DHA YURT BÜLTEN-2

1)İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU

İZMİR'de sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah kent genelinde sol terör örgütleri DHKP-C, MLKP, DKP/BÖG'e yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt üyesi oldukları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda örgütsel yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.

2)İZMİR'DE ULAŞIMDA YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULAMASI BAŞLADI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Taşıt' uygulaması, bugün 06.00 ile 07.00 saatleri arasında başladı. Uygulamaya göre yolcular, belirlenen saatler arasında toplu taşıma araçlarını yüzde 50 indirimli olarak kullandı. İndirimden haberi olmayan vatandaşlar, sürpriz yaşarken, bazı yolcular ise indirim uygulanan saatlerin uzatılmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Taşıt' uygulaması, bugün devreye girdi. Uygulamaya göre, yolcular toplu taşıma araçlarını sabah 06.00 -07.00 ile akşam 19.00- 20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak kullanacak. Buna göre İzmir'de 3 lira olan tam bilet için, belirlenen saatlerde 1 lira 50 kuruş ödemiş olacak. 1 lira 80 kuruş ödeyen öğrenciler 0.90 kuruş, 2.5 lira ödeyen öğretmenler 1 lira 25 kuruş ödeyecek. Ulaşımdaki yüzde 50 indirim uygulamasından bugün ilk kez faydalanan yolcular, oldukça memnun. Hüseyin Önal isimli yolcu, indirimden haberinin olmadığını fakat sabah fark ettiğini belirterek, "Yeni haberim oldu. Halk için yüzde 50 indirim uygulaması oldukça güzel" dedi. Yolculardan Hasan Ali Küçük de "Çok uygun bir şey. Çünkü bizim halkımız işe gitmek için sabah erken çıkıyor. Ekonomi de günümüzün en büyük sorunlarından biri. Bu neden karar çok güzel" diye konuştu.

'TRAFİK SORUNUNU ÇÖZEBİLECEK BİR UYGULAMA'

Cengiz Şahin isimli yolcu da indirimden haberi olmadığını söyleyerek, "Hiç haberim yoktu, ilk defa duydum. Çok güzel bir uygulama. İş çıkış saati ile işe gidiş saatlerinde uygulanıyor. Çok mantıklı. Bu belki trafik sorununu da çözer. Toplu taşımaya yönlendiren bir uygulama da oldu" dedi. Ahmet Karapil de, indirimden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Ekonomik açıdan vatandaşı rahatlatacak bir uygulama olduğunu kaydeden Karapil, yetkililere teşekkür etti.

'KARTTAN KESİNTİ AZ OLUNCA ŞAŞIRDIM'

Yolculardan Ahmet Yeşilkaya da, indirimden haberi olmadığını belirterek, "Ben de şaşırdım. Artı para makinesi her zamanki kesintiyi yapmayınca yanlış aldığını düşündüm. Sonradan indirim olduğunu öğrendim. Çok büyük sürpriz oldu. Keşke her il bu indirimi yapabilse" dedi. Aysın Yarımoğlu da, uygulamadan yeni haberinin olduğunu belirterek, "Az önce öğrendim. Çok güzel bir uygulama. İşe gidenler için çok iyi" diye konuştu. İndirimden habersiz olan yolculardan Yüksel Sunter de "Ulaşımdaki indirimden haberim yoktu, gerçekten sürpriz oldu. Çok güzel bir uygulama. Bu zor şartlarda vatandaşın cebine katkı olur" diye konuştu.

İNDİRİM SAATLERİNİN UZATILMASINI İSTEDİLER

Dilek Bingöl isimli yolcu ise uygulamanın çok güzel olduğunu, ancak indirim saatlerinin uzatılması gerektiğini belirtti. Ahmet Ülgüz isimli yolcu da, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "Böyle bir pahalılıkta gayet güzel bir uygulama" dedi. Mustafa Bayburt da indirimin genelde memurlara yapıldığını, bu uygulama ile işçilerin de ulaşımdaki indirimden faydalanacağını belirterek, "İndirimi sabah fark ettim, çok güzel bir uygulama. İndirimler hep memurlara uygulanıyor. İşçiler ise yüksek fiyattan ulaşım araçlarını kullanıyor. Normalde indirimi işçilerin kullanması lazım" dedi.

