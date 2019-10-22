DHA YURT BÜLRTENİ- 12 

'GÜRÜLTÜ' ŞİKAYETİNE BİBER GAZLI MÜDAHALEYE SUÇ DUYURUSU



Kırıkkale'de yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle komşularının şikayet ettiği üniversite öğrencilerinden Furkan Taşkaya, polis ve bekçiler tarafından darbedilip, biber gazı sıkılarak, 6 arkadaşıyla birlikte emniyete götürüldü. Kafatasında çatlak meydana gelen, sol gözü moraran ve kaburgaları ezilen Furkan Taşkaya ile 5 arkadaşı, polis ve bekçiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kırıkkale Valiliği'nin, olayla ilgili inceleme başlattığı, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkuş'un ailelerle konuşarak olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdikleri öğrenildi.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Furkan Taşkaya ve arkadaşları, geçen 16 Ekim gecesi Yahşihan ilçesinde apartmanda oturdukları evde yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle, komşuları tarafından şikayet edildi. Eve gelen bekçiler, öğrencileri uyardı. Gürültünün devam etmesi üzerine 10 dakika sonra tekrar gelen bekçiler, 7 öğrencinin kimliğini kontrol etmek istedi. Kontrolde öğrencilerden birisinin trafik cezası nedeniyle araması olduğunun görülmesi üzerine tüm öğrenciler polis merkezine götürülmek istendi. Öğrencilerin buna karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Bekçiler, bunun üzerine polis de çağırdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda Furkan Taşkaya, bekçiler tarafından darbedilip, ters kelepçe takıldı. 4'ü kız 2'si erkek diğer öğrenciler de biber gazı sıkılıp, tartaklanarak Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gece burada tutulan öğrenciler, 'görevli memura mukavemet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

KAFATASINDA ÇATLAK

Aldığı darbelerle yüzünde morluklar oluşan Furkan Taşkaya, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne başvurdu. Beyin Cerrahi Bölümü'nde yapılan kontrolde Taşkaya'nın kafatasında çatlak, sağ gözünde ezilme ve morluk, sağ ayak parmakları ve sağ bacağı ve kaburgalarında ezilme saptandı. Darp raporu alan Furkan Taşkaya ve 4 arkadaşı, polis ve bekçiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'YÜZÜME BİBER GAZI SIKIP, TELSİZLE VURDULAR'

Furkan Taşkaya, olayı öğrenerek İzmir'den gelen annesi ve arkadaşlarıyla suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye çıkışında açıklama yaptı. Furkan Taşkaya, evde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada bekçilerin kendilerini uyardığını, bunun üzerine müziğin sesini kıstıklarını; ancak bir süre sonra tekrar gelen bekçilerin kimlik kontrolü yaptıklarını söyledi. Taşakaya "Bekçiler hepimizi karakola götürmek istedi. Kendilerine destek için gelen 2 polisle birlikte bizi darbettiler. Yüzümüze defalarca biber gazı sıktılar. Karakolda da polisler beni kamera olmayan bir odaya çekip darbetti. Yüzüme biber gazı sıkıp, telsizle kafama vurdular. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk bana şiddet uygulayan polis ve bekçiler hakkında" dedi.

'BENİM ÇOCUĞUM TERÖRİST Mİ?'

Anne Hanife Taşkaya ise tansiyon hastası olduğunu, bu nedenle oğlunun başına gelen olayı 2 gün sonra kendisine söylediğini aktararak, "Hastaneye giderek rapor aldık. Çocuğum kaburgalarını tutarak yürüyor. Benim çocuğum üniversite öğrencisi. Sadece müzik dinliyorlar evde. Uyarılmaları üzerine de müziğin sesini kısıyorlar. Çocuğuma şiddet uygulayan polis ve bekçilerin evlatları yok mu? Benim çocuğum terörist mi, FETÖ’cü mü? Buna bu kadar işkence yaparken ciğeriniz sızlamadı mı? Benim eşim astsubay. Bugüne kadar güvenlik güçleriyle birlikte omuz omuza görev yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince fenalaşıyorum. Bir kişiyi 5 kişi dövüyor. Bu reva mı? Bu sizin yaptığınız insanlığa sığmıyor. Adaletin verilmesini istiyorum. Ona bunu yapan bekçi ve polislerin ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan Kırıkkale Valiliği'nin, olayla ilgili inceleme başlattığı, ayrıca Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkuş'un Furkan Taşkaya ve ailesiyle konuşarak olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Bekçiler ve öğrencilerin tartışması

