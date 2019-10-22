DHA YURT BÜLRTENİ- 13

Tel Abyadlı çocuk ve gençlerin futbol maçı

'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde huzur ortamı oluştu. Terörden arındırılan kentte çocuklar ve gençler, silah altına alınma korkusu olmadan dışarı çıkıp, futbol maçı yaptı.

Terör örgütü PKK/YPG, 2015 yılında işgali ettiği Tel Abyad'da birçok kişiyi uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Gidecek yer bulamadığı için teröristlere boyun eğmek zorunda kalan birçok sivil ise örgütün baskısı altında yıllarca yaşam mücadelesi verdi. Terör örgütü, özellikle son dönemde Türkiye'nin olası operasyonuna karşı işgal ettiği alanlardaki çocuklar ile gençleri zorla silah altına almaya başladı. Aileler de terörist olmaması için çocuklarını yıllarca evlerinin gizli bölmelerinde sakladı. Birçoğu yıllarca dışarı çıkamayan çocuklar ve gençler, günlük yaşamlarından mahrum kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) 9 Ekim'de başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad'daki yeni dönem, en çok da çocuklar ile gençleri mutlu etti. Yıllardır korkarak ve saklanarak yaşamak zorunda kalan Tel Abyadlılar, gönül rahatlığıyla evlerinden çıkıp, sokaklarda dolaşmaya başladı. Birbirini uzun süredir göremeyen çocuklar ve gençler, yıllar sonra çim sahaya gidip, futbol maçı yaptı.

Kentlerinin teröristlerden temizlenmesine sevindiklerini belirten gençler, Türkiye'ye teşekkür ettiklerini ve artık sokaklara korkmadan çıkabildiklerini söyledi.

'Barış Pınarı Harekatı' ile huzur ortamının sağlandığı Tel Abyad'da, terör örgütünün üzerlerinde baskı kurduğu sivillere psikolojik destek verilmesi için de çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Suriye'nin Telabyad ilçesi

- Futbol sahasında top oynayan çocuklar

- Çarşıda gezenler

- Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-

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Bakan Koca: Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesine, toplam 962 doktor ve sağlık çalışanı ile UMKE görevlisi gönderdiklerini söyledi. Bakan Koca, Fırat'ın doğusunun terörden arındırılmasının ardından sınır ötesinde ihtilaç duyulan sağlık hizmetlerini sunacaklarını da belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında silahının ateş almasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için GAP Havalimanı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Koca, daha sonra harekat sırasında yaralananları Akçakale Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralılarla görüşen ve sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Bakan Koca, hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Harekatın başlamasının ardından üstün gayret göstererek, fedakarlık yapan sağlık personellerine teşekkür eden Koca, "Türkiye Cumhuriyeti olarak 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinin varlığına son vermeyi, bölgeye huzur ve barış getirmeyi, vatandaşlarımızın güvenliğini temin etmeyi ve ülkemize sığınarak canlarını kurtarabilmiş misafirlerimizin evlerine dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak operasyon öncesinde bizler de hazırlıklarımızı yaptık ve hem Mehmetçiğin hem de vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin karşılanması için tüm imkânlarımızı seferber ettik" dedi.

'962 PERSONEL GÖREVLENDİRDİK'

Harekat kapsamında görevlendirilen sağlık personeliyle ilgili bilgiler veren Koca, şunları söyledi:

"Harekatın ilk gününden beri hekimlerimizle sağlık personelimizle UMKE ve 112 acil ekiplerimizle kara ve hava ambulanslarımızla bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle ordumuzun ve operasyon bölgesinde ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Harekat kapsamında Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep başta olmak üzere sınır illerimizde mevcut kadrolarımıza ek olarak 300 hekim, 550 UMKE ve 112 personeli görevlendirdik. Sınırda 18 acil destek merkezimiz ve sahra hastanelerimiz mevcut. Bölgedeki ambulanslara ilaveten 115 ambulansımızı, 30 UMKE aracımızı ve hava ambulanslarımızı konuşlandırdık. Sağlık kadromuz bölge il ve ilçelerimizde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerimizin yanı başında görev yapmaktadır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla terörden arındırılan bölgelerde Sağlık Bakanlığı olarak birçok hizmet veriyoruz. Hem insani sorumluluğumuzun gereği olarak hem de Suriyelilerin kendi topraklarına dönüşünü kolaylaştırmak üzere sağlık hizmetini sınırın diğer tarafına taşıdık. Şu anda toplam 653 yataklı 6 hastanemiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde hizmet veriyor. Azez'de 200 yataklı Vatan Hastanesi'nin tadilatında da son aşamaya geldik. Ayrıca 47 sağlık ocağımız ve 112 acil altyapımız da mevcut. Amacımız, 'Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen bölgelerde de benzer hizmeti sağlayabilmek. Bu yönde planlamalarımızı yapıyoruz. Bu sayede bölge halkının sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlayacağız ve Suriyeli misafirlerin evlerine dönüşünü de kolaylaştırmış olacağız."

