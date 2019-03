DHA YURT BÜLTEN-18

Bakan Soylu: Şimdi sana 4 duvar verdik, o duvara daya



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kendisine çok sert konuştuğu için kızdıklarını belirterek, "Kadın diyecek ki, 'Ben sırtımı PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye dayadım.' Biz ne diyeceğiz Allah aşkına? Bu ülkede kardeşi, kardeşe düşürmeye çalışacaklar, biz ne diyeceğiz? Bizi tehdit edecekler, ülkemizi tehdit edecekler. Ne demişim yani. Sen sırtını PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadıysan, şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde partisinin düzenlediği etkinliğe katılarak halka seslendi. Miting alanına kurulan sahneye yoğun ilgi nedeniyle güçlükle çıkabilen Soylu, Türkiye'nin terör ve ekonomik saldırılarla mücadele ettiğini belirterek, "Bana kızıyorlar çok sert konuşuyorsun diye, ben sert mi konuşuyorum? Kadın diyecek ki, 'Ben sırtımı PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye dayadım.' Biz ne diyeceğiz Allah aşkına? Bu ülkede kardeşi, kardeşe düşürmeye çalışacaklar, biz ne diyeceğiz? Bizi tehdit edecekler, ülkemizi tehdit edecekler. Ne demişim yani. Sen sırtını PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadıysan, şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya" dedi.

'ŞU YAKAMIZI HİÇ BIRAKMADILAR'

Türkiye'nin büyümesini istemeyen güçlerin olduğunu ifade eden Soylu, "On yıllardır bu ülkenin başında kaynar kazan kaynattılar. Büyümeyelim, özgür olmayalım, hür olmayalım, güçlü bir Türkiye olmayalım, tam bağımsız olmayalım, dünyaya sözümüzü hüküm olarak haykırmayalım diye. On yıllardır hiç ama hiç geri adım atmadılar. Şu yakamızı hiç bırakmadılar.1960, 1971, 1980, 28 Şubat, 27 Nisan, darbe, en son o Amerikan uşağı Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirmeye çalıştığı darbe. Bitti mi? Hayır. 7 Haziran sonrası HDP oyunu yüzde 13'e çıkardı, ardından Doğu ve Güneydoğu'da orada yaşayan kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı mağdur eder bir şekilde yaktılar, yıktılar. Camileri, okulları, kütüphaneleri yaktılar. Oradaki kardeşlerimizin oradan gitmesine vesile oldular. Yetti mi? Hayır. Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmaya çalıştılar. Afrin'de bir terör merkezi oluşturmaya çalıştılar, Amerika destekledi, Avrupa fişekledi, tahrik etti. Hiçbir zaman bizi burada huzurlu oturtmak istemediler. On yıllardır bunları görüyorsunuz, bu söylediklerimin hepsi başka ülkede değil az bile söylüyorum ama bu ülkede gerçekleşti. Yarını, umudumuzu getirmek istemediler, her sevincimizi kursağımızda bıraktılar. Bizi birbirimize düşürmek istediler, kutsallarımıza ve değerlerimize saldırdılar, inançlarımıza saldırdılar. Kıyafetlerimizle bizi küçük görmeye çalıştılar, 'köylü, şalvarlı, fötrlü' dediler. 'Siz bu ülkeyi yönetemezsiniz, iktidara gelirsiniz ama siz bu ülkede muktedir olamazsınız' dediler. Bizi hakir görenlere, bizi küçük görenlere karşı 'Biz hem iktidarız hem muktediriz' diye haykırdınız" dedi.

'BU COĞRAFYADA BİZ KARAR VERMEDİKÇE KİMSEYE OYUN KURDURMAYIZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye üzerinde oyunlar oynayanların amaçlarının belli olduğunu ifade ederek, "Ne oldu Irak'ın kuzeyinde devleti kurabildiler mi? Peki Afrin'e çatır, çatır girdik mi? Amerika'nın 'girme' demesine rağmen. Dünyaya bir mesaj verdik, gelecek nesillere Tayyip Erdoğan bir not bıraktı, 'Ey dünya bizi dinleyin' dedik. Bu coğrafyada biz karar vermedikçe kimseye oyun kurdurmayız" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ),()

Aksakal: Hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde gerçekleşen mitingde hem iktidarı, hem de muhalefeti eleştirdi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’ne gelen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, düzenlenen mitingde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partileri eleştirdi. Aksakal, “Türkiye Cumhuriyeti, bu millete sayısal lotodan çıkmadı. Dolayısıyla öyle bekaydı mekaydı hikâyesiyle milleti kandıramazlar. Buradaki herkes, bir anda tek vücut olup bize düşmanlık besleyenlerin karşısına kaya gibi dikilir ve Türkiye'nin bir tek çakıl taşını vermez. Onun için buralara hiç kimse sığınmasın. 17 senedir bu memleketi bunlar yönetiyorlar. İktidarıyla, parlamentodaki muhalefetiyle, hangisini sayarsanız sayın. İster AK Parti deyin, isterseniz CHP deyin, isterseniz MHP deyin, ne derseniz deyin. Eğer bu ülkede bir beka sorunu oluştuysa bunun birinci derecede sorumlusu bu parlamentodaki vatandaşlardırö dedi.

