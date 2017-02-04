DHA YURT - Bismil Kaymakamı Güleç, belediyeye kayyum olarak atandı

DİYARBAKIR'ın Bismil İlçe Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu hakkında yakalama kararı olmasına rağmen ulaşılamayınca İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine İlçe Kaymakamı Turgay Güleç görevlendirildi.

Bismil İlçesi'nin DBP'li Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmediği için hakkında yakalama kararı olmasına rağmen bulunamadı. Evine ve belediye binasına daha önce gelen polis, Cemiloğlu'na ulaşamadı. Dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan DBP'li Cemile Eminoğlu'nun yerine İlçe Kaymakamı Turgay Güleç, kayyum olarak atandı. Bismil Belediyesi'ne atandığını doğrulayan Kaymakam Güleç, kaymakamlık ve başkan vekilliği görevlerini birlikte yürüteceğini söyledi.

Öte yandan bugün sabah erken saatlerde belediye binasına gelen polis, güvenlik amaçlı binada arama yaptı. Polisin belediye binasında başlattığı aramalar sürüyor.

Haber: DİYARBAKIR ()

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