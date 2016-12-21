DHA YURT BÜLTEN - 14

Futbolcu Şehmus otomobiliyle uçuruma yuvarlandı, 24 saat fark edilmedi, donarak öldü (2)

MALATYA'da bir arkadaşının düğününden Diyarbakır'a dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Amed Sportif takımının tecrübeli kaptanı Şehmus Özer, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze, Elazığ'daki otopsinin ardından saat 15.00 sıralarında Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'ne getirildi. Ergani ilçe girişinde cenazeyi Amedsporlu futbolcu ve taraftarlar karşıladı. Cenaze daha sonra Ergani Gülbaran Mezarlığı'na götürüldü. Burada cenaze öncesi Ergani Belediyesi'ne ait iş makineleri kar temizleme çalışması yaparak mezarılğa giden yolu açtı. Cenazenin gelmesini bekleyen Özer'in ailesi ve yakınları, burada sinir krizleri geçirdi. Cenazenin mezarlığı getirilişi sırasında kadınlar Kürtçe ağıtlar yaktı. Cenaze, daha sonra Amedspor taraftarların ve yakınlarının omuzlarında mezarlığa getirildi. Burada cenaze namazı kılındı, tabutun üzerine Amedspor bayrağı asıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Özer, burada gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, yöneticiler ve futbolcular ile taraftarlar katıldı. Amedspor Teknik Direk Direktörü Recep Bayık ise kaptanının ölümü ile ilgili soru sorun gazetecilerin sorularını ağlamaktan yanıtlayamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezarlıktan görüntüler

-Ağlayan ağıt yakan kadınlar

-Fenalaşan kadınlar

-Cenazenin mezarlığa getirilişi

-Cenaz namazının kılınması

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Teknik Direktör Recep Bayık'ın ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN-Ahmet ÜN-Esat TAŞTEKİN/DİYARBAKIR,()-

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Suriye'de şehit olan Acar'ın annesi acı haberi alınca baygınlık geçirdi

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar'ın Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki evine ateş düştü. Karşısında kaymakam ve polisi gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirdi. Evladını kaybeden anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında bugün teröristlerle El Bab'ta yaşanan çatışmalarda 4 asker şehit oldu. Şehitlerden Uzman Çavuş Akın Acar'ın şehit haberi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi' Kazımiye Mahallesi Bahçelievler 2'inci Sokak üzerinde yaşayan ailesine İlçe Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, askeri yetkililer tarafından verildi. Kaymakam ve beraberindeki yetkilileri kapıyı açınca karşısında gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirdi. Biri kız iki çocuk annesi Acar'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Evin tek erkek çocuğu olan şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın vatani görevini tamamladıktan sonra iş aradığı bulamayınca da uzman çavuş olduğu belirtildi. Acar'ın şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları evine akın ederek annesi Hanife Acar'a başsağlığında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Yetkililerin şehit evine gelmesi

-İçeride haber verilmesi

-Annenin ağlama sesleri

-Ağlayan anneden detaylar

-Evin dışından detaylar

-Eve Türk bayrağı asılması

-Komşularının gelmesi

-Av önünde bekleyen sağlık ekipleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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Alanya'da yerleşik Ruslar, Karlov'u andı



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yerleşik yaşayan Ruslar, Ankara'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u andı. Türklerin de katıldığı anma programında kardeşlik çağrısı yapıldı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Ruslar, Ankara'daki silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u andı. Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'ndan alınan izinle Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği bahçesinde yapılan anma etkinliğine, dernek başkanı Ekaterina Gündüz ve yerleşik Ruslar ile mahalle muhtarı Ahmet Top ve mahalle sakinleri katıldı. Büyükelçi Karlov'un fotoğrafının bulunduğu standa, Ruslar ve Türkler karanfil bıraktı.

'AMAÇLARI KAOS YARATMAK'

Ekaterina Gündüz, saldırıdan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Saldırının amacının ortada olduğunu belirten Gündüz, "Bu hain saldırının amacı belli. İki dost ve kardeş ülkeyi ayırmak, ancak bunu başaramayacaklar, bundan eminiz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Terörün amacı insanları korkutup kaos yaratmak. Rusya ve Türkiye devletleri çalışmalarından vazgeçmeyecek. Onlara istediklerini vermeyeceğiz. Onları mutlu etmeyeceğiz. Büyükelçinin hanımına başsağlığı diliyorum" dedi.