CHP’yi adayları üzerinden ayrıca eleştiren Önder Aksakal, şönları söyledi:

"Kendi içinizden adaylarınızı çıkarmıyorsunuz. Neredeyse bütün Türkiye'de, sağcı adayları, solcu insanlara aday diye gösterip, ‘buraya tıpış tıpış oy vereceksin’ diyorsun. Bu millet artık tıpış tıpış oy vermeyecek. Şimdi toparladınız milleti bir tarafta Cumhur ittifakı diye, öbür tarafta Millet ittifakı diye. Ankara'da iki tane ülkücüyü aday gösterdiniz millete. Ankaralı solcu seçmen, mecbur mu senin ülkücüne oy vermeye? Bu zulmü ortadan kaldırdım. Ankara'da aslan gibi bir tane solcu aday çıkardım, koydum."

Aksakal, konuşmasının ardından Küçükkuyu esnafını gezerek, DSP Belediye Başkan Adayı Melike As ve belediye meclis üyesi adayları için destek istedi.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren emlakçı toprağa verildi (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ YAKALANDI

Denizli'de, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı Oğuzhan Karabağ’ın (27) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekipleri, olay yerinden kaçan iki kişinin bindiği otomobili tespit etti. İki kişinin otomobille Aydın’a kaçtığını belirleyen Cinayet Bürosu dedektifleri, dün gece düzenledikleri operasyonla Karabağ cinayetinin şüphelileri Raif Yamer ile Gürsel Demiröz’ü saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Yamer ile Demiröz’ün cinayetin ardından yurt dışına kaçmak için plan yaptıkları belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF EDEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Aydın’da yakalanan Yamer ile Demiröz, Denizli’ye getirilerek ifadeleri alındı. Yamer ile Demiröz’ün cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. İfadelerinde tesadüfen karşılaştıklarını iddia etmelerine rağmen iki şüphelinin, Karabağ’ı takip ettikleri, eğlence mekanından çıkıp otomobiline bindığı sırada çarpraz ateşe tutarak öldürdükleri belirlendi. İfadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yamar ile Demiröz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNÜN AZMETTİRİCİSİNİN OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Denizli'de 9 Kasım 2018'de, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'ndeki inşaat firmasının sahibi Mehmet Yamer (40), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş, asistanı Revzan Akbulut yaralanmıştı. Olayın ardından, biri ateş açan olmak üzere 5 kişi tutuklanmıştı. Saldırıda öldürülen Oğuzhan Karabağ'ın babası Halil Karabağ ile ağabeyi Kutluğhan Karabağ da, Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricileri oldukları iddiasıyla, tutuklananlar arasında yer aldı. Karabağ’ı çapraz ateşe tutarak öldüren zanlı Raif Yamer’in geçen yıl öldürülen Mehmet Yamer’in kardeşi, diğer zanlı Gürsel Demiröz’ün ise yanında çalışan işçisi olduğu öğrenildi.



4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu



KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Gece saatlerinde, Derince Yavuz Sultan Mahallesi Emniyetçiler Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Emrah Karaduman'a ait çatı katının üstünde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bir anda büyüdü. Çatıdaki alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yangın binada yaşayanlara korku dolu anlar yaşatırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Hasara neden olan yangın sırasında binanın çatı katında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Yusuf Güney: Yeni Zelanda'daki şehitlerimizi rahmetle anıyorum



KAHRAMANMARAŞ'ta sahne alan şarkıcı Yusuf Güney, "Yeni Zelanda'da hain terör saldırında kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen alışveriş festivalinde Yusuf Güney sahne aldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki konserde Güney'e, Kahramanmaraşspor tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu 46 sırt numaralı forma hediye edildi. Kulüp yönetimine teşekkür eden Güney, formayı giyerek konserine başladı.

'BOZKURTLAR BURADA MIYIZ?'

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Güney, bir şarkısını cep telefonuyla Instagram hesabından canı yayın yaparak söyledi. Güney, konserin ilerleyen dakikalarında, "Bu şarkı Türk silahlı kuvvetleri mensuplarımız için, emniyet güçlerimiz için gelsin. Bu zamanda kadar kaybettiğimiz bütün şehitlerimiz için, tüm gazilerimiz için gelsin" diyerek Türkiye'm şarkısını seslendirdi. Yusuf Güney, şarkıyı okurken 'Bozkurtlar burada mıyız?' diye sorunca konsere katılanlar bozkurt işareti yaparak Türkiye'm şarkısını Yusuf Güney'le birlikte söyledi.

'TERÖRÜN HİÇBİR ZAMAN DİLİ, DİNİ, IRKI OLMAMIŞTIR'

Yusuf Güney şarkının sonunda terörün dini ve ırkı olmadığını belirterek, "Hangi dinden, hangi ırktan olursak olalım birlik beraberliğimiz bozulmasın inşallah. Her şey, kardeşlik, sevgi ve barış için. İki gün önce hain terör saldırında kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, Yeni Zelanda'daki şehitlerimizi. Terörün hiçbir zaman dili, dini, ırkı olmamıştır. Bu topraklarda bunu fazlasıyla ve fazlasıyla en ağır yaşayan milletlerden bir tanesiyiz, hala ne yazık ki yaşıyoruz. Allah sonunu getirsin, kahrı perişan eylesin" dedi

Yusuf Güney, söylediği şarkılarla soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen Kahramanmaraşçılara unutulmaz bir gece yaşattı.

