DHA YURT - Beytüşşebap'ta aşırı kar yağışı, ilçeye gelen bütün yolları kapattı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkilerken, kar yağışı nedeniyle ilçeyi Şırnak ve Hakkari'ye bağlayan ile tüm köy yolarını ulaşıma kapattı.

Beytüşşebap İlçesi'nde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı felçetti. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 50 santimmetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bir metreyi aştığı öğrenildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap-Hakkari, Beytüşşebap-Şırnak ile ilçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren her taraf tamamen beyaza bürüyen kar yağışı günlük hayatı felçetti. İşyerlerine giden esnaf, kepenkleri açtıktan sonra işyerinin önündeki kar yığınlarını kürekle temizlemeye çalıştığı görüldü.

Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışmalara başlarken, belediye ekipleri de ilçe merkezindeki yolları kardan temizlemede yetersiz kaldı. Bunun üzerine karayolları ekipleri de belediye ekiplerine destek vererek, ilçe merkezindeki kar yığınlarını temizlemeye başladı.

Vatandaşlar, bu yıl kar yağışının çok geç başlatığını belirterek, "Sabah eken saatlerinde iş yerimize geldik. İşyerlerimizi kardan temizledik, yoların kapanması nedeniyle ilçeye günlük gıda maddeleri gelemeyecek. Kar yağışı devam ederse ilçe merkezinin tamamı karla kapanacak. İlçedeki iş makineleri bu karı temizlemek için yeterli olmayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ

Yağan kar yağışı

Biriken kar görüntüleri

Ağaçlar üzerinde biriken kar görüntüleri

Eesnafın işyerlerini kardan temizlemesi

Vatandaşın kar içinde işlerine gitmeleri

Ağaçlar üstünde bekliyen kuşlar

Esnafın konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()-

======================================================