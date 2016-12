DHA YURT BÜLTEN - 1

1)ÇAVUŞOĞLU: DAHA FAZLA İMAM HATİP LİSESİ AÇACAĞIZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herkesin ihtiyacına göre okullar açılmasından rahatsız olmamak gerektiğini belirterek, "Denizcilik lisesi yoktu, spor lisesi yoktu şimdi var. Eskiden ilçelere fen liseleri kurulamıyordu, şimdi Manavgat'ta ve Alanya'da fen liseleri var. Daha fazla imam hatip ortaokulu, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılan Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi'nin resmi açılış töreni yapıldı. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve davetliler katıldı. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, alana girenler tek tek arandı.

'ORTADOĞU BÜYÜK FACİANIN İÇİNDEN GEÇİYOR'

Törende konuşan Deniz Baykal, Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin en acı, en kederli ve ızdıraplı günlerini yaşadığını ve sıkıntılı bir dönemden geçildiğini belirtti. Bu dönemin bu şekilde ortaya çıkışının altında dünyanın geçirmekte olduğu önemli değişimin yattığını aktaran Baykal, "Dünyada milli devletleri ortadan kaldırmaya yönelik süreçler birtakım güçlerin himayesinde teşvik ediliyor. Milli devletlerin dağılmasını, parçalanmasını, dünya siyasetinin daha manüple edilebilir hale gelmesini öngören projeler ve planlar yürütülüyor. Maalesef bu sürecin içinde siyaseti milli düzeyin dışına çekmeye yönelik etnik, dini, mezhepsel ayrımlara teşvik etmeye dönük, kimlik siyasetini ilke ve değer siyasetinin önüne geçirmeye dönük çabalar da bilerek bilmeyerek, bilinçli bilinçsiz yaygınlaştırılıyor. Bunun sonucunda bir parçasını oluşturduğumuz bu coğrafya, Ortadoğu coğrafyası bir büyük facianın içinden geçiyor" dedi.

'BU ÇIKMAZDAN KURTULMAYA GAYRET EDECEĞİZ'

Bu durumun Türkiye'ye çok acı bir faturayla yansıdığını ve en acı yönünün şehitler olduğunu vurgulayan Baykal, "Son zamanlarda bizi gerçekten derinden sarsan düzeyde bu tablonun vehametine tanık olmaya başladık. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu acı tablonun sorumlusu çok büyük ölçüde biziz, kendimiziz. Dünya şartlarından kaynaklanan sorunlar var ama o şartların ötesinde bizim yanlışlarımız, hatalarımız, tabloyu doğru okuyamamamız, yanlış özlemler peşinde koşmamız bugün bu acı manzaranın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kayıplarımız hepimizin ortak kaybıdır, onları başımız dik taşıyacağız ve bu çıkmazdan kurtulmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

'ZİHNİ BERRAK GENÇLERİ YETİŞTİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'de 200'e yakın üniversite olduğunu aktaran Baykal, Türkiye'de her şeyden önce çok ciddi bir eğitim hamlesi yapılması gerektiğine işaret etti. Baykal, "Türkiye eğitimle dünyada hak ettiği yeri alabilecektir. Eğitimin içeriği de önemli. Daha din- siyaset ilişkini kafasında çözememiş, siyaset- tarikat bağlantılarının içinden nemalanmaya çalışan, eğitimini, güvenlik güçlerini hatta silahlı kuvvetlerini bu zihniyete teslim etmiş bir eğitimi kastetmediğimi çok iyi biliyorsunuz. Siyaset ve yanlış yorumlanmış çarpık bir din anlayışıyla siyaset kucaklaşması içinde genç yetiştirmeye, polis yetiştirmeye, asker yetiştirmeye, devleti o zihniyetle yönetmeye devam edersek kendi sorunlarımızın çözümüne değil, hak etmediğimiz sorunlarla güçlüklerle karşılaşmaya yöneliriz" diye konuştu.

'UMARIM GENEL BAŞKANI DA BU MESAJI ALMIŞTIR'

Daha sonra konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Baykal'a teşekkür ederek, eğitime önem vermek gerektiğini belirtti. Baykal'ın mesajlarını aldığını aktaran Çavuşoğlu, "Ama Deniz Baykal çok da güzel özeleştiri yaptı. Umarım genel başkanı da bu eleştirileri duymuştur, mesajı almıştır. Ülkede birlik ve beraberlik içinde eğitime önem vermek lazım, eğitime yatırım yapmak lazım. Her zamankinden fazla yapmak lazım. Gelecek nesillerimizi FETÖ gibi hastalıklı örgütlerin elinden kurtarmak için, gelecek nesillerimizi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedef gösterdiği gibi ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için eğitime çok önem vermemiz lazım" dedi.

'DAHA FAZLA İMAM HATİP LİSESİ DE AÇACAĞIZ'

Herkes için, herkesin ihtiyacına göre okulların açılmasından rahatsız olmamak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Aynı şey ortaokul için de geçerli, lise için de. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de hiç olmayan değişik dallarda okullar açıyoruz. Eskiden sosyal bilimler fakültesi yoktu, şimdi sosyal bilimler fakültesi var. Denizcilik lisesi yoktu, denizcilik lisesi var. Spor lisesi yoktu spor lisesi var. Eskiden ilçelere fen liseleri kurulamıyordu, şimdi Manavgat'ta ve Alanya'da fen liseleri var. Ama siz imam hatip liselerinden, orta okullarından rahatsız olduysanız onu da söyleyeyim, daha fazla imam hatip ortaokulu açacağız, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız. Bu eğitimde çarpıklık değildir, dinde de çarpıklık değildir. Gittiğim ülkelerde muhataplarıma soruyorum; 'Sizde radikalleşmiş Türk var mıdır' diye. 'Hayır' diyorlar. Niye biliyor musunuz, çünkü oralarda din eğitimini Diyanet İşleri Başkanlığımız aracılığı ile DİTİB'ler (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) yapıyor. Dolayısıyla Türkiye laik bir ülkedir ama eski zihniyetteki laiklik değildir. Herkesin dini ve inanç özgürlüğünü yaşadığı, din ve mezhep ayrılığı olmayan bir Türkiye'dir. Özgürlük sadece bir gruba olmaz. Laiklik de sadece yasak getirme anlamında değildir. Herkes özgürce, istediği kıyafette, istediği okula gidebilmelidir. İşte bizim Türkiye'de yapmak istediğimiz bu. Bu çarpıklık değildir."

