DHA YURT BÜLTEN-3

1)ÇEVRECİ ÇİFTİN KATİLİNİN EŞİ DE TUTUKLANDI



ANTALYA Finike'de çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katili Ali Yamuç'un eşi 31 yaşındaki Fatma Yamuç, yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklandı. Fatma Yamuç, azmettirici olduğu öne sürülen 'Çirkin' lakaplı kişiye ait siyah cipin neredeyse her gün evlerinin önünden geçtiğini ve evlerinin sol çaprazında durduğunu söyledi.Finike İlçesi'nde taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katili Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç, daha önceki ifadelerindeki çelişkiden dolayı dün evinde gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yamuç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne gönderildi.

SİYAH CİPİ ÇOK SIK GÖRÜRDÜM

Fatma Yamuç tutuklanmadan önceki ifadesinde, 50 bin TL karşılığı cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen 'Çirkin' lakaplı kişiye ait siyah cipi neredeyse her gün gördüğünü söyledi. Fatma Yamuç, “Neredeyse her gün evimizin önünden geçer, çok sık görürdüm. Hatta bizim evin sol çaprazında durur, su doldurur, su içer. Ben bu adamın eşimle görüştüğünü görmedim, görüştüyse de ben bilmiyorum. Bu siyah cipin sahibi mermer ocağının sahibi olabilir" dedi.

3 BİN TL MUAMMASI

Jandarma ve savcılığa verdiği ilk ifadelerde olay sonrası eşinden 700 TL aldığını belirten Fatma Yamuç, eşinin 'Çirkin' lakaplı kişiden aldığı 3 bin TL'yi kendisine verdiği yönündeki iddiasını ise yalanlamıştı. Fatma Yamuç, eşinin çalışmadığını belirterek, “3 bin TL verseydi nereden geldiğini kesinlikle sorardım. Bana 3 bin TL vermedi. Sadece 700 TL verdi" derken, savcılığın ek ifadesinde ise eşinin yaklaşık bir ay önce kendisine 3 bin TL'yi "Maaşımız" diye getirdiğini söyledi.Diğer yandan Ali Yamuç'un olay sonrasında eşine verdiği paralarla, eşinin bazı borçlarını ödediği yönünde ifadesi olmasına rağmen, Fatma Yamuç ise kimseye borç ödemediğini öne sürdü. Fatma Yamuç, eşinden aldığı 700 TL'yi ise nereden bulduğunu hiç sormadığını söyledi.

KATİL CİNAYETE ŞAŞIRIP 'GERÇEKTEN Mİ' DİYE SORMUŞ

Fatma Yamuç ifadesinde, yaylada bir komşunun evinde otururken Büyüknohutçu çiftinin öldürüldüklerini duyduğunu, çiftin evine doğru giderken eşi Ali Yamuç'u yolda elinde bir ağaç dalından yaptığı değnekle gördüğünü belirtti. Fatma Yamuç, “Nereye gittiğini sorduğumda, sigara almaya gittiğini söyledi. Saat 18.30 civarıydı. Ali'ye 'Ali Ulvi beyler ölmüş' dedim. Şaşırdı, 'Gerçekten mi' dedi. Ali de herhangi bir değişiklik olmamıştı, ben tuhaf bir durum sezmedim" dedi.

TELEFON HATLARI İNCELENİYOR

Ali Yamuç'un, Büyüknohutçu çiftini öldürdükten sonra cüzdanından aldığını öne sürdüğü 2 bin 100 TL'nin 700 TL'sine eşi Fatma Yamuç'a aldığı cep telefonuna da el konuldu. Katil zanlısına ait 3 telefon numarası ile eşine ait 3 telefon numarasının baz istasyonu kayıtları da incelemeye alındı.

