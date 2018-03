DHA YURT BÜLTEN-2

1)'ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NDA 56'NCI GÜN; 3 BİN 530 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 56'ncı gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 530 oldu. TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 56'ncı güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekâtın başından beri 6'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 530 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

2)İZMİR'DE NEVRUZ ÖNCESİ İKİNCİ OPERASYON: 36 GÖZALTI

İZMİR'de polisin nevruz öncesi dün düzenlediği operasyonun devamında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 36 şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Mit Bölge Başkanlığı ekipleri, nevruz öncesi dün (perşembe) gerçekleştirilen ve 61 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun devamı olarak bu sabah ikinci bir operasyon yaptı. Kent merkezi ile Seferihisar, Menemen, Bergama, Dikili, Aliağa ve Çeşme ilçelerinde eş zamanlı yapılan baskılarda, PKK/KCK üyesi oldukları öne sürülen 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, bunlara ait çok sayıda mermi, terör örgütünü simgeleyen malzemeler, dijital ve yazılı dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 9 şüphelinin arandığı belirtildi.

3)ADANA MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

ADANA polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonda yakalanan 12 kişiden 7'si tutuklandı. İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Şanlıurfa ve Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin destek verdiği baskınlarda şüphelilerin adreslerine şafak vakti girildi. Yapılan aramalarda evlerde esrar ve paketler halinde eroin bulundu. Gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartı alarak serbest bırakıldı.

4)19 AYLIK HAKSIZ TUTUKLULUĞA, 2 MİLYONLUK TAZMİNAT TALEBİ

DİYARBAKIR'daki hendek-barikat operasyonlarında evinde silah ve patlayıcı sakladığı iddiasıyla tutuklanan ve tutukluğu kaldığı süre içinde eşi tarafından terk edilip 4 çocuğu ortada kalan 33 yaşındaki Ferhat Pılğıs, yargılandığı davada beraat edince Hazine hakkında, "Haksız tutukluluk" gerekçesiyle 2 milyon liralık tazminat davası açtı. 19 ay tutukluluğun ardından özgürlüğüne kavuşan Pılğıs, 4 çocuğuyla birlikte küçük bir eve yerleşti. Eski bir arkadaşının yardımı ile yeniden hayata tutunmaya çalışan Pılğıs, komşularının verdiği yemeklerle çocuklarına bakmaya çalışıyor. Pılğıs, haksız yere tutuklandığını belirterek, "Kendimi ifade edene kadar 2 yıl geçti."dedi. Pılğıs'ın avukatı İbrahim Halil Gökalp, müvekkilinin gözaltına alındığında kötü muameleye maruz kaldığını, tutuklandığı için eşi tarafından terk edildiğini, 4 çocuğunun 19 ay ortada kaldığını ve kalıcı psikolojik rahatsızlık nedeniyle bir iş yapamadığını söyledi.

Merkez Sur ilçesinde 2015 yılında başlayan hendek olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, özel sektörde çaycılık yapan 33 yaşındaki Ferhat Pılğıs da 4 çocuğu ve eşi ile birlikte Fatihpaşa Mahallesi'ndeki evinde mahsur kaldı. Çatışmalar nedeniyle bir aydan fazla evden çıkamayan Pılğıs,10 Ekim tarihinde evinin sokaktan girilebilen avlusuna silah ve mühimmat dolu iki çanta bırakıldığını gördü. Durumu güvenlik güçlerine bildirmek isteyen Pılğıs, telefon şebekeleri engellendiği için 155'i arayamadı. Çatışmaların sürdüğü 11 Ekim 2015 tarihinde güvenlik güçleri, Fatihpaşa Mahallesi'ne operasyon yaptı. Mahalleye gelen polislere evin avlusunda silah ve mühimmat olduğunu bildiren Pılğıs, gözaltına alındı. İddiaya göre; gözaltına alınırken darp edilen Pılğıs, Terörle Mücadele Şubesi'nde 2 gün sorgulandı. Sorgusunun ardından tutuklanan Pılğıs hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖRGÜT MENSUBU OLARAK SUÇLANDI, 15 YIL HAPİS İSTENDİ

Soruşturmayı 11 Nisan 2016 tarihinde tamamlayan savcılık, Pılğıs hakkında 'Terör örgütüne silah sağlama' suçundan 15 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, silah ve mühimmatların güvenlik güçlerine karşı kullanıldığını belirten savcı, Pılğıs'ın bölgedeki eylemlere devamlı ve sistemli şekilde, aktif olarak katıldığını ifade etti.

