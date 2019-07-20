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DHA YURT - Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü

BURDUR'un Bucak ilçesinde temizlemek amacıyla su kuyusuna giren Rabia Vural (36), ikiz kardeşi Ramazan Gürel (36) ve oğlu Osman Vural (18), oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirdi. Olay saat 18. 00 sıralarında Bucak ilçesi Keçilli köyünde...

DHA YURT - Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü

BURDUR'un Bucak ilçesinde temizlemek amacıyla su kuyusuna giren Rabia Vural (36), ikiz kardeşi Ramazan Gürel (36) ve oğlu Osman Vural (18), oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirdi.

Olay saat 18. 00 sıralarında Bucak ilçesi Keçilli köyünde meydana geldi. Akdere mevkisinde koyun ve keçi sürülerini otlatan Rabia Vural, ikiz kardeşi Ramazan Gürel ve oğlu Osman Vural, kullandıkları su kuyusunu temizlemek istedi. Kuyuya giren Osman Vural bir süre suyu boşalttıktan sonra fenalaşarak kuyuda yığılıp kaldı. Durumu fark eden dayısı Ramazan Gürel, yardım etmek için kuyuya indi. Yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya inen Ramazan Gürel, yeğenini çıkarmaya çalıştığı sırada oksijen yetersizliğinden nefes alamadı ve kuyudan çıkamadı.

KARDEŞİ VE OĞLU İÇİN KUYUYA GİRDİ

Oğlu ve kardeşinin kuyudan çıkmaması üzerine paniğe kapılan Rabia Vural hemen yardım etmek istedi. Kuyuya inen kadın, oğlu ve kardeşini merdivenle dışarı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uzun süre uğraşan Rabia Vural, bir süre sonra kuyuda yığılıp kaldı.

Kuyunun yanına gelen yakınları, durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri oksijen tüpü takarak kuyuya indi. Ekip önce Rabia Vural'ın cesedini çıkardı. Ardından ikiz kardeşi Ramazan Gürel'in cansız bedenine ulaşan itfaiye ekipleri son olarak Osman Vural'ın cenazesini çıkardı. Kurtarma çalışmaları sırasında olayı haber alarak gelen yakınları gözyaşı döktü. Rabia Vural, Osman Vural ve Ramazan Gürel'in cenazeleri incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kuyudan görüntü
- Kurtarma çalışması
- Ceset görüntü
- Ağlayanlardan görüntü
- Çadırlardan görüntü
- Ambulans ve jandarma ve itfaiye ekipleri

Halim AKÇA/BUCAK(BUDUR), () - 
 

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