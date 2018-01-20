DHA YURT BÜLTEN-13

Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de nikaha katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'taki programının ardından Denizli'ye gelerek, işadamı Rıza Akça'nın oğlunun nikah törenine katıldı. Bir otelde düzenlenen törende 15 dakika kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah kıyıldıktan sonra otelden ayrılarak helikopterle Çardak Havaalanı'na, oradan da uçakla Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Uşak'tan hareket ederek Denizli'ye geldi. Saat 19.00 sıralarında Zafer Katrancı Denizlispor Tesisleri'ne gelen helikopterden inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara yoluyla işadamı Rıza Akça'nın oğlunun nikah töreninin yapıldığı Anemon Otel'e geçti.

Cumhurbaş0kanı Erdoğan'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de eşlik etti. İşadamı Rıza Akça'nın oğlu Osman Akça ile eşi Selin Yaşilturna'nın nikah törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Davetliler ve çantaları arama cihazlarından geçirildikten sonra golf araçlarıyla otele taşındı.

Nikahı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Osman Akça ile Selin Akça çiftinin evlilik cüzdanını teslim edip, mutluluk dileklerirni ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından otelden ayrıldı.

Düğünde yaklaşık 15 dakika kalan Erdoğan, daha sonra helikopterin indiği tesislere yine karayoluyla geçerek oradan da helikopterle Çardak Havaalanı'na hareket etti. Erdoğan, Çardak Havaalanı'ndan kalkan uçakla Ankara'ya gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Düğünden fotoğraflar

- Otelin dışından görüntü

- Güvenlik önlemlerinden görüntü

- Helikopterden görüntü

- Davetlilerin gelmesi ve arama noktasında geçmelerinden görüntü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyundan görüntü

- Davetlilerin otele taşınmasından görüntü

- Erdoğan'ın konvoyunun otelden ayrılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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HATAY'DA ASKERLERE ALKIŞLI DESTEK

Afrin operasyonu kapsamında Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor. Hatay'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nden askeri konvoyun geçişi sırasında yolda toplanan vatandaşlar, alkışlar, ıslıklar ve tezahüratlarla moral verdi. Ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşların yanı sıra bu askeri konvoy geçişini ellerinde cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayanlar da oldu. Bu arada vatandaşların alkışına konvoyda yer alan askerler de alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi.

HELİKOPTERLER HALA HAVADA

Bu arada Afrin'e yönelik hava saldırıları aralıklarla devam ederken, Hassa ilçesi üzerindeki helikopter ve uçak sesleri de duyuluyor. Ardıçlı Mahallesi'ndeki vatandaşlar da gelen sesleri yakından takip ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri araçların geçişi

- Askerleri alkışlayan vatandaşlar

HABER-KAMERA: Ufuk AKTUĞ/Ramazan ÇELİK/ HASSA(Hatay), ()

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Afrin'den ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis'teki evlere isabet etti



TSK'nın harekat başlattığı Suriye’nin Afrin kentindeki PKKPYD'li teröristler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis'in sınır hattındaki Gülbaba köyünde bulunan bazı evlere isabet etti.

Teröristlerin gece saatlerinde ateşlediği uçaksavar mermileri, köydeki bazı evlere isabet etti. Evlerde hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. Bu gelişme üzerine güvenlik güçleri vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıp, mermilerin geldiği bölgeyi ateş altına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fotoğraflar

Haber-Kamera Reşit ÇELEBİOĞLUKİLİS, ()-

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SİLAHLI ZIRLI ARAÇLAR SINIRA SEVK EDİLDİ

Hatay'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nden Sugediği sınır bölgesine askeri sevkiyat devam ediyor. Tankların ardından bu kez de TIR'ların üzerinde, içinde ÖSO askerlerinin bulunduğu silahlı arazi araçları sınıra doğru geçiş yaptı. Bu araçların sınırı geçip, Afrin harekatına katkı sağlayacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TIR'ların geçişi

- TIR'lardaki araçların içindeki ÖSO mensupları

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- Elinde Türk bayrağı bulunan vatandaşın "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" demesi

- TIR'ların geçişi sırasında vatandaşların sevgi gösterisinde bulunması

- Tankların geçisi sırasında vatandaşların Türk bayrağı açması

- Vatandaşların "En büyük asker bizim asker" diye bağırmaları

- Tankların geçişinden görüntü

HABER-KAMERA:Ramazan ÇELİK-Ufuk AKTUĞ/ HASSA, ()

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Türk tankları, Kilis'ten Suriye'ye geçti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Hrekatı'nda görev alacak tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti.

Çekicilere yüklü tanklar, gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez İlçesine geçti.

Haber: Kilis ()