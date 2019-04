DHA YURT BÜLTEN-13

1)ALMANYA'DA KAZADA ÖLEN ZONGULDAKLI GENÇLER TOPRAĞA VERİLDİ

ALMANYA’da içinde bulundukları otomobilin virajı alamayarak, yol kenarındaki direğe çarpması sonucu hayatlarını kaybeden 3 Türk gencinden 2'si Zonguldak'ta toprağa verildi.

Recklinghausen kenti yakınlarındaki Marl kentinin Victoriastr Caddesi'nde 21 Nisan günü yaşanan kazada Melih Pekmezci(19), Can Demir(21) ve Sefer Baş'ın(21) bulunduğu otomobil virajı alamayarak, kontrolden çıktı. Kaldırımdaki direğe çarpan otomobilde 3 genç hayatını kaybetti. Savcılık soruşturmasının ardından cenazeleri ailelerine teslim edilen gençlerden Can Demir, Marl'daki Müslüman Mezarlığı'na defnedildi. Melih Pekmezci ve Sefer Baş’ın cenazeleri ise uçakla Zonguldak’a getirildi. Sefer Baş, Kozlu'daki Askeri Tepe Camii’nde, Melih Pekmezci ise Devrek'e bağlı Karakoçlu Köyü’nde kılınan cenaze namazlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Baş, Kozlu'da Pekmezci ise Bekmezcioğlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Gençlerin ailelelerinin taziyeleri kabul ettiği 2 cenazede de gözyaşları sel gibi aktı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Şırnak'ta öğrenme şenliği

-Cenaze namazı

-Cenazenin götürülmesi

-Ölenlerin fotoğrafları

Süre: (3.15) Boyut: (364 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOPĞAN/ZONGULDAK,()

================================================

2)OTOMOBİL BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI, BABA ÖLDÜ, EŞİ VE KIZI YARALANDI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada, Hıdır Kanat yaşamını yitirirken, eşi ve kızı yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Sevim Kanat idaresindeki 34 AIG 530 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan otomobilin sürücü Sevim Kanat ve kızı Zehra Kanat yaralanırken, eşi Hıdır Kanat ise yaşamını yitirdi. 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve kızını yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Bariyerlere çarpan otomobil

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Araçtan detaylar

-Yoldan görüntüler

Haber:Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, ()

==========================================

3)ÇANAKKALE'DE AFGANİSTAN UYRUKLU 74 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 74 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık İlçesi Babakale köyü açıklarında bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli Adası'na doğru gittiğini tespit etti. TCSG 6 Bot Komutanlığı'nca sahilden 1 mil açıkta durdurulan lastik bottaki 11’i çocuk, 7’si kadın, Afganistan uyruklu toplam 29 kaçak yakalandı. Başka bir operasyonda ise TCSG 61 Bot Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü açıklarında lastik bot içerisinde Midilli Adası'na gitmeye çalışan 24’ü çocuk, 9’u kadın, Afganistan uyruklu toplam 45 kaçağı yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Kaçakların Küçükkuyu'daki karakola getirilişleri.

Kaçaklardan görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), ()

===============================================

4)IRANLI HIRSIZLAR KUYUMCUDAN 2 BİN 500 DOLARLIK HIRSIZLIĞA 2 GÖZALTI

ANTALYA'da alışveriş bahanesiyle girdikleri kuyumcudan, yankesicilik yöntemiyle 2 bin 500 dolar çaldıkları iddia edilen biri kadın, İran vatandaşı A.N. ve A.C., polisin baskınıyla yakalanıp gözaltına alındı. Olay, 23 Nisan Salı günü Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkânında meydana geldi. İranlı A.N. ve kadın arkadaşı A.C., alışveriş bahanesiyle girdikleri kuyumcu dükkânında, yankesicilik yöntemiyle iş yeri sahibinin 2 bin 500 dolarını çalıp kaçtı. Kasada açık çıkmasının ardından polisi arayan kuyumcu, şikâyetçi oldu. İhbarla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Otomobil plakasından, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin A.N. ve A.C. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin kaldıkları otele operasyon düzenleyen polis, A.N. ve A.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve kaldıkları otelde aramaya yapan polis, çalınan 2 bin 500 doları bularak el koydu. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Asayiş dış plan görüntü

-Zanlıların çıkarılışı

-Araça bindirilişleri

112 mb/// 1.01 sn HD

Haber:Bülent TATOĞULLARI Kamera:Emrah GÜL

Görüntü Dökümü

--------------------------- (Güvenlik kamerası)

- Hırsızların kuyumcudaki görüntü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()-

=================================================

5)KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ SEFA TOPRAĞA VERİLDİ

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde arkadaşına ait motosikletin satışını yapmak için Zonguldak’a götürdüğü sırada kazada ölen üniversite öğrencisi Sefa Cinkavuk(21), toprağa verildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Karabük - Zonguldak yolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sefa Cinkavuk'un kullandığı 06 FR 4867 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şevki Kar idaresindeki 81 EA 801 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yola savrularak ağır yaralanan Cinkavuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün, Sefa Cinkavuk’un cenazesi Beşbinevler Merkez Camii’ne getirildi. Cenaze namazına, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Cinkavuk’un ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sefa Cinkavuk’un cenazesi, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Beşbinevler Mezarlığı’nda toprağa verildi.Sefa Cinkavuk’un arkadaşına ait motosikletin satışını yapmak için Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine götürdüğü ve arkadaşının da onun otomobiliyle arkasından geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kılınan cenaze namazı

-Tabutun cenaze aracına götürülmesi

-Sefa Cinkavuk’un fotoğrafı

Süre:(01.57) Boyutu:(217 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

==================================================

6)ŞIRNAK'TA ÖĞRENME ŞENLİĞİ

ŞIRNAK'ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğrenme şenliğinde kursiyerlerin eserleri sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğrenme şenliğinin açılışı, Vali Mehmet Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşti. İl ve ilçe halk eğitim merkezleri bünyesinde açılan kurslarda üretilen şalu şepik, yöresel kıyafetler, halaylar, kilimler, halılar ve ince oyaları gibi el işi ürünler ile okullarda hazırlanan TÜBİTAK projeleri, Gençlik Merkezi'nde sergilendi. Programa katılan Vali Mehmet Aktaş'ın, engelli tenisçi Hasan Bilen ile birlikte tenis oyması renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Aktaş, kursiyerlerin çok değerli eserleri ortaya çıkardığını ifade ederek, "Şırnaklı hemşerilerimiz özellikle yetişkin hanım kardeşlerimizin devam ettiği kurslarda el emeği göz nuru denebilecek güzel çalışmalar ortaya çıkmış. Halk Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün desteği ile çok ciddi sanatsal etkinlikler ve sanatsal ürünler ortaya çıkmış. Ayrıca okullarımızda öğrencilerimizin özellikle teknolojiye dayalı çok kıymetli, değerli çalışmalarını buluşlarını gördük. Gerçekten çok mutlu olduk. Buradaki bu ortam bizim imkan sağladığımızda destek verdiğimizde tabi bunu sadece maddi imkan ve destek anlamında söylemiyorum. Toplum olarak gençlerimizi insanlarımızı motive ettiğimizde, destek verdiğimizde ne kadar güzel eserlerin ortaya çıkabileceği konusunda gösterilmesi çok değerli oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Vali Mehmet Aktaş'ın gelişi

- Etkinlikler ve sergilerden görüntü

- Vali Mehmet Aktaş ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 726 MB