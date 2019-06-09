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DHA YURT - Bilecik’te orman yangını

BİLECİK Osmaneli karayolu üzerindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü, alevlere 7 arazöz ve 3 helikopterle müdahale ederek söndürmeye çalışmalarına...

DHA YURT - Bilecik’te orman yangını

BİLECİK Osmaneli karayolu üzerindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü, alevlere 7 arazöz ve 3 helikopterle müdahale ederek söndürmeye çalışmalarına başladı.

Osmanlı ilçesi karayolu üzerinde karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların görenlerin ihbarıyla Bilecik Orman işletme Müdürlüğü’ne bağlı 7 arazöz ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelen 3 helikopter yangını söndürme çalışmalarına başladı. Ayrıca Vezirhan ve Bayırköy beldelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda belediye itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kısa sürede yayıldığı ekiplerin hem karadan, hem de havadan helikopterle yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan ormanlık alana yakın olan kağıt fabrikasında da itfaiye ekiplerince yangının yayılma ihtimaline karşı güvenlik tedbirleri alındı.

Görüntü Dökümü:
-Karayolu ve ormanlık alan
-Yükselen dumanlar
-Genel görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()-

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