DHA YURT BÜLTEN-5

1)DİYARBAKIR'DA KÖPEĞİ MEZARLIK ÇALIŞANI YAKMIŞ

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde 2 gün önce mezarlıkta bulunan yakılmış köpek ölüsüyle ilgili soruşturmada, hayvanı yaktığını itiraf eden mezarlık görevlisi M.A., gözaltına alındı. M.A., ifadesinde, köpeği bulduğunda ölü olduğunu, ağzından salyalar aktığını, çocukların hastalık kapmasını engellemek amacıyla yaktığını ileri sürdü. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda önceki gün bulunan yakılmış köpek ölüsüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, polis araştırma başlattı. 10 Nisan Polis Merkezi'nde oluşturulan özel ekip, mezarlık, park ve çevresinde inceleme yaptı, görevlilerle görüştü. Polisin görüştüğü, Bağlar Belediyesi Yeniköy Mezarlığı ve Parkı'nda görevli M.A., polise köpeği kendisinin yaktığını söyledi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.A., ifadesinde şunları söyledi:

"Ben köpeği bulduğumda ölmüştü, ağzından salyalar akıyordu. Yan tarafta, ilaçlama bölümünde bir arkadaşımın yanına gidip durumu anlattım, o da bana karton verdi. Köpeğin bulunduğu yerde çocuklar çok fazla oynuyor, kuduz olduğunu ve onlara bulaşmasını engellemek için ben de yaktım. Tecavüz olayıyla alakam yoktur. Başka bir çalışan arkadaşım da bana şahittir, amacım sadece çocukları korumaktı. Bu yüzden köpeği yaktım."

Polis, M.A.'nın ifadesinde bahsettiği diğer çalışanlar da irtibata geçerek, şüphelinin anlattıklarını sordu. Diğer çalışanlar M.A.'nın anlattıklarını doğruladı. Şüpheli M.A. polis merkezinde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------ARŞİV

Köpeğin görüntüleri geçilmişti

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, ()-

=====================================================

2)KÜBA'DA GÖZALTINA ALINAN TURİZMCİ İÇİN BODRUM'DA ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil için gittiği Küba'da gözaltına alınan ve 3 ay serbest bırakılmayan turizmci Oktay Başyurt için ailesi, çalışanları ve sevenleri, işletmecisi olduğu otelin önünde eylem yaptı. Eylemde, Başyurt'un herhangi bir suçunun olmadığını belirtilip, serbest bırakılması istendi.Bitez Mahallesi'nde otel ve tur acentesi işleten, düzenlediği Küba'nın kültürünü tanıtan etkinliklerle tanınan turizmci Oktay Başyurt, geçen ocak ayında, iş bağlantıları için bu ülkeye gitti. Otelinde düzenlediği Küba gecelerinde, Kübalı sanatçıların sahne almasını sağlamasıyla bilinen Başyurt, geçen 7 Nisan'da Küba'nın Cienfiyagus şehrinde polis tarafından gözaltına alındı. Sahibi olduğu acente aracılığıyla Küba'ya çok sayıda turist de gönderip, vize işlemleri için de yardımcı olan Başyurt'un insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığı ileri sürüldü. Başyurt'un avukatları aracılığıyla bugüne kadar serbest bırakılması için yaptığı girişimler sonuç vermedi.