'HİÇBİR ÜLKE, SINIRINDA TERÖR TEHDİDİNE MÜSAADE ETMEZ'

Bakan Koca, harekat sırasında terör örgütünün kanlı yüzünü bir kez daha göstererek, sivilleri hedef aldığını, yerleşim alanlarının yanı sıra okul ve hastanelere saldırdığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sınırımızın hemen dibinde, vatandaşlarımızın güvenliği açısından ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha müşahede etmiş olduk. Dünyada hiçbir ülke, sınırında böyle bir terör tehdidine müsaade etmez. Evleri, hastaneleri hedef alacak kadar yakınında bir terör örgütünün barınmasına kimse izin vermez. Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin devlet hastanelerimize ve yakınlarına onlarca havan mermisi düştü. Hatta Nusaybin Devlet Hastanemizin camları kırıldı, hastanenin bir bölümü zarar gördü. Hastalarımızın etkilenmemesi adına ameliyathane ve poliklinik hizmetleri bir süre bodrum katta sürdürüldü. Hastanelerimizi hedef alan tüm bu girişimlere ve tehditlere rağmen hekimlerimiz ve hastane personelimiz büyük bir özveri ve cesaretle görevlerine devam etti. Sağlık hizmetleri tek bir dakika bile kesintiye uğramadı. Huzurlarınızda canını hiçe sayarak görev yapan tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sahada yeterli personelimiz ve teçhizatımız mevcut. İhtiyaç duyulursa en hızlı şekilde destek temin etmek üzere hazırlıklarımızı da tamamladık."

Bakan Koca, açıklamalarının ardından incelemelerde bulunmak üzere Ceylanpınar'a hareket etti.

Görüntü Dökümü

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- Akçakale Devlet Hastanesi

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelmesi

- Bakan Koca'nın gazetecilere açıklamada bulunması

- Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-

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Binlerce öğrenciden asker selamı

Niğde'de 20 okulda öğrenciler, İstiklal Marşı okuyup, asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

20 okulda gerçekleşen organizasyonda binlerce öğrenci asker selamı vererek İstiklal Marşı okudu. Öğrencilerin gerçekleştirdiği organizasyon büyük beğeni toplarken, öğretmenler öğrencilere 'Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, veliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Görüntü Dökümü

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- Asker selamı vererek İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/NİĞDE,()

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1 tonluk tespih Guinness yolunda

Adana'da tarihi Büyüksaat Kulesi'nin bulunduğu Vakıflar Çarşısı'na açılan Tespihçiler Çarşısı'nda sergilenen, 400 bin TL maliyetli, 1 ton ağırlığındaki kehribar tespih, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

Seyhan ilçesindeki Karasoku Mahallesi'nde yer alan Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olma özelliği taşıyan tarihi Büyüksaat Kulesi'nin bulunduğu Vakıflar Çarşısı'na restorasyon sonrası yaklaşık bir hafta önce Tespihçiler Çarşısı açıldı. 17 yıllık tespihçi Nasır Fidan ile ailesinin 400 bin TL maliyetle hazırladığı 1 ton ağırlığındaki tespih de çarşının ortasında sergilenmeye başladı.

ÖZEL GÜVENLİK KORUYOR

Fidan ailesinin tespihçilik zanaatinde ikinci kuşak temsilcisi İzzettin Fidan, tespihi imal etmek için 3 ay gece gündüz çalıştıklarını anlattı. Tespihin imamesinin 70 kilo, her bir taşının ise 25 kilo olduğunu kaydeden Fidan, "Tespihimiz 33 taştan oluşuyor ve 3 tane de yedeği var. Kehribar olduğu için yapımı çok zor oldu. Şu an dünyadaki en büyük tespih olduğunu düşünüyoruz ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuruda bulunduk. Dünyada eşi benzeri olmayan bu tespihin daha büyüğünün de yapılamayacağını düşünüyoruz. Bizi destekleyen Adana Valiliği'ne de teşekkür ediyoruz. Çarşımıza, Adanamız'a ve ülkemize bu tespihi kazandırdık. Manevi değerinin yanı sıra maddi değeri de çok fazla. Tespihin güvenliğini sağlamak için de gece ayrıca bir güvenlik görevlisi daha görevlendirdik. Bir görevli çarşıda güvenliği sağlıyor, bir görevli de gece tespihin başında bekliyorö dedi.