Törende Manavgat'ta yerleşik yaşayan Ruslar tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çiçek verildi. Fakülte binasının yapımında emeği geçenlere plaket verilmesinin ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

'NEYE İHTİYAÇ VARSA, ONU YAPACAĞIZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya İl Başkanlığı'nın İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Ak Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İl Başkanı Rıza Sümer, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da birçok yolun ihalesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaş tarafına havaalanı yapacaklarını anlatan Çavuşoğlu, Manavgat'ta açılışını yaptıkları okulda muhalefetten bir milletvekilinin bu açılışlardan rahatsız olduğunu dile getirdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu arkadaşımıza siz bundan rahatsız oluyorsanız, biz daha çok imam hatip okulları açacağız dedim. Antalya'da neye ihtiyaç varsa onu yapacağız" dedi.

'DÜNYADAKİ 4.2 MİLYAR ÜMMET YALNIZ DEĞİL'

Bakan Çavuşoğlu, sadece Türkiye'yi değil, dünyadaki bütün mazlumları dert ettiklerini söyledi. Halep'te 45 bin kişinin kuşatıldığını ve açlığa terk edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'den başka oradaki mazlumların sesini duyan oldu mu? Minik kız Bana'nın sesini duyan oldu mu? Herkes sustu, Türkiye susmayacak. Herkes dursa, biz durmayacağız. 45 bin kişinin sağ salim çıkması için gece gündüz çalıştık. Hainlik yapanlar oldu. İnsani duygulardan uzaklaşmış, hayvanlaşmış gruplar var. Oradaki sivil insanlar onların umurunda değil. 45 bin kişi kurtardık ve içindeki yaralı ile hastaları ülkemize getirdik. Bana'yı da Türkiye'ye getirdik ve Cumhurbaşkanımıza götürdük. Bizim sorumluluğumuz sadece Suriye değil. Dünyanın her yerindeki mazlumlar bizim sorumluluğumuzun altında. Dünyadaki 4.2 milyar ümmet yalnız değildir" diye konuştu.

'GEREKİRSE YENİ BİR ÇAĞ AÇARIZ'

Geçen sene Türkiye'nin sadece insani yardımı 3.2 milyar doları bulduğunu aktaran Çavuşoğlu, kalkınma yardımının ise 3.9 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Türkiye'nin hiçbir ülkenin güdümünde olmadığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Herkes şunu öğrenmeli, Türkiye ile yola devam etmek istiyorsanız Türkiye'yi eşit görmek zorundasınız. Türk milletine ikinci sınıf göremezsiniz. Türkiye bunu kabul etmiyor. Siz üçüncü köprüden, havaalanından rahatsızsınız ama biz bunları açtık. İster toplu gelsinler, ister tek tek, ister darbe girişiminde bulunsunlar, ister DEAŞ'la DHKPC, PKK ile gelsinler. Onlarla da mücadelemizi sürdürüyoruz. Kalleşçe, güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alsalar da onlar bizi yıldıramaz. Onların ağababaları FETÖ'den de hesap sormaya devam edeceğiz. En son tuzakları Rusya Büyükelçisi'ni öldürmek oldu. Bunun hesabını da sormamız gerekiyor. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nda herkesin bitti dediği bir noktadan işgalcileri denize dökmüş bir millettir. Hiçbir zaman esaret altında kalmamıştır. Gerekirse yeni bir çağ açarız, bu milleti böldürmeyiz."

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, esas dertlerin yeni bir değişikliği engellemek olduğunu belirtti. Yeni değişiklikle istikrar geleceğini, Türkiye'nin koalisyonlar ve bürokrasi ile uğraşmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemini kıskananlar, bunu bildiği için karşı çıkıyor. Buna en çok karşı çıkan PKK'nin güdümündeki siyasetçiler ve PKK'nın kendisi. Yeni Türkiye'de teröristlere yer yok. Güçler ayrılığı, daha güçlü tesis edilecek. Şu andaki Anayasa'daki çarpıkları gidermemiz lazım. Dünyanın her yerinde başkanlar partili oluyor. Meclis artık yasama görevini yapacak, denetim görevini yapacak. Dengeler tıkır tıkır işleyecek. Artık hasreti bitirelim. Gönül olarak bizimle olan, ama kanunen partisiyle bağını koparmak zorunda kalan Cumhurbaşkanımızı Ak Parti'yle birleştirme zamanı gelmiştir."

'DÜŞMAN NEREDEYSE, ORAYI GİDİP YOK ETMEMİZ LAZIM'

Türkiye'de bazılarının, Fırat Kalkanı Harekat'ıyla Suriye'de ne işi olduğunu söylediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bırakalım bu kansızlar, bu dinimizi istismar eden kan emiciler, gelip gelip ülkemize saldırsınlar mı? Nerede ise düşman, orayı gidip yok etmemiz lazım. Şehit veriyoruz, bu canımızı yakıyor. Bu mantık doğru ise gidip Kandil'deki PKK hainlerini de vurmayalım. Irak'a da gideceğiz, orada da vuracağız. Eğer Telefar'de, Sincar'da bir tehdit olursa, orada da hainleri vuracağız. Türkmenleri korumak da bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise 15 Temmuz'dan önce Türkiye'nin kutuplaştığının iddia edildiğini, ancak o akşam aslından bunun bir yalan olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Türk halkının aziz bir millet olduğunu belirten Bulut, topla, tüfekle bu milleti kimsenin sindiremeyeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Sözcüsü iken istifa eden Ruhi Beşiktaş'a partisine katılması dolayısıyla rozet taktı.

