DHA YURT BÜLTEN-4

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Ağabeyi gibi umutla kalp nakli bekliyor

ORDU'da genetik kas hastası ve kalp yetmezliği rahatsızlığı olan Buğra Taşpınar (12), Ocak ayında kalp nakli olarak sağlığına kavuşmaya başlayan ağabeyi Seyfi Taşpınar (15) gibi umutla kalp nakli bekliyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Şenyurt mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası, Barış Taşpınar (42) buruk sevinç yaşıyor. 3 erkek çocuğundan 2'sinin doğuştan genetik kas hastası ve kalp yetmezliği rahatsızlığı olduğunu belirten Barış Taşpınar, çocuklarından birine kalp nakli yapılmanın mutluluğunu yaşarken, umutla küçük çocuğunada nakil yapılacağı günü bekliyor.

Yıllardır kalp nakli bekleyen kardeşlerden lise 1'inci sınıf öğrencisi Seyfi Taşpınar, Ocak ayında İstanbul'da kalp nakli oldu. Raporlu olan ve okuluna devam edemeyen Seyfi Taşpınar, bir an önce iyileşerek okuluna devam etmek istediğini belirterek, kendisine organ bağışında bulunan aileyede teşekkür etti.

Ağabeyinin kalp nakli olduğuna çok sevinen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Buğra Taşpınar'da, halen okula gitmeyerek raporlu evde dinlendiğini ve ilaçlı tedavi gördüğünü anlatarak, umutla kalp nakli olacağı günü beklediğini söyledi.

HAYIRSEVER VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUM

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan baba Barış Taşpınar da, çocuklarına evde babaannesinin baktığını, maddi durumu iyi olmadığı için ihtiyaç olan bazı ilaçları almakta zorlandığını belirterek, "Çocuklarımda genetik kas hastalığı ve kalp yetmezliği hastalığı var. Küçük oğlumda kalp yetmezliği başladı, o da yeşil alana alındı. O da kalp nakli beklemede. Hastanede kalma zor aşama. Hastanede kalmak, ilaçları, masraflarımız yetmiyor. Kendim yetiremiyorum, bu süreçte 2005 yılından beri Ankara, İstanbul ve Samsun'da hastanelerde uğraşmaktayım. Aldığım maaşım yetmiyor, ilaçların kimini karşılıyor. 15 çeşit ilaç var, ilaçların çoğunu karşılayamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda ki arkadaşlarımın yardımlarıyla buraya kadar geldim. Onlardan Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Maddi durumum yok, ilaçları almakta zorlanıyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyorum" dedi.

ORGAN BAĞIŞINDA BULUNDULAR

İki çocuğu rahatsız olduğu için organ bağışının önemini de aile olarak iyi bildiklerini, çocuklarından birinin hastanede kalp nakli olmasıyla kendilerinin de bağışçı olduğunu vurgulayan Barış Taşpınar, "Hastanede aile olarak bizde organ bağışında bulunduk. Duyarlı vatandaşlarımızın bağış yapmalarını bizde gönülden istiyoruz. İnşallah küçük oğlumda umutla kalp nakli bekliyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baba Barış Taşpınar ile röportaj

-Kalp nakli olan ve kalp bekleyen kardeşlerle röportaj

-Kardeşlerden görüntü

-Babaanne evin yanında torunlarını gezdirirken görüntüsü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu)- ()

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40 yıldır aynı yerde ayakkabı boyuyor

TRABZON’da oturan Tevfik Zengin (75), kent meydanında yaklaşık 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. İlerlemiş yaşına rağmen mesleğini severek sürdüren Zengin, geçen yıllarda oturduğu yerden hiç ayrılmadı.

Kent meydanında yaklaşık 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Tevfik Zengin, mesleğini severek yapıyor. Genç yaşlarda kundura boyacılığı yapmaya başlayan ve ailesini de bakan Zengin, ilerlemiş yaşına rağmen ekmek teknesi olan boyacı sandığıyla yıllara meydan okuyor. İşsiz kalmamak için ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan Zengin, 40 yıldır aynı yerde her gün sandığının başında sabırla müşterilerini bekliyor.

