Eşim şebeke elemanlarına baskın yapılan yerde tarihi eserlerin çıkmadığı yönünde rapor tutulduğunu anlatmıştı. Oysa ki 32 şamdan, altın taslar falan çıktığını söyledi. Ama kaçakçılık amiri ve ilçe emniyet müdürünün çıkan tarihi eserleri kendilerine aldığını, yok ettiğini, bunun için Ankara'ya gideceğini ve tehdit edildiğinden bahsetmişti. Define şebekesinden 7 kişinin tutuklanmasından 11 gün sonra eşim öldürüldü. Her zaman susturulma psikolojisiyle yaşadım. 15 Temmuz darbe olayına kadar bir adım bile ilerleyemedim. Darbe olayından sonra Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Aksoy'un tutuklandığını duydum. İşte o zaman benim önümü kesecek kimse yoktu. Tutuklandığını duyar duymaz hemen dilekçemi hazırlayıp savcılığa verdim."

Görüntü Dökümü

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-Sibel Erdal Büro Şefi Ali Ekber Şen ile dosyaları ve belgeleri incelerken



-Sibel Erdal'ın eşinin üniforması ve fotoğrafı ile birlikte görüntüsü



-Sibel Erdal'ın çocukları ile birlikte görüntüsü



-Sibel Erdal'ın eşi ile birlikte olan fotoğrafı



-Sibel Erdal'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 08:31 BOYUT: 560.63 MB

Haber: Ali Ekber ŞEN - Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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3)RÜMEYSA TABURCU OLDU EVİNE DÖNDÜ

MERSİN’in Erdemli İlçesi’nde, 25 milyonda bir görülen ‘Moya moya’ hastalığına yakalanan ve doktorların acil ameliyat edilmesi gerektiği uyarısında bulunulan 13 yaşındaki Rümeysa Cüce, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın sahip çıkması sonucu ameliyat olmasının ardından sağlığına kavuşarak, evine döndü.Rümeysa Cüce’nin ameliyatı, ailenin sıkıntısının 'nın yayınladığı haberin medyada yer alıp ilgili bakanların talimatı ile Akara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde gerçekleşti. Operasyonun ardından 16 gün süren zorlu tedavi sürecinin ardından taburcu edilip evine neşe içinde döndü. 7’nci sınıf öğrencisi Rümeysa, tedavisi sonrası daha iyi olduğu belirterek, "Tedavi sürecimde desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a, Vali Özdemir Çakacak’a, Kaymakam Muhittin Pamuk’a, Belediye Başkanı MHP’li Mükerrem Tollu’ya ve bütün herkese teşekkür ederim. Artık daha iyiyim ve sağlıklıyım. " dedi.

Hasta kızına sahip çıkarak Ankara’da başarılı bir ameliyat geçirmesini sağlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’a teşekkür eden baba Adem Cüce ise, "Hastanede bizi çok iyi karşıladılar. Büyük bir badire atlattık, Allah kimseye bu acıyı sıkıntıyı yaşatmasın. Kızım şimdi çok iyi, kızımın iyileşmesi için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum sağ olsunlar" diye konuştu.

Rümeysa’yı evinde bekleyen anne Nuran Cüce’de, kızının sağlığına kavuşmasından duyduğu sevinci dile getirerek, "Herkesten Allah razı olsun. Kızın sağlığına kavuştu" diyerek sevincini paylaştı.

Rümeysa, ameliyatın ardından döndüğü evinde babasıyla çok sevdiği topunu alarak oynadı. Sağlıklı ve mutlu olarak evine dönen Rümeysa şimdi okula gideceği günü iple çekiyor.

Görüntü Dökümü

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- Baba Adem Cüce Rümeysa'ya ilaç verirken

- Rümeysa ile röportaj

- Rümeysa babasına su verirken

- Rümeya ders çalışırken

- Babası ile top oynarken

- Baba Adem Cüce ile röportaj

- Anne Nuran Cüce ile röportaj

Boyut:132 MB Süre: 04'20"

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin), ()

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4)VALİ HÜSEYİN AKSOY: GENÇLER, TERÖRDEN UZAK DURSUN DİYE 33 SPOR TESİSİ YAPTIK

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, Sezai Karakoç Anadolu Lisesi spor kompleksinde yaptığı incelemede, 3.5 milyon liraya malolan 33 spor tesisinin Diyarbakır'da hizmete girdiğini belirterek, "Özellikle gençlerimizin spora ilgi duyması, terörden ve olumsuz ortamlardan uzak kalmaları adına bu sahaların yapımını önemsiyoruz" dedi.