-Furkan'ın gözaltına alınması

-Darbedilmesi

-Biber gazıyla müdahale

-Furkan Taşkaya ve annesinin adliyeden çıkması

-Furkan ve annesiyle röp.

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/KIRIKKALE, ()

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OĞLUNUN BOĞAZININ KESİLDİĞİNİ GÖREN ANNE: KÖR OLASI GÖZLERİM GÖRMEYEYDİ



Gaziantep'te kına gecesinde kayınbabası tarafından boğazı kesilerek öldürülen Eser Efsane'nin (32), annesi Meryem Fidan (67) o geceyi anlattı. Aynı gece gelinin kardeşi tarafından 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan acılı anne Fidan, "Oğlumun boğazının kesildiğini gözümle gördüm. Kör olası gözlerim görmeyeydi, yüreğimden çıkmıyor, gözlerim kör olaydı. Cani adammış o" dedi.

Ali Fidan olan ismini değiştiren Eser Efsane, mayıs ayında nişanlanıp resmi nikah yaptığı Damla Efsane için 20 Eylül akşamı, Gaziantep'in Üçoklar Mahallesi'nde gelinin baba evinde kına gecesi düzenledi. İddiaya göre, gece bitmek üzereyken Eser Efsane kayınbabası Mehmet G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü, annesi Meryem Fidan ise gelinin kardeşi Cafer G. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından Mehmet G., eşi Ayyuş G., oğlu Cafer G. ile Damla'nın dayısı Gökhan G. tutuklandı. Eser Efsane, Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. 4 yerinden bıçaklanan annesi Meryem Fidan ise hastanede bir hafta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Oğlunun en mutlu gününde öldürülmesine tanıklık eden anne Meryem Fidan, o gece ve öncesinde yaşananları Demirören Haber Ajansı () muhabirine anlattı.

ANNE: BABASI 'İLLA GELİNLİĞİ İLE EVİMDEN ÇIKACAK' DEDİ

4'ü erkek 10 çocuğundan biri olan, ismini değiştirse de Ali ismiyle andığı oğlunu en mutlu gününde kaybetmenin acısını yaşayan Fidan, Damla ve Eser'in kaçtıklarından ilk başta haberleri olmadığını söyledi. Oğlunun gelinini eve getirince olaydan haberi olduğunu ifade eden Meryem Fidan, "Kız, 'Gel beni götür. Kolumdaki bileziği ve zinciri aldılar, bana eziyet ediyorlar gel beni kurtar' demiş. Oğlan da alıp gelmiş haberimiz bile yoktu, biz Maraş'taydık. Oğlan da köyde duruyordu buraya alıp gelmiş. Ondan sonra kızın babası ve annesi buraya geldi. Babası 'İlla kınası yakılacak, gelinliği ile evimden çıkacak' dedi. Biz de 'Tamam' dedik. Gidip gelinliğini, kına elbisesini, kınaları satın aldık" diye konuştu.