Ayşe Kara isimli yolcu ise, sabah saat 05.00'te toplu taşıma araçlarını kullandığı için indirimden faydalanamadığını söyledi. Kara, indirimin kendilerinin de toplu taşıma araçlarını kullandığı saatlerde uygulanmasını istedi. Ekim Ateş isimli öğrenci de, "Saatleri aslında biraz daha uzun olabilirdi. Sadece sabah ve akşam belli saatlerde uygulanıyor" dedi.

3)ESKİ KİTAPLARI SATARAK SOKAK HAYVANLARINA MAMA ALIYORLAR

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde ilkokul öğrencisi Nursen Oktay (9) ve Ceren Koca (10), arkadaşlarının eski hikaye kitaplarını kendi açtıkları tezgahta satıyor. Geliri ile sokak hayvanlarına mama alıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Sandıklı Nazmi Topçuoğlu İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nursen Oktay ve İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi arkadaşı Ceren Koca, sokak hayvanlarının karnını doyurabilmek için arkadaşlarından okudukları eski hikaye kitaplarını topladı ve sokakta tezgah açarak, satışı gerçekleştirdi. Tezgah başında Nursen Oktay keman çalarken, Ceren Koca da ona flüt çalarak eşlik etti. İki hayvan dostu, 2 haftada 79 TL'lik kitap satışı yaparak, elde ettikleri gelirle mama alıp, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri doyurdu. Herkesin kendilerine destek olduğunu belirten Nursen Oktay, "Fikir ilk benim aklıma geldi. Ceren'e durumu anlattım. Arkadaşlarımızdan ve kendi evimizdeki okunmuş eski hikaye kitaplarını toplayarak, satmaya başladık. İki haftadan beri okul çıkışları mahallemizde açtığımız tezgahta hikaye kitaplarını satıyoruz. Mahallemizdeki insanlar da bize çok destek oluyor, kitap alıyorlar. Kitapları 1- 5 TL arasında satıyoruz. Sokak hayvanlarının doyduğunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi. Arkadaşı Ceren Koca ise "Ben de arkadaşım Nursen'e destek olmak için buradayım. Hayvanların bizden daha çok ihtiyaçları var. Çünkü onlar kendi yemeklerini kendileri alamıyorlar. Kendileri bir şeyler yapamıyorlar onlara biz arkadaşımla yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

4)İZMİR TRAFİĞİNE HAVA DESTEKLİ DENETİM

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafikte huzur ve asayişin sağlanması amacıyla helikopterle denetim yaptı. Helikopterle belirlenen trafik ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde helikopterle trafik uygulaması yaptı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Aysun'un katıldığı uygulamada, Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanan helikopterle İzmir-Aydın Çevreyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve bölge trafiğin sorumluluğundaki kara yollarında seyir halindeki sürücüler denetlendi. Denetimler esnasında emniyet kemeri, şerit ihlali, hatalı sollama, takip mesafesi gibi trafik kurallarını ihlal edenler, helikopterle bağlantılı ekiplere bildirildi. Uygulamaya katılan ekipler, plakası bildiren araç sürücülerine ceza kesti. Uygulama hakkında bilgi veren Aysun, denetimler sonucu kask takma oranın arttığını belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanan uçuşlar hafta 3 gün olmak üzere devam etmekte. Bugün yüz kilometrelik bir alan içerisinde yaptığımız uçuşta, öncelikle otoyol üzerinde park eden araçları kontrol ettik. Bu araçların arızadan değil başka maksatla park ettiklerini tespit ettik. Bunları da ekiplerimiz marifetiyle otoyoldan men ettik. Kasksız motosikletler üzerinde yaptığımız kontroller ise bizi sevindirdi. Kask takma oranının arttığını gördük. 30- 40 motosikletten birkaçının kask takmadığını gördük. Onları da ekiplere bildirdik. Bu uçuşlarda karayolları ve sürüş güvenliğine yönelik uçuşlar yapılmakta. Bu uçuşlarımız ve denetimlerimiz kararlılıkla devam etmekte."