Saldırının iki ülke ilişkilerine yapılmış bir suikast olduğuna işaret eden muhtar Ahmet Top da "Acının rengi olmaz. Bu suikastı kınıyorum. Her türlü teröre lanet okuyorum. Rusya ile kardeşiz. Aramıza terör giremez" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anma töreninden genel görüntü

-Karlov için kurulan stanttan görüntü

-Ekaterina Gündüz konuşma

-Ahmet Top konuşma

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Küçük Hasret'in ameliyatı için ailesinden yardım çağrısı

AYDIN'ın Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu Demirkan ailesi, en büyük evladı olan omurilik eğriliği (Skolyoz) sahibi 12 yaşındaki Hasret Demirkan'ın ameliyatı için 45 bin lira gerektiğini söyledi. Ameliyat masrafı için oturduğu evi satılığa çıkaran aile, yardımseverlere destek olmaları için yardım çağrısı da yaptı.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan ve geçimlerini günlük bulduğu işlerde kazandığı parayla sağlamaya çalışan baba Çaçan Demirkan (48) ile ev hanımı anne Suzan Demirkan (33), 2 aylıkken omurilik eğriliği (Skolyoz) teşhisi konan kızı 12 yaşındaki Hasret Demirkan için hayırseverlere seslendi. 3'üncü kez ameliyat olması gereken kızı için aile, gerekli 45 bin lira için oturduğu evi satılığa çıkardı. İstenilen parayı bulamazlarsa kızının felç hatta ölüm riski bulunduğunu söyleyen anne Suzan Demirkan, "Omurilik eğriliği yani Skolyoz teşhisi 2 aylıkken konuldu. 8 aylıkken 4 bin 500 lira masrafla 1'inci ameliyatını geçirdi. 2 yaşındayken de 2'inci kez ameliyatını 6 bin liraya oldu. Sol ayağını hissetmiyor, ayağı çürümeye başladı. Bu yıl İstanbul'daki doktora götürdüğümüzde damarlardan birinin koptuğunu söyledi. Şimdi tekrar omuriliğinden ameliyat olması gerekiyor. Yaşı büyük olduğu için zor bir ameliyat olacağı söylendi. Kullanılacak malzeme ve doktor ücretleri olarak 45 bin lira masraf çıkarıldı. Daha önceki ameliyatları kendi imkanlarımızla yaptık. Ancak şu anda son ameliyatı karşılayacak imkanımız yok" dedi.

"EVİ SATILIĞA ÇIKARDIK"

Tek dertlerinin kızları Hasret'in sağlığına kavuşması olduğunu vurgulayan anne Demirkan, "Kızımın sağlığına kavuşabilmesi için gerekli parayı bulabilmemiz amacıyla oturduğumuz evi satılığa çıkardık. Ama ev eski olduğu için gelip, bakıp gidiyorlar. Kimse almaya yanaşmıyor. Ev üstümüze dökülüyor. Konuyla ilgili Kaymakamlığa, Valiliğe, hastanelere ve gereken her yere gittim. Ancak tüm kapılar yüzümüze kapandı. Kimse bu bize yardım etmeye yanaşmıyor. Kapılar adeta yüzümüze kapandı. Eğer kızım kısa zamanda ameliyat olmazsa felç olma riski var. 13 yaşına kadar da onu kaybetme riskimiz var. Bu saatten sonra kızımın ameliyatı için duyarlı insanlardan yardım bekliyorum. 45 bin lira para bulamazsak, kızımı kaybedeceğim. Sol ayağı gelişmediği için 30 numara sağ ayağı ise 34 numaradır. Bu konuda bize tek yardımcı olan komşumuz Fatma Kırandır ondan Allah razı olsun" diye konuştu.

"ÇALIŞACAK İŞ BULAMIYORUM"

Sürekli çalışacak bir işinin olmadığı için maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan baba Çaçan Demirkan ise, "Milletten kızım için destek istiyorum. Kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. Şuanda işim yok çalışmıyorum. Düzenli bir mesleğimde yok ne iş bulsam yapıyorum. Evimi zor geçindirmeye alışıyorum. İşim olursa çocuklarım Hasret Demirkan, Hatice Nur Demirkan (7) ve Muhammet Ali Demirkan'ın (3) geçimini sağlamaya çalışacağım" dedi.

Kurtuluş İlkokulu 4 sınıf öğrencisi Hasret Demirkan'ın bir haftadır ayağındaki çürüme ve bacak ağrısı yüzünden okula gidemediği belirtildi.

=====KUTU======

SKOLYOZ NEDİR?

Skolyoz, omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukardan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evden ve aileden görüntü

- Anne Suzan ve baba Çaçan'ın ve Hasret Demirkan'ın konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), ()

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Mut ve Silifke'ye 15 yıl sonra kar yağdı



MERSİN'in Mut ve Silifke ilçelerinde 15 yıl aradan sonra kar yağdı. Mut İlçesi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışında vatandaşlar, öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. İlçenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sürerken, Sertavul Geçidi’nde ise araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.

Sabah saatleri itibari ile Silifke ve çevre mahallelerinde şiddetli poyraz ile birlikte yağan kar, vatandaşları ve çocukları sevindirdi. Silifke Kalesi’nden itibaren Çamdüzü ve Gülnar İlçesi’ne kadar ayrıca, Göksu Vadisi’nden Mut’a kadar, Akyokuş’tan Uzuncaburç-Mara'ya kadar olan ilçenin tüm yerleşim alanları kar altında kaldı.