AİLESİ DIŞLADI, EŞİ TERK ETTİ, 4 ÇOCUĞU SOKAKTA KALDI

Ferhat Pılğıs, terör suçundan tutuklandığının duyulması üzerine, çok sayıda güvenlik korucusunun bulunduğu ailesi tarafından dışlanırken, 10 yıllık eşi Ç.P. tarafından da terk edildi. Annelerinin başka biriyle kaçması üzerine İbrahim (3), Meryem (5), Helen (10) ve Mushap Pılğıs (13) ortada kaldı. Surdaki evleri yıkıldığı için gidebilecekleri yer kalmayan çocuklar, uzun süre dilencilik ve çöpçülük yaparak yaşamaya çalıştı. Terör suçundan tutuklandığı için ailesinin dışladığı, eşi tarafından terk edilen ve 4 çocuğu sokakta kalan Pılğıs, cezaevinde kalıcı psikolojik rahatsızlık geçirdi.

BAYRAK ÜZERİNE AND İÇTİM

İddianamenin kabulünün ardından Pılğis'in yargılaması 2016 yılında 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İfadesinde, çantaları kimin bıraktığını bilmediğini söyleyen Pılğıs, "Güvenlik güçlerine haber vermek istedim. Telefonlar çalışmıyordu. Silah sesleri geldiği için çıkmaya korktuk. Güvenlik güçlerinin kapıları kıra kıra geldiklerini duyunca sevindim. Eşyaları dışarı atma fırsatım vardı. Fakat teröristlerden biri alsa ve güvenlik güçlerine karşı kullansaydı bu beni vicdanen rahatsız ederdi. Hepimiz vatanın evladıyız. Bulunduğum eve gelen ilk güvenlik görevlisine avluda malzeme olduğunu söyledim. Evime koşmaya başladılar ve beni çocuklarımın gözü önünde yere yatırıp, darp ettiler. Ben kendi halinde işten eve giden biriyim. Askerde bayrak üzerine and içtim. Bu benim sivil hayatımda da geçerlidir" dedi.

2 YIL 4 AY SONRA SUÇSUZ BULUNUP, BERAAT ETTİ

19 ay tutuklu kalan Ferhat Pılğıs, 2 Mayıs 2017 tarihinde serbest bırakılırken, 2018 yılının Şubat ayında suçsuz bulunarak beraatine karar verildi. Ailesinde güvenlik korucuları bulunan ve kuzeni şehit olduğu için terör suçlularının kaldığı cezaevinde psikolojik rahatsızlık geçiren Pılğıs, eşinin terk ettiği 4 çocuğunu bularak Bağlar ilçesinde küçük bir eve taşındı. Bu sürede eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen Pılğıs, rahatsızlığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamadı. İş bulamayan Pılğıs'a eski arkadaşı ve komşuları sahip çıktı. Son zamanlarda aldığı kira yardımı da kesilen Pılğıs, komşularının yaptığı yemeklerle çocuklarına bakmaya başladı.

2 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEMİ

Pılğıs'ın beraat etmesinin ardından, avukatı İbrahim Halil Gökalp Hazine aleyhine 2 milyon lira tazminat davası açtı. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçesinde müvekkilinin ailesi ile kıt kanaat geçinip, mutlu bir hayat sürdüğünü belirten Gökalp, "Müvekkilin ailesinden bir çok kişi korucudur ve korucu kuzeni şehit olmuştur. Müvekkilimin gözaltı süreci çok zorlu ve şiddetli olmuştur. Tutuklandığı için yuvası dağılmış, çok sevdiği eşi başkasına kaçmıştır. Sokakta kalan 4 çocuğu ise dilencilik ve çöpçülük yapmaya başlamıştır. Tutuklama nedeniyle telafisi imkansız sonuçlar doğmuştur. Müvekkil, başka bir dünyada yaşıyormuş gibi yaşama sevinci elinden alınmış bir hal içersindedir. Tutuklanmasaydı eşi başkasına kaçmayacaktı. En muhteşem karar bile, hayatını, eşini, mutluluğunu, huzurunu, yaşama sevincini asla geri getirmeyecektir. Masumiyeti kesinleşmiş müvekkilimiz şu an hayata tutunmak için büyük çaba göstermektedir. Yaşama sevinci kalmayan birinin, yaşaması için büyük destek sağlanmalıdır"dedi.

