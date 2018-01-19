DHA YURT - Binbaşının ellerini nefesiyle ısıttığı Seyfullah, karnesini aldı

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 2015 yılındaki hendek-barikat operasyonları sırasında Binbaşı Necmettin Tetik’in ellerini nefesi ile ısıttığı Seyfullah Yakaomar, karnesini ve hediyesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan’dan aldı.

Silopi’de, ilçesinde 23 Aralık 2015 tarihinde devam eden hendek-barikat operasyonları sırasında ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilirken sonradan Nusaybin'deki çatışmalarda gazi olan Binbaşı Necmettin Tetik'in, nefesiyle elini ısıttığı 6 yaşındaki ilkokul öğrencisi Seyfullah Yakaomar, bugün karnesini aldı. Gazipaşa İlkokulu 1'inci sınıfında okuyan minik Seyfullah’a karnesini Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan verdi. Sınıfta yapılan törende öğrencilere karneleri ile birlikte öğrencilere kışlık ayakkabılar da verildi. Aile ve küçük çocuk Gazi Komutan Binbaşı Necmettin Tetik'e teşekkür ederek selam gönderdi. 6 yaşındaki Seyfullah Yakaomar, karnesini aldığı için çok sevindiğini belirterek, "Ben karnemi aldım. Çok mutluyum. Komutanıma çok selam söylüyorum" dedi.

Baba Selim Yakaomar ve eşi Sultan Yakaomar da oğullarının karne sevincine ortak oldu. Baba Yakaomar, oğlunun elini ısıtan komutanı unutmadığını belirterek, "Necmettin komutana selam gönderiyorum. Seyfullah’ın dersleri çok iyidir. Öğretmen ve müdürlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gazipaşa İlkokulu Müdürü Ömer Değer de, Seyfullah'ın emin ellerde olduğunu ifade ederek, "Seyfullah öğrencimiz bu sene okulumuzda 1'inci sınıfa başlamıştır ve emin ellerdedir. Necmettin komutanımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Askerlerin sivillere yönelik yapmış olduğu bu hassas davranışlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Müsterih olsun kendileri Seyfullah emin ellerdedir. İnşallah vatanını, milletini seven, milli, manevi duygularla yüklü bir öğrenci, bir vatandaş olarak, bir insan olarak yetişecektir. Komutanımızın gözü arkada kalmasın" şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ise, komutanın küçük Seyfullah'ın elini nefesiyle ısıttığı fotoğrafı unutamadığını belirterek, "Çukur operasyonları döneminde arada bir hafızalarımıza kazınan bazı fotoğraflar bazı güvenlik güçlerimizin gösterdiği operasyon zamanında teröristlerle yapılan mücadelenin yanında insani fotoğrafları da ortaya koyan çok güzel profiller vardır. Bunlardan birisi hafızamıza kazınan Gazi Necmettin komutanımızın küçük bir çocuğumuzun elini böyle ısıtırken gösterdiği insani manzara karşısında tüylerimiz ürperdi. Bizde İlçe Milli Eğitim olarak bu kardeşinizi bu öğrencimizi aradık ve şuanda bu öğrencimiz ile Gazipaşa İlkokulu'nda beraberiz. Bugün karne günü heyecanı var. Seyfullah Kardeşimizle birlikte paylaşmak istedik"diye konuştu.

Silopi ilçesindeki operasyonlarda, 23 Aralık 2015 tarihinde bölgedeki ailelerin tahliyesi sırasında küçük Seyfullah'ın elini nefesiyle ısıtan Özel Harekat Tabur Komutanı Binbaşı Necmettin Tetik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 Haziran 2016 tarihinde, 1 uzman çavuşun şehit olduğu patlamada yaralanarak sol gözünü kaybetmişti.

Görüntü Dökümü:

-Seyfullah ve ailesi

-Milli Eğitim Müdürünün çocuğa karneyi vermesi

-Karne alan öğrenciler

-Seyfullah’ın karnesini göstermesi

-Seyfullah’ın komutana teşekkür etmesi

-Baba Selim Yakaomarın konuşması

-Okul Müdürü Ömer Değer’in açıklaması

-Milli Eğitim Md. Bülent Dayanan’ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-)

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