Fidan, tespihe yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde tespihin şık bir standa yerleştirileceğini, vatandaşların daha güzel fotoğraf karesi yakalayabileceklerini sözlerine ekledi. Öte yandan, tespihin rekor olarak tescillenebilmesi için Guinness görevlileri ilerleyen aylarda kente gelip noter huzurunda ölçümler yapacak.

Görüntü Dökümü

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- Tespihten drone görüntüleri

- Tespihten aktüel genel ve detaylar

- İzzettin Fidan ile röp.

- Genel ve detaylar

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, ()

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Mersin, Narenciye Festivali'ne hazırlanıyor

Mersin'de bu yıl 1-3 Kasım tarihleri arasında 7'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısı yer alacak. 100 ton ürünle süslemenin yapıldığı festivalde, narenciye ürünlerinden oluşan farklı lezzetlerin de sergilenecek.

7'nci Uluslararası Mersin Narenciye Festivali tanıtım toplantısına Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantının başında, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan narenciye temalı özel tasarım elbiselerin yer aldığı defile ile başlayan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte ilk olarak söz alan Festival İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, festivalin 7'incisinde kentin simgesi ve ortak paydası olan narenciye etrafında bir kez daha kenetlenildiğini belirterek, festivalin 70 dönümlük bir alanda yapılacağını söyledi. Festival için süslemesi yapılacak olan 30 figür için 100 ton narenciye ürünü kullandıklarını ifade eden Özdemir, "Mersin ilçe sınırları içerisinde 10 traktörler ile çekilen figürlerimiz 4 gün boyunca kenti dolaşacaklar. Yurtdışından gelecek 25 ülkeden, 700 folklor gösteri sanatçısı şehri karış karış dolaşacak. Alışveriş merkezlerinde de gösteriler yapılacak. Amacımız hem alana gelemeyenlere ulaşmak, hem de alana gelinmesi için çağrı yapmak. Festivale Şili'den, Kolombiya'dan, Meksika'dan, Güney Kore'den yani dünyanın dört bir yanından genç sanatçılar Mersin'e gelecek. Çocukların narenciyeye erişmesi amacıyla 4 ilçedeki belediyeler ile temas ederek 5 okulda, 20 bin öğrenciye narenciye dağıtıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de, festivalin etkinliği ile insanları bir araya getirerek, sosyal iletişimi, mutluğu, gülücüğü, şarkıyı, tanıtımı çağrıştırdığını kaydederek, "Biz daha mükemmel bir Mersin yaratmak istiyoruz. Yakın tarihin sadece Türkiye'de değil dünyada yükselen yıldızının Mersin olması gerekiyor. Tüm kriterler bize bunu gösteriyor. Muazzam bir tarihi kültürel birikimimiz, inanılmaz ekonomik potansiyeliz, doğamız, insan kaynağımız var. Mersin şanslı günler yaşıyor. Buraya destek sadece halkın parasını aktarmakla olmaz, bizim buraya gönlümüzü vermemiz lazım. Gönülden sahiplenmek lazım, gelişen kentler böyle gelişiyor, samimi olarak bir araya geliyor.Tüm sivil toplum kuruluşları olarak birlik olmamız lazım" diye konuştu.

Vali Ali İhsan Su da narenciyenin Mersin ve Türkiye için önemli bir örün olduğun vurgulayarak, şunları söyledi:

"On binlerce insanımıza ilimizde narenciye sektörü istihdam sağlıyor, üreticimiz bundan para kazanıyor. Milyonlarla ifade edilen değerde ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin yaklaşık 4'te bir narenciye üretimini 1,2 milyon ton ile Mersin olarak tek başımıza gerçekleştiriyoruz. İhracatın da yüzde 37'sini biz gerçekleştiriyoruz. Narenciye istihdam, ihracat demek. Aynı zamanda bu festivalimiz 2020'de yapacağımız Turunçgil Kongresi'ne de altyapı oluşturacak."

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar narenciye ürünleri ile süslemenin yapıldığı alana geçerek hazırlanan figürleri yakından görme imkanı buldu.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanların görüntüsü

-Defileden genel ve detay

-Festival İcra Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir konuşurken

-Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuşurken

-Vali Ali İhsan Su konuşurken

-Süslemelerin görüntüsü

-Toplantıya katılanlar süslemeleri incelerken

-Süslemelerden ve çalışanlardan genel ve detay

Haber-Kamera. Mustafa ERCAN/MERSİN, ()



