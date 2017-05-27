DHA YURT - Bisiklet yoluna bağlanan ip, motosikletli gencin başını kopardı

Kaza anı güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, bisiklet yolundaki ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takılan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Deniz Özkesiciler, başı koparak feci şekilde can verdi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Hükümet Konağı Caddesi'ndeki bisiklet yolunda motosikletiyle ilerleyen Deniz Özkesiciler, ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe çarptı. Boynu ipe takılan Özkesiciler, başı koparak feci şekilde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özkesiciler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Özkesiciler’in acı haberini alıp hastaneye koşan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Kaza anı ise olay yeri yakınındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosikleten ipe takılan gencin boynunun koptuğu görülüyor.

Polis, Özkesiciler'in ölümüne neden olan ipi bağlayan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedi

- Ölen gencin cenazesi morga kaldırılması

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Motosikletli gencin gelmesi ve kaza anı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BİRECİK(Şanlıurfa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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