'KÖR OLASI GÖZLERİM GÖRMEYEYDİ'

Olaydan kısa bir süre önce biber gazı sıkıldığını ifade eden Meryem Fidan, dünürü Mehmet G.'nin oğlunun boğazını kestiğini görünce hemen müdahale etmek istediğini o sırada da Cafer G.'nin kendisini bıçakladığını söyledi. Oğlunun en mutlu gününde ölümüne tanıklık eden Meryem Fidan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bıçaklamadan önce gözümüze biber gazı sıktılar. 'Aman ne acı, ne oldu da bizim gözlerimiz yandı' dedim. Millet gözlerinin ovuşturuyordu. Oynarken avuçlarının içindeymiş ve sıkmışlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Bu işin başımıza geleceğini bilsek gider miydik? Oyun oynuyorlardı. Annesi oynadı, kardeşleri oynadı. Kızın dayıları oynadı. Birden bir bağırtı koptu. Ben giderken adam bana bıçağı yerleştirdi mideme. Sonra arkamdan sapladı. Baktım aşağı buz gibi kan akıyor. Bir anda oldu. Oğlumun boğazının kesildiğini gözümle gördüm. Kör olası gözlerim görmeyeydi. Yüreğimden çıkmıyor, gözlerim kör olaydı. Cani adammış o. Müslüman kanı olan onu yapar mı? Bir tavuk boğazlıyorsun yüreğin acıyor. O benim ciğerimi yaktı. Daha bugün mezarından yeni geldim."

'ALİ'NİN PARASI HEPİNİZİ ÖLDÜRECEK'

Aldığı bıçak darbeleri yerine atılan dikişleri gösteren Meryem Fidan, yaranın iyileştiğini ancak evlat acısının hala yüreğinde olduğunu belirterek o geceyi yaşatanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Fidan ailesinin diğer fertleri ise her şeyin önceden planlandığını söyledi. Eser Efsane'nin yeğeni Musa Fidan, "Kına gecesinde arabayla sandalyeler geldi. Sandalyeleri dizerken 3-4 tane motor geldi, yukarı caddede bir araya girdiler. Bıçakların indiğini gördüm. Kızın kardeşi Cafer poşetle bıçağı alıp içeri girdi. Ben de hemen baba 'Poşetlerle bıçak geldi' dedim, o da 'Tamam' dedi. O da vardı dayısına söyledi. Dayısı da 'Canınız bana emanet, kefiliniz benim' dedi. Bize bunu söyledi. Daha sonra o adamla meyve suyu almaya gittik. Arabada adam bize 'Ali'nin parası hepinizi öldürecek' dedi. Bir şey söylüyorlardı ama biz anlamadık" diye konuştu.

'BOĞAZINI KESERKEN KARŞISINDA DAMLA VARDI'

Amcasının boğazının kesildiğine de tanıklık eden Musa Fidan, şöyle devam etti:

"Kına yakıldı, herkes halay çekiyordu, 'Gelinle damat çiftetelli oyasın' denildi. O arada kendi aralarında kavga çıktı. Oraya gidip geldim, adam kafasını kaldırıp boğazını kesti. O sırada karşısında Damla vardı, çiftetelli oynuyorlardı. Babam arabayı çalıştırdı. Bir kız geldi kapıyı açıp hala biber gazı sıkıyordu bize. Ben indim o kızı da dövdüm. Ondan sonra hastaneye gitmek için yola çıktık. Yolda bir ambulans bulduk 'Yaralımız var' dedik. Ambulansla hastaneye götürdüler. Hastaneye vardığımızda da 'Öldü' dediler."

'KAYINBABASI AZRAİL GİBİ TEPESNDE BEKLİYORDU'

Eser Efsane'nin kardeşi Musa Fidan da ilk kına da herkesin çalan müzikler birlikte oynadığını ve hiçbir şeyden şüphelenmediklerini söyledi. Fidan, "Kına gecesinde rahmetlinin başına gelmiş kayınbabası bekliyor. 'Ali bu niye başında bekliyor. Şunu kov da gitsin' dedim. Kendisi de 'Sus Musa. Kimseye karışma, burada dövüş çıkarma' dedi. Kayınbabası daima Azrail gibi tepesinde bekliyordu. Sonra birden ortalık karıştı. Hemen koştum baktım rahmetli geliyor boğazını tutarak. Rahmetli bir kere yere düşmüş suratı kan. 'Ali ne oldu?' dedim. Sesini çıkaramadı, eli yüzü kan içinde. Elini çekip baktım, boğazı kesilmiş. Hemen Ali'yi alıp ağabeyimin yanına gittim" diye konuştu.