YURT DIŞINDAKİ PKK'LILARI VATANDAŞLIKTAN ÇIKARACAĞIZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi tarafından gerçekleştirilen 'Dostlar Meclisi' toplantısında konuştu. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin ülkenin bölünemeyeceğini ve parçalanamayacağını anlayamadığını belirten Çavuşoğlu, şehadet şerbetini içmek için sırada bekleyen 10 milyonlar olduğunu söyledi. Teröre karşı dışarıdaki stratejiyi değiştireceklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Yurt dışında yaşayan ve PKK üyesi olanları vatandaşlıktan çıkarma dahil her türlü tedbiri alacağız. Almanya'da benim vatandaşıma zulüm edecek, biz de bir şey demeyeceğiz. Yok öyle bir şey" dedi.

'600 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ İNSAN, SURİYE'Yİ BİRLEŞTİREMEZ'

Suriye genelinde ateşkesi sağlamaları gerektiğini de vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Suriye'de siyasi çözüme geçmemiz lazım. İran'ı da işin içine çekmemiz lazım. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Suriye'de herkesi kapsayan bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Geleceği inşa etmek için biz bu adımları atmazsak, kim yapacak? Yok efendim Halep'i mi sattınız? Niye satalım Halep'i. Halep'te zalimi de zulmü de gördük. Suriye toprakları üzerinde başkasıyla pazarlık yapmayız. Suriye topraklarında gözümüz yok. Yok efendim Esad'ı mı tanıdınız, ne alakası var Esad'ı tanımakla. Cenevre'de müzakereler kimler arasında yapıldı. Muhalefetin temsilcileri ve rejimin temsilcileri… Şimdi siyasi bir çözüm istiyorsanız ortada iki taraf var, rejim tarafı ve muhalefet tarafı. Bunları bir araya getirmek, Esad kalsın demek değil ki. Üstelik ben kalsın desem, o kalsın dese önemi var mı? Suriye halkı ne diyor? Bu önemli. Onları kim razı edecek, mümkün mü? 600 bin insanı öldürmüş zalim kişiyi, mazlum insanların kabullenmesi mümkün mü? Esad'a razı olmak gibi bir şey yok. Böyle yorumlar çıkıyor, hiç alakası yok. Bizim görüşümüz belli, 600 bin kişiyi öldürmüş insan, Suriye'yi birleştiremez ve birleşik Suriye'nin geleceğinde yer olamaz. Nasıl olacağını bilen varsa gelsin anlatsın. Bu yapılanların unutulacağını mı zannediyorsunuz, unutulmaz. Herkesin kabulleneceği bir yönetim olması lazım."

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'yle (AB) Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, “Engelleri kaldırıyoruz. Vizeleri kaldırıyoruz. AB ile bugün yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi vize serbestisi anlaşmasının uygulanmasındaki gecikme. Son önerimizi toparladık, AB'ye vereceğiz. Kabul eder ya da etmez. Etmezse bu sefer diğer anlaşmaları askıya alınması konusunda gerekli adımları atarız, bunları da kendilerine söyledik. Bu tehdit ya da blöf değildir. En doğal hakkımızdır. Anlaşmaların gereğidir. 3 anlaşma imzaladık, ya üçünü de onaylayacağız ya da hiçbirini onaylamayacağız" diye konuştu.

'İKTİDARA GELEMİYORSAN, EKSİKLİĞİNİ KENDİNDE ARAYACAKSIN'

Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmalarına yönelik isim vermeden CHP'yi eleştiren Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sen iktidara gelemiyorsan, bu benim suçum değildir. Eksikliği kendinde arayacaksın. Halkın değerlerinden uzak olmayacaksın. Halkın içinde olacaksın, dertlerini anlayacaksın. Taş üstüne taş koyacaksın, hizmet edeceksin ki; vatandaş seni alternatif olarak görebilirsin. Alternatif olarak görülmüyorsun. Kendi içindeki yapılardan dolayı günde 3 defa karar değiştiriyorsun. Halk sana nasıl güvensin. Dış politikasını sana verir mi? Soydaşlarını sana teslim eder mi? Eğitimini sana verir mi? Vermez. Zamanında ele geçirdiğin zaman eğitim konusunda yasakları unutmadın mı? Hala aynı zihniyettesin. Okullardaki din eğitimini çarpık din sistemi' diye adlandırırsan, bu millet seni iktidarın yakınından bile geçirmez. Demokrasi ile işbaşına gelemiyorsun, darbeleri destekle, terörü destekle. Yurt dışında Türkiye'yi her yere şikayet et. Bir de bu moda şu anda. Eskiden biz yurt dışında Ermenilerle, Kıbrıs Rum lobisiyle mücadele ederdik, şimdi içerideki arkadaşların karalamasıyla uğraşıyoruz."

2)BAKAN ARSLAN BELKAHVE TÜNELİ'Nİ İNCELEDİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Akhisar'daki programının ardından İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki Belkahve Tünelleri'ne gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Arslan'a İzmir Valisi Erol Ayyıldız'da eşlik etti. Tünel girişinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Arslan, "Belkahve Tüneli bu projenin çok önemli bir aşamasıdır. Hem Manisa'yı çok ilgilendiren hem İzmir'i çok ilgilendiren bir projedir. Buradaki gerekli incelemeleri yaptıktan sonra memnuniyetle görüyoruz ki, özellikle Bornova Viyadüğü de dahil olmak üzere Belkahve tünelleri bitmiş durumda ve inşallah biz daha önce de söz verdiğimiz gibi sene sonunda bitirir hale geldik. Ocak ayında inşallah Sayın Başbakanımızın da katılımlarıyla, daha önce beş kilometresini hizmete sokmuştuk, 20 kilometresini daha İzmir tarafından hizmete sokmuş olacağız. 25 kilometrelik kısmı hizmete girdiğinde bu tüneller ve Bornova Viyadüğü de dahil hem Manisa'nın erişimini kolaylaştıracak hem İzmir'in erişimini kolaylaştıracak" dedi.