-Katil zanlısına olay yerinde tatbikat yaptırılması

-Olay ile ilgili görüntüler

Mehmet ÇINAR- Suat SÖĞÜT/ANTALYA

2)DAYAKÇI KREŞ ÖĞRETMENİNE 4.5 YIL HAPİS İSTEMİ

ADANA'da özel bir kreşte öğretmenlik yapan 20 yaşındaki Mehtap İ. hakkında, 2.5 yaşındaki öğrencisi Dilda Ece Subaşı'nı dövdüğü suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Avukat Nazan Akça Subaşı ile eşi Hesap Uzmanı İbrahim Subaşı, kızları Dilda Ece'yi geçen 25 Ocak günü sabah saatlerinde kreşe götürüp öğretmeni Mehtap İ.'ye teslim etti. Akşam saatlerinde kızını kreşten alan İbrahim Subaşı, çocuğun üzerini değiştirirken sırtında tırnak ve darp izlerini gördü. Hastaneye götürülen çocuğa adli vaka olarak değerlendirilip 'yaşamsal tehlike oluşturmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığına' yönelik darp raporu verildi. Ailenin şikayeti üzerine Adana Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

DAVA AÇILDI

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan küçük çocuk, sırtındaki yaraları öğretmeninin yaptığını anlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mehtap İ., çocuğu dövmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz Mehtap İ. hakkında 'Kasten yaralama' suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, "Şüphelinin, mağdurun tuvaletini yaparken huysuzluk yapması nedeniyle elle darp ederek yaraladığına" yer verildi. Davanın ilk duruşmasında Mehtap İ., suçlamaları reddederken beraatini istedi.

'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Kızının yaşadığı olay nedeniyle kreşe gidemediğini ve psikolojisinin bozulduğunu anlatan anne Avukat Nazan Akça Subaşı, "Öğretmen kızımı lavaboya götürmüş. Güvenlik kamerası yok orada. Bir sinir anında kızımı tırnaklayıp darp etmiş. Adli rapor aldık. Biz şikayetçi olduk. Bunu yapan kişinin cezalandırılmasını istiyoruz. Başka çocukların ve ailelerin canı yanmasın. Ergen yaştaki kişiler kreşlerde sinirlerine hakim olmayıp çocuklarımıza bunları yapmasın" dedi.

- Dilda Ece Subaşı'nın oturuken görüntüsü

- Dilda Ece Subaşı'nın oyun oynaması

- Annesi Nazan Akça Subaşı ve kızı Dilda Ece Subaşı'nın konuşması

- Anne Nazan Akça Subaşı'nın detay görüntüsü

- Nazan Akça Subaşı'nın darp raporunu göstermesi

- Nazan Akça Subaşı'nın olayı anlatması

Haber:Yusuf BAŞTUĞ -Kamera: Sude UÇAROĞLU/ADANA

3)POLİS UYUŞTURUCU SATICILARINI HAVAYA ATEŞ EDEREK YAKALADI

ADANA'da polis ekipleri sokakta uyuşturucu satan zanlıları havaya taş ederek yakaladı. Gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi'nde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına baskın düzenledi. Satış yaparken polis ekiplerini karşılarında gören ve kaçmaya başlayan uyuşturucu satıcılarını polis havaya ateş ederek yakaladı. Yapılan aramalarda 32 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 375 gram eroin, bin 172 uyuşturucu hap, 2 gram kokain, bin 200 kök Hint keneviri ve 6 bin 500 lira ele geçirildi. Kent genelinde yapılan operasyonlarda 25 zanlı yakalanırken bunlardan 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Polisin arabadan inmesi

- Zanlıları kovalaması

- Polisin havaya ateş açması

- Evin kapısının arkasındaki poşet

- Poşetin içindeki narkotik maddeler

- Kağıda sarılı narkotik maddeden yakın görüntü

- Narkotik polislerinin bir araçta inceleme yapması

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Zanlılardan birinin 'Hükümet yaptı. Hükümet bunu sat dedi sattım' demesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmeleri

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA

4)OTOMOBİLİNE BİNERKEN VURULDU

NİĞDE'de 29 yaşındaki Fehmi Bayhan silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, dün akşam Aşağıkayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobile binmek isteyen Fehmi Bayhan'a tabancayla ateş açıldı. Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Bayhan'a yolun karşısındaki 112 Acil Servisi Komuta Merkezi'ndeki ekipler ilk müdahaleyi yaptı. Karnından ve bacaklarından yaralanan Bayhan götürüldüğü Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun batıma alındı.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini saptayıp yakalamak için çalışma başlattı.

