Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı
Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı
CHP'li gençler, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.

DHA YURT - BIÇAKLANDIKTAN SONRA İNŞAATA ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

İZMİT'te, bıçaklandıktan sonra inşaata atıldığını iddia eden S.E., 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Bacağından bıçaklanan S.E., tedaviye alındı. Olay gece saatlerinde, İzmit Orhan Mahallesi Şanlısoy Sokak'ta meydana geldi....

DHA YURT - BIÇAKLANDIKTAN SONRA İNŞAATA ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

İZMİT'te, bıçaklandıktan sonra inşaata atıldığını iddia eden S.E., 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Bacağından bıçaklanan S.E., tedaviye alındı.

Olay gece saatlerinde, İzmit Orhan Mahallesi Şanlısoy Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta bulunan S.E., 112 Acili arayarak bıçaklandığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, zemin katın balkonunda bulunan S.E.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, inşaattan çıkarılması için itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi S.E.'yi sedyeye alarak inşaattan çıkardı. Bacağından bıçaklanan S.E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

S.E., ilk ifadesinde kendisini 2 kişinin bıçaklayarak inşaatın içine attığını ve daha sonra kaçtıklarını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
---------------------------
- Yaralının itfaiye tarafından bulunduğu yerden alınması
- Yaralının sedye ile taşınması
- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli),()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314