"2018'İN SONUNDA İSTANBUL-İZMİR OTOYOLUNUN TAMAMINI BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Proje tamamlandıktan sonra otoyolun İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir'e hizmet vereceğini ifade eden Bakan Arslan, "Projenin tamamına gelince yaklaşık 4 milyar 660 milyon dolar para harcanmış durumda. İşin fiziki ilerlemesi yüzde 74 seviyesinde. 2 milyar doların üzerinde de kamulaştırma için para harcanmış durumda. Geriye kalan yaklaşık yüzde 26'lık işi de iki sene içinde inşallah 2018'in sonunda bitirmiş ve bu bölgenin tamamına hizmet verir hale getirmiş olacağız. Bu bölge ülkemizin ticareti, ekonomisi, sanayisi ve endüstrisi için çok çok önemli. Biz bu bölge üzerinden ülkemizin ekonomisine ve sanayisine gerçekten çok ciddi bir kolaylık sağlamış olacağız, çünkü ürettiğiniz ürünü ne kadar kolay ulaştırabilirseniz hammaddeyi ne kadar rahat nakledebilirseniz ticareti o anlamda geliştirmiş ve büyütmüş olursunuz" dedi.

======================================

3)EL BAB'DA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ: O BÖLGELERİ VERİRSEK ÜLKEMİZ İÇİN TEHDİT OLACAK

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırı da yaralanan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Osman Şen, "Biz eğer o bölgeleri verirsek ülkemiz için büyük bir tehdit oluşacak. Orası bizim için, değerli ülkemizi tehdit açısından çok önemli."dedi.

1 yıl önce Uzman Çavuş olarak Bitlis Tatvan 10'uncu Komando Tugayı'nda göreve başlayan evli 1 çocuk babası Osman Şen, Fırat Kalkanı Harekatı'na 25 gün önce Özel Kuvvetlere destek amacıyla birliğiyle birliğe katıldı. El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda kulak zarının patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Şen, tedavisinin ardından memleketi Konya'ya döndü. Roketli saldırı sonucu yaralandığını belirten Şen, saldırıyı anlattı:

"Biz El Bab'ın gerisinde emniyetçi olarak, Özel Kuvvetler ve komando birliklerine destek olarak bekliyorduk. Temasın çıktığı gün, yoğun çatışma oldu. Hastane Tepesi'nde yoğun çatışmalar yaşandı. Bizimkilerin o bölgeyi vermemesi için DEAŞ ile çatıştığı bilgisi geldi. Bizim de oraya desteğe gitmemiz emredildi. Araçlarla El Bab, Hastane Tepesi'ne yaklaştık. Orada mevzi aldık. Sonra bize araçlara geçilmemiz emredildi. Biz hem havadan, hem karadan vurduğumuz için o an bize ihtiyaç duyulmadı. Üşümeyin denildi araçlara bindik. 4 kirpi zırhlı aracımız vardı. 15-20 dakika sonra içeriye ısı ve delici etkisi olan bir mühimmat girdi. O anda neye uğradığımızı şaşırdık. Hiç birşey beklemiyorduk. Araç zırhlı olduğu için güveniyorduk. Bir roketin, uzun namlulu silah mermisi geldiği zaman koruyan bir araçtı. Araca zarar geleceğini aklımızın ucundan geçmedi. Hastane bölgesinden o mühimmat atıldı. O basınçla tam bir can pazarı yaşandı. Aracın arka kapısı kapalıydı. Bir arkadaşımız iman gücüyle o zırhlı kapıyı tekmeleye tekmeleye açtı. Kapı açılınca herkes kendini dışarıya attı. Diğer birlikler bize yardımcı oldu, yaralılarımızı çıkardı. Sonradan Özel Kuvvetler komutanlarımız zırhlı araçlarla geldiler bizi götürdüler. Benim iki kulağımın da zarı patladı. "

"ALLAH, TÜRK ASKERİNİ KORUYOR"

Araçlarına isabet eden roketin çok farklı olduğunu belirten Uzman Çavuş Şen, "Bu mühimmat, roketin farklı bir çeşidi. Önce ısı veriyor, sonra delip geçiyor. Normal roket olsa, zırhlı araca işlemez. Allah, Türk askerini gerçekten koruyor. O mühimmat patlasaydı, Allah korusun hiçbirimizin külünü dahi bulamazlardı. O roket, sağ ön camdan girip sol arka taraftan çıktı. Allah'tan patlamad, çok şükür atlattık."dedi.

"ÜLKEMİZ İÇİN O BÖLGE ÖNEMLİ"

El Bab'ın Türkiye'nin güvenliği açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Şen, şunları söyledi:

"Asker orada temkinli, bizim orada olmamız gerekiyor. Biz eğer, o bölgeleri verirsek ülkemiz için büyük bir tehdit oluşacak. Orası bizim için değerli, ülkemizi tehdit açısından çok önemli. Allah'ın izniyle devlet büyüklerimizin emriyle giriyoruz. Allah'ın izniyle de ilerleyeceğiz."

"TÜRKLERİ GÜLDÜRMEK İSTİYORSANIZ, ONLARI ÖLÜMLE TEHDİT EDİN"

Bu toprakların atalarımızdan kaldığını ve gelecek nesillerede bir bütün olarak bırakılması gerektiğini belirten Şen, "Her Türk asker doğar, derler ya, yabancı komutanlar da tarihte hep, 'Türkleri güldürmek istiyorsanız, onları ölümle tehdit edin' demiştir. Biz bu işi sadece maddi amaçla değil, manevi amaçla yapıyoruz. Çünkü bu topraklar dedelerimizden, atalarımızdan bize kalan topraklar. Biz bu işi bunun bilincinde hareket ediyoruz. Biz bu emanetleri bizden sonrasına bırakalım ki biz de evlatlarımıza bir emanet bırakalım." diye konuştu.

