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DHA YURT - Bitlis'te çatışma: 2 uzman çavuş şehit, 2 asker yaralı (2)

Bitlis'te çatışma: 2 uzman çavuş şehit, 2 asker yaralı (2) 2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahlarıyla...

DHA YURT - Bitlis'te çatışma: 2 uzman çavuş şehit, 2 asker yaralı (2)

Bitlis'te çatışma: 2 uzman çavuş şehit, 2 asker yaralı (2)

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarına 12 Ocak 2017 tarihinde başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta meydana gelen çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişlerdir. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir.Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-

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