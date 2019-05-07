DHA YURT BÜLTEN-11

1)ESKİ KOCA, AYRILDIĞI EŞİ İLE YENİ KOCASINA DEHŞETİ YAŞATTI

ANTALYA'da eski koca, 2 yıl önce boşandığı eşi ile eşinin yeni kocasına dehşeti yaşadı. Otomobille takip ettiği çifte, biber gazı ve bıçakla saldıran eski koca, bununla da yetinmeyip, ikiliyi otomobiliyle öldürmeye çalıştı. Çiftin otomobilini kendi aracıyla çarparak, duvara sıkıştıran eski koca, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Kepez'de yaşayan Zeynep Kaya Bülbül, ilk eşinden olan ilkokul öğrencisi kızına öğle yemeği götürmek için yeni eşi Ergün Bülbül'ün kullandığğı 07 DAK 75 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak iddiaya göre Zeynep Kaya Bülbül'ün 2 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun babası Mustafa A., çiftin otomobilini, 07 HC 656 plakalı otomobille takip etti. Yeşilyurt Mahallesi 4376 Sokak'a geldiklerinde ise Bülbül çiftinin yolunu kesti. Taraflar araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada Mustafa A., çifte önce biber gazı sıktı ardından bıçakla saldırdı. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından Mustafa A., otomobiline binip, sokağın başına gitti.

Kısa süre bekledikten sonra da hızla aracını sürerek, Zeynep Kaya Bülbül ve Ergün Bülbül'ün yeniden bindiği otomobile çarptı. Bülbül çiftinin içinde bulunduğu otomobili bir binanın duvarına sıkıştıran Mustafa A., geri manevra yaparak 3- 4 kez araca şoför kapısının bulunduğu yönden çarptı.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Mustafa A.'yı 2 sokak ileride vatandaşlar yakaladı. Eski koca, ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim edildi.

Çarpma sırasında ayaklarından yaralanan Ergün Bülbül sağlık ekipleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeynep Kaya Bülbül ise olayın etkisiyle fenalık geçirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği Bülbül, eski eşinin kendilerine dehşeti yaşattığını belirterek, "İki yıl önce kendisiyle anlaşmalı boşandık. Evlenmemi bir türlü hazmedemedi. Sürekli bize sorun yaşatıyor. Son olarak, bugün bizi otomobiliyle takip etmiş. Burada sıkıştırdı. Önce bıçak ve biber gazı ile saldırdı, sonra da içinde bulunduğumuz otomobile defalarca çarpıp bizi öldürmek istedi" dedi.

Gözaltına alınan Mustafa A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli Mustafa A.'dan görüntü

-Yaralı eşi Ergün Bülbül'ün ambulans içinde görüntüsü

-Şüpheli Mustafa A.'nın otomobilinden ve içindeki bıçaktan görüntü

-Bir vatandaşın polise olayı anlatması

-Eski eş Zeynep Kaya Bülbül'ün ile röp

-Çeşitli detaylar

'229 MB// 2 DK 29 SN'

Haber-Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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2)FETÖ/PDY HÜKÜMLÜSÜ KADIN YAKALANDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY'den hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 31 yaşındaki S.S. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.S. tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.S.'nin kentte olduğunu öğrendi. 1 çocuk annesi ev hanımı S.S.'nin Beldibi Mahallesi'nde bulunduğu eve, bu sabah baskın yapıldı. Yakalanarak gözaltına alınan S.S., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Marmaris Adliyesi'nden görüntü

- Ev hanımı S.S.'nin polis nezaretinde adliyeden çıkartılması

- Sivil ekip otosuyla götürülmesi

(Toplam: 1 dakika 1 saniye-73,5 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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3)EDREMİT KÖRFEZİ'NDE LODOS ETKİLİ OLUYOR

BALIKESİR´in Edremit Körfezi'nde şiddetli lodos fyaşamı olumsuz etkiliyor.

Edremit Körfezi'nde bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli lodos nedeniyle oluşan dalgaların sahile vurması nedeniyle Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde vatandaşlar yürümekte zorlandı. Kuvvetli lodos, Edremit ilçesinin Akçay, Altınoluk, Güre ve Zeytinli Mahalleleri ile Burhaniye ilçesinin Ören, Öğretmenler Mahallerinde sahil kesimlerinde etkisini gösteriyor. Lodos nedeniyle oluşan dalgalar sahillere vuruyor.

Görüntü Dökümü

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-Dalgaların sahile yakın işyerindeki masa sandalyeleri üzerine gelmesi

-Dalgaları görüntülemeye çalışan vatandaş

-İskelede yürüyüş yapan vatandaşlar

-Bayrakların dalgalanması

-Ağaçların sallanması

Abdülkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), ()-

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4)YURDA GERİ DÖNMEYEN 4 KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR



TRABZON’da koruma altında oldukları yurttan birer gün arayla ikişerli gruplar halinde çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 4 kız çocuğu için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çimenli Mahallesi’ndeki Fatih Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan E.Ö. (15), önceki gün ismi öğrenilemeyen bir arkadaşıyla markete gideceğini söyleyerek yurttan çıktı. Kızlar dönmeyince, yurt görevlileri polise haber verdi. Polis ekipleri çalışma başlatırken, dün de yurtta kalan 2 kız çocuğu da ortadan kayboldu. Arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Kayıp kızlardan E.Ö.’nün babası C.Ö., evden sürekli uzaklaştığı gerekçesiyle koruma altına alınan kızının bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi. Baba C.Ö., "Yetkililer annemi arayarak kızımın kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine ben de yurt yetkililerine ulaşmaya çalıştım, fakat ulaşamadım. Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü arayarak durumu anlattım. Fakat yetkililer, bu duruma sıradan bir olaymış gibi yaklaştı. 15 yaşında ve koruma altında olan bir kızı bu şekilde nasıl bırakabiliyorlar. Kızım ve 3 arkadaşının kayıp olduğu bilgisini edindim. Kızım ve arkadaşlarının bulunmasını istiyorumö dedi.

Uğur AYDIN/TRABZON, ()-

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5)SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN TERÖRİST YAKALANDI



SURİYE'den sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD üyesi 1 terörist jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında çalışma başlatan ekipler, Suriye'nin Telabyad bölgesinden kaçak olarak Türkiye'ye geçen 1 teröristi yakaladı. Gözaltına alınan PKK/PYD'li terörist sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ŞANLIURFA, ()