OTELİNİN ÖNÜNDEKİ SAHİLDE EYLEM

O günden bu yana tutuklu bulunan Başyurt'un serbest bırakılması için otelinin bulunduğu Bitez sahilinde ailesi, çalışanları ve sevenleri eylem yaptı. Eyleme bazı turistler de destek verdi. Kalabalık, İngilizve ve Türkçe yazılı 'Freedom Oktay', 'Oktay tutsak biz özgür değiliz', 'We trust in Cuban justice', 'Haksız gözaltına son' yazılı döviz ve pankartlar ile Küba'nın merhum lideri Fidel Castro'nun posterlerini taşıdı. Türk ve Küba bayrakları da açan kalabalık adına Başyurt'un turizmci arkadaşlarından Zeki Gündoğmuş basın açıklamasını okudu. "Oktay Başyurt, hayatı boyunca Türkiye-Küba arasında gönüllü fahri elçi gibi çalışmıştır" diyerek açıklamasına başlayan Gündoğmuş, "Küba sevdalısı olarak Türkiye'nin gözde tatil yerlerinden biri olan Bodrum'daki otelini de bu konsepte uygun çalıştırmaktadır. Ancak 20 yıldır sürekli olarak gittiği Küba'da suçsuz yere hiç bir delil gösterilmeksizin gözaltına alınmıştır. Bizleri ailesini ve yakınlarını söz konusunu olumsuz durum derinden etkilemiştir. Bizler, her an serbest bırakılır düşüncesi ile beklerken maalesef Küba'da süresiz gözaltında tutulmaktadır. Bu süre 3 ayı buldu. Oktay'dan yeterli haber alamadığımız gibi, sağlığından endişe etmeye başladık. Tüm uğraşlarımıza rağmen somut bir sonuç alamadık. Artık sesimizi devlet yetkililerine duyurmak istiyoruz. Bu sesimize kulak verin. Dünyadaki herhangi bir ülkenin elinde hiçbir delil yokken suçsuz bir insanı gözaltında tutmaya hakkı yoktur. Suçsuz birinin başka bir ülkede suçsuz olduğunu kanıtlamasıda oldukça zordur. Uluslararası platformda bir yeri olan Küba devletinin tutumunu da anlamış değiliz. Tam anlamıyla Küba dostu olan Oktay kardeşimiz, Küba'nın bu güvenilir ve aynı zamanda çok iyi bir ülke olduğunu, Küba halkına yardım etmekten büyük mutluluk duyduğunu her zaman her ortamda söylemiştir. Söz konusu durum göz önüne alındığında Oktay'ın suçsuz olduğu aşikardır. Küba devleti olarak, suçsuz olan kardeşimizin evrensel hukuk kurallarına bağlı olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi. Turizmin gelişmesi açısından büyük gayretler sarf eden Oktay'ı yalnız bırakmayacaklarını belirterek sözlerini sürdüren Gündoğmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kendilerine yardım eli uzatılmasını, gerekli kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek bu durumun sonlandırılıp, Başyurt'un tekrar özgürlüğüne kavuşmasının sağlanmasını istediklerini kaydetti. Gündoğmuş sözlerini Che Guvera'nın "Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı, kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim" sözü ile tamamladı.

Açıklamanın ardından bir süre "Oktay'a özgürlük" sloganı atan kalabalık, ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Eylemden görüntü

-Basın açıklamasının okunmasından görüntü

-Slogan atılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

=================================================

3)SAHİBİNE KIZDI, KİRADA OLDUĞU İŞYERİNİ KIRIP, DÖKTÜ

TRABZON’un Ortahisar ilçesinde Katip Kaya, 1 yıldır ödeme yapmadığı kiracısı hakkında tahliye işlemi başlattı. Öfkelenen kiracı, dükkanı kırıp, döktü, sonrada tahliye etti. İşyeri hasar gören Katip Kaya, suç duyurusunda bulundu. Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesinde iş yeri bulunan Katip Kaya, 10 yıllık kiracısı A.B. ile kira ödemeleri nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. İddiaya göre 1 yıldır kirasını alamayan Kati Kaya, tahliye işlemi başlatıldı. Mahkeme kararı ulaşan kiracı bu duruma öfkelendi, kafeterya olan iş yerini kırıp döktü, sonrada tahliye etti. İşyeri hasar gören Katip Kaya, suç duyurusunda bulundu.

Kâtip Kaya, kiracısı ile 10 yıllık kira sözleşmesi yaptıklarını belirterek son bir yılda kira alamadığını söyledi. Kaya, “Bende kendilerini uyardım ‘insanlık hali ödeyemeyebilirsiniz beni uyarın, bende idare edeyim’ dedim. Bir miktar para aldım. Benden kafeteryayı devir için 500 bin lira istediler. Kendilerine devir hakkı vermediğimi söyledim. ‘Kiracılığa devam etmek isterseniz oturup konuşalım devam edelim’ dedim. Ama istemediler. Bana ‘500 bin lira bize ver buradan çıkalım’ dediler. Allah’a revamı bu? Benim yaptığım insanlığın karşılığı bumu?. Benim işyerimi darmadağın ettiler. Bu milli servettir, yazıktırö dedi.

A.B. ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

İş yeri detayları

İşyeri içi detayları

Katip Kaya ile röp.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-

===================================================

4)4 ÇOCUĞUN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ ÇALMA ANI KAMERADA

KONYA'da yaşları 12 ile 15 arasında değişen 4 çocuğun, park halindeki otomobili düz kontak yapıp çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 15 Haziran günü saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen 4 çocuk, park halindeki otomobilin kapısını açıp, düz kontak yöntemiyle çalıştırdı. Çocuklar, yaklaşık 1,5 dakikada otomobili çalarak uzaklaştı. O anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobili aynı gece park halindeyken buldu. Yapılan incelemede, otomobilin yakıtının bittiği tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 12 yaşındaki B.A. yakalanarak gözaltına alındı. B.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Çocukların park halindeki otomobili çalma anı