Şen, bir an önce sağlığına kavuşup, birliğine dönüp El Bab'da mücadele ederek şehit olan askerlerin kanını yerde bırakmayacağını söyledi.

==================================================================

4)KAR MASKELİ SALDIRGANLAR KAFEYİ BÖYLE BASTI

MALATYA’da geçtiğimiz günlerde kafe basarak 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan saldırganların görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

21 Aralık çarşamba gecesi Abdullah Gül Parkında bulunan bir kafeteryayı basan kar maskeli 2 şahıs ellerindeki otomatik silahlarla içeriyi tarayıp kaçmışlardı. Kafede arkadaşları ile oturan Ümit Kahraman Tutal ve 2 kişi yaralanmış ve başından yaralanan Ümit Kahraman Tutal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayda kullandıkları silahları toprağa gömen şahısların saldırıyı daha önceki bir husumetten dolayı yaptıkları iddia edildi.

BAĞ EVİNDE SAKLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kafeterya başta olmak üzere çevredeki 100'e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. 30 kişinin ifadesini alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın işlendiği günün sabahında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 gün boyunca soruşturma kapsamında çalışan ekipler dün baskını gerçekleştiren 4 şüphelinin de Battalgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bir bağ evinde saklandığını tespit edince operasyon için düğmeye basıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili toplam 10 kişi gözaltına alınırken 4 kişi polis sorgularının ardından serbest kaldı. Sorguları tamamlanan T.O., M.R., Y.K., H.B.Ö., M.R., ve B.A. geniş güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan olay gününe ait güvenlik kamera görüntülerinde T.O. ve M.R. isimli şüphelinin kar maskesi ile kafeteryaya girdikleri ve bir süre sonra kaçtıkları görülüyor.

========================================================

5)EĞİTİMCİ ESKİ KOCANIN SUÇLADIĞI ANNE KONUŞTU: ÇOCUKLARIMA ŞİDDETİ O UYGULUYOR

MERSİN'de 4 çocuk babası 41 yaşındaki Som Özbek'in çocuklarını kendine göstermediğini iddia ettiği eski eşi 34 yaşındaki Esra Gürses, suçlamalara cevap verdi. Avukatı Mehmet Habib Ekmekçi ile birlikte açıklama yapan genç kadın, asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını ileri sürdü. Kendisinin değil eski eşinin çocuklarına şiddet uyguladığını ve bu konuda elinde görüntülerin olduğunu belirten Esrar Gürses, 2 milyon liralık tazminat talebinin çok uzun süre önce geri çektiğini, amacının sadece çocuklarını geri almak olduğunu söyledi. Eski eşi gibi özel dil okulu işleten Gürses, çocuklarının üzerinde baskı olduğunu ve asıl şiddeti babanın uyguladığını söyledi.

==========================

6)BABASINA KIZIP EVİ YAKTI İDDİASI

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, babasıyla kaldığı apartman dairesinde yangın çıkardığı ileri sürülen 17 yaşındaki K.Ç, gözaltına alındı.

Edremit'in Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 116 numaralı 4 katlı binanın son katındaki daireden bugün saat 16.30'da dumanlar çıktığını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına evin balkonundan ve yan binanın çatısından müdahale etti. Yangın sırasında konutta bulunan ev sahibinin oğlu K.Ç., komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. İtfaiye yangın söndürdü. Evde büyük çaplı hasar oluştu.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA

Anne ve babasının ayrı olduğu öğrenilen K.Ç.'nin babası Olcay Ç. ile birlikte yaşadığı öğrenildi. K.Ç.'nin evi yakacağını söylediği, babasının evden ayrılmasının ardından da evde yangın çıkardığı ileri sürüldü. Alevlerin kısa sürede bütün odalara yayılması nedeniyle yangının birkaç noktada çıkmış olma ihtimali üzerinde durmasına yoıl açtığı belirtildi. İtfaiye tarafından yangının çıkış nedeni araştırılırken, K.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

====================================

7)TIR'IN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM ÖLDÜ

UŞAK'ta yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı 80 yaşındaki Selim Ayten, öldü.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Uşak Karayolu Vali Konağı önünde meydana geldi. Stadyum Battıçıktı projesinin üst yol çalışmalarının devam ettiği ve yaya trafiğine kapalı olan bölgede, yolu kontrol etmeden karşıya geçmeye çalıştığı belirtilen Selim Ayten, İzmir'den Uşak yönüne gelen Kahraman Demir (31) yönetimindeki 33 CUH 91 plakalı TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayten, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. TIR şoförü gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

========================================

8)6 BİN 160 BAKLAVA DİLİMİYLE ÇİNGENE KIZ MOZAİĞİ YAPILARAK REKOR KIRILDI

GAZİANTEP'te, 60 baklava ustası, 15 mozaik sanatçısı ve 100 çocuk tarafından 750 kilo ve 6 bin 160 baklava dilimiyle yapılan 'Çingene Kız' mozaiği 'Dünya Çocuk Rekorları' kapsamında 'Baklava ile yapılan en büyük mozaik rekoru' olarak tescillendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği ve bir alışveriş merkezi iş birliğiyle 750 kilo ve 6 bin 160 adet gerçek baklava dilimiyle 'Baklava ile Yapılan En Büyük Mozaik Rekor'u denemesi yapıldı. Gaziantep'in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında, yapılan rekor denemesine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, ile Guinness temsilcisi Prof. Dr Orhan Kural katıldı.

