DHA YURT - Bozdağ: Bize yapılan uygulama; faşist ve demokratik değerlerin çiğnendiği bir uygulamadır (2)

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesiyle ilgili, "Bugün Türk Adalet Bakanı'na yapılan haksızlık karşısında susan Alman siyasetçiler, ülkelerinde sürekli artan aşırıcılık karşısında tavır geliştirmezlerse bu anlayış Almanya'nın her bir tarafını tuttuğu zaman Sayın Merkel bile konuşacak yer bulmakta zorlanabilir. Bize yapılan uygulama faşist ve demokratik değerlerin çiğnendiği bir uygulamadır" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'nın Gaggenau kentinde katılacağı ve konuşma yapacağı toplantının iptal edilmesine ilişkin Yozgat'ta açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Adalet Bakanı'nın Almanya'da konuşturulmamasının, Alman demokrasisine ve insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Çok açık bir biçimde Alman hükümeti, bu belediyenin yaptığı, eğer öyle kabul ediyorlarsa, tavrı kınamamıştır. Yanlış bulduğunu ifade etmemiştir. Ben buradan Almanya'ya çağrıda bulunuyorum. Eğer Türkiye'de toplantı yapmak isteyen bir Alman siyasetçi varsa buyursun, gelsin. Türkiye'de dilediği gibi toplantı yapsın. Türkiye'nin neresinde istiyorlarsa gelsinler, burada diledikleri şekilde toplantı yapsınlar. Aynı şeyi onlar söyleyebiliyorlar mı? Söyleyemiyorlar. Söyleyebileceklerini ben, zannetmiyorum" diye konuştu.

"DEMOKRASİNİN DÜŞMANI OLAN HASTALIKLAR ALMANYA'DA HIZLA YAYILMAKTADIR"

Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesinin, faşist ve demokratik değerlerin çiğnendiği bir uygulama olduğunu dile getiren Adalet Bakanı Bozdağ, şunları söyledi: "Irkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık gibi AB'nin üzerinde yükseldiği değerlerin düşmanı olan hastalıkları, demokrasinin düşmanı olan hastalıklar Almanya'da hızla yayılmaktadır. Bugün Türk Adalet Bakanı'na yapılan haksızlık karşısında susan Alman siyasetçiler, ülkelerinde sürekli artan aşırıcılık karşısında tavır geliştirmezlerse bu anlayış, Almanya'nın her bir tarafını tuttuğu zaman Sayın Merkel bile konuşacak yer bulmakta zorlanabilir. Aşırılıklara karşı demokrasiyi, insan haklarını, hukuku korumak hepimizin görevidir. Bize yapılan uygulama; faşist ve demokratik değerlerin çiğnendiği bir uygulamadır. Alman anayasasının, Almanya’nın taraf olduğu İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayaklar altına alınması demektir. Hukuk devletinin çiğnenmesidir. Türk toplumunun toplanma hakkının, engellenmesidir. Orada bulunan Türk toplumu ve Adalet Bakanının kendini ifade edebilmesinin engellenmesidir. Almanya’nın geçmişindeki hastalıkların yeniden depreştiğini görmekten büyük üzüntü duyduğumuzu burada ifade etmek isterim" dedi.

Hollanda’nın tutumu hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, “Bu aşırıcılık her yerde yayılıyor. Hollanda’da da yayılıyor, Almanya’da da var başka yerlerde de yayılıyor. Bu hukuk devletinin, demokrasinin ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyinin üzerinde yükseldiği değerlerin düşmanıdır. Aşırıcılığa karşı ortak tutumu, hepimizin geliştirmesi lazım. Avrupa’nın pek çok ülkesinde seçimler var. Seçimlerde maalesef Türkiye aleyhtarlığı üzerinden, aşırıcılara şirin gelecek açıklamalar yapıyorlar. Türkiye karşıtlığı üzerinden oy devşirmeye çalışıyorlar. Bu şekilde seçim çalışması yürütenler büyük bir hata işliyorlar. Oradaki seçimlerde Türkler oy kullanmayacak. Kendi vatandaşları oy kullanacak, kendi vatandaşlarını seçecekler. Türkiye’yi bu seçimlere alet etmeleri onlara hiçbir fayda vermez, vermeyecektir de. Türkiye’de ki referandum sürecini etkilemek için Almanya’da ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın evet oyu kullanmalarını engellemek için çaba gösterenlere, boşuna çaba gösteriyorsunuz. Türk milleti oy verirken yabancı devletlerin iradelerine bakmaz.16 Nisan’da bu millet onlara cevabını verecektirö dedi.

BAYKAL’IN PROGRAMININ ENGELLENECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Bozdağ, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın da, Almanya’da Hayır propagandasıyla ilgili katılacağı programla ilgili şunları söyledi: "İnşallah iptal etmezler, Sayın Baykal bir siyaset devlet adamı, Türkiye'de siyaset yapan, Anayasal ve yasal düzene bağlı, meşru siyaset yapan herkesin, her yerde propaganda yapması konuşması, demokratik bir haktır. Sayın Baykal'ın konuşması da öyledir. Umarız Sayın Baykal'ın konuşmasını engellemezler. Ben engelleyeceklerini de düşünmüyorum, çünkü geçenlerde HDP'li bir vekil ile CHP'li bir vekil Almanya'da bir toplantı yaptı, onların toplantısına izin verdiler. 'Hayır' çalışması yapanların toplantılarına, onların toplantılarını organize edenlerin çalışmalarına ve bu 'hayır' toplantılarında konuşanların kendilerini ifade etmelerine bugüne kadar bir engel çıkarılmadı, bundan sonra da çıkarılacağını da zannetmiyorum. Çıkarılmamasını da doğru buluyorum, bunu açıklıkla da ifade etmek istiyorum."

TERÖRİSTLER ALMANYA'DA CİRİT ATIYOR

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu Almanya'nın Türkiye'deki referandum sürecine nereden baktığını ve bu olayların nereden görmek bakımından önemli, Almanya ayrıca Türkiye aleyhine çalışan herkesi himaye eden bir tutum içerisinde. PKK terör örgütü mensupları Almanya'da cirit atıyorlar, FETÖ mensupları Almanya'da cirit atıyorlar, darbe yapan askerlerden ve darbecilerden bazıları Almanya'nın himayesi altında, şöyle bir fotoğraf çıkıyor ortaya kim Türkiye devletine düşmanlık ediyorsa, kim Türkiye devletine terör dahil darbe dahil yasaların suç saydığı eylemleri yapıyorsa Almanya'da himaye görüyor. Bunu çok net bir şekilde hep görüyoruz, ifade de ediyoruz. Bundan sonra da ifade etmeye devam edeceğiz.

SUÇLULARI HİMAYE ETMEK ZARAR VERİR

Suçluları himaye etmek, sadece bir devletin aleyhine suç işliyorlar diye onlara kucak açmak hukuk devletine, demokrasiye, insan haklarına yakışmaz. Almanya ile Türkiye'nin kadim ilişkileri ve dostluğuna da yakışmaz. Bu Almanya'ya bir fayda da vermez. Onlara da zarar verir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Bozdağ’ın gelişi

Bakan Bozdağ’ın soruları cevaplaması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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