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

=====================================================

5)BOLU'DA MAKARNA FABRİKASINDA İŞÇİLER GREVE ÇIKTI

BOLU'da, bir makarna fabrikasında çalışan Tek Gıda İş Sendikasına bağlı 160 işçi toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle greve çıktı. İşçiler fabrikanın önünde toplanırken, bu sırada fabrikanın idari kadrosu ve yöneticileri de fabrikanın balkonundan eylem yapan işçileri izledi. Bolu'da D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir makarna fabrikasında çalışan 160 işçi, toplu iş sözleşmede önerilen yüzde 20'lik zam teklife karşılık yüzde 15'lik teklif sunulması üzerine grev başlattı. Tek Gıda İş Sendikası'na bağlı işçiler, sabah saatlerinde fabrika önünde bir araya geldi. Jandarma ve polis ekipleri de güvenlik amacıyla fabrika önünde hazır bulundu. Bir adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) da fabrika önünde herhangi bir olaya karşı bekletildi. İşçiler burada sloganlar attıktan sonra fabrikanın 2 giriş kapısına 'Bu iş yerinde grev vardır' yazılı pankart astı. Bu sırada fabrikanın idari kadrosu ve yöneticileri de fabrikanın balkonundan eylem yapan işçileri izledi.

Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, taleplerinin karşılanmaması halinde grevlerini aylarca sürdüreceklerini belirterek, "Biz sendika olarak açık ve net söylüyoruz. Biz grevin mümkün olan en kısa zamanda bitmesini isteriz. Biz greve başladığımızda en az 3 ay süreceğini göz önüne alarak başlarız. Bu işletme 3 ay, 5 ay, 8 ay greve dayanacaksa biz çalışanlarla birlikte dayanmaya hazırız. Sendika olarak çalışanlarımıza 8 ay, 1 yıl bakarız bunu kimse unutmasın. Tek Gıda İş Sendikası grevi amaç olarak gören bir sendika değildir. Biz çalışanlarımızın hukukunu korumak için her türlü yasal mücadeleyi verme azminde olan bir sendikayız. Ama işletmelerimiz çalışanların emeklerinin ücretlerinden tasarruf ederek karlarını sürdürmek için böyle bir anlayışı ortaya koyarsa bizim tavrımız net ve sert olur. Elimizi uzatmışız. Talebimiz belli. Talebimizi verdiğiniz an bu grev biter. Arkadaşlarımız bir saat içinde işlerinin başına gider ve üretmeye devam eder. Bu talebimizi karşılamadığınız sürece bu grev aylar da sürse devam eder." dedi.

Görüntü dökümü:

-------------------------------

-İşçilerin görüntüleri

-Güvenlik önlemleri

-İdari kadronun balkondan izlemesi

-Sloganlar

-Mustafa Türkel'in açıklamaları

-Pankart asılması

-Detaylar

Süre: 03.12- Boyut: 359 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

=====================================================

6)DENİZE KOVALANAN YUNUS TEKRAR IRMAĞA GİRDİ

BARTIN Irmağı'na önceki gün giren yunus ses çıkarılarak denize doğru yönlendirilirken bugün yeniden ırmağa girdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri, yunusu denize ulaştırılmak için yeniden çalışma başlattı.

Önceki gün, Bartın Irmağı'na giren yunus, AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirildi. Bugün, aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden harekete geçti. Botlara binen ekipler, ses çıkararak yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yunusun denize ulaşması için çabaladı. Irmaktaki balıkların peşine düştüğü düşünülen yunusun denize varabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Yunustan görüntü

Ekiplerin çalışma yapması

Irmaktan görüntüler

Ayhan ACAR/BARTIN, ()

==============================================

7)ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN GAZİ KALELERİ AYAĞA KALDIRILIYOR