Bir baklava firmasının sponsor olduğu rekor denemesi Ressam Mustafa Bencan'ın koordinatörlüğünde 60 baklava ustası, 15 mozaik sanatçısı ve 100 çocuk tarafından yapıldı. 5 gün süren çalışmada, gıda boyası ile renklendirilen baklava dilimleri 39.5 metre kare alana, kentin simgesi olan 'Çingene Kız' mozaiği şeklinde dizildi.

'40 Kattaki Tarih' ismi verilen mozaiğe son baklava dilimlerini yerleştiren Fatma Şahin, 2016 yılının acılarla dolu bir yıl olduğunu ifade ederek, "2016'nın sonundayız çok acı bir yıl geçirdik. Hepimizin canı çok yandı, yüreğimiz, ciğerimiz çok yandı. İşte bu Zeugma kızının o gözlerindeki çekim gücüyle tatlıyı birleştirdiğimizde bir şey söylüyoruz; tatlı yiyelim tatlı konuşalım. 2017 yılı huzur yılı barış yılı olsun. Kan gözyaşı, savaş istemiyoruz. Bu Çingene kızının gözlerinde bu tatlıyı birleştiren bütün ressamlarımıza sanat severlere teşekkür ediyorum" dedi.

Rekor denemesine sponsor olan baklavacı Levent Aktaş ise baklavayı sadece tadıyla değil, başka şekilde de değerlendirilebileceğini gösterdiklerini belirterek, "6 bin 160 baklava dilimi, baklavalarda gıda boyası kullandık. 39.5 metre kare ebadında bir alanda yaptık. Rekorumuzun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan mozaik, Prof. Dr Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından, Dünya Çocuk Rekorları kapsamında, 'Baklava ile yapılan en büyük mozaik rekoru' olarak tescillendi.

=============================================

9), ÖDÜL TÖRENİNİN YILDIZI OLDU

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2015 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Doğan Haber Ajansı 5 ödül kazandı.

AGC'nin her yıl düzenlediği Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri, EXPO 2016 Kongre Merkezi Lilyum Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. Çok sayıda gazetecinin 2015 yılında yayımlanan eserleriyle katıldığı yarışmanın ödül törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, CHP Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, davetliler katıldı. Tören, gazetecilerin 2015 yılında ürettikleri ve dereceye giren eserlerden oluşan fotoğraf sergisinin açılmasıyla başladı.

Antalya Bürosu muhabirleri, AGC'nin yarışmasında 5 ödül birden aldı. En çok ödül alan medya kuruluşu olurken, Mehmet Çınar 'Çıraklıktan zirveye' adlı eseriyle 'Yazılı Haber- Röportaj' dalında yılın gazetecisi seçildi. Televizyon ödüllerinde 'Haber' dalında Akif Arıcı, 'Aspendos'a mermer hançeri' haberiyle yılın gazetecisi olurken, muhabirleri Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması kategorisinde de 3 ödül aldı. Mehmet Çınar 'Demirel'i heykeli de uğurladı' başlıklı eseriyle 'Yılın Haber Fotoğrafı' ödülünün sahibi oldu. 'Ölümüne rekor' başlıklı eseriyle Akif Arıcı 'Yılın Spor Fotoğrafı' ödülü kazanırken, İbrahim Laleli de 'Dev dalga' eseriyle 'Yılın Çevre Fotoğrafı' ödülünün sahibi oldu.

Her yıl verilen Nuri Dağtekin Özel Ödülü, bu yıl usta gazeteci Yavuz Donat'a verildi. Bu yıl iki kurum arasında karar kılınan AGC Kurum Özel Ödülü'nü ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile ASKA Hotels paylaştı.

Törenin açılış konuşmasını AGC Başkanı Mevlüt Yeni yaptı. Başkan Yeni, hiçbir kesimin arka bahçesi olmadıklarını tarafsız ve güvenilir yayın yaptıklarını kaydetti. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Yeni, 15 Temmuz darbe kalkışması gecesi de meydanlarda Antalyalı gazetecilerin görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, 15 Temmuz darbe girişimine medyanın tüm gücüyle karşı durduğunu kaydetti. Demokrasi ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünden taviz vermediklerini kaydeden Kolaylı, "Sektörün sıkıntıları var. Hala internet yasamız yok. Önüne her gelen herkes gazeteci olabiliyor. Bir gazetecilik meslek yasasına ihtiyacımız varö dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise gazetecilik mesleğinin zor olduğunu belirterek, Antalya basının her zaman çözümün tarafında olduğunu vurguladı. Vali Karaloğlu, AGC için kamu yararına dernek kararı verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Nuri Kolaylı, Bursa'da imparator gibi, ağa gibi. Ama Mevlüt Yeni Antalya'da züğürt ağa gibi. AGC'yi güçlendirmemiz gerekiyorö diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da son derece objektif oluşturulan jüri ile başarılı çalışmaların ödüllendirildiğini söyleyerek, AGC'nin gazetecilik dışında Antalya'nın her alanında var olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Kamu yararını hak ediyor. Öğrencilere burs veriyor. Antalya'nın tanıtımı için çok çaba sarf ediyor. EXPO'nun başından sonuna kadar duyarlılık gösteren Antalya'daki gazeteciler oldu. Antalya EXPO'su katılımcı sayısı bakımından ikinci sırada. NATO Dış İlişkiler Toplantısı tüm dünyaya duyuruldu. G20 Zirvesi'ni tüm dünyaya duyurdunuz. Milli Takım'a da sahip çıkan da Antalya basınıdırö dedi.

Rusya'daki ilişkileri düzeltirken arkalarında Antalya'nın olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkilerimizi tekrar bozmak istediler. Hesabını da soracağız. Bu süreçte Rusya ile yakın ilişkilerimizin faydasını da gördük. Doğu Halep'ten 45 bin kişinin tahliyesinde önemli iş başardık. Anlaşamadığımız noktalar vardır. Herkesle her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama biz Rusya ile işbirliğimizi Suriye'ye yayıp ateşkesin tamamen sağlanması müzakere ile siyasi dönüşümün sağlanmasını istiyoruzö dedi.