Eser'i ağabeyi Adem ve yeğeni Musa Fidan ile birlikte otomobile bindirip hastaneye yetiştirmeye çalıştıklarını, o sırada gelin tarafının erkek tarafına saldırdığını ifade eden Musa Fidan, annesi Meryem Fidan'ın bıçaklandığını da ağabeyi Eser'i götürdükleri hastanede öğrendiklerini söyledi.

KATİL, İFADESİNDE SÖYLEDİĞİ GİBİ ESER'İN YANINDA OTURMUŞ

Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Eser Efsane ile eşi Damla Efsane'den geriye kına gecesinde çekilen fotoğraf ve video görüntüleri kaldı. Damadın yakınları tarafından çekilen fotoğraf karelerinden biri ise dikkat çekti. Fotoğrafta Mehmet G., Eser Efsane'nin yanında yer alırken, bu kare akıllara suçunu itiraf eden Mehmet G.'nin emniyetteki ifadesinde 'Eser'i kınada ibret olması amacıyla öldürmek için fırsat kolluyordum. Bunun için üzerime bir hafta kadar önce bir bıçak aldım. Kına boyunca fırsat kolladım, hatta bir ara damadım Eser'in yanında oturdum" sözlerini getirdi.

Oğlunun boğazının kesildiğini gören anne: Kör olası gözlerim görmeyeydi - (ÖZEL)

Gaziantep'te kına gecesinde kayınbabası tarafından boğazı kesilerek öldürülen Eser Efsane'nin (32), annesi Meryem Fidan (67) o geceyi anlattı. Aynı gece gelinin kardeşi tarafından 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan acılı anne Fidan, "Oğlumun boğazının kesildiğini gözümle gördüm. Kör olası gözlerim görmeyeydi, yüreğimden çıkmıyor, gözlerim kör olaydı. Cani adammış o" dedi.

Ali Fidan olan ismini değiştiren Eser Efsane, mayıs ayında nişanlanıp resmi nikah yaptığı Damla Efsane için 20 Eylül akşamı, Gaziantep'in Üçoklar Mahallesi'nde gelinin baba evinde kına gecesi düzenledi. İddiaya göre, gece bitmek üzereyken Eser Efsane kayınbabası Mehmet G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü, annesi Meryem Fidan ise gelinin kardeşi Cafer G. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından Mehmet G., eşi Ayyuş G., oğlu Cafer G. ile Damla'nın dayısı Gökhan G. tutuklandı. Eser Efsane, Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. 4 yerinden bıçaklanan annesi Meryem Fidan ise hastanede bir hafta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Oğlunun en mutlu gününde öldürülmesine tanıklık eden anne Meryem Fidan, o gece ve öncesinde yaşananları Demirören Haber Ajansı () muhabirine anlattı.

ANNE: BABASI 'İLLA GELİNLİĞİ İLE EVİMDEN ÇIKACAK' DEDİ

4'ü erkek 10 çocuğundan biri olan, ismini değiştirse de Ali ismiyle andığı oğlunu en mutlu gününde kaybetmenin acısını yaşayan Fidan, Damla ve Eser'in kaçtıklarından ilk başta haberleri olmadığını söyledi. Oğlunun gelinini eve getirince olaydan haberi olduğunu ifade eden Meryem Fidan, "Kız, 'Gel beni götür. Kolumdaki bileziği ve zinciri aldılar, bana eziyet ediyorlar gel beni kurtar' demiş. Oğlan da alıp gelmiş haberimiz bile yoktu, biz Maraş'taydık. Oğlan da köyde duruyordu buraya alıp gelmiş. Ondan sonra kızın babası ve annesi buraya geldi. Babası 'İlla kınası yakılacak, gelinliği ile evimden çıkacak' dedi. Biz de 'Tamam' dedik. Gidip gelinliğini, kına elbisesini, kınaları satın aldık" diye konuştu.