Karın yağışını dört gözle bekleyen vatandaşlar, piknik alanı olan Çamdüzü ve Kıbrıs Şehitliği’ne çıkıp karla birlikte eğlenmenin tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Murat SÖZERİ - Mehmet OKUR/ MUT-SİLİFKE(Mersin)() -

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Mersin Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı



MERSİN Valiliği, kurumun adının kullanılarak, vatandaşlardan yardım parası topladığı iddia edilen dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Mersin Valiliği, yaşanıldığı iddia edilen dolandırıcılıkla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan kişi ya da kişilerin çeşitli hayır ve yardım bahaneleriyle, vatandaşlardan para talep edildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Konuya ilişkin olarak, herhangi bir devlet kurumu veya kamu görevlisinin vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunmasının hiçbir yasal dayanağı yoktur. Vatandaşlarımızın da bu tür telefonlarla gelen taleplere kesinlikle itibar etmemesi gerekmektedir. Bu vesileyle, vatandaşlarımızın bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal güvenlik güçlerimize müracaat ederek bilgi vermeleri, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaları ve Valiliğimizle irtibat kurarak bilgi paylaşmaları hem mağdur olmalarını engelleyecek hem de haksız kazanç peşinde koşarak suç işleyen art niyetli kişilerin yakalanmalarına yardımcı olacaktır."

Haber: MERSİN, ()

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Hakkari'deki alabalık tesisleri iflasın eşiğine geldi



HAKKARİ'de 20 yıl önce hizmede açılan Çallı Alabalık tesisi sahibi İdris Sofioğlu, kredi desteği alamadığı için iflasın eşiğine geldiğini söyledi. Sofioğlu, yılda 200 ton alabalık, 5 milyon yavru balık ürettiğini belirtti.

Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiindeki Çallı Alabalık tesisleri, maddi sıkıntılar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Alabalık tesisi sahibi İdris Sofioğlu, 20 yıldır tesisi işlettiğini, ancak bankaların kredi vermemesi nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Üretici olarak durumumuz iyi değil. Tarım Bakanlığına da sesleniyoruz. Buradaki yatırımcıya, buradaki üreticiye destek niyetine vaatler veriyorlar, ama ne yazik ki destek alamıyoruz. Bankalara gidiyoruz yem kredisi çekmek istiyoruz. Bize Hakkari'nin riskli bölge olduğunu söylüyorlar. Televizyonlarda destek veriyoruz, teşvik veriyoruz diyorlar ancak bölgede yaşayan biri olarak bunu malesef göremiyoruz. Tarım Bakanlığı'na yaptığım müracaattan da bir sonuç alamadım. Farklı şartları koydular önümüze. Buranın kış şartları zordur, çetindir. Buradaki yem ihtiyaçlarımızı hiç bir şekilde gideremiyoruz. Fabrikalar bize yem vermiyor. Tesis için 1 milyon TL masraf yaptım. Şimdi iflasın eşeğindeyim. Yetkililerden destek bekliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alabalık havuzlarından detaylar

-Buz tutan havuzlar

-Alabalık tesisleri sahibi İdris Sofioğlu'nun açıklaması

Haber: Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,()-

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Sahipsiz valizden ayakkabılar çıktı

ESKİŞEHİR'de Merkez Bankası yanındaki parkta bulunan sahipsiz valiz, içinde bomba olabileceği göz önüne alınarak özel giysilerini giyen bomba uzmanı tarafından açıldı. Valiz içerisinden erkek ve kadın ayakkabıları çıktı.

Arifiye Mahallesi Simge Sokak'taki Merkez Bankası ve Reşadiye Cami yanında parkta sahipsiz bir valiz görenler bomba olasılığına karşı '155 Polis İmdat' hattını arayarak ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri valizin etrafına güvenlik şeridi çekip yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bomba uzmanı da özel giysilerini giyerek valizin yanına gitti. Bomba uzmanı yaptığı incelemede valiz içerisinde kadın ve erkek ayakkabısı ile bazı giysiler olduğunu belirledi ve daha sonra valiz içerisindekileri yere boşalttı. Ayakkabı ve giysiler daha sonra temizlik görevlisi tarafından tekrar valize dolduruldu. Valiz, polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Şüpheli valizin

-Polis ekiplerinin

-Polislerin vatandaşları uzaklaştırmaları

-Bomba uzmanının valizin yanına gidişi

-Bomba uzmanının valizi açması ve içindeki ayakkabıları yere dökmesi

-Valizden çıkan ayakkabıların

-Temizlik görevlisininin ayakkabıları valiz içerisne koyması

-Temizlik görevlisinin bir polisle birlikte valizi götürmesinden çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR, ()