Vali Hüseyin Aksoy ve Yenişehir Kaymakamı Mehmet Özel ile birlikte merkez Yenişehir İlçesi Süleyman Demirel Kampüsü'ndeki Sezai Karakoç Anadolu Lisesi spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Kompleksi gezerek öğretmenlerden bilgi alan Vali Aksoy, öğrencilerle de sohbet etti. Kalkınma Bakanlığı tarafından Diyarbakır genelinde 33 ayrı spor tesisinin yapıldığını belirten Vali Aksoy, "Özellikle gençlerimizin sporla ilgi duyması, terörden ve olumsuz ortamlardan uzak kalmaları adına bu sahaların yapımını önemsiyoruz. Halı saha, voleybol sahası, tenis kortu gibi farklı noktalarda bu spor tesislerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık olarak 3.5 milyonluk bir kaynağı bu amaçla kullandık. Gençlerimizin istifadesine sunduk. Diyarbakır'da gençlerin olumsuz ortamlardan uzak kalması ve spora ilgi duymaları bakımından tesislerimizi daha iyi bir noktaya taşıma adına gayretlerimiz devam edecek. Bunun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığımızca ilimizde birçok spor tesisinin yapımı ve onarılması adına da kaynaklar aktarıldı. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait tesislerin yenilenmesi ve okullarımızda spor salonlarının yenilenmesi bakımından 16 milyonluk bir kaynak Diyarbakır Valiliği emrine gönderildi. Ve bu kaynaklarla spor tesislerimizi onardık, yeni spor tesisleri yaptık. Bunların hepsi Diyarbakır'da gençlerimizin spor yapmalarına, daha iyi bir ortam hazırlamak için gerçekleştirilen çalışmalar" dedi.

Gençleri olumsuz ortamlardan uzaklaştırmayı hedeflediklerini anlatan Vali Aksoy, "Amacımız gençlerimizin sporla uğraşması ve diğer olumsuz ortamlardan uzak kalmasıdır. Gençlerimizi daha iyi daha sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak görev ve sorumluluğu. Çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz. Bu sadece okul içindeki öğrencilerimiz için değil, okul çevresindeki gençlerimizin de yararlanması amacıyla gerçekleştirdiğimiz spor tesisleri. Çünkü bu tür sahaları yapılacak alanları yeterince bulamıyoruz. Okullarımızın bahçeleri müsait olan noktaları varsa bu tür alanlara spor tesisleri yaparak gençlerimizin buralardan yararlanmalarını arzu ediyoruz. Uzak noktalarda olunca ulaşım anlamında bazı sorunlar yaşanabiliyor. Gençler ilgi göstermeyebiliyor. Ama mahallesinin içerisinde, evine yakın bir noktada bir spor tesisi olduğunda gençlerimiz buna ilgi gösteriyor ve spor yapmaya devam ediyor. Bu tesislerde gerçekten güzel bir şekilde tamamlandı ve gençlerimizin istifadesine sunuldu" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Aksoy, daha sonra öğrencilerle kısa süreli futbol oynadı.

Görüntü Dökümü



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-Vali Aksoy'un spor tesini gezmesi



-Görevlilerden bilgi alması



-Valinin öğrencilerle sohbet etmesi



-Vali Aksoy'un konuşması



-Vali Aksoy'un öğrencilerle kısa süreli futbol oynaması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, ()-

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5)KAMERADAKİ BİSİKLET HIRSIZI TUTUKLANDI

ADANA'da bir haftada 5 bisiklet çalan madde bağımlısı 42 yaşındaki Risalettin Şirinkaya tutuklandı.

Merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bir apartmana giren Risalettin Şirinkaya, güvenlik kameralarının kayıtta olduğunu bile bile, bisikletin yanına geldi. Kısa bir an etrafı izleyen Şirinkaya, demir çubukla kilidi kırıp bisikleti çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili polis soruşturma başlatırken Şirinkaya'nın kameralardaki görüntüsünde rahat hareketleri dikkat çekti.



Aynı yöntemle 5 bisiklet çalan Risalettin Şirinkaya, kısa sürede yakalandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu söyleyen Şirinkaya, "Param olmadığı için bisikletleri çaldım, satıp parasıyla da esrar aldım" dedi. Şirinkaya çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü



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- Polis aracının gelişi



- Zanlının polis aracı içinde görüntüsü



- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

SÜRE:56" BOYUT:105 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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