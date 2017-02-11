DHA YURT - BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

BURSA,() - BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
İptal edilen seferler şöyle:
-08.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
-08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-09.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
-09.30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-10.30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
-10.45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
BURSA,() - BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.