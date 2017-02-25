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DHA YURT - Bitlis'te PKK'ya ağır darbe; 8 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçti

BİTLİS'te Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı timler tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 8 terörist ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi. Çatışmalarda...

DHA YURT - Bitlis'te PKK'ya ağır darbe; 8 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçti

BİTLİS'te Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı timler tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 8 terörist ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi. Çatışmalarda 1 asker ve 1 korucu da yaralandı.

Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar ise aralıksız sürdürülüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte, geçen 20 Şubat'ta Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 'Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu' başlatıldı. Merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde başlatılan operasyonda, güvenlik güçleri, 24 Şubat'ta bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin, 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 3'ü kadın 8 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise yakalandı. Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlere ait sığınak ve barınaklarda ise çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Çatışmalarda 1 asker ile 1 köy korucusu ise hafif yaralandı. Yaralı asker ve korucu Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk de açıklama yaptı. Dün Bitlis'e gelen ve bugün de Bitlis Polisevi'nde STK temsilcileri ve kanat önderleriyle toplantı yapan Bakan Yardımcısı Öztürk, bölgedeki operasyonların hava destekli olarak sürdürüldüğünü söyledi. Bakan Yardımcısı Öztürk, terör örgütü PKK'ya ağır darbelerin indirildiğini, bu operasyonların bölgedeki tüm PKK'lılar bitinceye kadar da sürdürülüceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Bitlis Devlet Hastanesi

-Ambulansların görüntüsü

-Acil servis önündeki kalabalık

-detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-

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