15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında Türkiye medyasının çok önemli rol üstlendiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Antalya'da gazeteciler tüm Türkiye'de olduğu gibi darbe sonrası en güzel dayanışmayı sergiledi. Gazeteciler eleştirecekler de. İnternet düzenlemesi ile ilgili düzenleme istendi. Birçok düzenlememin yapılması gerekir. Kamu yararına dernek için başvuru yapılır ve bir an önce incelemelerin yapılması için heyet göndeririz. Kamu yararına dernek hüviyetine kavuşursunuz.ö

ÖDÜL ALANLAR

AGC 2015 Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda ödül dağılımı şu şekilde oluştu:

YAZILI BASINDA YILIN GAZETECİLERİ

HABER

Yıldız Çiçek- Gazetebir- Tüp bebek skandalı

Engin Korkmaz- Körfez Gazetesi- Deniz fenerine restoran

ARAŞTIRMA - İNCELEME

Abdullah Yalçın- Hürses Gazetesi- İşte gizlenen falez raporu

RÖPORTAJ

Mehmet Çınar- - Çıraklıktan zirveye

GÜNCEL YAZI

Ali Buldu- Akdeniz Gerçek Gazetesi- Barış bitti!

Ali Murat Özgen- Sabah Akdeniz Gazetesi- Bu şarkılar da olmasa

SPOR

Umut Özen- İleri Gazetesi- Yiğit yiğit olalı böyle çile çekmedi

Sinan Özmüş- AA- Annesi sırtında taşıdı, o dünyaları taşıdı

TURİZM

Selçuk Sarı- Antalya Life- Esnaf 2015'te neler bekliyor

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

HABER

Akif Arıcı- - Aspendos'a mermer hançeri

YILIN RADYO PROGRAMI

Süleyman Değer- TRT Antalya Radyosu- Kültürümüzden köşesi- Kütük atma geleneği

YILIN GAZETESİ (SAYFA DÜZENİ)

Nihat Saraç- Hürses Gazetesi- 10 Eylül 2015 tarihli 1.sayfa

HASAN ÖZKAY FOTOĞRAF YARIŞMASI

YILIN HABER FOTOĞRAFI

Mehmet Çınar- - Demirel'i heykeli de uğurladı

YILIN SPOR FOTOĞRAFI

Akif Arıcı- - Ölümüne rekor

Süleyman Elçin- AA- Motorlu uçuş

YILIN TURİZM FOTOĞRAFI

Oktay Özden- AA- Yolumuz uzun

YILIN ÇEVRE FOTOĞRAFI

İbrahim Laleli- - Dev dalga

===========================================

10)SEBZELERİN DONMASINA SOBALI ÖNLEM

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Muş'ta sebze halinde komisyoncular meyve ve sebzelerin donmaması için kömür sobası ve elektrikli ısıtıcılar yakıyorlar. Patateslerin çoğunun dondan çürüdüğünü söyleyen Zeki Saydın, "Bu kadar ağır bir kış uzun zamandır geçirmemiştik. Havalar çok soğuk, ısıtıcılarla donu önlemeye çalışıyoruz" dedi.

===========================================

11)MERSİN'DEKİ NOEL AYİNİNDE ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ



MERSİN'deki Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde birlik, beraberlik ve barış mesajı verildi, şehitler için dua edildi.

Noel ayinine Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Altıniş, Ortodoks Kilisesi ruhani reisi Coşkun Teymur ve cemaat üyeleri katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ortodoks Kilisesi ruhani reisi Coşkun Teymur, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Teymur, yaptığı konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek, "Ülkemiz hassas bir süreçten geçiyor. Hepinizin bildiği üzere son birkaç gün içerisinde menfur terör saldırılarında güvenlik kuvvetlerimizden, kahraman askerlerimizden ve milletimizin değerli evlatlarından şehitler verdik. Ulusumuzun bu acısını en samimi dileklerimizle paylaşıyoruz. Bizler bu vatan sevgisi şuuru ile ülkemizin ve milletimizin sevinçlerini de acılarını da paylaşıyoruz. Bizler asırlardır bu güzel vatan topraklarında azınlık bir grup olarak yaşamımızı sürdürmekte, taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğimizle her zaman için iftihar etmiş, gurur duymuş sadık bir tebaayız. Ülkemiz büyük bir ülkedir. Tarih boyunca büyük badireler atlatmış, hepsinin üstesinden gelmiş, başarmış bir milletin, ulusun evlatlarıyız. Bununla da haklı bir gurur duyuyoruz. Bugünkü dualarımızı, askerlerimiz ve güvenlik kuvvetlerimizden canlarını bu ülke ve vatan için feda eden kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına ithaf ediyoruz. Yüce rabbimiz kabul eylesin. Gazilerimize ve yaralılarımıza bu kutsal Noel gününde sağlık ve şifalar diliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından cemaat üyelerine komünyon dağıtılırken, Noel baba ise çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

KATOLİK KİLİSİ'NDE NOEL AYİNİ

Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine CHP Millivekili Aytuğ Atıcı ve cemaat üyeleri katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ayinde Hıristiyan cemaati mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ayinde kilise ruhani reisi Roberto Ferrari ile rahip Fransua Dondu, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Ferrari ile Dondu, yaptıkları konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek insanların birbirine karşı hoşgörülü olmaya davet ettiğini töreninde sonunda katılanlara şarap-ekmek ikram edildi.

==============================================

12)HATAY’DA NOEL AYİNİ DÜZENLENDİ



NOEL Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

Düzenlenen ayini kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti. İlahilerin okunduğu ve mumların yakıldığı ayinde, Hıristiyan vatandaşlar dualar etti. Işık ve balonlarla özel olarak süslenen kilisede hazırlanan hediyeler de kiliseye gelenlere dağıtıldı.