"KENDİMİ İFADE EDENE KADAR 2 SENE GEÇTİ"

4 çocuğu ile birlikte Bağlar ilçesinde küçük bir eve yerleşen Ferhat Pılğıs, cezaevinde geçirdiği günleri unutup, yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Komşularının verdiği yemek ile çocuklarının karnını doyuran Pılğıs, çocuklarının çamaşırlarını da elle yıkıyor. Bağlar ilçesinde oturduğunu, ancak kiranın yüksek olması nedeniyle Sur'a taşındığını söyleyen Pılğıs, "Taşındıktan bir ay sonra ortalık karıştı. Elektrik, telefon şebekeleri kesilmişti. Ekmek, erzak kalmamıştı. Avluya 2 çanta bırakılmıştı. Korkudan dokunamıyordum. Güvenlik güçleri gelince içlerinden biri bana ateş etti. Beni çocuklarımın gözünün önünde aşırı şekilde darp ettiler. Sokakta boş kovan buldular ve onları bizim boynumuza attılar. Şimdiye kadar bir karıncaya zarar vermemişiz. Kulağıma, kafama vura vura beni sersemleştirdiler. Belimde fıtık oluştu. Bir iş yapamıyorum. Pazarda sebze, meyve topluyorum. Eşimin gittiğini duyunca yıkıldım, perişan oldum. Aklım çocuklarda kaldı. Kendimi ifade edene kadar 2 yıl geçti. Eşimle boşandık. Borca ekmek, sebze alıyorum. Kira yardımı alıyorduk. 1.5 aydır alamıyoruz. 2-3 kiramız üst üste bindi. Ağır iş yapamıyorum. Bundan sonra çocuklarıma bakacağım. Onların bir gülümsemesi bana yeter"dedi.

AİLESİ VE EŞİ DIŞLADI

Cezaevinde olduğu dönemde Ferhat Pılğıs'ın çocuklarını bularak sahip çıkan çocukluk arkadaşı Mustafa Aslan ise "Yaşadığı çok ağırdı. Gücüm yettiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Çok zor bir yaşam mücadelesi veriyor. Hepimiz yardım etmeye çalışıyoruz ama yetersiz kalıyor. Ailesi korucu kökeninden gelen bir aileydi. Ailesi ve eşi tarafından dışlandı. Eşi, çocukları bırakıp başkasıyla kaçtı. Bu evi tuttuk ve çocuklarıyla buraya yerleştirdik."dedi.

Hazine aleyhine 2 milyon lira tazminat davası açan Pılğıs'ın avukatı İbrahim Halil Gökalp ise müvekkilinin suçsuz yere 19 ay tutuklu kaldığını, suçsuz olduğu anlaşılınca beraat ettiğini belirterek, "Olayın mağduru olmasına rağmen suçlu gözüyle bakıldı. Suçsuz bulunduktan sonra hukuki süreci başlattık. Müvekkil ve 4 çocuğu çok etkilendi. Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Büyük bir mağduriyet yaşandı. Bu olaylar filmlerde görülür ama bizzat yaşandı. Hukuki anlamda elden geleni yapacağız. İnşallah başkalarının canı yanmaz."dedi.

5)TOPUKLU EFE ETTEN SONRA SÜTE DE EL ATTI, ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 4 yıl önce başlattığı Ege Et projesi olumlu sonuçlar verince bu kez süte de el attı. Artık yüzde 20 daha fazla gelir elde eden üretici, kendisine sağlanan yemi de piyasadan yüzde 10 düşük fiyatla alınca yüzü güldü.