‘AYAKKABI SANDIĞIM 40 YILLIK'

İşsiz kalması üzere ayakkabı boyamaya başladığını ve işini sevgiyle yaptığını belirten Zengin “Bu işe Trabzon'da başladım. Önceleri fırınlarda çalışıyordum, başka işler de yaptım ama 30’lu yaşlardan beri bu işi yapıyorum. Başka bir geçim kaynağım yok, çocuklarımı da bu işi yaparak büyüttüm. Ayakkabı sandığım 40 yıllık. Trabzon şehir meydanında 40 yıldan beri bu sandığı kullanıyorum. Eskiden işler fazla yoğun değildi ama paranın kıymeti vardı. Şimdi ise iş var ama paranın kıymeti yok. Günde ortalama 100 lira kazanıyorum. Benim sabit müşterilerim var sürekli bana gelirler hem ayakkabılarını boyatırlar hem de sohbet ederiz. İşimi sevgiyle yapıyorumö dedi.

‘YAZ-KIŞ BURADA SANDIĞIMIN BAŞINDAYIM’

Kentte ayakkabısını boyatmadığı kimse kalmadığını da ifade eden Zengin, “Atatürk alanında 40 yıldır her gün aynı yerde ayakkabı boyuyorum. Eskiden yağmur da ıslanır güneşte yanardık, şimdi Trabzon Büyükşehir Belediyemiz bize bir yer yaptı. En çok polis ve memurların ayakkabılarını boyuyorum. Özellikle yağmurdan sonra havanın açmasıyla çok iş oluyor. Yazın pek iş olmuyor. Meslek hayatım boyunca hiç evim ve bol param olmadı, ama emekliliğim var. Şimdiki gençlere iş beğenmezler. Onlara 100 lira versen ‘2 saat burada dur’ desen durmazlar. Sokaklarda boş boş geziyorlar. Ben yaz-kış burada sandığımın başındayımö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zengin'in ayakkabı boyaması

Zengin ile röp

Müşteri ve çevreden görüntüler

Detaylar

HABER KAMERA: Osman ŞİŞKO/ TRABZON ()

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3 kadın cinsel istismar ve tecavüz olaylarına dikkat çekmek için yürüyor

ÇANAKKALE'den Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, Türkiye'de yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismarlar, kadına şiddet, hayvan tecavüzleri ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara'ya yürümek için yola çıktı.

Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe Köyünden evli ve 1 çocuk annesi Dilek Taş(46), Biga ilçesinden 3 çocuk annesi Hülya Kurt(43) ve evli ve 3 çocuk annesi Kocaeli’den Nursel Karagöz(46), bugün saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek son zamanlarda artan çocuk tecavüzleri, cinsel istismarlar, kadına şiddet, hayvan tecavüzlerine ve doğa katliamlarına dur demek amacıyla Ankara'ya yürümek üzere yola çıktı. Yola çıkmadan önce Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması düzenleyen 3 kadına, Çanakkale Belediye başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ve çok sayıda kadın katılarak destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Dilek Taş, sistematik şekilde artan çocuk, kadın, hayvan ve doğa tecavüzleri her vicdanlı insanlar gibi kendilerini de derinden yaraladığını söyledi. Bu duruma bir çok insanın isyan ettiğini belirten Dilek Taş, şöyle konuştu: "Ancak, çoğunlukla maalesef tepkilerini sosyal medya üzerinden sanal dünyada vermekte. Yada bu konulardaki haberleri gördüğünde içim kaldırmıyor diyerek televizyon kanalını yada gazeteyi bir taraf etmekte. Bir anne, bir kadın, bir insan olarak özellikle çocuklara yapılan insanlık dışı davranışları içime sindirmem yada tepkimi sanal medya üzerinden göstermem mümkün değildi. Çanakkale'den Ankara'ya kadar yürüyüp, bu konuda toplayacağımız imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisine vermeye karar verdim. üç anne, üç kadın, üç insan olarak çıktığımız yola hiç bir siyasi partinin gölgesi düşsün istemiyoruz. Bu sivil bir harekettir. Biliyoruz ki, anneliğin, kadınlığın, acının rengi, dili, ırkı, dini ve siyaseti olamaz. Acı ortaktır. Tepkilerimizi içeren dilekçemizle birlikte toplayacağımız imzaları vermek için gerçelşetirieceğiz 750 kilometrelik yolculuğun, 40 gün sürmesini planlıyoruz. Lapseki Biga, Karacabey, Bursa, İnegöl, Bozüyük, Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı güzergahlarından araç kullanmadan Ankara'ya ulaşacağız. Bir insan vücudu en fazla 45 del acıya dayanabilir. Fakat, bir kadın doğum yaparken, 57 del kadar acı çeker. Bu aynı anda 20 kemiğinizin kırıldığına eş değerdir. Bizler kadınlar olarak bu acıya katlanmışız. ve sonunda çok güzel bir mutlulukla ödüllendirilmişiz. Şimdi çocuklarımız için, hayvanlar için, doğa için hep beraber yürüyeceğiz."

Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanındaki grup, 'Susma haykır, tecavüze hayır' ve 'kadın, yaşam, özgürlük' sloganları atarak, Çanakkale'den yola çıkan ve Ankara'ya doğru yürüyen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz'ü kent çıkışına kadar eşlik etti. Hazırladıkları 9 maddelik dilekçe ile yola çıkan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, 40 gün boyunca yolda toplayacakları imzaları Ankara'da TBMM'ye teslim edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (HD)

-Ankara'ya yürüyecek 3 kadından genel ve detay görüntüler.

-Cumhuriyet Meydanındaki basın açıklamasından genel ve detay görüntüler.

-Dilek Taş açıklama görüntüsü.

-Sloganlardan görüntü.

-Yürüyüşten görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Öğrencilerden komando andı

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için komanda andını okudu.

MAKÜ İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda kalan bir grup öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için yurt önünde toplandı. Türk bayrakları taşıyan öğrenciler hep bir ağızdan komando andını okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrencilerin komando andını okuması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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TGF Başkanı Karaca'dan, BİK yönetimine istifa çağrısı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Basın İlan Kurumunun (BİK), icra iflas ve konkordato ilanlarına el koyduğu ve kurduğu Resmi İlan Portalı sitesinde yayınlama hakkını kendi uhdesine aldığını söyledi. Karaca, BİK yönetimini istifaya çağırdı.

TGF Genel Başkanı Başkanı Yılmaz Karaca, Tokat Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen eğitim seminerine katılmak üzere kente geldi. Kentte özel bir otelde yerel medya temsilcileri ile bir araya gelen Karaca, burada açıklamalarda bulundu.

Üç gün önce TBMM Genel Kurulu'nda onaylanan yasa ile birlikte, BİK'in icra iflas ve konkordato ilanlarına el koyduğu ve kurduğu Resmi İlan Portalı sitesinde yayınlama hakkını kendi uhdesine aldığını söyleyen Karaca, "Kanun tasarısıyla yaygın ve yerel basının adeta bütün hayat damarları kesiliyor" dedi.

İlgili karar ile Türk Basını ile hükümet ve devlet yöneticilerinin karşı karşıya getirilmek istendiğini söyleyen Karaca, şöyle konuştu:

"Bu kanunla, yerel ve yaygın gazetelerde yayınlanan resmi ilanlar, ilk defa gazeteler by-pass edilerek BİK'in resmi portalında yayınlanmak suretiyle resmiyet kazanacak. Resmi İlan Portalı, aslında BİK'in hiç bir yasal dayanağı olmayan dijital dönüşüm adı altında yaptığı kampanyanın bir uygulama çalışmasıdır. Dahası, bu çok açık bir provokasyondur. Bu kararla birlikte aslında kademeli olarak bütün resmi ilanlar, BİK'in Resmi İlan Portalı'nda yayınlanacaktır. Bu karar yol olmuştur ve özellikle de yerel basını bitirecek bir karardır. Çok yakında, 'yazılı basın zaten bitti' yaygarası ile resmi ilanların tamamıyla dijital platforma taşınması sağlanacaktır. Son derece yanlış olan bu kararın durdurulması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Binali Yıldırım'a, BİK'ten Sorumlu Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu'na ve Hükümetin tüm yetkililerine açık çağrıda bulunuyor, aynı zamanda BİK' in tüm faaliyetlerinin denetlenmesini talep ediyoruz. BİK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulunun tüm üyeleri, basiretsiz tutumlarıyla, zaten zor günler yaşayan Türk Basını açısından böylesine hazin bir sonuca sebep oldukları için derhal istifa etmelidirler."

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntü

-Karaca'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

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