==========================================================

13)İSKENDERUN'DAKİ ORTODOKS KİLİSESİNDE NOEL AYİNİ



HATAY'ın İskenderun İlçesi'ndeki Rum Ortodoks kilisesinde Noel ayini düzenlendi.

Noel ayinine, kilise girişinde polisin çevre güvenliği altında gelindi. Kiliseye gelen Hıristiyan vatandaşlar, mum yakarak dualar etti. Ayine İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha da katıldı. İlahilerin okunduğu ayinde kilisenin papazı Dimitri Yıldırım Noel, dünya barışı için dua etti, birlik ve beraberlik mesajı verdi. 'Şehitlerin ruhları şad olsun' diyen Dimitri Yıldırım, 'bizler her zaman devletimizin yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Tüm dünyaya, özellikle de Türkiyemize barış, huzur, mutluluk ve bolluk getirmesini Rap Allahtan diler, iyi bayramlar, mutlu noellerödiye konuştu.

===================================

14)DALYAN'DA YABANCILAR NOEL KUTLADI

MUĞLA genelinde yaşayan yabancılar, 26 yıldır süren geleneklerini bozmayarak İztuzu Plajı'nda buluştu. Noeli kutlayan yabancılar, denize girip sıcak şarap içti.

Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde yaşayan yabancılar, Ortaca'ya bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'nda buluştu. Kutlamalara bölgede yaşayan Hollandalı, İngiliz, Alman, Fransız, İsveç, İspanyol, Rus, Belerus, Ukrayna, İsraillerin dışında yerli halk da büyük ilgi gösterdi. Havanın 17 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olduğu Dalyan'daki etkinlikte geleneği bozmayıp, denize girenler oldu. Bazıları denizde köpekleriyle uzun süre oynamanın keyfini yaşadı. Etkinlikte, bazıları da çıplak ayakla deniz kenarında yürümeyi tercih etti. Daha sonra katılımcılara sıcak şarap ikram edildi. Kamuran Özaltın saksafon dinletisiyle etkinliğe renk katarken, hep bir ağızdan Noel şarkıları söylendi.

Etkinliğe katılanlardan İngiliz Maria Jonker, 20 yıldır Dalyan'da yaşadığını belirtip, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burada ilk kutlama yaptığımızda 3-5 kişiydik. Bu kutlamalarda Dalyan Belediyesi de katkıda bulunuyordu sonradan Ortaca Belediyesi katkı sağlarken şimdi ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi katkı sağlıyor. Burada Müslüman, Hırıstiyan hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu yıl diğer yıllara oranla çok daha fazla bir katılım oldu. Burada sıcak bir ortam var. Dalyan'da daha nice Noel'ler kutlamayı umuyorum. Tüm dünyaya yeni yılın barış ve huzur getirmesini diliyorum. Ayrıca herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.

Denize giren Serpil Şekeroğlu ve oğlu Erdoğan Şükrü Şekercioğlu ise "Biz de buraya yabancı dostlarımızla beraber geldik. Havada çok güzel. Bu güzel günde denizde girmeyi ihmal etmeyelim dedik. Oğlumla beraber denizin keyfini çıkardık. Deniz suyu çok güzel herkese tasfiye ederim. Burası cennetten bir köşe" dedi.

===============================================================

15)MEŞALELİ KAYAKLARLA TERÖRE TEPKİ GÖSTERDİLER

SİVAS Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte çok sayıda sporcu, meşaleler eşliğinde gece kayağı yaparak pankart açıp terörü lanetledi.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte yaklaşık 50 sporcu Yıldız Dağı'ndan meşaleli iniş gerçekleştirdi. Sporcular iniş esnasında 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak son günlerde yaşanan terör olaylarını da lanetledi. Kayak gösterisinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Gül, 100 milyonun üzerinde para harcanarak yapılan Yıldız Dağı Kayak tesislerinde gece kayağı yaptıklarını belirterek, "Burada özellikle geçen yıl yetiştirilen genç sporcularımız bir gösteri sundular. Türk bayrakları ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı pankartlar açarak meşaleler eşliğinde terörü lanetlediler" dedi. Vali Gül pistin çok güzel olduğunu ve Türkiye'nin en iyilerinden biri olduğunu dile getirerek, "Kar kalitesi, güvenliği, organizasyon çok güzel. Fiyat açısından da çok iyi. Yıldız Dağı Kayak tesisleri Türkiye'deki ilk 5 kayak tesisinin içerisinde ve iddia ediyorum bunların içerisinde de hem en genci hem en kalitelisi hem de en ucuzu olması sebebiyle en iyisi" dedi.

"EN KALİTELİ KARI SİVAS'TA GÖRECEKLER"

Sivas İl Özel İdaresinin yaptığı bu hizmetin Sivaslılar için olağanüstü bir hizmet olduğunu belirten Vali Gül, daha sonra şunları söyledi: "İnşallah her geçen gün biraz daha geliştireceğiz, özellikle yatak kapasitesini artıracağız. İnsanlar buraya gelirken şundan emin olsunlar en kaliteli karı görecekler, en güvenli kayağı yapacaklar, en uygun fiyatı burada görecekler. Çünkü bizim kâr etme gibi bir amacımız yok. Burası tamamen hizmet amaçlı yapılan bir tesis. Nasıl Sivas merkezdeki spor salonlarından, havuzların ve futbol sahalarından böyle bir beklentimiz yoksa buradan da böyle bir beklentimiz yok. Amacımız Sivas'ı Sivaslıyı kayakla tanıştırmak, buluşturmak. Bunu yaparken de özellikle çevre illerimiz Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Malatya hatta Kayseri'den gelen misafirlerimiz oluyor, gidenlerden de bu memnuniyeti görüyoruz."