'Topuklu Efe' olarak anılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, etten sonra süte de el atarak üreticilerden tam not aldı. Pilot bölge olarak Germencik'e bağlı 6 mahallede hayata geçirilen proje ile üreticiler hem piyasadan yüzde 20 daha fazlaya süt satıyor hem de yüzde 10 düşük fiyata yem alma imkanı buluyor. Bölgedeki üreticilerin 1.20 liraya kadar düşük fiyatla satmak zorunda kaldığı süt, yerel kurum olan Uzunkum Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 1.45 liradan toplanıyor. Bölgesel olan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine (ÖR-KOOP) ise Aydın Büyükşehir desteğiyle ürünü 5 kuruş farkla 1.50 liradan alıp çiğ süt olarak 2.5 liradan tükeciye satıyor. Süt fiyatının yanı sıra 50 kiloluk çuvalı 60 lira olan yemin de 53 liradan üreticiye sağlanması besicilerin yüzünü güldürdü.

"YOĞUN TALEP VAR"

Projeye üreticilerden yoğun bir talep olduğuna vurgu yapan Tarım Projeleri Koordinatörü aynı zamanda veteriner hekim olan Dr. Gökçe Yıldırım, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bölgedeki süt üreticilerinin süt fiyatlarındaki düşük olması nedeniyle gelen şikayetleri değerlendirdik. Yaptığımız araştırmalarda, bölgede süt fiyatlarının ulusal süt konseyi tarafından açıklanan fiyatların çok altında olduğunu gördük. Böylece bölgede bulunan kooperatiflerle temasa geçtik. Süt soğutma tanklarını, Büyükşehir Belediyesi olarak temin ederek kooperatifin hizmetini sunduk. Kooperatifin aldığı sütü pazarlamasında da bölgemizin en büyük süt birliği olan süt birliği olan ÖR-KOOP ile temasa geçmesini sağladık. Üretilen hijyenik soğutulmuş sütün ÖR-KOOP tarafından satın alınmasını sağlarken, yine karşılığında da üreticilere ucuz yem temin edilmesini sağladık. Ürünün fiyatının, süt konseyinin açıkladığı 1.53 fiyatının altında olduğunu tespit ettik. Daha sonra yaptığımız görüşmelerde, sütün fiyatında yüzde 20 artış sağladık. Şu anda bölgedeki üreticilerin sütü 1.45 TL civarında toplanmaktadır. 1.50 TL'den ise ÖR-KOOP'a temin edilmektedir. Bu sayede üreticiler sütü yüzde 20 daha fazlaya satarken, yemin fiyatında da yüzde 10'luk bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüşle birlikte kooperatife olan talep ve çalışma hızı çok arttı. İlk başladığı gün 900 litre sütle başlayan kooperatifin bugün 4 tona kadar ulaşması sağlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 4 yıl önce Ege Et'le başlatmış olduğu kırmızı et üreticilerinin desteklenmesi projesi büyük başarıya ulaştı. Bugün de buna benzer bir proje olan süt üreticileri içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"DESTEK ÜRETİCİYE YARADI"

Uzunkum Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Uzunkum Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Cengiz Sancar, "Kooperatifi 2010 yılında kurduk. İki yıl Uzunkum'la sınırlı kaldığı için çok başarıya ulaşamadık. Özlem Çerçioğlu ile yapılan toplantılarda kooperatifle ve sütle ilgili sıkıntımızı dile getirdik. Çerçioğlu da bize, 'Siz bu çalışma içine girin ben sizi destekleyeceğim' dedi. Ocak ayı itibariyle de bize süt soğutma tankını temin etti. Burada Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteği ile 1 Ocak itibariyle süt toplamaya başladık. Daha önce üreticinin eline litre fiyatı 1.20 TL geçerken, kooperatif olarak Büyükşehir'in desteği ile başladıktan sonra şu anda üreticinin eline litre başı 1.42 TL'nin üstünde para geçiyor. Kooperatif olarak yem fiyatlarında da çok büyük fark olduğunu gördük. Aracıların çuvalı 60 TL'ye sattığı yem biz üreticiye 53 TL'den verdik. Bu projenin içine 6 köy olarak katıldık. Uzunkum, Morallı, Üzümlü, Karaağaçlı, Reisköy ve Gümüş'ten 50 üretici sütünü kooperatife veriyor. Öğle bir talep olmaya başladı ki, artık yetişemez olduk ve ikinci üçüncü araç gerekiyor. Başta Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu projenin burayla sınırlı değil de tüm ilçeyi kapsamasını arzu ediyoruz. Sütün işlemesi ve paketlenmesi gibi projelerinde ileride olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

