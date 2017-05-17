DHA YURT - Beton direk cipin üzerine devrildi, sürücü ağır yaralandı

KONYA'da kontrolden çıkan cip sokak lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direğin cipin üzerine devrilmesi sonucu 40 yaşındaki sürücü Oktay Beyazıt ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Beyazıt idaresindeki 42 EMB 33 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan beton sokak lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk cipin üzerine devrildi. Kazada ağır yaralanan Beyazıt, olay yerine çağrılan ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Oktay Beyazıt'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza sonrası cadde yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Cipin üzerindeki direk güçlükle kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri detay

- Direği kurtarma çalışmaları

- Direğin aracın üzerinden kaldırılması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()