'KÖR OLASI GÖZLERİM GÖRMEYEYDİ'

Olaydan kısa bir süre önce biber gazı sıkıldığını ifade eden Meryem Fidan, dünürü Mehmet G.'nin oğlunun boğazını kestiğini görünce hemen müdahale etmek istediğini o sırada da Cafer G.'nin kendisini bıçakladığını söyledi. Oğlunun en mutlu gününde ölümüne tanıklık eden Meryem Fidan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bıçaklamadan önce gözümüze biber gazı sıktılar. 'Aman ne acı, ne oldu da bizim gözlerimiz yandı' dedim. Millet gözlerinin ovuşturuyordu. Oynarken avuçlarının içindeymiş ve sıkmışlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Bu işin başımıza geleceğini bilsek gider miydik? Oyun oynuyorlardı. Annesi oynadı, kardeşleri oynadı. Kızın dayıları oynadı. Birden bir bağırtı koptu. Ben giderken adam bana bıçağı yerleştirdi mideme. Sonra arkamdan sapladı. Baktım aşağı buz gibi kan akıyor. Bir anda oldu. Oğlumun boğazının kesildiğini gözümle gördüm. Kör olası gözlerim görmeyeydi. Yüreğimden çıkmıyor, gözlerim kör olaydı. Cani adammış o. Müslüman kanı olan onu yapar mı? Bir tavuk boğazlıyorsun yüreğin acıyor. O benim ciğerimi yaktı. Daha bugün mezarından yeni geldim."

'ALİ'NİN PARASI HEPİNİZİ ÖLDÜRECEK'

Aldığı bıçak darbeleri yerine atılan dikişleri gösteren Meryem Fidan, yaranın iyileştiğini ancak evlat acısının hala yüreğinde olduğunu belirterek o geceyi yaşatanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Fidan ailesinin diğer fertleri ise her şeyin önceden planlandığını söyledi. Eser Efsane'nin yeğeni Musa Fidan, "Kına gecesinde arabayla sandalyeler geldi. Sandalyeleri dizerken 3-4 tane motor geldi, yukarı caddede bir araya girdiler. Bıçakların indiğini gördüm. Kızın kardeşi Cafer poşetle bıçağı alıp içeri girdi. Ben de hemen baba 'Poşetlerle bıçak geldi' dedim, o da 'Tamam' dedi. O da vardı dayısına söyledi. Dayısı da 'Canınız bana emanet, kefiliniz benim' dedi. Bize bunu söyledi. Daha sonra o adamla meyve suyu almaya gittik. Arabada adam bize 'Ali'nin parası hepinizi öldürecek' dedi. Bir şey söylüyorlardı ama biz anlamadık" diye konuştu.

'BOĞAZINI KESERKEN KARŞISINDA DAMLA VARDI'

Amcasının boğazının kesildiğine de tanıklık eden Musa Fidan, şöyle devam etti:

"Kına yakıldı, herkes halay çekiyordu, 'Gelinle damat çiftetelli oyasın' denildi. O arada kendi aralarında kavga çıktı. Oraya gidip geldim, adam kafasını kaldırıp boğazını kesti. O sırada karşısında Damla vardı, çiftetelli oynuyorlardı. Babam arabayı çalıştırdı. Bir kız geldi kapıyı açıp hala biber gazı sıkıyordu bize. Ben indim o kızı da dövdüm. Ondan sonra hastaneye gitmek için yola çıktık. Yolda bir ambulans bulduk 'Yaralımız var' dedik. Ambulansla hastaneye götürdüler. Hastaneye vardığımızda da 'Öldü' dediler."

