DHA YURT - Bilal Konakci tahliye edildi

İZMİR'de 2009 yılında patlayan bomba sonucu hayatına yüzde 98 engelli olarak devam eden ve FETÖ/PDY soruşturması kapmasında tutuklanan bomba imha uzmanı polis memuru Bilal Konakci adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bilal Konakci'nin FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında çok sayıda tanık, itirafçı beyanı, kuvvetli şüphe ve delillerle tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında 'Gazi polis memuru Bilal Konakci'nin yüzde 98 oranında engelli olmasına rağmen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı, masum olduğu, FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, sadece bir bankada hesabının bulunduğu' yönünde şüphelinin eşi kaynak gösterilerek bazı haberler yer aldı. Bilal Konakci, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında; söz konusu örgütte, bulunduğu bölgede yönetici konumunda faaliyetlerde bulunduğu, toplantılar düzenlediği, toplantıya katılanlara örgüt liderinin talimatlarını aktardığı, himmet topladığı, örgüt liderinin bu sebeple kendisine kullanmış olduğu özel eşyalarını hediye olarak gönderdiği yönünde çok sayıda tanık, itirafçı beyanı ve elde edilen diğer deliller çerçevesinde hakkında kuvvetli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle sevk edildiği İzmir 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 11/01/2017 tarih ve 2017/41 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır."

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışına çıkış yasağı konulmak ve konutunu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınarak cezaevinden tahliyesine karar verildiğini açıklarken şöyle devam etti. "Bilal Konakci'nin özür ve sağlık durumunun ceza infaz kurumunda bulunmasına engel olup olmadığına yönelik sağlık işlemleri yürütülmekte iken haberin yayımlanmasından bir gün önce İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce ilgilinin, özür durumu ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak 25 Ocak 2017 tarihinde 'yurt dışına çıkış yasağı konulmak ve konutunu terk etmemek' şeklinde adli kontrol altına alınması suretiyle tahliyesine karar verilmiştir. İlgilinin özür durumu ayrı, eylemleri ayrı değerlendirilmeden ve bu iki hususun birbirine karıştırılması suretiyle hiçbir suçunun olmadığı yönünde yapılan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Yargı merciileri ve ceza infaz kurumu idaresi, tüm hususları göz önünde tutarak yürürlükteki yasalar ve ilgili kurallar çerçevesinde işlemlerini yürütmektedir."

İHBAR ÜZERİNE ÇAĞRILMIŞTI

Bomba imha uzmanı Bilal Konakci, 5 Şubat 2009 tarihinde bir vatandaşın bomba ihbarı üzerine, İzmir'in kuzey bölgesindeki tek bomba imha uzmanı olarak göreve çağrıldı. İmha etme işlemi sırasında patlayan bomba, Konakci'yi kanlar içinde bırakmış ve Konakci, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Yüzde 98 engelli olarak hayatına devam eden Konakci, 20 Aralık 2016 Salı günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı, tutuklanarak Aliağa'da cezaevine konuldu.

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Haber-Kamera: İZMİR,()

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