5)METRO İÇİN DEV KÖSTEBEK YERALTINA İNECEK

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden biri olan Fahrettin Altay- Narlıdere Metrosu'nda başlatılan çalışmalar, aralıksız devam ediyor. 7,2 kilometrelik hattın, Üçkuyular ile Balçova arasındaki 1,2 kilometrelik kısmı, yeni Avusturalya tünel metodu olarak bilinen natm denilen delme ve patlatma yönetimi ile yapıldı. Balçova'da ise farklı bir metot uygulanacak. Metronun, Balçova ile Narlıdere arasındaki kısmında TBM (Tunnel Boring Machine) ya da bilinen adıyla dev köstebek, kullanılacak. TBM, Balçova'dan başlayarak zemini Narlıdere'ye kadar dairesel olarak kesecek. TBM aynı zamanda, tüneldeki betonlama işini de yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük projelerinden biri olan Fahrettin Altay- Narlıdere Metrosu için çalışmalar 750 işçi ile aralıksız sürdürülüyor. 7,2 kilometrelik hat üzerinde 7 istasyon bulunuyor. Balçova üzerinden Narlıdere'ye kadar uzanacak olan metro hattı için çalışmalar, yerin tam 30 metre altında devam ediyor. Şuana kadar açılan tünel uzunluğu ise bin 250 metreye ulaşmış durumda. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, metro çalışmalarının sürdürüldüğü Balçova'daki şantiyede ekibine bilgi verdi. 7,2 kilometrelik metro hattı tünelinin Üçkuyular'dan Balçova'ya kadar açılan 1,2 kilometrelik kısmına, yeni Avusturalya tünel metodu olarak da bilinen natm denilen delme ve patlatma yönetimi ile gelindi. Metronun, Balçova ile Narlıdere arasındaki kısmında ise TBM (Tunnel Boring Machine) ya da bilinen adıyla dev köstebek, kullanılacak. Kazı çapı 6 bin 580 milimetre olan makinenin ön yüzeyinde kesiciler bulunuyor. Bu kesiciler sayesinde makine kayaları keserek yerin altında ilerleyecek. TBM'in yeraltına indirilmesine için gerekli imalat yapıldıktan sonra, makine Balçova'dan girip Narlıdere'den çıkacak.

GÜNDE 9 METRE İLERLİYOR

Şuanda günde 9 metre kazılan tünel, TBM'in çalışmaya başlamasıyla daha da hızlanacak. TBM ile günde 20 metre tünel kazılacak. TBM, tüneli bir yandan dairesel olarak açarken diğer taraftan ise tüneldeki beton kaplama işini de yapacak. Buğra Gökçe, çalışmaların 750 işçi ile 3 vardiya şeklinde sürdürüldüğünü belirtti. Yerin altında çalışmanın son derece zor olduğunu, personel ve mühendislerin çok büyük efor sarf ettiklerini kaydeden Gökçe, "Kaza bela riski çok yüksek olan işler. Her adımında ayrı ayrı kontroller yapılıyor. Jeolojik etütler yapılıyor. Karot alınıyor, numuneler alınıyor. Bunlar bitmeden yeni adımlar atılmıyor ki bir can veya mal kaybı yaşanmasın" dedi.