ÇANAKKALE Savaşları sırasında boğazın güvenliğinde çok önemli yer tutan Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir, Kilitbahir ve Bigalı kaleleri, yapılan restorasyonlarla ayağa kaldırılıyor. Gazi kaleler, birer açık hava müzesine dönüşüyor. Restorasyonu tamamlandıktan sonra, Türkiye’nin ilk 'yaşayan müze' kalesi olarak ziyarete açılan Kilitbahir Kalesi’nin ardından, çalışmaları son aşamaya gelen Seddülbahir ve Bigalı kaleleri de yakın zamanda ziyaretçilerini ağırlayacak. Ziyaretçiler savaş yorgunu gazi kaleleri gezerken, 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı tarihin en kanlı savaşının izlerine tanıklık edecek. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale’nin dünyada en fazla kaleyi içinde bulunduran kaleler şehri olduğunu söyledi. Çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan Çanakkale kenti ve boğazı, jeopolitik önemi nedeniyle tarih boyunca hep Avrupa ve Anadolu yakasında yaptırılan kalelerle korundu. Tarihin en kanlı savaşları arasında yer alan ve Mehmetçiğin kahramanlığı sayesinde 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları'nda, Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir, Kilitbahir ve Bigalı kaleleri de boğazın güvenliğinde çok önemli rol oynadı. 103 yıl önce 'yedi düvel'e karşı Mehmetçik ile beraber karşı koyan kaleler, isabet eden top atışlarıyla gazi oldu. Savaşın yanı sıra coğrafi koşullar nedeniyle yorgun düşen kaleleri ayağa kaldırmak için ise Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı seferberlik başlattı.

TÜRKİYE'NİN İLK YAŞAYAN KALE MÜZESİ

Restorasyonu 7 yıl süren Kilitbahir Kalesi, Türkiye’nin ilk yaşayan müze kalesi olarak 18 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462-1463 yıllarında boğazın en dar yerindeki Kilitbahir Köyü'nde yaptırılan üç yapraklı yonca biçimindeki kale, ihtişamlı görüntüsüyle boğazdan geçen gemileri selamlarken, ziyaretçilerini de kahramanlıklarıyla gururlandırıyor. Kilitbahir Kalesi'ndeki Sarı Kule ve 7 kattan oluşan Ana Kule'de, Piri Reis'in hayatından kale içindeki günlük yaşama, Osmanlı kalelerinin mimarisinden savunmasına, ticaretten ibadete kadar her şey, bugünün teknolojisiyle ziyaretçilere anlatılıyor.

İLK ŞEHİTLERİN VERİLDİĞİ KALE

Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen itilaf devletlerinin gemilerinden atılan top mermileriyle ilk bombalanan ve ilk şehitlerin verildiği yer olan tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi, aradan geçen zaman diliminde savaşın yorgunluğunun yanı sıra doğa koşullarına da yenik düşerek zarar gördü. Harap haldeki kaleyi ayağa kaldırıp, açık hava müzesi haline getirmek için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 2015 yılında başlatılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 40 milyon liraya mal olacak çalışmalarda restorasyonun yüzde 90'lık bölümü tamamlandı.

SİLAH TAMİRHANESİ OLARAK KULLANILDI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 1807 yılında Sultan III. Selim döneminde yapımına başlanan ancak Sultan II. Mahmut döneminde ve 1820 yılında tamamlanan, 103 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında '3. Kolordu Esliha (Silah) Tamirhanesi' olarak kullanılan 197 yıllık tarihi Bigalı Kalesi'ni ayağa kaldırıyor. Alan Başkanlığı tarafından yaklaşık 18 milyon liraya ihale edilen Bigalı Kalesi Restorasyon, Çevre Düzenlemesi ve Teşhir- Tanzim Uygulama İşi, bir süre önce başladı. 20 Ocak 2017'te başlanan restorasyonun yaklaşık 18 milyon liraya mal olacağı belirtilirken, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor. Drone ile havadan görüntülenen restorasyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak Seddülbahir ve Bigalı kalelerinin de ziyarete açılacağı, tarihi alanın da bir açık hava müzesine dönüşeceği belirtildi.

'KALELER ŞEHRİ ÇANAKKALE'

Çanakkale'nin kaleler şehri olduğunu belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale, dünya'da ve Türkiye'de içinde en fazla kaleyi bulunduran şehir. Çanakkale'nin hemen hemen her yerinde tarihte ayakta kamış bir kaleyi görmemiz mümkün. Bu durum Çanakkale'nin stratejik ve coğrafi olarak ne kadar önemli bir yer olduğunu anlatmaya yeterlidir. Bizde Tarihi Alan Başkanlığı olarak, Gelibolu Yarımadası’ndaki bütün bu kaleleri tekrar restore edip, ayağa kaldırarak hizmete sunmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

‘TARİHTE BİR YOLCULUK YAPMIŞ GİBİ HİSSEDECEKLER’

Bigalı Kalesi’nin, Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde silah tamirhanesi olarak önemli işlevler görmüş ve tarihteki işlevini hakkıyla yerine getirmiş bir kale olduğunun altını çizen Kaşdemir, şunları söyledi:

“Hatta ve hatta burası haberleşmenin de merkezi. Çanakkale Savaşları sırasındaki önemli komutanlardan biri olan Esat Paşa tarafından hizmete açılmış bir kale. Şöyle bir bilgi de var. 19'uncu Tümen Komutanı Gazi Mustafa Kemal Çanakkale'ye geldiğinde, ilk görevlerinden biri haberleşmenin merkezi olan Bigalı Kalesini korumaktı. Tabi zamanla kullanıma bağlı olarak, coğrafi koşullar sebebiyle burası yıkılmış, harap olmuş bir haldeydi. Bizde tarihi alandaki bütün ecdat yadigarlarını tekrar restore edip, ayağa kaldırmayı kendimize görev addettik. Güzel bir restorasyon süreci de geçiriyoruz. Ortaya güzel, orijinal, özgün bir eser ortaya çıkacak ve halkımızın ziyaretine açacağız. İçindeki şadırvanıyla, camisiyle, mescidiyle, silah tamirhanesiyle bütün bu özgün yapısıyla tekrar hizmete açmak istiyoruz. Ziyaretçiler kaleyi gezdiği sırada kendilerine tarihte bir yolculuk yapmış gibi hissedecekler."

GELİBOLU YARIMADASI, DÜNYANIN EN İYİ KORUNMUŞ SAVAŞ ALANI’

Tarihi Alan Başkanlığı olarak, Gelibolu Yarımadası’ndaki hedeflerini de anlatan Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Hedefimiz bu tarihi alanı, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline gelmek. Bunun için tarihi alanda yeterli değerimiz, kıymetimiz, tabyamız, kalemiz, savaş alanlarımız ve şehitliklerimiz var. Hal böyle olunca da Tarihi Alan Başkanlığı olarak bizimde böyle bir misyonumuz ortaya çıktı. Şunu da iddia ediyoruz ki; Tarihi Gelibolu Yarımadası dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı. Bizim de dünyanın en iyi korunmuş savaş alanını, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetimizin desteğiyle dünyada en çok ziyaret edilen bir açık hava müzesi haline getirmek gibi hedefimiz var. Biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Coğrafyamız, tarihimiz, geçmişimiz, arazi ve şartlar müsait. Türk milletinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya desteği çok fazla. O yüzden bunu inşallah hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki kaleler hakkında da bilgi veren Kaşdemir, "Kilitbahir Kalesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen 18 Mart günü ziyarete açıldı. Kilitbahir Kalesi’nin de şöyle bir özelliği var. Yaşayan, içi dolu bir kale müze halinde tasarlandı. Ziyaretçilerin çok beğendiği bir müze haline geldi. Seddülbahir Kalemizin restorasyon süreci devam ediyor. Bittiği zamanda Kilitbahir Kalesi gibi çok özellik arz eden ve çok beğenilen bir hale gelecek. Bigalı Kalesinde de restorasyon süreci devam ediyor. Bir de Çamburnu Kalemiz var. Zamanı geldiğinde bu kaleyi de bütün ecdat yadigarları gibi ayağa kaldırmak bizim görevimiz olacak" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kilitbahir kalesinden drone görüntüsü ile genel ve detay görüntü.

-Seddülbahir kalesinden drone görüntüsü ile genel ve detay görüntü

-Bigalı Kalesinden drone görüntüsü ile genel ve detay görüntü.

-Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()

6 dakika 17 saniye. 697 MB.

====================================================

8)OSMANİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI YÜRÜDÜLER

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Akçaray seferi sırasında vatmanın hızlı davranması bir kadının hayatını kurtardı. Tramvay yoluna adım atan yaşlı kadını fark eden vatman, tramvayı durdurarak kazayı önledi.İzmit'te şehir içinde seferler yapan tramvayı kullanan bir vatman olası kazayı kıl payı önledi. İzmit Mehmet Ali Paşa tramvay durağında beklerken aniden kalkan yaşlı kadın tramvay yoluna adım attığı sırada ezilme tehlikesi yaşadı. Tramvayın güvenlik kameralarına yansıyan olayda tramvayı kullanan vatmanın dikkati kadını kurtardı. Durağa yaklaştığı sırada tramvay yoluna inen yaşlı kadını gören vatman çok az bir mesafe kala kadının ezilmesini engelledi. Arkadan gelen tramvayı görmeyen yaşlı kadın son anda tramvayı fark edince kaldırıma oturdu.

Vatmanın anlık durmasıyla olay kazasız atlatılırken yaşlı kadına durakta bekleyen vatandaşlar ve güvenlik görevlileri yardım etti. Vatman Mustafa Coşkun, "Kadının ilerlediğini gördüm. Ancak yola ineceğini düşünmedim. Son anda yola adım atınca hızlı bir refleksle tramvayı durdurdum" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Güvenlik kamerası görüntüleri

Röportaj

İZMİT(Kocaeli), () -