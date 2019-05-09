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DHA YURT - Bingöl'de liseli 2 genç kız derede boğuldu, o anlar kamerada

BİNGÖL'de Çapakçur Deresi'ne düşen lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca, boğularak hayatını kaybetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallelerinin arasında bulunan...

DHA YURT - Bingöl'de liseli 2 genç kız derede boğuldu, o anlar kamerada

BİNGÖL'de Çapakçur Deresi'ne düşen lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca, boğularak hayatını kaybetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallelerinin arasında bulunan Çapakçur Deresi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca, dere kenarında bulundukları sırada, dengelerini kaybetti. Dereye düşen iki genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Lisesi öğrencilerin dereye düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi.

Genç kızların boğulma anları, yanlarındaki diğer arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile çektiği görüntülere saniye saniye yansıdı.

Çapakçur Deresi'ne giren itfaiye ekipleri, aramalar sonucunda Yılmaz ve Barca'nın cansız bedenlerine ulaştı. Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. 

Görüntü Dökümü
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- Olay yerinden görünütüler
- Görgü tanığı Mesut Çiftçi'nin konuşması
- Genel ve detay görüntüler
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- Derede oynamaları
- Şakalaşırken suya kapılamaları

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()
 

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