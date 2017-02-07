DHA YURT BÜLLTENİ-9

1)TIR, SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 19 YARALI

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Sivas-Kayseri karayolu üzerinde, Şarkışla ilçesi girişinde meydana geldi. Salih Duman yönetimindeki 76 DF 754 plakalı TIR, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kavşakta, İdris Cesur kontrolündeki 58 TS 450 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte minibüste bulunan 7 öğrenci, 5 öğretmen ve 5 kamu çalışanı yaralandı. Yaralılar ilçedeki ve Sivas'taki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntü

-Ambulansın getirdiği yaralı

-Kaza yeri fotoğrafları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

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2)BİR YANDA YIKIM ÖBÜR YANDA YAŞAM

İZMİR'de Büyükşehir Belediyesi, Konak Ali Reis Mahallesi'nde kamulaştırma bedelini ödediği binaları yıkarken öbür yanda yaşam sürüyor. Suriyeli çocuklar, molozların arasında ateş yakıp ısınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale eteklerinde Antik Roma Tiyatrosu'nu ortaya çıkarabilmek için bölgede kamulaştırma yaptı. Evlerin sahiplerine de kamulaştırma bedelleri ödendi. Ancak bazı mülk sahipleri, kamulaştırma bedelini aldıkları halde evlerini aylık 400- 650 TL arasında Suriyeli mültecilere kiraya verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU görevlileri, kiraya verilen bu evlerin suyunu kesse de evlerden çıkan olmadı. İş makineleri mahalleye girdi ve evleri yıkmaya başladı. Mülteciler, yıkım sırası kendi evlerine gelinceye kadar yaşama devam ediyor. Çocuklar, molozların arasında ateş yakarak ısınırken, yetişkinler yıkımdan zarar gören evlerin içinde susuz, elektriksiz yaşamayı sürdürüyor. Suriyeli mülteciler, başlarındaki çatı yıkılınca sokakta kalmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Harabe evlerden görüntü

- Sokakta oynayan Suriyeli çocuklardan görüntü

- Suriyeli bir kadınla röp.

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Haber: Taylan YILDIRIM kamera: Yasin TİNBEK-İZMİR/

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



3)KÖTÜ ŞARTLARDAKİ KÖPEĞİN FOTOĞRAFINI ÇEKERKEN TARTAKLANDI

ANTALYA'da aç bırakılan ve kötü koşullarda barındırıldığını söylediği bir köpeğin fotoğraflarını çeken 50 yaşındaki Birgül Ovacık, hayvanın sahibinin eşi tarafından tartaklandığını ileri sürdü. Emekli Birgül Ovacık, geçen hafta Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 51'inci Sokak'ta iki köpeğini gezdirirken 'Golden' cinsi köpeğin binanın bahçesinde sağlıksız koşullarda barındırıldığını görünce bir hafta boyunca hayvanın durumunu takip ettiğini söyledi. Önünde hiçbir zaman mama görmeyince kendi çabasıyla köpeği beslediğini belirten Ovacık, köpeğin 1 metre zincirle bağlı olduğunu ve 'ağlar' gibi havladığını kaydetti. Ovacık, geçen pazar günü apartmanın önüne giderek sahibine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Köpeğin sahibi S.G.'nin aşağı indiğini belirten Ovacık, “Köpeğin bu şekilde tutulmaması gerektiğini söyledim. 'Fotoğraf ve görüntülerini belediyeye ileteceğim' dedim. Beni tehdit etti, belediyeyi ve polisi aradım. Tam o esnada karısı aşağıya indi ve bana vurdu. Ben savruldum, telefonum yere düştü. Çevredekiler beni kurtardı" dedi.

KÖPEK KAVGADAN SONRA YOK OLDU

Polis merkezine şikayetçi olduğunu belirten Birgül Ovacık, eve döndüğünde ise köpeği göremediğini söyledi. Hayvanın başına bir şey gelmesinden korktuğunu belirten Ovacık, yetkililerin köpeği bulmasını istedi. Hastaneden darp raporu alan Ovacık, hakkını mahmekede arayacağını söyledi.

HAYVANSEVERLER KÖPEĞİN PEŞİNDE

Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık, kayıp olduğu iddia edilen köpeğin peşinde olduklarını söyledi. Yanık, “Dernek olarak kaçırdıkları köpeğin nerede, ne durumda olduğunu bilmek istiyoruz. Baro Hayvan Hakları Kurulu'na başvuracağız. Köpek ortaya çıkana kadar da peşini bırakmayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-RÖP 1: Birgül Ovacık

-RÖP 2: Arife Yanık

-Birgül Ovacık çekim yaparken saldırıya uğraması

-Köpeğin resimleri

84 /// 2.39

HABER-KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA-)

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4)KARABÜK MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'DEN 10 POLİSE GÖZALTI

KARABÜK merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 10 emniyet mensubu gözaltına alındı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Karabük ile birlikte Ankara, Kastamonu ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce meslekten uzaklaştırılanların da aralarında bulunduğu 3’üncü sınıf emniyet müdürleri B.T. ve İ.G., 4’üncü sınıf emniyet müdürleri Ü.E., M.A., M.S. ve İ.Ö., komiserler Z.B. ve E.Ç., polis memurları S.U. ve E.P., gözaltına alındı. Örgütün haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı ileri sürülen şüpheliler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü



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-Şüpheliler hastaneye götürülürken



-Şüpheliler polis aracına götürülürken

Süre:(01.08) Boyutu:(52 MB.)



Haber – Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()