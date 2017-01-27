Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

DHA YURT - Bolu Dağı'nda kar ulaşımı zorlaştırdı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı. Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi. TEM...

DHA YURT - Bolu Dağı'nda kar ulaşımı zorlaştırdı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi. TEM ve D-100 Karayolu'nda yer yer zeminde biriken kar nedeniyle ulaşım zorlaştı. Karayolları ekipleri aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sürücüler kar yağışına karşı yavaş gitmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda elektronik tabelalarla uyarıldı. Trafik ekipleri de kar nedeniyle yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Kar yağışı altında ilerleyen araçlar

-Tabeladan görüntü

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Bolu Dağı Tüneli görüntü

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

=============================================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.