'KAYINBABASI AZRAİL GİBİ TEPESNDE BEKLİYORDU'

Eser Efsane'nin kardeşi Musa Fidan da ilk kına da herkesin çalan müzikler birlikte oynadığını ve hiçbir şeyden şüphelenmediklerini söyledi. Fidan, "Kına gecesinde rahmetlinin başına gelmiş kayınbabası bekliyor. 'Ali bu niye başında bekliyor. Şunu kov da gitsin' dedim. Kendisi de 'Sus Musa. Kimseye karışma, burada dövüş çıkarma' dedi. Kayınbabası daima Azrail gibi tepesinde bekliyordu. Sonra birden ortalık karıştı. Hemen koştum baktım rahmetli geliyor boğazını tutarak. Rahmetli bir kere yere düşmüş suratı kan. 'Ali ne oldu?' dedim. Sesini çıkaramadı, eli yüzü kan içinde. Elini çekip baktım, boğazı kesilmiş. Hemen Ali'yi alıp ağabeyimin yanına gittim" diye konuştu.

Eser'i ağabeyi Adem ve yeğeni Musa Fidan ile birlikte otomobile bindirip hastaneye yetiştirmeye çalıştıklarını, o sırada gelin tarafının erkek tarafına saldırdığını ifade eden Musa Fidan, annesi Meryem Fidan'ın bıçaklandığını da ağabeyi Eser'i götürdükleri hastanede öğrendiklerini söyledi.

KATİL, İFADESİNDE SÖYLEDİĞİ GİBİ ESER'İN YANINDA OTURMUŞ

Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Eser Efsane ile eşi Damla Efsane'den geriye kına gecesinde çekilen fotoğraf ve video görüntüleri kaldı. Damadın yakınları tarafından çekilen fotoğraf karelerinden biri ise dikkat çekti. Fotoğrafta Mehmet G., Eser Efsane'nin yanında yer alırken, bu kare akıllara suçunu itiraf eden Mehmet G.'nin emniyetteki ifadesinde 'Eser'i kınada ibret olması amacıyla öldürmek için fırsat kolluyordum. Bunun için üzerime bir hafta kadar önce bir bıçak aldım. Kına boyunca fırsat kolladım, hatta bir ara damadım Eser'in yanında oturdum" sözlerini getirdi.

Görüntü Dökümü

------------

- Meryem Fidan'ın Eser ve Damla'nın fotoğraflarına bakması

- Meryem Fidan ile röp.

- Meryem Fidan'ın bıçak yarasını göstermesi

- Eser'in yeğeni Musa Fidan ile röp.

- Eser'in kardeşi Musa Fidan ile röp.

- Kına gecesinden görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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ESKİŞEHİR’DE 9 BİN 850 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ



Eskişehir’de kent merkezi ve 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 9 bin 850 uyuşturucu hap ile 351,81 gram esrar ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emek Mahallesi ile Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilere yönelik drone destekli 60 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çatı arasına gizlenmiş 9 bin 850 ecstasy hap, 351,81 gram esrar, şüphelilerin evde ürettiği 45 kök Hint keneviri bitkisi, 7 sentetik hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Z.K. ile A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Eskişehir adliyesi

-Operasyon polis kamerası

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()

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ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN 'VATAN SEVGİSİ' KONULU GÖLGE OYUNU

Samsun'da, İstanbul Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde eğitim gören zihinsel engelli 17 öğrenci, vatan sevgisi konulu gölge oyunu gösterisi sundu. Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz darbe girişimi ile şehit Ömer Halisdemir, Eren Bülbül ve öğretmen Aybüke Yalçın'ın kahramanlık hikayelerine yer verilen oyun izleyenlerden büyük alkış aldı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, İstanbul Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde eğitim gören 17 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından hazırlanan gölge oyunu, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Sanat Merkezi'nde sahnelendi. 'Vatan Sevgisine Engel Yoktur' adlı gölge oyununda, Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz darbe girişimi ile şehit Ömer Halisdemir, Eren Bülbül ve öğretmen Aybüke Yalçın'ın kahramanlık hikayelerine yer verildi. İzleyenlerden byük alkış alan gösteri Erzurum, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa ve Mersin'de seyirci ile buluşacak.

Görüntü Dökümü

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- Oyundan detaylar

- Zihinsel engelli öğrenciler adına konuşan 12. sınıf öğrencisi Fuat Can Kıraç röportajı

- Metal Teknolojisi Öğretmeni Şefik Hüsnü Bozoğlu röportajı

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, ()