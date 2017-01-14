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DHA YURT - Bitlis'te çatışma: 2 uzman çavuş şehit, 2 asker yaralı

BİTLİS Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında dün gece çıkan çatışmalarda 2 uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak'ta...

DHA YURT - Bitlis'te çatışma: 2 uzman çavuş şehit, 2 asker yaralı

BİTLİS Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında dün gece çıkan çatışmalarda 2 uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak'ta başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit olurken 2 asker yaralandı. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak'ta başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş, 2 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Operasyon devam ediyor."

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya ve Şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin için bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-

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