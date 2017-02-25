DHA YURT - Borçka'da kontrolden çıkıp yan yatan tanker alev aldı

ARTVİN’in Borçka ilçesinde kontrolden çıkan mazot yüklü tanker yan yattı. Alev alan tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı olmadı.

Trabzon’dan Kars’ın Ardahan ilçesine mazot götüren 54 yaşındaki Tekin Aydın'ın kullandığı 75 AS 708 plakalı tanker, Borçka ilçesi İbrikli köyü yakınlarında viraj alırken kontrolden çıkarak yan yattı. Alev alan tanker yanmaya başladı, araçta sıkışan sürücü 54 yaşındaki Tekin Aydın, çevreden yetişenler tarafından aracın camları kırılarak çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi. Borçka - Ardahan yolu bu süre boyunca çift şeritli olarak trafiğe kapalı kaldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Alev alan tankerin görüntüsü

-Yangın söndürme çalışması

Haber: Adem GÜNGÖR / ARTVİN, ()