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DHA YURT - Bolu Dağı'nda kar yağışı, ulaşımı zorlaştırdı

BOLU DAĞI'NDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR  Bolu Dağı'nda gündüz başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. TEM ve D-100 yollarının bazı...

DHA YURT - Bolu Dağı'nda kar yağışı, ulaşımı zorlaştırdı

BOLU DAĞI'NDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR 

Bolu Dağı'nda gündüz başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. TEM ve D-100 yollarının bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Bolu Dağı'nda bazı araçlar yolda kaldı. TEM'in Abant Kavşağı girişinde yolda kalan bir TIR  nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı. Karayolları ekiipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yolda kalan TIR
-TIR sürücüsü ile röportaj
-Kar yağışından görüntüler
-Karayollarının çalışmaları
-Detaylar

Süre: 01.45 Boyut: 107.2 MB
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()
 

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