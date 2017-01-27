DHA YURT - Bolu Dağı'nda kar ulaşımı zorlaştırdı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi. TEM ve D-100 Karayolu'nda yer yer zeminde biriken kar nedeniyle ulaşım zorlaştı. Karayolları ekipleri aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sürücüler kar yağışına karşı yavaş gitmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda elektronik tabelalarla uyarıldı. Trafik ekipleri de kar nedeniyle yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı altında ilerleyen araçlar

-Tabeladan görüntü

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Bolu Dağı Tüneli görüntü

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

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