'HER KİLOMETREDE BİR İSTASYON'

Hat üzerinde her kilometrede bir istasyonun olacağını vurgulayan Buğra Gökçe, metro çalışmalarına paralel olarak otopark projelerinin de bulunduğunu aktardı. Gökçe, Balçova ve Narlıdere'de yeraltı otoparkı yapacaklarını kaydetti. Şuana kadar yapılan imalatın 'natm' yöntemi ile sürdürüldüğünü belirten Buğra Gökçe, halk arasında 'dev köstebek' olarak adlandırılan TBM makinasının, şuan zemin koşulları oluşmadığı için alana indirilemediğini, bu makinanın gelecek mayıs ayının ortalarında kullanılmaya başlanacağını açıkladı. 650 ton ağırlığına, 90 metre uzunluğa sahip olan TBM ile günde 20 metre tünel kazılacağını söyleyen Gökçe, "TBM, aşağıda bir fabrika mantığı ile toprağın altında tüneli açıyor. Açtığı tünelde çıkan hafriyatı arkaya doğru atıyor. Ardından ürettiği beton plakları, açılan alana monte ediyor. Plakları bir birine monte ediyor ve tünelin yapısını tamamlayarak çıkıyor" dedi.

'2022 YILININ İLK AYLARINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Narlıdere Metrosu tamamlandığında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları ile hizmet verecek. Buğra Gökçe, şuanda 750 işçi ile sürdürülen çalışmaların, yakın bir zamanda bin 500 işçi ile devam edeceğini açıkladı. Metro çalışmalarının 2022 yılının ilk aylarında tamamlanmasını hedeflediklerini kaydeden Gökçe, tünel kazı çalışmaları sırasında çıkarılan tonlarca hafriyat ise, döküm sahalarına götürüldüğünü vurguladı. Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şuanda metro, tramvay ve İZBAN olmak üzere yaklaşık 179 kilometrelik bir raylı sistem hattını devreye koyduğunu da hatırlattı.

'İZBAN BERGAMA'YA KADAR UZATILACAK'

Belediyenin hayata geçirmeyi planladığı projelere dair de bilgi veren Gökçe, "Narlıdere Metrosu'nun yanı sıra farklı projelerimiz de var. İZBAN'ı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile birlikte Bergama'ya kadar uzatacak bir proje hazırlığı sürüyor. Bunun son aşamasına TCDD geldi. Biz de İZBAN'ın duraklarını, istasyonlarını, alt geçit ve üst geçitlerini yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak hazır olduğumuz diğer proje ise 13,5 kilometrelik bir hat olan Buca Metrosu. Proje için onay geldiğinde ihaleye çıkılacak" dedi. Ayrıca Karşıyaka Tramvay'ını da Çiğli'ye kadar uzatacak olan projenin tamamlandığını söyleyen Gökçe, "Bu proje için de Ulaştırma Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz. Onay geldikten sonra Karşıyaka Tramvayı, Mavişehir'den Çiğli'ye uzanacak. Çiğli'de hem organize sanayi bölgesini, hem üniversite ve yeni kurulan hastaneyi kucaklayan 13 kilometrelik bir tramvay hattı olacak. Böylece Karşıyaka iskelesinden Katip Çelebi Üniversitesi'ne kadar uzanan bir raylı sistem ağımız daha olacak. Bütün bunları eklediğimizde önümüzdeki 5 yıl içerisinde raylı sistem ağımızı yaklaşık 70 kilometre daha uzatmış olacağız. Yani 179 kilometreden yaklaşık 250 kilometreye ulaşacak" dedi.

6)KUŞADASI'NA YAZ GELDİ

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde güzel havayı fırsat bilenler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 24 dereceyi geçtiği Kuşadası'nda deniz, güneş ve kum tatili başladı. Kış ayları boyunca denizin ve güneşin hayalini kuranlar, hafta sonunda kendini sahillere attı. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere tüm plajlar ile Milli Park koyları, yaz aylarını aratmayan görüntülere sahne oldu. Özellikle tatillerini Kuşadası'nda geçiren yabancılar, yüzüp stres atttı, şezlonglara uzanarak güneşlendi. Meteoroloji yetkilileri Kuşadası'nda gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının 24- 25, deniz suyu sıcaklığının ise 17- 20 derece arasında olacağını bildirdi.

