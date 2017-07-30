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DHA YURT - Boşanmak isteyen eşi ve kızını sokakta tabancayla öldürdü (2) - yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine: 'Boşanmak isteyen eşi ve kızını sokakta tabancayla öldürdü' başlıklı haberi, ölen genç kızın isminde yapılan yanlışlık nedeniyle, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz... YENİDEN ------------- ŞANLIURFA'nın...

DHA YURT - Boşanmak isteyen eşi ve kızını sokakta tabancayla öldürdü (2) - yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine:
'Boşanmak isteyen eşi ve kızını sokakta tabancayla öldürdü' başlıklı haberi, ölen genç kızın isminde yapılan yanlışlık nedeniyle, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz...

YENİDEN
-------------

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde Hasan Ertan, boşanmak isteyen eşi 40 yaşındaki Hanife Ertan ile kızı 20 yaşındaki Nilgün'ü sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Azadi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ertan, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı, kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Hanife Ertan ile sokakta karşılaştı. Hasan Ertan'ın burada barışma isteğine olumsuz yanıt veren Hanife Ertan, yanındaki kızı Nilgün ile uzaklaşmak istedi. Bu sırada öfkelenen Hasan Ertan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hanife ve kızı Nilgün'e peş peşe ateş etti.
Anne ve kızı yere yığılırken, Hasan Ertan olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Hanife Ertan'ın yaşamını yitirdiği belirlerken, kızı Nilgün Ertan ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Nilgün Ertan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Anne ve kızının cesetleri, otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapıp boş kovanları toplayan polis, Hasan Ertan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yerde bulunan ceset
- Polis ekiplerinin önlem alması
- Polis ekiplerinin incelemelerde bulunması
- yerde bulunan boş kovanlar
- Sağlık ekiplerinin beklemesi
- Hastane morgu
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Mustafa MERT / VİRANŞEHİR(Şanlıurfa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ: 29.07.2017 - Haber Kodu : 170729158

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