-Olay yerinden genel görüntü

-Olay yeri inceme ekiplerinden görüntü

-Polislerden görüntü

-Detay görüntüler

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE

5)SAMSUN'DA İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR İSTİKLAL MARŞI'NI İŞARET DİLİYLE SÖYLEDİ

MUSTAFA Kemal Atatürk’ün kurtuluş meşalesini yakmak için 19 Mayıs 1919’da ayak bastığı Samsun’da, işitme engelli çocuklar ve milli sporcular, bağımsızlığımızın işareti İstiklal Marşı'nı işaret dili ile söyledi. Samsun’da bu yaz 18-30 Temmuz tarihleri arasında 80’e yakın ülkeden 4 bin 500’e yakın işitme engelli sporcunun katılımıyla düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın Genel Koordinatörlüğü önünde düzenlenen törende, bu organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporculardan bir kısmı ile 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulu ve Özel Samsun Artı Bilgi Okulları’ndan öğrenciler bir araya geldi. 50 kişilik koro, İstiklal Marşı’nı hep birlikte işaret dilini kullanarak söyledi.

Samsun’da bu yılın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin de başlangıcı olan etkinlik sonrası koro üyeleri, işitme engellilere özgü şekilde alkışlarla bayram coşkusunu yaşadı. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, 19 Mayıs vesiyesiyle Samsun’da güzel bir etkinlik düzenlemek amacıyla yola çıktıklarını belirterek, “Samsun’daki işitme engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin sesini böylece tüm Türkiye’ye duyurmak istedik. Bayramımız kutlu olsunö diye konuştu.

- İşaret diliyle İstiklal Marşı söylendi

- Serkan Baltacı'nın konuşması

Haber-Kamera : SAMSUN

6)SURİYELİ ÇOCUK, SAVAŞI RESMETTİ

SURİYE'den savaş nedeniyle kaçıp Türkiye'ye 6 kişilik ailesiyle sığınan 14 yaşındaki Ahmet Haso, savaşta gördüklerini resmetti. Haso'nun, 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilenen resimleri Ankara'dan gelen UNESCO heyeti tarafından da beğenildi.

Uluğbey Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladıkları teknoloji tasarım projeleri ile resimleri sergilendi. Öğrencilerden Suriyeli Ahmet Haso'nun çizdiği ve ülkesindeki savaşı resmettiği resimler ilgi gördü. Suriye'nin Resulayn kentinden 5 yıl önce ailesiyle Ceylanpınar'a geçen sonrasında Viranşehir'e yerleşen 7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Haso, "Ben Suriye'de okula gidemedim ancak Arapça öğrendim. Türkiye'ye geldiktin sonra Türkçe yazma ve okumayı öğrendim. Burada okula gitmek istedim, sınav yaptıktan sonra beni yedinci sınıfa aldılar şimdi ise sekizinci sınıftayım. Ben savaştan kaçarken yaşadıklarımı çizip duygularımı konuşturmak istedim. Okul okuyup resim öğretmeni olmak istiyorum. Resimlerimi Ankara'dan gelen UNESCO heyeti beğendi. Beni 27 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak olan sergiye davet ettiler. Umarım resimleri dereceye girer. İmkanlarım el verirse daha güzel resimler yapmaya devam edeceğim" dedi.

----------------------------

- Bilim Fuarı

- Ahmet Haso'nuin çizdiği resimler

- Ahmet Haso eile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 231 MB